FÚNEBRES | 6 de Junio del 2022

AGÜERO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su esposo Roger Casares, sus hijos Luis, Fabio y María, sus nietos Luis, Luisiana, Benjamín, Joaquín, Mateo, David, Sofía, Felipe y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 15 hs. en el cementerio La Piedad. Cobertura Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 421-9787.

BASUALDO, MERCEDES LUCIANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su madre María Luisa Jugo, sus hermanos Ernesto, Yudith y Javier, sus sobrinos Mariana y Javier, su cuñado Diego y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio La Piedad. Cobertura Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFECIOS S.A.- La plata 162 - telefono 4219787.

CANER, JUAN CARLOS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su compañera Mabel, sus hijos Alexis, Adriano, Alan y Kevin, sus hijas politicas Celeste y Carola, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento y sus restos serán cremado hoy en el CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LETURIA, JUAN CARLOS (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su esposa Marta Barrionuevo, sus hijos Silvina, Carolina, Constanza, Agustina y Caco Leturia, hijos politicos y nietos, participan su fallecimiento y sus restos serán cremados hoy en el CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Lamentamos participar el fallecimiento de nuestro amigo y colega Ing. Forestal, Juan Carlos (Vasco) Leturia. Sus amigos y colegas: Aida Infante del Castaño (La Rioja); Inés Heinrre (Buenos Aires); Rosario Becerra (Mendoza); Pely Jaime; Nora Barnetche, (Tucuman); Ing Ftal Marta Gulota (Sgo. Del Estero).Participan con Profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta e hijas. Elevan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Alberto y Marta Villaverde, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Alejandra Beggeres de Yagüe; Marysa Beggeres de Flores Turk y Martha Beggeres de Teves y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento; abrazan a su familia y elevan oraciones en su memoria

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Gilberto Parisini y Cristina Del Castaño; sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora; Franco y Josefina Ferreira Lesye; Antonella y Sergio Rogel con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Francisco Berdaguer y su esposa María Lastenia Atterbury, acompañan en estos momentos de dolor a Martita y a toda su familia.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. María Mercedes Beltrán García, acompaña a sus hermanos, especialmente a su querida amiga Cristina, en este momento de dolor, rogando por el eterno descanso de su alma.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Despedimos con inmenso dolor pero con la esperanza de su feliz resurrección, amigos y compañeros de promoción del Colegio San José. Oramos por cristiana resignación para su esposa y familia.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a su esposa y familia en este momento de dolor. Eleva oraciones por su resurrección.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Luis Humberto Bau y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Tulio, Bimbo, Mónica, Clarita y Dorita Martilotti Abalos y sus respectivas familias participan el fallecimiento del hermano de su cuñada Leticia y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Alejandro Montenegro, Guadalupe Seva y familia, participan con dolor de la perdida fisica del padre de sus queridos amigos Caco y Agustina.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Mariano Guerrieri, Coqui Villanueva y familia, acompañan con mucho dolor a la familia, la partida nuestro gran amigo Vasquito. Rogando su eterno descanso.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Yuly Araujo, Elvira Feijóo, Silvia Jiménez, Nora Fernández, Carmela Taboada, Marta Basbús, Ma. de los Ángeles Ledesma, Marisa Medina, Noemí Salazar y sus respectivas familias, participan con tristeza su fallecimiento y abrazan con cariño a Marta y a toda su familia.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Amigas y compañeras de Promoción del Colegio Sor Mercedes Guerra de su esposa Marta, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia.

LETURIA, JUAN CARLOS (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. La Comunidad Educativa del Instituto San Jorge participa su fallecimiento, acompañan a su hija Carolina y rezan oraciones por su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Julián A. Serrano, su esposa Ana María Asencio y sus hijos Joaquín, Josefina y Julián con sus respectivas familias participan el fallecimiento del querido Vasco y acompañan a su familia en tan difícil momento.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Sus consuegros Miguel Formini y Sara Montes, su hija pol. Paola Formini, sus nietos Elena y Bianca; Emanuel Formini y familia; Fernando Formini y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

MANCILLA, HERMINIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Su esposo Luna Ramón, sus hijos, nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 4296027. Cel. 385-5357628.

PAZ, DORA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su hijo Raúl Luna, hija pol. Susana, sus nietos Daiana, Gabriela y Raúl, nieta pol. Jaqueline, bisnieta aitana, su hermana Negra, sobrina Cecilia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFECIOS S.A.- La Plata 162 - Relefono 4219787.

