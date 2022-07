FÚNEBRES | 20 de Julio del 2022

20/07/2022 - 02:41 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/07/2022

• María Vera Ruiz (Taboada)

• Rosa del Carmen Suárez

• María Edelmira Belaustegui

• María Cresencia García

• Manuel Antonio Palavecino (Tucumán)

• Marcelo Federico Jerez

• Liliana del Valle Vicente

• Lidoro Frutarco Godoy

• Matias Exequiel Moisés

• Ambar Rufina Tapia Ybañez (Frías)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELAUSTEGUI, MARÍA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Su hijo Sergio Atia, su hija política Susan Arias, sus nietos Lourdes, Máximo, y Fabricio Atia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

BELAUSTEGUI, MARÍA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Te vamos a extrañar, siempre tan amorosa y cercana!!! tu hermana Orfi Belaustegui de Esper tu sobrina y ahijada Graciela y tus sobrinos nietos Osvaldo Danchi y Fran lamentan profundamente tu partida.Descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fín!!!!

CASTILLO, LEOPOLDO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. El personal del centro de Cómputos, directivos, técnicos, profesionales, administrativo, contable y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de tareas Leo. Rogando oraciones en su memoria.

CASTILLO, LEOPOLDO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. Eduardo Consiglio y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Leito. Rezando oraciones en su memoria.

DÍAZ, ÉLIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Que el señor la reciba en sus brazos misericordiosos y le dé el descanso eterno. Margarita Briz, Rosa Muratore, Alberto Muñoz e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de pesar.

DÍAZ, ÉLIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Mariano Raúl Alfano, María Emilia Muñoz e hijas participan con profundo dolor del fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de tristeza, rogando a Dios por su eterno descanso.

GARCÍA, MARÍA CRESENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Su esposo Nicolás Basualdo, su hija Rita, sus sobrinos Jorge, Antonio y Lorenso, sus hijos políticos Carolina, Mariela y Cristian ,sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio el Descanso. COB NORCEN .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GODOY, LIDORO FRUTARCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Sus sobrinos Jorgelina, Patricia y Jose, sus sobrinos nietos Consti, Ximena , Exequiel y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento . Sus restos seran inhumados en el cementerio de Los Flores. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

GÓMEZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Su esposa Cejas Luisa Evangelista, sus hijos Luciano, Ivana, Laura, Alfredo, Luis, Eugenia, Mercedes, Valeria, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Su esposa Mirta Grimaldi, sus hijos Marcela, Osvaldo, Analia y Susana, hijos políticos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, su restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. "Que el Señor lo reciba en su reino y brille para él la luz que no tiene fin". Su hijo Marcelo Osvaldo Jerez, su hija política Hebe Suárez, sus nietos Gastón y Mahia Jerez Suárez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz hoy a las 11 hs. Casa de duelo P.L. Gallo (S/V).

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Tus compañeros del Dpto. de Tesorería participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin y que en este descanso eterno el Señor lo reciba en sus brazos. Noelia Santillán Acosta, Omar Leiva, Adrián Navarro participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañero Cr. Marcelo Jerez. Elevamos oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Directorio y personal de Mercurio S.A-Tarjeta Sol participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Cr. Jerez Marcelo Osvaldo y acompaña a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Adriana, Gonzalo y Benjamín, participan con profundo dolor por el fallecimiento del Papá de su compañero Marcelo. Ruegan oraciones en su memoria.-

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y sus hijos Carlos, Andrés y Matías y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marcelo y familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Acompañamos con profundo dolor al contador Marcelo Jerez por el fallecimiento de su padre el Sr. Jerez Marcelo Federico, deseamos que Dios lo tenga en su gloria y brille para él la luz que no tiene fin. Sus compañeros: Paola, Silvia, Anahi, Romina, Federico y Julio.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Horacio Suárez (Chocho), Rita y Teresita Suárez y sus respectivas familias participan con profundo su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

MOISÉS, MATIAS EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Sus hijos Brunela y Josué Moises, sus padres María y Nene y sus hermanos Daniel y Ramon participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTOYA, MARTHA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. "Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". El Dpto. de Artística del Colegio del Centenario participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en este dolor a su hija Débora Farías, querida colega. Que Dios te de fuerzas para seguir adelante.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Cr. Luis Ricardo Marhe, Luisa Elena Santillán y familia participan con profundo dolor su partida a la casa de Dios, acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

PEDANO, PEDRO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/22|. Chiqui Suárez y sus hijos Antonella y Fernando participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan con afecto a Edith, Irini y Agostina. Elevan oraciones en su memoria,

SALTO, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de su matriculado Cr. Rubén Antonio Salto. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

SALTO, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre del Cr. Rubén Antonio Salto. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

SALTO, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre del Cr. Rubén Antonio Salto. Que descanse en la paz del Señor.

