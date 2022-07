FÚNEBRES | 17 de Julio del 2022

17/07/2022 - 05:39 Funebres

FALLECIMIENTOS

16/07/2022

Sepelios Participaciones

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Pocha ,Chichi,Tito,Estela, Clara y Pepe Cianferoni y sus respectivas flias participan con profundo dolor el fallecimiento de Nuestra Querida Tia Olga. Elevamos oraciones en su memoria. Que brille para Ella la luz que no tiene fín y descanse en paz.

BILLAUD DE ROJAS, MERCEDES JOSEFINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/7/22|. Su hija Ana Rojas de Espeche, su hijo político Miguel Ángel Espeche, sus nietos Ana Catalina, Miguel Ángel, Juan Carlos, Ana de los Milagros y César Santiago Espeche, participan con profundo dolor y ruegan oraciones por su descanso eterno. Sus restos serán cremados y depositados en la iglesia de Guadalupe de la ciudad de Bs. As.

BILLAUD DE ROJAS, MERCEDES JOSEFINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/7/22|. Sus hijos Merche, Ana y Topo Rojas, sus hijos políticos Guillermo y Miguel Ángel Espeche, sus nietos Catalina, Miguel Ángel,Juan Carlos, Milagros y Santiago Espeche, participan con profundo dolor, ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

BILLAUD DE ROJAS, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/7/22|. Su sobrino Sebastián, su señora Zvirgzdins Cecilia, y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de Mercedes Billaud de Rojas, rezan una oración para su eterno descanso junto con sus padres y hermanos

BILLAUD DE ROJAS, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/7/22|. Elena Weyenbergh de Billaud, sus hijos Luis y Chunchi, Enrique y Carolina, sebastian y Cecilia, Gorda y Carlos, Agustín y Cecilia, Lisandro y Carla, Milagros y Enrique acompañan en el fallecimiento de Mercedes Billaud de Rojas .

BILLAUD DE ROJAS, MERCEDES JOSEFINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/7/22|. Silvia Llavar y familia y Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a la querida Merche, a sus hermanos y sobrinos en este momento.

BILLAUD DE ROJAS, MERCEDES JOSEFINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/7/22|. Las amigas y compañeras de la promoción 75 de Colegio Belén de su hija Merche participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

BONAHORA, FLORENCIO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. Sus hijos Nora, Silvia, Juan, Pocho, sus hijos pol, Javier y Mari y sus nietos Florencia Sofia, Mateo, Juan Paz, Emanuel, Ximena, Silvina, Marianela y Maxi participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BONAHORA, FLORENCIO REYES (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. Las amigas de su hija Silvia: Daniela; Emilia; Valeria y Alicia participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre y acompañan a su familia en tan dificil momento, elevando oraciones al Cielo por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad.

CARRASCO DE QUIROZ, JOSEFA (q.e.p.d.) falleció el 14/7/22|. Antonio R.kvapil, Lilian García Olivera, sus hijos Jimena, Antonio, Celeste y su nietita Ana Valentina, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Pepita y acompañan a sus hijos Sonia, Alfredo, Vivián y a sus nietas Angélica y Rosarito. Elevan oraciones a su querida memoria.

CARRASCO DE QUIROZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Sus excompañeras y amigas de la escuela Sarmiento: Norita y Chochi Castillo, Teresita Rizo Patrón, Zily de Juárez, Zunilde de Novelli y Chela de Carrizo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

CARRASCO DE QUIROZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Su exalumna Lic. Marta Corpas la recordará con cariño y eleva una oración en su memoria.

CARRASCO DE QUIROZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. El Consejo Directivo, Rectora, Vice Rector, personal administrativo profesores, preceptores, alumnos y personal de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su profesora Sonia Quiroz y ruegan una oración por el descanso eterno de su alma.

