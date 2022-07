FÚNEBRES | 22 de Julio del 2022

21/07/2022 - 22:44 Funebres

Pedro Apolonio Romano (La Banda)

Olga Narcisa Antonio

Orfelia Helvecia Orellana

Ana Rodríguez

Anastacio Enrique Gómez (La Banda)

Sebastián Enrique Luna

Elvio Eliseo Argañaraz (La Banda)

Marciano Enrique Pirro

Elvira Coronel

Raúl Pascual Ruiz

Walther José Burgos (La Banda)

Agustina Mercedes Aranda de Coronel (Loreto)





ANTONIO, OLGA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Sus hijos Jorge Eduardo y Carlos Alberto Antuz sus hijos politicos Mirian Medina y Maria Costa sus nietos Exequiel, Daiana, Estefania, Silvia, Carolina, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumaos en el cementerio Parque la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ANTONIO, OLGA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Su hijo Carlos Alberto Antuz, su hija política María Nemesia Acosta, sus nietas Silvia y Carolina Antuz y su bisnieta Mía Santillán participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ANTONIO, OLGA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Su hijo Jorge Eduardo Antuz, hija política Medina Myriam Isabel, sus nietos Exequiel Antuz y flia; Daiana Antuz y flia; y Stefania Antuz y flia participan con dolor su fallecimiento.

ANTONIO, OLGA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Querida tía te despedimos con profundo dolor. Sus sobrinos Dito, Jorge, Walter y Negra participan con hondo pesar su fallecimiento.

BAZÁN, WALTER EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. "El Señor te llevó a su lado. Fuiste un hombre de carácter duro y corazón noble, siempre demostrando amor a tu familia. Oh, Señor misericordioso dale tu bendición". Ricardo y familia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BELAUSTEGUI, MARÍA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Mavel Navarro de Nader y Mónica Nader hacen llegar sus condolencias a su hermana Estela. Que el Señor le dé la resignación por tan dolorosa pérdida.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Mirta Ibarra de Figueroa, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Marcia (Bocha) Jerez de Bustos y familia. Ruega oraciones en su memoria.

JEREZ, MARCELO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Dr. Marta del Valle Suárez, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.





LUNA, SEBASTIÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su madre Noemí Orona, su hno Lucas Gaspar Luna, tías, primos y demás familiares participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán cremados.casa de duelo P.L. Gallo 330 (S/V). Serv. Certeza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUNA, SEBASTIÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. "Amalaya con la muerte que nos separa, no haber sido almamula para espantarla". Su tía Graciela Patricia Luna y su primo Enrique Nicolás participan con dolor su fallecimiento.

LUNA, SEBASTIÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Sus tíos Mario Luna, María Cáceres, sus primos Laura, Luli, Juan y Guady, sus sobrinos Azul y Marco participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LUNA, SEBASTIÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Sus tíos Chabela, Gringa, Manuel, Mario, Graciela Luna, sus tías políticas, sus primos y sus respectivas familias participan con dolor de tan irreparable pérdida. Sus restos serán inhumados hoy. Ruegan una oración a su querida memoria.

LUNA, SEBASTIÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Vuela alto Sebi! Disfruta la paz que tanto buscabas. Aquí extrañaremos tu risa y alegría compartida entre compañeros y amigos de V-training. Gracias por tu paso. Abrazos a tu familia.

LUNA, SEBASTIÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. No existen palabras para deascribir lo mucho que lamentamos tu partida. Nuestras más profundas condolencias a tu madre Noemí y tu hno. Lucas. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Tus vecinos: doña Mirian, Monona, Ramón Danna y familia, Carlos Peralta y familia, Carlitos y María.

LUNA, SEBASTIÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Dios no te prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero él sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas, y luz para el camino. Nancy de López e hijos participan con profunda pena su partida. Abrazo con el corazón a Chiqui y a su hijo Lucas. Paz en su tumba.

MULKI, LORIS NIZHA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/22|. Aída del C. Villavicencio de Mananicci y flia; Walter F. Villavicencio y flia, Estela María Villavicencio participan el fallecimiento de la madre y madre política de los apreciados Silvia M. y Rodolfo y acompañan en este momento doloroso. Que su alma descanse en paz.

ORELLANA, ORFELIA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Dr. Hugo Villalba y familia; y todo el personal de Cityo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, ORFELIA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Su hijo Raúl Almada, su nuera Silvia Flaja y sus nietos Ignacio, Nicolás y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PALAVECINO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/7/22|. "El Señor es mi Pastor y nada me puede faltar". Acompañan a su hija Norita de Madroñero y familia en tan sentida y dolorosa pérdida. Su Compañera y amiga María Eugenia Palomo de Abatedaga y familia. Elevan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/7/22|. Nora R. Rafael de Jiménez acompaña el dolor con cariño y en oración a su hija Norita y a su esposo, a sus nietos y a toda su familia. Ruega por el descanso en el Señor de su papá, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.





