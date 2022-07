FÚNEBRES | 11 de Julio del 2022

11/07/2022 - 03:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

10/07/2022

Ángel Alberto Agüero

Carlos Ariel Roldán

Sergio Guillermo Camus

Ana Cristina Ledesma de Coronel

Adrián Exequiel Sudano

Elizabet Del Valle González (La Banda)

Josué Hernán Navarro (Quimili)

Deborah Paola Romero

Juana Graciela Sandez

José Francisco Chaves

Luis Omar Montes (La Banda)

Sepelios Participaciones

AGÜERO, ÁNGEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposa Arminda Britos, sus hijos Sandra, Pablo, Lorena, Ivana y Ramona, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán hoy a las 11 en el cementerio de los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMUS, SERGIO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Su esposa Valeria, sus hijos Denis y Azul, hermanos, sobrinos y ahijados participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAVES, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus hijos Victoria, Barbara, José Luis, Francisco Chaves, nietos, h. pol. hermanos Patricia y Eduardo y amigos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 12 hs. Casa de duelo SV Nº 1. P.L Gall 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS .

CHILIO, ALFREDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas dela Provincia: Dr. Martin Diaz Achaval, CPN Alfredo Osvaldo Juri, CPN Ricardo Lino Rubio, participan con pesar el fallecimiento del empleado de este organismo. Elevan oraciones en su memoria.

CHILIO, ALFREDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Autoridades, Personal Superior, Cuerpo Técnico, Personal Administrativo y de Maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia, participan con profundo pesar el fallecimiento del compañero Alfredo. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sus hijos María, Daniel, Cecilia y Laura, hijos politicos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Teléfono 4219787.

LEDESMA DE CORONEL, ANA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposo Coco Coronel, sus hijos Ale, Walter y Gustavo Coronel, sus hijas políticas y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Rodolfo Mema y familia, participa con profundo dolor la inesperada partida del compañero de trabajo Mario. Enviamos condolencias a sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Betty de Caro y sus hijos Fabiana, Gustavo y Alejandro participan con dolor la partida al Reino de Dios de nuestro vecino y amigo Roberto. Condolencias a su esposa e hijos. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Vecinos y amigos del Barrio Primera Junta, participan con inmenso dolor la partida del querido y apreciado Negro, quien supo destacar ser una buena persona de bien con grandes valoresy transmitio a su familia. Familias: Alonso, Alluz, Perez, Sandoval, Arroyo, Mansilla, Guzmán, Sánchez, Rojas, Fioretti, Sosa, Santillán, Elvecia y Josefina Romero y Pedro Luna. Que Dios nuestro Señor te colme de bendiciones merecidas. Descansa en paz Negro.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Julio Sosa, su esposa Ana N. Moyano lamentan participar la partida a la Casa celestial de nuestro querido amigo Negro. Que el Señor Padre bueno te reciba en sus brazos y de el descanso eterno.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Ing. Santiago Carlos Lezana y flia participan su fallecimiento, acompañan a su hijo Roberto en este difícil momento y ruegan oracion en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sus amigas de toda la vida de la capilla "San Luis Gonzaga". Siempre trasmitiéndonos su alegría, vuela fiel servidor y amigo fiel, vuela alto. Gringa de Lucio y familia; Chichi de Arroyo y familia acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Mavel Navarro de Nader y sus hijas Mónica y Marcela despiden con profunda tristeza al estimado Roberto un amigo de la familia.MHacen llegar sus condolescencias a su esposa e hijos. Descansa en paz Roberto.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sebastián Ferrero Arce, Belén Fernández Giménez y sus hijos Bruno e Iván Ferrero Fernández participan con pesar su fallecimiento, acompañan a la familia y ruregan oraciones en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Mario Eugenio Ferrero, María M. Arce de Ferrero, sus hijos Luciana, Sebastián y Belén, participan con pesar su fallecimiento, acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, CARLOS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sus padres Carlos Roldan y Victoria Chapa participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su padre Jorge Romero, su mamá Ccipoletti Marta Lucrecia y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA DEL PLATA.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Andres Victor Alfonzo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Rosi, Silvita, Dani, Ale, Adri, Fabi, Cris, Nuchi y Stella Maris; despiden con cariño a la hija de nuestra querida amiga Lili Cipoletti. Acompañamos a su nieta Bianca toda su querida familia en estos tristes momentos. Descansa en paz Débora y en la gloria de Dios. Rogamos por su eterno descanso.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Rosita Dinardo, lamenta profundamente la muerte de Débora, hija de la querida Lili. Dios y la Virgen te consuelen, tu hija descansa y vuela alto en el cielo y cuidará de su hija Bianca, de vos y de toda la familia; tan amorosamente como lo hicieron Uds. con ella.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Amigas y compañeras de Promoción de su mamá del Colegio Sor Mercedes Guerra, participan el fallecimiento de Deborah y abrazan con mucho cariño a Lili y toda su familia en estos momentos de tristeza.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. "Que los ángeles del Señor salgan a tu encuentro y te lleven a la morada celestial. Siempre estarás presente en nuestros corazones". Liliana y Marcela Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en su pesar a sus amigos Lili, Ariel, Silvia y Bianca. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, JUANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposo e hijos, hermanos Elsa, Virgilio, Victor Sández, nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10 hs. Casa de duelo C/203 Nº 1534. Bº H. Hondo. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS .

