FÚNEBRES | 3 de Agosto del 2022

AHUMADA, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 2/08/22|. Su esposa Eckardt Elizabeth, sus hijos del corazón Jennifer, Kevin, Shantal y Tobias, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H .IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

ARABIA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/22|. La vida está llena de recuerdo y estos recuerdos se hacen presente en nosotros ante la partida de nuestra ex directora de la Esc. de Adulto Nº 9 M.R.I.U. Sus ex compañeras la despiden con inmenso dolor. Ya descansa en los brazos del Señor. Rogamos una oración en su memoria.

BALOY CORONEL, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Su hija Rosa Isabel, sobrinos: Bety, María Celia, Julio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Los Flores. Casa de duelo Ruta 9 s/nº. El Zanjón. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CAROL, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Su hermano Hugo y Nancy, sus sobrinos Guada, Kame, Mauro, Andy, Facu y sus sobrinos nietos Camita y Velen. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

DIMIER, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. "Señor permítele entrar en tu reino y dale el descanso eterno". Me quedo con los mejores recuerdos de mi querido profesor Daniel Dimier. Buena persona, caballero, compañero, amigo protector. Mi corazón está triste y llora tu partida. Rectora del colegio secundario "25 de abril" de Garza, Lic. Sandra Isabel Loto acompaña en el dolor a su hermana Stella Maris.

DIMIER, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. Adiós Profe Daniel. En vida era un caballero atento y amable, siempre seré su alumna y colega. Descanse en paz. Prof. Gabriela Maricel Gonzalez. (Colegio Secundario 25 de Abril de Garza).

FUENTES ARANDA, CRISTIAN NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus padres Daniel y Cristina, sus hermanos Milena, Lourdes y Enzo y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

GOMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Familia Storniolo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia por la sentida pérdida. Ruegan una oración en su memoria y por el descanso eterno de su alma.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La comunidad educativa del Colegio "Absalón Rojas" participa el fallecimiento del Prof. Ángel Rodolfo Gómez, esposo de la Sra. directora de nivel secundario Mg. Haydee Rosa Unzain y acompaña en el dolor a su familia; y eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La comunidad educativa del colegio secundario Sarmiento participa el fallecimiento del Sr. esposo de la directora del nivel secundario Mg. Rosa Uzain. Se ruega una oración para su eterno descanso.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar". Juan 16.22. Prosecretarias de la Escuela Ténica Nº 3 Ing. "Santiago Maradona", Prof. Andrea Paz, Teresa Juárez y Rita Guzmán participan con profundo dolor el fallecimiento del señor esposa de la Sra. directora de nivel secundario Mg. Haydee Rosa Unzan, acompañan en oración y ruegan a Dios fortaleza y resignación a la familia.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "En su angustia clamaron al Señor, y el los salvo de su aflicción". Salmo 107:19-22. Directivos, docentes catedráticos, maestros de enseñanza práctica, administrativos y personal de maestranza de la Escuela Tecnica Nº3 "Santiago Maradona" participan con profundo dolor el fallecimiento del señor esposo de la Sra. directora de nivel secundario Mg. Hauydee Rosa Unzain. Ruegan a Dios fortaleza y resignación a la familia.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La Comunidad Educativa del Colegio del Centenario participa con profundo pesar el fallecimiento del esposo de la Sra. Directora Gral. de Nivel Secundario Mg. Haydeé Rosa Unzaín y ruega a Dios para que su presencia fortalezca a toda la familia en estos difíciles momentos.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus compadres y amigos Víctor y Graciela, ahijados Carla, Lucas, Daniel y Santiago participan con tristeza su fallecimiento, acompañan en su dolor a su esposa, hijo y familia. "Que brille para él la luz que no tien fin".

