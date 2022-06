FÚNEBRES | 12 de Junio del 2022

11/06/2022 - 23:20 Funebres

FALLECIMIENTOS

Miguel Ángel Abdo

Llilyana Ynés Arce

Macarena Beatriz Sequeira

Arcángel Cáceres ( Loreto)

Adelina López (Loreto)

Rosalba Victa Paz

Nadia Sabrina Aranda

Berta Amelia Sandoval

Oscar Reinaldo Jiménez

Mario Osbaldo Belizán

Marta Elisa Segienowicz

Victor R. Brizuela

Selva Argentina Orellana (Clodomira)

Fidelia Josefina Banegas

Ángela Delisia Soria

César Idelfonso López

Norma Crecencia Maldonado (La Banda)





Sepelios Participaciones

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Sus hermanos Carlos y Gabi, José Luis y Yudith, Jesús y Tere, Maria Ines y Marcelo y Pablo y sus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO E HIJO

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Sus tías Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel participan acongojadas el fallecimiento del querido sobrino Miguelito. Elevan oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Su primo hermano Luis Alberto Miguel e hijos: María Josefina y Luis Ignacio participan con mucho dolor el fallecimiento del querido Miguelito. Elevan oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a sus hermanos, a sus tías Teresa y Estela Gelid y a toda la familia en este momento de dolor .

Elevan oraciones por su feliz resurrección.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Ernesto Richard y Maria Mercedes Ayud participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (R. P.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y José Mariano Gubaira y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Pedimos Oraciones por su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. El Grupo de Misioneros de Ntra. Sra. de Schoenstatt y Padre Guillermo Cassone participamos con mucho dolor a quienpasó por nuestra vida y dejó luz que ha resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Hasta siempre a nuestro asesor provincial, Padre Miguel Ángel Abdo.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la Luz que no tiene fin". Nora Palavecino de Madroñero y familia participan el fallecimiento de su querido amigo y colaborador de la cofradía del Carmen, Miguel Abdo. Ruegan oraciones por su alma y fortaleza para toda la familia.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. José Eías y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a la querida familia Abdo en el dolor y la oración.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. "Mantengo mi alma en paz y silencio como niño destetado en el regazo de su madre". Dr. Francisco Lescano Núñez y Sra. Participan su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (R. P.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. Sus compañeros promocion /85 del Colegio San José participan con dolor su fallecimiento.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (R. P.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. Manuel Medina y familia participan con dolor su fallecimiento.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor su fallecimiento. Gracias Señor por habernos bendecido con su asistencia espiritual. Un verdadero instrumento de tu misericordia. Ya está a tu lado.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Desde Tucumán Nelly Goytia, despide con pesar al Sacerdote y amigo Miguel, ejemplo de superación, de fortaleza y Fe inquebrantable. Hace llegar sus condolencias a sus hermanos, a sus tíos y demás familiares y a toda la comunidad parroquial del Santísimo, con la seguridad que desde el Cielo va seguir guiándolos y bendiciendolos a todos.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Mons. Vicente Bokalic cm, obispo de la Diócesis de Santiago del Estero y su obispo auxiliar, Mons. Enrique Martinez Ossola participan con pesar el fallecimiento del Padre Miguel Ángel Abdo, desean hacerles llegar su cercanía a sus hermanos y demás familiares y ruegan oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. El Presbiterio de la Diócesis de Santiago del Estero junto a sus comunidades parroquiales, diáconos, seminaristas, movimientos, instituciones y organismos diocesanos, participa con pesar el fallecimiento del Padre Miguel Ángel Abdo y ruegan oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del sobrino de las queridas Tere y Estela las saludan con un abrazo fraterno en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento del hermano de su estimado ex alumno Pablo, lo acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (R. P.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. Gustavo Azar, Victoria Soria, sus hijos Martín, Victoria y Rodrigo, Josefina y su nieto Hipólito, participan su fallecimiento.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Nora R. Rafael de Jiménez despide en sentida oración al querido Padre Miguel, abraza con cariño a sus hermanos, tías y familias. Ruega por su gozo en el Señor, consuelo y esperanza para sus seres queridos.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Zuni Assis de Retamosa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Padre Miguel, elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus hermanos en este difícil momento. ¡Siempre vivirá en nuestros corazones!

