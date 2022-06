FÚNEBRES | 10 de Junio del 2022

09/06/2022 - 23:07 Funebres

FALLECIMIENTOS





Flora Aida Díaz Chevalier de Trungellitti

Victor Manuel Lopez ( Fernández)

Roberto Oscar Dames (Brea Pozo)

Margarita Ines Coronel

Monica Ramona Perez

Roca del Valle Gómez

María Salomé Rodríguez (La Banda)





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BOUCHE DE MAZARELLI, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos Cacho, Juani y Marcelo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y por el eterno descanso de su alma.

CARANGI, ALBERTO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac, sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk participan su fallecimiento y acompañan a Gastón y a toda su familia en estos dolorosos y tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Sus hijos Nancy, Juan, Valeria, Miguel, Carla, Cachi, H. Pol. Carlos, Sonia, Pablo, Rita, José, Anabel, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cement. La Piedad. a las 9. C. de duelo A. Chazarreta 980. SERV. CARUSO CIA. A. DE SEGUROS S.A. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

FILIPPINI, MARÍA NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "El que se une al Señor, me hace un solo espíritu con Él" (1º Co 6,17) Los amigos y compañeros de su hija Stella Marys Llebara, de 5º 2º, promoción 1972, de la Escuela Normal de Profesores "Manuel Belgrano" participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

FILIPPINI, MARÍA NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "Enséñame tus caminos Señor, para que yo camine en tu verdad" (Sal 65,11) Silvia Giménez e hijas Mariana, Cecilia y Fiorella Tarchini; Inés Filippi y Jano Gallardo; Anabel Lema participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigas Niky y Marisa. Elevan oraciones en su memoria.

GOMEZ, ROCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Su h. pol. Mario, su nieta Gilda, sus sobrinos, nietos ,bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L.

JUÁREZ, SONIA HAYDÉE DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. "Y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza ni llanto ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido". La comunidad educativa del Colegio Sec. Bº Huaico Hondo participa con profundo dolor la pérdida de la profesora y acompaña a su familia en este difícil momento.

JUÁREZ, SONIA HAYDÉE DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. "A sus ángeles mandará para que acampen alrededor de ti". La comunidad educativa del Col. Sec. Bº Huaico Hondo despide con tristeza a su compañera y ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, SONIA HAYDEE DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Juan Carlos M. Carrizo, su esposa Choly, sus hijos María Eugenia, María Emilia y Carlos Martín participan con mucho dolor el fallecimiento de la hija de su amiga Haidee y acompañan a su hija, hermanos y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan una oración en su memoria.

LETURIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/22|. Cesar P. Carnero y sus hijos, Augusto Santiago y Belén participan con profundo pesar el fallecimiento de su concuñado Vasco y hace presente sus condolencias para su esposa Marta e hijos, Silvina, Constanza, Carolina, Agustina y Juan Carlos (h).

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Su esposa Aida Del Carmen Villavicencio, sus hijos Willian Alfredo, Ricardo, Aida, Leslie, h.polit. Marta, Graciela y Betiana, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque De La Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787 .

ORIETA DE ROLDÁN, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció 7/6/22|. Su hermana Marta Estela Orieta de Trejo, sus sobrinos Karina Trejo, Roxana Trejo, Viviana Trejo, María José Trejo y Oscar Trejo participan con dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. Esteban descansa en paz. Tus compañeros que te recordaremos con cariño: Graciela Morales, Roberto Medina, Griselda Zuain, Juan Vallejos, Ma. José Palazzi y Maria Rufino, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 6/6/22 María Laura Pernigotti, Federico Boglione y sus hijos Catalina , Federico y Santiago .Acompañan al querido Juan y todo su familia en estos momentos de dolor . Rogamos oración en su memoria.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 6/6/22 Zulema Arce de De Marco y su hijo Julián Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Luchy y demás familiares en éste momento de irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 6/6/22 Alina Brandan de Oieni y sus hijos María Alina Oieni, Mariano R. Oieni, Daniel Leonardo Abdala acompañan en estos momentos de dolor a su madre Luchy Bossi, a su hermano, a sus tías Mirta y Estela Bossi, a su tío Raúl Jiménez, a sus primos hermanos y demás familiares. Elevan oraciones al Señor por la resignación de su familia y de todos sus seres queridos. Descansa en paz Esteban Elías.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 6/6/22 Querido Esteban! Cuanto dolor me causó, tu inesperada partida. No tengo palabras para expresar lo que siento. Te diría tantas cosas… Pero le pido a Dios que en su infinita Misericordia, te de el descanso eterno. Eras un excelente hijo, cuidaste de tu padre hasta el último minuto de su vida y deseabas estar con él. No te olvidaré jamás. Tu tía Traya Salomón ruega una oración en su querida memoria.

