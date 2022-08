FÚNEBRES | 8 de Agosto del 2022

07/08/2022 - 22:14 Funebres

FALLECIMIENTOS





- José Osvaldo Jerez

- Silvia Inés María Jozami

- Rosaura Acuña (Pozo Mocitoj)

- Marcos Eduardo Bulacio

- José Alberto Luna

- Julia Inés Barraza

- Martín Augusto Díaz

- Rosa Gladys Herrera (Las Termas)

- Gerónimo Roger Diósquez (La Banda)

- Dionicio Borsemelliso Suárez (La Banda)

- Juan Carlos Godoy (Brea Pozo)

- Carlos Osvaldo Navarro

- Elba Beatriz Fidalgo de Roldán

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ OSVALDO JEREZ

(q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|.

El Comité Ejecutivo de la Federación Regional Santiagueña del Deporte Motor, Tribunales, Dirigentes participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su miembro Fernando Jerez. Ruega una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

INÉS MAGDALENA GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/22 y espera la resurrección.

“Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra”- (Salmo 22, 1.6)

Sus amigos de siempre: Valle Roldán de Gadda, Patricia Marcela, Dr. César Monti, Martina y Luisina participan consternados su fallecimiento. Acompañan en el dolor a la querida familia Hoyos. Elevan oraciones por su eterno descanso.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ORLANDO RENÉ SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/8/22 y espera la resurrección.

Sus amigos de Veterinaria Santiago: Dr. Leandro Fernández Salom, Sra. Becky Quiroga de Fernández Salom, Dra. María José Fernández Salom y familia, Dr. Axel Fernández Salom y familia, Dr. Gabriel Teigeiro y familia lamentan profundamente su fallecimiento y acompaña a su familia en esto doloroso momento.





INVITACIÓN A MISA

JUANA P. LAZO DE CORONEL (Tita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/8/19 y espera la resurrección.

Hace tres años que partiste al encuentro del Señor, en silencio con la paz y la ternura en tu mirada. Cumpliste tu hermosa misión en la tierra con tanto amor y bondad. Eres la estrella más brillante, la mano que nos sostiene y tú luz nos iluminará por siempre. Gracias Señor porque junto a Ti goza de tu amor de Padre. ¡Gracias madre querida, que descanses en la gloria de Dios! Tus hijos, nietos, sobrinos y tu familia toda invitan a la misa conmemorando un año más de tu partida hoy a las 19 en la parroquia San José, Bº Belgrano.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARRAZA, JULIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Sus hijos Mariano, Yesica, Romina, Yanina, Andres, Agustina, Veronica y daniela, hermanos, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17hs en el cementerio la Piedad. Cobertura Hamburgo compañía de seguros s.a. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Teléfono 4219787.

BULACIO, MARCOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Su madre Reyna, sus hermanos Marcia, Mary, Roxana, Alejandro, Raúl y Víctor, sobrinos Ely, Guada, More, Esteban, Martina, Eduardo, Guille, Ori, Adriana, Naitan, Estéfano, cuñados, amigos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio de San Marcos EMPRESA SANTIAGO.

DIAZ, MARTIN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Sus padres Enrique y Lidia, sus hermanos Marcelo, Jorge, Marcia, Elisa y Walter, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Teléfono 4219787.

