FÚNEBRES | 5 de Agosto del 2022

05/08/2022 - 05:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

04/08/2022

- Guillermo Ramón Bravo (Beltrán)

- Damaris Nahiara Leonarda Herrera

- Julio Argentino Baltazar Avendaño (Bs.As.)

- Lilia Dora del Valle Gómez de Jaimes

- Claudia Azucena Rojas de Silva

- Obdulio Zelada

- Inés Elvira Panichelli

- Pedro Fabián Fabri

- Clara Rosa Paz

- Juan Ignacio Avendaño

- Nora Noemí Cisneros

- Eladio Martín (Añatuya)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su esposo Aldo Basbus, sus hijos Maximiliano, Camila y Mauro, su madre Myriam Mulky, Hnos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz.HAMBURGO CIA. DE SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Querida prima: no existen despedidas entre nosotras, allí donde estés, te llevaré en mi corazón". Su prima María Martha Auad y sus hijos Mia, Emilio y Bruno participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Hasta que apunte el día y huyan las sombras amada Marcelita. Siempre te llevaremos en el corazón. Su primo hermano Robín Mulki, sus hijos Iván, Esteban y Emilise..

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Pedro José Basbús, Patricia Laura Turk y sus hijos, Alfonso, Federico y Pedro Martín, participan con dolor del fallecimiento de nuestra querida Marcela y piden a Dios que consuele los corazones de Aldo, Camila, Maxi y Mauro.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Lic. Ricardo Dalale y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. José Andrés Basbús, su esposa María de los Ángeles Lescano y su hija Sofía del Pilar, lamentan con dolor el fallecimiento de Marcela y acompañan a Aldo y sus hijos.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Cr. Atilio Chara y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.





AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Manuela Simón y Gianna Bica Tagliapietra acompañan a su hija Camila en este triste momento.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Silvia Basbus de Galván, su esposo Carlos Galván, hijas Sandra, Valeria y Fabiana Galván, Victor Basbus y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Compañeros de Maximiliano de Contaduría de la Provincia, Dpto. Control de Haberes: Jorgelina, Cintia, Virginia, Gaby, Laura, José, Mario, Alejandro, Luciano y Ramón C., participan con honda pena su fallecimiento y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos." Romanos 14:8. Lelia Abdulajad y mi hija Alizar participamos con profundo dolor el fallecimiento de mi amada amiga de toda la vida. Acompañamos a su familia que tanto amó: esposo, hijos, madre, hermanos, madre política, hermana política y sobrinos. Dios los sostenga y consuele. ¡Hasta pronto hermana de mi corazón!

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Muñeca González de Vittar, sus hijos Cecilia, Jorgito y Alejandro con sus respectivas familias participan con dolor su partida a la Casa del Padre y acompañan a su esposo e hijos.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Tus vecinos Magali, Baby, Marcelo, Enriquez Gallegos y familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Baby Enriquez Gallegos, compañera de trabajo de su hermano Jorge, participa con dolor su fallecimiento. Ruego oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Aquellos que amamos nunca pueden estar más lejos que a un pensamiento de distancia. Mientras que exista un recuerdo de ellos, vivirán por siempre en nuestros corazones". Mario Luis Seiler, su esposa Claudia Marcela Jerez y sus hijos Maxi y flia. y Stefano Seiler participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos tristes momentos a toda su querida familia, en especial a su amiga Mirian. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Dra. Marta Velarde y Roberto Azaretto participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor de la partida.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos es hermosa la heredad que me ha tocado". (Sm. 16:6 - La Biblia). Irma Ise de Velarde y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor de la partida.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios". (Mateo 5:8). Fernando Mulki, Claudia Vazquez de Mulki, sus hijos Matías, Estefanía, Melina y Joaquín, despiden con dolor a su querida amiga Marcela; y acompañan a su familia orando por consuelo y paz en estos momentos de prueba.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.1 Corintios 15:20. Dr. Víctor Mulki, sus hijos Santiago, Pauli, Lourdes, Alejandra y Facundo; su nieto Benicio, su hermana y cuñado María Elena y Gustavo Vigliarolo

