FÚNEBRES | 31 de Julio del 2022

31/07/2022 - 05:20 Funebres

FALLECIMIENTOS

30/07/2022

- Silvia Susana Moreno (La Banda)

- Francisca del Valle Galván

- Simeona de Jesús Coria (La Banda)

- Alicia Jesús Juárez

- Juana Ramona Umaño (Loreto)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTELA DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTELA DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTELA DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTELA DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

Amigos de su hijo Ramón, " Los Perukas" participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTELA DEL VALLE JUÁREZ(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTELA DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

INVITACIÓN A MISA

ELVIRA CATALINA MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/17 y espera la resurrección.

A los 4 años y 8 meses de tu partida al Reino de Dios, junto a su madre la Virgen María, descansa en paz. La bondad de su corazón le habían conciliado la estimación y el afecto de todos, su memoria será siempre bendecida. Su sobrino del corazón Cornelio Gerez, invita a la misa que se realizará el domingo 31 de julio a las 20 hs. en la iglesia Nuestra Sra. de Loreto.

INVITACIÓN A MISA

MARIO OMAR SAYAGO MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/15 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”

Hijo querido de mi corazón ya pasaron 7 años de ese día que Dios te llevó a su lado donde no hay dolor ni enfermedad solo paz. Cuánto dolor dejaste hijito mío, te lloro todos los días no te das una idea de la falta que me hace tu presencia, tus llamadas y tus besos y el día que ddeje de extrañarte será porque ya estoy contigo y calmará mi dolor. Tu mamá Blanca, tu hermano Guillermo y tus sobrinos Alejandro, Gonzalo y tu sobrina nieta Bianca invitan a la misa en la Catedral Basílica el día 1 de agosto a las 20 hs. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA WALTER ROLANDO ROJAS (Ringo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/21 y espera la resurrección.

Hoy se cumple 1 año de tu partida al Reino de Dios. Se nos hace difícil la vida porque no estás con nosotros. Pero sabemos que desde donde estés nos cuidarás y protegerás como siempre lo hiciste. Su esposa Noemí y su hijo Agustín Rojas invitan a la misa que se oficiará a las 20hs. en la iglesia Cristo Rey para rogar por su eterno descanso.

RECORDATORIO

NORMA AZUCENA PALOMO DE ZERDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/16 y espera la resurrección.

Ya pasaron 6 años de tu partida y tu recuerdo continúa presente en cada uno de los que te amamos. Vivirás por siempre en nuestros corazones.

Tu esposo Buby, tus hijos Alberto y José María y tus nietos Santiago, Guadalupe y Malena, ruegan una oración en tu querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

ELBA INÉS RODRÍGUEZ DE ARIAS (Coca)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/22 y espera la resurrección.

Coca querida a 6 meses de tu partida, te fuiste en lo mejor de nuestra vida, muy joven aun para dejar esta vida. Te extrañamos te lloramos y pedimos descanses en paz, como te lo mereces. Ser tan maravilloso, simpático con todos, y siempre te elogiaban tu forma de ser. Para evitar lágrimas, recuerdos tus chistes que tenias presente para todo el que te conocía. Con gran resignación te pedimos descanses en paz y te cobije en su santa Gloria. Con tristeza y dolor tu marido Hugo, tus hijos Ivana, Bruno y Bettina Arias. Tus hijos políticos Carlos, Lorena y Leonardo. Tus nietos Ambar y Gaby, Franco y Matías, Tiziano, Renata; invitan a la misa a realizarse el díadomingo 31/7/22 a las 20 hs en la Iglesia Santiago Apóstol conmemorando su 6to mes de fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

HÉCTOR GUSTAVO KURAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/22 y espera la resurrección.

Cerrar los ojos e imaginarte haciendo todas esas cosas que el plano terrenal ya no te permitía, es un acto frecuente de conexión con vos. Así también cuando los abrimos, estás presente en cada momento, de la manera en la que solo un excelente hombre, esposo y padre puede estarlo. Hasta volvernos a encontrar, esperamos que nos guíes y ayudes día a día. Abrazo al cielo. Su esposa Adriana Martínez de Kuran, sus hijos y nieta invitan a la Santa Misa con motivo de haberse cumplido un mes de su fallecimiento, a oficiarse en la parroquia Nuestra Sra. del Pilar del barrio Autonomía hoy a las 19.30 hs.

