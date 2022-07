FÚNEBRES | 12 de Julio del 2022

11/07/2022 - 22:28 Funebres

FALLECIMIENTOS





Roque Segundo Hernández

José Martín Toloza (La Banda)

Oda Leticia Oda (La Banda)

David Alejandro Yanaquin (La Banda)

Ariel Antonio Gómez (Loreto)

Elba Urquiza

Trinidad Segura de Sosa

Víctor Orlando Verón (Monte Quemado)

Cinthia Patricia Ponce (La Banda)

Roberto Jorge Jalaf

Ramón Antonio Escobedo

Lilia Beatriz Juárez (Frías)

Dora Beatriz Dorado de Serrano

Segundo del Tránsito Gutiérrez

Segunda Máxima Moreno (La Banda)

Roberto Alejandro Villalba

Lidia Noemí Palavecino (Los Núñez)

Trinidad del Valle Segura de Sosa

Claudia Alejandra Godoy

César Blas Benevene (La Banda)





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CHILIO, ALFREDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Todo aquel que cree en mi, aunque muera vivirá". Sus compañeros de Rendición de Cuentas participan con profundo dolor en su fallecimiento y acompañan en este duro momento a su familia.

CUENCA, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Sus primos Dra. Clara M. Fernández de Cantizano, Miguel R. Fernandez y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en su mas sentido pésame en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

DORADO DE SERRANO, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposo Jaime Serrano, sus hijos Ramón, Tere, Gabriela, Cheein y Fabiana, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GODOY, CLAUDIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus hijos Vanesa, Fernanda, Yesica, Belén, Esteban, H. pol., Jorge, Mariano, Jorge, Ignacio y José, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Maco a las 12.30 hs. casa de duelo calle 406 Nº 3410 Bº Indep. ORG. AMPARO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUTIÉRREZ, SEGUNDO DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su esposa Marta Navarrete, sus hijos Sandra y Carlos, sus hijos políticos Dante Paola y sus nietos Ignacio y Nico participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERNÁNDEZ, ROQUE SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposa Nigelia Silva, sus hijos Roque, David y Elena, hijos politicos Silvana y Vanesa, sus nietos Rita, Nahiara, Agostina, Lautaro, Felipe y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Caruso cia. Arg de seguros S.A. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

IBARRA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. La H. C. Directiva de la Asociación Mutual "Cooperar" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del señor secretario de la institución don Daniel Ibarra. Eleva oraciones en su memoria.

IBARRA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. CPN Jorge Humberto Vittar y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Daniel Ibarra. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Cacho Paz, Marcelo Paz y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Daniel Ibarra. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, EDUARDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Luis Alberto Melem y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Daniel Ibarra. Elevan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su hermano Raúl José Jalaf, sus sobrinos José Luis Jalaf y María Julieta Jalaf, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido hermano tío Chichí.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su hermana Gladys Jalaf de Colaceoppo y Nicolás Colaceoppo, sus sobrinos Viviana, Silvina, Andrea y Nicolás participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su hermana Edis Vilma Jalaf de Taín, sus sobrinos Ernesto y Alejandro Taín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. ¡Te amaremos por siempre!

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus primos María Cristina Allub, Jorge Allub y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su tía Zarife Allub de Sarquis e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus primos Alicia, Julio y Adriana Warde participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Chichi, amigo y hermano de corazón en todos los momentos de alegría y tristeza compartidos, hoy te despedimos: Los hermanos Suárez de Sol de Mayo: Damián, Oscar, Alberto, Inés, Aldo, María Cristina y Graciela con profundo dolor y rogamos por su eterno descanso.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana desde Choya participan con mucho dolor el fallecimiento del amigo de toda la vida Chichí. Choya.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. José Maria Gómez y flia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. César y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este duro trance. Ruegan plegarias por su descanso eterno. Choya.

LEDESMA DE CORONEL, ANA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus sobrinos Daniela y Ricardo, sus sobrinos nietos Agustín, Gonzalo y Morena participan con dolor su fallecimiento.

LEDESMA DE CORONEL, ANA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus sobrinos Silvina y Pablo, sus sobrinos nietos Exequiel y Ramiro participan con dolor su fallecimiento.

