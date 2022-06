FÚNEBRES | 3 de Junio del 2022

02/06/2022 - 23:54 Funebres

3/6/22

- Ángela Inés Soria

- Sara Beatriz Ibarra

- Orlando Gustavo Montoya

- Bruno Rodolfo Quadreli

- Marcelo René Mulki

- Noemí Angélica Soria

- Gustavo Mansilla Zelaya (La Banda)

- Blanca Azucena Castellano

FILOMENA DEL VALLE CORTEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/22 y espera la resurrección.

Los compañeros de trabajo de sus hijos Alejandro y Ricardo Concha: Susana Montenegro, Claudia Zemán, Mariana Bonacina, Karina Uequín, Alejandra Eleán, Florencia Dargoltz, Sara Salido, M. Laura Scarazzini, Inés Avila, Jorgelina Toscano, Marta Camuñas, Margarita Ledesma, Karina Bravo, María José Ruiz, Guillermo Rezola, Nano Santucho, Pablo Atía, Daniel Karam, Rodrigo Díaz, Ricardo Pérez Neme, Eugenio Hamman y Remo Terzano, Juan Manzur, Marcelo Acuña, Néstor Zurita lo acompañan en el dolor junto con su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ EDUARDO CHAUD (Eddy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/22 y espera la resurrección.

Los compañeros de oficina Cristian, Juan, Cristina y Marta de su hijo José, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Ruegan oración en su memoria.

BLANCA AZUCENA CASTELLANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/22 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

ELBA ALICIA SABAN DE GOROSTIAGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/22 y espera la resurrección.

La familia de los hermanos Betty y Aldo Dorado, participan con profundo dolor el fallecimiento de la estimada amiga “Elbita”, acompañan a sus familiares en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

ÁNGELA INÉS SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/22 y espera la resurrección.

Su hermana Matilde Beatriz Soria, sus hijas del corazón Irene, Eugenia Bonetto, Alejandro, Malena, Raúl Fernández, nietos del corazón y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. Pedro P. Olaechea 649. Teléfono 4219787.

JOSÉ GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/22 y espera la resurrección.

El Intendente Municipal de la ciudad de Quimilí C.P.N. Omar Fantoni y todo su gabinete participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del Secretario de Cultura y ex intendente José Sinenio Gómez. Acompañan a su muy querida familia con el más cálido sentimiento. La comunidad los abraza y pide a Dios les de mucha fuerza para sobrellevar tan dolorosa pérdida. Quimilí.

MARCELO RENÉ MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/22 y espera la resurrección.

Carlos Aguilera y Evelyn Mulki acompañan a sus hijas Marcela y Virginia y a todos sus seres queridos en momentos de tanto dolor por esta partida. Oramos para que Dios consuele sus corazones.

"Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos." (Salmos 116:15).

MARCELO RENÉ MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/22 y espera la resurrección.

"Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia" Filipenses 1:21.

La Iglesia Evangélica CRISTO SALVA despide a su querido hermano Marcelo, y acompaña con cariño a sus hijas Marcela y Virginia, y a sus nietos Thiago, Gael y Tiziano en este doloroso momento familiar, habiendo sufrido en la familia recientemente también la partida al reino celestial de su mamá y abuela, nuestra hermana Cristina.

El Señor les consuele en sus corazones con la esperanza puesta en Jesús.

MARCELO RENÉ MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/22 y espera la resurrección.

Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20.

Como te voy a extrañar querido tío. No te digo adiós sino hasta pronto.

PS. Mario H. Mulki, su esposa Gabriela Rigotta y sus hijos Melani, Ignacio y Leandro Mulki participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial.

JOSÉ MARÍA MURATORE (Yoyé)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

“Dios te cuida y te protege. Dios siempre está a tu lado”. (Salmo 121,5)

Hijo querido a un año de tu partida, tu ausencia duele. Aún sentimos tu presencia en todas partes. Yoyé, hijo querido, me haces tanta falta. Tus padres Pequeña y Nene, tus hermanas Yanina y Belén, tus sobrinas Guillermina, Gavina y Griselda Gerez, tus cuñados Diego Gerez y Jerónimo Occhionero invitan al responso que se oficiará hoy a las 17.30 en el cementerio Parque de la Paz y a la misa a las 19 en la Pquia. San José, Belgrano y Juncal. Ruegan oraciones en su memoria.

