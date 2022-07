FÚNEBRES | 7 de Julio del 2022

06/07/2022 - 22:30 Funebres

FALLECIMIENTOS





María Angélica Ponce

Aurora Lucía Urquiza (La Banda)

Inés del Valle Tula

Elva Felicidad Santillán

Flavia Carla Bustamante

Mariela del Carmen Gramajo (Silipica)

Leonor Navarro (Loreto)

Silvio Antonio Omar Herrera

Ovispo de Ramos Barrera

Carlos Horacio Coronel (Loreto)

Luis Ramón Pintos (Loreto)

Rita Gabriela Juárez Mattar





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Porque buscan entre los muertos a quien esta vivo? Mamita adorada siempre vivirás en nuestros corazones, la gran madre y mejor persona. Te amamos. Sus hijos Vivi, Alfredo y nietas Angelica y Rosarito participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Luis Alberto, su hija política Sonia y nietos Javier, Guadalupe y Milagros y lo acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan en el sentimiento a sus hijos Luis Alberto, Lilian, Adely y Vivian, hijos políticos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Gustavo M. Paz (h), María F. Barbesino y sus hijos Gustavo, Joaquín y Rocío participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia, María José y José Mariano Gubaira con sus respectivas familias participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Buky García Olivera y Sonia Nazario. Pedimos oraciones por su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucia Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés acompañan con cariño a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés y Agostina, Matías y Florencia y sus nietos Augusto y Stefano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a Bucky y Sonia, Elevamos oraciones en su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Lo ex compañeros de la promoción /78 dela escuela de Comercio de su hija Lilian participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a toda su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Martha, Julio, Carmen y Daniel Corvalan Olivera participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Amiga querida: hoy has comenzado un viaje sin retorno, pero en la útlima estación te espera Jesús y su madre la Virgen María, tu mamita y el Gordo (marido). Desde allí mandarás bendiciones a tus hijos, nietos y bisnietos. Q.E.P.D. Tu amiga Mirta de Costa.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Miguel Tejera, Maria Rufino y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. El Rotary Club Francisco de Aguirre y su Rueda de la Amistad participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Sonia y Buky García Olivera. Que descanse en paz.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia participan el fallecimiento de la mamá de sus amigos Sonia y Buky García Olivera y los acompañan con cariño.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Sus primos Miguel Achem y flia, Gladys Achem y flia y Dora Achem participan su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y flias, elevando una oración en su memoria. Q.e.p.d.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Su consuegra Josefa Carrasco y sus hijos Sonia, Alfredo, Vivian y sus nietas María Angélica, María del Rosario participan con muchísimo pesar su fallecimiento acompañando con oraciones el dolor de sus seres queridos. Querida Guegui, valiente guerrera de la vida, que Dios misericordioso te reciba a su lado.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Francisco Lami Hernández, su esposa Emilia Sunsjar, sus hijos Francisco y Florencia, María y José, José Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia con cristiana resignación.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, y acompañan con tristeza a su hijo Buki y familia en este momento difícil de la vida. Ruegan oraciones a su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Adolfo Guzmán y flia, Ignacio Guzmán y flia, Diego Guzmán y flia, Joaquin Guzmán y flia, participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestras querida prima Gueguy. Que Dios la tenga en la gloria y le permita ver su rostro divino.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Patricia Santos y Daniel Neme, sus hijos Ale, Daniela, Juan y Leysa Neme participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Helvecia Elizabeth Christen de Roger, Eduardo, Robin, Erika, Javier y flia acompañamos a la familia con mucho cariño y afecto el fallecimiento dre Guegui.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Participan con profundo dolor su fallecimiento, Sergio Gomez Molina, su señora Liliana Domínguez y sus hijos Constanza, Ignacio, Sergio, Huerto, Lucas y Nicolas. Ruegan oraciones en su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Que tengas un descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Josefa de Quiroz y Sonia Quiroz participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Tus Amados hijos Bucky, Lilian, Adelly y Vivi, hijos políticos Sonia, Antonio y Alfredo tus nietos Javier, Jimena, Guadalupe, Antonio, Celeste, Angélica, Milagros y Rosarito, tu bisnieta Ana Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Sonia Saracco, su marido Fernando Alegre, sus hijas y su madre Inés Moreno Muñoz, abrazan con profundo cariño a su querida amiga Lilian y a toda la familia en este momento de dolor.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Rosa Sarmiento, María Inés Saracco, Tere Fernández, Pumpy Marcos, Liliana Ruiz y Sonia Saracco acompañan a su amiga Lilian y familia en la partida de su madre al reino de los cielos.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Mamita querida, me diste tanto Amor que más no puedo pedir a la vida. Vuela alto mi Amor. Tu hija Adelly ruega por el eterno descanso de tu alma.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Martin G. Cornet, su esposa Silvia Lopez, sus hijos Martin, Pedro, Micaela, Pablo, Cristina y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ACHEM DE GARCÍA OLIVERA, ALBA MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab, sus hijos Miguel Ángel, María Cristina, Andrea, Matías participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Buky. Acompañan a sus familiares en estos momentos y elevan oraciones en su querida memoria.