LEDESMA DE CORONEL, ANA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su prima Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra (Yoyi) participa con inmenso pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposo Coco Coronel, hijos Alejandro, Walter, Gustavo y a sus respectivas familias, hermanos, sobrinos y demás familiares pidiendo a Dios les dé consuelo, paz y resignación. Eleva oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE CORONEL, ANA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Raúl Silva, Memé Martín y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en la oración. "Que brille para Anita la luz que no tiene fin".

LEDESMA DE CORONEL, ANA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su cuñada Alba Ovejero (Pichi), sus sobrinos Daniela, Silvina y Ramoncito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE CORONEL, ANA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Ricardo Luis Santillán participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su apreciado correligionario Walter. Eleva oraciones en su querida memoria.

LLANOS, SEGUNDO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/22|. El personal docente, maestranza, alumnos y comunidad educativa de la escuela Nº 1241 Benjamín Santillán participan con dolor el fallecimiento del hermano de la Sra.directora del establecimiento Lic. Berta Noemí Llanos. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. La persona y el artista se configuran como un ser destinado a dejar huellas y mensajes para el porvenir, con su vida y sus creaciones, y ese mandato, Mario, cumpliste con fervor para seguir existiendo después. Nuestras oraciones por tu alma elegida, junto con un abrazo a Dadi y a tu familia entera. Susana Lares y Carlos Artayer.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos políticos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este momento tan triste.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Su vecino Hugo Elías, su esposa Gringa, sus hijos Walter, Dorys, Silvina, Marcelo y Miryam y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. "Vuela alto mamá, supiste ser una mujer de fuerza inquebrantable. Vivirás eternamente en mi corazón". Su hija Bianca participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruega oraciones en su memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. "Hija te adelantaste en este viaje. Dios te reciba en su casa. Nosotros te recordaremos con tu mejor sonrisa". Sus padres Jorge Romero y Lili Cipolletti participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus hermanos Ariel y Silvia, sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Fuiste una mujer incondicional, de gran lucha. Descansa junto al Señor. Su primo Gustavo Iovino y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su primo Jorge y Gabriela Iovino junto a sus familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su amigo Alfa y su compañera Alejandra participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su gran amigo Jorge Romero. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. El Señor es mi pastor, nasa me puede faltar. Su madrina Ana María Romero y su tío Vincenzo Iovino participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sandra Ponce y Ema Bejarano, participan de su fallecimiento y acompañan a su hermano Ariel y familia en tan difíciles momentos; ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin y descanse en paz". Los compañeros de la promo 95, 5to. 1ra. Comercial de su hermano Ariel, participan con profundo dolor su partida y elevan una oración en su memoria.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su primo Santiago Piña, sus sobrinos María Josefina y Santiago Piña lamentan su fallecimiento y acompañan a su hija Bianca, a sus padres Jorge y Lili, a sus hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones por su descanso eterno en el Señor.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus primos Carlos Eduardo Piña y Betty junto a su familia lamentan su partida y acompañan a su hija Bianca, a sus padres Jorge y Lili, a sus hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su tía Blanca Acuña de Montenegro, sus primos Ruly y Coco Piña y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Bianca, a sus padres Jorge y Lili, a sus hermanos y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus tíos Tere D'Aloisio y Carlos Filippa, sus primos Carlos y Claudia, José, Rafael, Javier y Cintia, Guillermo y Mariela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, JUANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Querida Juana, cuanto lamento tu partida, nunca olvidaré los hermosos momentos que pasamos, porque vos lo disfrutabas, siento no haberte despedido, pero solo me queda tu vocecita suave y tu sonrisa que siempre perdurará en mi corazón. Descansa en paz querida hermana. La secretaria general de A.T.E. Elida Juárez, participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SÁNDEZ, JUANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. El C.D.P de A,T.E C.T.A.A. seccionales Termas de Río Hondo, Frías, La Banda, Añatuya, compañeros delegados, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este duro momento a todos sus familiares.

SÁNDEZ, JUANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Las autoridades del Hospital Independencia, el personal de la institución y sus compañeros del área de Salud Mental acompañan a la flia. de la Enf. Juana Sández en este momento de profundo dolor, pidiendo por pronta resignación.









SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus hijos Nené, Ángel, Marta, H. pol., Victorio, Noemí, Fredy, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (SV). SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus sobrinos Graciela y Carlos Bianchi, sobrinos nietos Carlos Pablo y familia, Martín y familia, Lucía y familia y Cecilia Bianchi participan el fallecimiento de su tía. Elevamos oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Alva A. Pavón de Escontrela, se une al dolor de su querida amiga Nené y familia, ante el fallecimiento de su madre.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Fany Sayago participa del dolor de la activa miembro de nuestra cooperadora, ante el fallecimiento de su señora madre rogando que el Señor los bendiga con una pronta resignación a toda la familia.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Lia T. Goitea participa su partida a la Casa de Dios y acompaña a Nene y Victorio en este momento de tristeza.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Alfredo Pianezzola, Silvia Toscano, sus hijos Luis y Melina, Lorena y Bruno, Valeria e Ignacio, Diego y Romina y sus nietas Delfina y Catalina, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su cuñada Nené. Ruegan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Dr Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañamos a su hija Nené y Victorio en este doloroso momento.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. José Stancampiano, su esposa Mary Pullarello, sus hijos Antonio y Anabella con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Victorio y Nené en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "Señor ya está ante ti, recíbela con tus brazos abiertos y brille para ella la luz que no tiene fin".Sus hijos Nené y Victoria Pianezzola, sus nietos Carlos, Nicolás y Josefina participan su fallecimiento. Rogamos oracioens en su querida memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Augusto Savy, sus hijos Marcela y Adriana, Andrés y familia, Teresita y familia, Ariel y familia, participan su fallecimiento y piden al Señor cristiana resignación a su familia.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "En la casa de Dios moraré por largos días". Pianezzola y Cia. SRL participan el fallecimiento de la mamá de Nené. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que el cielo, enjuga tu llanto y no llores si me amas". Patricia Gorosito y familia, Eugenia Ponce y familia acompañan a Nené en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Adriana Correa y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Nené, y acompaña en el dolor a toda la familia. "Que brille la luz que no tiene fin".

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Las amigas de su hija Nené Sosa de Pianezzola Budán, Monica Pithod, Monica Bravo, Adriana Correa, Elina Villalba, María Lilia Giugiolini y Silvia Ferreyra, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gringa. Elevan oraciones en su querida memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Adriana Castellani participa con profundo dolor el fallecimiento de mamá de Nené. Elevan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Naio Rodríguez, Lily Matteo, sus hijas Florencia y flia, Verónica y flia. Constanza y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nené, Viky e hijos en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Pedro L. Mulki, su Sra. Beatriz Cisneros, sus hijos Gabriela y flia, Gustavo y flia. Zulema y flia. y Lucrecia Cisneros y sus hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Rogamos oracioens en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Lic. Ricardo Dalale y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Nene y Victorio, ruegan una oración en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Rubén Jorge, Marizabel Faisal de Jorge lamentan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Nené y Victorio en este doloroso momento. Elevamos oraciones para su descanso eterno.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Un cariño inmenso a nuestra Nené y su familia acompañándolos en este angustioso momento. Sebastián Galvez y Ángeles Britos.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "Me sonríes desde el cielo". Te abrazamos fuertemente querida Nené en este doloroso momento lamentamos el fallecimiento de tu madre, pero sabemos que Dios tan generoso sabrá darte fuerzas y resignación. Tus amigas Ángeles, Chicha, Chocha, Inti, Liliana, Luisa, María José, Marizabel, Mary, Claudia, Mechi, Mónica, Suny y Vilma elevamos oraciones para su descanso.

URQUIZA, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus sobrinos Mario y Roger Urquiza y demás familiares participan con dolor su fallecimiento sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFGICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

URQUIZA, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus sobrinos Mario Alberto, Roger, Zule Urquiza y sobrinas políticas María y Tita. Elevan oraciones al Señor rogando por el eterno descanso de la querida Elba.









URQUIZA, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus sobrinas nietas Andrea, Belén y Mariela Urquiza lamentan con profunda tristeza la partida de la querida tía Elba y elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Tu hija del corazón Andrea Urquiza, Miguel Carabajal, y su hijo Miguelito participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en memoria.

URQUIZA, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Ana María Ibarra, sus hijos Miguel Ángel, Álvaro y Emilce y sus respectivas familias políticas participan con profundo dolor la partida de la tía Elba. Ruegan una oración en su querida memoria.

