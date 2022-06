FÚNEBRES | 21 de Junio del 2022

21/06/2022 - 05:19 Funebres

FALLECIMIENTOS

20/06/2022

-Carla Noelia Kapp de Umland (Loreto)

-Carmen Celestina Herrera (Loreto)

-Ana Aidée Luna

-Lira Angélica Soria

-Dante Ramón Luna

-Ramón Rubén Gutiérrez

-Vicenta Mercedes Castaño

-Aurora del Tránsito Lastra

Sepelios Participaciones

ALEGRE PAZ, LYLIAN MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/22|. Sus amigos Edgar y Susana Julian, Mario Garcia Hernandez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus expresiones de dolor a sus hijos, Claudia, Julia y Julio David y sus respectivas flias. rogando al señor le de el descanso eterno a la querida Lila y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ALEGRE PAZ, LYLIAN MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/22|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, hijos y nietos participan el fallecimiento de la querida Lila. Acompañan a sus hijos y nietos con afecto y oraciones.

CASTAÑO, VICENTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/22|. Sus nietos Chiqui y Nena, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUTIERREZ, RAMÓN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/22|. Sus hijos Nicolas, Abril, sus nietos Kary, Oscar y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. Irigoyen 567. Guardia las 24 hs.

GUTIERREZ, RAMÓN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/22|. Héctor D. Sosa Sayago, su esposa Marta Barrientos e hijos despiden al amigo Ruben y acompañan a su familia en este doloroso momento.

LASTRA, AURORA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Sus hijos Ramón, Jimena, Debora, Roberto, Miguel, h. pol., Antonia y Rafael, nietos Tobias, Morena, Berenice, Nahira, Zoe, hnos Miguel, Agustin, hno. pol., Norma y Angelica, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUNA, ANA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Sus hijas Azucena y Ana, nietos políticos y bisnietos políticos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUNA, DANTE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Su esposa Isabel, su hijo Daniel, su hija pol., Elizabeth, sus nietos Ariel, Estefanía, Joaquín, Gabriel, Emilia, Tomás, Eugenia y Juan Participen con dolor miento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SORIA, LIRA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Sus hijos René, Raquel, Cesar, Homar, sus nietos y demás fliares., participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el Cementerio los Galvanes. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

VAN KONYNENBURG, WILLEM HENDRIK YORCH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Querido esposo te extraño con todo mi corazón, me parece un sueño que te hayas ido, muy difícil seguir sin vos. Tu esposa Fanny Herrera, tus hijos Billy y Andrea Van Konynenburg, tus nietos Guillermo y Arianne y tus hijos políticos Valeria y Franco invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey (L.B) con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

