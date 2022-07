FÚNEBRES | 21 de Julio del 2022

21/07/2022 - 04:37 Funebres

FALLECIMIENTOS

20/072022

• Juana Felipa Ruiz

• Rodrigo Luciano Delgado

• César Edmundo Russo

• Walter Edmundo Bazán

• Nilda del V. Tamer de Elías

• María del Rosario Quiñones (Rosario, Sta. Fe)

• Demostenes Humberto Luna

• Elda Felipa Chapa

• Andrés Lorenzo Carabajal (La Banda)

• Uberfil Evelio Torres (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BAZÁN, WALTER EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Su esposa Olga, sus hijos Gabiel y Aylen, su hija política Agustina, su nieto Lisandro y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores.Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

BAZÁN, WALTER EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Sus tíos Chuky, Luci, Guido, Dani, sus primos Vero, María, Yesi, Mariana, Raúl, Mayra, Julián, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio de San Marcos.

CHAPA, ELDA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Sus hijos Marta, Mirta, Ismael, Rudi, Berta h. politicos Silvia, Judith, Patricia, José y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHAPA, ELDA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Ing.José Félix Alfano participa el fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo Marta y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

DELGADO, RODRIGO LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Su esposa Macarena Gerez, sus hijos Mauricio, Sebastián, sus papá Juárez Fermín, su mamá Delgado Sandra, sus abuelas Pastora Lescano, Pichona López, sus hermanos Alejandro, Facundo, Santiago y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Su hija Analia, su hijo político Hugo Azar, sus nietos Nicolás, Agustín y Victoria Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Su hermana Marcia Jerez de Bustos, sus hijos Silvia, Carlos, Marcela y sus nietas participan con gran dolor la pérdida de su hermano y acompañan a su flia. Ruegan una oración en sui memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. "Solo la muerte es verdad y puesto que a ella caminamos honremos al que se nos adelantó y nos espera". Su sobrina Claudia Marcela Jerez, su sobrino polìtico Mario Luis Seiler y sus hijos Maximiliano y flia. y Stefano Seiler participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido familiar y elevamos oraciones pidiendo por el descanso de su alma. Que brille para el la luz que no tiene fin.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Teresia Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, sus hijos políticos Cristian Acosta y Mario Feijóo y sus nietos despiden con gran pesar a Cuso. Guardan en su recuerdo y en su corazón, las vivencias de una infancia y adolescencia compartidas durante su vida en la calle Perú junto a sus padres y hermanos. Acompañan a toda la familia Jerez en estos tristes momentos y elevan oraciones por su descanso eterno.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. El Consejo de Conducción y la comunidad educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participan de su fallecimiento, acompañan a la Profesora Marcela Jerez y su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de su matriculado Cr. Marcelo Osvaldo Jerez. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre del Cr. Marcelo Osvaldo Jerez. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencia Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre del Cr. Marcelo Osvaldo Jerez. Que descanse en la paz del Señor.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Esperamos que el amor reparador de Dios esté con vos Marcelo y con toda tu familia en este momento de tanto dolor". Maria Marta, Adriana, Carina y Mariela.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Adriana Di Filippo y Roberto Acuña participan su fallecimiento y acompaña a su hijo Marcelo y familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Adriana Di Filippo y Roberto Acuña participan su fallecimiento y acompaña a su amiga Analia y familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. "Señor, te rogamos le concedas en descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Su cuñada Carolina Sanguedolce de Jerez, su sobrina Claudia Marcela Jerez de Seiler, su sobrino polìtico Mario Luis Seiler, sus sobrinos nietos Maximiliano y Flia. y Stefano Seiler participan con profundo pesar el fallecimiento de su tío Marcelo. Pedimos al Todopoderoso les de una cristiana resignación y acompañan en estos momentos de dolor a su esposa Mirta y a sus hijos Marcela, Osvaldo, Analia y Susana como asì también a sus queridos nietos. elevamos oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Adriana Di Filippo y Roberto Acuña participan su fallecimiento y acompaña a Mirta y su familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Los mimebros del Directorio de Hamburgo Cia. de Seguros, participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su hija Susan, colaboradora de la compañia en este dificil momento. Ruegan oracione en su querida memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Daniel Alberto Gerez, su esposa Teresita Suárez e hijos Gonzalo Daniel, Franco Gabriel y Adrian Horacio participan con pesar su fallecimiento. Acompañan en esta irreparable pérdida a su esposa Mirta Grimaldi, sus hijos Marcelo Osvaldo, Analía, Susana, Marcela y flias. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Horacio Suárez y su hija Rita participan su fallecimiento y acompañan en este momento difícil a su esposa Mirta Grimaldi, sus hijos Marcelo Osvaldo, Marcela, Analía, Susana y demás familiares. Ruegan una oraciones en su memoria

