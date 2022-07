FÚNEBRES | 10 de Julio del 2022

10/07/2022 - 06:32 Funebres

FALLECIMIENTOS

09/07/2022

Elena Hetmañuk (Forres)

María Socorro del Valle Ponce (Laprida)

Blanca Ercilia Umbidez (LaBanda)

Ángel Oreste Toledo (LaBanda)

Roberto Argentino Moriya

Dalmira Emilia Suárez (La Banda)

Carlota Vergara de Lobo Galíndez (Catamarca)

Sepelios Participaciones

ALBARRACÍN, ELENA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sus hijos Daniel, Ramona, Patricia, Abel, César, Roxana, Julia, Juan, Elizabeth, Pedro, nietos h,. pol. participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados cemeterio Villa Jimenez a las 9 hs. casa duelo Bº Bosco III c/16 Servicio Impulso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CORIA, HORACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Margarita Zaín Fernández de Urueña participa con pesar el fallecimiento del apreciado Ing. Coria. Acompaño en el dolor a sus sobrinos del corazón Lorenzo y Anita Yagüe. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

CORIA, HORACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Ing. Horacio Coria, quien fuera docente del Departamento Académico de Dibujo, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

CORIA, HORACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, la vicedecana, Dra. Fernanda Mellano, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Ing. Horacio Coria, quien fuera docente del Departamento Académico de Dibujo. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

CUENCA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Sus hermanas Ema y María Edith, sobrina Gisel y familia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

FARÍAS, LUISINA PAMELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sus padres Florencia y Antonio, hnos, hijo Dilan, su esposo Coro, amigos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Rodeo de Soria, Servicio Sol Naciente. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

LLANOS, SEGUNDO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/22|. " El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Su hermana Berta Noemí Llano y flia no te olvidarán y te llevarán siempre en su corazón. Elevan oraciones en su memoria.

LLANOS, SEGUNDO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/22|. Su hermana Adela Alcira Llanos y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. El consejo directivo de la Asociación Mutual " San Jorge", personal directivo, docente, no docente y de servicio del Instituto de Enseñanza " San Jorge" participan con profundo dolor el fallecimiento del Prof. del Nivel Superior, Mario Alberto López, acompañan a la familia en tan penoso momento. Elevan una oración en su memoria.

LÓPEZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Personal directivo, docente, no docente y de servicio del Instituto de Enseñanza " San Jorge", Nivel Primario participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la alumna Jazmín López, turno mañana. Elevan una oración en su memoria.

LÓPEZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Alfredo Santillán y familia participan con dolor el fallecimiento del amigo Mario. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LÓPEZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Las autoridades del Juzgado de Faltas de la Pcia. Dr. Matias Balmaceda, Dr. Salvador Muratore, C P. Mariano Bonacina y Dra. Lucrecia Seade participan su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LÓPEZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Pablo Storniolo, sus hijos Francisco y Lucas participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Jesus y acompañan en el dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Hilda Filippa Duran, Sebastian y Fernanda Muratore, y Rodolfo Soria, Acompañan a su hermana Mariel, Manuel e hijos, y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Su esposa María Marta Ortiz, sus hijos Adriana, Macarena, Marta Cecilia, Gustavo, Roberto, h. pol. Pablo, Verónica, Oscar y nietos participan con dolor su fallec. sus restos serán cremados, casa duelo s.v.VIP P.L. Gallo y Sta. Fe. Servicio Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Mariano Bellomo y Valeria Franceschini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Adriana y a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Angélica María Degano y Omar Jugo, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Adriana y demás familiares en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolos su fallecimiento y acompañan a su hija Adriana y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Magdalena Meneghini ,participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Adriana y a su familia en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. La Comisión Directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School lamentan profundamente el fallecimiento del padre de la Directora del Nivel Primario Prof. Adriana Moriya Ortiz y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Despedimos a nuestro vecino y amigo. Buena persona, buen esposo, padre y abuelo cariñoso. Trabajador incansable, reconocido cocinero profesional en nuestro país y a nivel internacional. Supo transmitir sus enseñanzas en la preparación de menús exquisitos destacando en ellos decoración y originalidad. Elda L. Carrizo de Acuña, sus hijos José, Mariela y Silvia con sus respectivas flias. acompañan en el dolor a su esposa Marta Ortiz, sus hijos, hijos pol, nietos y a su hermana Porota y familia.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo Cáceres, Chabela Torres, Fernando Juárez y Domingo Abdulajad participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su prima Adriana y ruegan oraciones en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Josefina Vallejo, Margarita Vallejo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acom0añan a su familia.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Karina Lucrecia Sosa ahijada de su esposa Martha acompaña el fallecimiento de su esposo.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Señor recibelo en tu reino donde no hay dolor ni fatiga. Su comadre Lucía Cardozo, Carla Abutt, Mauro, Luisito, Victoria, Agustina, Justina Montenegro partici0qn con inmensa tristeza su partida.