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Asi fue que el pueblo salvado por el Señor, regresó y llevó a Sión con gritos de alegría. Su felicidad será siempre como una corona en su cabeza.Tendrás gozo y alegría. La tristeza y el dolor desaparecerán". Isaías 51,11. Sus hermanos Miriam, Veronica y Jorge, sus sobrinos Juliana, Javier y Nicolás.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Descansa en la Paz de Señor. Muy tristes por tu partida ,te despedimos con mucho amor. Sus tíos,Margarita Hatun,Doris Hatun, Teresita Hatun,Mirtha Hatun,Gladys S de Hatun y sus respectivas familias.Rogamos oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Enrique Chalfoun, su esposa María Di Lucca y sus hijos acompañan a su flia en tan dolorosa partida al Señor. Elevan oraciones en su memoria

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Ana Manuela Simón y Patricia Delfabro participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este doloroso momento, en especial a su hija Cami. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Carlos Mulki, Sofia Basbus, sus hijos Sergio y Fernanda; Diego y Cynthia; Fabiana y Juan Lutfi participan con dolor la partida de Marcela Emilce Auad, acompañando a su familia ante la irreparable perdida. el Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Gladys Satuf de Hatun junto a sus hijos Pablo, Roxana, Cinthia, Paula y Germán, con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañn a su familia en tan triste momento. Que en paz descanses querida Marce.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa de su matriculado Cr. Aldo Federico Basbus. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa del Cr. Aldo Federico Basbus. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa del Cr. Aldo Federico Basbus. Que descanse en la paz del Señor.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos." 2 Corintios 5:1. Ester Morales y flia, Miguel Cejas y Marta, Oscar Cejas y Patricia, y Mónica Cejas, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Marcia Zeman, su esposo Martín y sus hijos Facundo y Gonzalo acompañan con profundo dolor a su querido amigo Aldo y sus hijos en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Piri Rubio y familia acompañan con profundo dolor a su querido amigo Aldo y sus hijos en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras van con ellos" (La Biblia). La Comunidad Educativa del "Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams" participa con gran dolor el fallecimiento de su compañera de tareas y acompaña a la familia en el dolor de la partida.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Olga Povedano, Aristóbulo Paz y Luisa Chequer participan con profundo dolor su fallecimiento , acompañamos a su familia y elevamos oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Atilio Richards Shalo Violeta Sarita y Silvia Chara participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Aldo y sus hijos en este momento tan triste.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Cdor. Antonio Abraham y sus hijos Romina, Pili, Silvina y Diego, participan con hondo dolor el fallecimiento de la esposa del querido Cdor. Aldo Basbus y acompañan a la familia con oraciones.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Que brille para ella, la luz que no tiene fin". CPN Andrea Urquiza, CPN. Ana Lila Cheble y demás personal de Contaduría General de la Provincia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa del CPN Aldo Federico Basbús, y madre de nuestro compañero de trabajo Maximiliano Ezequiel Basbús. Se ruega una oración en su memoria.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Que brille para ella, la luz que no tiene fin" La Sociedad Mutual de Empleados de Contaduría General de la Provincia, participa con profundo dolor del fallecimiento de la señora esposa del socio y ex presidente de nuestra Institución, Aldo Federico Basbús. Se ruega una oración en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Marta Rivas Jordan, sus hijos Santiago, Paula y Benicio, Lourdes, Alejandra y Facundo participan con dolor el fallecimiento de la querida Marcela. Acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Olga, Roberto, Adela, Maria Laura, Marcelo y María Cecilia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Marcela Auad de Basbus y ruega oraciones en su querida memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. " El que cree en mi, aunque este muerto vivirá". Chini Habra Fernández participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia, amigos e Iglesia en este difícil momento de separación física.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Juan Carlos Brizuela y familia participan su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Mario Enrique Anna y Elena Piñón participa su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposo Aldo, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Willy Torrens y Patricia Seggiaro participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposo Aldo, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Basbús Gustavo, Giovanello María José y sus hijos Gastón, Macarena Perez Carletti, Adolfo, Camila Siman y Augusto. Despiden con muchísimo pesar a mi Queridísima amiga Marchu.