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Los compañeros de trabajo de su hija Susana de Hamburgo Compañía de seguro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Adriana Ick e hijos participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que brille la luz que no tiene fin.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Sra Esther Minguez de Azar, sus hijos Luis Vicente Azar e hijos, Daniela María Azar e hijos y Rosbel Alejandra Azar y Estela Del Castillo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Nicolás Farias, su esposa María Cristina Tevez, sus hijos, Nicolás, Javier y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Su cuñada Elba Grimaldi, su concuñado Luchi Filippini, sus sobrinos Luis, Fernando, Gabriel , Virginia, Vanina y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Su ahijado Luis Filippini y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Claudia Moreno y flia, Claudia Falciones y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del papa de sus amigas Marcela, Analia y Susi. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

LUNA, DEMOSTENES HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Sus hijos, Mario, Eduardo, Diego, Carlos, Nancy y Magali, sus nietos Esteban, Jazmin, Catriel, Santiago, Oriana, Victoria, Julian, Barba y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento . Sus restos seran inhumados en el cementerio de Tintina.Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

MOISÉS, MATIAS EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Te extrañaremos Pelu. Luis E. Figueroa, su esposa Marta, sus hijos Marcela, Gabriel y Luis Pablo Figueroa y sus respectivas familias acompañan a sus padres Mary y Nene en el dolor. Se ruega oraciones en su querida memoria.

PALAVECINO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/7/22|. Elsa Di Piazza envía a la querida familia Madroñero Palavecino un abrazo fraterno en este momento de gran dolor por la partida al Reino de los Cielos del papá de Norita.

PALAVECINO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/7/22|. Luis Paradelo y Lucía Herrera y sus hijos Gustavo y Andrea Santoro, Guillermo y Yesica Medina, Luis y Andrea Herrera y Pablo y Huerto Madroñero, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su apreciada familia en este difícil mometo. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIÑONES, MARÍA DEL ROSARIO (CHARO) (q.e.p.d.) Falleció Rosario, Sta. Fe el 20/7/22|. Sus hermanos Juan Carlos, Manuel Santos, Cristina Eulogia y Jorge Armando Quiñones, participan con profundo dolor su fallecimiento, se ruegan oraciones en su memoria, sus restos serán inhumados en Rosario, Sta. Fe.

QUIÑONES, MARÍA DEL ROSARIO (CHARO) (q.e.p.d.) Falleció Rosario, Sta. Fe el 20/7/22|. Su hermano Manuel Santos Quiñones, su esposa Alicia, hijos Martín, Alejandro y flia Caro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso en paz.

QUIÑONES, MARÍA DEL ROSARIO (CHARO) (q.e.p.d.) Falleció Rosario, Sta. Fe el 20/7/22|. Sus hermanos Cristina y Jorge y sus cuñados Víctor Hugo Cano, Lucinda Ledesma y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.

QUIÑONES, MARÍA DEL ROSARIO (CHARO) (q.e.p.d.) Falleció Rosario, Sta. Fe el 20/7/22|. Sus sobrinos Martín, Alejandro, Diego, Carina, Jorge, Cori, Fernanda, Facundo, Vanina, Ezequiel, Horacio y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Sus hijos Liliana, Beto, Alejandro, Chonchi, Verónica, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín Del Sol. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Participa con profundo dolor su fallecimiento. Pedimos al Señor que reciba su alma y lo abrase para siempre. Su hija política Eva Lorena Quinteros Silva y Daniel Russo : Mirta, César y flia; Silvia, Mario y flia; Fidel y flia; Fabián Gustavo y flia; Luisa Mercedes y flia; Elevamos una oración en su memoria.