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La Escuela Técnica Nº 6 "Comandante Manuel Besares" de la ciudad de La Banda, sus directivos, personal administrativo y personal docente de esta institución acompañan a la Sra. directora de nivel secundario Rosa Haydee Unzain en este difícil momento y participan con profundo dolor el fallecimiento de su marido el Prof. Gómez, Rodolfo y ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Lic. Susana Martínez, Margarita Suárez y Diego Coronel participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Rectora Rosa Uzain. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Haydeé, Jorge, Hernán, Mariana, Judith, Nicolás S., Nicolás F., Ignacio y Valeria participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Los integrantes del Gabinete Psico Socio Pedagógico de Nivel Secundario participan con pesar el fallecimiento del esposo de la Sra. Directora Gral. de Nivel Secundario Mg. Haydeé Rosa Unzain y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Se elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. María Lía Alarcon, Marcel Cáceres , Myram Palazzi, Enerio Lugones, Gisel Rosa, Patricia Buena, Griselda Zuain, Juan Carlos Vallejos, Adriana Gómez , Miguel Nicolau, Teresita Nediani, Analia Azan, Silvana Nassif, Gustavo Ledesma Vallejos, Gustavo Grimaldi, Analia Valentini, Laura Riera, Maria Rufino y Hebe Suárez participan con dolor el fallecimiento del Sr. esposo de la Prof. Rosa Unzain y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Directivos, administrativos, docentes y de maestranza del Colegio Agrotécnico La Granja hace llegar sus condolencias a la Sra. Directora del Nivel Secundario Mg. Rosa Haydeé Unzain por la irreparable pérdida de su esposo. Ruega a Dios que en estos momentos tan difíciles, su presencia llene de paz y fortaleza a toda la familia. Rogamos oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina; Francisco Dante Pece, su esposa Mariana Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de Rody y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Personal directivo, administrativo, docente y no docente de la Escuela Francisca Jacques, expresa sus condolencias a la Sra. Directora del Nivel Secundario Mg. Rosa Haydeé Unzain por el fallecimiento de su esposo y ruega a Dios oraciones en su memoria por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus compañeros y amigos de rugby de la UCSE participan con profundo dolor el fallecimiento de Rody y acompañamos a toda su familia en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Docentes Agremiados Santiagueños participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su esposa e hija y demás familiares en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La comisión Directiva de AMET participa con mucho pesar la partida del Profesor Rody, acompaña a su Sra. esposa, Sup. Prof. Rosa Unsain y a la familia toda, en este doloroso momento. Ruega al Señor por su descanso eterno y eleva oraciones por la paz y el consuelo para todos sus seres queridos.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Rectora del Colegio secundario "25 de Abril" de Garza Lic. Sandra Isabel Loto, participa con dolor el fallecimiento del esposo de la directora Gral. del Nivel Secundario Mg. Haydee Rosa Unzain, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación..

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El Secretario General de la AMET, Prof. Orlando Gorosito participa y acompaña a la familia del Profesor Rody en este momento de dolor. Eleva oraciones por su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Señor envia tu luz, tu amor como guia y consuelo a su familia". Arq. Juan Coronel, Rita Medina e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Participan con profundo dolor y tristeza su fallecimiento. Silvana Cardozo y José Bustamante. Elevan oraciones en su memoria

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La comunidad educativa del Colegio Heroes de Malvinas, acompañan en estos momentos de dolor a la Directora de Nivel Secundario Prof. Rosa Unzain y a su familia. Elevando oraciones en su querida memoria.





GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Personal directivo, docente, administrativo y miembros de la Asociación Cooperadora del Colegio Secundario Nº 8 Gral. Antonino Taboada de la ciudad de Clodomira participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex Profesor y esposo de la Sra. Directora de Nivel Secundario y que sus restos fueron inhumados ayer. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La Comunidad Educativa del Colegio del Sesquicentenario Nº 6, lamenta el fallecimiento del esposo de la Sra. Directora de Nivel Secundario MG Rosa Unzain. Rogamos a Dios fortaleza y resignación para su familia. Las Termas.

GONZALEZ, IMELDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus sobrinos Gladys, María Eugenia, José, Jorge, Juan y sus respectivas familias, despiden a la tía Imelda y acompañan a su familia en este momento de dolor.

