FÚNEBRES | 23 de Junio del 2022

FALLECIMIENTOS

22/06/2022

Rosa Figueroa de Zani

María Teolinda Fernández

María Teresa Brandán

Elizabet Norma Corvalán (La Banda)

Nieve Magdalena Otreras (Forres)

Antonio Américo Coronel

Graciela del Valle Pintos

Jorge Fabián Cuellar

Blanca Margarita Thione (Las Termas)

Julio Vidal Noriega (La Banda)

Jorge Daniel Duarte

Lucio Alberto Juárez

Nilda del Valle Elías

Aníbal Alberto Coronel

Estolfilda Asevedo Vda. de López

Humberto Simón Jaime (La Banda)

Miguel Ángel Piñeyro (Las Termas)

Graciela del Valle Pintos

Liliana Elizabeth Gallo

Eulogia Emilia del Valle Salto de Montenegro

Pablo Maximiliano Montenegro Sayago

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

STELLA MARIS LUGONES

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/6/22 y espera la resurrección.

El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani; funcionarios y autoridades del gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

STELLA MARIS LUGONES

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/6/22 y espera la resurrección.

Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Banda, amigos y compañeros de su hija Yanina Nuñez, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

STELLA MARIS LUGONES

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/6/22 y espera la resurrección.

Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda, amigos y compañeros de su hija Romina Nuñez, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

STELLA MARIS LUGONES

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/6/22 y espera la resurrección.

Subsecretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda, Lic. Stella Maris Mirolo, participa del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EULOGIA EMILIA DEL V. SALTO DE MONTENEGRO

(q.e.p.d) Se durmió en el señor el 22/06/22 y espera la resurreccion.

Su esposo Luis Alberto Montenegro, sus hijos Irene Emilia y Luis Alberto Montenegro y su respectiva familia, participancon profundo dolor su fallecimiento rogando al señor le dé el descanso eterno.

RECORDATORIO

JULIO RENÉ MONGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/06/19 y espera la resurrección.

"Tu alma sigue viva, eres un rayo de luz que veremos siempre, con la certeza de que volveremos a encontrarnos". Al cumplirse 3 años de su partida al Reino Celestial. Seguirás viviendo siempre en nuestros corazones. Tu madre, tu hijo, tus hermanos y cuñada, ruegan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JUAN CRISTINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/6/20 y espera la resurrección.

Su esposa María Estela Laitán de Cristina, sus hijas Ana Cecilia y María del Huerto, sus nietos Lourdes, Marcos, Andrés, Valentino, Micaela y Bautista, su bisnieta Olivia, sus hermanas María del Valle y Claudelina del Rosario invitan a la Santa Misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. La Inmaculada Concepción Bº Belgrano, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

ALEGRE PAZ, LYLIAN MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/22|. Sus amigos Edgar y Susana Julian, Mario Garcia Hernandez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus expresiones de dolor a sus hijos, Claudia, Julia y Julio David y sus respectivas flias. rogando al señor le de el descanso eterno a la querida Lila y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ASEVEDO VDA. DE LÓPEZ, ESTOLFILDA (q.ep.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus hijos Luis, Antonio, Estergidio, Gregoria, Ricardo, Luisa, Julito, Hijos pol., nietos, nietos pol. y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRANDAN, MARIA TERESA (Q.E.P.D.) Falleció el 22/06/2022|. Sus hijos Juan Carlos, Hugo Reyes, Miguel Arcangel, Nelida, Elena, sus sobrinos Arnaldo, Erika, Ariel, Fabian y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el Dean SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTILLO, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus hermanos Américo y Susana y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta de la Barranca. Exequias y Tanatopraxia. REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, ANIBAL ALBERTO (q.ep.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus hijos Luisa, Luis, Rosa, Diego, H. pol., nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11. Casa de duelo S.V. Nº 1 P. L. Gallo 330. SERV. HAMBURGO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL, ANTONIO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su esposa Griselda Ayunta, su ahijada Gomez Maria Emilia, su cuñada Chunga y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de Santa Maria. cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