SUDANO, ADRIÁN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su madre Cristina Villalba, su esposa Noelia Carabajal, su hijita Alfonsina y sus hermanos David y Nadia participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumanos hoy a las 10 en el cementerio de Maco. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AGUIRRE, SEGUNDO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Querido hijo. No puedo sentir que la muerte forma parte de la vida , por qué solo muere el que deja de ocupar un lugar en la memoria, ahora estás más vivo que nunca en mi corazón, te paseas por el en forma de recuerdo y anécdotas que vivimos juntos algunos recuerdo que duelen pero también aquello que me hacen sonreír y atesoran mi alma. Te he buscado en los rostros por dónde voy he querido guardar en vos , tu olor ,pero me doy cuenta que no te has ido, por qué tú presencia fue más que solo un cuerpo estás en todo lados, eres parte de mi esencia te amo para siempre. Sus padres Liliana y Raúl y tus hermanos y tu hija Aymara y sus Sobrinos ruegan una oración en su querida memoria al cumplir 3 meses de su ausencia física e invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

BATTÁN DE QUIROGA, LILIANA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/2016|. Madre a 6 años de tu partida, seguimos extrañándote. Seguro gozas del Reino celestial junto a nuestro amado padre. Intercede por nosotros cuando te necesitemos. Sus hijos Chichín y Nora y respectivas familias la recuerdan con inmenso cariño. Mamá descansa en paz. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Su hijo Ramon Leonardo Santillán y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

GONZÁLEZ, ELIZABET DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposo, Andrade Díaz Carlos, sus hijos, Carlos, Héctor y Gisela Andrade González, hijos políticos Néstor y Carina, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus hijos y nietos Gabriela , Kamila, Rodrigo,Emma y Lautaro,Luciana Y Delfina, Bianca, Verónica, Luis ,Eugenia y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Gracias Pa!. Te amo. Su hija Luciana y su hijo político Maxi participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Quien en paso por esta vida y dejó luz resplandecera en nuestra alma para la eternidad. Sus primos Roxana. Haydee, Eduardo, Graciela y Juan con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su primo. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Omarcito querido que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus tíos Rulo Infante, Coqui, primas Rita, Claudia y familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Primo querido te fuiste de esta vida para estar cerca de Dios, de tus padres, hermana y primas. Descansa en paz primo querido. Su primo Coco Infante y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Querido sobrino omar. Que brille para vos la la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Su tía Ana, sus primas Soledad y Silvana y demas familiares, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Ya estás con Dios en su gloria, un hombre de gran corazón de flia Demarco Digion, Jaqui Rulo, Alejandro y Sebastián participan con dolor su fallecimiento.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Que en paz descanses. flia Ponce Digion, Yeny, Caino y Paula participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

NAUFAL, YOLIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Sus hijos, Silvia, Carlos, Lilian y Fabian, h. pol., nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Jardín del Sol. Cob Caruso Cia. Arg, de Seguros. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

NAUFAL, YOLIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Siempre te recordaremos como la gran persona que fuiste. Tus sobrinos del corazón Chini Cura y familia; Rubén, Peladin, Pichón Cura acompañamos a tus hijos, nietos, sobrinos y demás familiares en este momento de dolor. Descansa en paz Yolia querida.

NAUFAL, YOLIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Desde Buenos Aires acompañamos a Fabián y familia en tan doloroso momento. Un abrazo a la distancia y cristiana resignación a hijos, nietos y sobrinos de Yolie: Emilia Nuno de Blitman, sus hijos, hijas políticas, nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TOLEDO, ÁNGEL ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Virginio Bonifetto, Rosa Noriega y su hija Marcela participan el fallecimiento de su estimado amigo "Cacho" y lo despiden con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DELGADO DE JUÁREZ, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Alejandra y Mónica Lazarte participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Wuinca. Elevan oraciones en su memoria y las condolencias a toda la familia. Villa La Punta. Choya.

NAVARRO, JOSUÉ HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/22|. Su tío Rubén Navarro, Noma G. y su sobrino Fabrizio participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin. Quimilí.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d) Falleció el 11/7/21|. Hermano querido de mi alma! Jamás acepto tu partida , cada día dueles más y nada es igual sin vos. Te amaré eternamente mi Gregorio querido. al cumplirse un año de su fallecimiento, su hermano. Negro Pereyra y flia. Ruegan una oración en su memoria e invitan en nombre de su señora esposa e hijo, al responso que se realizará en el monumento familiar del cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto. a las 15:30 horas.