SALOMÓN, ESTEBAN ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 6/6/22 Desde Tucumán, tu tío René, tus primos Vicky y René Antonio Druard participan con profundo dolor su fallecimiento. Deseando la paz eterna y que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





SAAD, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/22|. Sus hijas y nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, al cumplirse 4 meses de su partida.

SORIA, ÁNGELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/22|. Sus hijas Irene y Eugenia Bonetto, su hermana Betty Soria y demás familiares invitan a la misa por su eterno descanso, a celebrarse el día sabado 11/6 a las 19 hs en iglesia La Merced (24 de setiembre esq. Urquiza).





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Sus hijos Enzo y Claudia, sus nietos Mauricio, Giovani, te despedimos con dolor y esperanza. Ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DIAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI. FLORA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. La querida tia Pochi, la amada y respetada por todos. Nuestra amiga y confidente, nuestro consuelo y sosten. La de la palabra jasta, aveces dura pero certera siempre. la que estuvo incondicional en todos los momentos importantes, sobre todo los dolorosos. La de las lagrimas mezquina, pero la del corazon mas generoso que existio. Has sido y seras nuestro ejemplo de fortaleza, superacion y honstidad. Te llevaremos siempre apretada en el pecho, iluminando el alma. Tu mision en la vida, se cumplio con creces. Descansa en paz querida tia Pochi. Su sobrina Ana Lida Blanco, sus hijos Cecilia, Martin y Sabrina con sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Mary Alegre, Roly Navarro, Noris Trungelliti y Mily Navarro participan con dolor su fallecimiento, Sus restos seran velados en Sala velatoria de Pedro Leon Gallo y Santa Fe, de 13 a 17. Seran sepultados 17.30 en cementerio Jardin del Sol de La Banda.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Abuela querida vuela alto junto a tu hijo amado... compartan largas charlas con un cigarrillo de por medio. Gracias Abuela por todo lo que has hecho en mi vida de cada uno de nosotros .... te amamos por siempre. Tu nieta Noris Trungelliti Cristian Paz tus bisnietos Mahia, Lucca y Fely. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran velados en Sala velatoria de Pedro Leon Gallo y Santa Fe, de 13 a 17 hs., seran sepultados 17.30 en cementerio Jardin del Sol de La Banda.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Nelly Canlle de Costa participa del fallecimiento de su amiga y vecina Flora Aida Diaz Chevalier de Trungelliti Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Las familias Rosolino, Rearte, Canlle, Costa y Gimenez, Vecinos de Flora Aida Diaz Chevalier de Trungelliti, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Cristy, Esther, y Cacho Correa, y sus respectivas familias, despiden con dolor a la querida Pochi y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Ing. Juan Manuel Castro participa con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. madre del Director de la DEPSE Sr. Enzo Trungelliti pidiendo oraciones en su memoria.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Dr. Dante Luis Hernandez participa con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. madre del Director de la DEPSE Sr. Enzo Trungelliti pidiendo oraciones en su memoria.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITI, FLORA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. La empresa Ingeniería del Noa participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Enzo Trungelliti. Ruega una oración en su memoria.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Ing. Pedro Neder y Julio Neder participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Enzo Trungelliti. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI. FLORA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Juan Carlos, Elda, William, Karina, Luis, Eduardo, Mariano, Francisco, Alejandra, Roxana, David y Diego del sector estudios y proyectos de DEPSE, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Que brille para ella la luz que no tien fin. Ing. Alejandro Pereyra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oracionesa en su memoria.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Ramiro Rodriguez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. ¡Qué tristeza!! Se fue nuestra querida vecina "Pochy", la de las palabras justas, solidaria, la que aspiraba lo mejor para sus vecinos. Los ángeles están de fiesta abriendo las puertas para recibirla y alcance la paz eterna que bien se lo merece. Acompañan a su hijo Enzo en su dolor, sus vecinos de siempre del Pje Trungellitti del barrio San Martín. Familias: Betoni, Gonzales, Kairala, Carrillo, Kofler, Romero, Martinez, Herrera, Cura, Salto y Santillán. Elevamos oraciones en su memoria.