Prof. RAÚL DAVID LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

“Nos dolió mucho tu partida hermano, pero el Señor así lo quiso y nada se puede hacer si esa fue su voluntad. Mi corazón se alegra al saber que tu alma descansa en paz. Siempre te llevaremos con nosotros. Tuvimos el privilegio de conocerte como hijo, hermano, tío, amigo, compañero de trabajo, como profesor, como un hombre dedicado a predicar la palabra de Dios y por ese servicio esencial que cumplías como “Hermano de la Tercera Orden Franciscana”. Sincero, honesto, humilde, franco, sencillo, son pocas las palabras con las que te honro. Eras una bellísima persona. Me queda el consuelo de saber que Dios te tiene a su lado. Quien iba a pensar que pasaría tan rápido el tiempo de tu partida. Fuiste esa persona tan especial, agradecida y con consejos acertados. …Y se extrañan mucho esas charlas de hermanos, tan única. Nunca te olvidaremos, tu madre, tu hermana, cuñados, primos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse un año de su partida a la casa del Padre.

ARCE, SELVA ARGENTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus familiares en estos momentos de pena. Ruegan al Altisimo los ayude.

BURGOS, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Sus amigos de su hijo Rico Diaz. Mario Alvarez, Lalo Aguero, Lucho Espinillo, Mario Burgos, Moto Santillán, Hugo Concha Argañaraz (Rubio), Kike Villalba, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Sus amigos y ex futbolistas de su hijo Humbertto Tito Diaz. Juan Delicio Camus, Rene Potro Sanchez, Alberto Chazarreta, Martin Rocha, Juan Gil Caro Autalan, Hugo Concha Argañaraz (Rubio), Kike Villalba, Amado Coco Roldan, Jorge Mudo Ayunta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANO, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Su esposo José Luis Zamora, sus hijos Azucena, José, Martín, Vanesa y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Parque la Paz. Cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTELLANO, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Mami tu partida inesperada nos dejas un gran dolor y vacío, solo te pedimos que nos sigas cuidando como siempre lo hiciste. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hijos Azucena, Matías, Martín, Vanesa y tu compañero José participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cemet. Parque de la Paz.

CASTELLANO, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Hermana fuiste una gran mujer y madre. Siempre en nuestros corazones y que brille para vos la luz que no tiene fin". Sus hermanos Rubén, Marcia, Carmen y sus nietos Morena, Martina, Salvador, Alma y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASTELLANO, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Tía querida tenemos palabras de agradecimiento por estar siempre a nuestro lado, Dios te tenga en la gloria. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su tía Susy, sus sobrinos Lara, Silvana, Exequiel y sus sobrinos nietos Thiago y Paz participan con hondo pesar su fallecimiento.

CHAUD, JOSÉ EDMUNDO. (EDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su esposa Anita, sus hijos Analía, Claudia y José despedimos con profundo dolor al pilar principal de la familia, quien fue nuestra guía, sostén y ejemplo. Hoy nos toca continuar su legado con la alegría de cada reunión compartida con amigos y los recuerdos de sus dichos y enseñanzas. Deseamos con el alma que dios los reciba en su trono para la vida eterna. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Te amamos.

CHAUD, JOSÉ EDMUNDO. (EDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Sus nietos Juan Pablo, María Belén, María José y bisnietos Priscilla, Franscesco y Juan Pablo Jr. Queremos honrar tu memoria, por todo lo vivido en tu hogar, junto con grandes amigos. Fuiste pilar y ejemplo de nuestra familia. Propiciando siempre agradables y cálidos momentos, ofrecidos con total generosidad. Gracias por dar un lugar en tu casa, en tu mesa, donde fuimos todos bienvenidos. Gracias por ser la luz que guía nuestro camino.

CHAUD, JOSÉ E. (EDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Sus sobrinos Guillermo José, Fernando Francisco y Ana María Bellido despiden con tristeza al tío Eddy. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CHAUD, JOSÉ EDMUNDO. (EDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su sobrina Teresas Salvatore con sus hijos Gabriela y Santiago Coroleu participan con pesar su fallecimiento. Elevamos una plegaria para el querido tío Eddy. Que descanse en los brazos del Señor.

