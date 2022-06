FÚNEBRES | 15 de Junio del 2022

14/06/2022 - 23:20 Funebres

FALLECIMIENTOS





Carlos Oscar Barraza (La Banda)

Maria Ramona Loto

Silvio Aldo Lobo

Clara Azucena Hernando

Esteban Rafael Juárez (La Banda)

Daniela Belen Santillan

Ledesma Leonarda Lucinda (Brea Pozo)

Ancelmo Artemio Juárez (La Banda)

Inés Cayetano Salvatierra

Oscar Sequeira

Alicia Celia Fernandez de Brim

Irma Esther Uñates

Dolores Paz (Dpto. Moreno)

Rosa Ramona Banuera

Silvio Aldo Lobo

Tomás Francisco Bóboli





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Que Jesucristo lo reciba en su Reino y brille para él la luz que no tiene fin. Gusto y Héctor Hauteberque y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Miguel y acompañan a su familia en este difícil trance. Se ruega oraciones en su memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Negrita y Meky Llugdar participan con dolor el fallecimiento del Padre Miguelito y acompañan en estos difíciles momentos a su hermana María Inés, a sus hermanos y familia, a sus tías Teresita y Estelita. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABDO, MIGUEL ÁNGEL (Pbro) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Señor Dos mío: Hoy vuelven las lagrimas a caer como perlas al vacio recordado a un ser querido y fallecido. Pero nuestro amor es tan grande hacia Ti que no cuestionamos nada, está contigo. Mientras en nuestros corazones siga viviendo, solo su cuerpo se habrá marchado. Chinina Chamut, participa con mucho dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. “Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno”. El Director General de Transporte de la Provincia Sr. Esteban Nicolás Ortiz y el personal de empleados de la Dirección General de Transporte, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. María del Carmen Oberlander, Carlos Giovannini, sus hijos Franco y Lucia participan con dolor el fallecimiento de la querida Lili y acompañan a sus hijos Deborah y Mario, a su mamá Bibi y a sus hermanos Mónica y Negro en este momento difícil. Ruegan una oración en su memoria.

ARCE, LLILYANA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Cumita querida parece imposible que te hayas adelantado. Su amiga comadre de hace 35 años María del Carmen Oberlander participan con gran dolor el fallecimiento de la querida Lili y acompaña a su ahijado Marito y su querida Débora en este momento difícil. Ruegan una oración en su memoria.

BANUERA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su esposo hijos, nietos bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán velados en ruta 9 s/n San Isidro y seputados cement. de Sta María. Serv. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BÓBOLI, TOMÁS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su esposa Marta Giovannini, hijos Luciano, Antonela, h. pol. Maxi, Alejandra, nietos Constantino, Faustina, hnos. Susana, Adriana, Mariela, Ernesto, Oscar, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cement de El Zanjón a las 10 hs. casa duelo P.L. Gallo 390 s.v. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BÓBOLI, TOMÁS FRANCISCO (Tano)(q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su esposa Marta Giovannini, hijos Luciano y Antonella, sus nietos Faustina y Constantino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BÓBOLI, TOMÁS FRANCISCO (Tano)(q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Te vamos a extrañar hermano querido. "Que Jesús te tenga en el mejor lugar". Sus hermanos Susana, Adriana, Negro, Chiquín y Mariela y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BÓBOLI, TOMÁS FRANCISCO (Tano)(q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. ¡Cuánto dolor hermano. "Que brille para vos la luz que no tiene fin". Su hermana Adriana y Juan, sus sobrinas Luján, Camila y Guillo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BÓBOLI, TOMÁS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Acompaño en el duelo a mi querida amiga Adriana Bóboli y familia. María Josefina Zabala.

BÓBOLI, TOMÁS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su cuñado Carlos Giovannini, concuñada María del Carmen Oberlander, sus sobrinos Franco y Lucia participan con dolor el fallecimiento de la querido Tano y acompañan con pesar a su esposa Marta Giovannini, sus hijos Luciano y Antonella, nietos y a sus hermanos Adriana, Susana, Mariela, Negro, Chiquin Boboli y demás familiares en este momento difícil. Ruegan una oración en su memoria.