AUAD DE BASBÚS, MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Empleados de Papeleria Basbús. Despiden con muchisimo pesar a la querida amiga Marchu.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Los amigos de su esposo Aldo. Cacho, Migui, Guilly, Mario, Gordin, Pinchula, Daniel y Omar y Beto, acompañan a la familia en este difícil momento, rogando cristiana y pronta resiganción.

AVENDAÑO, JUAN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Su esposa Noemí Galván, sus hijos Martin, Juan, Jose Maria, Abel, Ivana, h. politicos Veronica, Gisella, Giselle, nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

AVENDAÑO, JUAN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. "Es tan difícil tu partida, porque ya no estás en cuerpo, pero hoy tu espíritu está con nosotros, te sentimos en nuestros corazones, y asi será eternamente, solamente se fue parte de ti, cada vez que prendamos una vela, esa llama encendida nunca se terminará, vivirás en nuestros recuerdos toda la vida. Sus hermanos , sobrinos y nietos.

AVENDAÑO, JUAN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Su hermana Josefina, sus sobrinos Analía, Jorgelina y Toro y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

AVENDAÑO, JUAN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Acompañamos en el dolor a su hija Ivana, sus compañeros de trabajo del Juzgado Laboral de 6º Nominacion. Rogamos una oración en su memoria.

AVENDAÑO, JULIO ARGENTINO B. (CAP. DE CORBETA IM (R) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/8/22|. Sus hijos Guillermo y Graciela, sus nietos María Belén, Virginia y Santiago participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en la Pcia. de Bs. As.

AVENDAÑO, JULIO ARGENTINO B. (CAP. DE CORBETA IM (R) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/8/22|. Sus hijos Julio y Cecilia, sus nietos Francisco y Lucía, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en la Pcia. de Bs. As.

CISNEROS, NORA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Su esposo Campos Marcelo sus hijos, Marcelo, Brenda, Carla, Gabriel, Milva, sus nietos Ameli, Cristofer, Paula, Juliana y Cristencen, sus hermanos Lina, Roberto, Marta, Elba, Berta, Raul, Esther, Berza, Daniel, Ariel y demás familiares. Ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui. Servicio realizado por EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 3855357628.

FABRI, PEDRO FABIAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su esposa Verónica Arancibia, sus hijas Milagros, Martina, Delfina y Catalina, sus hermanos Pocho y Marilyn, amigos y demás familiares ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

GÓMEZ DE JAIMES, LILIA DORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Su esposo Negro, sus hijos Daniel y Monica, nietos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 8:30 en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El Consejo Directivo del Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de nuestra colega de gran trayectoria profesional y acompaña a su familia en éste difícil momento, especialmente a su hija y colega Dra. Nora Eugenia Zamora. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo Cacho y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El Area Mantenimiento de Sistemas de la DGIPSE, participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Sergio en estos momentos de dolor.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Dr. Eduardo Allub acompaña en este momento doloroso a su colega Dr. Victor Zamora. Eleva oraciones por el eterno descanso de su mamá. y ruega fortaleza para toda su familia.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El personal de la Facultad de Ciencias Médica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, acompaña a su hijo Dr. Victor Zamora en este momento, rogando por eterno descanso de su madre.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El vicerrector de Relaciones de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, lamenta su fallecimiento, y acompaña con oraciones a sus hijos y nietos en este difícil momento de dolor. Espera para toda la familia el pronto consuelo de la fe.

