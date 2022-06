FÚNEBRES | 30 de Junio del 2022

30/06/2022 - 05:57 Funebres

FALLECIMIENTOS

29/06/2022

Karina Alejandra Acevedo

Félix Ceverino Campos (Fernández)

Elsa Regina Yñiguez

Bella Eusebia perez (Campo Gallo)

Luis Ángel Maldonado

Oscar Eduardo Villalba (Clodomira)

Victor Napoleón Abdala

Ramón Alberto Satuf

Sepelios Participaciones

ABDALA, VÍCTOR NAPOLEÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/22|. Su esposa Dora Yolanda Reynoso, sus hijos Victor, Gustavo, Marily, Marisa Abdala, h. politicos Dalma, Guillermo, Arturo, nietos Valentin, Santiago, Pedro, Briana y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

ACEVEDO, KARINA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/22|. Su madre Margarina Ibarra sus hnos Hugo, Ramon, Graciela, su hija Vittoria, sus sobrinos Gabriela, Fatima, Juan, Pedro, Mia, Alfredo, sus tios Irma, Jorge, Rosa, Miguel, Julio, sus primos Fabi, Veron, Jose, Kuni y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Maco. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTILLO GÓMEZ, MARÍA SUSANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Sus primas Inés y Tere y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CASTILLO GÓMEZ, MARÍA SUSANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. La comunidad de la Escuela Técnica Nº 1 participa el fallecimiento de la Sra. madre de la profesora Milagros Rocha. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/22|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya e hijos, Guillermo y Alfonso participan con profundo dolor su partida. Que descanses en paz.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. La parroquia Ntra. Señora del Pilar, del barrio Autonomía participa su fallecimiento y expresa dolor por su partida a la casa del Señor, acompaña a su esposa Adriana e hijos José y Cecilia en esta irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. José Elías y familia participa su fallecimiento y acompaña a la familia Kuan - Martinez en el dolor y la oración.

KURAN, HÉCTOR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/22|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang e hijos participan con pena su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMOS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/22|. Andrea Juárez participa con profundo pesar del fallecimiento de la madre de su querida compañera de trabajo Zaida y acompaña a la familia en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

SATUF, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/22|. Su esposa Olga, sus hijos Juan y Ana, hijos pol , nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SATUF, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/22|. Su esposa Olga del Valle Sterling y sus hijosJuan Oscar y Ana María Satuf participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SATUF, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/22|. Su hijo Juan, su hija política Carina y sus nietos Kyara y Yamil, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SATUF, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/22|. Su hija Ana María, su hijo político Pablo y sus nietos Facundo, Juan Pablo y María Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SATUF, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/22|. Sus consuegros Eduardo Ramírez y Josefa De Haro y sus hijos Eduardo, Gaby y Carina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SELENI VDA. DE JUÁREZI, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/22|. Sus sobrinos Marilu Juárez, Ramón Barraza e hijos participan con dolor el fallecimiento de su tía y acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus compañeras del Coro Plenitud. Agustin Alzugaray, Tuchi Areal, Maria Inés y Blanca Alzugaray, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Cerraste tus ojos y calló tu voz. Tu partida nos dejó un profundo dolor. Descansa en paz querida compañera Mady. El Grupo Coral Plenitud y su profesor Juan Cano participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YÑIGUEZ, ELSA REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/22|. Sus hijos Graciela, Julio, Germán, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Jiménez. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Si mañana no despertara, solo cree que me he dormido. Piensa que en la paz de mi sueño, te sueño y no me he ido. Tambien escucha mi musica, lee mis libros, usa mi ropa, toma mi capa, bebemi vino. No me recuerdes ausente. No me busques en el olvido. Buscame dentro tuyo, ahi estaré contigo. Su hija de corazón Bachi Perez, sus hijas Lorenza y Vanesa Zani, invitan a la misa a celebrarse hoy 20 hs. en Catedral Basilica al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sigues iluminando nuestros dias con tu amor infinito y cada recuerdo feliz de toda una vida compartida junto a vos. Tus hijos Carlos y José Alberto Zani, Bochi, Gladyz, tus nietos Karina, Eugenia, Amadeo, Lorena, Vanesa, Belen, Emilio, Ramiro, José Augusto, Josefina y Alejandra Zani, nietos politicos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa a celebrarse en Catedral Basílica a las 20 hs. al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

ROJAS, ROMILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Hoy se cumplen 9 días de su partida al reino de Dios, rogamos al Señor que brille para ella la luz que no tiene fin. Los primos de su hija Susana; Lucy Salik, Dito Rapetti y sus hijos Eduardo, Gabriela y Noelia y respectivas familias invitan a la misa hoy en Catedral Basílica a las 20 hs.

WEDE, ELÍAS EDUARDO (Chochin) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/22|. La gratitud es la memoria del corazón, por eso hoy mi corazón no se cansa de agradecerte Chochin por todo lo recibido y nunca lo hará hasta su ultimo latido. Su esposa Silvia Maria Ferreyra, sus hermanos Jhony y Mary y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en Catedral Basilica, al cumplirse un mes de su partida.

SERRANO DE BRAVO, EDUARDA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. "Tu recuerdo, nuestra mejor herencia, siempre vivirás en nuestro recuerdo". Su hija Rita Bravo, sus nietosTahir, Candela, su yerno Fernando Sosa, al cumplirse un año de su fallecimiento, celebraremos una misa en la Pquia. Cristo Rey el día viernes 1 de julio a las 20 hs.

SERRANO, EDUARDA ERNESTINA(q.e.p.d.) falleció el 1/7/21|. Su esposo Mario Bravo, sus hijas Rita, Mariela y Natalia Bravo y Claudia Martínez, a un año de su fallecimiento, celebraremos una misa en la Pquia. Cristo Rey el día viernes1 de julio a las 20 hs.

SERRANO, EDUARDA ERNESTINA(q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Su hermana María Eva Serrano, a un año de su fallecimiento, hara celebrar una misa en la Pquia. Cristo Rey a las 20 hs. el día viernes1 de julio.

TOLOZA, NORBERTO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. A un año de tu vuelo al reino celestial. Es difícil aceptar tu partida, aceptar que nunca más estarás a nuestro lado, pero nos consuela saber que estás en un lugar superior y que algún día nos volveremos a encontrar. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Su esposa Margarita, sus hijos Beto y María José, sus nietos Pia, Felipe, Francisco y Luz María, invitan a la misa que se oficiará hoy jueves en iglesia Cristo Rey a las 20 hs.

CAMPOS, FÉLIX CEVERINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/22|. Su esposa Ana Gomez, sus hijos Angel, Ana Mari, Andrea,Cristina, sus hijos politicos Patricia y Gustavo, sus nietos Federico, Enrique y Enzo y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MALDONADO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/22|. Sus hijos Liliana y Daniel, hermanos Julia, Miguel, Hector y demás fliares. participan fallec. sus restos serán inhumados en el cementerio de Vta. de la Barranca. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PÉREZ, BELLA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/22|. Sus hijos Norma, Raul, Carlitos, Silvia, Ana, Pedro, Norma, Raul, Angel, Chicho, Azucena, Aida, nietos, bisnietos y demás fliares. participan fallec. sus restos serán inhumados en el cementerio de Campo Gallo. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

VILLALBA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/22|. Sus cuñados Lita y Cacho Ibarra y sus familiares acompañan el sentimiento de su hermana Noemí por tan irreparable pérdida. Clodomira.