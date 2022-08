FÚNEBRES | 1 de Agosto del 2022

31/07/2022 - 11:38 Funebres

Víctor Luis Inamorato

Roque Jesús Alberto Barraza

Mario Gustavo Ibarrola

Francisco Ortega (La Banda)

Nora Noemí Arías

Nélida del Valle Castillo (La Banda)

Daniel Roberto Dimier

Luis Orlando Herrera (Suncho Corral)

ARIAS, NORA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. Su esposo Verón Luis, sus hijos Vanesa, Belén, Luis, hijos politicos, nietos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. cob. hamburgo. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la Plata 162 tel 4219787.

ARIAS, NORA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. El presidente Carlos Basualdo y la honorable comisión directiva del Club Independiente BBC participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su secretaria Belén Verón.

ARIAS, NORA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. El Concejal Carlos Basualdo y familia participan el fallecimiento de la Sra. madre de su secretaria del Honorable Concejo Deliberante Belén Verón.

ARIAS, NORA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. Los amigos y compañeros de su hija Belén Verón, José Basualdo, Rita Zeballos, Mariel Moreyra, Marcela Uryi, Carina Mansilla y Cecilia Medina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, ROQUE JESÚS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. Sus padres Gilda y Roberto, sus hermanos Rodrigo, Nicolás, Dilán, sus tios, primos, abuelos, bisabuelos, y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio Los Flores. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

DIMIER, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. Su hermana Estella Maris, primos y amiga Norma participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores a las 9 hs. Casa de duelo S.V. Nº 1 P. L. Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DIMIER, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. Personal directivo, administrativo docentes y alumnos del Colegio Secundario 25 de Abril de Garza participan con dolor el fallecimiento de su colega y acompañan a su hermana Prof. Estela Dimier en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

IBARROLA, MARIO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Sus hijos Claudia, Ingrid y Paola. Sus hijos políticos Ariel Castillo y Luis Vera, nietos Catriel, Nahuel, Ahinara, Isabella, Maxi, Claudia Lastra y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque del Descanso Servicio Caruso Cía. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

INAMORATO, VÍCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Sus padres: Gladys Chiatti y Pascual Rafael Innamorato, su esposa: María Flavia Oswald de Innamorato: sus hijos: Melisa, Antonella y Luisito, sus hijos políticos: Luciano, Emiliano y Celeste, sus nietos: Dina, Emanuel y Felipe, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron cremados en El CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

INAMORATO, VÍCTOR LUIS (CHAPU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida el que cree en Mí aún muerto vivirá". Su amiga Cristina Gallo y Gonza lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Flavia, hijos y nietos rogando oraciones en su memoria.

INAMORATO, VÍCTOR LUIS (Chapu) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Compañeros y amigos de 5to. 3ra. de la Esc. Nacional de Comercio lo despiden con inmenso pesar y hacen llegar sus condolencias a su esposa Flavia, hijos y nietos en estos difíciles momentos.

INAMORATO, VÍCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amigo, colega, socio fundador, De APAS Sgo del Estero rogamos una oración en su memoria.

INAMORATO, VÍCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; Dios les de fortaleza a tu familia. Pedimos una oración por tu eterno descanso. María Teresa Teves y Juan Luis Fernandez.

INAMORATO, VÍCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Que Dios te reciba en la Gloria. Nora Reimundi sus hijos. Norita y Mariano, Romeo y Melina, Santiago y Bernabela participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Gladys y familia ante esta irreparable perdida.

INAMORATO, VÍCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Que Dios te reciba en la Gloria. María del Carmen Torres y sus hijos Ale, Marcelo y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Gladys en su dolor.

JUÁREZ, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Sus hijos Ramón, Pamela, Maria, Angel, Enzo, sus hijos políticos Viviana, Fiorella, Ramona y Luis, sus nietos Damián, Joaquín, Gonzalo, Narela, Pilar, Tiziano, Dulce, Trinidad, Valentina, Ismael, Elena, Cristian, Thiago, Barbara y demás familiares ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385- 5357628.