ARIAS, IRENEO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. La comisión directiva del SEOSPSE participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero y amigo Jorge Arias.

ARIAS, IRENEO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. José Romani, Nora Moya, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. Jorge, Adriana y sus nietos Fernando y Daniela y sus respectivas flias. Ruegan una oracion en su memoria.

BARCI PELLICER, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/22|. Sus primos Marta, Eduardo, Antonio, Lucía, Inés y Juan José Pellicer Yocca y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de tristeza a sus hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BARCI PELLICER, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/22|. Sus primos Inés Pellicer y Eduardo Loza, sus hijos Fernanda, Eduardo, Maximiliano y Eugenia y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRANDÁN, WELFIDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Acompañan por este dificil momento a su familia, la empresa Maderas SRL y ruega por su eterno descanso.

BUSTAMANTE, FLAVIA CARLA (q.e.p.d.) Fallecio 6/7/22|. Su madre Rosana Bustamante su hija Valentina Bustamante sus hnos Miguel, Matias, su abuela Coti sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la piedad cob Norcen SERVICICO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BUSTAMANTE, FLAVIA CARLA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Zulma y Noemi Reimondi participan con gran tristeza el fallecimiento de Flavia, nieta de su amiga Coty y acompañan a la flia., en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, FLAVIA CARLA (q.e.p.d.) Fallecio 6/7/22|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Norma y Orlando Vottero participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Flavia y acompañan en este doloroso momento a Rosana y toda su familia. Se ruega una oración en su memoria.

CORIA, HORACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Señor, ya esta an te Ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su esposa Martha del Valle Herrera, sus hijos Horacio y Marcero Coria Aza, hijos del corazón Gabriela y Alvaro Yagüe; hijo pol. Daniel Taboada, nietos Ramiro Yagüe y Vanesa Sapag, Ana Sol y Maximo Taboada y bisnietos Joaquin y Matilda Yagüe participan con dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

CORIA, HORACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Su esposa Marta Herrera, sus hijos Alvaro y Gabriela Yagur, sus nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORIA, HORACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Tu hijo del corazon Dr. Alvaro Yagüe participa con dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, HORACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Descansa en paz Horacio, Gracias. Tu hija del corazon Gabriela Yagüe, su esposo Daniel Taboada, sus hijos Ramiro, Vanesa, Ana Sol y Maximo, sus nietos Joaquin y Matilda participan con dolor su partida y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

CORIA, HORACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. María Virginia Scocozza, sus hijos Rafael y Natalia, Juan Manuel y Nahir, Francisco y Josefina Cosci participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia Cosci Yagüe.

CORIA, HORACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Las familias Cosci Scocozza, Russo Cosci, Atterbury Cosci, Basualdo Cosci, Betzel Cosci y Cosci Alonso, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a Marta y toda la familia.

CORIA, HORACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Vily y Richard, hijos y nietos acompañan a Marta y familia. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, HORACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Carmelo Falcione, Raquel de Falcione y sus hijos acompañan con pesar a Martita Herrera y su familia en este momento de tanto dolor. Que el amigo Horacio descanse y brille para el la luz que no tiene fin.

CORIA, HORACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Pedro, Angelita, hijos y nietas, elevan oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de la familia.

CORIA, HORACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Olga Correa de Alvarez, M. Eugenia Alvarez de Sarmiento y su familia lamentan profundamente la partida del amigo Horacio y acompañan a Martita y familia con sus oraciones.

CORIA, HORACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Jesus te espera en la mansion mas linda que te ganaste en la tierra con tu bondad, amabilidad y exquisita compañia. Descansa en paz amigazo. Gringa Falcione y Carlos Lucio, abrazan a Martita, Alvaro, Gaby y toda la familia en este momento tan dificil. Vuela alto.

