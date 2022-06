FÚNEBRES | 9 de Junio del 2022

08/06/2022 - 22:15 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Iris Liliana Rodríguez

- Esteban Elías Salomón

- Nilda Teresita Silveti (Fernández)

- Raúl Armando Gutiérrez (La Banda)

- Andrés Avelino Giménez (Dpto.Figueroa)

- Dina Yolanda Villalba (Loreto)

- Aida Isabel Salvatierra (Dpto.Guasayan)

- Mirta del Carmen Gómez de Herrera (La Banda)

- Francisca Josefina García de Escobedo

- Marcela Alejandra Orieta de Roldán

- María Dolores Ríos (Atamisqui)

- Mirta Santillán

- Marta del Valle Bouche de Mazarelli

- Esther Olga Oggier de Balangione

- Darío Alejandro Assefh

- Sonia Haydee de los Ángeles Juárez

- Héctor Alberto Correa

- Carlos Alberto Suárez

- Víctor Hugo Agustín Núñez (Suncho Corral)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BOUCHE DE MAZARELLI, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Su sobrina y ahijada Graciela Micaela Gomez de Brao y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tia Nena. Elevamos oraciones en su memoria.

BOUCHE DE MAZARELLI, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Su sobrina Marcela Elizabeth Gomez participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida tia Nena. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BOUCHE DE MAZARELLI, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Su sobrino Roberto Martin Gomez y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la tia Nena. Rogamos oracion en su memoria.

BOUCHE DE MAZARELLI, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. (Lc. 24, 1-8). Su cuñado Roberto Gomez, su hermana Amanda Bouché de Gómez, sus sobrinos: Marcela Gómez, Micaela Gómez de Brao y Roberto Martín Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARANGI, ALBERTO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Nos duele muchísimo tu inesperada partida. Compartimos todo, alegrías y también tristeza. Me ayudaste a sobrellevar el dolor y la ausencia de tu amigo. Fuiste el hermano que la vida me regaló. Te voy a llevar siempre en mi corazón y guardaré todos los hermosos momentos vividos. Gracias Alberto querido, por tu cariño, por tus consejos y por siempre estar !! Turca Hid y sus hijos Lucas, Gisela y Marianella Lezama Hid, lo despiden con gran dolor y acompañan a la familia.

CARANGI, ALBERTO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Las amigas de su esposa lo despiden con cariño: Silvia Ledesma, Turca Hid, Graciela Nasif, Lili Avalos y Silvia Roldán. Elevamos oraciones en su memoria.

CARANGI, ALBERTO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Compañeras de tejido de su esposa Shirley Ubity: Marcela Gutierrez, Marilu Bulacio y Violeta participan su fallecimiento, rogando por su eterno descanso.

CORREA, HECTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Sus hermanos Elena, Ivet, Jacoba, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Romanos a las 10. Casa de duelo Vélez Sarsfield 1447 - SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FILIPPINI, MARÍA NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Mercedes Sonzini, Ricardo Vittar, sus hijas María Soledad, Celeste y Belén y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Niky y ruegan oraciones en su memoria.

FILIPPINI, MARÍA NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Colegas y compañeros de trabajo de su hija Niky Llebara: Alicia Brim, Susana Piga, Mónica Abate, Marcela Paz, Maximiliano Pernigotti, Emiliano Abbondandolo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCIA DE ESCOBEDO, FRANCISCA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Su esposo: Tomas Escobedo, sus hijos: Armando, Fiama y Evelyn, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, SONIA HAYDEE DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Su hija Ana Luz Ruiz, su madre Haydee Anzani, Hnos Ramona, José, sobrinas Rocío, Yanina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO HAMBURGO CIA. SA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, SONIA HAYDEE DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Sus compañeros del Comercial ISTA, Sara, Marcela, Patricia, Marta, Roxana, Fabiana, Claudia I, Claudia Z, Claudia A, Silvia D, Silvia J, Norma, Miriam, Mirta M, Mirtha C, Kussy, Mariela, Marito A, Marito R, Mónica, Ernesto, José W, José A, Marcelo B, Marcelo P, Jhon y Gabriel lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Las Sras. Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo y Minas de 1ª Nominación, Dras. Lidia Elizabeth Paz, Juliana de Jesús Enriquez y María Emilia Sayavedra de Mitre participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la Dra. Graciela E. Galván de Mananicci y familia en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Las Sras. Vocales y Empleados de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo y Minas de 1ª Nominación, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la Dra. Graciela E. Galván de Mananicci y familia en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. La promocion 1951 de la escuela Normal de Profesores Manuel Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de su querido compañero y envia un gran abrazo a su esposa Chichí y a sus hijos.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Martha Garcia de Lavaisse participa con gran pesar el fallecimiento del muy apreciado Gringo y acompaña a Chichí y familia con oraciones.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Contador Raúl A. Cristófoli y flia participan con profundo dolor la partida a la casa del Padre de su amigo Gringo. Elevan oraciones en su memoria, implorando consuelo para su familia.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Centro de Inmigrantes Italianos de Villa Zanjón participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Ricardo y Graciela y demás familiares en estos momentos de dolor.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. El Movimiento Familiar Cristiano, participa la partida del querido Gringo y acompañan con oraciones a Chichí, sus hijos y nietos.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Pedro Basualdo y Angelita Cosci de Basualdo lo recuerdan con cariño y ofrecen oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de Chichí y toda su familia.