GALVÁN, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/22|. Sus hijos Nora, Federico, hija politica Viviana, nietos Valentina, Nahuel, Micaela, Melina, Jeremias, Chistrian, yerno Hugo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio del deam. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

JUÁREZ, ALICIA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Su hija Alcira Romano, nietos h. pol. bisnietos, flia. Sosa, hnos. Gilda y Tola participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La peidad a las 14 hs. casa duelo calle 201 Nº1086 Bº J. F. Ibarra, Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PAZ DE QUIROGA, ANITA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos abrazamos a su familia en este momento de dolor, recordando a la querida Anita con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

PERRACINI, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar". Beby y Miguel Villarreal participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su madre, hermanas, familiares y seres queridos, en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/15|. Al cumplirse 7 años de tu partida al reino celestial tu esposa Jorgelina, tus hijas Silvia y Sonia y demas fliares te llevaremos eternamente en nuestros corazones y pedimos al redentor tu eterno descanso junto a tus padres y hermanos. Te extrañamos Chichi!!!

CORIA, SIMEONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Sus hijos Marcela, Fabiana, Mario, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio de Los Quirogas. COB NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787

LEMOS, NÉLIDA FLORENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/22|. Que Dios en su Divina Misericordia la reciba en su Reino, dónde no exista el dolor. Su hermana Gladys su cuñado Ricardo y sus sobrinos: Favio, Ariel, Rodrigo, Mauricio y Tere participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORENO, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/22|. Su esposo José Montenegro, sus hijos, Luis Ibáñez y Diego Moreno, h pol, Yudit Pallares, su nieto Nacho, Familia Moreno y Botiler, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vilmer, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la Plata 162 tel 4219787.

GÓMEZ, ANASTACIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Desde una estrella los puedo mirar, denme una sonrisa para yo poder descansar. Búsquenme en una flor, en las suaves brisas, yo siempre estaré presente latiendo en sus corazones. Sus hijos y nietos, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en tan difícil momento e invitan a la misa que se oficiara el domingo 31 de julio a las 20hs en la Iglesia Santiago Apóstol.

SANTILLÁN, ERNESTO FRANCISCO (Moya) Falleció el 1/8/97|. Nada salió de acuerdo al plan te fuiste demasiado rápido, y aunque se que estás en un mejor lugar, daríamos todo por un minuto de tu compañía. te extrañamos y lo haremos siempre papi... ahora te encuentras en la diestra del Señor ¡Descansa en paz Moyita! Tu esposa Mary, tus hijos Nancy, Alicia y Silvina, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan al responso en el cementerio La Misericordia el 1/8/ a las 15,30 hs. al conmemorarse 25 años de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

TORRES, TRÁNSITO VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/02|. Cuando se va un ser querido, nunca nos deja del todo. Su recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones. Tus hijos Mary, Luis, Roberto y Marta, hijos políticos, nietos y bisnietos la recuerdan con cariño a 20 años de su partida y se realizará un responso en el cementerio La Misericoridia 1/8 a las 15,30 hs. Ruegan una oración en su memoria.

ALCALDE, ANTONIO R. (VETERANO DE GUERRA Y VICEPRESIDENTE DEL CENTRO VGM ) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/22|. Seguro que estás descansando en paz en los brazos del Señor, junto tus camaradas y mi ahijado Damián. Su compadre y amigo Miguel Ángel Nicolau, su esposa Delia, sus hijas Sofía, Camila y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una pronta y cristiana resignación.

ALCALDE, ANTONIO R. (VETERANO DE GUERRA Y VICEPRESIDENTE DEL CENTRO VGM ) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/22|. "Que Dios lo reciba en su Reino, y brille para él la luz que no tiene fin". Lo despedimos con profundo dolor y siempre lo recordaremos como el gran héroe de Malvinas que fue. Su amigo y camarada Gramajo Victor H. y familia. Sus restos fueron inhumados en Beltrán.

UMAÑO, JUANA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Sus hijos Mario, Julio, Miriam, Claudia, Reyna, Jorge, Orlando, Rafael, Jose, Ramón, Ester, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Cristo Rey Loreto. Cob. Caruso cia arg de seguros s.a. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.