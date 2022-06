FÚNEBRES | 1 de Junio del 2022

01/06/2022 - 02:52 Funebres

FALLECIMIENTOS

31/05/2022

Ramona Gabriela Gómez

Juan Carlos Correa

Juan Carlos Pitocco (La Banda)

Abel Humberto Gómez (Dpto. Avellaneda)

Marta Evelia Cáceres

Feliciano Salto (La Banda)

Héctor Marcelo Ruiz

Reina Raquel Heredia

Roger Aníbal Martínez

Hugo Ernesto Federico Barquet

Enilda Aldina Juncos

Sepelios Participaciones

ANNA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Sus sobrinos Martha, Julio, Carmen y Daniel Corvalan Olivera, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus primas Liliana y Claudia y demás familiares en estos momentos de pesar.

ANNA, OLGA BEATRIZ (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. "Yo soy al resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá aunque muera , y todo el que vive y crees en mi no morirá jamás. Chicha Toloza y sus hijos Miguel y Claudio Santillán participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijas Claudi y Lipi, sus nietos Adrián, Carla, Matías y Leandro en este momento de dolor. Elevamos plegarias al Altísimos para que dé pronta resignación a todos.

ANNA, OLGA BEATRIZ (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Ana Nattero y flia, participan con tristeza el fallecimiento de la querida Gringa, acompañan a sus hijasy flia, en este momento de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ANNA, OLGA BEATRIZ (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Carlos Paskevicius, su esposa Josefina Lissi, sus hijas Ana, María Esther y María Josefina y sus respectivas familisa, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Gringuita nunca te vamos a olvidar. Que descanses eternamente en Paz y brille para Ti la luz que no tiene fin. Acompañamos a tus hijas Liliana y Claudia y familias, en estos momentos de tristeza. Elevamos oraciones en su memoria.

ANNA, OLGA BEATRIZ (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Dory, Viviana, Carlos Montero Asencio, participan el fallecimiento de la querida Gringa, amiga de su extinta madre Nelida y acompañan en el dolor a sus hijas Liliana y Claudia y familiares. Oraciones por su descanso.

ANNA, OLGA BEATRIZ (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Ñatita Castaño de Barrón y sus hijos Silvita y Oscarin, participan con profundo dolor el fallecimiento de Gringa. Mandan un cariñoso abrazo a Liliana y Mundo y sus familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ANNA, OLGA BEATRIZ (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Sus sobrinos Mario Enrique y María Esther Anna, junto a sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijas Liliana y Claudia, Mundo Romero, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Marcelo Daniel Adorni y flia despiden con enorme tristeza al querido amigo y vecino que brille para el la luz que no tiene fine. Elevamos oraciones en su memoria. Descansa en paz Gallego querido.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Descansa en paz. Que brille para él la luz que no tiene fin". Su vecina Josefina Vallejos, sus hijos Claudia y Lucrecia Sosa y sus respectivas familias acompañan a su familia en este doloroso momento.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Gallego: Amigo y hermanos del alma, dejaste un gran vacio y un dolor inmenso, tuviste un gran corazón y generosidad. Estaras siempre presente. Descansa en paz. Tu amiga Chimbela y tu sobrina Analía. acompañamos a su esposa, hijas y nieta y demas familiares en este dificil momento.

ARROYO PULIDO, VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño, lamentan participar el fallecimiento del esposo de Chichí a quien, juntamente con sus hijas, abrazan con mucho afecto en este momento de dolor.

BARQUET, HUGO ERNESTO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Sus hermanos Ricardoy Cristina, sus sobrinos Franco, Mauricio, Rita, Adrian y Maria Ines, su cuñado Gaspar, sus primos y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

BURGOS, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Beatriz Fernandez de Agüero y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Tito, Rico y Sarita en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

BURGOS, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Zulema, Chiqui, Graciela y Beatriz, participan con dolor la partida de la querida vecina Tota y acompañamos a sus hijos en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

BURGOS, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Los compañeros de trabajo de la dirección Gral. de Presupuesto de su nieta Lucrecia Díaz Pontón participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento difícil y ruegan una oración en su memoria.

BURGOS, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Franco Parisini y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, MARTA EVELIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Su esposo Ángel Llanos sus hnos Silvia, Dido, Luis, Mirta, hnos politicos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Huilla Pugio Dpto.Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Josefina Santillan, Rafael Bonacina y flia, participan con dolor el fallecimiento de la querida Pali. Acompañan a su familia con mucho cariño en estos momentos de dolor tristeza.

