FÚNEBRES | 7 de Junio del 2022

7/6/22

- Fuhad Abuslaiman

- Andrés Andamiro Sosa

- Romilda Amanda Román de Ger

- Ramón Alejandro Perduca

- María Nélida Maguna(La Banda)

- Osvaldo Baltazar Castillo

- Oscar Orlando Santillan (Guasayan)

- Sara Nallien

- Hugo Paz (La Cañada)

- José Purísimo Chávez

- Carlos Bladimiro Díaz

AGÜERO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. CPN Walter Noé Tagliavini, despide con profundo dolor, cariño y afecto a su amiga Mirta. Acompaña espiritualmente a su esposo Roger, hijos Luis, Fabio y María y nietos y demas familiaers. Le pide a Dios que le conceda, por así merecerlo, "la luz que no tiene fin". Ruega oraciones en su memoria.

AGÜERO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Sus vecinos Humberto Antonio Herrera, su esposa María Cristina Tevez, sus hijos Sebastian, Juan Pablo, María del Pilar y Maria Florencia Herrera participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos y demás familiares en estos momentos de dolor.

BANEGAS, GONZALO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Su profesora Mirta Miranda de Manzur participa su fallecimiento y acompaña a su madre en tan dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

BANEGAS, GONZALO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Marta Miranda de Cejas, participa el fallecimiento de su ex alumno y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

CASTILLO, OLVALDO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Su esposa Ramona Rivero sus hijos Fernando, Soledad, Maria, Jimena, Emilia, Sergio, Luis, Castillo nietos y demas familiares COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHÁVEZ, JOSÉ PURSÍSIMO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su hermano Dolores Chavez, sus sobrinos, cuñado y demas familiares part. el fallec. y sus restos fueron in hum. en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

DIAZ, CARLOS BLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Su esposa Maria, sus hijas Brenda Alagastino y Ludmila Alagastino, sus nietas Soledad Insaurralde, Carla Insaurralde y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

JUAREZ, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Sus hijos: Ramón y Zulma, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 10,30 en el cementerio de Los Flores. Casa de duelo : Pedro Leon Gallo 340 ( S. V. ) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Lamentamos participar el fallecimiento de nuestro querido "Vasco" Leturia y acompañamos en el dolor a Martita y sus hijos en tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin. Sus tíos y primos Lucy Macedo, Antonio Sereno e hijos.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Compañeros/as de trabajo de su hija Agustina acompañan en este momento de profundo dolor, rogando una oración en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Ana María Maud participa el fallecimiento del padre de la Sra. Agustina Leturia Barrionuevo y ruega oraciones en su memoria

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Adrián R. Sanjuan Participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de Agustina Leturia Barrionuevo, acompaña a la flia. en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Jorge Siman y Silvina Nasif Saber participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Vasco. Acompañan a Marta y sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Camila Siman, Adolfo Basbus, Chafi Siman y Emilia Marhe acompañan con profundo pesar a toda la familia y ruegan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Marta querida, amiga querida, siempre a tu lado en las buenas y en las malas; hoy te acompañamos desde el corazón y te abrazamos con el alma, ante la partida de tu compañero de vida "Vasquito". Cuenta con nosotros para lo que necesites, que aquí estaremos. Te queremos por siempre: Coqui y Maripili.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Sergio Domínguez, María del Pilar Giménez y familia, despiden con tristeza la partida de Vasquito y acompañan a Marta, hijos y nietos en este momento de tristeza y dolor.

LETURIA, JUAN CARLOS (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Luciana Bonacina y Roberto Figueroa Bothamley participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Constanza, elevan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Mercedes Martinetti y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Marti y a toda su familia.

LETURIA, JUAN CARLOS (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Luis Enrique Sgoifo, su esposa Graciela, sus hijos Kike y familia, y Fernando participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones por su resurrección.

LETURIA, JUAN CARLOS (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Mirta Miranda de Manzur participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Marta e hijos en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Mafalda G. de Agüero, Julieta Giménez y María Cristina G. de Kobylanski participan su fallecimiento, acompañan a su esposa Marta y a toda su familia. Piden oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Lic. Christian Rueda participa el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo, Dra. Constanza Leturia.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Angel Robledo, Néstor y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su querido y entrañable amigo Vasco. Que Dios te tenga a su lado y que brille para vos la luz que no tiene Fin. Te vamos a extrañar Amigo!

