FÚNEBRES | 30 de Mayo del 2022

FALLECIMIENTOS

29/05/2022

Pedro Roberto Ricarte

Pedro Crisóstomo Hoyos (La Banda)

Rosaria Fulco de Contreras

Mario Maida Espinoza

Jorge Francisco Ferreyra

Manuel Darío Eljall

Jorge Agustín Coria

Nora Paula del Valle Liendo de Aguilar (Frías)

Ana María Figueroa de Mosca

Marcela Flores

Rita del Carmen Villalba (La Banda)

Ricardo Esteban Alderete (La Banda)

Victorio Villalba (Río Negro)

Sepelios Participaciones

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su esposa: Ana María CHamut, sus hijas: Paola y Vanina, su nieta: Guillermina, y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Caruso Cia. Arg. de Seguros. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.









ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. "Señor ya esta delante de ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa Ana Maria Chamut, sus hijas Paola y Vanina y su amada nieta Guillermina. Elevan oraciones por su encuentro con el Padre Celestial.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Dios te reciba en tu Santa Gloria". Participan con mucho dolor su fallecimiento. Su tía Julia Hid, sus sobrinos Lina Perez y Luis Lobo, sus sobrinos nietos Romina, Aylen y Matias. Ruegan una oración en su memoria.

ARROYO PULIDO, VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Nilda Cejas de Carmona, sus hijos Marcela, Julio Carmona y Liliana Balceda, Gabriel Carmona y Andrea Torres, sus nietas Antonela, Candelaria, Julieta y Lautaro Tomas Carmona, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. "Mas alla del Sol, Jesus te espera en una gran mansion como la sonrisa que nos distes a todos. Las amigas de tu esposa Chichí: Ramonita, Andrea, Claudia, Ortencia, Alejandra, Sandra, Kuky, Padre Pedro, Padre Gordillo y Gringa. Elevan oraciones por el consuelo de sus familiares.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Tus vecinas del Barrio Primera Junta. Vilma y Hernán Miraglio y sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Emilio Rene Sialle y familia, participa con mucho dolor la partida de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Sus vecinos y amigos Roberto Moriya, Elda C. de Acuña, Luis Cómper, Moni Perez, Pedro Luna y sus respectivas flias, acompañan en el dolor a su esposa Chichí, hijas, hijos pol. y nietos. Paz y resignacion para todos sus seres queridos.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Gallego viejo amigo de la infancia, nos causa un gran dolor tu inesperada partida, dejas un valorado recuerdo en el Bº Primera Junta. Descansa en paz Valiente, en los brazos del Padre Eterno. Te despide tu amigo Julio Sosa y su esposa Ana N. Moyano.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Familia Cevilan participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Gallo Arroyo. Que el Señor le de el descanso y brille la luz que no tiene fin.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Querido Gallego dejaste triste a todo un barrio, que ya no escuchará ni tus bromas ni tus chistes. Con dolor sus vecinos y amigos participamos su partida, Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Norita, Carlos y Silvina y su nieto Mateo. Abrazamos a chichi, Paola y Vanina.

CORIA, JORGE AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su esposa: Alba del V. Figueroa, sus hijos: Alba Mercedes, Jorge Luis y Fernando Alvaro Coria, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORIA, JORGE AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su hija Alba Mercedes, sus nietos Agostina y Franco Fiore, Marcos, Julieta y Jazmín Fiore, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

CORIA, JORGE AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su hijo Jorge Luis Coria, su hija politica Selva Yolanda, sus nietos Jorge Luis y Andrea Coria, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CORIA, JORGE AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su hijo Fernando Alvaro junto a Mara Goñi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

ELJALL, MANUEL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Su esposa Marta, sus sobrino Nicolas, su sobrina Lita y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. cob. Hamburo Cia. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

FAURA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Con profundo dolor te despedimos y acompañamos a tu esposo, hijos y nietos en tan doloroso momento. Chini y Peladin Cura y familia, Gustavo Moises y familia. Descansa en paz amiga.

