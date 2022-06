FÚNEBRES | 13 de Junio del 2022

12/06/2022 - 22:23 Funebres

- Arminda del Valle Cáceres

- Willem Hendrik Yorch Van Konynenburg (LaBanda)

- María Cristina Navarrete

- Jonathan Elian Amaya Ovejero

- Manuel Rolando Busts (Los Quiroga)

- Roberto Rolando Concha

- Apolinares del Carmen Orellano de Castaño

- Romelia Mansilla

- Norma Beatriz Cuadro (La Banda)





ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Sus primos Beto, Graciela, Gustavo y Lilibeth participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Su prima Poli Nasser participa con dolor su fallecimiento acompañando a sus hermanos, tíos y a todos sus familiares. Querido Miguelito has sido una bendición para nuestra familia, que junto a Jesús y María, sigas bendiciéndonos desde el cielo.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Sus primos hermanos José, Héctor, Parano, Javier, Claudia y Karina Gelid y sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento del querido Miguelito. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. Su tía María Beatriz Gelid y familia participan con dolor el fallecimiento del Padre Miguelito y acompañan a sus hermanos y familias elevando oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Clementina C. de Abate y sus hijos Cecilia, Marta, Silvia, Azucena, Daniel, Irene, Patricia, Ricardo y Roberto, su yerno Ricardo y Sara Cardozo, su nieta Andrea participan con profundo dolor y acompañan a su hna. María Inés y hnos. en la partida a los reinos de los cielos del querido Padre Miguel. se ruega oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. "El Padre Miguel descansa en la Casa de Dios Nuestro Señor". Celsa Soriano de Díaz y sus hijos Diego y Gaby, Martín y su nieto Sebastián acompañan a sus tías Tere y Estela, a su primo Dr. Luis Alberto y a toda la familia en estos tristes momentos.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Olga Chemes y familia participan su partida a la Casa del Padre y acompañan en estos momentos de gran dolor a su hermana María Inés y demás familiares. Ruegan por su paz en el Señor y el consuelo de sus seres queridos.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. Fabiana Arriazu de Miguel, su hijo Nazareno, participan con dolor el fallecimiento del querido Miguel y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su matriculado Cr. Pablo Abel Abdo Que descanse con el Señor esperando la resurreccion.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Cr. Pablo Abel Abdo. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. l Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Cr. Pablo Abel Abdo. Que descanse en la paz del Señor.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. La comunidad parroquial Santísimo Sacramento del Bº Borges participa con profundo dolor la partida de su amado pastor e invita al rezo de la novena diaria a las 19 hs por su eterno descanso y en honoral santo patrono.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Sus profesores del colegio San José lo despiden con profundo pesar y acompñan con oraciones a todos sus familiares mediante sus tías Teresita y Estela. Acompañamos respetuosamente en circunstancias tan dificiles a nuestros obispos y sacerdotes, como así tambien a todos los organismos diocesanos y amigos misericordistas.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Claudia Gelid, Gallego Gil Rea y sus hijos Riky, Dani y Matu Gil Gelid acompañan a sus primos hermanos Calefa y Gabi, José Luis y Judhit, Jesús y Tere, María Inés y Marcelo y Pablo e hijos por el fallecimiento del querido Miguelito, nuestro Ángel luchador y perseverante, rogando que Dios nos dé el consuelo necesario para aceptar este momento tan doloroso.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (PBRO.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Querido Miguel será difícil no tenerte entre nosotros pero estarás en nuestros corazones. Sos el ejemplo más cierto de pastor con olor a oveja. Nunca dejaste a nadie sin tu ayuda. Siempre preocupado y rezando por las necesidades de todos. El Señor ya te recogió en su regazo y tienes el descanso eterno. Seguiremos tus enseñanzas aunque nos costará ser tan bueno como vos. Hasta pronto amigo. Mónica Nader.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro.) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/ 22|. Su amiga Martha Saad, despide con profundo dolor al querido Miguelito que como sacerdote y persona siempre estuvo al servicio de quien lo necesitaba. Acompaño a sus fliares. en este momento tan difícil. Se ruega oraciones en su memoria.