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Gustavo García, Marta Binotti, sus hijos Florencia y Sebastián, Gustavo y Marina, Rodrigo e Ivana, María Paula y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Ana María Barrionuevo y sus hijos Augusto, Belén y Santiago Carnero, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marty y familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Eugenia María Barrionuevo, Evaristo Perez Martinez y sus hijos Milagros e Ignacio participan con tristeza su fallecimiento y abrazan a Marty y familia. Elevan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y flia., participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Marta, Constanza, Delfina y Lujan y demas familiares en estos momentos de pesar.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Rafael Bonacina, su esposa Josefina Santillán y sus hijos Mariana, Constanza, Josefina y Rafael con sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento del querido Vasco y acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Susana Oliveri, sus hijos Angelina y Antonio Campana acompañan a Marta y a sus hijos en este difícil momento. Que brille para el querido Vasco la luz que no tiene fin.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. El equipo de hockey de la Universidad Católica de Santiago del Estero acompañan en este difícil momento a su hija Agustina y ruegan una oración en su memoria y que brille para él luz que no tiene fin.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Angelina Campana, Cristian Ganin y sus hijos acompañan a su esposa Marta y a su hija Agustina, a Caco, Carolina, Constanza y Silvina, que Dios les de resignación, rogando por su descanso eterno. Hasta siempre querido Vasco.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su amigo José Marin Prieto e hijo, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Pedro Ignacio Lines y familia acompañan a la familia en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Marcos Antonio Franceschini y familia acompañan a la familia en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Sus amigos del Santiago Rugby: Cesar y Pedro Barraza, Rafael Bonacina, Marco Franceschini y Pedro Lines participan su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. La sub comision de rugby del Santiago Lawn Tennis Club participa con profundo dolor su fallecimiento.. Elevan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Rafael Torres y Sra. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memeria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Miguel Angel Velazco, sus hijos Marías del Huerto, Juan Cruz, Rocío, Francisco Miguel, Lucian a Velazco Leturia y sus respectivbas flias, acompañan a Marta, hijas Constanza, Carolina, Silvina, Agostina y Juan Carlos (h), nietos y demás fliares. en estos dolorosos momentos.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Alberto E. Paz, su esposa Marta A. Demasi, junto a sus hijos Alfonso Exequiel, Lorena María, Leandro Esteban y sus respectivas familias, participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su esposa Marta, hijos y nietos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria y pedimos fortaleza y resignación para toda su flia.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Lamentamos participar el fallecimiento de nuestro amigo y colega Ing. Forestal, Juan Carlos (Vasco) Leturia. Sus amigos y colegas: Aida Infante del Castaño (La Rioja); Inés Heinrre (Buenos Aires); Rosario Becerra (Mendoza); Pely Jaime; Nora Barnetche, (Tucuman); Ing Ftal Marta Gulota (Sgo. Del Estero). Participan con Profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta e hijas. Elevan oraciones en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (VASCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Participan con profundo dolor del fallecimiento del Ing. Forestal, el Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de la FCF UNSE. Se ruegan oraciones a su memoria.

NALLIEN, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Sus hijos Jorge, Bety, Mary,Negra y Eva, hijos políticos Gladys, Omar, Tucho, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 14 hs en el cementerio de Vuelta de la Barranca, casa de duelo Barrio 8 de Abril EMPRESA SANTIAGO.

NALLIEN, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Sus sobrinos Roque Tati Asan, Claudia, Veronica, Judith, Ruth y José, su cuñada Celvira Luna participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NALLIEN, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Dijo Jesús. ahora estan tristes pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. María Inés de Antonio Armush, sus hijos Ruben, René, David y Maria Emilia participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NALLIEN, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Doña Sara está en el cielo, en un lugar mejor, desde allá los guiará. Siempre la recordaremos. Sus nietitos de corazon Farid y Anissa. Elevan oraciones en su memoria.

NALLIEN, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". La comunidad educativa del CEI N°50 para personas con Discapacidad Visual participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Jorge y elevan oraciones en su memoria.

NALLIEN, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y pedir que vuelva, o puedes abrirlos y ver cuánto ha dejado". Los amigos de su hijo Jorge; Caro, Rosy, Gaby, Patry, Silvia, Vicky, Lily, Sandra, Marisa, Ema, Seba, Marcela, Claudia y Bonetti participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NALLIEN, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. " Es imposible no estar triste... Su ausencia duele pero su recuerdo siempre nos hará sonreír..." Sara querida... descansa en paz. Marcela y Toby participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de nuestro querido Jorge y elevan oraciones en su memoria