CUELLAR, JORGE FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su esposa Vanesa Vázquez, su hijo Lisandro Cuellar, su papá Jorge Cuellar, sus hermanos Ramón, Tamara, tíos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

DUARTE, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su madre: Olga, sus hermanos: Omar, Ivan, Juan, Luis, Mariana, y Jimena, Sobrino: Pablo, y demàs familiares y amigos participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio La Piedad, casa de duelo: Avda. Rivadavia 323 (s.V) EMPRESA SANTIAGO.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.ep.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus hijas Macarena, Milagros, Magdalena y demás familiares y amigos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 11. Casa de duelo S.V. Nº 1 P. L. Gallo 330. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Ana María Corvalán, sus hijos Gonzalo, Javier, María Virginia Elías Corvalán participan con profundo dolor el fallecimiento de Pimpi y piden consuelo para sus hijas y hermanos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.ep.d.) Falleció el 22/6/22|. Pimpi, amiga querida te voy a extrañar mucho con tus ocurrencias de todos los días por el grupo, Te queremos todos tus amigos, Tere Chávez y Flia.

FERNANDEZ, MARIA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus hijos Rosana, Marta, Julio y Pedro, sus nietos, bisnietos y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de Los Romanos. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus hijos Carlos y José Alberto Zani, sus nietos Karina, Eugenia, Amadeo, Vanesa, Lorena, Belen, Emilio, Ramiro, José Augusto, Josefina y Alejandra, bisnietos y tataranietos participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su hijo José Alberto,Zani, sus nietos José, Alejandra, Josefina lamentan con profundo dolor la partida de la abuela Rosa.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su hijo Bochi, sus nietas Lorena y Gringa Zani participan su fallecimiento y despedimos a la abuela con todo el amor que le tenemos.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su hijo Carlos Zani, su esposa Gladys, sus nietos Karina, Eugenia, Amadeo, Viviana y Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus nietos Karina y Amadeo, sus bisnietos y tataranietos lamentan la partida de la abuela Rosa.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus nietos Laura, Gringa, Belén, Emilio y Ramiro participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus sobrinos Carlitos, Rosita Cura y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento, recordando que fuiste un ejemplo de fortaleza, entrega en la vida y que vivirás en nuestros corazones por siempre.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus sobrinos Graciela Figueroa, su esposa Tochi Leiva, sus hijos Sebastián y Julieta y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus sobrinos Juan Alberto Figueroa, su esposa Ana María Casoliba y sus hijos Andrés, Adolfo y Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida, sus respectivas flias, participan con mucho pesar su fallecimiento, enviamos nuestras condolencias a toda la flia. Rogamos al Señor la tenga a su lado y que brille para ella la luz que no tiene fin y que sea eterna su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes y Lucio Vaccari participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Pepe y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|.Néstor Schamas y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Pepe y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Los amigos de los jueves: Fernando, Luis, Ramón y Néstor participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Pepe y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Nora Villarroya y Gustavo Salomón participan con profundo dolor la partida de la mamá de su socio y amigo José Alberto Zani. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Los integrantes, clientes y amigos del Estudio Zani - Villarroya participan con dolor su fallecimiento y acompañan al CPN José Alberto Zani en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Tía Rosa, tu vida fue un testimonio de vivo amor para tus hijos y para quienes te conocieron. Noris, Emilio, Osvaldo, Jorge Salomón y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Andrés Pereyra participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Pepe y acompaña a toda su familia en estos momentos de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|.Pedro Humberto Julián Vital y María Alejandra Giuliano junto a sus hijas participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo y contador Pepe. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Josefina Castiglione y sus hijos: José Augusto, Josefina y Alejandra Zani, participan con dolor su fallecimiento, y elevan oraciones en su memoria

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, participan su fallecimiento y acompañan a su flia en el dolor, elevando oraciones en su memoria.