YOCCA, OSVALDO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/00|. Osvaldo querido, ya pasaron veintidós años de tu partida a la casa del Señor, pero aquí siempre estás vivo en el recuerdo de tu familia. Tus hijos agradecidos trabajadores gracias a la cultura del trabajo que siempre les inculcaste. Su esposa Miguela Ryllinski, sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino, Renato, hijos políticos, nietos y bisnietos nos uniremos en oración en la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesus, para rogar por tu eterno descanso.





Lorenzo Ciancia. Falleció en la Pcia de Buenos Aires 1/08/2013

Loren, amor mío, siempre presente en mi corazón y en infinitos recuerdos. Hoy es un día muy triste para toda la familia, es el triste día de tu partida que dolerá por siempre.

Jamás olvidaré ese día en que luchamos por salvarte y los doctores dijeron que tu vida se había apagado, que tu corazón había dejado de latir y que – por un momento- también dejó de latir el mío y ya nada volvió a ser igual.

El dolor y tú ausencia le entregué a Dios para que me enseñe cómo continuar. En cada sueño que tuve valoré más y más todo lo que conseguimos juntos durante tantos años de amarnos y la familia hermosa que formamos.

Yo suponía que pasaría el resto de mi vida contigo y ahora me doy cuenta que tu pasaste el resto de tu vida conmigo, recordando que solías decirme: “yo me casé amándote para toda la vida”. Estoy segura que nunca se van del alma quienes hicieron magia en nuestra vida, y digo “magia” porque sí que luchamos juntos, proyectamos una familia numerosay gozamos de ver crecer nuestra familia, compartiendo con ellos esas largas mesas hasta tu largo viaje.

En esta carta no quiero hablar de muerte sólo de un viaje al cual te adelantaste. Tu no querrías que te recuerden con lágrimas -no serían tus deseos- sino con alegría y música, dichos y enseñanzas que formamos con nuestra bonita historia.

Negarte que te extraño tanto, amor mío, no podría aunque hayan pasado nueve años porque me haces mucha falta y necesito esa mirada junto al aroma de tu perfume en tu piel y esa voz que aún sigue en mi memoria. Amor, debo ser fuerte y el único consuelo es saber que allá estás bien y no sufres. Sé que tú me dirías “no me extrañes tanto, mi amor, sólo me fui antes a un viaje en el que nos volveremos a encontrar pero besaré los rostros de todos los míos y seré un recuerdo dulce en sus memorias”.

Cómo no amarte, querido esposo. Los seres humanos- no todos- que valoramos esa ausencia por todo lo que sembraste nada ni nadie la pueden remplazar.

Por eso, con este presente recordatorio, sigo pidiéndole a Dios que brille para ti la luz que no tiene fin para que tu alma descanse en paz. No es “hasta siempre” sino “hasta pronto, mi amor”. Vivirás en el recuerdo de tu esposa Norma, hijos, hijas políticas y nietos: Agustín, Victoria, Aurora, Aukan y Emmita que son nuestras bendiciones más amadas.

Ruego una oración en tu memoria para que descanses en paz.

LORENZO CIANCIA

CASTILLO, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. Su esposo Abelardo Salvatierra, sus hijos, Nora, Ramón, Teresa y Luis Salvatierra, h/ pol Josefa, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 15:00 hs en el cementerio de la Capilla, Cob Norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la Plata 162 tel 4219787.

ORTEGA, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. Su esposa Segunda Coria, sus hijos Julio, Ana, Francisco, Juan, Azucena, Juan Francisco, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Norte. Servicio Caruso Cía. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

ORTEGA, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. Su hija Ana Maricel Ortega y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.





RUSSO, VALERIA ETHELINE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. Su esposo, hijos, padres y hermana agradecen a todos los familiares, amigos, vecinos, médicos y las personas que cuidaron de ella por su acompañamiento y afecto durante tan dolorosa pérdida. Invitan a la misa que se celebrará en su memoria hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda.





HERRERA, LUIS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Su hermana Blanca, su hermano político Carlos, sobrinos, nietos y amigos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.