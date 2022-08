FÚNEBRES | 7 de Agosto del 2022

07/08/2022 - 05:20 Funebres

FALLECIMIENTOS

06/08/2022

- Rubén Eduardo Reinozo

- Margarita del Valle Ruiz de Mendoza

- Juan Carlos García

- Belia Eustaquia Vallejo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. ANA PALMIRA MIGNOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/8/22 y espera la resurrección.

Aunque te hayas ido de nuestro lado, hay algo que nunca podrá marcharse, tu memoria permanecerá protegida en nuestros corazones. Descansa en paz. Sus hermanas, cuñados y sobrinos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS GARCÍA (H)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/22 y espera la resurrección.

Su mami comunica con intenso dolor la partida de su hijo Juan, quien fuera su compañero inseparable durante los 64 años de su vida.

Extrañaré tus desayunos diarios y los medicamentos que me traías a la cama todas las mañanas. No sé cómo podré vivir sin vos, pero me precediste en tu partida como querías. Te extrañaré hasta el día de mi muerte. Te amo entrañablemente. No sé como haré para vivir sin vos. Ruego al Señor te tenga entre sus preferidos. Espérame hijo.

Su desconsolada madre, Marta Gallardo Capuano.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS GARCÍA (H)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/22 y espera la resurrección.

Sus hermanos: Joaquín y Claudia, Marta y Elisa; sobrinos: Santiago y Ana, Fernanda, Eloisa y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. QEPD.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GRIMA FIDENCIA FARÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/22 y espera la resurrección.

El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani; concejal Gabriel Santillán, funcionarios y autoridades del Gabinete participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

INVITACIÓN A MISA

MALVINA ELVA BAZÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Ma!!, Galle. Es increíble cómo pasó el tiempo y al mismo tiempo es como si fuera ayer. Hoy hace dos años que fuiste al rencuentro de mis hnos y mi Pa que te esperaban junto a Dios y la Virgencita. Qué decirte que no sepas, que dejaste un vacío inmenso y un dolor muy grande. No quiero ser injusta así que también daré gracias a Dios por permitirme y permitirles gozar de tu presencia a todos los que tuvieron la fortuna de concierte por muchos años y ddejarme estar q tu lado hasta el último momento.

No me olvido de lo que me pediste "Que Viva" y en eso estoy, es lo que trato de hacer día a día, tratando de sanar las heridas. Danos las fuerzas para seguir y ayúdanos q ver "que el árbol podado en invierno, lejos de morirse retoña vistiendo su desnudez, devolviendo frutos por las heridas. Nosotros prometemos dejar que duermas en paz y tranquila este tiempo, como duerme la oruga esperando la primavera para hacerse mariposa.

Sus hijos Mariela, Ana, Miguel Ángel y Antonio, sus nietos y bisnietos piden una oración en su memoria e invitan a participar en la misa que se realizara hoy a las ... hs 18hs en la iglesia sagrado corazón de Jesús. La Banda.

RECORDATORIO

MARÍA ANGÉLICA KONECNY DE FARHAT (Nena)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/22 y espera la resurrección.

Al cumplirse un mes de fallecimiento de nuestra mamá, queremos agradecer las muestras de cariño de toda la Comunidad Educativa de la Esc. de Comercio “Ramón Gómez Cornet” y a todas las personas que la acompañaron y compartieron con ella a lo largo de su vida. Blanquita y M. Silvia. Las Termas.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con oraciones y afecto a su esposo Aldo y a toda la familia. Que el Señor de la vida, les dé pronta resignación.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Rubén Piñón, su esposa Viviana Avido y sus hijos participan su fallecimiento con profundio dolor y acompañan a sus familiares con oracion es en su querida memoria. Que brille para ella la luz que n o tiene fin.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. José M. Basbús, Graciela Montoto y sus hijos Leandro, Exequiel y Fabricio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento, en especial a su hija Camila. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Susana Jiménez Karam participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