PERDUCA, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Porque ese Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. El nos guiará más alla de la muerte. Su hermano Carlos Alberto Perduca y sus hijos Karina, Rossana, Carlitos y Gilberto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Bienaventurados los buenos de corazon, proque ellos veran a Dios. Su hermana política Marta Urrejola, sus hijos Rossana, Carlitos, Karina, Gilberto y Sebastian participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Sus sobrinos: María, María Fernanda y Alvaro Mulki, sobrinos nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron cremados en el crematorio de la EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERDUCA, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará". Sus sobrinos Fernanda Mulki, Miky Muratore y sus hijos Agustin, Ramiro, Gino, Giuliana y Guadalupe participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios". Su sobrino Alvaro Mulki, Mariana Lopez e hijos Ignacio y Sole participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Señor, recibelo en tuis brazos y dale el descanso eterno. Su sobrina Karina Perduca, Daniel Matteucci, sus hijas Antonella, Gianina, Luisina Matteucci y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERDUCA, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "Tu me das un golpe de energia, cuando estoy sin bateria, tu me das la vida en un instante...". Te amaremos por siempre. Sus sobrinos María de los Angeles Mulki y Daniel Unfuhrer y sobrinos nietos Paloma, Estéfano y Mía participan con dolor su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria.

PERDUCA, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Su sobrina Luisina Matteucci, su esposo Andres Nassif y su hija Ambar Nassif Matteucci participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Ramón y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PERDUCA, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Su sobrina Antonella Matteucci, su esposo Mario Nassif y sus hijos Lorenzo y Bautista Nassif Matteucci participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Ramón y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, ALICIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. El Señor ers mi pastor, nada me puede faltar. Poly Cabrera Ibañez participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Alicia. Ruega una oración en su memoria.

ROMÁN DE GER, ROMILDA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su hermana política: Coral Ger de Japaze, y sus sobrinos, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron cremados EN EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROMANO, MERCEDES NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora y una oración por su alma, la recibe Dios. (San Agustín). Personal directivo, docente y administrativo y especialmente del área textil de la escuela de F.P.Y.S.L. Nº 33 participa con dolor el fallecimiento de doña Tota, quien colaboró y acompañó en forma desinteresada a dicha institución. Descansa en paz.

SOSA, ANDRES ANDAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Su esposa Harriet, sus hijos Andrea y Marco, sus hermanos Luis, Norma, amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

SOSA, ANDRES ANDAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Rossy Diaz y familia, alumnos acompañan en el dolor a la familia del Sr. Andres Guaso Sosa. Piden oraciones en su memoria.

TOLEDO, LUIS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/22|. El Taller Libre Expresión Adultos Mayores participa el 2 del integrante activo y gran colaborador de nuestro taller alimentamos su partida y nuestras condolencia a su flia Rogamos oraciones en su memoria.

LUNA, MANUEL ALEJANDRO (Crio. Insp) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Su hermano Dante Luna que lo extraña y no lo olvida invita a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la iglesia San Francisco al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CARRIZO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Sus hermanos Daniel, Elías, Raúl, Ana, Marcelo, José, Leticia y Rolando con sus respectivas, invitan a la misa a realizarse en la capilla Santa Lucía a las 19.30 hs. al cumplirse un mes de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA DE MOSCA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Sus hijas Eulalia Irene y Ana Verónica Mosca, sus nietos Gregorio, José, María Angélica, Valentina, Pancho y Exequiel, sus nietos políticos Valentina y Miguel, sus bisnietos Ailén, Fabrizio, Zoe, Lola y Delfina, su tataranieto Simón invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Tu partida inesperada nos sorprendió, te extrañaremos físicamente, pero espiritualmente estarás entre nosotros. Agradecemos profundamente a familiares, amigos y a todas las personas que nos acompañaron en tan difícil momento. Su esposa, hijas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

SABAN DE GOROSTIAGA, ELBA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. Conversé con Jesus todos los dias, durante 9 dias, deposite mi confianza en ti, Tu que conoces mis angustias y mis lagrimas, con tu confianza y la luz que me ilumina, con todo el amor que te tenemos mamá querida, tus hijas Carolina y Cecilia Gorostiaga ofrecemos una misa para conmemorarte, hoy a las 20 hs en iglesia Catedral Basílica, al cumplirse los 9 ndias de su fallecimiento.

VAZQUEZ, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Nunca muere quien supo vivir y ha dejado recuerdos. Tu vida valió la pena y quedarán tus enseñanzas y tu amor estará grabado por siempre en el corazón de todos los seres que has amado y te aman. Su esposa Clara, sus hijas Roxana, Marta, Virginia, sus nietos, bisnietos, hijos politicos invitan a la misa a las 20 hs en iglesia Catedral Basílica con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

ABUSLAIMAN, FUHAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Los más lindos recuerdos serán los que me acompañen, ahora vos nos iluminas. Su esposa Pocha, sus hijos Jorge Eduardo y Mabel Leiva, tu nieta Lara Valentina. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol el 06/06/22. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUSLAIMAN, FUHAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Su esposa Rosa, sus hijos María Rosa, Jorge Eduardo. Su hija política Mabel. Sus nietos Nicolas, Carolina, y Lara. amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. COB. CARUSO. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE - BELGRANO Y SAN JUAN - TELEFONO 4219787.

