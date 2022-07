FÚNEBRES | 26 de Julio del 2022

26/07/2022 - 03:31 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/07/2022

Mirta Noemí Hoyos (La Banda)

Rina Azucena del valle Garzón

Silvio Ceferino Vera

Armando Lazaro Paz

María Mercedes Arabia

Juana del Rosario Rodriguez de Oliveri

Jorge Ricardo Tolosa

Mirta Elena Sánchez

Carla Anabella Ledesma

Mario Alejandro Diaz (Dpto. Pellegrini)

Herminia Rosario del Valle Cejas

Gabriel Rolando Giménez (La Banda)

Gustavo Daniel Maldonado

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARABIA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/22|. Sus hermanos Angel, Mario, Liliana Beatriz y Marcia Ines, sus sobrinos Carlos, Mariel, Katie, Maria Mercedes, Aldana, Gonzalo, Franco, Juan y Luciano ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Cob. Caruso Cia.Arg de Seguros.S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

ARABIA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Aristóbulo Paz, su esposa Olga Povedano y sus hijos participan con pesar el fallecimiento de Perli, y acompañan a sus hermanos y sobrinos en este momento de dolor. Su alma ya descansa en paz.

ARABIA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Los propietarios e inquilinos de la Torre 2 Sector 2 Barrio el Palomar participamos con profundo dolor la partida hacia el Señor de nuestra entrañable amiga. Que brille la luz que no tiene fin

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Ignacio Jorge, Laura Cuba y su hijo Laureano participan con dolor el fallecimiento de la abuela de Caro y acompañan a su familia en este momento.

CEJAS, HERMINIA ROSARIO DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Sus hijos Paola, Lorena, Andrea, Gisella, Eduardo y Elizabeth, su hermano Orlando, sus nietos, bisnietos, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

FEIJÓO DE VALENTINI, EVELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/22|. Fernando Filippa y Rosa Elena Atterbury junto a sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Leonor y Estela con oraciones.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Sus hijos Adriana, Pablo, Juan José, sus hijos politicos Tano, Peymar, sus nietos Giuliano, Agustin y Emma, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GARZON, RINA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Sus hijos Adriana, Pablo, Juan José, hijos pol. nietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Su hermano Aníbal René Garzón, su esposa Isabel Briz, sus hijos Santiago, Rosario y Adelina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Descansa en paz. Besos al Cielo.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Morenita porque te fuiste. La primera nieta de nuestros amados padres, llegarás a tu descanso eterno para reunirte con ellos y desde ese hermoso lugar, acompañarnos y protegernos. Feiz Viaje. Sus tías Nilda, Teres, Negra y Cuca Garzón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

GARZÓN, RINA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Morenita nos dejaste y te voy a extrañar . Tu gran amiga Teresita Storniolo participa con dolor su partida al Reino Celestial. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. "More querida los angeles celebran tu llegada al Reino Celestial". Blanca y Gloria Isaac y sus respectivas familias, Joaquin y Valentin Gonzalez Isaac, participan con pesar su fallecimiento y abrazan a su familia en este momento.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Ing. Victoria Bucci, participa el fallecimiento de su querida ex compañera de trabajo. Ruega por su descanso eterno.

GARZON, RINA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. "Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá". Amiga: tu ausencia es solo física porque en nuestros corazones, siempre estarás. Participan con profundo dolor: Mercedes Ibarra de Paz, Mario Paz, Diego Pintos, Facundo Paz, Ayeelen Paz, Mirta Ledesma y Nancy Ledesma.