PAZ SAAVEDRA DE VALDEMARCA, ELSA CLEDIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Dory, Viviana, Carlos Montero Asencio, Acompañan a su hijo Enrique y demás familiares. Ya está en los brazos del Señor. Oraciones por su alma.

RODRÍGUEZ, ALICIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Sus hijos Carlos, Marcial, Raul, Eduardo Agüero, h. pol Graciela, Silvia, nietos Rodrigo, Itatí, Mercedes, Lucas, Marcos, Mateo, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cemte. La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ VDA DE AGUERO, ALICIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. El laboratorio de Bacteriología y Micologia xd f Clínica : Dr Julián Serrano, Ana Asencio de ese, Josefina Serrano, Gonzalo Albarracín, Dra. Adriana González, Dra. Laura Bellido, Daniel Castillo participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de nuestras compañeras de trabajo Itatí y Mercedes Agüero. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLEDO, LUIS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/22|. Su nieta Silvana Suarez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARROYO PULIDO, VALENTÍN (GALLEGO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. No me lloren, estoy a tu lado, me adelane a la Casa de mi Padre Celestial, Jesús me llamó y quiero descansar. Yo los cuidaré y soy tu ángel. Tu esposa Ana Maria Chamuth, sus hijas Paola y Vanina y tu amada nieta Guillermina e invitan a la Santa Misa en el noveno dia de su encuentro con Dios el Martes 7 a las 17.30 hs. Capilla San Luis Gonzaga. Barrio Primera Junta.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Once meses ya de tu partida y el dolor inmenso sigue intacto. Te extraño hija, mi amiga, mi todo. Espero que Jesús y la Virgen te hagan feliz. Pediremos por tu eterno descanso en la misa de 20 hs. en Catedral Basílica.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Tu triste partida que llenó de tristeza nuestros corazones. Será recordada con la confianza de saber que eres nuestro ángel en el cielo". Familia Fochesato, familia Strelczuk, familia Arce, su esposa Stella y su hijo Juan Pablo, invitan a la misa por el primer aniversario de su partida a la eternidad a realizarse hoy 6 de junio a las 20.30 hs. en la iglesia Santo Domingo.

FLORES, MARCELA ALEJANDRA(q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su padre Jose Negro Flores, sus hijos Bere, Martin, Matias, su esposo Marcelo y demás familiares invitan a la misa al cumplirse 9 dias de su fallecimiento, hoy a las 20 hs en Pquia. de Mailin. Agradecen a todas las personas por el apoyo recibido en tan difícil momento.

GUZMÁN, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/22|. Padre: este día y todos te recordamos mucho y te echamos de menos, te fuiste tan pronto, pero sé que en el lugar en el que estás, te encuentras bien. Siempre estarás en nuestros corazones. Te amamos papi. Tu esposa Mercedes, tus hijos Iván, Yuliana y Agustín, tu hija política Mariana, tu nieta Martina. Se oficiará una misa con motivo de cumplirse 3 meses en la Iglesia Catedral, hoy a las 20 horas.

PERALTA, MARIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/99|. Su esposa Dora Paz, sus hijos Federico Guillermo, Diego Alejandro, Mariné Anabel y Mario Alberto y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 23 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Hermana, nunca estamos listos para decir adios para siempre a pesar que sabemos que es parte de la vida. Aun lloramos tu muerte, aunque tambien celebramos tu vida. Fuiste ejemplo de fortaleza, resiliencia y perseverancia, han pasado 365 dias de tu vuelo eterno, sin embargo estás con nosotras cada dia de nuestras vidas. Invitamos a la misa que se realizará en el Santuario Santa Rita en el dia de hoy a las 20 hs. Te recordaremos siempre. Tus hermanas Anita y Noemí, tu tia Chicha y tus sobrinos Mariana, Belen y Nadim.

ULIANA VDA. DE FRANCESCHINI, SELVA M. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a rogar por su eterno descanso en la misa a realizarse hoy en la Catedral Basílica a las 20 hs. al cumplirse 1 año de su dolorosa partida.

CORONEL, JUANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Mami como no recordarte a tus 8 meses de tu partir al Cielo Eterno, nos dejaste con el corazón destrozado y muy herido quedamos, Pero nos quedamos con tu hermoso mensaje que nunca hay que bajar los brazos en los momentos mas delicados y seguir con la lucha continua. Te amamos. Tu esposo e hijos.