OGGIER DE BALANGIONE, ESTHER OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Su esposo Juan Carlos Balangione, sus hijos Javier y Yanina Balangione, H. pol. Paola, Esteban, nietos Luciana, Franchesco, Pilar, flia. Oggier y Balangione participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. CARUSO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OGGIER DE BALANGIONE, ESTHER OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. José Elías y familia participa con pesar su fallecimiento y acompañan a Javi y demás seres queridos en el dolor y la oración.

ORIETA DE ROLDÁN, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Su esposo: Guillermo Roldán, sus hijos: Nicolás y Guillermina, su hija política: Rocio y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer EN EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A.

REINOSO, ADELINA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Sus hijos: Walter, Mariela, nietos, bisnietos, hijos políticos. Ruegan una oración en su memoria, sus restos seran inhumados en el Cementerio: Parque del Descanso el día 09/06/22. Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

REINOSO, ADELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Su hija Josefa Reinoso Vda. de Juárez, sus nietos Delia, Sergio, Javier, Ariel, Mario, Federico, Carlos, José y Marcelo Juárez, nietos políticos Roger, Irma, Claudia, Noelia, Mary, bisnietos y tataranieta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, IRIS LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Sus hijos Alejandra, Juan, Veronica, Rita, Natalia, Francisco, Raul y Marta, sus hijos políticos Angel, Victor, Nicolas, Virginia Yuli, sus nietos, bisnietos y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Su esposa Valeria, sus hijas Iara, Yael y Naira, su mama Lucia Bossi, su hermano Juan Salomon, sus sobrinos Martina y Bautista, Catalina, Martina y Ludmila sus suegros Ruben y Mirtha, sus cuñados Mariana y Maximiliano, sus amigos y vecinos de San Pedro y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo Cia. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 6/6/22 Hijo querido, te fuiste dejando un gran vacío en mi corazón. Vuelves a los brazos de tu Padre. Te vamos a extrañar toda la vida, pero con la resignación de que ya estás junto a tu querido padre. Q brille para vos la luz q no tiene fin. Tu mamá Luchy.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 6/6/22 "Esteban querido, tu partida inesperada nos sorprendió, pero sabemos que estás descansando en paz junto a Dios, tu padre y abuelos. Vivirás en nuestros corazones por siempre". Sus tíos y primos participan con dolor su partida al reino celestial. Acompañan a toda la familia y desean resignación cristiana. Mirta y Estela Bossi, Raúl Jiménez, Raulito, Diego y Gabriel Jiménez Bossi, Mariela y Marcelo Camuña. Se ruega una oración en su memoria.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Norma Peralta y sus hijos Flavio y Lorena Saracco, Francisco José prados, participan con profunda tristeza su fallecimiento, hacen llegar sus condolencias con cariño y afecto a su madre Luchy y a toda su familia, rogando al Altísimo resignación, consuelo y fortleza aante tan irreparable pérdida, y conceda la luz que no tiene fin a Esteban. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 6/6/22 Dra JimenaTragant su hija Justina Lopez Tragant y la familia Rodriguez Carlsson y familia Tragant participan con profundo dolor de su fallecimiento y q brille para el la luz q no tiene fin.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 6/6/22 Solo muere quien es olvidado y yo nunca te voy a olvidar. Te voy a extrañar siempre hermano. Ojalá ya estés con Toto festejando su encuentro que tanto anhelabas, que brille para vos la luz que no tiene fin, tu hermano Juan, Jimena y tus sobrinos Martina y Bautista.

SANTILLÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Sus hijos Natalia, Ada, Carlos Rajal h. politicos Gaston, Claudia, sus nietos Constansa, Bautista, Silvia, Josue, Rocio, Lux, Saya, Esteban y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SOSA, ANDRÉS ANDAMIRO (GUASO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. A pesar de las distancias humanas, fui testigo de tus andanzas artísticas, quizá aquellas con la que transitaste con éxito la vida y acaso las mismas que imaginó tu papá cuando un día, atrás en el tiempo, te llevó a mi casa para encomendar tu naciente virtuosismo con miras a incluirte en espectáculos y presentaciones de la compañía Danzas y Cantares de Santiago, dirigida por el Prof. Bailón Peralta Luna. Con mi hermana y otros niños fuimos muy felices en los escenarios y al descubrir en la música, el canto y esencialmente en la danza, la mejor manera para crecer y sentirnos bien. Luego de la temprana partida de papá, llegó el día de tu propia partida en una vital búsqueda de nuevos horizontes. Tu derrotero fue fácil. Tuvo lucha, sinsabores, sacrificios y al final, la gran conquista, el aplauso de todos los públicos donde te presentabas acompañado de Harriet y tus hijos, una familia que construiste con cariño y entrega. Sin embargo retornabas en visitas esporádicas para alimentar tu alma y jugar con los recuerdos cuando nos encontrábamos. Y expreso hoy, Andrés, aquél que conocimos, sencillo, amable, pleno de proyectos, filántropo incansable, generoso para el rescate de nuevos talentos santiagueños. Y el Andrés con sus últimos años con tus dolorosas realidades que dejaron huellas profundas en tu salud. Andrés, tu luz continuará siendo guía para muchos bailarines. Amigo: remonta tu vuelo postrero y duerme tus sueños de paz y libertad mudanzeando hacia las estrellas. Prof. Cuqui Peralta Luna y familia, acompañamos a tu familia.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Sus hijos, hermanos y sobrinos participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Quirogas. Casa de duelo: Los Quirogas. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TREJO, LUIS JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Sus hijos Juan, Josefino, Ramón, Ángel, Orlando, Trejo. h. polÍticos Hugo, Maria, Lidia, nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Sta. María. Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VILLALBA DE CHÁVEZ, DINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Chiqui Zerda de Salomon, sus hijos Victor, Teresita, Martin y sus respectivas familias participan con profun do dolor el fallecimiento de su querida prima Dina, acompañando a sus hijos, hermanos y nietos en estos momentos de dolor. Descansa en paz en los brazos del Señor.

VILLALBA DE CHÁVEZ, DINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. ¡Dina querida! Gracias, por tu vida ejemplar, como familia, como amiga que nunca falla; esto y mucho más... Con el corazón lleno de tristeza te recordaremos tus amigas y vecinas: Julia Moreno de Salto y familia, Lía Amanda Suárez de Alamo y familia. Se ruega una oración en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CORREA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/22|. Juan Carlos, hoy se cumple nueve días desde que partiste al reino del Señor. Nos está haciendo muy difícil poder soportar el dolor que provocó tu partida. En cada rincón de la casa estás presente, sobre todo en el patio de nuestra casa, en tu mesa de trabajo donde solías sentarte para hacer alguna tarea para entretenerte. Desde el inicio, cuando comenzamos a compartir nuestras vidas nos propusimos cuidarnos y acompañarnos hasta que Dios disponga de nuestras vidas. Dios me dio la gracia de poder cuidarte y estar a tu lado hasta que los médicos me lo permitieron y también nos propusimos enfrentar y afrontar lo que se venga en pos de nuestra felicidad y a pesar de las dificultades que se nos presentaron pudimos formar una familia feliz, esta que hoy sufre porque no estás con nosotros. Queda en nosotros el recuerdo de haber sido un buen compañero, buen padre y sobre todo buena persona. Tu familia agradece infinitamente a médicos y enfermeras del Sanatorio Santiago, al personal del Colegio. Sec. Los Quiroga, del Colegio Agrot. Nº 6 de los Juries, ex alumnos y ex compañeros que aún viviendo en otras provincias se comunicaron para hacer llegar sus condolencias, a demás familiares, vecinos y amigos e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº Jorge Newbery, para rogar a Dios por tu eterno descanso. Vuela bien alto y desde donde estés sabemos que nos cuidarás y protegerás como siempre hiciste. Su esposa Mercedes Saavedra, su hija Sabrina, hijo político Roberto, su nieta Liwen (tu bicho como vos le decías).