CHAUD, JOSÉ EDMUNDO. (EDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su sobrina María Teresa Elías de Salvatore con sus hijos Mario y María Laura Salvatore participan con pesar el fallecimiento del tío Eddy. QEP. Elevamos una oración en su memoria.

CHAUD, JOSÉ EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su primo Víctor Manuel Amado y sus hijas María Belén, María Verónica Amado y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del primo y tío Edy y ruegan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CHAUD, JOSÉ EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Sus sobrinos Cristy, Esther y Cacho Correa lo despiden con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CHAUD, JOSÉ E. (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Daniel F. Yocca y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios haga brillar para él la luz que no tiene fin.

CHAUD, JOSÉ E. (EDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, sus hijos políticos Cristian Acosta y Mario Feijóo y sus nietos acompañan en el dolor a Claudia y flia. Desean para ellos pronta resignación.

CHAUD, JOSÉ E. (EDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Ramón Veloso, Carlos Tahhan y Guido Gallego participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CHAUD, JOSÉ EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Licenciada Claudia Chaud.

CHAUD, JOSÉ EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. María Elena y Marta Adriana Llapur con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a Ani, sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAUD, JOSÉ EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Toty y Graciela Chaud e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAUD, JOSÉ E. (EDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Dr. Enrique Ávila, Dra. Eugenia Ávila participan con dolor su fallecimiento y acompañan en la oración a su hija Claudia y familia.

CORIA, JORGE AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Olga, Margarita y Valeria Anauate despiden con inmensa tristeza a nuestro querido vecino. Pedimos a Dios resignación a la familia. Elevamos oraciones en su memoria.

CORREA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Papa: que la gloria de Dios resguarde tu alma asi como los recuerdos en nuestra memoria. Su hija Milena Correa y Marcelo tus nietos Samir y Yhadira Figueroa Correa rezamos por tu descanso eterno.

CORREA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Papi: tu familia eterna en el amor, el dolor y la oración rogamos por el descanso de tu alma. Su hija Katia, hijo político Julio Morales, nietos Alejandro, Fernando, Andres y Lucas Morales Correa bisnietos, Selene, Joaquin, Giuliana y Geraldine. Lloramos tu partida.

CORREA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Padre Mio: la vida que compartimos, permanecerá reflejada siempre en nuestros corazones. Sus hijos Katia, Nidia, Milena y Juan Carlos Correa, hijos políticos Julio, Marcelo. Nietos Alejandro, Fermando Andres, Lucas, Shamir y yhadira. Lamentamos con profundo dolor tu partida.

CORTEZ, FILOMENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Inés Avila junto con sus hijos Carlos, Mariana y Sergio, Javi y Carla, Carolina y Pablo Gorosito y sus nietos Mateo Romano y Francisco y Avril Gorosito lamenta profundamente la pérdida de la mamá de sus compañeros Alejandro y Ricardo y los abraza desde el alma. Eleva oraciones en su memoria.

CORTEZ, FILOMENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. La comunidad educativa de la Escuela Especial Sagrado Corazón de Jesus, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo Graciela Concha. Ruega una oración en su memoria.

CORTEZ, FILOMENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Néstor Fernando Zurita participa con mucho dolor el fallecimiento de la madre de sus compañeros de trabajo Alejandro y Ricardo Concha y ruega oraciones en su memoria.

CORTEZ, FILOMENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Sus vecinos de toda la vida familia Villavicencio; Pocha Gutiérrez, Celsa Gutiérrez, Gustavo, Cevi y Oliva Villavicencio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ricardo, Nito, Ale y Gachy en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORTEZ, FILOMENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Prosecretaria de la Escuela Técnica Nº 1 participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Claudia y Alejandro Concha en esta irreparable pérdida. Eleva oraciones por su eterno descanso.

GEREZ CAÑETE, ESTHER NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/22|. "El que cree en Mi no morira jamas". Chini Habra Fernandez participa con pesar su fallecimiento y acompaña a Nora en estos dificiles momentos. Eleva oraciones en su memoria.

