FÚNEBRES | 29 de Junio del 2022

28/06/2022 - 22:31 Funebres

FALLECIMIENTOS





Teresa del Valle Loto de Montenegro

Nélida Olmos

Carlos Agustín Rojas (Vª Jiménez)

Oscar Eduardo Villalba (La Banda)





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CASTILLO GÓMEZ, MARÍA SUSANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. "Señor, recíbela en tu reino y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Amanda Anriquez, Raúl Corbalán y sus hijos Luis Orlando, Soledad Heredia, Claudia Patricia y Diego López, como así también sus nietos, acompañan a su esposo e hijos en este momento tan doloroso. Piden una oración en su memoria.

CASTILLO GÓMEZ, MARÍA SUSANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Sus compañeros de la escuela F. P.Y.C.L. Nº 22 participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO GÓMEZ, MARÍA SUSANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Los compañeros del PTBI-82 acompañan a la familia de nuestra querida Masusa en este momento tan difícil. El cielo esta de fiesta con nuestra compañerita.

CASTILLO GÓMEZ, MARÍA SUSANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Compañeros de la Esc. Técnica Nº 1 de Gastronomía, Formac. Profesional y Biblioteca turno tarde, participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Milagros Rocha y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO GÓMEZ, MARÍA SUSANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Virginia García, Simón Elías y Silvia García, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Milagros Rocha Castillo y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL DE NIEVAS, ELBA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Lic. Christian Rueda participa el fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo Marisa Nievas, deseando una pronta resignación a ella y a toda su familia.

CORVALÁN, ENRIQUE ROBERT (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Su prima María Cristina Ibáñez de Garay, sus sobrinos María Marcela, Raúl Alejandro, su sobrina política Mariela Silighini y sus sobrinos nietos Javier Agustín y Nicolás Facundo participan con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su memoria.

CORVALÁN, ENRIQUE ROBERT (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Desde Santa Fe. Su prima Mercedes Enriqueta Pons de Eberbach y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Amigo Gustavo "Veinte" Kuran que Dios te dé el descanso eterno. Fuiste una excelente persona y un extraordinario jugador de rugby, Tus amigos del Rugby del Lawn Tenis Club: Adolfo Guzman, Fernando Bellido, Negro Liendo, Piri Ferreyra, Dolfi Fernández y Carlos Pithod acompañan a tu familia en este momento de mucho dolor.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. "Señor, dale el descanso eterno, y que brille para el la luz que no tiene fin". Mary de Campos y flia, acompaña con profundo dolor a su amiga Adriana y a su querida familia.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de áreas, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de casa central participan el fallecimiento de nuestro ex compañero Gustavo Kuran.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. El Centro de Jubilados Solidaridad, acompaña en el dolor a su hija Cecilia y a toda su flia, por la perdida irreparable de su padre, que Dios les de pronta resignación a toda la flia.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. La honorable comisión directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre del licenciado Gustavo Kuran.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Querida Adriana, tus amigas Cristina, Tere, Luci, Teresita, Susy, Normita, Hilda, María del Carmen y Angie te acompañan y comparten tu dolor y el de tus hijos por tan dolorosa partida. Ruegan oraciones en su memoria.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Pepe Gonzalez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Gustavo. Acompaña a su esposa, hijos y demás familiares en este dificil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Eleva oraciones en su memoria.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. La familia de su extinto primo Cesar Monicci Kuran, su esposa María del Carmen Parente e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Adriana e hijos como a sus hermanos Pichungo y Graciela. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Martín Díaz Achával, Raquel Catalán y sus hijos Victoria, Lucía y Santiago participan con dolor el fallecimiento del querido Gustavo y acompañan a Adriana, Ceci y José. Ruegan oraciones en su memoria.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Los compañeros del Gabinete de Psicologia Forense participan con dolor la partida del papá de su compañero José Kurán. Piden oraciones por su memoria y pronta resignación para sus fliares. Q.E.P.D y brille para él la luz que no tiene fin.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Los compañeros de su hijo José del Centro de Salud Bucal participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Q.E.P.D.

KURÁN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Sus amigos Eduardo Martínez y Manolo Gómez, despiden al amigo y acompañan a su familia en este momento.

LOTO DE MONTENEGRO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/22|. Su esposo Mario Roberto Montenegro, sus hermanos políticos Sara, Angélica, Dominga, Carlos y Elvira Montenegro, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad, Casa de duelo Avda Rivadavia 323(s.v.) COCHERIA DEL PLATA.

MATOS SILVETTI, RUBÉN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/22|. Jugadoras de la division de Hockey "Intermedia Classic" del Santiago Lawn Tennis Club: Keca, Ceci, Bachi, Vir, Marce, Analia, Karina, Pety, Lili, Dolo y Mariana despiden con tristeza a su ex entrenador y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento.