SAYAGO, AÍDA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sus hijos Carolina, Nelson, Gonzalo Silvetti, nietos Gianela, Alvaro y Fabricio, Flia. Sayago participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

UGARTEMENDIA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22 en Buenos Aires|. Amor mio. Estuvimos juntos desde chicos. No nos separamos jamás. Laburamos, nos caímos, levantamos, seguimos. Criamos a nuestros hijos, nietos. Ahora me toca despedirte. Me consuela saber que estas en paz. Me vas a hacer mucha falta. Pero voy a seguir de pie, como vos querés. Te amo. Su esposa Dorita Martínez de Ugartemendía

UGARTEMENDIA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22 en Buenos Aires|. Don José. Nuestro papá del corazón. Gracias por abrirnos sus brazos y permitirnos estar en su familia. Siempre lo vamos a recordar con amor. Descanse en paz. Sus hijos políticos Luis Gutierrez, Juan Paez y Cristian Mansilla

UGARTEMENDIA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22 en Buenos Aires|. Gordito mio. Las visitas a Fernandez no van a ser las mismas. Pero me dejas una familia que amo y me ama. Gracias por todo. Te amo y te voy a extrañar. Su hermana María Ugartemendia

UGARTEMENDIA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22 en Buenos Aires|. Papito amado... Que hermosa herencia nos dejas. Nos enseñaste a no darnos por vencidos, a ser solidarios, amables. Vos y mamá nos criaron con amor. Nos dieron todo. Pero todo. Gracias por tanto. Danos fuerza para seguir y nosotros vamos a cuidar a mamá. Por siempre. Lo prometemos. Ya te extrañamos. Te vamos a amar siempre. Tus hijos Veronica, Luciana, Marysol y Joaquin.

UGARTEMENDIA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22 en Buenos Aires|. Abuelo. El mayor ejemplo de amor nos lo diste vos. Te fuiste muy pronto. Pero te vamos a recordar siempre. Te amamos. Tus nietos Nacho y Maria.

VÁZQUEZ, IRMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Su esposo Felipe Armas, sus hijos Miguel Angel, Alejandro Fabian y Alfredo Armas, participan con dolor su fallec. sus restos serán inhumad en el Cemet. La Misericordia. a las 10 hs. casa duelo c. 108 N 1817 Bº Villa Borges. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

VERGARA DE LOBO GALÍNDEZ, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 9/7/22|. Matesi, Carlos ,Raúl y Gabriela Leoni participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

MALDONADO DE GEREZ, ROLENDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Tus hijos María Belén, Ivana Renata, Néstor Fabián Gerez Maldonado y tu hija política Noelia, invitan a la misa de hoy a las 19,30 hs. en el Santuario Santa Rita del Bº Jorge Newbery, al cumplirse 1 año de su partida a la Casa del Padre.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Al cumplirse 3 meses de su partida, hasta siempre hermano. Gracias por tantos buenos momentos. Tus hermanos Tito y Pelada, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Ruegan una oración en su memoria.

SEGIENOWICZ, MARTA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/22|. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ DE BARRIONUEVO, MARÍA OFELIA DEL VALLE (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/22|. Docentes jardineras jubiladas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica para rogar por el eterno descanso de la querida Madi. Estás y estarás siempre en nuestros corazones. Amiga.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. No es fácil pasar este día sin que estés aquí y seas la persona protagonista, pero hoy, no habrá ni un solo minuto que no te recuerde. Se que estás en el cielo mirándonos y apoyándonos en cada paso que damos. ¡Feliz Cumple Pá! Te extrañamos. Su esposa Marisa, sus hijas Pame, Martu, Guada y Juli ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, ELSA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Su esposo Héctor Suárez, sus hijos Anabel, José y Lucrecia, hijos pol. nietos y demás fliares participa su fallec. sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SUÁREZ, DALMIRA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sus hijos, Nelson, Alejandra, Rosa, Nicolás, Fabio, Carolina, Santiago, Nahuel, Julia, h/ Pol, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16:00 hs en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

TOLEDO, ÁNGEL ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Su esposa Lita Suárez, su sobrina Nena y familia Martínez, sus restos serán inhumados hoy 14 hs en el cementerio La Misericordia. Cob Hamburgo c.i.a de seguros s.a, .servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

UMBIDEZ, BLANCA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sus hijos Pablo, Viviana, Claudia y Debora, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

ZULCA, HECTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Su madre Beti, su hermano Hernán, su hna pol. Silvia, sus hijos Zaira, Oriana, Tiago y demas fliares. partic. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza Srv.. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GRAMAJO, CLAUDIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/22|. La comunidad educativa del Agrupamiento 86127 de Nueva Francia participa con profundo del fallecimiento de quien fue madre, abuela y colaboradora de esta institución y acompaña a su familia en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

HETMAÑUK, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Sus hijos Raúl, Carlos, Sonia, Teresa, hijos políticos Dani, Víctor, Titina, Graciela, Marcela, Pelusa, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres- Dpto. Robles. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

LEIVA, MARÍA DELINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/22|. Una gran tristeza y congoja nos causa su partida. La vamos a extrañar por su vitalidad y su agradable sonrisa. Que Dios la cubra con su manto y le otorge el descanso eterno. Sus vecinos y amigos Willy y Monica Fiad participan con profundo dolor su fallecimiento

PONCE, MARÍA SOCORRO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sus hijos Ofelia, Fany, Hugo, Mechi, Nora, Gabi y Keli, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos seran inhumados en el cementerio de Laprida- Dpto. Choya. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.