CORIA, JORGE AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Hermano mio: Nos dejas una riqueza que no tiene precio, dignidad, humildad, generosidad, amor a la familia, solamente un grande como vos lo haces. Gracias... Gracias... A pesar de tanto dolor. Su hermana Reina Roldán, sobrino y ahijado Albano E. Tarchini, Dios bendiga tu Viaje Eterno.

CORIA, JORGE AGUSTÍN (q.e.p.d.) Fallecio el 29/5/22|. "Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin". Compañeros de su hija Alba: Sandra, Marcela, Liliana, Paola, Karina, Pepe, Pelada y Pedo participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.

CORIA, JORGE AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Desde Córdoba. Tío Jorge: Te despedimos con mucha tristeza nos queda el recuerdo de tu sonrisa, tu alegría, los momentos vividos en familia, te llevaremos en nuestros corazones. Arq. María Luisa, Cdora. Adriana, Dra. Viviana Roldán y sus respectivas familias. Dios bendiga tu sueño eterno.

CORREA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Su esposa María Saavedra ,su hija Sabrina Saavedra, su hijo político Roberto Laserna, su nieto Liwen Laserna y demás familiares ,sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORREA, JUAN CARLOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Su esposa Mercedes Saavedra, su hija Sabrina, hijo poliico Roberto, su nieta Liwen Amaike que nunca lo olvidarán y ruegan una oración en su memoria.

CORREA, JUAN CARLOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Papi: Me quedo con los buenos momentos compartidos, con los valores que me inculcaste, Ojalá que haya sido una buena hija, solo quise no verte sufrir, me duele en el alma todo lo que tuviste que soportar, te voy a extrañar y seguro estás en un lugar mejor, donde no hay dolor porque te lo mereces. Que brille la luz que no tiene fin. Tu hija Sabrina.

FAURA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Señor...Ya esta en tu casa, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eerno. Nené Bravo Almonacid de Torres y flia, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su esposa Mady y toda su flia., en este momento de dolor; ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina y flia, Marta Spector de Slapak participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida "Negra". Acompañamos a Eulalia y flia en este triste momento.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARIA (q.e.p.d) Falleció el 29/5/22| Sus sobrinos: Cecilia Degano y Enrique Agüero, sus hijos Lucas, Juan Pablo, Maria Esperanza Lorefice, Javier y Milagros Ordoñez y respectivas familias, acompañan en este dificil momento a sus hijas, nietos y bisnietos. Elevan una oración en su memoria. .

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Que brille para Ella la luz que no tiene fin. Carolina Sanguedolce de Jerez y su hija Claudia Marcela Jerez de Seiler, participan el fallecimiento de la sra. madre de Eulalia y Ana Veronica Mosca, acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Josefina Santillan, Rafael Bonacina y flia, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijas Eulalia y Anita con mucho cariño en éste momento de gran dolor y tristeza.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Guillermo Catella, Fernanda yachelini, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo y Agostina, y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigas Eulalia y Anita y los acompañan a toda la familia y nietos en estos momentos.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Dr. Ana María Catella y sus hijas Nadia y Valeria y familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigas Eulalia y Anita y los acompañan a toda la familia y nietos en estos momentos.

FLORES, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su padre José Negro Flores, Mabel, sus hermanas Rocio y Victoria Flores, participan y acompañan a sus hijos Berenice, Matias y Martín, a su esposo Marcelo Mema en este dificil momento. Piden una pronta resignación.

FLORES, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. "Un Corazón herido sanara en el tiempo, y cuando lo haga, la memoria y el amor de nuestros seres queridos, quedará sellado en nuestro interior para confortarnos". Tus compañeros y amigo de la AEPJ: Silvia, Chichi, Anita, Elena, Claudia, Ivana, Laura, Marcela, Gustavo, Eduardo, Juan y Germán, lloramos tu partida y elevamos oraciones rogando por tu eterno descanso.

FLORES, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Jose Cardozo y familia, Roque Acuña y familia, participan y acompañan a su primo Negro Flores y demas familiares en tan dificil momento.

FLORES, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Familia Romano, Cejas, Sanchez, Campos, participan y acompañan a su padre Jose Negro Flores, sus hermanas y demás familiares y piden por una pronta resignación.