BULACIO, MARIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/22|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 Cabo II Ramón E. Ordoñez, participa con dolor el fallecimiento del hermano del profesor Diego. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Querida hermana tú inesperada partida causo mucho dolor en tus hermanos y familiares no se puede expresar con palabras lo que representaste para todos nosotros, virtudes incontables, bondad sin medida, amor, paz, sonrisas eran las cualidades de tu diario vivir. Aun con el paso del tiempo no te olvidaremos, te llevas una parte de vida de tus queridos hermanos. Elena, Elías, Esther y Sonia, de tu esposo Elías, de tu hija Yani y Felipe y tus nietos que te lloran incansablemente. Hoy estás junto a Dios gozando de su inmensidad de su paz y amor. Su hermana Esther Hallak que no te olvidará por tantos hermosos recuerdos de nuestra infancia, sobrinos e hijos espirituales Omar, Carlos, Víctor, Luciana y sus respectivas familias participan con dolor su partida y elevan una oración en su memoria.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Aunque transcurra el tiempo siempre quedarás en nuestros recuerdos, especialmente por el afecto que nos brindabas, por tus diarias charlas, cuidando el unión de familia con preocupaciones y alegrías, demostrando los principios y valores de una educación tradicional, destacada por el respeto y cariño hacia tus hermanos que hoy lloran tu partida. Su hermana Elías Hallak participa con mucho dolor y tristeza su partida al Reino Celestial.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Sus primos y sobrinos: María Leonor Hallak, Marta Elena Hallak y Guillermo Pilar; Lidia Hallak y sus hijos Carla, Juan y sus respectivas familias, Luisa Hallak de Retondo y Héctor Retondo y sus hijos Pablo y Constanza; Marta y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Siempre te recordaran con cariño.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Sus amigos Edgar y Susana Julian, Mario Garcia Hernandez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus expresiones de dolor a sus hijos, Claudia, Julia y Julio David y sus respectivas flias. rogando al señor le de el descanso eterno a la querida Lila y que brille para ella la luz que no tiene fin.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.ep.d.) Falleció el 18/6/22|. Su prima hemana Ema Saad y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Maria, a quien la llevaremos siempre en nuestros corazones. Acompañamos en este gran dolor a su esposo Elias, a su hija Yami y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.ep.d.) Falleció el 18/6/22|. Sus primos Tufi Saad y su esposa Piru Azar, despiden con profundo dolor a la querida María, rogando al Señor le de el descanso eterno, y acompañan a su esposo Elías, su hija Yami y demas familiares en estos dificiles momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.ep.d.) Falleció el 18/6/22|. Su prima hermana Martha Saad participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida Maria. Siempre te vamos a recordar por lo que fuiste. Acompaño a su esposo Elias, a su hija Yami y demás familiares en este trance tan difícil. Elevo oraciones por su eterno descanso.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.ep.d.) Falleció el 18/6/22|. Sus primos Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, sus hijos e hijos politicos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. José Isa Assan, Delia León de Assan, acompañan en el dolor a su esposo Elías, sus hijos Javi, Felipe, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAADI, MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Domingo Juan (Toti) y familia acompañan y abrazan fraternalmente a los entrañables amigos Elías y Yani en estos dolorosos momentos provocados por la muerte de la querida María, de quien siempre recordaremos su cálida hospitalidad y sus gestos afectuosos. Hay luto en nuestros corazones.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Familia Galván: Elvira, su hijo Jorge Galván y flia; Ramona, Nelly, Norma, Erik y flia (hijos de Santos de Galván) participan con dolor el fallecimiento de la querida María, bellísima persona y que Dios la tenga en la gloria. Acompañan a su esposo e hija en tan difícil momento.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.ep.d.) Falleció el 18/6/22|. Sus familiares Mirta Salomón de Banco e hijos, hijos políticos y nietos acompañan al tío Elías, su hija Yani, su yerno Felipe y nietos en este momento de dolor.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.ep.d.) Falleció el 18/6/22|. La sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral participa con profundo dolor el fallecimiento de su socia María.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.ep.d.) Falleció el 18/6/22|. Que brille para Ella la luz que no tiene fin. Nazih Nader, su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, CARMEN CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Sus hijos Pequeña, Cristina, Liliana, Kike, Luchi, Toño h/políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. COB HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, CARMEN CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. "Vivió y amó sin detener el tiempo, porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Su hijo Luchi, su esposa Paula, sus nietos Morena y Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, CARMEN CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Sus sobrinos Omar y susana, David y ciela participan con dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, CARMEN CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Eli Sosa y Mili Piantini aconpañan en el sentimiento a su hijo político Luchi y a toda la familia en tan difícil momento sus restos serán sepulltados el dia de hoy en el cementerio Cristo Rey de Loreto.

HERRERA, CARMEN CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Julio Jose Jozami su esposa Dorys sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor y ruegan una oracion en su memoria.

KAAP DE UMLAND, CARLA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Su esposo Rody, sus hijas Sofía y Pauli, sus padres Coco y Cristina, sus hnos Juan, Maxi, Melina, su Ahijado Benicio y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

KAAP DE UMLAND, CARLA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Julio Jose Jozami su esposa Dorys sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor y ruegan una oracion en su memoria.

KAAP DE UMLAND, CARLA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Alejandra Peralta, Alan Peralta, Guillermo Chaparro, Jahir Sesin, Sabrina Leguizamón, Luis Serrano, Mauro Acuña y Jalil Jozami los amigos de su hermana melina la acompañan a toda la familia en este difícil momento ruegan una oración en su memoria.