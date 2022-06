FÚNEBRES | 28 de Junio del 2022

27/06/2022 - 22:18 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Mercedes Seleni Vda. de Juárez

- Ramón Ignacio Aquino (Corrientes)

- Manuel Antonio Barraza

- Elba Felisa Coronel de Nievas

- María Ofelia del Valle Suárez de Barrionuevo

- Miriam Patricia Leguizamón (Garza)

- José Alberto Ríos

- María Susana del Rosario Castillo Gómez

- Héctor Gustavo Kurán

- Víctor Rubén Díaz (Clodomira)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





AQUINO, RAMÓN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció en Corrientes el 26/6/22|. Su hermana Rosalia Aquino, su cuñado Luis Marturet, sobrinos Esteban Rodolfo Marturet, Luis Marturet, Gabriel Marturet, Silvia Marturet y verónica Marturet participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en Ituzaingó Corrientes.

BARRAZA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Sus hijos Victor, Claudia, Jesus Barraza sus nietos Victoria, Cristian, Pablo, sus hnos Mario y Valle Barraza sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTILLO GÓMEZ, MARÍA SUSANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Su esposo Rocha Calos Daniel, sus hijos Milagros, Giselle y Carlos, su hermana del corazón Cristina y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

CASTILLO GÓMEZ, MARÍA SUSANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Vuela mi querida sobrina del corazón, que allá en lo alto no habrá pena ni dolor y ruego a Dios le de consuelo a tu esposo e hijitos. Iris Zanón y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE NIEVAS, ELBA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Sus hijos Elba, José y Marisa Nievas, sus hijos políticos David, Beto y Marcela, sus nietos Leandro, Antonella, Angela, Victoria, Martina y Agustina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL DE NIEVAS, ELBA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su hija Elba Nievas, su hijo politico David Gonzalez y sus nietos Leandro y Antonella Gonzalez.

CORONEL DE NIEVAS, ELBA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Su hija Marisa Nievas, su hijo politico Humberto Garcia More y sus nietos Angela, Martina y AGustina Garcia Nievas.

CORONEL DE NIEVAS, ELBA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Su primo Lucho Torres y sus hijas Marcela, Sandra, Cecilia y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL DE NIEVAS, ELBA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. El dpto. de Ciencias Sociales de la Esc. Normal Gral. Manuel Belgrano, acompaña con profundo dolor a la Prof. Elba y a su familia en estos momento de dolor por la partida de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE NIEVAS, ELBA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Cecilia Sokolic, Ricardo Ruiz y familia, acompañan a Elba en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE NIEVAS, ELBA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Eka, Cecilia y Lita participan su fallecimiento y abrazan a la amiga Betty en este doloroso momento y acompañan a su familia.