FAURA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Clara I. Ruiz de Sterling, sus hijos y nietos , despiden al amigo en su Viaje finl y acompañan a Mady en este doloroso momento. Que brille en el la luz que no tiene fin.

FERREYRA, JORGE FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su esposa Margarita Noemi Paz, sus hijos Jose Maria, Franco Emanuel y Milagros Abril, sus hermanos Mario y Mirta, su nieta Amparo y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. cob. Hamburgo Cia. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

FERREYRA, JORGE FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Sus primos Hugo Marquetti y Roxana e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, JORGE FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Morir no es el fin, es el camino a la eternidad. Sus tíos Mirta y Nery y sus hijas Vanessa, Eugenia y Belen, participan su fallecimiento y acompañan a su querida Mimí y sus hijos en este doloroso momento. Sus restos fueron sepultados en el dia de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

FERREYRA, JORGE FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. "Ante tu inesperada partida, sólo le pedimos a Dios te tenga en su Gloria y te dé el descanso eterno! Te recordaremos siempre gran amigo". Acompañamos a toda su flia. en momento de dolor. Roberto Piñón, Patricia y Jerónimo.

FERREYRA, JORGE FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. José Yocca y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUERA DE MOSCA, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su hija Eulalia Irena Mosca, sus nietos Gregorio,José y Maria Angelica y Valentina, sus bisnietos Aylen, Virginia, Zoe, Lola, Fabrizio, y Delfina, su bisnieto Simón Nazareno, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Sus hijas: Eulalia y Ana Mosca, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su hija Ana Veronica, sus nietos Valentina, Francisco, Exequiel, bisnieto Logan y nietos politicos Lolo y Mariana, te despiden con profundo dolor y respeto, rogando por tu eterno descanso. Siempre te recordaremos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su nieto Jose Davidsson Mosca, su esposa Valentina, sus hijos Zoe y Lola, participan con dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su nieta Maria Angelica Filippa, Miguel Zirpolo y su hija Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. El Doctor Rolando Filippa, sus hijos, sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Amalia y Esmeralda Filippa y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Leonor Rodriguez, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Gustavo Adolfo Gauna y sus hijos y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Julio Albuixech y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a los familiares en este momento de dolor.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su fiel compañera de vida Marta Trejo y familia, participan su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Ana Veronica Mosca y Daniel Alejandro Lopez participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su esposo Marcelo Mena, sus hijos Berenice, Matías, Martín y su hijo del corazón Agustín, sus padres José y Adelina, hnos., Daniel y José María Rocío y Victoria y Mabel Sánchez por su acompañamiento, sus restos serán cremados. EMPRESA SANTIAGO.

FLORES, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. "No llores si me amas...¡si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo! ¡Si pudieras oír el canto de los ángeles y verme entre ellos!" Autoridades de la comisión directiva de la ASEJ y demás miembros participan con profundo dolor el fallecimiento de Marcela Flores, esposa de su compañero Marcelo Mema. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. "He peleado la buena batalla, he guardado la fe.. lo demás está en Tí Señor." Acompañando a su esposo Marcelo Mema, y a sus hijos en este difícil momento. Negrita Llarrull, su esposo Gustavo Obregón e hijas.

