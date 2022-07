FÚNEBRES | 14 de Julio del 2022

13/07/2022 - 21:51 Funebres

Gabriel Leonardo Robledo

César Gustavo Montenegro (La Banda)

Rómulo Rodolfo Coronel

Sara Mirta García (Fernández)

Margarita del Valle Morales

Lelia Angélica Carrizo (Buenos Aires)

Norma Elizabeth Neme

María Elena Fernández (Villa Silipica)

Héctor Bernardino Torrez (Clodomira)

CAMUS, SERGIO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Hermanito querido, espero que te lleguen mis palabras, no me pude despedir porque siempre tu optimismo fue tan grande, que hasta en las últimas tenias las esperanzas intactas. Gracias por acompañarme en todo, aprendí mucho de vos, principalmente aprendí de vos a no temerle a nada, nunca dejaste de ser un pilar fundamental para los que te necesitábamos, sos de las pocas personas en las que podía confiar todo y de las pocas a la que no podía decirle no a algo. Te admiré por muchas cosas, pero ver tu entereza hasta el último momento, soportando tanto dolor sin quejarte, con la mente firme, las esperanzas intactas, me dejaste nuevamente sin palabras. Todos los que te conocimos sabemos lo generoso que fuiste con todo el mundo, ojalá este a la altura de tus últimos pedidos. En poco tiempo seguro estaremos juntos de nuevo. Te mando el abrazo grande que no te pude dar. Jorge Luis.

CARRIZO, LELIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en la Ciudad de Bs. As. el 13/07/22|. Sus hijos Walter, Gustavo, Sandra, Alberto y Matias; hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán trasladados para ser inhumados en el Cementerio Parque de La Paz.

CARRIZO, LELIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en la Ciudad de Bs. As. el 13/07/22|. Su hijo Walter, sus nietos Walter Antonio, Meline Irene, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán trasladados para ser inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

CASTILLO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su hermana Dalia Lagos de Aranda, sus hijos José Luis, Yingo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en Añatuya.

CASTILLO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Sus sobrinos Elvira, Tomas y Ana Trapano participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso, sus restos fueron inhumados ayer en Añatuya.

CASTILLO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su sobrina Elvira, su esposo Ramón Páez, sus hijos Elina Fabiana, Ramón Orlando y Rosalia Anahi y sus familias participan con inmenso dolor su fallecimiento, elevando oraciones a Dios Padre, la reciba en su Reino Celestial.

CASTILLO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Tu hija del corazón, Mary Aranda de Herrera, su esposo Elio Herrera y sus hijos Facundo, Franco y Delfina, participan con inmenso pesar, su fallecimiento. Elevan oraciones al Altisimo, la reciba en su Reino para darle el descanso eterno.

CORONEL, ROMULO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su esposa Carmen Nilda Mazzoni, sus hijos Javier, Sergio, Silvia, Sandra, Mónica, Claudia, Renato, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- La Plata 162. Teléfono 4219787.

CORONEL, ROMULO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su hermana Nelly Coronel, sus hijos Judith y Eduardo Morales, sus nietos Luciana, Alejandro y Leandro, sus bisnietos Olivia y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ROQUE SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. El Centro de Jubilados y Pensionados "Solidaridad" acompaña a toda la familia en este momento de gran dolor y tristeza por la pérdida del socio de muchos años, gran colaborador del Centro y Pquia. Nuestra Señora de Sumampa. Señor recíbelo a tu lado. Se ruega oraciones en su querida memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Alejandro y Eduardo Medina despiden con muchísimo dolor a queridísimo Chichi. Bueno y generoso. Te vamos a extrañar. Dios te bendiga!

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Los amigos Miguel Norberto Ramón Saad y Modesto Oscar Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Pelusa y Said Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Maruca Isares participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones por su descanso eterno. Frías.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Eduardo Anibal "El Gordo" Pérez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Yo lo haré descansar en praderas verdes en donde ya no sufra y verá la gloria del padre y compartirá con el su mesa. Su amigo Moris Roberto Zuain, su esposa Teresita Carabajal y sus hijos participan su fallecimiento con profundo dolor. Acompañan a sus familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. José Nicanor Meossi y familia participan con gran tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Dany, Guilli y Marcelo Murad, participan con dolor su fallecimiento, acompañamos a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Victoria Uequin de Nabac, sus hijos Juan Carlos Nabac y familia; Gustavo Nabac y familia; Patricia Nabac y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Silvia Flaja, Claudia Cárdenas, Silvia Chara y Sandra Clavero lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Yamila y demás familiares.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Siempre con tu afabilidad a flor de piel,tu simpatía y tu forma tan cariñosa en el trato. Te despedimos con profunda tristeza querido chichi , y acompañamos a Vilma ,Ernesto y Alejandro con oraciones para que tengan resignación ante tan dolorosa pérdida. Mavel Navarro de Nader sus hijas Monica y marcela y nietos

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Pablo Olivera y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Raúl y Tita en este difícil momento.