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. "Nunca te olvidaremos, luchaste hasta el final. El Señor te llevo a un bello hogar, más allá del sol". Ibet Faisal y sus hijos Victor Marcelo, Adrian y Martin Raed, junto a sus respectivas flias. , participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazamos a toda su familia y elevamos oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (R. P.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. Monica, Silvia, Claudia y Pedro Gelid y respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (R. P.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. Vivió y amó sin detener el tiempo porque el tiempo es solo ensayo de eternidad participan con dolor del fallecimiento Gustavo Daher y Roxana Curi sus hijos Jesús Omar y Noelia.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Daniel Montes, su esposa Su y sus hijos Anita y Francisco participan con profundo dolor la partida a la casa del Padre de su amigo de siempre Miguel Ángel y acompañan a su hermana María Inés y a toda su familia en este dificil trance. Se ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Atilio, Richard´s, Shalo, Violeta, Sarita y Silvia Chara participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento tan triste.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Tu maestra de tus primeros grados. M. Estela Laitán de Cristina e hijas. Te amaremos siempre.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Eva López y Sebastian Adamo e hijos Silvia Liliana y Hugo Sebastian con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompñan a sus famiuliares.

ARANDA, NADIA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Su esposo Mario Galván, sus hijos Mia y Noha Galván, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16:00 hs en el cementerio privado parque de la Paz, cob obra social municipal de la Capital servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Sus hijos Mario y Debora, h.pol Maximiliano, su madre Biviana, hnos. Oscar y Mónica, hno. pol. Lorenzo, sobrinos y demás fliares. participan su fallecimieto, sus restos serán velados en Pedro L. Gallo y Sta. Fe. de 9 a 13 hs. "Sala VIP". SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Ramon Cárdenas, Gissella Cuenca y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Lili. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Matias Gentilini, Patricia Vélez García y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Luis Alberto González, Zonia Carabajal y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Acompañamos a sus hijos y familiares con profundo dolor en momentos de su partida al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos el afecto que nos regalaste en cada momento. Vivirás para siempre en nuestros queridos recuerdos. Sonia Uñates, hijos Lucia, Luciano y familiares elevamos oraciones por el eterno descanso.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Lic. Christian Rueda participa el fallecimiento de la madre de su compañero de trabajo Mario Arce.

BANEGAS, FIDELIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Sus hijos Humberto, Néstor, Dalinda, Fabio, nietos Darío Pacheco, Dario Perez, Soledad, Cristian, Jesús, Yanina, Dario, David, Sandra, Belén, María, Arturo, Fabiana, Lucia, Maria Soledad bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados Cementerio de Laprida. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

BELIZÁN, MARIO OSBALDO (Diacono ) (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Sus hijos, Elizabeth, Sandra, Gabriela y Martin, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10:00 hs en el cementerio privado Parque de la paz, previo oficio religioso, servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE, Olaechea 649 tel. 4219787.

BELIZÁN, MARIO OSBALDO (DIACONO ) (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Su hermana Yolanda Belizan viuda de Yocca y sus sobrinos María del Carmen, Mario, María Elsa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio parque de La Paz.

DÍAZ, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Choly y Graciela Moyano, Rodolfo, Martin Bunge y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su fiel colaboradora Juli. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. Q.e.p.d.).

FARÍAS, VICENTE OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Sus hijos Dora Carlos y Reina, sus nietos Eugenia Julio Enzo, Norma y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LÓPEZ, CÉSAR IDELFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Su esposa Silvia Japón, hijos Blas y Carlos, h. pol. Daniela Pogonza, Belén Olivera, Miriam Iturre y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cement. Jardín del Sol 16 hs. Serv. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá". Norma y Hugo Sierra Llugdar, hijos de su entrañable amigo ya fallecido Fermin Sierra Mendez y sus respectivas familias acompañan a Chichí y sus hijos en estos momentos de dolor rogando oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (TOTI) (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Señor pedimos misericordia a quien hemos querido mucho. Ocupó un lugar en nuestros corazones y nuestra vida, nuestras lágrimas fueron lágrimas de bronca, con fusión e impotencia. es muy duro Señor. Consuélanos Señor con los buenos recuerdos que nos deja. Su hermano Hugo, esposa, sobrinos y sobrinos, nietos, ruegan una oracion en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ, ROSALVA VICTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Sus hijos Maria Esther, Miguel, h.polit. Jorge, nietos Leandro, Franco, Luiggi, Antonella, Valentino, Yanella, Carola y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PALTA 162 - TEL. 4219787.

PAZ, ROSALVA VICTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Coti Isorni, Mabel Santillan, Miriam Montenegro, Sandra Martinez y Carolina Santillan participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Toño Oieni y acompañan a la flia. en este dificil momento. Ruegan oracion en su memoria.