FLORES, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. "No llores si me amas...¡ si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo! ¡Si pudieras oír el canto de los ángeles y verme entre ellos!" Autoridades de la comisión directiva de la ASEJ y demás miembros participan con profundo dolor el fallecimiento de Marcela Flores, esposa de su compañero Marcelo Mema. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hijos Claudia y José Luis y sus nietos Rocío y Stéfano Voi Contreras participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Su hija Patricia Contreras, Edgardo y nietos Agustin y María Emilia Argibay participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Sus hijos Ricardo y Lucía y nietos Emmanuel y Ximena Contreras participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Sus hijos Ricardo, Patricia y Claudia Contreras, nietos Emanuel, Agustin, Ximena, M. Emilia, Rocio, Estefano, h. pol. Lucia, Eduardo y José Luis part. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L. Irigoyen 567.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su hermano Angel Fulco, su esposa Nieves Ibáñez e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que el Señor la reciba en su Reino y que brille para ella la luz que no tiene fin.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para Ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos Carolina y Ramón, sobrinos Ramiro y Belén, Javier y Carolina, sobrinos nietos Valentina, Nicolás, Juan Cruz y Lorenzo, participamos con dolor tu fallecimiento y elevamos oraciones para vos.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su sobrina Daniela Fulco, su hijo Augusto Mottola Fulco, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria. La recordaremos con mucho cariño.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su sobrino Gustavo Fulco, su esposa Patricia, sus hijos Nicolás, Facundo y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para Ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Su sobrino Marcelo Fulco, su esposa Claudia, sus sobrinos nietos Marce y Fiore, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Su prima Pina y su sobrina Maria del Rosario Sanguedolce, acompañan a toda la familia Fulco en este momento de dolor. Que descanse en paz.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Descanse en paz. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrina Claudia Marcela Jerez de Seiler, su sobrino politico Mario Luis Seiler, sus sobrinos nietos Maximiliano y Stefano Seiler, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia Fulco- Sanguedolce. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Señor ya está en tu presencia divina, dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su prima hermana Carolina Sanguedolce de Jerez, su sobrina Claudia Marcela Jerez de Seiler, sobrino político Mario Luis Seiler, sobrinos nietos Maximiliano Stefano Seiler, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Sara, acompañan en estos momentos de dolor a toda la familia Fulco -Sanguedolce, a sus hijas Patricia, Claudia, nietos y a su hermana Carolina. Rogamos oraciones en su memoria. Que descansa en paz.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su ahijada Fernanda Fulco, sus hijos Javier, Nahuel y Melina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Diego Quatrini, Daniela Fulco y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Rosaria Fulco. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Diego Contreras Ibañez, su esposa Silvina e hijo Enzo, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en este dificil momento a la familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. El grupo Amigos para siempre de su hermana Lina de la Escuela Normal, acompañan a toda su familia en este doloroso trance.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana Maria Villegas, sus hijos Marcelo y Anita Thomas; Gustavo y Milena Lescano, acompañan con profundo dolor a su amiga Lina por la pérdida de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta O. Collado y Mariana Collado con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos asus hijos y nietos en este momento de dolor.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. El Grupo de las Glamorosas de su hermana Lina, acompañan con profundo dolor por el fallecimiento de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Las amigas de su hija Patricia:Norma Gutierrez, Sandra Novelli y Lucrecia Rivero participan con dolor su fallecimiento. Elevan oracion en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Acompañamos con mucho cariño a toda la familia. Angel Lietti, Elvira Fernández, Miguel Angel Fernandez, Maria Luisa, Raul y Cristina con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones para ella.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Hijos de Pedro José Franzzini y Salomé Abraham y sus respectivas familias, despiden con profundo dolor a su entrañable y querida Sarita Fulco de Contreras y acompañan a sus hijos Ricardo, Patricia y Claudia y familias rogandole a Dios les de fortaleza y resignacion.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Las amigas de la secundaria de Patricia, Angela y Gabriela: Betty Gonzalez, Rene Cura, Claudia Celiz, Monica Figueroa, Daniela Barraza acompañan a la familia en el dolor., Elevan oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Dorys Montero, Eduardo Hisse e hijos, acompañan en el dolor a sus hermanos Lina y Angelo, sus hijos Ricky, Patricia y Claudia y familias por el fallecimiento de la querida Sarita. Ruegan oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Hector Salvatierra, Mony Lorefice, sus hijos Maria Eugenia, Ricardo, Santiago, Dolores, Maria Virginia, Sebastian y sus respectivas familias, acompañan a la familia de Sara en estos momentos de tanta tristeza. Pedimos oraciones y brille para ella la Luz que no tiene Fin.