BÓBOLI, TOMÁS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Elsa Espeche de Oberlander e hijos Enrique, Marcelo, María del Carmen Oberlander y familias participan con dolor el fallecimiento de la querido Tano y acompañan con dolor a su esposa Marta Giovannini, sus hijos Luciano y Antonella, nietos y a sus hermanos Adriana, Susana, Mariela, Negro, Chiquin Boboli y demás familiares en este momento difícil. Ruegan una oración en su memoria,

BÓBOLI, TOMÁS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Beatriz María Ducca de Kozameh, sus hijos María Beatriz y Roberto, María Lía, María Alejandra y Juan y Guillermo participan con dolor su fallecimiento.

BÓBOLI, TOMÁS FRANCISCO (TANO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Sus vecinos de la Torre 2 de Lavalle Nº 162, Flias: Liliana Beltrán y familia, Tere Unzaga y familia, Gisela de Carol Lugones, Pepe Carol Lugones y familia, Eduardo Spath, Matías Rodríguez y Mario Montalvetti, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CEJAS, DOMINGA VITERVA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. José Luis Torres y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá del amigo David y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CEJAS, DOMINGA VITERVA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa; sus hijos Quique, Gabriela, Eugenia y Ricardo, participan el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Normita y Diana y flia, y las acompañan en estos momentos de gran dolor. Que brille para Ella la luz que no tiene fin.

CEJAS, DOMINGA VITERVA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|.Veronica Bruchamann, Graciela Rios y Tota Filippa participan el fallecimiento y acompañan a su amiga Normita en este doloroso momento. Que descanse en la paz del Señor.

CHÁVEZ, NÉSTOR ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/22|. "Padre te fuiste, de repente, pero el rastro que dejo tu existencia, ha sido un regalo para los demás. Tu amor, tu bondad y tu cariño ha hecho crecer y florecer la obra que sembraste. Supiste aprovechar bien el tiempo que Dios te entrego dándonos la vida y luchando para que nada le faltara a tu familia. Fuiste un excelente hombre, esposo y padre ejemplar. Siempre te recordaremos con orgullo y por siempre vivirás en nuestros corazones, aunque estés allá en el cielo donde podrás descansar en paz. Invitamos a la misa hoy al cumplirse las 9 noches de su partida al reino celestial, la misa se realizara a la tarde en la Iglesia del Perpetuo Socorro, agradecemos a todas las personas, familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron en este difícil momento. Su esposa Martina Ovejero, sus hijos: Vivi, Leo, Ceci, Dalma, Imanol, nietos e hija política. Muchas gracias. Las Termas.

CONCHA, ROBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Nora Chavez, Claudia Guzman, Tito Perez, Yoni Guzmán, Diego Heredia, Rene Acosta, Valeria Acosta, Fabian Colantonio, participan el fallecimiento del padre de nuestros amigos Maria Rosa y Emanuel. Que brile la luz que no tiene fin para nuestro querido Roberto.

CONCHA, ROBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él, la luz que no tiene fin". Antonio Allende, Rosy de Allende y flia, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a María Rosa y flia. en tan dolorosa pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

FARHAT, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. El Grupo de Newcom Santiago "Querido", acompañan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Prof. Victor Farhat, compañero y jugador del equipo. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su esposo José Paladea, sus hijos María, Nene, Nati, Maria José , Ana, Damian, Agustina Paladea h/políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 15 horas en el cementerio Los Romanos.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Sus hijos Joaquina, Carmen, Guillermo y Alicia Brim, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus esto fueron inundados ayer en el cementerio Parque de La Paz.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. " Que brille para vos la luz que no tiene fin". Sus hijos Joaquin, Carmen, Guillermo, Alicia y Familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. "Inclinad Señor tus oídos y escucha nuestras plegarias a fin de que coloques el alma de tu sierva Lili en las legiones de luz y la hagas partícipe en tus santos, por Jesucristo Nuestro Señor Amén". Participan con tristeza tu partida: Adela Jorge y sus hijos Belén y Jerónimo. Elevan oraciones por su cristiana resignación a su hija Alicia, amiga del alma, hermanas y demás familiares.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Funcionarios y empleados del Juzgado Civil y comercial de 2da Nominación, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Dra. Alicia E. Brim. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Funcionarios y empleados del Colegio Civil 1 Proceso participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Dra. Alicia E. Brim. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Dr. Maximiliano Pernigotti participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija Dra Alicia E. Brim. Ruega oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Héctor Estanislao Ponce participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija Dra Alicia E. Brim. Ruega oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Dra. María Julia Ponce de Merino participa su fallecimiento y acompaña a su hija Alicia, Ruega oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Las compañeras Beleneras de su hija Biby lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia rogando oraciones por su eterno descanso en el Señor.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Las compañeras y amigas de la promoción 75 de Colegio Belén de su hija Carmencita participan su fallecimiento y acompañan con cariño a hijos y nietos.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Tu amiga de toda la vida Negrita de Llugdar, sus hijos María Cristina, Elías Enrique y respectivas familias. Acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Federico López Alzogaray y flia expresan su más sentidas condolencias en estos momentos de profunda tristeza a la Dra. Alicia Brim por el fallecimiento de su madre y elevan oraciones en su memoria.









FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Orientación para la Joven y el Instituto de Capacitación para la Joven participan el fallecimiento de la madre de la rectora del establecimiento Sra. Joaquina Brim y acompaña a su familia ante la irreparable pérdida. Se ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Graciela Martinez y sus hijos Matías y Luciana Romero Martinez despiden con profunda tristeza a su madrina y tía abuela Lili. Abrazo enorme para mis primos Guilli, Alicia, Joaquina, Carmen y sus familias y para mi adorada madrina ruego a Dios por su eterno descanso. Quedara por siempre atesorado en mi corazón el inmenso amor que nos tuvimos. Descansa en paz tía.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Otro ángel está en el cielo. Descansa en paz. Familia Scaglioni Cerioni.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Tu hijo del corazón Alberto Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE BRIM, ALICIA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Ya esta en tu casa Señor, recibela en el banqueta Celestial. Cesar Barraza, su esposa Ana Maria Jiménez, sus hijos y hermanos Paco, Pibe y Patri, acompañan a Bibi, Carmen, Guilli y Ali en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LOBO, SILVIO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. Su hijo David, hija pol. Brenda Paiva, sus nietos Gian, Margarita, y demás fliares. partic. su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Serv. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LOBO, SILVIO ALDO (q.e.p.d.) Fallceió el 13/6/22|. Empresa Ingeniería del NOA , sus directivos y personal participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del compañero Gustavo Lobo. Ruegan una oración en su memoria.





LOBO, SILVIO ALDO (q.e.p.d.) Fallceió el 13/6/22|. Ing. Pedro Neder y el Sr. Julio Neder participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del compañero Gustavo Lobo. Elevan oraciones en su memoria.

LOBO, SILVIO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. Su cuñado Miguel Alvarez, sus hijas Graciela y Silvia y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo David en este doloroso momento.

LOTO, MARÍA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Sus nietos Chiqui y Fredy, nietas políticas Laura y Valeria, sus bisnietos Gael, Itzae, Ana Victoria y Silvia Santillan participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

LOTO, MARÍA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. A los 98 años. "Vivirás eternamente en nuestros corazones. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tien fin". Zully Villalba, Claudio, Gringo, Mariana, Daniela, Ago, Ale, Vale, Mili y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Pque. de la Paz.

PAZ, ROSALVA VICTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22|. Sus sobrinos Raúl Ibarra y familia y Ester Ibarra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad.

SALVATIERRA, INÉS CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Sus hijos Alejandro, Patricia y Gustavo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor fallecimiento, sus restos fueron inhumados a hacer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN, DANIELA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Sus hijos Tomas y Luana, sus padres Verónica Bravo y Cesar Santillan, sus hnos., Geraldin, Carla, Gonzalo, Briza, h. políticos, tíos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SEQUEIRA, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Sus hijos Oscar, Lucas, Alfredo, Emilia y Carolina, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el Cementerio de los Flores. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SEQUEIRA, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros

del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de

Santiago del Estero, participan del fallecimiento del padre de Oscar Mercedes

Sequeira y Lucas Sequeira, No docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y

Tecnologías. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

UÑATES, IRMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. Su hijo Paco Infante y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





LEDESMA DE LEDESMA, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/2012|. Su esposo Manuel, sus hijos Ariel y Silvana, sus nietos Camila, Facundo, Benicio y Brenda , sus hijos políticos Sebastián y Marian invitan a la misa a que se realizará hoy a las 19 hs en la parroquia san José de Belgrano , con motivo de cumplirse el decimo aniversario de su fallecimiento.