LEDESMA, CARLA ANABELLA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Sus padres, Carlos y Pascuala, sus hermanas Romina y Georgina, sus sobrinos Olivia, Ciro y Nilo, sus cuñados Damian y Juan, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo Cia. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYENNº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

LEDESMA, CARLA ANABELLA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Te recordaremos siempre. Sus amigas Myriam y Romina, acompañan a su familia y amigos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Vengan a mi todos ustedes que están cansados y agobiados , y yo les daré el descanso. MATEO 11.28 , Que Dios te reciba con los brazos abiertos tía, ya estás en un lugar de luz, de descanso y de amor... te extrañaremos. Su sobrina Florencia Ledesma y sobrino político Gabriel Pérez Chazarreta

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas. APOCALIPSIS 21.4. Tía querida fuiste muy fuerte ahora te toca descansar, que La Paz de Dios te acompañe. Aquí se te recuerda con mucho cariño. Su sobrina Florencia Ledesma.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Jesús no solo da vida nueva Aquí, sino, una Eterna, más allá del Aquí y del Ahora. Romanos 2:7. Su sobrina Natalia Ledesma, sobrino político Luis Santillán y sobrino nieto Gastón Santillán

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. En memoria de quien fuera excelente persona y profesional, y rogando por su resurrección saluda a su familia ante dolor por lamentable pérdida. Marta Sgoifo.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Irma Ise de Velarde participa con gran dolor el fallecimiento de su querida amiga Rita. Educadora de vasta trayectoria en la provincia que deja la luminaria de su obra en el saber de sus alumnos. Que en paz descanse.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Nadie muere mientras es recordado.. Siempre en nuestros corazones querida tía Rita..Participan con profundo dolor su fallecimiento Dr. Luis Humberto Santillán, su esposa Gloria Rotulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando y Ariel Humberto y sus respectivas familias, acompañan con mucho cariño a su familia en este difícil y triste momento. Elevan oraciones en su memoria y que su alma descanse en paz.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Mirta Pastoriza participa con pesar su fallecimiento. Acompaña en su dolor a su hermana Marta y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Dra María Eugenia, Ricardo José Carabajal y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Acompañan en su dolor a su hermana Marta y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Sus amigos Norma Fernández, Antonio Acosta y José Luis Acosta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

LEDESMA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Lic. Guillermina Ramos, Representante legal del Instituto Integral de Educacion Permanente, participa con dolor el fallecimiento de la querida Rita. Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Prof. Daniel Subils y familia, participan con dolor el fallecimiento de la querida Rita. Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "Querida Rita, que tu luz ilumine nuestro camino para cumplir fielmente con el legado que dejas". La comunidad educativa del Instituto Integral de Educación Permanente participa con dolor el fallecimento de la Prof. Rita Ledesma. Exrectora e impulsora permanente de la institución. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Rita: tu visión, tu creatividad y tu fuerza fueron el motor de nuestra cooperativa. El consejo de administración del CIEP (Cooperadora Integral de Educación Permanente) participa con dolor el fallecimiento de la Prof. Rita Ledesma, socia fundadora y expresidenta.

LEDESMA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Rita. ¡Que pena en el alma! Estuvimos juntos, a traves de CISADEMS desde la participacion y decision de los docentes, en el largo camino de la Educacion, en el que recibimos tu generosidad, tu solvencia y el afecto de la amistad. Ana Blanco, Margarita Baleani, Rosa Maria Conca, Lidia Corvalan de Llugdar, Marta Epstein, Pirula Hamann, Graciela Gerez, Nora Loto, Angela Ramos y Raul Vega. Descansa en paz.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Querida Rita: gracias por tu cariño, gracias por tus consejos, gracias por tus enseñanzas, pero sobre todo gracias por permitirme formar parte de tu familia. Estarás por siempre en mi corazón. Cristina Pérez, sus esposo Daniel Privitera, participan con dolor la partida de Rita.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "El Señor ees mi pastor, nada me puede faltar". Poly Cabrera Ibáñez, participa con dolor su fallecimiento.