MATOS SILVETTI, RUBÉN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/22|. Dirigentes, entrenadores y jugadores de hockey del Santiago Lawn Tennis Club participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento.

MIRANDA DE RISSO PEUSER, LELIA A. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/6/22|. Con gran pesar. Sus hermanos Nélida, Reyna y Benjamín y sus respectivas familias despiden de esta vida terrenal a nuestra hermana. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Se ruega una oración en su memoria.

OLMOS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/22|. Hasta el infinito y más allá te amamos mamá. Te agradecemos todo lo que nos diste. Sus hijas y tus nietos: Zaida: Iris, Nadia, Lara, Lita y nietos.

OLMOS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/22|. Cecilia Gómez Castañeda, Antonella Tarchini, Andrea Mendoza y Santiago Mulki, compañeros de trabajo de su hija Zaida, participan en tan dolorosa perdida y acompañan a sus familiares, pidiendo al Señor por su eterno descanso.

OLMOS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/22|. Gustavo Gallardo acompaña en tan doloroso momento a su hija Zaida y ruega una oración en su memoria.

SELENI VDA. DE JUÁREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. El Lic. Pedro Barrionuevo y su hijo David Barrionuevo participan con gran dolor el fallecimiento de Mecha. Abrazamos con mucho cariño a sus hijos Carlos Juárez y a la Prof. Bety Juárez. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para toda su familia.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (Mady) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Silvia Canllo y Manuel Lopez participan con dolor el fallecimiento de la querida Mady, acompañan a sus hijos y nietos. Permanecerá en nuestro recuerdo y oracion. "Que su memoria sea eterna". Amén.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Zulma Mansilla, Sebastian Ayunta Mansilla y flia. participan con profunda tristeza la partida de la querida amiga Mady. Acompañan a sus hijos y nietos en estos dificiles momentos y ruegan al Altisimo por su eterno descanso.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Autoridades personal superior, cuerpo técnico, personal administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia participan el fallecimiento de la la Sra. madre del compañero Lic. Fernando Barrionuevo. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Dr. Martín Achával, CPN. Alfredo Osvaldo Juri, Dra. Noemí Marcela Garnica, CPN. Ricardo Lino Rubio participan el fallecimiento de la Sra. madre del Lic. Fernando Barrionuevo. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. La parroquia Ntra. Sra del Pilar (Bº Autonomia), participa su fallecimiento y expresa dolor por su partida a la casa del Señor, acompaña a su esposa Adriana e hijos José y Cecilia en esta irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Luis Ovejero, su hija Virginia y sus hijos Francisco e Ignacio participan con dolor su fallecimiento.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Maria del Carmen Oberlander y familia lamenta su fallecimiento y despide con mucho dolor a Mady y abraza a sus hijos Fernando, Carolina, Beto y Natalie en este triste momento

Ruego una oración en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Estela Luchini y flia, Eddy Montes de Oca de Gallo y flia participan con inmenso dolor tu inesperado fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Fernando y hermanos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Sus vecinos Roxana García y Julio Hernandez, acompañan a sus hijos y nietos en este momento tan dificil por la partida al reino celestial de nuestra querida Mady, elevan oraciones en su memoria y que brille la luz que no tiene fin.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. "Señor, recíbela en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin". Descansa en paz Mady. Sus amigos: Silvia Diaz, Liliana Albertinazzi, Mary Canllo, Zulma Mansilla, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Cerraste tus ojos y calló tu voz. Tu partida me dejo un profundo dolor. Quedan en mi los hermosos momento compartidos, descansa en paz querida amiga. María Canllo de Jozami y familia, participa su regreso a la casa del Padre. Eleva oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Martín Díaz Achaval, Raquel Catalán e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su amigo Fernando Barrionuevo. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Agrupación Primero Santiago, participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Lic. Fernando Barrionuevo. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/22|. Su esposa Ibarra Noemi del Valle, sus hijos Valeria, Walter, hijos pol, nietos, bisnieto y demás fliares. Servicio de Cremación REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





PONCE VDA. DE GRAMAJO, LETICIA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/17|. Hoy se cumplen 5 años de tu partida al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Madre querida siempre te recordaremos con amor y cariño. Tus hijos Luis, Rodo, Hugo, Negra, Manuel, Mario, Rubén, Patricia, tus hijos políticos, tus nietos, hermanos, sobrinos y demás fliares. invitan a la misa que se realizará en la iglesia de Sumampa hoy a las 20 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria. "Que brille la luz que no tiene fin".