VILLALBA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su esposa Mercedes, hijos Jonathan, Álvaro, H. pol., Silvina, nietos Lucio, Thiago, su padre Roberto, Hnos. Ariel, Diego, Graciela participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio El Rosario (Los Flores) Casa de duelo M. 21, L 7. C. Contreras. - SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VILLAMAYOR, NELSON HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/22|. Javier Allub acompaña en sentimiento a José Villamayor y toda su familia, por el fallecimiento de su padre.

VILLAMAYOR, NELSON HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/22|. Directivos y empleados del ISSPSE acompañan en sentimiento a José Villamayor y su familia, por el fallecimiento de su padre.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CUELLO, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Tu vida se apago en medio de la tempestad, pero sabemos que tu espíritu vivirá por siempre, en un lugar maravilloso que Dios ha preparado y que llegará el día que todos nos reunamos allá arriba en la Casa del Señor. Q.e.p.d.. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hijas Carla, Marianella, Guadalupe, Natalia y su hijo Esteban y sus padres Petrona Páez y José Cuello invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia de Sumampa con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

ORELLANO DE CASTAÑO, APOLINARIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/22|. Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo tienes un pedacito de cielo en tu casa para siempre. te amamos a ti madre una parte tuya vive en nosotros .sus hijos Ricardo Yimi Marcela Claudia hijos políticos Mabel Guillermo Raúl Gabriela y nietos invitan a la misa al cumplir un mes de su fallecimiento hoy las 20hs en la parroquia nuestro señor de Mailin.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





AVELLANEDA, HUMBERTO ÁNGEL (q.e.p.d) Falleció 12/07/20|. Su hermano Ramón, su cuñada Maru y su sobrina Sandra lo recuerdan con cariño al cumplirse dos años de su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BENEVENE, CÉSAR BLAS (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su madre, su hijo Samuel, Hnos. Marcelo, Valeria, Diego, Paola, hnos. pol., sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. UNIÓN FERROVIARIA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

COSTA, ODA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus sobrinos Juan Fernando Costa y Marina Isabel Costa , su sobrina política Patricia Acuña, sus hermanas políticas Alcira López y Nelly Canlle, sus sobrinos nietos Camila y Juan Mauricio y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Caruso Cia. Arg.de Seguros S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

JUÁREZ, ELSA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Te recordaremos con el humor y alegría de siempre. Sus tías Josefina y flia., Carmen y Angela Mentesana, Prof. Viviana Bazan, Sergio Bazan y flia, Prof. Mariela Abdala y flia, Prof. Hernán Abdala y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria..

JUÁREZ, ELSA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Mabel: quedarás en mi recuerdo nuestros juegos, travesuras, ocurrencia de nuestra niñez y tus picardías de siempre. Su tía comadre Angela Mentesana, acompaña a su ahijada Anabel Suárez, ante tan irreparable pérdida y participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JUÁREZ, ELSA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Personal directivo, docente y administrativo del Jardín de Infantes Nº 185 "Niño Feliz", participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero José María Suárez. Sus restos fueron inhumados el 10/07 en el Cementerio Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su querida memoria

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Raúl Leoni Beltrán participa con dolor su fallecimento y ruega oraciones en su querida memoria.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus amigos de Saravah F. C participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES, LUIS OMAR (CHIQUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus ex compañeros de la promoción 80 Técnicos Químicos". Mudo Crucianelli, Dany Barquín, Héctor Ugozoli, Guilli Medina, Michi Luna, Raúl Vila, Raúl Zamora, Pepe Lecuona, Pocoto Corvalán, José Vaulet, Lito Vallejo, Leo Álvarez, Sonia Martínez, María Inés Pérez, Julia Paz, Adri Ponce, Lali Sosa y Lili Acevedo participan su fallecimiento.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Marisa farias junto a sus hijas Pamela, Martu, Guadalupe y Julieta Barrientos, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Luciana y demás familiares en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Comisión directiva, jugadores, ex jugadores y simpatizantes del Club Huracán I.S.D. y R. participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex jugador. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Concédele Señor el descanso eterno y permítele contemplar la luz de tu rostro. Hasta siempre " Grandote" querido, te despedimos apenados, no se borrarán de nuestra memoria aquellos encuentros de amigos compartidos en alegría y la bondad de tu ser que llegaba a cuantos te rodeaban. Descansa en paz, te lo tienes ganado. Roger Omar Trejo, su esposa Mercedes Rodini, hijos Andrea, Natalia y Esteban, hijos políticos y nietos participan con inmenso dolor tu inesperada partida y acompañan a tus seres queridos en tan triste despedida. Ruegan oraciones en tu querida memoria.