ABUSLAIMAN, FUHAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "Vuela alto, siempre te recordaré, serás la estrella que nos guia". Su hija María Rosa y sus nietos: Nicolás y Carolina Rubio. Sus restos fueron inhumados ayer en le Cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUSLAIMAN, FUHAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. " Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Su hermano Ing. Carlos Emilio Abuslaiman y Sra. Eva Suarez. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

ABUSLAIMAN, FUHAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. " Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus sobrinos Alejandra y flia, Augusto y flia, Emilio y flia, Andres y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

ABUSLAIMAN, FUHAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Empresa CEA Ingenieria SRL. Participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AGUILAR, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Su vecina Diana Juárez de Giménez, hijas Vanina, Gerónimo, nieta Nazarena, Andresito, abrazan a Estela, a sus hijos, nietos y familia en este doloroso momento. Que brille para Humberto la luz que no tiene fin.

AGUILAR, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. La Comisión Vecinal del Barrio Mercantil, La Banda, despide con dolor a su excelente vecino de años, colaborador, respetuoso. Ruega una oración en su memoria.

MAGUNA, MARIA NELIDA /q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Participan sus hermanas Maguna Olga, Nilda, Genobeba, Nnorma. sus sobrinos directos y sobrinos politicos. servicio caruso seguros, realizado por Aires del Pinar, calle España 785 L.B, sus restos serán sepultados el dia 06/06/22 a las 16:30hs en el cementerio la misericordia.

BAMBIL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Amiga Ana, mi Cumi, como nos llamábamos. Todavía no caigo… Es muy grande el dolor. Muchas preguntas sin respuestas de porqué te fuiste. Te voy a extrañar siempre. Cuantos recuerdos, anécdotas y lindos momentos compartidos. Vuela alto amiga querida. Descansa en paz. Siempre en mi corazón. Tu cumi Miriam Cerioni invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre.

BAMBIL DE PATO, ANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. "Nuestros corazones te sienten, te piensan y te quieren de vuelta". Sólo queremos volver al día que te vimos reír por última vez, porque dejarte ir es encontrarte en todas partes. Desde aquella mañana fría de domingo, nuestras vidas cambiaron para siempre y con tu partida una parte de nosotros se fue contigo. Te extrañamos todos los días. Tu esposo Juanchi, tus hijas Ani, Rita y Sofía; tu suegra Reina. Nos haces mucha falta! Al cumplirse 9 días de tu ausencia física, invitamos a la misa el día 07/06/22 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, para rogar por tu eterno descanso.

ARGAÑARAZ, ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Sus hijos. Nora, Mosiro, Marina, Sandro, Serena, Marcela, Daniel, Hugo, Marcelo, sus nietos, bisnietos, hijos políticos. Ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Suncho Corral .EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/ 6/22|. Sus primos Tufí Saad y su esposa Piru Azar, despiden con profundo dolor al querido Julio, rogando al Señor le dé el descanso eterno y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. ¨Rogamos oraciones en su memoria.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/ 6/22|. Señor ya está ante Ti, recíbelo en el reino celestial. Sus primos Norma Azar, su esposo Nazih Nader e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/ 6/22|. Señor recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno. Sus primos Chiqui Azar, su esposo Abud Saad, sus hijos e hijos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/ 6/22|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que vive y cree en mí, aunque muera vivirá. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina participan el fallecimiento de su primo y tío político. Elevan una oración en su memoria y ruega por su descanso eterno.

AZAR, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Dra. Gladys Liliana Lami y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MIRANDA, DORIDA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Carolina Azar, Richard González, Julio O. Azar (h), Nahir, Malena y María José participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan con cariño a su hija Ana María y demás familiares en éste momento de dolor.

PAZ, HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Sus hijos Roxana, Hugo, Nicolás, Teresa, h. pol. Ines, Claudia, Hugo, nietos, bisnietos y demás familiares partic. con dolor su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement de La Cañáda a las 11 hs. Casa de de duelo Ruta 21 km 606. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

SANTILLAN, OSCAR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Sus hijos Romirio, Roque , Maria del Carmen hijas polititicas Andrea y Claudia nietoa Tisiano, Nazareno, Francisco, Salvador, Daniela, su hnos Cristina, Argentino, Raul, Ramon, Juan y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio de San Pedro de Guasayan COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GALVÁN, LUISA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Siempre estarás presente entre nosotros. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy (07/06/22) en el cementerio de Choya a las 16 para rogar por el eterno descanso al cumplirse el primer aniversario de su partida al reino celestial. Choya.