AUAD DE BASBÚS. MARCELA EMILCE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. José Ricardo Jiménez (H) ,Adriana Rozze y familia participan con dolor su fallecimiento,

AVENDAÑO, JULIO ARGENTINO BALTAZAR (CAP. DE CORBETA IM (R) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/8/22|. Su hermano Arcadio B. Avendaño, Carlina M. Sarmiento, sus hijos Pablo Eugenio y María Laura Avendaño y sus nietos Pablo Javier y Carlos Baltazar Avendaño participan con inmenso dolor su fallecimiento pedimos una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Buenos Aires.

AVENDAÑO, JULIO ARGENTINO B. (CAP. DE CORBETA IM (R) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/8/22|. Su condiscípulo y amigo Antonio Castiglione y flía participan el fallecimiento y acompañan a su familia. Ofrecen oraciones a su memoria.

ELÍAS, ALFREDO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus primos Marité, Jorge y Marcela Elías participan con dolor su fallecimiento y acompañan a hijos y nietos en estos momentos de pesar. Te despedimos con el cariño de siempre.

ELÍAS, ALFREDO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Teresa de Sarmiento, Susú de Calderón y Mirta de Juárez y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento del hermano de su cuñado Negro y acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GARCIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Su madre Marta Gallardo, sus hermanos Joaquin, Marta y Miny Garcia y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. La comunidad Virtual del Santo Rosario de Cristo Rey participa con hondo pesar y resignación por el fallecimiento de Juan Carlos y acompaña a nuestra hermana en la fe Marta Viviana..

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Los compañeros de su hermana Elisa García (Mini), del Dpto. Auditoria, Luis, Pino, Ramón, Daniel, Ricardo, Ditto, Gregorio, Gabriel, Adriana L. ,Patricia, Victoria, Fernanda A , Tania, Adriana P., Toty, Silvina, Naty, Miriam, Fernanda C., Luciana, Andrea, Anita, Lourdes y Ma.Celia. La acompañamos en estos difíciles momentos y pedimos resignación para toda la familia. Rogamos oraciones a su querida memoria.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Las amigas de su hermana Mini: Cecilia Soria, Marta Elías, Celia Afur y sus respectivas familias la acompañan en este doloroso momento. Rogamos oraciones a su querida memoria y que nuestro padre celestial lo reciba en su morada y dé cristiana resignación a su familia. Q.E.P.D.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Rubia de Pantano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Ana M. Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos, abrazan a su mamá Marta, Gogita, Miny, Joaquín y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, JUAN CARLOS (h) (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. María del Carmen Daud, Susana Daud y Juan Daud y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento rogando por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. "Chiche te acompaño en este doloroso y penoso momento". Gladys Fernández de Faisal, sus hijos Marizabel Faisal, Rubén Jorge, Carlos Faisal y Susana Vitar con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. "Chiche, con el cariño de siempre te acompañamos tus amigas en este momento difícil de la vida que te tocó vivir". Olga, Pocha, Sofía, Perla, Bocha y Gladys.

GEREZ, INÉS MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Sus hijas: Gloria, Ethel, sus nietos Tiziano, Leandro, Ignacio, Fernando, Hernán demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por nueva EMPRESA GOROSTIZA.

GEREZ, INÉS MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Ella es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan: todo lo que haga le saldrá bien". Su hija Ethel, su hijo Político Félix, sus nietos Martín, Fernando, Cachito y Leo. sus restos son velados en su domicilio Av. Belgrano Sur 3841 y serán sepultado el día 7/08 a las 9.00 ha en el cementerio de La Piedad.

GEREZ, INÉS MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. "Si vivimos, para el Señor vivimos; y, si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.".Su hija Gloria, su hijo político Gustavo, su nieto Tiziano. Sus restos son velados en su domicilio Av. Belgrano Sur 3841 y serán sepultado el día 7/08 a las 9.00 ha en el cementerio de La Piedad.