MORENO, SEGUNDA MÁXIMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus hijos, Armando, Daniel, Alba Luz. Roxana, Mary, Esmeralda, Cristina, Mario, Manuel, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 17.30 hs en el cementerio de Los Quirogas. COB NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

PONCE, CINTHIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Te fuiste dejándonos un gran dolor descanza en paz , Tus hijos, hermanos, tios, cuñados y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Misericordia .Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

TOLOZA, JOSÉ MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus hijos Daniel, Yaqui, Estela, Raul, Sole, Martina, Martin y Cintia, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cobertura Norcen. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

TOLOZA, JOSÉ MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su ex vecino y amigo Damián Suárez participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria y consuelo a sus familiares.

YANAQUIN, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su padre Hugo, su hermano Nicolás y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





MOUKARZEL, CATALINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/14|. No hay un día que no te piense mami, que no necesite un abrazo tuyo, me pasan tantas cosas y sin embargo siempre debo estar bien, no estás aquí para contarte y poder escucharte siempre con las palabras juntas. Siempre con todo tu apoyo hacia mi, hoy puedo decirte que me haces mucha falta y que en mi corazón y en el de mis hijos siempre estás presente. Su hija Silvina, sus nietos Paula y Tomás invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse ocho años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, SUSANA NARCISA C.P.N(q.e.p.d.) Falleció el 12/7/20|. ¡Susi querida! Fuiste y sigues siendo una inspiración para todos como una luz que irradia amor y calidez a lo largo de nuestras vidas, dejando en las arenas del tiempo tus huellas de gloria. ¡Susi! Estás presente en cada momento de mi vida, cuando lloro, cuando río y en el jardín de mi memoria y en el palacio de mis sueños siempre estás como una estrella que me cuidas. Descansa en paz querida hermana y que brilles en luz eternamente. Tus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos invitan a la misa en la iglesia Santiago Apóstol, hoy a las 20 hs. al cumplirse el segundo aniversario de su partida al reino del Señor. Ruego oraciones en su querida memoria.

ROMANO DE VILLALBA, MAFALDA DE LAS MERCED (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/07|. "Nada mitigará el dolor de no tenerte, pero sabemos con certeza que desde el cielo gozas de la divina misericordia de Dios, guiando nuestros pasos, dándonos resignación para poder seguir viviendo sin tí". Tu esposo Oscar, tus hijos Marisa, Mónica, Oscar, Guilli, hijos políticos, nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Parroquia Cristo Rey, con motivo de cumplirse quince años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ESCOBEDO, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposa Gabriela, sus hijos Emanuel, Karina, Emilce, Ramon, Rocio y Hector, sus hijos políticos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio San Agustin . Cob. Hamburgo CIA de Seguros S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

GÓMEZ, ARIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposa Faviana Juárez ,sus hijos Lucas, Héctor, Florencio, José y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de la Bajada Dto. Loreto .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, ARIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su amigo Raúl Rogelio Miranda, Griselda, Pini, Mili, Jazmín, Vero, Enzo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ARIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Raúl Miranda y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Elevan oraciones en su memoria.

HETMAÑUK, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Amigos de su hijo Ruly Kobalchuk, del Polack's Forres, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LILIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus hermanos. Amelia, Carlos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Agustín, Frias. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PALAVECINO, LIDIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposo Rubén Palavecino, hijos María Lidia, Nora, Roberto, Ángel, Yolanda, Héctor, Ricardo, Rolando, Alejandro, nietos, bisnietos e H. pol. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Núñez. SERVICIO CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PONCE, MARÍA SOCORRO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Lic. Mercedes Ferez, acompaña con gran afecto a la Sra. rectora del colegio Fundación Cultural "La Brasa": prof. Gabriela Leguizamón, ante la dolorosa pérdida de su querida madre. Se ruega oraciones en su memoria.

VERON, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposa Mariela Ines Altamiranda, sus hijos Ivan , Julieta, Rodrigo y Luciana, sus primos Jose y Ricardo y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de Monte Quemado. Cob. Hamburgo Cia de Seguros. S.A .Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.