FULCO DE CONTRERAS, ROSARIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Pepe González y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Lina Fulco. Acompañan en tan difícil momento al resto de su flia rogando resignación en este infortunado trance. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. La Comisión Directiva de La Caja Forense de S.E.: Dres. Roberto Eberlé, Eduardo Garay, Mariana Bonacina, José Sánchez Gerez, René Hauteberque, Ana L. Salido, Fernando Curet, Francisco Palau, Juan C. Saavedra y su Asesora Legal Dra. Dora A. Gonzalez, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su beneficiaria Dra. Gerez Cañete, Nora Angélica, ruega oraciones en su memoria.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Ana María Curro y familia acompañan a su querida amiga y colega Norita por el fallecimiento de su hermana Esther y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Josefina Santillan, Rafael Bonacina y flia, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su hermana Nori con mucho cariño en éste momento gran dolor y tristeza.

GIMÉNEZ, FRANCISCO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/22|. Su esposa: Mirta Santillán, sus hijos: Fabián, Ariel, Gabriela, Carlos y Jonatan, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GÓMEZ, MARIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Los compañeros de Noa Group participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RAMONA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Su esposo César Oscar Neirot, sus hijos Eugenia, Ulises, Caristo, Oscar, hijos políticos, nietos, su mamá Rosa, hnos. políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

HEREDIA, JORGELINA (q.e.p.d.)Falleció el 30/5/22|. Marta Estela Gómez, Gloria Trejo, participan el fallecimiento de la madre de su amiga Carmen Saavedra y acompañan a la familia en este dificil momento. Brille para Ella la luz que no tiene fin.

HEREDIA, JORGELINA (q.e.p.d.)Falleció el 30/5/22|. "Mi alma canta la grandeza del Señor, porque el miró con bondad la pequeñez de su servidora". La comunidad educativa del Inst. Nstra Sra. de Loreto, acompaña a su hija María de los Ángeles Saavedra y su flia., docente de la Institucion en este dificil momento. Elevamos una oración en su memoria.

HEREDIA, REINA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Sus hijos: Ramón, María Cristina, Osvaldo y Mercedes, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Galló 340 ( S. V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUNCOS, ENILDA ALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Sus hijos Adriana, María, Malvina, Alida, Elpidio y Clara, sus hijos políticos Alexis, Sergio, Natalia, sus nietos, bisnietos y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Su esposa Pilar Pons, sus hijos Mónica, Mirtha, Marisa y Uque, sus hijos políticos, Claudio, Marcelino, sus nietos Emanuel, Joaquín, Ana, Agustin, Sofia, Vicente y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg. De Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de padre de la Secretaria de Postgrado, Mg. Mónica Martínez, Roger Aníbal Martinez. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. El equipo que conforma la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del padre de la Secretaria de Postgrado, Mg. Mónica Martínez, Roger Aníbal Martinez. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Los Secretarios, Subsecretarios, Directores y Responsables de Áreas del Rectorado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del padre de la Secretaria de Postgrado de la UNSE, Mg. Mónica Martínez: Roger Aníbal Martinez. Acompañan en el dolor a familiares y afectos.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. El centro de Jub. Y Pens. Bº Cabildo en nombre de la CD y asociados despiden al gran colaborador de la institución. Hasta siempre Roger que descanses en paz.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Pancho Vera y Gugui Arce, participan el fallecimiento del padre de sus amigos Mónica y Marcelo. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. La comunidad educativa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. padre de la docente de nuestra casa de estudios, Mg. Mónica Martinez. En este momento de dolor hacemos llegar nuestras condolencias y afecto a toda su familia.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Compañeros de trabajo de Mónica y Marcelino acompañamos en este difícil momento y elevamos oraciones. Hacemos llegar nuestro afecto a toda la

familia. Sandra, Romina, Marta, Carla, Jose, Ulises.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. La carrera de Licenciatura en Enfermería: personal docente, no docente y estudiantes participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mónica y Marcelino Ledesma y a sus nietos en este momento de dolor.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Ana María Dominguez y Paula Andrea Ledesma participan su fallecimiento y acompañan a su hija Mónica y su yerno Marcelino Ledesma en dolor de la pérdida y ruegan por su pronta resignación.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericas de Marhe participan su fallecimiento.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Anita Cano, sus hijas Alejandra y Marcela acompañan en el dolor a Miryam y a sus hijos Cristian, Vanina y Melisa. Ruegan una oración en su querida memoria.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. " Que brille para el la luz que no tiene fin".Tus compañeros de Promoción 1974 Esc. Nacional de Comercio lamentamos profundamente tu inesperada partida al Reino de los Cielos. Ruegan una oración en su querida memoria.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. Consejo Directivo,Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion , Comision de Asesoramiento Laboral, Departamento Juridico y Cuerpo Administrativo del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su matriculado Dr. Guillermo Mulki, primo del Dr. Victor Moises Mulki y de la Dra. Sara Guzmán hermana política. Ruegan una oración a su memoria.