CORIA, HORACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Sus amigos de siempre: Cristina, Mimí, Leny, Julieta, Anahí, Lelé, Polo, Pichungo, Raquel y Carmelo participan con gran pesar suy fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Su compañera Silvia, hijos Mario, Alejandra, Vanesa, Fabián, Gustavo, Walter, Gabriel, Luciano,.hermanos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cem. de Los Flores,. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Servicio realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CUENCA PAZ, WALTER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Dr. Martín Díaz Achával, María Achával despedimos con profundo pesar de militantes a otro militante. Descansa en paz Bucky, elevamos oraciones en tu querida memoria.

CUENCA PAZ, WALTER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Amigos militantes de Primero Santiago con dolor su fallecimiento, elevamos oraciones en su memoria.

HERRERA, SILVIO ANTONIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció 6/7/22|. Su esposa Martha sus hijos Laura, Luis, Virginia, Doris, Amelia, Gabriela y Mariano sus hnos Enrique, Valeria, Virginia h. politicos y nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HÜBNER, HARRY (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Carmen Corvalan Olivera de Avila, sus hijos Orlando Nicolas, Daniel, Alberto y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Elvira, hijos y nietos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

HÜBNER, HARRY (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Participan con dolor su fallecimiento Sergio Gomez Molina, su señora Liliana Dominguez y sus hijos Constanza, Ignacio, Sergio, Huerto, Lucas y Nicolas. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ MATTAR, RITA GABRIELA (qe.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Su madre, su hijo, hermanas participan el fallecimiento, sus restos serán ihnumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MURAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Miguel Tejera, Maria Rufino y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Esther Coria y familia participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MURAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Autoridades, personal superior, cuerpo técnico, personal administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuentas de la Pcia. participan el fallecimiento del padre del CPN Jorge Murad, elevan oraciones en su memoria.

MURAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Pcia.: Dr. Martín Díaz Achával, CPN Alfredo Osvaldo Juri, CPN Ricardo Lino Rubio, participan el fallecimiento del padre del CPN Jorge Murad, elevan oraciones en su memoria.

MURAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. C.P. Puky Villarreal participa su fallecimiento saludando, a su hijo Jorge y familia. Ruega una oración por su alma y resignación para sus hijos.

NAVARRO, LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/22|. Sus sobrinos María Monserrat y Luis Víctor Cáceres y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. acompañan y piden por el descanso eterno.

NAVARRO, LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/22|."Vivió y amó sin detener el tiempo…porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". La comunidad educativa de la escuela N1013 "Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa" acompaña en este difícil momento al compañero Marcelo y a su familia por la pérdida de su abuelo. Que Brille para el, la luz que no tiene fin.

PONCE, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. ¡¡Madre mía, ya estás en un lugar mejor, donde no hay dolor, ni sufrimiento, te extrañaré hasta el fin de mis días. Gracias por haberme dado la vida, gracias por haber amado y cuidado de mis hijos!! Descansa en paz mamita, pronto nos reencontraremos. Su hija Liz, su hijo político Gustavo y sus nietos Rocío, Jimena y Octavio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

PONCE, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Con gran tristeza despedimos a la vecina de toda la vida... Pelu Olivares, Piny, Tere y Chili y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria..

PONCE, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Viviras siempre en nuestros recuerdos vecina querida... Teresa Olivares, Lucy, Vero, Ema y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PONCE, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|.





El personal del Jardin N ° 803 Virgen de Guadalupe participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este dificil momento elevando oraciones en su memoria.

PONCE, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Tu cuñado Carlos Alberto Santucho y tus sobrinos: Carola, Fernando, Vanesa y Genaro participan con dolor de su fallecimiento. Acompañan a su hija Liz y flia en este momento.

SAAVEDRA, RAÚL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. "No temas, porque Yo estoy contigo, no desmayes, porque Yo soy tu Dios". Isaías 41:10. La comunidad educativa del Ceija San José Obrero, lamenta la partida y participa con profunda tristeza el fallecimiento del Sr. padre de la ayudante técnica Sra. María Carolina Saavedra, colega de nuestra institución. Elevan oraciones en su memoria y para el fortalecimiento de su familia.

SAAVEDRA, RAÚL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin. El plantel de empleados de Direccion Gral. de Transporte de la Pcia. junto a su director Sr. Esteban Nicolas Ortiz participan con profundo dolor el fallecimiento del padre politico del compañero de trabajo Godofredo Brander. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS, MÓNICA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Pcia.: Dr. Martín Díaz Achával, CPN Alfredo Osvaldo Juri, CPN Ricardo Lino Rubio, participan el fallecimiento de la hermana del empleado de este organismo Mariano Saganías, y elevan oraciones en su memoria.