SANDOVAL, BERTA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Su esposo Aldo Juárez, sus hijos, h Pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 09:00 has en el cementerio de Los Nuñes, cob Caruso c.i.a, arg de seguros s.a, servicio realizado por NORTE BENFICIOS la plata 162 tel 4219787.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Sus hijos Carlos Fernando y Hugo Alejandro Salas Segienowicz Participan con dolor su fallecimiento, sus esto serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SEQUEIRA, MACARENA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 10/6/22|. Su papá Ramón Sequeira, su mamá Silvia Coronel, su hijo Gael, sus hnos. Esteban, Darío, Johana, Mara José, Noelia, Jimena, Enzo, sus abuelas Aidé Beatriz y Francisca, tíos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta La Barranca. COBERTURA HAMBURGO COMPANIA DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

SEQUEIRA, MACARENA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 10/6/22|. Agrupación 17 de Noviembre de empleados del IPVU participan con profundo dolor el fallecimientode la hija de su compañero Ramlón Sequeira. Ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, MACARENA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 10/6/22|. Gustavo Castaño y familia participan con prufundo dolor el fallecimiento de la hija de su amigo Ramón Sequeira y acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento, deseándoles pronta resignación. Rogamos oraciones en su memoria.

SORIA, ÁNGELA DELISIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Sus hijos Raul Guzmán, h. pol Rosa Gomez, nietos Diego, Sonia, Vero, Nancy y Nadia, hna. Sara y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SOSA, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Ruegan una oración en su memoria. Sus hijos Josefa Olga Marcelo y Gabriel, sus hermanos Fidel Ruli Walter, nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol él día 11/06/22, a las 17:30. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

PAZ SAAVEDRA, ELSA CLEDYS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/22|. Su familia agradece a todos aquellos familiares, amigos y allegados que nos acompañaron en su regreso a la casa del Padre e invitan a la misa del noveno día de su fallecimiento que se celebrará en la iglesia San Francisco, hoy a las 20 hs.

PEREZ DE STORNIOLO, GLADIS BEATRIZ (q.e.p.d.)|. Cuando te recuerdo siento de nuevo tus brazos y palabras de aliento, tal vez no te vea, pero se que estas conmigo. Desde que te fuiste, no deje ni un dia de pensar en vos, te has ido pero no de mi corazon ni de mis recuerdos. Tu corazon aun vive en el mio, porque no importa donde estes, yo siempre te llevo conmigo. Te amo mami, hoy a tus 7 años de la partida al Reino de Dios, no deje nunca de amarte, Extrañarte, ni recordarte. Te amare hasta el fin de mis dias. Tu hija Carmen. Invita a la musa que se oficiara hoy a las 20 : 30 hs. en Catedral Basilica al cumplirse un nuevo aniversario de su encuentro con el Señor.

SALVATIERRA DE SORIA, LIBIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Hace 2 años que la luz de tus ojos se apagó, agradezco a Dios y a la Virgen haberte tenido de Madre. Estás en mi memoria y en mi corazón, eternamente agradecida todo lo que me enseñaste. Cuídame y protégeme siempre. Elevo una plegaria a su alma en el oficio religioso de 19 hs. en al Pquia. de Sumampa.

Agradecimientos

Recordatorios

GEREZ, SEGUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/22|. Qué bonito que dejaras el cielo un momento para estar con nosotros de nuevo, para sentirte y darte ese abrazo que tanto falta nos hace, para escucharte y decirte, que te extrañamos, que te amamos y que aunque ya no estés físicamente, en nuestros corazones siempre estarás presente. Qué bonito sería sentarnos a tu lado para contarte lo difícil que han sido nuestros días desde tu partida, para que nos sonrías y nos regreses la vida, para que nos des tus consejos y nos llenes de besos, para decirnos que pronto estarás de regreso. Qué bonito sería vernos de nuevo en tus lindos ojos y acariciar con nuestras manos tu hermoso rostro, que nos enseñes que la vida no se acaba con un adiós y que ahora tenemos un bello angel que nos cuida desde el cielo junto a Dios. Tres meses sin vos papi querido, por siempre en nuestros corazones. Te amamos. Tu esposa Chuli, tus hijos Diego, Pablo, Diandra, Sebastian, tus nueras Yanina y Valeria y tus nietos Guillermina, Gavina, Griselda, Sofia, Emma y Alfonso.

Responsos

BANEGAS, GONZALO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Puedes llorar por que me ido o puedes sonreír porque he vivido; puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado. Tu corazón estar vacío por que no puedes ver o puede estar lleno del amor que compartimos. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que a mí me gustaría: sonreir, abrir los ojos, amar y seguir. Vuela alto mi niño, que brille para vos la luz que no tiene fin. Tte amamos y siempre estarás en nuestros corazones. Padres, hermanos y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 15 en el cementerio Parque de la Paz, con motivo de cumplirse 9 días de su partida.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