SALTO, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Jose Luis Castiglione y Ana Lia Rezola, Ignacio Castiglione y Sonia Mejail, Ana Maria Castiglione y Mario Fornes, Maria Inés Castiglione y Carlos Toia, Maria Lugones y Marcelo Álvarez, Fernando Lugones y Elena Flaja, Ana Lugones, Agustín Lugones y Mercedes Funes, José Ignacio Lugones y Noelia Mercado participan su fallecimiento y acompañan a Lele, su hijo Rubén y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Amigas de Gaby y Rubén: Sissi, Adri, Tere, Sarita y Chiqui participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SALTO, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. "Que el Señor lo reciba en su Reino y brille para el la luz que no tiene fin". Sus vecinos: Carlos Ávila y Sra; sus hijos Claudia, Carlos y Natalia Ávila participan con profundo dolor y acompañan a Blanca, Verónica y Analía. Rogando una pronta resignación.

SALTO, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Chiqui Suárez y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos Rubén y Gabi en este momento de dolor.

SUÁREZ, ROSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Su hija Eli, hijo político Ernesto, nietos Maximiliano, Clarisol, bisnieto Emiliano, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SUÁREZ, ROSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Abuela faltan palabras para expresar todo lo que te quiero, fuiste mi segunda madre, es imborrable tu voz. Siempre estarás en mi corazón. Su nieta Ríos Clarisol, su nieto político Cuellar Maximiliano participan con dolor su fallecimiento.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Tus amigos, el matrimonio de Oscar y Marta Chazarreta, sus hijos acompañan a sus padres Hugo y Lita con gran sentimiento. Rogando por su memoria.

VICENTE, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Sus hermanos Nelio, Graciela, Marina, Marcos, gacho y Gustavo, sus hermanos pol y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. HAMBURGO CIA DE SEG SA Y AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Sus familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en el Convento Santo Domingo, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROSAS, NELSON DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Su esposa Reina Gerez, sus hijos Nelson Ramón, Marcela y Domingo Alberto con sus respectivas familias, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre. Se ruega oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ DE DÍAZ, NELLY ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/95|. "Mami querida, hace 27 años que Dios te llevó junto a Él, sos nuestro ángel que nos guía desde el cielo, tú recuerdos y enseñanzas siguen presente en nosotros.Sus hijos invitan a la celebración que se realizará hoy a las 19.30 en el Santuario de Santa Lucía al conmemorar 1año más de su partida

LUNA, DANTE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Su esposa Isabel, su hijo Derli, su hija pol. Elizabeth, sus nietos Ariel, Estefanía, Joaquín, Eugenia, Gabriel, Emilia, Tomás, Juana, a un mes su fallecimiento, ruegan una oración en su querida memoria.

LUNA, DANTE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Cuando se nos va un ser querido, el corazón queda destrozado nos embarga una tristeza enorme. Hermano hace un mes de tu partida y le pregunte a Dios si él estaba contigo y me contesto - que eras una flor como en mi vida y bese todas las flores y no te pude encontrar. Te recordaré y amaré siempre mi querido hermano. Tu hermana Alicia Luna, tus sobrinos Fabián y Claudia Coronel, tus sobrinas Milagros y Valentina Carabajal Emma Cuello. Elevan una oración en tu querida memoria y brille para ti la luz que no tiene fin.

TORANZO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Hoy se cumple un año de tu partida. Te extrañamos cada día más. Nos queda en la memoria los mejores momentos compartidos. Gracias por tanto amor que nos diste. Serás siempre nuestro ángel protector. Te amamos. Tus hijos Dany, Liz, Naty, Aldo y tus nietos Seba, Exequiel y Josefina. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, BERTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Su hija Noelia, h pol Pablo, sus nietos, Emanuel, Exequiel, Milagros, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado jardín del sol, cob Norcen s.r.l, servicio realizado por norte beneficios la plata 162 tel 4219787.

FRIAS, LIDIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/15|. A siete años de tu partida, es inevitable sentir que parte de nuestros corazones se fueron contigo, pero estás presente en cada momento de nuestras vidas. Te extrañamos. Tus hermanas Yoly, Ñata, Marcela y flias., invitan a la misa hoy miércoles 20/07/22 a las 20hs en la Parroquia Santiago Apóstol, para rogar por el eterno descanso de su alma.

RUIZ, MARÍA VERA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/22|. Sus hijos: Claudia, Analia, María, Ceferino, Néstor, Carlos, David, Graciela. Nietos y bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tablada. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TAPIA YBAÑEZ, AMBAR RUFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Sus padres Julieta Maria Ybañez y Ruben Roque Tapia, sus hermanos bautista y Lisandro, su abuela Gladys y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento . Sus restos seran inhumados en el cementerio de Frias. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.