SAGANIAS, MÓNICA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. Autoridades, personal superior, cuerpo técnico, personal administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuentas de la Pcia. participan el fallecimiento de la hermana del empleado de este organismo Mariano Saganías y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ELVA FELICIDAD (q.e.p.d.) Fallecio 6/7/22|. Sus sobrinos Noemi, Walter, Paola y flia Escalada participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria que sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TULA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Puedes llorar por mi partida o cerrar los ojos y recordar los hermosos momentos que compartimos". Sus hijos Herminia y José Luis Vergara, su nieto Dante participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

TULA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. "Puedes llorar por mi partida o cerrar los ojos y recordar los hermosos momentos que compartimos" Herminia, José Luis, Dante y Silvia ruegan por su eterno descanso.

URQUIZA, AURORA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/22|. Sus hijos Viviana y Carlos Hoyos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio. La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Hoy se cumplen cuatro años de tu partida al Señor y tu recuerdo vive intacto en nuestra mente y corazón y es tu luz que nos da fuerza día a día para seguir adelante, hasta el reecuentro cuando sea la voluntad de Dios. Te amamos. Tus padres, hermanos y familiares te recuerdan con cariño e invitamos a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Elevan una oración en su memoria.

LLUGDAR DE LUNA, DORA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Su esposo Juan Domingo Luna, sus hijos Roger Claudio y Mariana Luna y nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Daniel, hijo querido siempre te recuerdo y te recordaré en cada latido de mi corazón. Te fuiste en una noche triste con tu ultimo latido y tu respiracion leve. Yo te miraba, imposible creer que poco a poco te alejabas, en mis oraciones pedi a Dios que sobrevivas a mi lado, era imposible. Yo quedé con mi soledad, cuánta tristeza, imploro a Dios que me ayude a sobrevivir con el dolor de no verte y con una cristiana resignación aceptar la voluntad de Dios. Descansas con tus nonos y tu padre que te acompañan y velan por ti. Dani querido eres lo más hermoso que llenaste de amor toda mi vida el poco tiempo, pero real, asi te recordare siempre. Me consuela con amor hasta que volvamos a estar juntos en otra dimensión junto a Dios. Tu mamá Carolina que te recordara siempre en sus oraciones.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





LEDEZMA VDA. DE BARRIONUEVO, ROSA AMALIA (q.e.p.d.) Fallecióel 3/7/22|. El 3er. mandamiento dice "honrarás a tu padre y a tu madre" y eso hicimos con vos. Pese a todas las dificultades que te presentó esta vida, fuiste ejemplo de lo que es confiar en Dios, tu entrega a la familia sin distinguir lazos de sangre o al que necesitaba de tu ayuda son el norte a seguir. Madre, hermana, tía, abuela y bisabuela amorosa y justa, descansa y disfruta de la gloria del Creador junto a nuestro padre, a los abuelos y tías, a los que tenias tan presentes. Sus hijos Juan, Walter y Mariela Barrionuevo, hijas pol. Juana Lopez y Liliana Flores, nietos y bisnietos, tu hermano Domingo Ledesma y sobrinos, sobrinos nietos participan con profundo dolor tu partida a la vida eterna.

LEDEZMA VDA. DE BARRIONUEVO, ROSA AMALIA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. Con el corazón destrozado pero confiado en que la voluntad de Dios se cumplió al escuchar tus palabras, te prometo amarte por el resto de mi vida. Su hijo Walter Barrionuevo y su querida hija política Juana Lopez, su nieto Oscar y Cristina Cuellar, su bisnieta Sofía participan con inmenso dolor su partida.

LEDEZMA VDA. DE BARRIONUEVO, ROSA AMALIA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. Mami, que en el cielo coseches todo el amor y entrega que sembraste aquí, dejaste tanto amor, valentía y sabiduría que me consuela que gozas de la vida celestial. Te amamos por toda la eternidad. Su hija Mariela Barrionuevo, tus inconsolables nietos Florencia y Gonzalo Sabaté Barrionuevo participan con profundo dolor su partida.