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. "Dale Señor a tu siervo César el gozo de las bienaventuranzas eternas". Su hermano Aldo, hermana política Leticia Alcalde, sus sobrinas Raquel y Valeria Russo, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el 20/07/22 en el Cementerio Jardín del Sol.

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Su hermana Nora Russo, sus sobrinas Silvia Hoyos y flia., Gely Russo y flia., participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Que el Señor lo reciba en sus brazos misericordiosos y le dé el descanso eterno. Sus sobrinos Adriana, Marcelo y sus hijos Hugo, Carolina, Matías y Agustín Tarchini, participan con profundo dolor de su fallecimiento."Que brille para él la luz que no tiene fin".

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Participan con profundo dolor su fallecimiento en el día de su partida. Te pedimos a ti Señor Dios que recibas su alma y lo abrases entre los tuyos. Elevamos oraciones en su memoria. Familia Morán: Mario Marcelo, Silvia y su hija Ingrid.

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Director y personal de Vitalagro SRL acompañan al Ing. Daniel Russo y familia.

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Las y amigas y amigos de su hermana Nora Russo: Rosita Soria, Carlitos Soto y Sra., Cristina Ballón, Siria Salazar, Susana Oroná, Alberto Lescano, Franklin Ledesma, Antonio Bravo, Cristina Palma, Miguel Ángel Noriega y Martita Aranda, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este duro momento. Se ruega oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Cristian Oliva participa su fallecimiento y acompaña a su amigo Daniel y demás familiares en estos momentos de profundo dolor.

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Guillermo Coronel, sus hijos María Florencia, María Pía, Guillermo Eduardo (h) participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SALTO, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Mirta Pastoriza participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Rubén y Gabriela y a sus nietos en este momento de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

SALTO, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Raúl Ángel Valladares participa con dolor el fallecimiento del padre del contador Rubén Antonio Salto.

SALTO, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Anita Castiglione y sus hijos Joaquín, Joshe, Mariana y Ale Cesca participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Lele y a sus hijas, a Rubén, Gabi y a sus hijos en este momento.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE Dra(q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Sus hijos Magaly y Juan Elías participan con dolor su fallecimiento, fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Amigo de su hija Magali : Fabián Corneli participa con dolor el fallecimiento de su madre y eleva oraciones en su memoria.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. María Rita David Toscano acompaña a su amiga Magali por el fallecimiento de su madre y eleva oraciones en su memoria.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su colega y amigo de la familia Dr. Carlos Eduardo Montenegro (h) participa su fallecimiento.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Los compañeros de la oficina de Superintendecia del Poder Judicial acompañan a su hija Magali, en estos momentos de dolor, ante su inesperado deceso.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/22|. Juanqui querido nos dejaste un dolor muy grande, fuiste un excelente amigo y compañero, te vamos a extrañar . Descansa en paz. Mesa de entradas del Tribunal de Cuentas: Claudia, Julia, Camila, Sergio, Seba, Mariano, Mego, y Miguel. Rogamos una oración en su memoria.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/22|. Descansa en paz mi querido Juanqui, siempre te voy a llevar en mi corazón, gracias por ser un excelente amigo y compañero. Julia y Franco Carabajal.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/22|. Miguel Ángel Llapur y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo y compañero Juan Carlos. Acompañan en estos momentos de dolor a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido. Búscame dentro de ti ahí estaré contigo. Al cumplirse el primer mes de su fallecimiento, su familia invita a la misa a celebrarse hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

LEONARDI DE FRÍAS, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/09|. Su hijo José Frias, su hija política Liliana Pereyra, nietos Juan José, Rodrigo, Lucas y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.hs en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús al cumplirse 13 años de su partida a la Casa del Señor.