GONZALEZ, IMELDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Mario Frágola y Perla Fernández participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Cucha y acompaña en estos momentos de pesar a su esposo e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Estarás en nuestros corazones. Oramos por tu vida eterna y para volver a encontrarnos". Sus nietos Macarena y Francisco Zamora, Patricia Rayas de Manzanares y Sandro Manzanares participan con dolor tu partida. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus primos Alfredo Z. Ramos y Elena Josefina Vannucci, sobrinos César, Carlos y Verónica participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus primos César Eugenio Vannucci (a) y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus sobrinos Dra. Martha Isabel Villalba Zamora, Juan Carlos Khallou y Andrea Khallou participan con dolor su fallecimiento acompañan al tío Cacho y primos en este triste momento.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. A la gran amiga y compañera incondicional de gratos momentos compartidos te despido con inmenso dolor Norma de Auat, Carlos Alberto Auat, sus hijos Carlos (h), Juan Pablo, Luis y Ramiro con sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros del Dpto. de Artística del Colegio Absalón Rojas participa con dolor su fallecimiento y acompaña en este duro momento a nuestra estimada amiga Prof. Marcela Zamora. Ruega oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Carolina Polti de Rojas e hijos acompañan en estos momentos de pena a su esposo Víctor, a Inés y Mario Pastor Suárez, a su consuegra María Esperanza de Suárez y demás familiares. Ruegan al Altísimo los proteja y ayude.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Carmen, Orlando Nicolás, Daniel Alberto, Carolina de las Mercedes, Nicolás, Emanuel, Sofía, Melita, Lisandro participan con profundo dolor el fallecimiento de Norita. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Julio César Corvalán, Silvia Graciela Peralta y Maximiliano Corvalán Peralta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Martha, Julio, Carmen y Daniel Corvalán Olivera participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA(q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Ricardo Montenegro, María Julia Milki de Montenegro junto a sus hijos María Candelaria y Ricardo Augusto, despiden con profundo dolor a la querida Norita, a quien siempre recordaremos por su calidadez y bondad. Acompañamos a su esposo, hijos y nietos en tan difícil momento. Se ruegan oraciones por su eterno descanso.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Carlos G. Vidal participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Sergio y acompaña a su familia en tan difícil momento.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Ramón Álvarez, Gladys Maidana, sus hijos Pablo, Facundo, Matías y Ezequiel y sus respectivas familias, lamentan el fallecimiento de Nora y acompañan a su familia en este momento de dolor.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Cecilia Lopez Pasquali junto a sus hijos Matias, Leandro y Federico Balmaceda y sus respectivas familias con mucha tristeza despiden a la querida Nora y acompañan con mucho cariño a Cacho, sus queridos hijos y nietos.Que descanse en Paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Daniel F. Yocca, su esposa María Lucrecia de la Cruz, hijos y nietos lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan con inmenso abrazo y oraciones a su querido primo Cacho y a toda su familia en este triste momento.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia, elevando oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Miguel Ángel Giuliano, Teresita Juárez y sus hijas Alejandra y Pedro Julián, Ángeles y Eduardo Pedemonte, Laura y Rodolfo Storari, Belén y Mariano Leiva participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. María Laura Giuliano y Rodolfo Storari junto a sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Inés y Víctor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Luis Alberto Coronel, Graciela B. de Coronel, sus hijos Juan Pablo y Facundo, participan con profundo dolor el fallecimiento de Nora y piden a Dios resignación para su esposo Cacho y familia. Elevan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa: sus hijos Kike e Ivana, Gabriela y Guillo, Eugenia y Monchi, y Ricardo participan el fallecimiento de la querida Nora y acompañan en este doloroso momento a Norita y Félix, a su esposo Cacho y familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Monchi Demasi y Euge Cazzaniga, acompañan en este doloroso momento a Cacho y a toda la familia.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Elvira Castillo, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su esposo, hijos y nietos en tan triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Marta Sapunar, Fernando Barrionuevo, sus hijos y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Norita, Félix y demás familiares, en tan difícil momento.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Luis César Congiu, Carolina Pinto y familia, participan con profundo dolor y acompañan a su esposo e hijos en tan triste momento. Nuestras oraciones por su eterno descanso.