MULKI, OSCAR ROBINSON (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/22|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su colega Dr. Guillermo Mulki, primo del Dr. Víctor Moises Mulki de la dra. Sara Guzmn hermana política. Ruegan una oración a su memoria.

PEREYRA, DORA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/22|. Sus compañeras de la Promocion 1948 de la Escuela Normal del Centenario: Elsa Gonzales, Elsa Fernandez, Toña Olivares, Chela Flores y Clara Bóboli, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Te recordaremos siempre con cariño querida hermana.

PEREZ CURBELO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericas de Marhe participan con dolor su fallecimiento

PEREZ CURBELO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Rafael Bonacina (h), Ma. Natalia Marhe participan su fallecimiento.

PEREZ CURBELO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Juan Martín Marhe, Josefina Jorge de Marhe participan su fallecimiento.





PEREZ CURBELO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Emanuel Zaín, Ma. Lourdes Marhe participan con dolor su fallecimiento.





PEREZ CURBELO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Chafi Simón y Ma. Emilia Marhe participan su fallecimiento.

PEREZ CURBELO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Jaime Simón y sus hijos Nerea, Nicolás, Salena y Abril, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREZ CURBELO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. Simón Hermanos SA., participa con dolor su fallecmiento. Ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, HÉCTOR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Su esposa Olga Diaz sus hijos Héctor , Miguel, Ivana, Gesica, Agustina, sus h/ políticos Mónica , César, Miguel, sus nietos Banina, Jesús, Máximo, Valentín y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SABAN DE GOROSTIAGA, ELBA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Siempre estas presente en cada uno de nosotros, con tu sonrisa y tu corazon de oro. Su hija Carolina Gorostiaga, su hijo politico Sergio Maldonado, su nieta Pilar Maldonado, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SABAN DE GOROSTIAGA, ELBA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Aunque eras la mas chica eras la mas grande de corazón por tu bondad, solidaridad con los humildes y sobre todo siempre por el camino del Señor a quien seguiste por su camino. Ahora estaras junto a el. Su hermano Eduardo su esposa Olga Lugo, sus hijos Daniel, Pablo y Luciana y nietos, Rogamos oraciones en su memoria. sus restos seran inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Pieddad.

SABAN DE GOROSTIAGA, ELBA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. A mi tia Elba elevo oraciones en su memoria, profundo abrazo a sus hijos, hermanos y nietos. Que la gloria del Señor te reciba en su Reino. Su sobrino Pablo.

SABAN DE GOROSTIAGA, ELBA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Santiago Maldonado, Delfa Rojas Armoha, sus hijos Adriana, Daniela, Fernando Dussin, Sergio, Carolina Gorostiaga y Pilar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SABAN DE GOROSTIAGA, ELBA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Andrea Pereiro, Claudia Jiménez, Rita Díaz y Eduardo Gutiérrez, participan con dolor el fallecimiento de la tía de sus compañeros Daniel y Pablo Sabán. Ruegan oraciones en su memoria.

SABAN DE GOROSTIAGA,, ELBA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Dra. Concepcion Senes y Prof. Roberto Arévalo participan el fallecimiento de la nuera de su amiga Juana de Gorostiaga y ruegan una oración en su memoria.

SABAN DE GOROSTIAGA,, ELBA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Prof. Roberto Eduardo Arévalo, su esposa Lic. María Hilda Ibarra y sus hijos participan el fallecimiento de la nuera de su amiga y vecina Juana de Gorostiaga y ruegan una oración en su memoria.

SABAN DE GOROSTIAGA,, ELBA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Tato González y familia; y Eduardo Robato participan el fallecimiento del hermano de su amigo Eduardo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SABAN, ELBA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Sus hijas Carolina y Cecilia Gorostiaga, hijos políticos Sergio y Óscar, nietos Pilar y Emma, su madre pol. Juana Paz de Gorostiaga, hermanos Irma y Eduardo, hermanos políticos Chito, Olga y Rosa, primos polit. Chicha y Mercedes, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

TESSARI, SARA CLELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/22|. Betty Castro, Moncho Blanco, hijos y nietas participan con dolor el fallecimiento de la querida Sari y acompañan al amigo Nene y flia, en tan doloroso momento.