AMAYA OVEJERO, JONATHAN ELIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Sus padres, Juan Amaya y Rosa Ovejero, sus hermanos Ticiano y Ludmila, sus abuelos Julio, María y Juan, tíos, primos y demás familiares, sus restos serán inhumados en el día de hoy en el cementerio Privado Parque de la Paz. COB. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. SERVCIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculada. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse en la paz del Señor.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Familia Pereyra. Mirta, Amilcar, Sofía, Niña,Valle, Noemí, Inés, Liliana, Carlos y sus respectivas familias, acompañan a sus sobrinos Debora y Mario en este difícil trance.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. La Comisión Municipal de Árraga, empleados y toda la comunidad, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Lic. Llilyana Arce. Acompañan a su familia en este difícil momento.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. La Intendencia de Tintina, empleados y toda la comunidad, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Lic. Llilyana Arce. Acompañan a su familia en este difícil momento.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Autoridades supèriores del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Dr. Martín Diaz Achaval, CPN Alfredo Juri, Dra. Marcela Garnica, CPN Lino Rubio participan con pesar el fallecimiento de la Lic. Llilyana Arce. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Abel Cordero y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro querido Oscar. Elevamos oraciones en su memoria.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. El intendente de la Municipalidad de Frías, Dr. Astor Anibal Padula y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. El Secretario de Economía de la Municipalidad de Frías, CPN César Manuel Toledo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.









ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Patricia Passarell y Negri Guadagnoli participan muy apenadas su fallecimiento. La recordaremos con cariño.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Antonio Lobato, Elvira Zerda, sus hijos Ariel Lobato y familia, Karina Lobato y familia participan su fallecimiento.

BELIZÁN, MARIO OSBALDO (DIACONO ) (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Su prima Mirta Suasnabar, Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y sus hijos María Soledad, Facundo Antonio e Ignacio Antonio Juárez Quiroga participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Sus hermanos juan Carlos Bustos y María Gladis Bustos participan con profundo dolor su fallecimiento.

BUSTOS, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Sus sobrinos Paola, Beto, Cristian, Débora y Barbara participan con profundo dolor su fallecimiento.

CÁCERES, ARMINDA DEL VALLE (qe.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Sus hijos Luis , María , Marta y Enrique, sus nietos Melina, Camila, Leandro, Irina, y Milagros y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio la Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONCHA, ROBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Sus hijos María Rosa, Roberto Augusto, Jorge Alberto y Emanuel Concha, su hija política: Sonia Alejandra Saltó y nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONCHA, ROBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno". Marta y Juan Paoletti y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañamos con mucho cariño a nuestros amigos María Rosa, Emanuel y demás familiares.

CONCHA, ROBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Ing. Carlos Águila, Silvia S. Luna e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de María Rosa, y acompaña a su amiga y flia. en estos difíciles momentos. Y desean superen tan dolorosa pérdida. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio EL Descanso en el día de ayer. Se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ, CÉSAR IDELFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Los integrantes de la Comision Directiva, socios, allegados, Agrupaciones de Volley, Patines, Hockey del Club San Carlos Unidos de la Ciudad de La Banda, participan con mucha pena y tristeza el fallecimiento del Miembro de la Comision (vocal) y gran amigo "Pelao Lopez", rogando al Altisimo lo reciba en su Santa Gloria y le dé resignación a sus familiares. Hasta que nos volvamos a encontrar Pelao.