CORONEL, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. Sus hijos Gustavo, Patricia, hijos pol Silvia, Juan sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GONZÁLEZ, JUSTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Su esposo Yunardo, sus hijos Nancy, Edgar, Sandra, Edith, Daniela, sus hijos políticos Juan Carlos, Graciela, Wadi, Emilio, Leopoldo, sus nietos, Karen, Nicolas, Milena, Milagros, Ramiro, Ramiro, Javier, Lourdes, Rocio, Gael, Gabriel y Agustin y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

GRECCO DE BULACIO, GRACIELA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Luis Alberto de la Rúa y su esposa María Elena Barnetche junto a sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRECCO DE BULACIO, GRACIELA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Su hermana Liliana, sus sobrinas Verónica, Viviana, Cecilia, su sobrino político Ramiro, sus sobrinos nietos Felix y Baltasar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GRECCO DE BULACIO, GRACIELA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Mónica de Nicola, Joseli Siufi y flia, participan con dolor el fallecimiento de Graciela y acompañan a su hermana Liliana y sus sobrinas Verónica , Viviana y Cecilia De Nicola, en tan dificil momento. Elevando oraciones en su memoria.

GRECCO DE BULACIO, GRACIELA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro acompañan a su primo Armando y a sus sobrinos Pablo y Federico con profundo dolor y elevan oraciones por la familia en momentos tan angustiosos.

GRECCO DE BULACIO, GRACIELA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Sus tíos Josefa Pullarello, Aldo Mario Cinquegrani, sus primos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Acompañamos a su esposo Armando, hijos Pablo, Federico, su hermana Liliana y demás familiares en tan doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LESCANO DE VAULET, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Julián A. Serrano, su esposoa Ana María Asencio, sus hijos Joaquín y familia, Josefina y familia y Julián y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida "doña Blanca". Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO DE VAULET, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Ing. Pedro Guzmán López, sus hijas Alicia, Virginia y Catalina Guzmán con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su hija Blanca Vaulet y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO DE VAULET, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. "Felices los humildes porque verán a Dios". Dr. Víctor Piccardi, su esposa Emilia Gómez, sus hijos Víctor y María Paz, Maria y Emilio, Lázaro y María Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su paz eterna.