GALLO, LILIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su madre Blanca, sus hermanos Daniel, Jorge, Jose Luis, Cintya, Maria Ines y Ariel y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hacer en el cementerio Parque de La Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALLO, LILIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Familia Alzugaray Llorens participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en sus querida memoria.

GALLO, LILIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. María Inés y Blanca Alzugaray Durval Chaud participan con dolor el fallecimiento de la hermana de la cuñada María Inés Gallo de Alzugaray. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, LILIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. María Cristina Alzugaray, su esposo Miguel Fernández; sus hijos Cristina, Alejandro y Fabián participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su cuñada María Inés Gallo de Alzugaray familia en tan difícil momento.

JUÁREZ, LUCIO ALBERTO (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus hijos Pamela, Mónica, Jesús, Lucio, H. pol. José, Roxana, Lourdes, nietos, hermanos y demás flia. Participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Deán a las 11 hs. C. de duelo Cmte. Espora s/nº Bº Aeropuerto. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, LUZ VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. "El Señor la cubra con su manto de Misericordia, de gracia y la tenga entre sus elegidos". La comunidad educativa del Jardín Municipal Nº 3 "Rosario Vera Peñaloza" participa con dolor el fallecimiento de su alumna Luz. Acompaña a su familia con afecto y oraciones. Siempre la recordarán con cariño.

MONTENEGRO SAYAGO, PABLO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus padres Rene y Valle, su esposa Dalma, sus hijos Franchesca y Bautista, sus hermanos Alvaro, Williams y Sebastián y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Querido papá, extrañaremos tus consejos y tus bromas de los interminables domingos, pero estamos seguros que nos acompañarás siempre". Su hijo Gustavo Daniel, hija política Mariela Infante, sus nietos Joaquín, Federico, Ana Belén y Benjamín Nassif, nieta política Denisse Petros y bisnietos Lorenzo, Lautaro y Nabila Nassif Petros participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su hermana política Miriam Taleb participa con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de Paz. Señor recíbelo en tus brazos y dale el merecido descanso eterno y resignación a su hermosa familia.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y José Mariano Gubaira y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Pedimos oraciones por su memoria.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Tabo ¡ya descansa en paz! Perla Vella de Gómez y su hijo José Eduardo Gomez y Fede participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa, a sus hijos Gustavo y Mariela y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria. ¡Brille para el la luz que no tiene fin!

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Mamily Ávido de Sialle, junto a sus hijos Mariana y Mario; Federico y Daniela; Fernando y Constanza; Ignacio y sus nietos Santiago, Francisco y María Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Nico de Abdala, sus hijos Adrián, María Fernanda, Nicolás y Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino Tabo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Humberto Fadel Astun y Sra. Olga, sus hijos Luis, Omar y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Los amigos de su hijo Omar: Carlos Juárez, Fabiana Vicente, sus hijos Santiago, Facundo y Luisina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Teresa Casas, sus hijos Miguel Ángel Rafael y familia, Teresa Rafael y familia, Jorge Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Los amigos de su hijo Gustavo del servicio de Orientación Familiar perteneciente al Movimiento Familiar Cristiano: Nena y Raúl Cristofoli, Mabel y Yoy Epstein, Marcia Arias ; Angelita y Pedro Basualdo acompañan con oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de toda la familia.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|.Jorge Darío Pedemonte, Renata Poupeau y sus hijas Lissette, Laurencia y Leticia Pedemonte Poupeau participan su fallecimiento.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye, sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Fabián. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Los compañeros del secundario del 5º PTBI del colegio San José, de su hijo Fabián participan con profundo dolor su fallecimiento.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. María Oliva Quiroga de Infante participa con profundo dolor el fallecimiento de su consuegro y acompaña a toda la familia en estos momentos de dolor. Ruega por la eterna paz de su alma.