AGUILAR, HUMBERTO (FLACO-PIOJO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Su hermana María Luisa Aguilar, sus hijos Alberto, Carlos, Norma, Jorge,Tere,Juan y Fernando. Nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

AGUILAR, HUMBERTO (FLACO-PIOJO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Su sobrina Norma Beatriz Ledesma, su esposo Raúl y sus hijos Ana Matías, Soledad y Hernán participan con profundo pesar su fallecimiento. A la distancia hacen llegar sus condolencias a tía Estela,Fabián,Carlos, Hernán y demás deudos.

IBÁÑEZ, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su esposo Carlos Jorge Ibañez, sus hijos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhum. hoy. SERVICIOS REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

JIMÉNEZ, DECILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Su esposo: Francisco Martínez y sus hijos: blanca, julio, Herminia, Lorena, Elsa, Margarita, Marita, nietos y bisnietos. Ruegan una oración en su memoria sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PALLARES, ARISTÓBULO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Sus hermanos Marco, Norma, Rubén, Orlando, sus cuñados, su compañera María y su hijo Martín, y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cement. La Misericordia. Serv. Caruso ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/ 6/22|. Su hermana Nazaria Azar, sus sobrinas Karina y Natalia y sus sobrinos nietos Valentina, Nacho y Pedro, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/ 6/22|. Su sobrina Viviana Concha y esposo José Garcia, sus hijos Rodrigo y Ramiro, hijas politicas Agustina y Noelia, participan con mucho dolor del fallecimiento de su tio Julio.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su sobrino Emilio Ricardo Eleán y su esposa Cristina e hijos Vero y Ale y su nieto Máximo, participan con mucho dolor del fallecimiento de su tío Julio. Ruegan una oracion en su memoria.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/ 6/22|. Su sobrino Hugo Armando Eleán, hijos e hijas políticas y nietos participan con mucho dolor del fallecimiento de su tio Julio.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/ 6/22|. Su sobrino Daniel Elean e hijos Mariano y Milagros, participan con mucho dolor del fallecimiento de su tío y ruegan una oracion en memoria.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/ 6/22|. Sus sobrinas Carina, Silvana y Laura e hijos participan con mucho dolor del fallecimiento de su tío Julio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

CORPUS, MARIO ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 05/6/ 22|. Sus padres: Susana y Luis, sus hermanos: Luis y Mateo, abuelos, tíos y primos participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de esta ciudad. Casa de duelo: Brea Pozo. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Sus hijos. Lázaro, Juan Carlos, Ana María y Ramona,sus nietos, bisnietos y hijos políticos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria, sus restos serán inhumados en el Cementerio de Beltrán. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. "Quería que fueras eterna, serás eterna en mi corazón". Su hija Justina Milovich, su hijo político Juan Carlos Ledesma; sus nietos Ma. Ines, Carla y Gaston, Carlitos y Guilla; sus bisnietos Carmela, Alma e Imanol. Piden una oración en su memoria.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Participa con profundo dolor. Su hermana Ana, su sobrina Marta Britos, Patricia, Buga y Ana Elisa.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Susana, su cuñado Hugo De Marco, sus sobrinos Óscar, Sonia y Ana De Marco, y sus respectivas participan de su fallecimiento.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Participa con profundo dolor. Su hermana Marta, tu cuñado Vicente y sus sobrinos Pibe, Javi, Lorena, José y sus respectivas familias.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su hermana Negra y tu cuñado Julio Tévez, y sus sobrinos Pablo y Diego y sus respectivas familias.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Vivirás eternamente en mi corazón. Sus nietos Giannina, Any, Nico, Romina y sus respectivas familias.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrina Sonia De Marco, Daniel Álvarez y Guadalupe participa. Con profundo dolor de su fallecimiento.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. María de los Ángeles Platas de Mayuli, sus hijos Maria de los Ángeles, Aldo y Silvina, Daniel Isa y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido". Su consuegro Leonardo Ledesma participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

NAVARRO, RAMÓN REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su hermana Rubén, cuñada Norma y sobrino Fabrizio participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Quimilí.

ROLDÁN, NAMESIO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Su esposa Elba Ayunta, sus hijos Mercedes, Elpidio, Daniel, Aldo, netos Angel, Matías, Fiama, Nadia, Ivan, Maria, h. pol. Maria Leiva, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Higuera a las 17 hs. casa duelo Colonia Pinto. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SOSA, MIRTA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su esposo Miguel Gómez, sus hijos Juan, Pablo y Lorena, sus nietos, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Cristo Redentor (Fernandez). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Teléfono 4219787.