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Personal de Inmobiliaria Salvatierra, acompaña a la compañera de trabajo Claudia y familia, en estos momentos de dolor. Brille para Sara la Luz que no tiene Fin. Que así sea.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Silvia Bravo, Alejandra Leyva, Gustavo Poggi y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del querido amigo Ricky, acompañando a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Juan Carlos Storniolo, Marcela Mayuli e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Sara y acompañan a sus amigos Ricardo, Lina, Patricia y Claudia en esta gran pérdida.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Ana Gimena Storniolo, su esposo Jorge Nicolás Falcione e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Sara y acompañan a sus amigos Ricardo, Lina, Patricia y Claudia en esta gran pérdida.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Ana Gimena Storniolo, su esposo Jorge Casa D'Italia participa con dolor el fallecimiento de su querida Sara, Fundadora y ex integrante de la Comisión Directiva y acompaña a Ricardo, Lina, Patricia y Claudia y a sus familias en este penoso momento.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Carmelo Falcione, su esposa Raquel Correa y su familia participan con gran pesar el fallecimiento de la madre de su apreciado amigo Ricardo. Acompañan a toda su familia y ruegan que brille para ella la luz que no tiene fin.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Los amigos de su hijo Ricardo: Carmelo Falcione, Jorge Moreno, Germán Llanos, Amilcar Pavoni, Angel Torres, Ramon Canceco, Alfredo Carrizo, German Montiel, Mariano Barnetche, Carlos Nallar, Gustavo Sayago participan con dolor el fallecimiento de su querida madre. Elevan oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. La Carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan su fallecimiento y acompañan al amigo y colega docente Dr. Edgardo Argibay y a su familia ante la irreparable pérdida.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el n28/5/22|. Ofelia Josefina Montenegro de Siquot, sus hijos Carlos Alberto; Miguel Pio y Patricia Siquot Montenegro y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, acompañando con entrañable afecto a sus hijos Patricia y Edgardo Argibay en este difícl momento.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Estela Salomón y sus hijos Silvia, Mariela y Migui y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares. Oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Que brille para ti la luz que no tiene fin, Luis Moyano, su esposa Elizabeth e hijos Luis y Felipe, acompañan con profundo dolor su fallecimiento a sus amigos Patricia, Edgardo Argibay, sus nietos Maria Emilia y Agustin y a los hijos Ricardo, Claudia y respectivas familias en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Señor, ya esta en tu puerta, recibela con tu infinito amor de padre. Alejandra Suarez y sus hijas Luciana y Guadalupe Ibañez, participan con profundo dolor y acompañan a Maria Emilia y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Marta Graciela Pece, sus hijos Gonzalo y Eugenia Rios y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su hermana Lina y a sus hijos Ricardo, Patricia y Claudia y a toda la familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Ernesto Abatedaga y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Ricardo y familia en tan doloroso y triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Las amigas del grupo pilates de su hermana Lina: Mari Constantinidis, Gladys Barrera, Guti Cornelli, Ana María Arce y Anita Villalba participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor por la resignacion de su familia y elevan oraciones en su querida memoria. Q.e.p.d.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Su tía y madrina Delia Cañete, participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Sus primos José y Alejandra Cañete y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Sus tíos Maria Emilia Gerez y Francisco Amestegui, participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Miriam, Ely, Juani, Susi, Marcela y Raúl, acompañan en este doloroso momento a su amiga y colega Nora. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Dr. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con gran afecto a su amiga Nora en este triste momento. Ruega una oración en su memoria.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Carolina Cañete, participa el fallecimiento de su querida prima Esther.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Jorge Cañete e hijos, participan el fallecimiento de su querida prima Esther.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Ayelen Cañete y Cesar Augusto Cañete, participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Farias Vasquez S.A. participan el fallecimiento de la hermana de su Asesora Legal Dra. Nora A. Gerez Cañete.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. La Firma Guillermo Becerica, acompaña a Nora Gerez Cañete en este difícil momento.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. José Alvarez y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su Asesora Legal Dra. Nora Gerez Cañete ante irreparable pérdida.