MORALES, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22\. Noemí Godoy, sus hijos Cecilia y Fabián y vecinos y amigos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oración en su memoria.

MORALES, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22\. Su amigos del Frente Cívico: Noemi, Emilio, Ricky, Tomy, Pibe, Cacho, Nancy, Jota, Gustavo, Fernando, Roberto, P. Uñates y demás, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oración en su memoria.

MORALES, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22\. Cacho Nazer participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Elsa Di Piazza acompaña a su familia en estos momentos de tanto dolor por la partida de Roberto, excelente persona y destacado chef. Elevo oraciones en su querida memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Sus hijos Kin, Curro, Silvia e Hilton, sus hijos políticos Amelia, Soledad y Marcelo, sus nietos Benjamin, Victoria, Federico, Emilia, Malena, Lautaro, Lucia y Alejandro y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531.Tel. 429-6027. Cel:385-5357628.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Mi mama, mi amiga , mi pilar , mi Todo, siempre en nuestra memoria. Su hija Silvia y Marcelo, sus nietos Lucila y Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Viejita mía mi Reina descansa en Paz por siempre en mi corazón. Su hijo Curro participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. En tu memoria mama querida porque fuiste un ejemplo de vida, buena, generosa, cariñosa, excelente madre y abuelita. Siempre dispuesta a entregar cariño, enseñanzas y compañía hoy te vas físicamente pero nos diste tanto que quedaras siempre en nuestros corazones ya descansas en paz junto a tus seres queridos te amamos tanto. Te recordaremos siempre , nos diste todo y más gracias por tanto por siempre en nuestros corazones. Su hijo Hilton y Soledad, sus nietos Lautaro, Malena y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Siempre dije que todo lo que somos es fruto del esfuerzo de mi padre y el sacrificio de mi madre, ella con su inmenso corazón se sacrifico por cada uno de sus seres queridos. Hoy partió de viaje, la vamos a extrañar, aunque siempre estará presente en nuestra mirada, en nuestro llanto, en nuestra sonrisa y en nuestro futuro. Su hijo Federico y Amelia, sus nietos, Benjamín, Victoria y Federico, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Su hermano Jorge Neme, su esposa Roxana Corvalan y sus hijos Jorgito, Marcos y Martín Neme participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Tía Nuti, gracias por la vida eternamente, tus sobrinos Jorgelina, César, Gustavo y Palmiro participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Lic. Miguel Figueroa, su esposa Fernanda Ducca y sus hijos Jazmín e Ignacio participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Mirta Coronel y Raúl Ducca participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Hugo Alejandro Gubaira y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Nora Azar y sus hijos Federico y María Silvia Arjona, Nora y Guido Larcher, Francisco y Silvia Rodríguez, Gustavo y Claudia Ortiz, se unen al dolor de los hijos de la tía Norma (Nuti), Federico Leopoldo, Silvia, Francisco e Hilton y sus respectivas familias rogando por el descanso eterno de su querida mamá.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Silvia, Daniela, Beatriz y Roberto Marcoux participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Silvia y acompañan con cariño a su familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Directivos y personal de la firma AKAPOL S.A POXIPOL ARGENTINA participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del distribuidor Jorge Francisco Pece. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Personal de la firma JFP DISTRIBUCIONES POXIPOL TUCUMAN, Alejandra, Ariel, Gustavo y Oscar participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del distribuidor Jorge Francisco Pece. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Luis Rios y Sra participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del distibuidor Jorge Francisco Pece. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Tía querida por siempre te recordaremos con mucho amor tu ahijada Myriam Jerez y familia participan con profundo dolor del fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Los amigos de su hijo Curro, Fernando, Miguel, Flavio, Musha, Carlitos, Jorgito, Caro, Cristian, Victor, Esteban, Gustavo y Juan Pablo participan con profundo dolor del fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ROBLEDO, GABRIEL LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su esposa Claudia, sus hijos Benjamin, Lautaro y Santino y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos. HAMBURGO CIA DE SEG. y Serv. Amparo. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Que Jesús reciba en sus brazos a nuestra querida Gringa, le conceda la paz eterna y el consuelo a sus seres queridos, especialmente a nuestros sobrinos del corazón Nené y Victorio y familia. son los deseos de Félix Ochoa, su esposa Anita Sosa e hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Bibiana T. Meneghini, sus hijos Alejandro(a) y Albena, Julieta y Franco, Lorena y Bruno Volta participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Nené. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Mi querida tia te voy a extrañar mucho, gracias por estar siempre pendiente de mi, gracias por quererme y ser mi segunda madre. Descansa en paz mi reina. Su sobrina Adriana Juan, sus hijas Camila y Lujan Fiad, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Susana Adriana, Negro, Chiquin, Mariela Boboli y sus familias, participan con dolor este momento y acompañan a su tio y primos.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus sobrinos Susana, Adriana, Marta Giovannini, Oscar Ernesto, Mariela Bóboli y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. En tu paz yo me dormiré y seguro descansaré. Diego Ramón Orellano, su esposa Nélida Cianferoni, hijos y nietos, participan su fallecimiento con profundo dolor. Rogando por el consuelo de su esposo Jorge Umaño, hijos, hijos políticos y nietos. Se ruegan oraciones por su eterno descanso.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Yo pongo mi esperanza en Ti y confio en tu palabra. Estela Cianferoni, su hija Carola, su hijo politico Francisco Yocca y nietos participan acongojados su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo Jorge y toda su apreciada flia. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ADUNSE, participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre y suegra de los afiliados David Umaño y Juan Elwart. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Clara Bóboli de Gamietea, sus hijos Clary y Diego, Liliana y Coco y Rosendo Rojas acompañan cariñosamente a su esposo Jorge, a sus hijos David, Graciela y Ariel, nietos, bisnietos, hermanas y demás familiares en estos mmentos de tanto dolor. Nuestras oraciones son para ti querida Celia.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Marta Rafael, su hija María Marta, su hijo político Félix Pernigotti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Estela Rafael participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Miguel Rafael y familia acompañan en tan difícil momento a sus seres queridos. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Norma Rafael de Anauate y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Sus vecinos y amigos familia Brescia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su vecina y amiga Silvia Brescia e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su vecino y amigo Kike Brescia y su esposa Amanda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su vecina y amiga Marta Brescia de Daniel, su esposo Bartolo Daniel, e hijos Gustavo y Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su vecina y amiga Lucrecia Brescia de Carrizo, su esposo Juan Carlos Carrizo e hijos y su amiga Margarita Carrizo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su vecina Dominga Brescia y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Sus padres Hugo y Lita; su hija Ximena, su hermano Mariano. Hermana Política Stella, su sobrina ahijada Martina y demás familiares. Sus restos seran inhumados mañana a la 10 hrs en el Cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Cecilia Herrero y sus hijas Carolina y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento.