PIRRO, MARCIANO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Su esposa Marta Antonia Berenguer, sus hijos Maria Marta Pirro y Enrique Pirro, sus nietas Tiziana y Bianca , sus hermanos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento .Sus restos seran cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN. Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

PIRRO, MARCIANO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Su hermana Nora Inés, sus sobrinos Rodolfo, Verónica y Diego y familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria para su descanso eterno.

PIRRO, MARCIANO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Personal y compañeros de A.M.C.I.R.S.E participan con profundo dolor su fallecimiento. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYENNº531 Tel 429-6027. Cel:385- 5357628.

QUIÑONES, MARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció en Santa Fe el |. María del Valle Sgoifo, Mirta Herrera, Cristina Leiva participan su fallecimiento, acompañan a su hermano Fray Juan Carlos y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

RODRÍGUEZ, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Sus hijos Clotilde Díaz y Santos Virgilio Díaz, sus nietos Diego, Zulma,, Francisca, Sara, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Maco. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, RAÚL PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Sus hijos Raúl, Cintia, h/pol, Marcos Díaz, nietos Martina, Matías, Delfina, Francisco, hnos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. de Los Flores. Casa de duelo Mza.M, lote 14 Bº Ej. Arg. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. Carlos Raúl Autalán, su señora Mercedes Acuña participan el fallecimiento del esposo de su amiga Antolina y conceda cristina resignación a su querida amiga y a sus hijos, elevan oraciones en su memoria.

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin".Las amigas de su hermana Norita: Susana Herrera,Tere Contreras participan con profundo dolor su partida a los brazos del Señor.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. María Cecilia de Umaño y acompañan en el dolor a su hijo, Prof. David Umaño, Secretario Académico de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, como así también a familiares y afectos.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravoy Nicolás Domingo Gentile Bravo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del colega Jorge. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz!.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su hermano del alma Mario Roldando Tamer, y su esposa Lidia Saldari de Tamer participan con profundo dolor su fallecimiento.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. "Prueben y vean que el Señor ) bueno, dichosos los que en El se refugian".(Salmo 34:8). Su sobrino Lic. Mario Tamer y su esposa Marcela Antognoli, sus hijos Mario, Nicolás, Felipe y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su sobrino Ariel Rolando Tamer, su esposa Analía Cabañas y sus hijos Pedro, Franco y Álvaro participan con profundo dolor su fallecimiento.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su sobrina Ana Cecilia Tamer, su esposo Pablo Álvarez, sus hijas Malena y Eleonora participan con profundo dolor su fallecimiento.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE Dra(q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. José Luis Diambra, sus hijos Adrián, Carla, Nicolás y David Diambra participan con profundo dolor su fallecimiento y despiden con gran pesar a nuestra querida Nilda y acompañan a sus familiares en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE Dra(q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Carla Diambra y Marcelo Castillo Gioya, oparticipan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Ana María Gerez de Antognoli, sus hijas y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus consuegros Yoyo y Nena y demás familiares en estos momentos de dolor. Rogando por su pronta resignación.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Teresa del Carmen Gerez participa su fallecimiento y acompaña a Yoyo y Nena y a sus hijos en este difícil momento.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. El Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha Institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Sus vecinos José Stancampiano, su esposa Mary Pullarello, sus hijos Antonio y Anabella con sus respectivas flias participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Carlos Alberto García y María Cristina Camus participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan con gran cariño a sus hijos Magalí y Juan Elías y demás familiares en estos dolorosos momentos. Elevamos oraciones en su memoria, rogando cristiana resignación a su familia.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE Dra(q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Norma A. de Blanco, sus hijos Juan Paulo y Ana Cecilia; Iván y Valeria y Franco, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a sus hijos Magali y Juan. Elevan oraciones a su querida memoria.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Margarita A. de Batule, sus hijos Marcela, Cecilia y Omar y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su hija política Magalí. Se ruegan oraciones en su memoria.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Marcela Batule, Edgardo, Juan Ignacio, Franco y Nazarena participan con dolor y acompañan a Magalí en estos tristes momentos.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Cecilia Batule e hijos acompañan a Magalí en estos dolorosos momentos y ruegan oraciones en su memoria.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Olga y Valeria Anauate acompañan a Magalí en estos momentos de dolor, pedimos a Dios resignación pronta para sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

TAMER DE ELÍAS, NILDA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Querida Dra. fuiste una verdadera amiga ¿Sabes por qué lo sé? Porque eres capaz de tocar mi corazón aunque ya no estés. Tendré por siempre en mi ser, los hermosos momentos compartidos. Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir. Tú nunca morirás amada amiga. María Costas de Amánquez y su esposo Juan Carlos Amánquez acompañan a sus hijos Magalí y Juan en estos dolorosos momentos y ruegan al Altísimo por una cristina resignación.