UEQUÍN, ROBERTO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Sus hijos Jorge, Roberto y Vivi con sus respectivas familias participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

UEQUÍN, ROBERTO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Sus hermanas Claudia, Roxana,Susana con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

UEQUÍN, ROBERTO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Su prima Patricia Nabac, su esposo Ruben Pikaluk y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanas y a toda su familia. Rogando oraciones en su memoria.

UEQUÍN, ROBERTO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Su tía Houda Arja de Zeman, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino Roby y acompañan a su esposa, hijos y nietos ante tan irreparable pérdida.

UEQUÍN, ROBERTO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Su tía Ida, sus primos: Pablo, Gabriela, Silvina, Claudio, Natalia Nader y sus respectivas familias, acompañan en el dolor por la partida del querido Roby, a su Señora, hijos y nietos. Rogamos al Señor lo reciba en su casa de Paz y amor.

UEQUÍN, ROBERTO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Victoria Uequin de Nabac, sus hijos Juan Carlos Nabac y flia (a), Gustavo Nabac y flia, Patricia Nabac y flia, acompañan en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

UEQUÍN, ROBERTO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. El Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio Nocturno Nicolás Avellaneda, acompañan a su hermana Claudia en estos tristes momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

UEQUÍN, ROBERTO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Jose Jorge y Luis Karan, acompañan con profundo dolor a sus familiares.

WEDE, ELIAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Señor recíbelo en tus brazos para su eterno descanso. Su tía Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina; Fernando y Germán; sus hijos políticos abrazan a Silvia y a sus hermanos y demás familiares en este momento de dolor, recordando a Chochín con cariño.

WEDE, ELIAS EDUARDO (CHOCHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Sus primos Tito, Kuki, Nelly, Pepe y sus primos políticos lamentan profundamente su pronta partida al Reino del Señor. Recordando los momentos vividos de nuestra niñez con gran cariño. Rogamos oraciones en su querida memoria.

WEDE, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Emilce Avido y Mamily Avido de Sialle junto a sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

WEDE, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Lic. Miguel Figueroa, su Sra. Fernanda Ducca, sus hijos Jazmín e Ignacio participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

WEDE, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Teresita Jozami de Figueroa junto a sus hijos María Teresa,Eduardo y Sra. María Saubidet, acompañan a toda la familia en este doloroso momento. Que en paz descanse.

WEDE, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Acompañamos en el dolor y la oración a sus hermanos por el fallecimiento e nuestro amigo y ex vecino Chochín y que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para Él la luz que no tiene fin". José Marcelo y Pablito Llanos (Suncho Corral).

WEDE, ELIAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Carmen Álvarez Vda. de Conde y flia participa con pro fundo dolor el fallecimiento del hermano de su ex alumno Johni y eleva oraciones en su memoria.

WEDE, ELÍAS EDUARDO (Chochín) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Sus amigos: Perla Eleán de Gattas y familia, Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Antonio Eleán participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

WEDE, ELÍAS EDUARDO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. "Brille para él la luz que no tiene fine". Carlos Avido y Sra. ; Carlos Antonio Avido y flia participan su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

WEDE, ELÍAS EDUARDO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Esposa e hijos de su primo Jorge Llado participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa y hermanos en tan difícil momento y ruegan una oración en su memoria.QEPD. querido Chochín.

WEDE, ELÍAS EDUARDO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Omar Rama, Mariel Saad de Rama e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hermanos y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

WEDE, ELÍAS EDUARDO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Dra. Laura Murad, Dra. Tamara Murad, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo.

WEDE, ELÍAS EDUARDO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. David Amado y Agustina Amado, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chueco. Ruegan oraciones en su memoria.

WEDE, ELÍAS EDUARDO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Te despedimos, querido primo y amigo, con inmenso dolor y es nuestro tambien el desconsuelo de tus hermanos y de tu leal esposa Silvia. Estás ahora nuevamente mimado en el regazo de tío Carlucho y tía Chola. Celebraremos siempre el recuerdo de los momentos y episodios compartidos en la primera juventud en nuestro Suncho. Hasta siempre Chochin, nunca te olvidaremos. Domingo Juan (Toti) y familia.

WEDE, ELIAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Querida Silvia, tu tio Hector Urtubey, tus primos Susana, Marcelo y Pablo te acompañan con mucho afecto en este dificil momento.