LEDESMA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "Señor permitele contemplar la luz de tu rostro". Su ex alumna y colega Emma Silvia Finno de Encalada participan con profundo pesar su fallecimiento y ruega al Señor por el descanso en paz de su alma y la cristiana resignación de su familia. Rita Siempre permaneceras en mi recuerdo.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto , para que no estén tristes como los otros , que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó : de la misma manera , Dios llevara con Jesús a los que murieron con el. 1 TESALONICENSES 4:13-14 . Tía madrina querida que brille para ti la luz que no tiene fin QEPD. Dra. María Gabriela Ledesma participa con dolor su partida.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Jehová es mi pastor nada me faltara, en lugares de delicados pastos me hará descansar , junto a aguas de reposo me pastoreará. SALMO 23 . Tu cuñada Mabel Córdoba y tus sobrinas Sandra , Patricia , Gabriela , Natalia y Florencia participan con dolor su fallecimiento.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Prof. Juanita Vallejo de Gómez participa con mucho pesar su fallecimiento . Siempre la tendrá en su recuerdo como amiga, por la generosidad con que siempre se brindó y por su profundo amor por la educación demostrado a través de su larga y fructífera trayectoria. Acompaña en el dolor a su hermana Marta y a toda su flia. Que brille paraella la luz que no tiene fin..

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Daniel Hugo Subils y flia participan con profundo dolor su fallecimiento, haciendo llegar a su hermana Marta y demás familiares,su más sentido pésame. Pedimos oraciones por su Memoria

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Con profunda tristeza,te despido querida amiga; aunque tu obra te recordará siempre,como la gran luchadora que fuiste en la educación y cultura Santiagueña. Acompaña con cariño a su querida flia en éste difícil momento: Lidia Corvalan de Llugdar

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su vecina y amiga Mirta Suarez sus hijos Anabel Jorge Cecilia y sus respectivas familias acompañan a su hermana y sus sobrinas en tan difícil momento.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Su sobrino Rodrigo Posse, Agustina M.Ordoñez Beltrán y sus hijos Estanislao y Lisandro Posse Ordoñez despiden a su tío Mariano y acompañan a Kinoto, Francisco, Soledad, Mercedes, Ramiro, Panchito y demas familiares rogando por el eterno descanso de su alma.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Su prima María José López Bustos y sus hijos María José, Diego y Leonardo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración por su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ ING. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 23/7/22|. Elena Yoles y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Kinoto y a sus hijos con sus oraciones.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 23/7/22|. Arq. Carlos Jensen participa con pesar el fallecimiento de su estimado amigo y acompaña a Kinoto y flia. con fraternal afecto lo mismo que a sus hermanos Panchito y Ramiro y toda su familia.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 23/7/22|. Constantino Sogga, Marina Fernández, sus hijos Lucca, Bianca y Allegra despiden con pesar al estimado amigo. Acompañan a su esposa Kinoto, hijos y demás familiares deseándoles una pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Alberto Chazarreta Franzzini, esposa Maria Cristina Acosta y flia, participan con dolor el fallecimiento de nuestro camarada del Servicio Militar (C47( y del hermano de nuestro querido Dr. Ramiro López Bustos, haciendo extensivo ademas familiares. Y que brille para El la luz que no tiene fin.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Ramón Pena, Belén Basualdo, sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín , acompañaban al querido Dr.Ramiro López Bustos en tan doloroso momento .Ruegan por el eterno descanso de su hermano