ADUR, VÍCTOR HUGO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querido hermano, se que estás en un hogar bello, donde reina la alegría junto a tu seres queridos, que brille para vos la luz que no tiene fin. Algún día volveremos a estar juntos en la casa de Cristo. Su hermana Mary Adur de Bravo, sus sobrinos y sus hijos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse seis meses de su fallecimiento.

BÓBOLI, TOMÁS FRANCISCO (Tano)(q.e.p.d.) Falleció el 14/6/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón, y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Tu esposa Marta Giovannini, tus hijos Luciano y Antonella, tus nietos Faustina y Constantino, Ale, Maxi, tus hnos, hnos. políticos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en el Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse el primer mes de su partida a la Casa del Señor.

CARABAJAL, DANTE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Celsa Núñez, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CHÁVEZ, ROSALÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Sus compañeros de Transito, amigos, vecinos y familia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE GEREZ, LIDIA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. A ti nuestra querida madre, nuestros pensamientos, es imposibles no estar triste, tu ausencia duele como el primer día, tu recuerdo nos hace sonreír, siempre estás presente, aunque pase el tiempo y no te encuentres físicamente con nosotros, tu alma nos sigue acompañando en cada momento, recordarte es fácil, aún nos cuesta desprendernos del dolor que nos causa tu partida, tus almas ya estaban listas para volar, pero nuestro corazón no estuvo listo para verte partir querida madre. Rogamos a Dios te encuentres en sus brazos amorosos, te fuiste de nuestro lado, pero nunca te irás de nuestro corazón. Te Amamos por siempre!! Sus hijos Mary, Carlos, Belkis y Monchi, nietos, bisnietos, hijos políticos invitan a la misa hoy a las 19 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse cuatro años de su partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LOTO DE LUNA, MARÍA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/06/22|. Querida Ramona, hace treinta días de tu partida al Reino de los Cielos. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Te extrañamos mucho. Zuly, Claudio, Gringo, Mariana, Daniela, Ago, Ale, Mily, Vale y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Hija de mi vida pasaron 6 meses sin vos, sin tus besos y abrazos, eras la luz de mis días, para mí la vida se detuvo desde aquel día, estás en cada instante de mi vida y en cada rincón de la casa. Te amaremos siempre nuestra dulce Lulita. Tu mamá Ángela Muratore, hermanos Javier y Martín, hna. política Mónica Salto, sobrinos Lautaro y Lisandro invitan a la misa en su memoria hoy a las 20 hs. en la Pquia. San Juan Diego (B.S. Germés), al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.





MARQUEZ, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Su esposo José María Cáceres, sus hijos María Alejandra, María José, Nuria Mercedes y Nelson Martín Cáceres Marques, su hija política Analía Paz, su nieto Gonzalo y Analucía Cáceres Paz la recuerdan al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





MONTENEGRO, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su madre Cesarina Argañaraz, sus hermanos José, Alicia y Guillermo y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTES, LUIS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAUFAL, YOLIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Luis Armando Sandoval y familia participan su fallecimiento, acompañan a su familia en el dolor y elevan oraciones en su memoria.





FERNÁNDEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Sus hijos Nina, Coty, Hector, Jorge, Neky, Rosa, Ramona, sus nietos Yani, Estefania, Maria Elena, Nico, Daniel, Toro, bisnietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 15 hs. en cementerio de Villa Silipica. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FERRERO DE CADAMURO, CATALINA ANGELA (q.e.p.d.) Falleció en Villa del Totoral (Cba.) el 11/7/22|. Maruca Isares participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

FERRERO DE CADAMURO, CATALINA ANGELA (q.e.p.d.) Falleció en Villa del Totoral (Cba.) el 11/7/22|. Pelusa y Said Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FERRERO DE CADAMURO, CATALINA ANGELA (q.e.p.d.) Falleció en Villa del Totoral (Cba.) el 11/7/22|. El grupo "La Barra" amigos de su hijo Oscar, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento de dolor, rogando al Altísimo cristiana resignación a su flia.

FERRERO DE CADAMURO, CATALINA ANGELA (q.e.p.d.) Falleció en Villa del Totoral (Cba.) el 11/7/22|. Compañeros de la Promoción 1968 de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador, acompañan en el dolor a sus queridos amigos Marqueza, Oscar, Antonella y Roberto. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

FERRERO DE CADAMURO, CATALINA ANGELA (q.e.p.d.) Falleció en Villa del Totoral (Cba.) el 11/7/22|. "El Señor te conceda a Ti y tu familia paz y consuelo en este momento dificil mi mas sentido pésame. Lourdes Faisal y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Antonella, Marqueza y Oscar Cadamuro.

FERRERO DE CADAMURO, CATALINA ANGELA (q.e.p.d.) Falleció en Villa del Totoral (Cba.) el 11/7/22|. Sus amigos, Marta Inés, Tita, Mary Coty, Julio, Petizo, Mario, Hugo y Ricardo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a la familia. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

GARCIA, SARA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su esposo Pedro Russo sus hijos Roberto, Ruth Adriana, Javier, Amalia, Mariela, Pablo Russo y Abijail Martinez Russo nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernandez COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MAZZOLENI, CLARA BELLA (YAYITA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Luis Armando Sandoval, su esposa Elena Azar, sus hijos Santiago, Cecilia, Ana y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en el sentimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ANGELA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su esposo Daniel Vizgarra sus hijas Milagros y Valentina sus hnos Jose, Monica, Silvia, hnos politicos Maria Leguizamon y Ruben Sayago sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TORREZ, HÉCTOR BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su esposa: Isabel Ibarra, sus hijos: Matías, Mauro, Daniel, Paolo, Elio, sus nietas: Camila, Marlen, Evangelina, participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy 10 hs. Cementerio La Esperanza casa de duelo A.Herrera y Mailin (s.v.) Clodomira EMPRESA SANTIAGO.