HEREDIA, REINA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. El Club Social de los Supervisores Escolares Jubilados (S.E.Ju.S.E.) participa el fallecimiento de la Sra. madre de su ex compañero y amigo Ramón Suárez. Acompaña en este doloroso momento a toda su familia y ruega al Señor pronta resignación.

IBARRA, SARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Su sobrino Juan Carlos Ibarra su sobrina politica Mabel Salvatierra sus sobrinos nietos Carlos y Gesica y demas familiares sus restos fueron inhumados inhumamados en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBARRA, SARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Despues de un largo sufrimiento el Todopoderoso se puso en tu presencia para darte el descanso eterno a tu alma, un dolor inmenso me dejaste con tu partida, tu sobrio Talo que te acompañó hasta tu ultima respiro, te recordaremos eternamente, tu cuñada América Ricardo de Ibarra, tus sobrinos Juan Carlos y flia, César Daniel y flia, participan con dolor su fallecimiento, sus restos ser´n inhumados hoy a las 16 hs. en el cementerio El Descanso. Se ruega una oración en su querida memoria.

MANSILLA, SEGUNDO ALFONZO (Soco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su esposa Sara Rosa Irene, sus hijos Segundo (Chini)y Ramón (Pelado) ; Sandra y Tati Mansilla lamentan profundamente su fallecimiento y desean que brille para él la luz que no tiene fin.

MANSILLA, SEGUNDO ALFONZO (Soco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su hijo político Liborio Barraza (a), y su hija Sandra (a),y su nietos Alexander (a) desde Buenos Aires participan su fallecimiento.

MANSILLA, SEGUNDO ALFONZO (Soco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su hijo político Miguel Luna y su hijo Toti lamentan su inesperado fallecimiento y que brille para el la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, ROGER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar el fallecimiento del señor padre de la Secretaria de Postgrado de la UNSE Mg. Mónica Martínez, y suegro del Decano de la Facultad de Humanidades de la UNSE Lic. Hugo M. Ledesma. Que el Señor de la Vida le dé pronto consuelo a toda la familia.

MONTOYA, ORLANDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Su esposa Veronica, sus hijos, sus nietos y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

MONTOYA, ORLANDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. El sindicato de camioneros y la mutual 15 de diciembre participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORALES, WALTER DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Ante tu inesperada partida solo el pedimos a Dios te tenga en su gloria y te de el descanso eterno y haga brillar la luz que no tiene fin. Su tía Ana Morales, sus hijas Graciela, Susana y Nany; sus yernos, nietos y bisnietos, acompañan a su esposa Julia, sus hijos Alejandro, Victor y Franco, sus hijas politicas y nietos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria, sus restos fueron inhumados en el dia de ayer.

MORALES, WALTER DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Servicio de Odontologia del Hospital Neumonológico, participan el fallecimiento del esposo de su querida compañera Julia Morales. Eleva oraciones en su memoria.

MORALES, WALTER DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Empleados del hospital de Neumonología "Dr. Gumersindo Sayago" participan con profundo dolor en el fallecimiento del esposo de su compañera Julia Viviana Gramajo de Morales, pidiendo a Dios resignación por tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

MULKI, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Sus hijas: Marcela y Virginia, sus hijos políticos: Lisandro y Percy, sus nietos: Thiago, Gael y Tisiano, participan su fallecimiento y sus restos serán cremados hoy en EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEGUROS S.A.

MULKI, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Estimada es a Jehova la muerte de sus santos" (Salmos 116:15). Su sobrino Fernando Mulki y familia participan de su partida al Reino Celestial, y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de dolor.

MULKI, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Carlos Mulki, Sofía Basbus, sus hijos Sergio y Fernanda; Diego y Cynthia; Fabiana y Juan Lutfi participan con dolor su partida, acompañando a su familia ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

MULKI, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. "El Señor es mi pastor, junto a aguas de reposo me pastoreará" (Sm 23. La Biblia)

Irma Ise de Velarde e hijos participan con gran tristeza su fallecimiento y abrazan a sus hijos y nietos en el dolor de la partida. El Señor consuele sus doloridos corazones.