WEDE, ELÍAS EDUARDO (Chochin) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. La gratitud es la memoria del corazón, por eso hoy mi corazón no se cansa de agradecerte Chochin por todo lo recibido y nunca lo hará hasta su ultimo latido. Su esposa Silvia Maria Ferreyra, sus hermanos Jhony y Mary y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en Catedral Basilica, al cumplirse un mes de su partida.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





LUNA, DANTE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Su esposa Isabel, su hijo Derli, su hija pol. Elizabeth, sus nietos Ariel, Estefanía, Joaquín, Eugenia, Gabriel, Emilia, Tomás, Juana, a 9 días de su fallecimiento, ruegan una oración en su querida memoria.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





GAUNA, CLELIA SORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Hoy al cumplirse 1 año de tu partida, madre querida no estás físicamente con nosotros, pero sabemos que espiritualmente estas presente en nuestras vidas. Te amamos y extrañamos siempre. Tus hijos Daniel, Roxana, Ariel, Ruben y Rene, tus nietos Santi, Flor, Eli, Agu, Guada, Juampi, Juan Cruz, Lujan, Franche y Lorenzo e hijos políticos Chiki y Silvia invitan a su responso el dia 29/6/22 en cementerio de San Marcos a las 15 hs.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BAMBIL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Querida hermana, a un mes de tu partida, no me resigno a tu ausencia. Que Dios te tenga en la gloria, descansa en paz ¡Te quiero! Mirtha.

OTRERAS, NIEVES MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus hermanos políticos Lili y Fernando Martinez, sobrinos Nazareno, Belén y Lourdes, acompañan en este dificil momento a su hijo Santiaguito Oyos, nietos y demás familiares, especialmente a la flia. Otreras. Ya descansas en paz junto al Señor ¡Estimada Nieves!

VILLALBA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 28/06/22|. Su hija política María Nivia Ruiz, sus nietos Mauro, Aby y Lucía participan con dolor el fallecimiento de su abuelo. Elevan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 28/06/22|. Siempre te vamos a recordar. Su sobrino José Maria Gómez, su sobrina política Alejandra Mukdsi, sus sobrinos nietos Sabrina, Antonella y Facundo Gómez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya

VILLALBA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 28/06/22|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana, participan con una profunda pena el fallecimiento de su amigo Oscar y acompañan a toda la familia en este duro momento. Choya.

VILLALBA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 28/06/22|. Cesar y Jesús Serrano y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan en este momento difícil a sus familiares. Choya.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BAMBIL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/22|. Los días pasan y aún no nos acostumbramos a esta nueva realidad en la que ya no estás, nada es como antes sin vos en nuestro hogar. Solo quedan guardados en nuestros corazones y en nuestras memorias los momentos vividos, que nos sirven de alivio en estos días frios de invierno. ¡Te extrañamos todos los días! Tus hijas Ani, Rita y Sofia, tu esposo Juan y tu suegra Reina; danos consuelo y calma en estos tristes momentos. Al cumplirse 1 mes de tu partida, invitamos a la misa que se oficiará hoy 29/06 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, para elevar oraciones por tu eterno descanso.

VILLALBA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 28/06/22|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Su hermana Anita Villalba de Gómez; sus sobrinos José Maria, María José, Jorge Luis, Gustavo y Carlos Martin Gómez junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





MERCADO, BALVINA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Querida madre, hoy te fuiste de este mundo, después de soportar una larga y penosa enfermedad. Siempre vas a vivir en mi recuerdo como lo que fuiste, una gran madre, una excelente compañera y una madre-abuela para mis hijos. Me invade un gran dolor porque diste todo por tu familia, junto a mi padre. Siempre te recordaremos con mucho cariño, tu hija Lidia, tus nietos Cefe, Sergio y Lucía. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Clodomira.

MERCADO, BALVINA LIDIA (Pipi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. "Morir no es cerrar los ojos, sino bajar los párpados, no es detener los pies, sino darles un descanso. Morir no es morirse para siempre, sino comenzar a vivir de otro modo y para siempre al ser llamado por el Señor, dejando tras de si una estela imborrable de cariño y un ejemplo de virtudes para todos sus seres amados y que el dolor de haberlo perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos de poseerlo". Querida abuela hoy te vas al reencuentro con mi abuelo Luli, tu nieta Lucia Carolina Morales. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, CARLOS AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/22|. Su esposa Valeria Palavecino, sus hijos Lionel, Nicolas, Lautaro, Dilan, Angelina, Jimena, y Emilia Rojas, sus hermanos Andrea, Adrián, Diego, Daniel, Mariela, Rodrigo, Hnos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio local , casa de duelo Villa Jiménez EMPRESA SANTIAGO.

TORRES, LUISA ARGENTINA (Afa) (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/22|. Sus cuñados Leticia Mattar y sus sobrinas Ale, Lore, Guada, Pablo, Ceralo y Cristian participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.