ANDRADA DE BUCCI, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Querida madre me causa un profundo dolor tu inesperada partida. Mujer llena de virtudes, intachables, bondadosa, generosa, noble de corazón, con tu hermosa sonrisa transmitías mucho amor y paz. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Ya estás con nuestro Señor Jesucristo acompañada de tu querida hija Lilian, triste por no saber de su partida. Tu hija Yolanda Bucci, tus nietos, bisnietos, tataranietos invitan a la misa a las 19 hs. en la iglesia Santo Cristo hoy viernes al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ANDRADA DE BUCCI, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Querida Nona, ganaste victoriosa la batalla de la vida, pero ahora me encuentro aquí llorando por tu partida, sé que estás en un lugar mejor y sé que pase lo que pase no desaparecerás de nuestros corazones. Tu amado hijo Tato, tus nietos Pablo, Yesi, Guille y tu adorado bisnieto Bauti, invitan a la misa hoy viernes a las 19 hs. en la iglesia Santo Cristo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.





SAYAGO DE HERNÁNDEZ, MANUELA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/11|. Hoy se cumplen 11 años de tu partida al Reino de Dios, rogamos al Señor que brille para ti la luz que no tiene fin y que descanses en paz. Sus hijos José Rodolfo y Adriana del Carmen Hernández, Olivia María Teresa Carol, sus nietos José Mariano y María Constanza Hernández Carol, rogamos una oración en su memoria.





ARGAÑARAZ, ELVIO ELISEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Sus hijos Silvia, Azucena, Niña, hermanos, hermanos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787,

BURGOS, WALTHER JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Su esposa Analia del Carmen López y sus hijos Lusmila y Gahel Burgos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 10 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

GÓMEZ, ANASTACIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Sus hijos Cristina, Silvia, Franklin, Gustavo, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17hs en el cementerio privado jardín del Sol. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

ROMANO, PEDRO APOLONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/22|. Su esposa Segunda Leticia Gauna, su hija Sonia, hijo político Carlos, nietos Gabriel, Juan, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COBERTURA HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.





BELTRÁN JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. "Caminante no hagas ruido que Josefina se ha dormido en los brazos del Señor". La Comunidad de la Parroquia Cristo Rey, agradece a todas las personas que de una u otra forma hicieron llegar sus condolencias a quien fuera la fiel colaboradora de las tareas al servicio de Dios; especialmente agradecemos a nuestro Padre Gastón Cuello, que con emocionadas palabras despidió a su (devotita) como él la llamaba; a esa mujer pequeña de tamaño, pero grande en su entrega a Dios Padre. "Vuela, vuela alto "devotitta" que el Señor te preparó tu dulce morada. "Descansa en paz y brille para tí la luz que no tiene fin".









ARANDA DE CORONEL, AGUSTINA MERCEDES (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Su esposo Leoncio Aramis Coronel, sus hijos Silvia, Daniel, Lara, Walter, Karina, Nena, h.politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Cristo Rey (Loreto) - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TELEF. 4219787.

BRITOS, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/7/22|. "Aquellos a quienes amamos no se van, caminan a nuestro lado todos los días". Su hermano Roberto Aranda, su esposa Dora, sus hijos Irene, Diego y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en Bs. As.

BRITOS, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/7/22|. "Que el Señor lo tenga a su lado. Vivirás en nuestro corazón". Su hermano Enrique, su hermana política Cristina, sus sobrinos Henry, Lucas, Gonzalo, Luquitas y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BRITOS, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/7/22|. Su mamá Alda Irene Aranda de Britos (Monona), sus hermanos Mary, Roberto, Enrique, Alicia, Silvia, Oscar, Adriana, Daniela, Karina, Roxana y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en Bs. As.

CORONEL, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Sus hijos Alberto Gustavo y Julio Orlando, sus nietos Andrés, Valeria y Matías, su bisnieto Cristian Augusto y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento . Sus restos serán inhumados en el cementerio de Silipica. Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.





PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Hno. Querido de mi corazón, no hay día que no piense en vos, que no te espere, que no te llore. Ruego a nuestro señor que estés en paz y disfrutando del cielo junto a nuestra madre y hnos. Que se adelantaron en el camino. Te voy a amar todos los días de mi vida gordo querido!. Al cumplirse un año de su fallecimiento, su hno negro Pereyra y familia ruegan una oración en su memoria.