MULKI, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Su tía Loris de Mulki, Rody y Silvia de Segienowicz, Ma Silvia,Ma Cecilia y sus respectivas familias abrazan con cariño a Marcela, Virginia y demas familiares. Que el Señor les dé el consuelo perfecto.

MULKI, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. "El Señor es mi Pastor, Nada me puede faltar". CERSE SRL, socias, secretarias y profesionales participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida compañera Fonoaudióloga Virginia Mulki y familia en este momento de dolor.

MULKI, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Colegio de Fonoaudiólogos de Santiago del Estero, acompaña a su colega Virginia Mulki en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

MULKI, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Carlos F Groppa y flia. participan su fallecimiento acompañando con profundo pesar a todos sus familiares.

MULKI, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. "Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. S. Juan 6:40. Hasta siempre amado cuñado. Dr.Víctor Moisés Mulki, sus hijos Santiago, Pauli, María Lourdes, Alejandra y su nieto Benicio participan con profundo dolor su fallecimiento.

MULKI, MARCELO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Pedro L. Mulki, su esposa e hijos Gabriela y familia, Gustavo y familia Zulema y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo y acompañan a sus seres queridos en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

QUADRELI, BRUNO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Su esposa: Irma, sus hijos: Paula, Julieta, Sebastián y Jael y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán cremados hoy en El CRUZ DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. Casa de duelo: Pedro L. Galló 340 ( S. V. ) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.

QUADRELI, BRUNO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. " Quien paso por nuestra vida y dejo luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Su prima Pocha, hijas, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su sobrina Marcela Susana Soria participa su fallecimiento y ruega oraciones a su querida memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su sobrino Julio Augusto Soria, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su sobrina Teresita Isabel Soria, su sobrino político Carlos Farreras, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su sobrino Juan Enrique Soria, su sobrina política María Cristina Molina e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su sobrino Walter Ricardo Soria Quinteros, su sobrina política Luz Gallo e hija participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su sobrina Gabriela Beatriz Soria, su sobrino político Raúl García, hijos e hijo político participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su sobrina Victoria Soria, su sobrino político Gustavo Azar, sus hijos, hijo político y nieto participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Su sobrina María Inés Soria vda. de Neder, sus hijos e hijo político participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Luisa de Lucatelli y familia participan el fallecimiento de Ángela y ruegan por su eterno descanso.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Cra. Angelina Campana y su equipo de gestión acompañan en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación por el fallecimiento de la Tía de nuestra compañera Irene Boneto.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas, Docentes y personal no docente, acompañan en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación por el fallecimiento de la Tía de nuestra compañera Irene Boneto.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Juan Carlos M. Carrizo, su esposa Choly, sus hijos María Eugenia, María Emilia y Martín participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Bety. Ruegan una oración en su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, sus hijos Adrián, Pablo, Vanina, Cristhian y familias lamentan su partida y acompañan con cariño a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas, Docentes y personal no docente, acompañan en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación por el fallecimiento de la Tía de nuestra compañera Irene Boneto.

SORIA, ÁNGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Cra. Angelina Campana y su equipo de gestión acompañan en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación por el fallecimiento de la Tía de nuestra compañera Irene Boneto.

SORIA, ÁNGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Despedimos con profundo pesar. Familia Scaglione: Aldana, Sebastián, Alexis, Susana y Carlos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria

SORIA, ÁNGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Kermes Amira, Rivero Carolina, Basla Florencia, Barrionuevo Carolina, Suárez Silvina, Atia Analía, Ledesma Pety participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Inés Moreno Muñoz de Saracco participa con dolor la partida de su querida amiga Angelita con quien tuvo la dicha de compartir una profunda, cálida y sincera amistad desde el año 1942 y que perduró toda la vida. A pesar del dolor tan profundo, pide a Dios fortaleza para Betty, Irene y Eugenia, y paz eterna en el cielo para su buena, generosa y fiel amiga Ángela.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Sonia Saracco despide a la querida Angelita. Duele la partida, pero quedan en el alma, tantos recuerdos de alegrías compartidas. Sus versos, sus pinturas, los viajes, los te, las largas charlas y tanto, tanto amor recibido. Abrazo con cariño a Betty, Irene y Eugenia.