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Amigas de las familias Parisini - Zamora, acompañan con gran tristeza en la pérdida física de Norita. Elevan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Houda Arja de Zeman, sus hijos Marcia, Claudia, Sandra y Juan y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga de toda la vida y acompañan a su esposo Cacho y a sus hijos Sergio, Marcela, Victor, Ines, Norita y sus nietos en tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones a su querida memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Nora Grignaschi y acompaña en el dolor a su hijo, Mg. Sergio Zamora, Secretario de Extensión Universitaria de la UNSE, como así también a familiares y afectos.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Secretarias, Secretarios, Subsecretaria y responsables de Áreas, integrantes del gabinete de rectorado, participan del fallecimiento de la Sra. Nora Grignaschi y acompañan en el dolor a su hijo, Mg. Sergio Zamora, Secretario de Extensión Universitaria de la UNSE, como así también a familiares y afectos.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El director de la Escuela de Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Esp. Francisco Muratore, junto al equipo que integra la EIE, participan del fallecimiento de la Sra. Nora Grignaschi y acompañan en el dolor a su hijo, Mg. Sergio Zamora, Secretario de Extensión Universitaria de la UNSE, como así también a familiares y afectos.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La directora de la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Dra. Eve Liz Coronel, junto al equipo que integra la EAyO, participan del fallecimiento de la Sra. Nora Grignaschi y acompañan en el dolor a su hijo, Mg Sergio Zamora, Secretario de Extensión Universitaria de la UNSE, como así también a familiares y afectos.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El equipo que integra la Secretaría de Extensión Universitaria, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Nora Grignaschi y acompañan en el dolor a su Secretario Mg. Sergio Zamora, como así también a familiares y afectos.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La subsecretaria, Esp. Gabriela Moyano, junto al equipo que integra la Subsecretaría de Comunicaciones, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Nora Grignaschi y acompañan en el dolor a su hijo, Mg. Sergio Zamora, Secretario de Extensión Universitaria de la UNSE, como así también a familiares y afectos.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Comisión Directiva, personal y socios del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex socia y madre de su socia Dra. Nora Eugenia Zamora. Se ruega una oración en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre política de la Dra. Cecilia Parisini, presidente de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Víctor Zamora y madre política de la Dra. Cecilia Parisini socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Consejo directivo, tribunal de etica, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitacion, comision de asesoramiento laboral, departamento juridico y cuerpo administrativo del consejo medico de santiago del estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Victor Zamora y madre politica de la Dra. Cecilia Parisini. Ruegan una oracion a su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Victor Zamora y madre politica de la Dra. Cecilia Parisini. Ruega una oracion a su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Alberto Gastón Castro, Mirta Vizgarra de Castro, Ana Raquel Rodríguez Ribera y sus respectivas familias despiden con cariño a Norita quien ya descansa en paz y acompañan a Cacho e hijos en estos momentos de tristeza y dolor. Se ruega una oración en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Mario Ibarra y Maribel Cejas participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida compañera Marcela Zamora. Acompañan a la familia ante esta irreparable pérdida, rogando por el descanso eterno.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Si vivimos, vivimos para el Señor, tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor". Querida Norita, tu amiga y colega Dra. Gladys Isabel Díaz, te despide con mucho afecto por haber compartido gratos momentos en nuestras vidas. Acompaño con profundo dolor a tu esposo, hijos y nietos. Ruego una oración en su querida memoria. Descansa en paz.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Dr. Federico José Yocca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando pronta resignación cristiana a sus familiares.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Los Dres. Susana de Scaglione, Carlos Scaglione y Aldana Scaglione saludan con profundo dolor a su colega Dr. Víctor por la pérdida de su madre. Elevan una oración en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Que en paz descanse. Compañeras del taller de Tejido del Club de los abuelos participan con profundas tristeza su fallecimiento. Dios le de fortaleza y resignación a su familia. Siempre te recordaremos.