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Cristina Ovejero y Carlos Francisco Ovejero y familias, participan el fallecimiento de Mariano, al cual lo tendrán siempre en su corazón.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot, acompañan con pesar a la flia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Su esposa Virginia Hernandez, sus hijos Francisco y Patricia, Soledad y Gonzalo, Mercedes y Fernando, sus nietos Ana, Maria, Nuria, Sofia, Francisco, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Rene Trouve y Mercedes Santillan, participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Miguel Angel Granda, Elena O'Mill, sus hijos Maria Eugenia, Ernesto, Miguel Ignacio y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. José Ricardo Jiménez (H), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Miguel Ángel Pernigotti, su esposa Susana Abate y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Ramiro, Alejandra y sus hijos.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. María Ángela, Miguel Ángel, Pedro, María Delia, M, Rosa, Beatriz, Alejandro, José y Pablo Pernigotti participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Mercedes Achaval, sus hijos Francisco, Javier y Felipe Guzman y sus nietas Justina y Francina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Kinoto, hijos y nietos y a sus hermanos Francisco y Ramiro en tan triste momento, elevando oraciones por su descanso en paz y feliz resurreccion.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Francisco José Guzman, participa el fallecimiento del hermano mellizo de su padrino Ramiro y acompaño a toda la familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Juan Manuel Suffloni y Ana Maria Serrano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, a su hijo y demas familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ ING. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Francisco E. Canllo, Dina Esther Juan, sus hijos Francisco y Marcela lamentan profundamente la desaparición física del hermano de su querido colega y amigo Ramiro. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Acompañamos a la familia López Bustos en estos momentos de dolor. Dr. Pedro Yachelini, Marisa Yachelini, Guillermo Catella y Sra. Fernanda Yachelini.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ ING. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Ing. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ ING. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Su amigo de la infancia Morro Filippa y Rosa Elena Atterbury junto a sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y hermanos con oraciones.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Maria Florencia Miller, sus hijos Augusto y Octavio Herrera Miller, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. "Frasquita Martilotti, y sus hijos Alejandrina, Dolores y Rodrigo Posse y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Maria Teresa Martilotti, Kenneth S. Miller, sus hijos Patricio, Maria Florencia, Kenneth Miller y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Maitiz Montiel, Hugo Camiletti , sus hijos Matías, Nicolás y Joaquín y sus respectivas flias participan su fallecimiento.

MALDONADO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Sus sobrinas Lourdes, Camila y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MALDONADO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. La comunidad educativa del colegio del Centenario participa con profundo pesar el fallecimiento del señor miembro del personal de maestranza y eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

MANZANELLI, SANTIAGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. El club Abuelos y Amigos del Tango "Homero Manzi" participan con mucho dolor, el fallecimiento del joven perteneciente al ballet, nieto de la Socia Vitalicia, Sra. Bety de López y acompañan a toda la familia en tan duro trance. Paz en su tumba. Frías.

MANZANELLI, SANTIAGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. "Querido Nico: te fuiste muy pronto y dejaste entre los que te queremos un gran vacío". Juan Carlos Vásquez, Chichí Charubi, Sonia y Sabrina, Julio y Mara y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Dios resguarde a tus abuelos, padres y familia. Brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz.

MANZANELLI, SANTIAGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. José M. Loustanau y flia, acompañan con profundo dolor a su entrañable amigo Francisco López y flia. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

MANZANELLI, SANTIAGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. Sus compañeros de la Asesoria Medica legal. Fer, Lucio, Juanjo, Guada, Rami, Bety, Luis, Carlos y Andrés, participan el fallecimiento de Nico, con mucho dolor y acompañan con afecto a Lucas, familia y amigos.

MANZANELLI, SANTIAGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. La Comunidad Educativa de la Esc. N° 30 de Choya, participan con dolor el fallecimiento del hijo de la Prof. Marcela López Salto, docente de esta casa de estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MANZUR DE LLARRULL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. El club de los Abuelos de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la sra. Madre de nuestra socia Miriam Dorys Llarrull con profundo dolor y acompañan en este momento rogando a Dios por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ DE OLIVERI, JUANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Sus hijas Marta Angelina y María Susana Oliveri, sus nietos Óscar Donati, Carla, Susana, María, Leonel y Susanita Sabate, Mario, Marta, Angelina y Antonio Campana participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ DE OLIVERI, JUANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Abuela amada, nos diste todo el amor, hoy vuela alto y brilla en el cielo protegiéndonos, mi ángel. Sus nietos Angelina y Cristian y tus bisnietos Salvador, Augusto y Francisco.

RODRÍGUEZ DE OLIVERI, JUANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Fuiste y serás la mejor abuela del mundo. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus nietos Tony y Lua piden una oración en su memoria y su descanso eterno.

RODRÍGUEZ DE OLIVERI, JUANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Dale señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañan a su nieta Angelina Campana y familia el equipo de hockey de Universidad católica UCSE

RODRÍGUEZ DE OLIVIERI, JUANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Cristina Pérez de Privitera participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Susana. Ruega oraciones en su memoria.

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. El Camino Compartido nos hizo no solo amigas si no hermanas. Que la luz perpetua te guie. te recordaremos siempre con Amor. Su hermana Gloria y su sobrina Mia.