MAIDA ESPINOZA, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su esposa Liliana, sus hijos Yesica, Mario, Marita, Heber, hijo politico Alam, amigos de la iglesia santo de los ultimos dias y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la piedad, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

PEREYRA, DORA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/22|. Querida Tia Dora, nunca te olvidaremos, siempre estarás en nuestros corazones. Sus sobrinos Oscar Leguizamon, Graciela Coronel, Florencia, Constanza, Paula, sus sobrinos nietos Salvador e Irina, participan con mucho dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PEREZ CURBELO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Francisco Cerro, María Mercedes Clusella; sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, Magdalena y Delfina y sus nietos Francisco y Olivia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PEREZ CURBELO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Chulo Pagani, su esposa Liz e hijos Luciana, Marianela, Mauricio y respectiva flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, NELLY HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Su hermano Héctor Alberto Ponce, hermana politica Elisa Inés Viscelli, sobrinos doctores Hector Alberto y Roxana Ines y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la muy apreciada tía y amiga. Sus restos recibieron cristiana sepultura en el cementerio de La Piedad. Ruegan oraciones para su descanso junto al Señor.

RICARTE, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su hija Laura, hijo político Mariano, su nieta Constanza, su hermano Mario, sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares, sus retos fueron inhumados en el cementerio Privado parque de la paz Cob. Hamburgo, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

RICARTE, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. "El Señor es mi luz y mi salvacion ¿De quien temeré?. Salmo 27:1. Sus vecinos Liliana Gorosito y Yaky Gonzalez, sus hijos Mauro, Lara, Paula, Jonás y Emma Gonzalez, Fabiana Gorosito, Veronica Gorosito, Maximo Zarate, Romina Gorosito y Javier Cabrera, participan con dolor su fallecimiento.

RICARTE, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. "Dios es el que me ciñe la fuerza y quien despeja mi camino". Samuel 22:33. Mirta Gorosito y David Torres y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció en Gral. Roca, Río Negro el 28/5/22| . Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció en Gral. Roca, Río Negro el 28/5/22| . Directivos y personal de CASTV participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Silvia Villalba perteneciente a la planta administrativa de Canal 7.

VILLALBA, VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció en Gral. Roca, Río Negro el 28/5/22| . Directivos y personal de Radio Panorama y Diario Panorama participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Silvia Villalba. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció en Gral. Roca, Río Negro el 28/5/22| . cuando se nos va un ser querido, nunca se va del todo, porque su recuerdo permanecerá por siempre en nuestro corazón, con dolor participan su partida sus primos hnos. Francisco, Mario y Roberto Villalba, Dominga de Maya, norma de Roldán y sus respectivas flias. Sus restos serán sepultados en gral Roca, Río Negro.

SAAVEDRA DE PÉREZ, GENOVEVA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/17|. A cinco años de tu dolorosa partida al reino del señor, tu madre amada que nos proteges desde tu morada celestial danos paz y resignacion para poder sobrellevar el gran vacio que dejaste entre tus seres queridos. Con vos se fue una parte de nosotros que te llevamos siempre en nuestros corazones, que sigas siendo nuestra guía en cada paso de nuestras vidas. Te amamos con el corazón. Tu esposo, hijos, nietos y bisnietos.