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Compañeras y amigas de su hija Inés participan con gran pesar su fallecimiento. Dres. Elena Piccardi, Patricia Palomo, Mirta Peralta, Ramiro Uñates Pellene, la acompañan con gran cariño en este triste momento. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Con gran cariño estrechamos en un fuerte abrazo a su esposo Cacho, a Sergio, Marcela, Inés, Norita, a nuestro querido Víctor y sus flias. en estos dolorosos momentos. Norita, ya descansas en paz. Oraciones por su descanso en el Señor. Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y flia.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Cristian Oliva participa su fallecimiento y acompaña a Inés Piotti y demás familiares y seres queridos en estos momentos de profundo dolor.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Nélida Gómez de Moyano y sus hijos Ma. Gabriela y Francisco Muratore, Alfredo, Franklin y Fanny Díaz, acompañan a su esposo Cacho y a sus hijos Sergio, Marcelo, Víctor, Manuel y Norita y sus respectivas familias en este momento de dolor y ruegan que Dios la reciba en su gloria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Olga Noemí Martín de Montenegro participa el fallecimiento de su colega Nora y acompaña a su hija Norita y familia en estos momentos de dolor. Brille para ella la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su querida memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. A nuestra querida amiga y compañera de gratos momentos vividos, recuerdos que quedarán grabados en nuestros corazones y vivirán por siempre. Te despedimos Norita con mucho amor y oramos por tu descanso eterno. Te queremos, acompañamos a la familia en su dolor, los chicos de Aqua Gym: Norma, Vale, Charo, Bea, Copi, Graciela, Lidia, Sara, Chiquito, Lucía, Seba, Cristian, Lili, Marina y Perla.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Martha Rodríguez de Yocca, sus hijos Livio, María Martha, Ricardo y sus nietos Facundo, Rodrigo, Camila, Valentín y Faustino comparten el dolor con la familia de Nora, esposa, madre, abuela y amiga ejemplar. Ya está en presencia de la Virgen y el Señor gozando de la vida eterna.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El Club de los Abuelos de Santiago del Estero y los integrantes del taller de tejidos participan con dolor el fallecimiento de su socia y acompaña a sus familiares en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Mónica Martilotti Abalos, sus hijos Marcela, Mariano y Santiago Bonacina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus consuegros Ramón Demasi, Dora Martilotti, sus hijos Félix, Agustín, Ramón y Rafael y sus respectivas familias participan con tristeza la partida inesperada de nuestra querida Nora.y que sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Luciana Demasi, Carlos Zárate y sus hijos Joaquina y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este duro momento.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La comunidad educativa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Madre del docente de nuestra casa de estudios, Lic. Sergio Zamora. En este momento de dolor hacemos llegar nuestras condolencias y afecto a toda su familia.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Lic. Sergio Zamora, Secretario de Extensión Universitaria, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Arq. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece, Celia Pece de Sayago y Marta Pece y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a Cacho e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Decir adiós entre nosotros, amiga y compañera del alma, es una palabra jamás imaginada. Estarás como siempre a nuestro lado, tratando de ahuyentar nuestras penas y llenando los espacios con esperanzas. No mencionaré todas tus cualidades, pues los que te conocieron, supieron apreciarlas. Solo te diré: espéranos, hasta que volvamos a encontrarnos. Antonio Sereno, Josefina Macedo Ruiz, hijos y nietos acompañan en el dolor a su esposo Cacho, a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria, rogando por el descanso eterno descanso de su alma y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Amiga querida, te despedimos con el cariño de siempre. Te recordaremos en cada momento, en cada encuentro". Tus amigos del "Gym Cuba": Prof. Adrián Cuba, Norma Corvalán, Alicia Valdez, Graciela Coronel, Marta Terrera, María de los Ángeles Moreno, Gladys Sequeira, Blanca Gauna, María Mercedes Tenti, Angélica Boles, Andrea Antonis, Claudia Quinzio, María José Simón, Laura Mitre, Achwak Raphael, Silvia Ledesma, Ana Barrionuevo, Leticia Cabrera, Lucky Zabaleta y Suny Cuba participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Cacho e hijos en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Salvador Storniolo y su esposa Zulema acompañan al Arquitecto Zamora en esta gran pérdida de su Sra. esposa. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Silvina Volta Chazarreta y Lautaro Peralta Galván participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.





GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La Comisión Directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Teacher Victor y a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Amigas y colegas de su hija Marcela del Dpto. de Educación Artística del Colegio Absalón Rojas: Marina Touriño, Cintia Lescana, Marta Rigourd, Daniela More y Magdalena Daud acompañan con oraciones por el eterno descanso de su alma. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Dra. Andrea Olmedo y sus hijos Daniel y Stephania Parisini participan con profundo dolor su fallecimiento.

INAMORATO, VÍCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Santiago Lezana participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su amiga Gringa en este dificil momento y ruega oraciones en su memoria.





IÑÍGUEZ, SEGUNDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Su esposa Lilia, sus hijos Lorena, Cristina y Mariana, sus nietos Lucca y Luisana y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO

MANSILLA, ESPERANZA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus hijos Estela, Monica, Dora, Ines y Carlos, sus hijos políticos, sus nietos, bisnietos y demás familiares ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de Las Delicias. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

TUATE DE MAZZARELLI, ALBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Rosita Padilla de Carrizo e hijas Mercy, Chela, Chabela y Ma. de los Ángeles participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga y vecina de toda una vida. ¡Descansa en paz junto a Dios, te lo mereces por tu ejemplo de persona y amiga! Acompañamos a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

VEUILLEMENOT, GLADYS TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Acompañamos con mucho cariño a nuestro querido y fiel compañero de vida Luis, en tan irreparable pérdida de su amada madre. Su familia de corazón Mary Roldán, Sole Iglesias, Lorenzo y Luchi Toviggino acompañan con cariño a la familia.

VEUILLEMENOT, GLADYS TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Querido Luis: En un día tan triste, recibe nuestros condolencias de todos tus compañeros de trabajo. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VEUILLEMENOT, GLADYS TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Querida amiga Gladys siempre te recordaremos con mucho amor y estarás en nuestros corazones. Puchi Ávila, Gringa, Exequiel y Gordichi acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.





MEDINA, DIEGO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. No llores si me amas. ¡Si conocieras el alma de Dios y lo que es el cielo!... Si pudieras oír el cantico de los ángeles y verme en medio de ellos! Si por un instante pudieras contemplar, como yo, la belleza, ante la cual las bellezas palidecen". ¿Me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme en el de las inmutables realidades? Créeme cuando llegue el día que Dios ha fijado, y tu alma venga a este cielo, en que te ha precedido la mía, volverás a ver a este corazón que siempre te ama, con todas sus ternuras purificadas, transfigurado y feliz, no ya esperando la muerte, si no avanzado contigo por senderos de luz. Su madre Elba, sus hnos. Claudia, Luis, Andrea, Victor y Natalia, sus sobrinos, sobrinos nietos y cuñados invitan a la misa en la iglesia Santa Lucia a las 19.30 hs al cumplirse un ms de su fallecimiento.





MEDINA, DIEGO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. Mas alla del sol, más alla del sol, soy tengo un hogar dulce hogar. Su tía Kika Cáceres de Medina, sus primos Susi Medina y familia, Daniel Medina y familia, Vanesa y familia, Yesica y familia, Juan Carlos y familia, Jimena y familia al cumplir un mes de su fallecimiento.

MEDINA, DIEGO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. Diego sobrino te fuiste de viaje y tomaste el tren equivocado que te llevó lejos y no pudiste volver pero en la próxima estación te estamos esperando tus padres, abuelos y tíos, que te abrazan y besarán y te quedaste con ellos y no pudiste volver, te seguimos esperando tus tíos José Cáceres, Beatriz, Sebastián y Agostina al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.





CAVALLI, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Los miembros de la Asociación Santiagueña de Hemodialisis y Transplante Renal, participan el fallecimiento de la madre de la empleada Olga Caiña, dan sus condolencias y acompañan al resto de la familia en estos momentos de tanto dolor.

CAVALLI, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Elvira Sánchez, Olga Suasnabar y Miguel Marcoux, amigos de su hija Olga Caiña, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia. Ruegan una oración en su memoria.

CORIA, ANALÍA GRISEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Su madre Domínguez Azucena, sus hijos Juan, Sergio, Pablo, hija pol Roxana, su nieto Francisco, sus hermanos Hugo, Nico y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787

CORIA, ANALÍA GRISEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. La comisión directiva, socios y amigos del Club Social La Banda participa el fallecimiento de la esposa de uno de los integrantes de comisión directiva Sr. Ramón Villalba. Ruega oraciones en su memoria.