PINTO, GRACIELA DEL VALLE (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Tus ex compañeros de dirección Prov. De Discapacidad y miembros de la Junta Evaluadora de Discapacidad participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en querida memoria.

PINTOS, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque De La Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

PINTOS, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Los compañeros de trabajo de su sobrino Diego Esteban Pintos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PINTOS, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá jamás. Acompañamos con dolor a sus familiares, sus vecinos Estela y Mariano Russo, personal de panificadora Mariano: Marisa y José Uardene, Claudia San Martin, Celia Salvatierra, Vivi y Osvaldo Oliva, Aurora y Alberto Daverio, Miriam y Carlos, Cristina, Orlando Espeche, Lorena Cárdenas con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

PINTOS, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Que el Señor la cubra con su manto de misericordia y la proteja con su mirada. Sus amigos Maríangel, Vanesa y Pablo Russo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTOS, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus vecinos José, Marisa, María José, Martin, Maria Emilia Uardene con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

PINTOS, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. No se pongan tristes por mi ausencia, no me fui de su lado, Jesús dijo que el que cree en Mi aunque este muerto vivirá y el que cree en no morirá jamás. Sus amigos Estela y Mariano Russo acompañan con dolor a sus familiares. Elevamos oraciones en su memoria..

RODRIGUEZ DE TOLOZA, BLANCA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus sobrinos Perla Juárez, Fito Carabajal y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Pocha. Elevan oraciones en su memoria.

RODRIGUEZ DE TOLOZA, BLANCA ALICIA (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus sobrinos Gabi, Piri y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TOLOZA, BLANCA ALICIA (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Su cuñada Teresa Mazzeo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TOLOZA, BLANCA ALICIA (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Amigas y compañeras del colegio de su hija Carmencita lamentan profundamente su fallecimiento. Elevan oraciones por el descanso de ambas. Ahora, adorada Carmencita, tu espíritu se regocijará al tenerlos a tus padres cerca de ti. Besos al cielo.

ROJAS, ROMILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Participan su fallecimiento. Ricardo Pagani su esposa Liz, sus hijos Luciana Marianela Mauricio y sus respectivas familias

ROJAS, ROMILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Adriana Maldonado, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Susana en este duro momento.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su esposo Luis Alberto Montenegro, sus hijos Irene y Luis Montenegro, su hijo pol Oscar Achával y sus nietos Noelia, Agustina, Facundo, Julieta, Mauro, Luis y Victoria participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su hermana política Carmen, sobrinos Hugo y Emilia Salto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Adriana Maldonado, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Irene y familia en este momento de dolor. Se ruega una oracion en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Sara Weyenbergh, sus hijos y respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Enrique Oberlander, su esposa Teresita Montenegro e hijos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Daniel Montes, su esposa Susana Montenegro e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la abuela de Noelia Achával, quien trabaja en la Editorial de la UNSE (EDUNSE) , Eulogia Emilia Salto de Montenegro. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. La subsecretaria de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Esp. Gabriela Moyano, junto al equipo que integra la subsecretaría, participan del fallecimiento de la abuela de Noelia Achával quien trabaja en la editorial universitaria (EDUNSE), Eulogia Emilia Salto y acompañan en el dolor a familiares y afectos.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. El Director de la Editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Dr. Lucas Cosci, y el quipo de trabajo que integran la Editorial, participan del fallecimiento de la abuela de Noelia Achával, quien trabaja en EDUNSE, Eulogia Emilia Salto de Montenegro y acompañan en el dolor a familiares y afectos.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su cuñado Cesar Antonino Montenegro, su esposa Maria Josefina Zucal y sus hijos Rosana, Graciela y Cesar Ramon participan con profundo dolor su partida y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Los amigos de su marido Luis: Carlos Gómez, Ricardo Colman, Dr. Martin Perez, Alberto Sialle, Rolo Gonzalez participan y acompañan a su amigo y familia en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Tata Montenegro Palacio acompaña a su primo Luis, Luisito e Irene en tan difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