DÍAZ CHEVALLIER DE TRUNGELLITTI, FLORA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/22|. Rosita Elvira Padilla e hijas Mercy, Chela, Chabela y María de los Angeles lamentan con profunda tristeza el fallecimiento de la madre de su sobrino politico Enzo y de su querida sobrina Claudia y sus nietos Mauricio y Giovanni. Ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, NORMA CRECENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Su hijo Anibal, sus nietos Tamara, Anabela, Aimelen, Mariano, Josué, bisnietos Benecio, Khalil, Ambar y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

SAAVEDRA DE SÁNCHEZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/22|. Mary: mi amor, hoy se cumplen 9 dias de tu inesperada partida al reino de Dios. Dejándome un enorme vació en el corazón. No hay palabras que puedan describir la falta que nos haces a mi y a nuestros hijos, Solo nos queda saber que estas en paz junto a Dios y tus amados padres y nosotros permaneceremos unidos con ese amor que nos enseñaste hasta el día que nos volvamos a encontrar. Te amaremos y te llevaremos por siempre en nuestros corazones, Mary querida. Tu esposo Victor Chono Sanchez y tus hijos Nino, Ivana y Chongui, tus nietos Nimia y Cristobal, por eso nos uniremos a rezar por el descanso eterno de tu alma en la misa que se celebrará a las 20 hs en la iglesia Santiago Apostol, La Banda.

Agradecimientos

Recordatorios

GARCÍA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Los Nogales. Tucumán el 12/6/21|. Querido primo, pero más que primo fuiste mi hermano. Hoy se cumple tu primer aniversario de tu viaje al reino de los cielos, que difícil es aceptar esta realidad, solo me queda recordar las mejores etapas de tu vida, fuiste pleno, llevaste con altura nuestro apellido, heredado de nuestros abuelos, toda la familia de Sgo. te seguiremos extrañando, mantenemos vivo tus dichos, tus ocurrencias, tus anécdotas. Siempre demostraste amar a tu esposa, hijas y nietos, que gran compañero de vida fuiste, espero que tu descanso eterno sea en paz, lleno de gloria como te mereces. Un abrazo grande a tu hija de Tucumán. Esther Gladys García y familia.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BRIZUELA, VÍCTOR ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 106/22|. "Señor ya está ante ti, recibe lo en tu reino y dale el descanso eterno...". Compañeros de la escuela 867 de sus hijos Adrián y Mariela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Su hijo Reynaldo, h.polit. Vanina Ledesma, nietos Jenifer, Tania y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs. en Cementerio de Diente del Arado (Dpto.Loreto) - Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TREL. 4219787.

JIMÉNEZ, OSCAR REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Sus hijos Oscar, Cristina,nietos Olga, Jorge, Olga, Carla, Hugo, Vanesa, su hermano Antonio, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 14:00 hs en el cementerio la capilla departamento banda cob norcen. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

LEDESMA, ENRIQUE LEONARDO (Lencho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/22|. Pasaron los días, pasaran los meses y estaré con ustedes a su alrededor. Pasara el tiempo, pero mi sonrisa seguirá por siempre en sus corazones. Guardaran mi ropa, tiraran mis fotos, hablaran conmigo cuando no me vean, y se harán preguntas por que pasa todo aunque no me tengan, aunque ya no este. Pasaran los miedos, calmaran la angustia, calmaran el dolor y estaré presente en cada momento aunque no les hable yo escucho su voz, siempre viviré dentro de ustedes, siempre a su lado yo estaré ¡!! ¡Alumbrándoles el camino que juntos les queda recorrer!!! No me olviden Lencho. Sus padres: Josefina, Enrique, su esposa Valeria, hijos Luciano y Maxi, hermanos: Cacaroto, Cintia y Yiyo, hermanos políticos Sara, Jarly, Julián, Milton, Nuno y Eliana, tía Dora, sobrinos lo recuerdan al cumplirse un mes de su fallecimiento. Las Termas.

LÓPEZ, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc.N° 506 de Cañada Escobar participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amigo Prof. Walter Paz. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Sus hijos Lita, Gordo, Liliana, Beto, Ana, Lina, Marcelo, Miguel, Lorena, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio de Loreto. COB. CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LOPEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/06/22|. En la Casa del Padre muchas moradas hay, y en ellas reina la paz. Victoria Spampinatto de Llugdar, sus hijos Pocha, Poyoya, Chicha, Pichón, José, Mirta y Olga e hijos políticos y nietos, acompañan a su esposa Marta y demás familiares en este duro trance y elevan una oracion en su memoria.

NÚÑEZ, VÍCTOR HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Domingo Juan (Toti) y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido amigo y correligionario. Tenía Víctor la cordialidad instantanea, la disposicion para el afecto y un legitimo orgullo por sus hijos. Siempre estará en nuestros corazones.

ORELLANA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Sus hijos Alberto, Ramona, Mabel, Isabel, Ramón, Sebastián y Luis Moyano, nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira CARUSO SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.