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Gustavo Paz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Enzo. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE TRUNGELLITTI, FLORA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Su hijo Enzo, hija política: Claudia, nietos, Maurizio y Giovanni y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. Irigoyen 569. Sgo.

RODRÍGUEZ, MARÍA SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Sus hijas Alicia Margarita, Norma Isabel, sus nietos Luis Leonardo, Fernando Daniel, Hugo Hernán y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ASSEFH, DARÍO ALEJANDRO (MEDICO VETERINARIO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef, sus hijos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela, Fabian y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus s parientes y seres queridos en este difícil trance deseándoles pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

ASSEFH, DARÍO ALEJANDRO (Médico Veterinario) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón, sus hijos Sandro y Oscar lamentan profundamente su temprana desaparición y acompañan a su madre y hermanos en estos momentos de gran dolor. Que su alma descanse en paz.

ASSEFH, DARÍO ALEJANDRO (MEDICO VETERINARIO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Isabel de Auad, sus hijos Doctores Mario Alejandro, Claudio Hernán y Gabriela Auad acompañan a su familia en tan irreparable pérdida. Ruegan descanse en paz y en el Reino del Señor.

CORONEL, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) 07/06/22|. Hector Fisolo, su esposa Teresa Zurita y sus hijos paula, Pete, Pico, Sofia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

DAMES, ROBERTO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Su esposa Nancy Edith Roldán, hijos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy en Cementerio de Brea Pozo Dpto.San Martin.SERVICIOREALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LOPEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/06/22|. Su esposa Marta Elena Jerez; Romina Arias, su nieta Amelia, sus hermanos Ramon Francisco y Margarita Lopez y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs. en Cementerio Cristo Redentor (Fernandez) - Cobertura Caruso Cia.Argentina de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL.4219787.

NÚÑEZ, VÍCTOR HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Johnny Wede y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado amigo y acompañan a sus familiares en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

NÚÑEZ, VÍCTOR HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Kuky Canllo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria.

NÚÑEZ, VÍCTOR HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Que brille la luz que no tiene fin. Hijos de Jorge Llado, Ana, Jorge, Lidia, Sabrina y su esposa Nora Auad participan con profunda tristeza el fallecimiento de su vecino. Y acompañan a Chavela y sus hijos Vity, Jesús, Gastón y Yanet en tan doloroso momento. QEPD. Ruegan una oración en su memoria.

NÚÑEZ, VÍCTOR HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Claudio Cura y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Janet y ruegan una oracion en su memoria.

PÉREZ, MÓNICA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Su hijo Humberto, sus hijas pol. Emilia y Marilú, sus nietos Brian, Alan, Yenifer, Ruth, Gabriel, David y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio de Caspi Corral (Dpto. Figueroa) SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787

SILVETI, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Ing. Carlos Aguila y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento, y acompaña a su amiga Liliana y flia en estos difíciles momentos. Y desea de corazón sepa superar tan delicada circunstancia. Que el tiempo te de mi querida amiga la posibilidad de vencer los días más aciagos para ganarte los mejores. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

SILVETTI DE RAED, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Sus hijos René Raed y familia participan con dolor el fallecimiento de la amada Teresita. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SILVETTI DE RAED, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su nieto Pablo Raed y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.