MONTOYA, MARTHA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. Sus hijos Carla, Deborah, Oscar, Claudia y Camila, sus nietos Ana, Felipe, Lucia, Ignacio, Maite, Catalina y Camilo participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. "Agradezco a Dios que la eligió a tía Loris para que lo acompañe al Señor en su calvario". Su sobrina Elena Jozami Mulki y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones para su eterno descanso.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. "Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia" (Filipenses 1:21). Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. "Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos." (Salmos 116:15). La comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero participa su fallecimiento y acompaña al Contador Carlos Mulki en el dolor por el fallecimiento de su señora. madre haciendolo extensivo a toda su familia.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. "He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe." (2 Timoteo 4:7). José Gómez y familia lamentan el fallecimiento de la mamá de Cp. Carlos Mulki y lo acompañan en el dolor de esta irreparable pérdida junto a sus seres queridos.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Gustavo Basbus, Maria Jose Giovannello y sus hijos Gaston, Adolfo y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Silvia y Carlos y demas familiares, pidiendo a Dios nuestro Señor, les consuele.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Raul Basbus, Cala Cavagnis y sus hjos Juan Pablo, Yiyo, Cecilia y Luis y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Silvia y Carlos y demás familiares en estos momentos.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Susana Leiva de Flaja, sus hijos Mariano, Daniel y Elena participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecinba de todala vida, abrazamos afectuosamente a Carlos, Silvia y flia, en tan dificil momento. Rogamos una pronta resignacion a toda la familia.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Loris Nizha Mulki y acompaña en el dolor a su yerno, Ing.Rodolfo Segienowicz, quien fuera docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, como así también a familiares y afectos.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Escribanos Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam, Luis Augusto Karam y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Cr. Carlos Mulki. Elevan oraciones en su memoria.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. El Ing. Luis Antonio Pappalardo y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de los contadores Carlos y Silvia Mulki. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a Carlos y familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Toño Pappalardo y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá politica de su gran amigo Rody Segienowicz. Dios la reciba en su reino para gozar de la plenitud eterna.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Dice la Biblia: "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él". Darío José Lutfi, María Salomé Franzzini, hijos, hijas políticas y nietas acompañan en su dolor a sus queridos amigos Silvia y Carlos con sus respectivas familias.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Mulki Pedro L, su Sra. Angela Beatriz, sus hijos Gabriela y flia, Gustavo y flia y zulema y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en estos dificiles momentos.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Mary Canllo de Jozami, Ricardo, Mariela, Jorge Jozami y Florencia Barchini abrazan en erstos momentos de dolor a Silvia y Carlitos y sus flias, rogando al Señor la reciba en su gloria y cristiana resignacion para sus seres queridos.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. C. P. N. Walter Noé Tagliavini participa con profundo dolor, afecto y cariño su fallecimiento, y le pide a Dios Nuestro Señor que le brinde, por así merecerlo, "la Luz que no tiene fin". Acompaña espiritualmente a toda su familia y ruega oraciones en su memoria.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Luisa Argañarás y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Marta Rivas Jordán, sus hijos Santiago, Paula y Benicio, Lourdes, Alejandra y Facundo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera , he guardado la fe". 2 Timoteo 4: 7. Fernando Mulki, Claudia Vazquez de Mulki, sus hijos Matías, Estefanía, Melina y Joaquín despiden con amor a su querida tía Loris y acompañan a sus hijos Silvia; Carlitos y respectivas familias en estos momentos de dolor.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Luis Paradelo y Lucía Herrera, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Silvia y Carlos y sus respectivas familias en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Ing. Mario Simón y su esposa Graciela Juárez García, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Silvia y Rody, Carlos y Sofía, nietos y familiares. Elevamos oraciones por su descanso eterno en el casa celestial.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Los empleados del Departamento Financiero de EDESE SA participan con dolor el fallecimiento de la madre del Cr. Carlos Mulki. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Estela Artico de Díaz y María del Carmen Vera participan el fallecimiento de la madre de su querida amiga Silvia, a quien acompañan con todo cariño en estos momentos de dolor, al igual que a Carlitos y demás familiares, rogando por el eterno descanso de su alma.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. " El justo por su fe vivirá " Noemí Cuffia y sus hijas Norali y Marlene Basbus Cuffia, participan con pesar su partida terrenal y acompañan a sus hijos Silvia y Carlos y respectivas flias en estos momentos de dolor.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. " Jehová es mi Pastor,nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar" Las amigas y hnas en la fe del grupo de oración de su hija Silvia ( Olga, Adriana, Beby, Berta, Cristina, Gladys, Graciela, Inti, Isabel, Nelly, Mirta,Noemí, Licha, Magui, Marta, Pelu, Silvia, Tere , Chini Sary y Chichina participan con pesar su fallecimiento y acompañan a ella y flia en este difícil momento de separación física.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Con inmenso dolor participamos el fallecimiento de nuestra querida prima Nuti, quien desde su niñez estuvo vinculada a todos nosotros, compartiendo todas las circunstancias de la vida, siempre presente con su bondad y generosidad manifiesta. Seguros que te vamos a extrañar. Pedimos al Altísimo te reciba en sus brazos para tu descanso eterno. Sus primos Yola, Adi, Jorge y Mary Salomón y sus respectivas familias.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Ricardo Neme y Graciela Tauil, Guillermo Federico Neme y María Inés Simonetti, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, hijos políticos acompañamos a su familia en el dolor, recordando a la querida Norma con cariño. Elevamos oraciones en su memoria.

PEDANO, PEDRO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. Su esposa Beltran de Pedano Edith, sus amadas hijas Irina, Agostina, y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 16hs en el cementerio la piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

SAGANÍAS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. "Que brille para él la estrella que no tiene fin". Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Te vamos a extrañar viejito!

SAGANÍAS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. Su hija Andrea y Alejandro, sus nietos Matías y Julieta y su bisnieta Maitena, te despiden con mucha tristeza.