CORONEL DE NIEVAS, ELBA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Lita Ledesma y Armando Quiroga participan el fallecimiernto de la mamá de su amiga Betty, la abrazan en el dolor y acompañan a la familia.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.ep.d.) Falleció el 22/6/22|. Martín Diaz Achaval, Raquel Catalan, sus hijos Victoria, Lucia y Santiago, participan con dolor el fallecimiento de estimada Pimpi y acompañan con cariño a sus hijas Maria, Maca, Magui y al resto de la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUISA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/22|. Querida madre tuviste la libertad de elegir la actitud con cual vivir y elegiste La Vanlentia ese hilo conductor me diste para criar a mis hijos y la fe en Dios. Cuando fui a despedirme estabas lúcida me diste un beso y me dijiste "Chau hija querida" que bendicion para mi. Te fuiste en el dia que hacia años me dabas a luz, sin duda un designio de Dios. Tu hija Katy, tus nietos Nico, Yenita, Manuelito, Fer, Anita y Fernando. Todos tenemos la certeza que estarás con mi amado Alberto en la Gloria de Dios. "Donde la luz no tiene fin". Que descanses en paz madre querida.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Su esposa Adriana Martínez de Kuran, sus hijos Cecilia, José, Jime, Lore y su nieta Valentina participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Su esposa Adriana, sus hijos Cecilia, José, Jime y Lore, su nieta Valentina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cem. Parque de la Paz. Caruso Cia. argentina de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Su prima María del Carmen Ruiz, sus hijos Luis Alejandro y Marcelo Torres con sus respectiva familias participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Adriana y sus hijos.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Myriam Maza participa de su gozoso encuentro con el Padre eterno y abraza con cariño a su esposa Adriana, sus hijos y demás familiares.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. María Inés, Yaqueline, Viviana, María, Viviana,Silvina,Teresita y Stefano del área de sueldos de la DGIPSE participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana y demás familiares en estos momentos de dolor.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Norma del V. Roldan, abraza a la querida Adriana por la irreparable pérdida de su esposo. Bendiciones y fortaleza para toda la familia.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Sus amigos del Santiago Rugby, Pedro y César Barraza, Rafael Bonacina, Marco Franceschini y Pedro Lines, acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Su amiga Graciela de Karam participa inmenso dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos. Ruegan una oración en su memoria.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Adriana Barrionuevo y su hija Antonella Vercelli acompañan en el dolor a su esposa Adriana, a sus hijos Cecilia y José elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Antonio R.Kvapil, Lilian García Olivera, sus hijos Jimena, Antonio, Celeste y su nietita Ana Valentina Kvuapil, participan con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo y acompañan a su querida Familia. Rogamos oraciones en su memoria.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. "Él que cree en mí, aunque muera vivirá". Hermanas en Cristo de su esposa Adriana, servidoras de la Pquia. del Pilar del Bº Autonomía, acompañan a su familia pidiendo al Señor y a María Ssma. les de fuerza y consuelo. Padre Manuel Amante, Monona, Yeni, Hilda, Angi, Mónica, Celia, Martha, Nancy, Caludia Irastorza, Isabel, Cristina Coronel, Adriana Pacheco, Mabel, Ricardo, Cristina Godoy, Karina, Analía, Lala, Teresita Auat, Lucy.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Ma. Mercedes Barraza y José Galván y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana e hijos, a su hermano Eduardo y sobrinos Diego, Mariano y Juan Pablo en este doloroso momento..

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco Salido, Carlos Salido, Carolina Darcángelo y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana e hijos y a su hermano Eduardo y familia. Elevan oraciones en su memoria.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Adriana y Enrique Laiseca, Graciela Vera, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermano Eduardo en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Guido Gallego y familia, despiden con tristeza a su amigo y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Lalo Corbalán y Sra. e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Gustavo. Elevan oraciones en su memoria.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. El Grupo la Pilarica. Pbro. Alfredo Basualdo, Pbro. Dario Acuña, Mirta, Norma, Irene y sus respectivas familias, participan el fallecimiento del esposo de nuestra querida amiga Adriana y pedimos fortaleza para sus hijos Ceci y José.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. En mi memoria y de las personas que te quisimos quedará grabada para siempre los buenos momentos que se pasó a tu lado y los momentos no tan gratos tambien. Son dolorosas las partidas y las eternes quizas mas...pero todos los creyentes sabemos que al final de nuestras vidas estaremos juntos a Dios contenplando a los que dejamos en este plano llamado vida. Hasta siempre amigo querido. Irene de Lezana, sus hijos Claudia, Pablo, Sergio y sus respectivas familias acompañamos a Adriana en tan doloroso momento.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Mirta Suaid, Antonio Suaid y sus respectivas familias, despiden con profundo dolor su partida y acompañan a nuestra querida amiga Adriana y sus hijos en este dificil momento.

MATOS SILVETTI, RUBÉN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/22|. Josefina Chazarreta, lamenta profundamente la partida de mi gran entrenador y profesor, acompaña con afecto a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

MÉNDEZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/22|. La comunidad educativa de la escuela Nº 824 Dr. José Benjamin Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su compañero Aurelio Mendez. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ROXANA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Ricardo Llapur, su esposa Ángela y sus hijos Ricardo, Fabian, Daniela y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañando a su familia en estos momentos ruegan para ella, al Señor, que brille la luz que no tiene fin, pidiendo oraciones a su memoria.

RÍOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Sus hijos Luis, Daniela, Maria Jose, Rios h. politicos Maria Gonzales, Julio Pereyra nietos Fernanda, Nicolas, Oriana, Abigail, Alan, Lurdes, Agustina, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADOP POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 1623 TEL 421978.

SALVATIERRA, NÉSTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22||. Su madre Diaz Olga , sus tios, primos, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027.