MANSILLA, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Sus hermanas Elba y Tomacina, sus sobrinos Esther, Maria Jose, Agustin, Jorge y Luis, sus sobrinos nietos Leila, Pedro, Camila, Jeremias, Jazmin, Valentina y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio de La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

NAVARRETE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|.Su esposo Hugo Mendieta, sus hijos, Javier, Toño y Fredy Martin, h Pol nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio el Rosario, cob Norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

ORELLANO DE CASTAÑO, APOLINARES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/ 6/22|. Sus hijos: Ricardo, Yini, Marcela y Claudia, hijos políticos: Mabel, Gabriela, Guillermo y Raúl y nietos participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 9,30 en el cementerio El Descanso. Org. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ORELLANO DE CASTAÑO, APOLINARIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Voy a dormir nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola: oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Descansa en paz madre querida!. Su hijo Ricardo, hija política Mabel, sus nietas Sofía, Virginia y Jimena participan con profundo dolor su fallecimiento.

ORELLANO DE CASTAÑO, APOLINARIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Hoy es un día terrible para nosotros fiesta en el cielo. Seguramente te extrañaremos pero también comprendemos que tu lugar es el cielo. Así es la vida, aunque no lo entendamos. Sus hijos Yimi y Gaby, Marcela y Guilli, Claudia y Raúl; sus nietos Camila, Ana Lucía, Ariana, Juan Pablo, Lázaro y Bautista, agradecen a Antonella, Sonia y Miriam, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANO DE CASTAÑO, APOLINARIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Sus vecinos: Luky y Carlos, Alba y Carlos participan con dolor su fallecimiento. Eelevan oraciones en su memoria.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Su hermano Carlos Segienowicz,.sus hijos y nietos participan con dolor y resignacion su fallecimiento.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Estela Pan y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano José Rodolfo (Rody) y familia con mucho cariño en este difícil momento.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Su amiga Patricia Josefina Carot y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Adriana B. Pagani y familia participa con pesar su fallecmiento. acompaña a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Sus compañeros del Dpto Auditoria del Tribunal deCuentas participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Las amigas y hermanas en la fe de su cuñada Silvia del grupo de oración de los martes. Acompañan a ella, Rody y demás familiares en este momento de dolor y riegan por su eterno descanso.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Carlos Paskevicius, Josefina Lissi, sus hijas Ana, María Esther y Josefina participan con profundo dolor el fallecimiento de Martita. Acompañamos a sus hijos y hermanos en este momento de tristeza. Elevamos oraciones en su memoria.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. El Centro de Jubilados Franciscanos participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra compañera Marta y acompañan a sus hijos y hermanos en este momento de tristeza. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos Pichi y Josefina participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en estos momentos de dolor. elevan oraciones en su memoria.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Patricia Passarell y Negri Guadagnoli lamentan profundamente su fallecimiento y la tendrán presente en sus oraciones.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Sus compañeras de Auditoria del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Cdras. Maria Ines Lopez, Elena Matach, Silvia Mulki, Rosi Yocca, Lita Apaza, Copi Acuña, Pato Carot y Adriana Pagani, acompañan con dolor a Fernando y Alejandro y a toda su querida familia. Elevamos oraciones en su querida memoria.





CARABAJAL DE TORRES, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/05|. Madre querida: mas allá del tiempo transcurrido tu recuerdo sigue intacto en nuestros corazones. Te amamos hoy y siempre. Sus hijos, hijos opl. nietos y bisnietos invitan a la misa que se celebrara hoy en la iglesia Santo Domingo a las 20.30 al cumplirse 17 años de su fallecimiento.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Ella ya no vive, pero su cariño nos acompaña y nos protege. Si nuestros ojos no pueden verla, que por lo menos sea siempre el objetivo de nuestro recuerdo; si no podemos hablar con ella, jamás dejemos de hablar de ella. Volveremos un día a verla, pues nuestra esperanza está llena de inmortalidad". San Ambrosio. Volvió a la casa del Padre el 13 de junio de 2021. Sus hermanos Teresa A. Héctor E. y Jose L., se unirán en oración por su feliz resurrección en las misas que se celebrarán en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 19 hs y en la parroquia San Juan Diego a las 20 hs. Invitan a familiares y amigos. Ruegan y agradecen oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ALICIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/22|. Aun cuando yo pase por el valle mas oscuro, no temeré, porque Tu estas a mi lado. Sus hijos Carlos Marcial y Raul Edgardo Aguero, hijas politicas Graciela Torres y Silvia Theumer, sus nietos Rodrigo, Itatí, Mercedes, Lucas, Marcos y Mateo, nieto pol. Enzo Carrillo Storniolo y demás familiares invitan a la misa que se celebrará en la iglesia Santo Domingo hoy a las 20.30 hs al cumplirse 9 dias ed su fallecimiento.





CUADRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Sus hijas Gabriela, Rosa y Eugenia, nietos Cecilia, Huguito, Lucia, Rocío, Candela e Imanol, hijos políticos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Jardín del Sol. La Banda EMPRESA SANTIAGO.

MALDONADO, NORMA CRECENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Señor ya esta en tu reino, recíbela y dale el descanso eterno. Su nieta Anabela Zerda, su esposo Fabio Saad, sus hijos Khalil y Ambar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, NORMA CRECENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Martha Saad, acompaña con gran dolor a la querida amiga Mimí y flia por el fallecimiento de su suegra. Se ruega una oracion en su memoria.

MALDONADO, NORMA CRECENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Tufí Saad y su esposa Piru Azar acompañan en estos difíciles momentos, por quien tenemos un gran afecto, a Mimí y flia por el fallecimiento de su suegra. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, NORMA CRECENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, sus hijos e hijos políticos acompañamos en tan difícil momento de dolor a nuestra consuegra Mimí, e hija política Anita y hermanos ante la partida al reino celestial de Norma. Rogamos oraciones en su memoria.

MALDONADO, NORMA CRECENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Nazih Nader, su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Mimí y flia. en este doloroso trance. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, NORMA CRECENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Señor dale el descanso eterno y brille apra ella la luz quer no tiene fin. Su nuera Mimí Gerez y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAN KONYNENBURG, WILLEM HENDRIK YORCH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. La persona mas importante en nuestras vidas. Su esposa FAnny, hijos Billy y Andrea, hijos politicos Valeria, Franco y sus nietos Ariané y Guillermo, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAN KONYNENBURG, WILLEM HENDRIK YORCH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Papi se feliz entre los angeles y las estrellas, mirandonos con amor desde el Cielo. Mientras nosotros te recordamos como el gran padre que fuiste. Descansa en paz Papi. Te amo. Dios te tenga en su Gloria. Su hija Andrea y su hijo politico Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento.

VAN KONYNENBURG, WILLEM HENDRIK YORCH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Su hermana Olga Van Konynenburg y sus hijos Mario Esteban y Maria Eugenia Leguizamon participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VAN KONYNENBURG, WILLEM HENDRIK YORCH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Sus primos Oscar, Gustavo y Roxana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VAN KONYNENBURG, WILLEM HENDRIK YORCH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Su cuñada Gladys y Victor, sus sobrinos Franco, Cintia y Hernán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran velados en el cementerio La Misericordia mañana a las 9 hs.

VAN KONYNENBURG, WILLEM HENDRIK YORCH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Su cuñada Toty Herrera, sus sobrinos Ivan, Lucia, Julio y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.





JUÁREZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/22|. Sus tíos Ernesto Silvani, Alba Umbides, sus primos Karina, Marcela, Claudio, Sebastián invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Santiago Apóstol, hoy a las 20 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.





BUSTOS, MANUEL ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Sus hijos José, Cilvia, Estela, Marcela, Luis, Magaly, Mikaela, Alejando, sus, hijos políticos Virginia, Cristian, Hernán, Sergio, Daniela, Julio, Claudio, sus nietos, hnos. Maria, Juan, Cesar, Miguel, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Quiroga. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.