MAZZOLENI, CLARA BELLA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Querida Yayita siempre te recordaremos como la más jovial de la familia, la señorita Yaya del pueblo, a quien todos sus alumnos cuales palomitas blancas se acercaban con mucho amor. Ahora serás la suave y dulce brisa que te harás sentir. Serás un dulce recuerdo en nuestra memoria. Sus familiares agradecen a todas las personas que la asistieron y estuvieron siempre. Invitan a la misa el dia domingo 17/7/22 en la iglesia San Miguel Arcángel a las 11 hs al cumplirse 9 dias de su partida. Descansa en paz.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Ing. Santiago Carlos Lezana y flia. participan su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Ing. Mario Simón y su esposa Graciela Juárez García, participan con profunda tristeza la partida del querido amigo Dito. Acompañan en el dolor a su esposa Lita e hijos. Nuestras oraciones en su memoria.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. "El Señor es mi pastro nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hara descansar". Graciela Sarquiz e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Sus excompañeros de la UNSE, Ramón Sequeira, Darío Washington, Marcial Corvalán, Alejandro Ferreiro, lamentan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su apreciada memoria.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Cacho Bustamante, su esposa Cristina Soria y sus hijos Cachito y Mateo participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga y ex compañera Lita Sanchez y ruega una cristiana resignacion.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Sus primos Ileana Clyde y Santiago Villavicencio y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.. Brille para él la luz que no tiene fin.Hasta siempre KICO querido.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Ileana Villavicencio y José Ricardo Maccio participan su fallecimiento acompañando a su familia en dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Héctor Audino Zerda, Yolanda Zerda, Teresa Zerda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañn a Gaby, Raul y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Que Dios y María reciban en sus brazos a este hombre ejemplar. Paz y fortaleza para sus hijos Raúl y Gabi. Elevo oraciones en su memoria Olga Gómez de Zurita

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Sus amigos Cacho, Cristina y sus sobrinos del corzazón Cachito y Mateo Bustamante. Tan grande es el agradecimiento por tu amistad brindada, como el dolor que deja tu partida a la casa del Señor. Querido Kiko siempre perdurarás en nuestros corazones. Abrazamos a tus hijos Raul y Gabi y demás familiares en este triste momento.

GARCIA, SARA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. La comunidad educativa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la docente de nuestra casa de estudios, Prof Analia Russo . En este momento de dolor hacemos llegar nuestras condolencias y afecto a toda su familia.

JUÁREZ, DORA DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin,"El Secretario General del SADOP Tristán Hugo Funes participa con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Emir, miembro de Comisión, pide a Dios que en este momento tan doloroso le brinde fortaleza a toda la familia. Eleva oraciones en su memoria.

JUÁREZ, DORA DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. "Rogamos al Señor por su descanso eterno". El secretario Gral. del SADOP, Prof. Tristán Hugo Funes, el Consejo Directivo de la Seccional y cuerpo de delegados participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Emir, Miembro de Comisión de nuestra institución.Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, DORA DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. "El que cree en Mí, no morirá jamás". Sus amigos del SADOP Hugo, Silvia, Enzo, Rodrigo, Alfredo, Marcela, Eduardo, Nancy, María José, Antonio y Estrella participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Emir, miembro de comisión. Recibe de nuestra parte un fuerte abrazo para sobrellevar con resignación su ausencia. Ruegan al Altísimo su descanso eterno.

JUÁREZ, DORA DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Compañeros de la Esc. Nº 398 "Martín Uriondo" acompañan a su nieta Antonella Beltrán y a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, JORGE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Su esposa Marta Romero, sus hijas Noelia Paz, Liliana Paz, sus nietos Maira, Jorge Paz y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - Tel. 421-9787.

SOSA, RAMÓN ROSA (q. e. p. d.) Falleció el 15/07/22|. El equipo de Servidores de San Expedito de Choya participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Claudia Sosa y su hijo político Luis Mansilla ante esta irreparable pérdida. Choya.

SOSA, RAMÓN ROSA (q. e. p. d.) Falleció el 15/07/22|. Dale el descanso eterno. Dalinda de Espeche; sus hijos Polilla, José Domingo, Yaqueline, Barbarita y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SOSA, RAMÓN ROSA (q. e. p. d.) Falleció el 15/07/22|. Raúl Jalaf participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

SOSA, RAMÓN ROSA (q. e. p. d.) Falleció el 15/07/22|. César y Jesús Serrano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a todos sus familiares ante este duro trance. Choya.