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ama; hace tres años de tu partida al Reino de Dios y seguimos preguntándonos… porqué? Estás en nuestras conversaciones con tu alegría, tus ganas de compartir y tus ocurrencias. Tus amigas Valle, Luisa y Perla elevan oraciones al Altísimo pidiendo por tu alma e invitan a la misa que se oficiará a las 20 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ABUSLAIMAN, FUHAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Norma Garay y Patricia Ailan, nietas de B´chara Feres participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a su hermano Carlos, su esposa e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS, ROSA TEOFILO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Su esposa Arias Hortensia Isabel, sus hijos Ana, María, Enzo, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vilmer. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ DE HERRERA, MIRTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Su esposo: Cacho Herrera, su hija: Marcela Herrera, sus hermanos: Juan, Marta, Damián, Nene, Noemí y Eli, participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 15,en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo: Yrigoyen y Garay ( S. V. ) AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUTIÉRREZ, RAÚL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Su esposa Nélida Beatriz, sus hijos, David y Claudia, h Pol Marcia, sus nietos, Flavia, Camila, Valentín, Bisnietos, Ariana, Bianca, Ismael, Samira y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta la Barranca, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

GUTIÉRREZ, RAÚL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. El Altísimo tiene un nuevo hijo en su paraíso, donde disfruta de la plenitud, bendiciendo a los suyos, abrazando y consolando sus corazones. Lilia Mendoza acompaña a su amiga y compañera Claudia, y demás familiares, rogando por paz y consuelo para ellos. Oraciones para don Raúl.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ROSSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/21|. Siempre estaras presente entre nosotros Sus hijos, hijos politicos, nietos, esposo y demas familiares, invitan a la misa que se oficiara el dia 09/06/2022 en la Parroquia Cristo Rey en el horario de 20:30hs.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





CORONEL, ISMAEL SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su esposa, sus hijos y sus nietos te recuerdan con cariño al cumplirse 4 años de tu partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones en tu memoria y por el eterno descanso de su alma.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARANDA, PEDRO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Sus hermanos Olinda Antonio, Aldo su sobrina Maria y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Jumi Pozo. Dpto. Loreto Cob. OSPRERA SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

ASSEFH, DARÍO ALEJANDRO (MEDICO VETERINARIO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de su colega haciendo llegar sus condolencias a la familia y eleva oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Sus hijos, nietos, hijos políticos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhum. ayer en La Tapa Dto. Figueroa. SERVICIOS REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

NÚÑEZ, VÍCTOR HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. José Marcelo y Pablito Llanos participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido y entrañable amigo Víctor Hugo. Que la Virgen María y Nuestro Señor te reciban en sus brazos y que brille para el la luz que no tiene fin. Vivirás por siempre en nuestros corazones amigo. Se ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Sus hijos Sandra, Mariela, Oscar, Andrés, Mariano, Florencia, Juan, Fabian, Ariel, Reyna, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio de Villa Atamisqui. Cob Caruso Cia. Argentina de Seguros -Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALVATIERRA, AIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Su esposo, hijos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 10,30 en el cementerio de Guampacha, Dpto. Guasayan. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SILVETI, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Sus hijos Rossana, Liliana, Rene, Mirta, Estela, hijos políticos Ariel, Rosa, nietos Pablo, Luki, Sebastián, Martin, Claudio, Lizet, Noelia, Belén, Luchin, bisnieto Olí y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor- Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

VILLALBA, DINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Sus hijos: Humberto y Yolanda, su hija política: Alicia, los hijos de tu hija Claudia, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto . CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLALBA DE CHÁVEZ, DINA YOLANDA (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Gracias hermana Dina por haber estado a mi lado, gracias por dejarme esos bellos recuerdos. Su hermana Ramona Villalba de Jozami tus sobrinos: Negrita , Cristina, Jota, Sandra, Mary y Abraham Jozami y sus respectivas familias, ruegan una oración en su memoria.

VILLALBA DE CHÁVEZ, DINA YOLANDA (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "Tia Dina ya cumpliste tu misión de darnos tanto amor como lo hiciste en esta vida te vamos a extrañar mucho. Por siempre en nuestro corazón". Su sobrina Maria Ines Jozami, tu sobrino politico Luis Torres y tu sobrino nieto Luis Ignacio Torres Jozami. participan de su fallecimiento.

VILLALBA DE CHÁVEZ, DINA YOLANDA (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "A ti Señor elevo mi alma". Cacho Manzur, Perla Salomon sus hijos Fito, Eduardo, y sus respectivas familias despiden con profunda tristeza a la querida Titi acompañan a su familia en estos momentos de dolor y ruegan a Dios les conceda fortaleza y consuelo.