SORIA, ANGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. María Inés Saracco eleva oraciones por la paz eterna de la querida Angelita, amiga de su madre de toda la vida y pide a Dios fortaleza para su hermana y sus sobrinas.

SORIA, NOEMÍ ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Sus hijos Gabriela, Carlos, h/pol Pamela, nietos, Benjamín, Tomas, Elena, Emma, hnos Miguel, Cacho, Liliana y demás familiares participan su fallec.Sus restos fueron inhumados en cemet. La Piedad. Serv. ANTONIO GUBAIRA HNSO SRL. H. Irigoyen 569.

ALMARAZ DE MORENO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposo Nicolás, hijas Silvia, Claudia, Cecilia y Teresita, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la parroquia San José de Belgrano, ruegan oraciones en su memoria.

ALMARAZ DE MORENO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Tu inesperada partida me dejo inmersa en este dolor profundo al que no puedo aliviar. Aun siento tu presencia en todos los rincones de la casa, mi vida ya no es la misma. Me haces mucha falta, fuiste el pilar de la familia que aun llora tu ausencia. Esa luz con la que brillabas, será la luz que guie mi vida hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañamos mucho Mami! .A un año de su partida al Reino Celestial, tu hija Cecilia invita a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia San José de Belgrano, ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SAMUEL ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Padre querido te extrañamos cada día que pasa, aun sigues presente en el corazón de cada uno de nosotros. Su esposa Julia Acuña sus hijos Sandra, Fabián, Carlitos, Verónica, Lucas, Viviana, Carlos, Rubén, h/ políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares agradecen a vecinos, clientes, familiares; al Dr. Sirena, el Sr. Robi Tarchini, las muestras de cariño recibidas en tan doloroso momento e invitamos a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre.

NAVARRETE, HÉCTOR MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/22|. Recuérdame con cariño como lo quise siempre porque donde ustedes vayan estaré siempre presente, manténgase unidos, busquen la felicidad, armonía y compresión, pues siendo felices ustedes yo descansare en paz. Su esposa Cecilia, sus hijos Agustín y Julieta invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santa Lucía con motivo de cumplirse un mes de su partida al Casa del Padre.

CHAUD, JOSÉ EDMUNDO. (EDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Toda la familia Chaud quiere dejar expresado su profundo agradecimiento al personal del Nuevo Sanatorio Santiago; especialmente al Director Médoca Guido Peressin, su hijo Dr. Guido Alfonso y su hija Dra. Rocío, como así también a los Enfermeros, Mucamas y a quienes nos acompañaron y atendieron con total afecto y profesionalismo. Estaremos eternamente agradecidos.

FARÍAS, LUCÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en la tierra hermosos recuerdos. Tu vida valio la pena y quedará tus enseñanzas y amor estará grabado por siempre en el corazón de todos los seres que has amado y te aman. Al cumplirse un año de su fallecimiento, su esposo Carlos, sus hijos Juan, Soledad, Edith y Lourdes, hijos políticos e hijos de corazón Chunchi y Blanca y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

QUIROGA DE PAZ, BEATRIZ ADA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Viejecita es tanta mi angustia, tristeza de no tenerte en mi vejez mas te necesito, no2333333 hay momentos que no dejo de recordarte, me haces tanta falta mi Ángel Bello. Tus hijos Porota, Betty, Lucho, h. pol. Pocho, Miriam, nietos, bisnietos rezaremos al cumplir 5 años de tu partida. Descansa en paz Mi Bella. Besos al Cielo.

BAMBIL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. "Que el Señor la reciba en Su Seno con amor y le brinde el descanso eterno" Acompañamos a su esposo e hijos en estos momentos de dolor. Juan José Romero, Norma Cano y sus hijos Lorely, Camila, Juan José y Ariadna.