GEREZ, INÉS MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. "Las despedidas no son para siempre, las despedidas no son el final, simplemente quieren decir: te echaré de menos... Hasta que nos volvamos a encontrar." Tu hija de corazón Carina, su hijo político Pedro y su querida nieta Anna.

GÓMEZ DE JAIMES, LILIA DORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Sus amigios ingeniero Juan Chejolán , su esposa Norma Dapello e hijos Alberto y Mariano acompañan a su esposo e hijos Daniel y Mónica y demás familiares en su partida al encuentro con Dios.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Ana Soledad , Nidia Teresa Pereyra , José Manuel,Raúl Eduardo y Mariana Teresa Zamora Pereyra participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan al Señor por su descanso en paz.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus ex compañeras de trabajo de la Dirección Gral. de la Familia: Lic. Elsa Marcela Trucco y Lic. Susana Travieso de Alvarez, despiden con profundo dolor a Nora, excelente persona, de gran corazón, que supo brindar amor con quienes compartía la vida. Acompañamos a su esposo Cacho y sus maravillosos hijos en estos momentos de tristeza, con un fuerte abrazo desde el corazón. Elevamos oraciones al Altísimo en su memoria.

MÉNDEZ, CARLOS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Su hijo Luis, h. pol. María José, nietos Lorenzo, Constanza y demas fam. part. su fallec. Sus restos fueron inhum,.en el cem. Pque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS H. Irigoyen 569

REINOZO, RUBEN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Su esposa Lucia Centena, sus hijos Virginia, Ivana, Enzo, Melina, Nicolas, Martina y Lusiana, hijos politicos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio la Piedad. Cobertura servicio social municipal. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Teléfono 4219787.

RUIZ DE MENDOZA, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Su esposo Guillermo Mendoza, sus hijos Sara y Guillermo, su hijo pol José y sus nietos Zoé, Angelina, Nicolas, Amir y Jesús participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Su madre Isabel Salvatierra, hnos Cecilia, Oscar, Walter, Mabel, Susana, hna. pol. Mario,. sobrinas Luciana y Candela participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS H. Irigoyen 569

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (FREDY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Sus vecinos Ricardo y Liz , sus hijos Luciana Marianela Mauricio y sus respectivas familias ruegan una plegaria por su descanso eterno!!.

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (FREDY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Pvc Libertad junto a su personal participan con dolor el fallecimiento de su amigo Fredy !!!.

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Nº 1 "Federico Froebel participan el fallecimiento del hermano de su querida compañera Cecilia. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Tus vecinos Gidio Espíndola y familia acompañan con dolor a tu madre y tus hermanos.

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Tus amigos empleados de la panadería El Sol acompañan con tristeza a su familia.

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Fredy, hoy despedimos con profundo dolor a un ser humano excepcional, caracterizado por la humildad de los grandes y bondad de los puros de corazón. Un honor y una dicha haber compartido tu amistad. Señor recíbelo en tu Reino y brille para el la luz que no tiene fin. Tu amigo Caio Montenegro, su esposa Anita, sus hijas Valeria, Johana y nietos participan su fallecimiento.

VALLEJO, BELIA EUSTAQUIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/22|. Sus hijos Marina y Raul, su hija política Zuni, sus nietos Alex y Flavia Cárdenas, Noé Tiscorni, sus sobrinas Nancy, Ema, Blanca y demás familiares. Ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Jesus ya esta ante ti, protegela con tu mirada". Sus sobrinos Enrique Roberto Aza y Ana Maria Montoto de Aza, y sus hijos Ana, Mariela y Santiago Aza con sus respectivas familias, acompañan a sus hijos Pocho y Teresita y demás familiares en este dificil momento.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Fuiste suave, delicada, cariñosa, sociable y dedicada a tu hogar. Tu ahijada Fanny del Valle Aza, acompaña a sus hijos Pocho y Teresita y demás familiares en este difícil momento.