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su prima Cecilia Sanchez que te quiere como a una hermana. Sus sobrinos Pilar y Daniel Abalos te despiden con el corazón roto por tu partida. Ema y Benicio te extrañaran pero siempre sabran lo dichosos que fueron de que los hayas amado como a tus nietos. cuanto dolor, gracias inmenso por todo el amor que nos diste. Te amamos.

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. ¡¡Que dificil es despedirte, Noña querida!!. Cuantas vivencias compartidas!!. Sus primos Teresa Sánchez Cantero y Jorge Acosta y sus sobrinos Milagro y Bongi, Jeronimo y Luji te decimos hasta siempre con gran dolor y tristeza.

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su prima Ana Maria Sánchez, su esposo Sardo Landin y sus sobrinos Gaby, Cecilia y Celeste Landin y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su primo Ingeniero Manuel Sanchez Cantero, su sobrinos Macarena y Martin y su sobrino nieto Viggo, te despiden con mucho dolor. Te queremos muchisimo.

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Sus primos Marita, Miryam, Cesar y Alfredo, su tía Adela Cantero y sus sobrinos Ainelen, Naiara y Pia, te despiden con dolor y ruegan por tu eterno descanso. Te queremos mucho.

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su primo Antonio Sanchez y sus hijos Brenda y Joaquin, participan con dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Sus tíos, primos, sobrinos, sobrinos nietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SÁNCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "El que cree en mi vivirá aunque muera y todo el que cree en mí no morirá jamás". Querida Mirta, permanecerás en nuestros corazones para siempre: Pepe, Kuky, Ani, Yaco, Macarena, Milagros, Andre y Ambar. Rogamos oraciones en su memoria

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Liliana Parra y sus hijos Mauricio, Martin, Agustin, Camila y Candela Pons, acompañan y despiden con dolor.

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Olga Acosta Figueroa, sus hijos Olgui, Jorge, Graciela, Adriana, Monica y Gaston, despidimos con mucho dolor a nuestra querida Mirta, persona que nos regaló su cariño y bondad, ademas de acompañarnos en las tristezas y alegrias familiares. Acompañamos a sus familiares, rogando por una resignacion cristiana.

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Blanca E.Cantero, sus hijos Marcela, Claudio y Andrea, sus nietos Martina, Candela y Leon, participan con dolor su inesperado fallecimiento y ruegan que su alma descanse en paz.

SANCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. José Manuel Sanchez y tus nietos del corazón Ema y Benicio, te despiden con un inmenso dolor.

SÁNCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "Señor, ya está en tu casa, permíteme apreciar tu rostro y dale el descanso eterno" Tu cuñada Enriqueta Collado vda. De Sánchez y tus sobrinos Marianela Sánchez Collado y Francisco Enrique Sánchez Collado. Elevamos oraciones en tu memoria.

SÁNCHEZ, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Oliva Pécora de Collado, Mariana Collado y Marcelo Cordone. Elevamos oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Hermano querido no hay palabras para expresar tanto dolor. Tantos proyectos truncos, viajes, solo nos consuela saber que estás con mi mami descansando en paz. Sus hermanas Silvia y Andrea, su hermano politico Eduardo, sus sobrinos Eduardito y Micaela Maatouk, Luis Santillan. Rogamos oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Sus hermanos Adriana, Silvia, Andrea, Daniela, sus cuñados, sobrinos y demas familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. La Promoción 82 del PTBI del Colegio San José acompaña a la familia de Jorge Tolosa en este momento tan difícil. ¡Compañerito querido te vamos a extrañar!