MANANICCI, WILLIAN ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, su esposa Aída del C. Villavicencio, sus hijos, nietos y bisnietos agradecen infinitamente a familiares, vecinos, compañeros y amigos que nos acompañaron en tan doloroso momento, con sus presencias, palabras y oraciones que llegaron profundamente a nosotros. No tengo consuelo, tan solo me queda una pequeña lucecita para seguir adelante, al creer que ya no sufre y descansa en paz. Para todas estas queridas personas ¡muchas gracias! Y que Dios los bendiga. Se los invita a la santa misa que se oficiará el Jueves 16 a las 20 hs en la iglesia Catedral; a las 20 hs en la parroquia Juan Diego del Bº Sain Germain; y a las 19 hs en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de los Padres Capuchinos, de la ciudad de Córdoba.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





GAUNA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/15|. Padre, vives feliz entre Angeles y Estrellas luminosas mirandonos con amor aun desde el Cielo, mientras que nosotros en este mundo buscamos palabras de consuelo para poder expresarte ¡Cuanto te extrañamos!. Su esposa Elsie Azucena Godoy, sus hijos Raul, Daniel, Julio, Ramón, María, Azucena y Susana, hijos poliicos, nietos y bisnietos, te recordamos al cumplir siete años de tu partida a la Casa de Nuestro Padre Celestial.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARRAZA, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. Su esposa Natali, sus hijos Luciano, Andrés, Lucas, Josemir, Cristo, Ignacio, sus hermanos, kique, Nanci, Mariana y Yesica, su padre Carlos, su cuñada Daniela y demás familiares, sus restos fueron cremados en el día de ayer. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

D'ONOFRIO, NÉLIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. Querida Nelly, que el Señor te conceda el descanso eterno que mereces junto a Él. Su sobrina Analía Álvarez y Mario Falco, sus hijos Daniel, Nicolás y Agustín la despiden con profundo dolor, elevando oraciones en su memoria. Que en paz descanses.

D'ONOFRIO, NÉLIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. Tía Nely querida vivirás eternamente en nuestros corazones. Su sobrina Shirley Durán y Raúl Coria, sobrinos nietos Nicolás y Luciano Coria. Agradecemos el afecto y cariño que nos regalaste en cada momento y elevamos una plegaria al Señor que te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin.

D´ONOFRIO, NÉLIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. "Querida tia Nelly, que Dios te tenga en su gloria y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus sobrinos: Tomás H. Duran y flia, Rubén N. Duran y flia, Shirley M. Duran y flia, Mercedes Ledesma y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

D´ONOFRIO, NÉLIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Eduardo Álvarez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

D´ONOFRIO, NÉLIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. "Que el Señor la tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". Olga D'Onofrio e hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

D´ONOFRIO, NÉLIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Verónica Vila participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

D´ONOFRIO, NÉLIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de Nelly: Elio Edgardo Falco y su esposa Rosa María Manfredi de Falco e hijos Rosita y Pedro Raineri, Adriana y Federico Sanz, Mario y Analía Álvarez, Elio y Gabriela González y Fernanda Andrea junto a sus respectivas familias acompañan y abrazan desde el corazón a su hermana Olga, a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria. QEPD.

D´ONOFRIO, NÉLIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. "Querida tía Nelly, que Dios te tenga en su gloria y brille para ti la luz que no tiene fin". Tus sobrinos: Tomas H. Duran y flia, Rubén N. Duran y flia, Shirley M. Duran y flia, Mercedes Ledesma y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

D'ONOFRIO, NÉLIDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. Pinta Vivas de Coria y familia participa con profundo dolor su partida al Reino Celestial y acompaña a sus hijos en este doloroso momento.

HERNANDO, CLARA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Walter Azuz, su señora Nicky Cano y sus hijos, participan con profundo dolor la partida de Clarita y ruegan por el descanso eterno de su alma.

HERNANDO, CLARA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Los compañeros del Gabinete Psicoforense de su hija Noelia Figun participan con dolor su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria y pronta resignación para su familia. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, ANCELMO ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su esposa Sara, sus hijos Lucas y Matías, hijos politicos Sandra y Marcela, nietos Benjamín y Mateo, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

JUÁREZ, ESTEBAN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su padres Irazabal Carolina, Juarez esteban, sus hermanos Nadira, Genesis, Maicol, Kevin y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

LOTO DE LUNA, MARÍA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/06/22|. "Dios nos quitó una tía, pero nos regaló un ángel que velara nuestros sueños siempre...". Sus sobrinos que nunca la olvidarán: Prof. Alejandra Arias y Victor Pereyra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 16 hs en el Cementerio Parque de la Paz.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ALMARAZ CARACCIOLA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 15/06/18|. "Dios nos quitó una tía, pero nos regaló un ángel que velara nuestros sueños siempre...". Sus sobrinos que nunca la olvidarán: Prof. Alejandra Arias y Víctor Pereyra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 16 hs en el Cementerio Parque de la Paz.