URREJOLA, ENRIQUETA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus hijos, Carlos, Norma Iris, María Amelia, nietos, bisnietos, hijos políticos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Exequias y Tanatopraxia. REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

URREJOLA, ENRIQUETA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Que las puertas del cielo se abran para recibirla en su Morada Santa. La comunidad educativa de la Escuela Hogar Nº1 "Eva Perón" acompaña en su irreparable pérdida a la profesora Iris Gavazza. Que Jesus fortalezca su vida y la de toda su familia.

CORREA, ROSA CLARA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad porque la muerte segunda no les hará ningún mal. Mi madre amada a un año ya que creador te llamó a su presencia para gozar de la paz eterna; parece que fue ayer que partiste, tu presencia, perfume y voz aún perdura en la casa, solo que está tan fría, ya no es la misma sin tu brillo. Siempre permanecerás en mi corazón como una llama ardiente. Tu hijo Oscar Enrique Montenegro invita a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Iglesia San Francisco, rogando por tu eterno descanso.

HERRERA SALTO, RAFAEL HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/22|."Habitare por siempre en la Casa del Señor". Salmo. Su hermana Gladys de Contreras, sus sobrios Cony y María, Alfredo y Magui, Cecilia, Sabina, Julio, Dario, Rubén y Ariel, sus sobrinos nietos Gerardo y Anahi , Vanesa, Facundo, Santiago y Mariano y demás familiares invitan a orar por su descanso en la paz del Señor en la misa de las 19 hs hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/22|. Su esposa Berta, sus hijos Roberto, Rubén, Claudio, María del Huerto, Mario y Celeste con sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia de Sumampa con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre.

MARTÍNEZ DE CORONEL, MARÍA DEL CARMEN q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Querida hermana, hace un año que te fuiste y no encontramos palabras para expresar todo el dolor que nos dejó tu partida, pero nos reconforta pensar que algún día nos encontraremos todos juntos y volveremos a ser. Su hermano Alberto Martinez invita a la misa en la Catedral Basílica a las 20 hs al cumplirse un año de su fallecimiento.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. A un año de tu ausencia te fuiste de nuestro lado de una forma repentina e inesperada que todavía no podemos entender en cada espacio de la casa se nota y duele tu ausencia pero a pesar de este dolor seguirnos adelante. Su esposa Rosario Miguel, sus hijos Jorge Alberto y Gabriel Orlando, sus nietos Martín, Melina, Lucca, sus nueras Rita y Ana, su suegro Fortunato Chara y demás familiares invitan a la misa hoy a las 19 en la parroquia San Francisco.

VILLA, IVANNA MARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposo Juan Carlos Peralta, sus hijos Lucas, Camila y Carlos, sus nietitas Emma e Isabella, sus hermanos Marcelo y Victor Villa y sobrinos, sus tios Victor Raed, Chonga y Elena, primas Vanina y Negrita Ledesma y demás familiares la recuerdan con mucho amor al cumplirse un año de su fallecimiento. Descansa en paz querida Bichita. Rogamos oraciones en tu memoria junto a tus seres queridos.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. "Señor el alma que te llevaste era el tesoro más grande de nuestros corazones, permitele gozar de tu gloria y que brille para él la luz que no tiene fin". Te amamos tus padres, Luis y Negry, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi,tu sobrino Rodri,tu abu Pila, familiares y amigos nos reuniremos a las 16 hs en la gruta al cumplirse 10 años y 6 meses de su partida.

CORVALAN, ELIZABET NORMA (Q.E.P.D.) Falleció el 22/06/2022|. Sus hijas Noemi y Sandra Colazantti, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La misericordia. COB. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE - BELGRANO Y SAN JUAN - TEL 4219787.