Cel:385-5357628.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Sus hijos Carlos, Beatriz y Walter, hijos politicos Fabiana y Susana, sus nietos Santiago, Facundo, Luisina, Martin, Samuel y Esteban y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A. La Plata 162. Telefono 4219787.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Mamita, así como en vida nos cuidaste y protegiste, sé que ahora seguirás haciéndolo desde el cielo. Contigo conocimos el amor único y diferente a cualquier otro. Ese que te llena de calor desde el corazón. Nos harás falta por siempre. Te amamos. Te extrañaremos. Su hija Beatriz, su nieto Martin Cordero Juarez participan con profundo dolor su fallecimiento..

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. "Es muy complejo explicar con palabras lo valiosa que fuiste en cada uno de los momentos de nuestras v idas, tu muerte siempre será la mayor pérdida. Que Dios te conceda la paz eterna, descansa, nosotros sabemos que ahora estás bien". Su hijo Carlos A. Juarez, su esposa Fabiana Vicente, sus hijos Santiago, Facundo, Luisina participan con profundo dolor su fallecimiento.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. "Que descanses en paz, abuela querida y que Dios esté contigo en a su reino. En vida fuiste la fuente de alegría y unión de nuestra familia". Su nieto Santiago Juarez Vicente y su hija Matilda participan con profundo dolor su fallecimiento.

SELENI VDA. DE JUÁREZI, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Marcela Torres, Luis Giménez y su hijo Esteban Agustín, acompañan a la querida Bety y hermanos con sus respectivas familias en tan doloroso momento.

SELENI VDA. DE JUÁREZI, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Muy tristes estamos por el fallecimiento de Mechita. Entendemos y compartimos el dolor de sus hijo: Carlos, Betty, Walter y sus respectivas familias. Solo cosas buenas se pueden decir de Mechita. Jesus te espera con los brazos abiertos y le rogamos a El por su eterno descanso. Chino, Elena, Coty, Maxu, Diego y Mercedes.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Buby Jugo y sus hijos Tedy y flia., Fernando y flia., y Karina y flia., participan su fallecimiento. Ruegan oracion es en su memoria.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Marta Gómez, Hugo Cordero e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de querida consuegra, elevan oraciones al Altísimo para que el Señor brinde pronta resignación a sus hijos y nietos.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos de calla Saavedra: Elisa, Chela y Cacho Gallo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Las amigas de su hija Betty; Nico de Abdala, Mariana Romero, Chichi Juárez, Susi More, Chelita Carrizo, Sarita Rampulla (a), Roxi Figueroa participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Chela Gallo de Carrizo, sus hijos Fabiana y familia, Fabián, Carlos y familia participan el fallecimiento de la Sra. Mecha y acompañan a sus hijos Carlitos, Bety y Walter y sus respectivas familias en este difícil momento.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Compañeras de apoyo de oración de Bety: Angélica, Chela, Susana More, Victoria Neirot y Marisol Almaraz participan con dolor su fallecimiento.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Angélica Dorado, sus hijos René Acosta, Carlos Acosta, Sonia y Darío y Facundo acompañan a Bety en tan doloroso momento.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Mercedes Bazán, Diego Barrionuevo y sus hijos Fausto y Dante participan con profundo dolor del fallecimiento de Doña Mecha. Abrazamos con mucho cariño a sus hijos y nietos en este momento tan duro. Ruegan oraciones en su memoria.

SELENI VDA. DEJUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento de nuestra querida Mechi, elevan oraciones en su memoria y consuelo para toda la flia.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Mariano Cinquegrani, Loly Cinquegrani, Antonio Cinquegrani, Aldo Cinquegrani y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Mecha. Ruegan al Señor por su eterno descanso y resignacion para su familia. Acompañan a Carlitos, Bety y Walter, y a toda la familia en tan doloroso momento.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Sus hijos Beto, Fernando , Carolina y Natalia Barrionuevo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Su prima Neneca ProLa de Irurzun y flia. participan con dolor el viaje eterno de Mady, y abrazamos a sus hijos Beto, Fernando, Carolina y Natalia Barrionuevo con mucho cariño. Que descanse en paz