MANSILLA ZELAYA, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Sus tíos Alicia, Pochi, Raúl, Néstor, sus primos Diego, Álvaro, Paola, Yvan y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

CEVILAN, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 03/06/21|. "Papi: Aunque no estes en esta vida terrenal, tu presencia vive en mi corazón, sos la briza que me abraza cuando más necesito, sos el dulce recuerdo que vive en mi memoria". Tu hijo Andrés, tu esposa Francisca, tu hija política Yesica y tus nietas Ambar y Morena, tus hermanos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy 03/06/22 en la Parroquia Cristo Rey a las 20hs.

CEVILÁN, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Hermano que dolor tan grande nos dejaste en nuestro corazon. No encontramos consuelo. Tu hermana Juana Cevilán y flia te recuerdan con mucho cariño, al cumplirse un año de tu partida al Reino Celestial. Que brille la luz que no tiene fin.

CEVILÁN, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. e te extraña en tu casa, se siente un vacio inmenso. Al cumplirse tu primer aniversario de fallecimiento, tus hermanas, Maga, Telma, Talle, Gerucho, Elena y tus sobrinos te recuerdan con mucho cariño.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Su esposa Patricia Pérez y sus hijos Renata y Benicio participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Sus padres Blanca López y José Sinesio Gómez, sus hermanos Silvina, Guadalupe, Hernán y Rafael; sus sobrinos Joaquín Gómez Ibáñez, Salvador Gómez Ibáñez, Alfonso , Manuel y Martina participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. CALA y AMAT participan con profundo dolor la pérdida de su colega y hermano de Rafael Gómez, miembro de la comisión directiva.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Sus amigos: Ramiro, Rubén, Nino, Carolina, Gisella y Flavia participan con profundo dolor la pérdida del hermano de su amigo Rafael Gómez.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Ramiro Cruz y familia participan con profundo dolor y acompañan en este difícil momento la pérdida del hermano de su amigo Rafael Gómez.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Mario Urquiza y familia participan con dolor la pérdida del hermano de su amigo Rafael.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Hernán Gómez, administrativo de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria y por la pronta resignación de su familia.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Sus padres Blanca López y José Sinesio Gómez, hermanos Silvina, Hernán y Rafael, con sus respectivas familias, participan con el más profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local.. Quimilí.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Juan Carlos Carabajal, su esposa Alicia Durán e hijos Marcela, Bambi y Lucas, con sus respectivas familias participan con el más profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus grandes amigo Blanca y Cordero- Piden a Dios les den fuerza y resignación. Quimili.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Kito Carabajal, su esposa Myriam Nancy Ruiz e hijos Chiqui, Jose, Ricky y Bebi, con sus respectivas familias, participan con gran dolor su fallecimiento. Fuerza Blanquita, Dero y hnos. Quimilí.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Señor, recíbelo en tu reino y que brille para el la luz que no tiene fin. El Grupo de Amigas Jubiladas de Blanca y Dero los abrazan con muchas fuerzas. Quimilí.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Marta Dib y flia participa con gran dolor su fallecimiento. Quimilí.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Lorenzo Fugarola y Marta Parodi participan el fallecimiento de su querido amigo de toda la vida. Quimilí.

GÓMEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Yanine Correa y esposo Cristian participan el fallecimiento de su gran amigo. Quimilí.

LIENDO DE AGUILAR, NORA PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Yiya, Marta, Paula y Nene Liendo y flia. te despiden con amor. Descansa en paz querida prima. Frías.

LIENDO DE AGUILAR, NORA PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Comisión Directiva, socios y simpatizantes del club Atlético Central Córdoba de Frías, participan el fallecimiento de su socia y acompañan a sus hijas y demás familiares en este momento de dolor. Frías.

BARRIENTOS DE FERREYRA, SEVERINA (NINA) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/22|. Nina, el cariño, el amor y la alegría que supiste entregar, estarán presente en cada uno de nosotros. Las ausencias duelen pero el tiempo enseña que el recuerdo sana. Siempre estarás entre nosotros. La comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados del Régimen Nacional de Previsión invita a la misa que con motivo de cumplirse los nueve días de su fallecimiento se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Nuestra Señora del Rosario, Fernández.

BARRIENTOS, SEVERINA (NINA) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/22|. Sus hijos Daniel, Maria Rosa, Susana y Juan Ferreyra, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Nuestra Señora del Rosario (Fernández), con motivo de cumplirse el noveno dia de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.