ALMARAZ CARACCIOLA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 15/06/18|. Al cumplir 4 años de su fallecimiento. Jamás te olvidaremos, siempre estarás en nuestros corazones, en cada anécdota, reunión familiar, estás entre nosotros. Te amo para siempre! Tu hermana Olga familia, invitan a la misa a oficiarse hoy 15/06/22 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol. Rogando por su eterno descanso.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





JUÁREZ DE MIGUELES, LUISA (CHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Querida amia, vecina: Hace dos meses de tu ausencia física pero tu presencia siempre está y estará en mí y en aquellos que te queremos y añoramos cada momento compartido. Pido a todos los que la conocieron una oración en su memoria.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





LANDIVAR, JULIO ESTEBAN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Participa con profundo dolor. El Intendente Municipal Dr. Jorge A. Mukdise y gabinete municipal el fallecimiento del padre de su esposa Florencia Landivar, lamenta su partida al Reino Celestial.

LANDIVAR, JULIO ESTEBAN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Personal de Miguel Mukdise SRL, Hostal del Abuelo y Termas de Miraflores acompañan a Florencia Landivar y familia en este momento de profundo dolor.

LANDIVAR, JULIO ESTEBAN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Arq. Miguel Mukdise y Mercedes Neme de Mukdise, hijos, nietos y familia participan en este momento de profundo dolor.

LANDIVAR, JULIO ESTEBAN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su hija Florencia, su hijo político Jorge Mukdise y sus nietos Santiago, Ernestina, Juan, Cora y Mercedes lo despiden con profundo dolor.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Sus hijos Liliana,Roxana, Gastón y Cristian, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Brea Pozo.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su hija Roxana, su hijo político Ramón, su nieto Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su hija Liliana, su hijo político Richard y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. " Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Cristian Altamiranda participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá . Su hijo Gastón Altamiranda participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su nieta Karen, su nieto político Damián y sus bisnietos Katherine y Vitto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su nieta Mayra, su nieto político Pablo y su bisnieto Tobías participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su nieta Ana, nieto político Exequiel y bisnieto Nicolás participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Su nieta Yesica, su nieto político Sebastián y sus bisnietos Luz, Gaia y Nil participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Sus sobrinos Analía Verónica, Omar Humberto, Omar Eduardo Giménez, Gladys Frías y sobrinos nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, LUCINDA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Raul Atia y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NÚÑEZ, VÍCTOR HUGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/22|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la Luz que no tiene fin".

Hijas de María S. de Figueroa participan la partida al Reino Celestial del querido Víctor Hugo. Abrazan con afecto a Chavela, a sus hijos y demás familiares. Elevan plegarias en su memoria.

PAZ, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Sus hijos Juan Ramón, Clara Paz, nietos y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio local. casa duelo Patay. Dpto Moreno. Serv. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. Familia Gimenez Durán e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio local. Casa duelo Patay. Dpto Moreno.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. A un año de su fallecimiento. Le he pedido perdón a Dios por este tiempo en que me mantuve ausente en mis plegarias. Yo sé que Él me entiende y me lo permite. A veces no entendemos sus designios y no tenemos porque hacerlo, sólo aceptarlos y seguir adelante. Nada tengo para reprocharle a Dios. Si no más bien agradecerle, agradecer el milagro de la vida, 82 años, mi padre, una vida plena, con miles de obstáculos superados para ser felices... y que felices fuimos... cuanto lo disfrutamos.... Sus hijos, sus nietos... ¡Qué gran abuelo fuiste!. Estoy triste por estos días, me llevará tiempo soltar esta tirsteza, lo voy a extrañar todos los días de mi vida y mi alma te llorará hasta volver a encontarnos.Erminia Mansilla, sus hijos Lorena, Marta, Claudia, Andrea, Marisa, Eraldo, Antonio con sus respectivas familias.