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompañan con dolor a los hijos de "Mady" y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Luis Alberto Azar (Lucho) acompaña con dolor a sus hijos, rogando su descanso en paz.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Alva A. Pavón lamenta su fallecimiento y despide con mucho dolor a su amiga de siempre Mady. Abraza a sus hijos en este triste momento.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Tus amigos Iber Goitea y Ana Escobar e hijos participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y rogamos una oración en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Sus compañeras de ADENISE: Graciela, M;abel, Muñe, Cintia, Carmen, Pato, Alejandra, Coquena, Anita y Patricia participan con inmenso dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Lylia Reynoso de Carola, sus hijos Cristina y Mario y familia despiden con mucha tristeza y cariño a la querida Mady en su partida a la lCasa del Sñor. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Pedimos oraciones por el eterno descanso de la mamá de nuestra querida amiga Carolina. Tus amigas de aventura: Amira, Pety, Florencia, Carolina, Aldana, Analia, Silvina y familias.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Querida amiga te recordaremos con cariño. Elita Acosta y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CABRERA DE RODRIGUEZ, DOMINGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/70|. Cuando clamo a ti, tu me respondes ¡Oh mi Dios Salvador!, tu, que me has sostenido en mis angustias, ten compasion de mi y escucha mi oración, que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Sus hijos Chilo, Pirucha, Carlos, Mario, Monina, Raul, Mabel y Ruben, sus hijos políticos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Virgen del Pilar Bº Autonomia, al cumplirse cincuenta y dos años de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, MARIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/06|. Ante el dolor de tu partida siempre te recordare con amor. Tu madre Marta, sus hermanos William y Gringa, sobrinos, y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEL MALVAR DE ZEILAU, AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/22|. Sus hijas Clara, Ramona, hijo politico Angel Cordoba, sus nietos Fernando, Andres, Yesica Cordoba, Emanuel Reyes invitan a la misa a familiares y vecinos a realizarse hoy a las 19 hs en iglesia San Francisco, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

FLORES, MARCELA ALEJANDRA(q.e.p.d.) Falleció el 28/5/22|. Su padre Jose Negro Flores, sus hijos Bere, Martin, Matias, su esposo Marcelo y demás familiares invitan a la misa al cumplirse 1 mes de su fallecimiento, hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral. Elevamos oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





COMÁN DE LEGUIZAMÓN, CARMEN DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/11|. A 11 años de tu partida, tu esposo e hijos te mantenemos viva en nuestros corazones. Invitamos a familiares y amigos a rezar en su amada memoria al cumplirse 11 años de su fallecimiento.

CORREA, MÓNICA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Al cumplirse 2 año de tu partida mi querida Moni, te extrañamos y te recordamos siempre con una sonrisa en tu cara, generosa y cariñosa como pocas personas, Siempre atenta a las necesidades del otro. Siempre viviras en nuestros corazones. Silvana salas y flia. Elevamos oraciones en tu memoria.

GEREZ, LEONCIO DESIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/98|. "No está muerto quien vive en el corazón y en el recuerdo de sus seres queridos". Al cumplirse 24 años de su partida al reino celestial, tus hijos Margarita, Mary, Marta, Hugo, Pory y demás fliares. Elevamos plegarias por su eterno descanso.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALDERETE, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Sus hijos Rafael, Gustavo, Ariel, María, Nicolás, Lorena, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a la 10.00 hs., en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

DÍAZ, RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Su hermano Rafael, cuñada Rosa, sobrinos Vanesa, Ramiro, Hernan, sobrinos nietos y demas fam. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en cem. La Esperanza. Servicio Caruso Cia Arg. de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





SORIA LAVAREZ MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "Mirta a un año de tu partida, estas son las palabras que elegí para vos. Los ángeles fieles se preocupan por nosotros. Uno de ellos volaba en medio del cielo y tenía buenas nuevas eternas, como noticias gozosas a los que moran en la tierra, y decía con voz fuerte "Teman a Dios y denle gloria". (Revelación 14:6,7). Todas las tardes desde mi patio, miro hacia la ventana de tu pieza y me parece verte, sonriente y saludándome. Mirta te quiero mucho y te extraño. Que brille para tí la luz que no tiene fin y consuelo para la familia. Tu prima Adilia.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CORIA, FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/22|. La comunidad educativa de la escuela Nº 824 Dr. José Benjamin Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento del tío de su compañera Mariela Coria. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, OSVALDO CESAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez". Participan con dolor el fallecimiento del hermano de la docente Liliana González. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LEDESMA, NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/22|. Su esposo Dardo Díaz, sus hijos David y Damián, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Aguada. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LEDESMA, NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/22|. Sus hermanos Gladys, Etelvina, Chacho, Mercedez, Rubén, Tita, Celina y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Aguada. Las Termas.

LEGUIZAMÓN, MIRIAM PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Su esposo Carlos Gonzalez sus hijos Ivan, Silvina, Rocina, Ramiro, Bianca y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Garza dto Sarmiento SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.