CORVALAN, ELIZABET NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 22/06/2022|. Mami querida: El cielo te recibe con alegría y a nosotras nos dejas un vacío enorme y tú amoroso ejemplo. Tus hijas Gigi y Sandra Colazantti, tus nietos Eliana y Augusto, Juan Carlos, Rocío, Candela y Gerónimo, tus bisnietos: Juandi, Luisana, Emmita, Galilea y demás familiares. Elevamos oraciones en tu memoria.

CORVALAN, ELIZABET NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, y el personal del Departamento de Deportes de la UCSE, participan con pesar el fallecimiento de la señora madre política de Fabián Ibarra. Acompañan a sus hijas y nietos en este difícil momento de dolor. Que el Señor de la Vida le dé pronto consuelo a toda la familia.

CORVALAN, ELIZABET NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Fabián Ibarra y su familia acompañan con profunda tristeza a su querida Sandra y hermana Gigí, y a los nietos y demás familiares ante esta irreparable pérdida. Que la fe dé pronto consuelo a todos los afectos de la estimada señora, y que el recuerdo de los muy gratos momentos compartidos alivie la pena de hoy.

CORVALAN, ELIZABETH NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. El Señor te recibe en tu nueva morada, más allá del sol. Acompañamos en esta irreparable perdida a Yiyí y familia: Miriam, Estelita, Bety, Mimí, Norma, Nena, Lita, Moni y Patri.

JAIME, HUMBERTO SIMÓN (q.ep.d.) Falleció el 22/6/22|. Su esposa Gladys Navarro, hijos Jorge, Juanjo, Yanina, nietos, Hnos., Hnos. pol. y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 11. Casa de duelo S. V. Nº 1 La Banda. Av. Belgrano 532. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUGONES, STELLA MARIS DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Compañeros de su hija Yanina de la Municipalidad de La Banda: Ramiro, Valeria, Rita, Minusa, Karina, Víctor, Leandro, Lucía, Maximiliano, Marianella, Mariano, Soledad y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

NORIEGA, JULIO VIDAL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su esposa Delia Haydee Noriega, sus hijos Patricia del Valle y Víctor Rodrigo, nietos Víctor Luna, Fernando Banegas y Alma Luna part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Vilmer. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Querida hermana, me causa un profundo dolor tu inesperada partida. Mujer llena de virtudes, intachable, bondadosa, generosa, noble, de corazón puro, que con tu hermosa sonrisa transmitías mucho amor y paz. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Te recordaremos con mucho amor. Hoy estás junto a nuestro Señor Jesucristo, gozando de su compañía y eres un ángel en el cielo. No te olvidaremos por los bellos momentos compartidos. Su hermana desconsolada Elena Hallak de Jorge, sus sobrinos Migui y familia, Adriana, Katty Jorge y sus sobrinos nietos que hoy lloramos tu partida y acompañan con dolor a tu esposo Elías, a tu amada hija Yani, tu hijo político Felipe y tus adorados nietos Felipito y Lourdes. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. "Señor, te rogamos por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin". Norma Elena Jorge Saad, sus hijos Antonio, Yesy, Carlos e hijas de Riki Llebeili, participamos con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima y tía respectivamente. Pedimos se eleven oraciones a su memoria y consuelo para toda la familia.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Johnny Wede y flia participan con profundo dolor de la partida a la Casa del Señor de la querida tía María y abrazan con el mayor de los afectos a su esposo Elías y su hija Yani, hijo político, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Esposa e hijos de Elías Miguel Figueroa (Lito) participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración rogando por su eterno descanso. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañando con cariño a Elías, Yani, Felipe y demás familiares en este doloroso momento.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Sus amigos Dr. Juan Carlos Eleán, Antonio Eduardo Eleán, Oscar Eleán y Miguel Ángel Eleán y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su esposo Elías, a su hija Yani, su hijo político, nietos y demás familiares.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. "Siempre vivirás en nuestros corazones y en nuestros mejores recuerdos". Sus familiares: Mirta Mabel Eleán, Gladys Eleán de Salomón; Dra. Yessica Salomón de Angeleri y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo cristiana resignación para sus seres queridos.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Director de la escuela Nº 984 "Maestro Carlos Hoyos" de Villa Matará y toda la comunidad educativa participan con dolor el fallecimiento de "Doña María ", fiel colaboradora con esta centenaria institución. Acompañamos en el dolor a su esposo Dn Elías Saadi y su hija Yani. Rogamos una oración en su memoria.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|."Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Desde Garza hijos de quienes fueron en vida Miguel Arcángel Loto e Isabel Juárez: Pinky, Chichí, Sandra, Kike y Roly participan con dolor el fallecimiento de la doña María, esposa de don Elías Saadi. Que Dios le dé a él y su hija cristiana resignación.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Sus amigos hijos de Abdo Julian y Susana Sialle y sus respectivas familias. Mario Garcia Hernandez y familia, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos y ruegan al Altisimo la reciba en sus brazos y le asigne un lugar de privilegio en la morada de los justos. Descansa en paz querida Maria y derrama tu bondad y cariño en el inmenso Cielo. Saludan en el dolor a su esposo el querido amigo Elias, a su adorada hija Yanie, su hijo politico Felipe, sus nietos Felipe y Luli, a sus hermanos Elena, Elias, Ester y Sonia ,sobrinos y demas familiares.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. "Quien sembró semillas de amor, servicio y generosidad no menos encontrará en la eternidad". Noris, Emilio, Osvaldo y Jorge Salomón y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HALLAK DE SAADI, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Elena Jarma y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimada María. Ruegan oraciones en su memoria.