WEDE, ELÍAS EDUARDO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Susana Leiva Flaja, sus hijos Mariana, Daniel, Elena y respectivas familias, acompañan a su querida amiga Silvia en tan doloroso momeno. Pedimos una oración en su memoria.

WEDE, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Dolores Pereda de Falcione, su hija Susana Falcione de Lopez y flia, acompañan a Silvita y demás familiares con mucho cariño en este momento tan triste que les toca vivir.

CASTILLO DÍAZ, MANUEL ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Venimos a este mundo a cumplir una misión para luego retornar al lado del Señor. Te recordaremos por la bondad de tu corazón. Fuiste un ejemplo de vida y nos dejaste un legado de amor. Vivirás siempre en nuestros corazones. La familia Castillo Díaz, padres, hermanos y sus hijitos Lucio y Jazmín invitan a la misa de un mes de su fallecimiento que se realizará hoy a las 19 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

RUSO, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/22|. "Mami, dos meses de vacío y tristeza en nuestros corazones, sin oír tu voz, sin ver tu bella sonrisa". Sus hijos Andrea, Gustavo y Javier Figueroa, hijas políticas y nietos invitan a la misa al cumplirse 2 meses de su fallecimiento el 1 de Junio a las 20 hs en la iglesia San Juan Diego del barrio Saint Germain.

BRAVO ALMONACID, DELINA ILDAURA - BRAVO ALMONACID DE CISNEROS, JOSEFINA (q.e.p.d.) Fallecieron 25/5/98- 1/6/64|. Madre y hermana querida descansen en la paz y el amor del Señor. Siempre en nuestros recuerdos. Tus hijas, hermanas, nietos, bisnietos y demás familiares, unidos en la oración, al cumplirse un año mas de sus partidas a la Casa del Señor.

VÉLIZ, LUIS RENÉ (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/89|. Tu ausencia nos llena de tristeza y cada paso que damos estas presente. Quedarás eternamente en nuestros corazones. Tus hermanos Omar, Stella, Walter, Héctor Veliz Barrientos. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ARIAS, ÁNGEL MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Su tía Houda Arja de Zeman, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino Kuki y acompañan a sus hijos, nietos, su hermana Marcia, su pareja Cris y su ex esposa Julia ante tan dolorosa e irreparable pérdida

ARIAS, ÁNGEL MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Los amigos de su hermana Marcia del Servicio de Orientacion Familiar perteneciente al Movimiento Familiar Cristiano: Nena y Raul Cristófoli, Mariela y Gustavo Nassif, Mabel y Yoy Epstein y Angelita y Pedro Basualdo, acompañan en el dolor a Marcia y ofrecen oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de toda su familia.

PITOCCO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Su compañera Silvia López, sus hijos Hernán, Noelia, Lorena, Mario, maxi, Carime, Agostina, Felipe y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SALTO, FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Flia. Salvatierra, amigos y familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. en el cement. de Cañada Escobar. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

RÍOS DE GONZÁLEZ, SILVIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/73|. pesar del tiempo transcurrido sin tu tierna y dulce presencia, tu recuerdo vive en nuestros corazones. Tu hijo Telésforo González y flia. te recuerdan con cariño.

GÓMEZ, ABEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Su familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria sus restos seran inhumados hoy 10 horas horas en el cementerio de Lugones Dpto Avellaneda. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS.La Plata 162.Tel. 4219787.

LEIVA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. El senador Nacioonal,Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

LIENDO DE AGUILAR, NORA PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Selva Sosa de Yudi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

LIENDO DE AGUILAR, NORA PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Gladys Guerrero de Miranda y familia participan con profundo dolor la repentina partida de su amiga y vecina. Elevan oraciones en su memoria, rogando una pronta y cristiana resignación a su familia (Frías).

LIENDO DE AGUILAR, NORA PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Dora M. R. de Ciafardini e hijos participan con profundo dolor la partida de Nora al Reino Celestial. Piden al Altísimo fortaleza y consuelo para su familia y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Frías.

LIENDO DE AGUILAR, NORA PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Alejandro Albrnoz, Olinda Orellana y familia participan con hondo dolor la partida de la amiga y compañera docente. Ruegan para que la luz del Señor la reciba en su reino. Frías.

PAJÓN, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Su hijos Luis y Reinaldo, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 12 horas en el cementerio Guanaco Sombriana Dto. Atamisqui .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.