CORIA, ANALÍA GRISEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Luchi Cerioni y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su amigo Ramón Villalba ante la irreparable pérdida de su esposa. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, EVELINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Acompañamos a Leonardo y a Enzo en este momento , sus compañeros de trabajo.

GEREZ, EVELINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Carime Abdala acompañan a Leonardo a Enzo y a toda la familia en este momento.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Jesús Misericordioso acogela en tus brazos y conducela al Reino Celestial. Nelida y Ana Benac, Rodolfo Gonzalez, Carlos Maccio y Carlos Javier Maccio Benac y flia. participan c profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Teresita y a su nieta Maria Lourdes y demás familiares en estos dolorosos momentos.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Que el Señor la tenga a su lado como nosotros en el corazón. Anahi Maccio, Jorge Zahorski y Sofia Maria Zahorski Maccio participan con profundo dolor el fallecimiento de Elisa y ruegan consuelo y resignación para Teresita, María Lourdes y demás familiares.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Alfredo Ducca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Dr. Walter Daniel Micol, Beatriz Viaña, Oscar Quiroga, Guadalupe Mitre, Cecilia Barquín, Ruth Coronel y Silvina Díaz participan el fallecimiento de la abuela Elisa, de Lourdes y Leandro Ferreyra. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Alicia Allub y sus hijos Rodrigo, Belén y Virginia Gómez Mena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Teresita, Pocho y a toda la familia. Que Dios le dé el descanso eterno junto a Alfredo y mi amiga del alma, su hija Pocha, que la precedieron en su partida.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Su sobrino nieto Carlos Esteban Orieta, sus hijos Franco Nicolás, Sofía y Gonzalo Orieta Areal, su madre Judith Rodríguez Vda. de Orieta participan con gran pesar el fallecimiento de Genuaria y acompañan en el dolor a sus hijos Teresita y Alfredo Ramón Montoto con sus respectivas familias. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Asociación Civil Cooperadora del CEPSi "Eva Perón" participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de la Vicepresidente de la institución, Teresita Montoto. Ruega a Dios oraciones por su eterno descanso y que el recuerdo del amor que les brindó en vida sirva de consuelo y fortaleza a toda la familia.

RUIZ, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus hijos, Sulma, Sandra, Miriam, Nardo, Edith y Enzo Pérez, h. pol. Orlando, Enrique, Sandra, Ariel, Erica y Matías, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio de La Invernada Dpto. Figueroa, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

RUIZ, RAMONA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Su esposo Antonio Campos, sus hijos Orlando y Walter Campos, su Hijo político Roberto Quiroga, su nieto Eric Santiago Quiroga y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia La Banda, casa de duelo: San Isidro 159 La Banda EMPRESA SANTIAGO





CORREA, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Madre querida! A dos años de tu partida al Reino Celestial, cada día, es como si nos esperaras en tu casa, como todos los días, con tu hermosa y luminosa sonrisa, que nunca falto, así como tus buenas obras y las enseñanzas que nos dejaste que cada día tratamos de hacerlas realidad. Descanso en paz, junto a Nuestro Señor Jesús y la Santísima Virgen. Tus hijos Enrique Eberle, esposa e hijos Guillermo Eberle e hijas y Roberto Eberle e hijas y nietos, participan de la misa que habrá de llevarse a cabo en la Capilla de San Cayetano el día 04/ de Agosto de 2022 a las 19 hs.

SAAVEDRA DE SÁNCHEZ, MARÍA TERESA (Mary) (q.e.p.d.) Falleció el 03/06/22|. Mary querida: A dos meses de tu partida, te fuiste en lo mejor de nuestras vidas, muy joven aún para dejar esta vida. Te extrañamos, te lloramos y pedimos que descanses en paz como te lo mereces. Eras una esposa, madree y abuela ejemplar, mi amor, gracias por compartir 40 años juntos. Te quería con toda mi alma. Solo te pido que ilumines el camino de nuestros hijos y nietos. Con inmensa tristeza y dolor tu marido Victor Sanchez, tus hijos Nino, Ivana, Chongui, tus nietos Nimia y Cristobal, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol (La Banda).