HERRERA, DAMARIS NAHIARA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su mamá Micaela Macarena Herrera, sus tíos, primos, sus abuelos, su madrina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Teléfono 4219787.

HERRERA, DAMARIS NAHIARA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. La Iglesia Cristiana Libertad en Cristo, lamenta profundamente el fallecimiento de la nietita de su servidor Ramón Herrera, y esposa Ney Ordoñez. Acompañan a su familia en este doloroso momento, rogando al Señor que calme sus corazones ante esta angustia. Elevaremos oraciones para que descanse en paz. Será una brillante estrellita que acompañará a su familia desde el cielo.

PANICHELLI, INÉS ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Sus hijos Hector, Bibiana, y Cesar, sus hijos políticos Marta, Diego y Maria Ines, sus nietos Romina, Franco, José, Matías, Sofía, Noelia, sus bisnietos Agustina, Pedro, Ignacio, Nemias, Francisco, amigos y demás familiares Elvira, Omar, Roberto, Juanita, Jorge, Diolindo. Ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio realizado por EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

PANICHELLI, INÉS ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Myrian y María Angélica Maza participan su gozoso encuentro con el Padre Eterno y abrazan con cariño a sus hijos Oscar, César y Viviana, hijos politicos, nietos y demas familiares.

PANICHELLI, INÉS ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Jaqueline, Viviana, María, Viviana, Silvina, Teresita, Stefano y Myriam del Área Sueldos de la DGIPSE, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos César y María Inés en estos momentos de dolor.

PANICHELLI, INÉS ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. El Area de Sistemas de EDESE, participa el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Cesar. Ruega oraciones en su memoria.

PANICHELLI, INÉS ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Directivos y personal de la Empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del empleado César Ramón Santacreu y ruegan oraciones a su memoria.

PAZ, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Sus hijas Juana y Blanca sus nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROJAS DE SILVA, CLAUDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Su esposo Alfredo Silva, sus hijos Carlos, Emanuel, Gabriel y Mauro, su hija pol Anita y sus nietos Génesis, Román, Ciro y Valentín, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Serv. Soc. AMPARO SRL .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROMERO, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus hijas Mirta Alicia Rucheli, Elizabeth del Valle Rucheli y Ana Beatriz Rucheli, sus nietos, bisnietos y demás familiares ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531.Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su esposa Ada Malagaa, sus hijos Walter, Viviana, Fernando, Mariana y Agustin, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de los Flores. Serv. Soc. Amparo SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Querido Obdulio. Dejaste una huella imborrable representando al Deporte Santiagueño en el plano Nacional e Internacional. Tus valores humanos que entregaste, siempre estarán presentes. Fuerte abrazo a tus hijos. Descansa en paz. Fernando Moyano.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". El Dr. Santiago Coroleu y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan triste momento. Se ruega oraciones en su memoria

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Directivos y personal de la Empresa Ferreteria Comercial Colon SRL, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Fernando Zelada y flia., en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Directivos y personal de Ingecon SRL, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Fernando Zelada y flia, en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.













ROCHA, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/13|. "Amado padre mío, Dios te eligió una noche muy tranquila para volar al cielo y desde allí como un rayo astral iluminas nuestras almas para darle sentido a la vida". Su hija María Rocha invita a la misa a realizarse el dia de hoy en la iglesia San Francisco a las 19 hs.





Laura, Ariatna C., hijos políticos: Virginia Bolatti, Leandro Ferreyra, Agustín Sayah Correa y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROMERO DE RUCHELLI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. "Que el Señor la cobije en sus brazos y le dé el descanso eterno". Su prima hermana y amiga, Beatriz Alcalde de Filippi, sus sobrinos Silvia y Gustavo Filippi y sus respectivas flias, participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO DE RUCHELLI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus compañeras de la Promocion 1952 de la Escuela Nomal Regional (LB), participan su fallecimien to y acompañan a su flia., en estos momentos de dolor. Descansa en paz amiga hasta que volvamos a encontrarnos. Siempre te recordaremos.