ALDERETE, RICARDO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Sus padres, Raúl Alderete y Susana Paz, sus hijos, Jeremías y Bautista, sus hermanos, Paola, Raúl y Ramon, sobrinos, ahijados y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16:30 has en el cementerio privado jardín del sol, cob Norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

GUTIERRREZ, ARMANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Sus hijos, h. pol., nietos, su madre Prudencia González, su hermana Susana y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11.00 hs. en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

HOYOS, PEDRO CRISÓSTOMO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Sus hijos Anita y José Hoyos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

VILLALBA, RITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Su padre Gustavo Villalba, su hija Dasha, sus hermanos Daiana, Soledad, Gustavo, tíos, sobrinos y demás familiares part. el fallec. y sus restos seran inhum. en el cementerio Jardin del Sol. Serv. Amparo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LEDESMA DE YBARRA, GILDA (GINA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. Mamila, hoy se cumple un año que tus ojos se han cerrado para siempre, el dolor que hoy sentimos es tan fuerte como ese dolor de aquella madrugada. Van pasando los días, van pasando las horas y más te extrañamos. Estás presente en cada momento mamila: cuándo tratamos de recordar tus recetas, cómo hacías para sacar una mancha en la ropa, para recordar las fechas de acontecimientos más importantes, tus dichos y refranes. Cómo hijos de Dios sabemos que hoy estás bien, que ya no sufres más y sobre todo al lado de nuestro papilo porque así cómo han estado juntos en la tierra hoy están juntos en el cielo: aún sentimos tu mano aquí sobre nuestras frentes mamila es el mejor remedio para nuestro dolor y cuando te necesitamos siempre estas presente. Nuestro mundo se transformaba al oír tu voz. Sus hijas Gilda, Norma y Silvina, su hijo en el afecto Ariel, sus hijos políticos y nietos las recuerdan al cumplirse un año de su fallecimiento.

VÉLEZ, OSCAR ALBERTO (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. A aun de su fallecimiento Rogamos una oración en su querida memoria. Su familia.

LIENDO DE AGUILAR, NORA PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Sus hijas Albita, Mercedes y Silvina, sus hijos políticos Gustavo y Leandro y sus nietos María Paula, José Emilio y Julian participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Frías.

LIENDO DE AGUILAR, NORA PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Sus primas Estela Liendo de Amerio y Susana Liendo y sus sobrinos Mariana y Oscar Amerio, junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

LIENDO DE AGUILAR, NORA PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Maruca Isares participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

LIENDO DE AGUILAR, NORA PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Quedarás eternamente en el recuerdo" Sara de Córdoba, sus hijos Ruly, Rubén, Mary y Lucy y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Nora. Ruegan oraciones a su memoria. Frías.

LIENDO VDA. DE AGUILAR, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. En el dia de la Ascencion del Señor el Espiritu Santo Santisima Trinidad, pedimos le habran las puertas del cielo a nuestra querida Norita. Hoy nos toca decirte hasta siempre. Dios quiso fuera al encuentro de tus seres queridos. Vivirás en nuestros corazones los distintos recuerdos de tu vida terrenal, nos mantendremos unidos en el recuerdo, eterno agradecimiento por el amor y amistad compartida. Descansa en paz. Algun dia nos volveremos a encontrar. Tu cuñado Cesar Martin Castellanos, su hija Silvina, hermanos, nuera Graciela, hijos y demás familiares. Que la fé de Cristo de consuelo, salud y resignacion a sus hijas Albita, Mercedita, Silvana y familia.

LUNA, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Sus hijos Adrián, Marcela y Mariela, hijos políticos y nietos, sus hermanos Julio, Gerónimo, Virginia, Eva, Rosa, Ofelia y Marta y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11en el cementerio de Los Romanos, casa velatoria Sauce Bajada. Caruso Cia. Argentina de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

RUIZ ,WALTER DURBAL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Serás recordado como el padre de familia trabajador y dedicado que fuiste, el hombre que ponía la casa sobre los hombros, aquel que sufría en silencio y con una sonrisa levantaba el animo a los demás. El hombre que a pesar de las penas seguía en pie. A un año de su fallecimiento se recuerda con mucho cariño y aprecio a Walter Durbal Ruiz. Siempre estarás en nuestros corazones, tu esposa Silvina y tu hijo Nando.