MERCADO, RAMONA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/22|. No hay consuelo para tu partida, sólo saber que descansas en la paz y el amor de Dios. Al cumplirse el cuarto mes de su fallecimiento, su hija Gabriela Juarez su nieto Martín Zorribas Juarez, Lauro Juarez y demás familiares, invitan a la misa en su memoria a realizarse en Parroquia Santo Cristo, este jueves 21/7 a las 19hs.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. A pesar del tiempo de tu partida, para mí el tiempo quedó quieto, ese día. Lo que cambia y cada vez se hace más grande es mi admiración y amor por vos, que no te tengo a mi lado, pero estás más en mi corazón, y me alegra el alma. Te amo por siempre, mi Lucía. Daniel. Invita a la misa en su querida memoria hoy 21/7/22 a las 19 hs. en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

CARABAJAL, ANDRÉS LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su esposa Romula Pérez y sus hijos Rosa, Gladys, Agustín, Carlos y sus nietos participan con dolor del fallecimiento del esposo y padre el Sr Andrés Lorenzo Carabajal. Sus restos serán velados en calle Oceania 280 Barrio Avenida La Banda y serán sepultados en el Cementerio Jardin del Sol el dia 21 de Julio a 11 horas.

CARABAJAL, ANDRÉS LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su esposa Pérez Romula, sus hijos Rosa, Gladys, Mariela, Agustín, Carlos, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787

CARABAJAL, ANDRÉS LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. CPN Rubén Durán y el Dr Juan José Díaz participan con dolor del fallecimiento del papa de Andrés, su colaborador y amigo, el Sr. Lorenzo Carabajal. Ruegan para su familia consuelo en este momento tan doloroso.

CARABAJAL, ANDRÉS LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Juan José Díaz, María Rita Díaz y Carlos Mariano Díaz participan con dolor del fallecimiento del papa de Andrés "Chami" Carabajal, amigo y colaborador de nuestro padre el CPN Juan Carlos Díaz. Ruegan para la familia consuelo en estos momentos.

TORRES, UBERFIL EVELIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su hija Andrea Karina Torres, h. pol. Gabriel, su nieta Antonella, hna. Eva y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

TORRES, UBERFIL EVELIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su familia Julio Carmona y Liliana Balceda, sus hijas Candelaria y Julieta, participan su fallecimiento y acompañan a su cuñada Andrea Torres y su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, UBERFIL EVELIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su familia Nilda del Carmen Cejas, sus hijos Marcela, Julio y Liliana Balceda, Gabriel y Andrea Torres, nietos Antonella,Candelaria, Lautaro y Julieta participan su fallecimiento y acompañan a su su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, UBERFIL EVELIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. El Coordinador del Programa Federal Incluir Salud de Santiago del Estero Alejandro Yazbec Jozami lamenta profundamente su fallecimiento y acompañan a su hija Andrea y familia en este difícil momento.

TORRES, UBERFIL EVELIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Los compañeros de trabajo del Programa Federal Incluir Salud Santiago del Estero de su hija Andrea Torres, lamentan profundamente el fallecimiento de su padre y acompañan a su familia en este momento de inmenso dolor.

TRUJILLO, JOSÉ EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su esposa Mirta Salomón, sus hijos José, Marcelo, hijas polit. Carina, Valeria, nietos Saides, Thaiana, Ignacio, Zoé y Mauro part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. Jardín del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/22|. La Comunidad educativa del Centro Experimental N°4 "Maximio Sabá Victoria" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega y amiga Nelida Beatriz. En este momento tan doloroso hacemos llegar nuestras condolencias y afecto a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos por el eterno descanso de su alma.

MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/22|. La Comunidad educativa del Centro Experimental N°4 "Maximio Sabá Victoria" participa con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de la colega y amiga Camila. En este momento tan doloroso hacemos llegar nuestras condolencias y afecto a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos por el eterno descanso de su alma.

TAPIA YBÁÑEZ, AMBAR RUFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Sus padres: Rubén Tapia y Julieta Ybáñez, su abuela Gladis y sus hermanitos Bautista y Lisandro ruegan por su eterno descanso.

TAPIA YBÁÑEZ, AMBAR RUFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos". Mc.10,14. Seguro Ámbar Rufina ya está abrazada con Jesús pidiéndole que consuele a sus padres y a todos los que la amaban. Sus tías Herminia y Silvia elevan una plegaria en su memoria.