KAAP DE UMLAND, CARLA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Personal Directivo, Docente, administrativo y de Maestranza del centro experimental Nº3 Pedro Francisco de Uriarte participa con profundo dolor el fallecimiento de la sobrina de su colega Romina Kapp ruegan una oración en su memoria.

KAAP DE UMLAND, CARLA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Que Dios te reciba con un hermoso jardín adonde los ángeles puedan disfrutar de tu belleza Carlita. Elva Bravo y flia. acompaña a la flia. Kapp en este doloroso momento por la pérdida irreparable de Carla. Ruegan oraciones en su memoria.

KAAP DE UMLAND, CARLA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Triste despertar, pero más triste será vivir con tu ausencia” Dios nos conceda la fortaleza para acompañar a tu familia en este duro camino. Anabella Luna Bravo y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera y amiga Sofía. Ruegan oración en su memoria.

OTRERAS, NIEVE MAGDALENA (Q.E.P.D.) Falleció el 21/06/2022|. Su hijo Mario Hoyos su hija politica Claudia Cruz sus nietos Ariel, Nicolas, Antonio, Geremias, Benjamin y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PIÑEYRO, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su esposa Martha Zelarayan, hijas Gabriela y Marianina, nietos Alvaro, Nico, Virginia y Máximo, participan su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Empresa Serra Servicios Sociales S.H. Las Termas.

PIÑEYRO, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. "Oh, Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección escucha la súplica que te hacemos, por tu misericordia concede a Miguel del eterno descanso, en el seno de tu Infinito Amor" La comunidad Educativa del Instituto San Francisco Solano expresa sus condolencias y acompaña a la Profesora Gabriela Piñeyro y Familia, por el fallecimiento de su amado Padre. Concédele, Señor, el descanso eterno y que les ilumine tu luz perpetua. Las Termas.

THIONE, BLANCA MARGARITA (Q.E.P.D.) Falleció el 21/06/2022|. Nada nitigara el dolor de no tenerte, pero sabemos con certeza que en el cielo gozas de la divina Misericordia de Dios. Su esposo Federico, sus hijos Andrea, Jorge y Fernando, su nieto Tomas y demás familiares Indiana y María Luisa participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer. Las Termas.