LEDEZMA VDA. DE BARRIONUEVO, ROSA AMALIA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. Guardaré en mi corazón todo el amor que nos tenías. Seguinos cuidando como lo hiciste siempre. Goza de la vida eterna, porque esa será mi fortaleza. Su hijo Juan Barrionuevo, su hija política Liliana Flores, su nieto Franco participan su fallecimiento.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





VILLALBA, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/22|. "A ti Señor levanto mi alma Dios mío en tí confío". Su esposa Noemí Ibarra, sus hijos: Walter y Valeria Villalba, sus hermanos: Manuel, Imelda, Anita, Humberto y Noemí Villalba, hijos políticos, nietos, cuñados, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento, se ruega una oración en su memoria. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





MERCADO DE RODRIGUEZ, LIDIA (PIPI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/11|. Descansa en paz, madre querida, te extrañamos en todo momento fuiste la mejor madre, con un enorme corazón, una tremenda humildad. Nunca te olvidaremos, te fuiste llevando un pedacito de cada uno mi viejita hermosa. Tus nietos: Gisela, Cristián, Diego, presente en todo momento, tu yerno Cuma Gerez,, tu hija que jamás te olvidará María Cristina, invitan al responso a llevarse a cabo hoy a las 17hs en el Cementerio La Esperanza (Clodomira).





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARRERA, OVISPO DE RAMOS (q.e.p.d.) Faallecio el 6/7/22|. Sus hijos Marta, Claudia, Zulema, Lorena, Elida, Cecilia h. politicos Jose, Daniel, Diego, nietos y su bisnieto sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Colonia El Simbolar dto Robles SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Su esposa Bitalina Artaza sus hijos Carlos y Yolanda h. politicos nietos bisnietos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GRAMAJO, MARIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Fallecio 6/7/22|. Su esposo Ruben sus hijos Jose y Alejandra sus hijos politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Nueva Francia dto silipica COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PINTOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d) Falleció el 6/7/22|. Su esposa Mirta Arroyo sus hijos Marcia, Pichin, Cuty y Diego sus hijos politicos nietos bisnietos hnos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo ReY Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PINTOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d) Falleció el 6/7/22|. Su hijo Luis Ariel Pintos, su hija Política Sole Villalba sus nietos Luisana y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento Ruegan una oración en su querida memoria.

PINTOS, LUIS RAMÓN (Luchin) (q.e.p.d) Falleció el 6/7/22|. Su hija Marcia Pintos su hijo Politico Juan Carlos Bonahora y sus nietos Matias, Pablo, Carlos y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento Ruegan una oración en su querida memoria. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Cristo Rey a las 10 de la mañana.

PINTOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d) Falleció el 6/7/22|. Su hermana Magali Pintos su sobrina Florencia Pintos participan con profundo dolor su fallecimiento Ruegan una oración en su querida memoria.

PINTOS, LUIS RAMÓN (Luchin) (q.e.p.d) Falleció el 6/7/22|. Su cuñada Arminda, sus sobrinos Nelson y Luis Pintos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria. Siempre estarás presente por tantos momentos compartidos.

PINTOS, LUIS RAMÓN (luchin) (q.e.p.d) Falleció el 6/7/22|. Vivió y amó sin detener el tiempo...porque el tiempo es solo ensayo de eternidad Juan Carlos Sotelo su esposa Rosa sus hijos Milena y Juan participan con dolor del fallecimiento de su hermano del alma.

PINTOS, LUIS RAMÓN (Luchin) (q.e.p.d) Falleció el 6/7/22|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto. Anibal Sotelo su esposa Silvia sus hijos Silvina Ronie, Elvi y sus respectivas familias participan con dolor del fallecimiento de su hermano del alma.

PINTOS, LUIS RAMÓN (Luchin) (q.e.p.d) Falleció el 6/7/22|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna Rodolfo Coronel su esposa Ana sus hijas Lourdes participan con dolor del fallecimiento de su gran amigo.

PINTOS, LUIS RAMÓN Luchin) (q.e.p.d) Falleció el 6/7/22|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto. Los amigos de los Veteranos de Alberdi Chacra, Rodo, Neyqui, Anibal, Chingui, Mono, Galvan, Bicho, Bula, Antu, Panceta, Bocha, Migui, Mariano y Chancho Participan con dolor del fallecimiento de su amigo ruegan una oración en su querida memoria.

PINTOS, LUIS RAMÓN (Luchín) (q.e.p.d) Falleció el 6/7/22|. Querido amigo Luchin estaras siempre en el corazon de tus amigos. Que el Señor te tenga a su lado y te de el descanso eterno Neyqui Peralta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RUEDA, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Sus hijos Gladys, Magali, Rosaura, nietos Daniel, Patricia, bisnietos Valentin y Cristian Sus restos seran inhumados en el cem. de Nva Francia a las 11. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Servicio realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.