ROMERO DE RUCHELLI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Nené Grana de Manfredi, despide con dolor a su amiga de toda la vida. Ruega a Dios q ue la reciba en sus brazos y le permita caminar con su esposo e hijo por los verdes prados donde la luz no tiene fin. Eleva ioraciones para que la resignación de sus hijas les haga comprender que ella no está fisicamente con el, pero espiritualmente las acompañará Siempre.

ROMERO DE RUCHELLI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Mónica Manfredi y Oscar Ruiz y sus hijos Ivana, Javier, Vanina y Gastón con sus respectivas familias, despiden con dolor a la mamá de Negri, Cachi y Betty a la que consideran miembro de su familia. Doña Rosa no se irá nunca, permanecerá viva en el recuerdo no solo de s us hijas sino tambien en el corazón nuestro. Q.E.P.D.

ROMERO DE RUCHELLI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos Pancho y Gladis Olivares, Mónica y Oscar Ruiz, Susana y Dito Ledesma y Silvina, Sergio Marinoff y sus respectivas familias, despiden a la querida Rosa con dolor y ruegan que en el Cielo goce del canto de los ángeles y de los nuevos senderos donde impera la liberación y la paz eterna. Q.E.P.D. Acompañan a Cachi, Negri y Betty.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Alejandro Daniel Neme y familia participan su fallecimiento y acompañan a Negrita en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ROMERO DE RUCHELLI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Alicia de Morra, sus hijos Jorge, Diego y Lautaro, y sus respectivas familias participan con dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Alina Brandan de Oieni y flia, participan el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra querida amiga Mirta Rucheli de Diaz Gallardo (Cachita) y acompañan a toda su flia., en estos momentos de dolor. Elevan oraciones al Señor por su eterno descanso y cristiana resignación de sus seres queridos.





ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Hijo, amor mío, hace un año de tu partida que dolerá por siempre y nada volverá a ser igual, tu ausencia física la entregué al Señor para que me enseñe como continuar en esta vida con varias ausencias que seguramente convertiste en Ángeles del Cielo y que brille para ellos la luz que no tiene fin y para que sus almas descansen en paz. Tu madre Mirta, tu hermana Adriana y sobrinos, invitan a la misa hoy a las 18 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en el Bº San Martín. La Banda.





BRAVO, GUILLERMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su papá Bravo Rafael Horacio, su mamá Arriola Mariel Yanet, su hermana Jazmín, su abuela Tina, tíos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán- Dpto. Robles. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

BRAVO, GUILLERMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos a ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacio, porque no lo puedes ver, o puede estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar la mente, sentir el vacio y dar la espalda o puedes hacer lo que a él le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir...La comunidad educativa del Colegio Sec. Dr. Juan F. Maradona, participa el fallecimiento de su alumno de 1º Año "C" y acompaña en este momento de profunda tristeza y dolor a su flia y amigos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CORONEL DE BONAHORA, FABIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Te fuiste de este mundo con una sonrisa dibujaa en tu rostro porque irradiabas alegría, bondad, afecto, sinceros, nobles seguramente habras sido un ser excepcional. Seguiras brillando en el Reino de los Cielo. Te extrañaremos Fabi. Efrain Roldan y flia, Toty Fernández y flia.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El Consejo Directivo del Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de nuestra matriculada y acompaña a sus familiares en éste difícil momento."Que brille para ella la luz que no tiene fin".

LLINAS DE MARADONA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Dr. Juan Llinas, participa con gran dolor su fallecimiento, acompañando a sus hijas Valeria y María José y demás familiares en estos tristes momentos.

MARTÍN, ELADIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Su esposa Zulema, sus hijos Lalo, Fabián y Cristian, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍN, ELADIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Amigas de su nieta Natalia: Macarena y Lía participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.