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Querido amigo, deparramaste bondad, te voy a extrañar, le pido a Dios que te abrace fuerte. Diego Basualdo eleva oraciones en su memoria y ruega por su eterno descanso

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Sus vecinos Susana, Héctor y Fernando Sosa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en tan doloroso trance.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Que brillepara el la luz que no tiene fin. Las amigas de sus hermanas Silvia y Andrea del Grupoo Sonkoy, participan el fallecimiento de Jorge y elevan oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Amigo querido, siempre en mi corazón.Tus amigos y compañeros de trabajo Peky Paz Medina, Felipe Alfaro y sus hijas Josefina y Ana, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Gracias por estar siempre querido Jorge.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Sus tíos padrinos José Rafael Ingratta y Teresa Silvia Giangreco, sus primas hermanas Silvia Paola y Javier Taborda, Monica Analia y Arnaldo Soria, Mariela Natali (ahijada) y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino y primo.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. José Pablo Giangreco, sus hijos Pablo y Lorena, hijos políticos Vero y Miguel y nietos, participan con dolor elfallecimiento de su querido sobrino y primo. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Participan con profundo dolor del fallecimiento de su querido sobrino y primo. Siempre te recordaremos. Pirucho Storniolo, Choni, Oscar, Enrique, Rosita y Paula.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Los compañeros de su hermano Andrés de la Oficina de Administracion. Elena, Miriam, Tomi, Ricaro, Pia y Ana Maria, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Julio Hernández, Roxana y Daniel García participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Silvia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VARELA DE FARES, ANGÉLICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Su esposo Roberto Domingo Fares, su hijo Roberto Martín Fares y su nieta Valentina Micaela Fares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VERA, SILVIO CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Sus hijos Nora, Silvio, Roger, Ruben, hijos pol., nietos, bisnietos y demas familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Dean. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SARAVIA DE BARRERE, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/13|. "Que el Señor te tenga a su lado como yo en mi corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hija Ana María, su sobrina Marcela la recuerdan con el mismo amor y cariño, con motivo de cumplirse nueve años de su partida a la Casa de Dios.

GIMÉNEZ, GABRIEL ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su esposa Analia Garnica sus hijos Patricia, Santiago, Facundo, Ginmenez su mama Berta Ibañez sus hnos Julio, Sermina, Iris , h. politicos sobrinos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

HOYOS, MIRTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Sus hijos, Micaela, Agustín y Esteban, h Pol, nietos, sus padres, Manuel Hoyos y Matilda Córdoba, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

RUSSO, VALERIA ETHELINE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. Néstor Roger Russo, Stella Tula Peralta de Russo, su hija Ángeles Russo y nietita Dianita Gómez Russo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, padres ,hermana, tios y demás familiares ruegan una oración a su querida memoria.-

RUSSO, VALERIA ETHELINE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. C.P Ramón Pena , CP. Victoria Alderete participan con profundo dolor su fallecimiento

RUSSO, VALERIA ETHELINE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. Diego, acompañándote a vos y a tus amados hijos, nos unimos al dolor provocado por la temprana partida de Valeria. Tus amigos de la vida Mundo Romero, Liliana Corvalán, sus hijos Matías y Leandro piden por el descanso en paz de su alma.

DIAZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su esposa Milagros Gonzalez sus hijos Genesis , Catriel, Diaz sus padres Rosa Tevez, Luis Diaz y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio de Rapeli Dpto. Pellegrini. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS, La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ, BENJAMÍN (q.e.p .d.) Falleció el 24/7/22|. . Sus tíos Cano y Peque, su prima Yudith Villarreal te recordaran siempre y vivirás eternamente en nuestros corazones.

PÉREZ, BENJAMÍN (q.e.p .d.) Falleció el 24/7/22|. . Sus primos Carlos Villarreal y Miriam Sánchez; sus sobrinas Candela y Paula Villarreal lo despiden con inmenso dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

PÉREZ, BENJAMÍN (q.e.p .d.) Falleció el 24/7/22|. . Adela Carpintero, sus hijas Karina, Fernanda, y Cecilia Atía acompañan a toda la familia en este difícil momento.

VÉLIZ DE MAGUNA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Compañeros de trabajo de la Zona Vial N°14 de Termas de Río Hondo de su esposo José, participan con profundo dolor de su Fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

VÉLIZ DE MAGUNA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Joaquín Ríos y su esposa Marcela, acompañan a José y a su familia, en éste doloroso momento y elevan oraciones a su memoria