SANTILLÁN, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/22|. Su hermana Martina Santillán, su cuñado, sobrinos, sobrinos nietos, invitan a familiares, vecinos y amigos, a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Cristo Rey a las 20 hs, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.





LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus hijos Mariana Laura Ameriio, Oscar Gabriel Amerio y Mónica Cháijale, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz. Frías

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Su hermana Susana Liendo, participa con inmenso dolor su partida al Reino Celestial y eleva oraciones en su querida memoria. Frías.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus nietos Camila, Facundo, Lorenzo y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por el descanso eterno de su alma. Frías.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Participa con profundo dolor su desconsolada hija Mariana Laura Amerio, Eleva oraciones a Dios y ruega por el descanso eterno de su amada madre. Frías

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Su permanente colaborador y amigo de siempre Juan Carlos Banegas, participa con dolor su fallecimiento y ruega a Dios por su descanso eterno. Frías.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "El Señor es mi pastor, que me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar. Dra. Gladys Saleme de Figueroa y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de profundo dolor. Descansa en paz querida Chelita.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Querida Dra. pionera de la Odontología, nos dejó tanta enseñanzas. Hoy lloramos su ausencia y partida. Nos deja un dolor muy grande. Gracias por tanto querida Dra. "Chela", la vamos a extrañar. Descansa en paz. Sus colegas de Frías.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Comisión Directiva, personal y socios del Círculo Odontológico Santiagueño participan con el fallecimiento de su ex socia. Se ruega una oración en su memoria.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Por sus frutos los conocerán". Seguramente El Viñador, recogerá gozoso tu siembra pródiga en esta tierra. Gracias por formar parte de nuestras vidas. Nos quedamos con tu amor, tus ocurrencias graciosas, tu hospitalidad y sencillez. Juan Emilio Rodríguez Ribera, Soledad Lombardi, hijos y nietos te despiden con infinita tristeza y acompañan en el dolor a tu querida familia.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Familia Boffo Goin, participa con pesar su fallecimiento, acompaña a la familia en este triste momento y eleva una oración en su memoria.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Estudio Jurídico Integral Amerio y Asoc. hace llegar a la Dra. Mariana Amerio y flia., nuestras condolencias por la pérdida de nuestra querida Dra. Arminda. Rogando por su descanso eterno. Teodoro Funes, Laura Ferreyra, Darío Farías, Sofía Aye Valdez, Denle Sandin.

LLINAS DE MARADONA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus hijas Valeria y María José, sus hijos pol. Daniel, Héctor, sus nietos Mariano, Luciana, Belén, José, David, Marisol y su bisnieto Ciro participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV. SOC. AMPARO SRL.

LLINAS DE MARADONA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. La comunidad educativa del Colegio Secundario del Bicentenario de la Autonomía Provincial de la localidad de Vilmer participa y se unen al dolor de nuestra compañera Llinas Valeria extensivo a toda su familia por el fallecimiento de su querida mamá y los acompañamos en este difícil momento. Pedimos a Dios por su eterno descanso.

LLINAS DE MARADONA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Mario De Marco y flia; Franco De Marco y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MAZÁN, BLANCA HEBE (q.e.p.d.) Falleció el 01/8/22|. Su esposo Carlos Alberto Garrido, sus hijos Laura, Fernando, sus hijos políticos Andi Garcia, Ana Ledesma Cáceres y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Teléfono 4219787.

MOLINARI, DELFÍN RODOLFO (qe.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Su hijo Mario Molinari su hija politica Maria Belen Abdala sus nietos Delfina , Guadalupe, Agustina Molinari y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

ORTEGA, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. La Comunidad Educativa del Centro Experimental Nº 8 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera de tareas Ana Orte y que sus restos fueron sepultados en Clodomira.





ARGAÑARAZ, EMILIA VICTORIA (q.ep.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus hijos y sobrina Elisa Argañaraz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Graneros (Tucumán). Elevan oraciones en su memoria Las Termas.

PADILLA, PEDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus hijos Maria, Silvina, Sandra, Agustina, Melisa, Cristina, Favian, h. politicos Sebastian, Diego, Mariano, Banegas Mariano Villarreal , Javier, Elvis, Mercedes nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Arraga dto Silipica COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787