FIDALGO DE ROLDÁN, ELBA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Sus hijos María Celeste, Sara Beatriz Orlando, sus hijos pol Juan Marcelo, Héctor y Guadalupe y sus nietos Sofia, Victoria, Bautista, Benjamín y Salvador participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Nené Touriño de Cuadros y Alejandra María Cuadros acompañamos en el dolor y con mucho cariño a la querida Chiche y sus hijos por el fallecimiento de Juan Carlos y pedimos para él el descanso eterno.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. "Señor concédele contemplar la Luz de tu rostro". Claudia Fernandez, Silvia Galván y Maria Silvia Vignau participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su amiga querida Mini y familia en este difícil momento.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Amigas de su hermana Marta (Gogui), Marta Santillán, Sandra Giménez, Lucía Díaz y Sara Zuaín y sus respectivas familias la acompañan en este doloroso momento. Rogamos oraciones y que nuestro Padre Celestial lo reciba en su morada y dé cristiana resignación a su familia. Q.E.P.D.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Raul y Nena Cristofoli acompañan a su querida amiga Gogui y su flia en tan dolorosa perdida.Comprometen sus oraciones por su fortaleza y consuelo y.x el eterno descanso de su hermano Juan Carlos.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Pichón Julián, su esposa Marcia y sus hijos Naila, Alejandro y Samira participan con profundo dolor el fallecimiento de Juan Carlos. Acompañamos a su mamá Marta y a sus hijos Joaquín,Gogui, Mini y demás familiares en tan difícil momento...elevamos oraciones en su querida memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Rodolfo Raul Soria, Maria Fernanda Muratore y su hija Maria Isabel participan su fallecimiento y acompañan a Mini y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Margarita Zaín Fernández junto a sus hijas María Pía y María Angélica Urueña y nietos participan con pesar la partida de Juan Carlos. Chiche querida, amiga de toda una vida, te acompañamos junto a tus hijos y nietos en este gran dolor.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Nora Rafael de Jiménez participa con dolor su fallecimiento; abraza con cariño y en oración a Chiche “su mamá”, a sus hermanos y familia. Ruega por su paz en el Señor, consuelo y esperanza para sus seres queridos.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Ing. Juan Manuel Castro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan se eleven oraciones en su memoria.

JEREZ, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Sus hijos Fernando, Diego y Silvana, su hija pol Alejandra y Sus nietos Agustina, Valentina, Martin, Santino y Luciano participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JEREZ, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Hugo Coronel Fonti participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Fernando y lo acompaña en este doloroso momento.

JEREZ, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Los amigos de su hijo Fernando, de la familia del deporte motor, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Sus amigos de la infancia de la calle Paraná y Andes: Mona Bravo, Lucho Espinillo, Panchi Fernández, Rubén Camus, Mustafá, Manchala y Chupete, te despiden con mucho dolor. ¡Qué descanses en paz!

JEREZ, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Lucho Espinillo, despide con dolor al amigo de la infancia y acompaña a toda su familia en este triste momento.

JEREZ, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Aldo Corbalán y familia, participa con dolor el fallecimiento de su amigo Osvaldo, acompañan a toda su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Gustavo Flaja y familia, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Osvaldo, acompañan a toda su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Sus amigos Gustavo Flaja, Abel Cordero, Luca Gómez y Ramón Suárez participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Sus hijas María Ana, Maia y María Laurencia Offman , sus hijos pol Mariano Amadei, Emilio Fernández y sus nietas Olivia, Rafaela, Manuela y Rocío participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Amigas de sus hijas, acompañan en este doloroso momento: Anahí Maccio; Emilia Abutti, Emilia Vilchez, Julieta Gigli, Lourdes Ferreyra, Pamela Epstein y Pamela Petros.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Siento mucho irreparable perdida. Negrita y Cristina Llugdar, sus hijos Ezequiel e Ignacio Chamorro, acompañan a sus hijas en este triste momento.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Magdalena Castro Arce, sus hijos Magdalena y José, Huerto, Eliseo, Sol y Delfina Roger, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos José, Fer y Juli. Elevan una oración en su memoria, rogando por una pronta resignación a toda la familia

LUNA, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Su esposa Rosa Mercedes Gerez, sus hijos Martín Alberto, Alejandro, Claudio, María Eugenia, sus hijas políticas Lila Villalba, Beatriz Vera, sus nietos y bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027 - Cel: 385-5357628.

LUNA, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. ntonces dijo Jesús " yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás" Juan 11: 25-26. Acompañamos a nuestra quería amiga y compañera María Eugenia en este momento de tristeza ante tan irreparable pérdida. Tus compañeros del Área Becas de la UNSE: Sandra Giménez, Carlos Guzmán, Ceci Otrera, Verónica Bárcena y César Gutiérrez.

LUNA, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Acompañamos a nuestra querida amiga Maru en este momento tan doloroso por la pérdida física de su padre. Tesy y Marta Iturre y Ceci Otrera. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, CARLOS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Su esposa Rosa Varela, sus hijos Irma, Gustavo, Estela, Rosa, Marcelo y Walter, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio Santa Maria. Cobertura Norcen. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Teléfono 4219787

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Tristes y dolorosamente sorprendidos por tu partida: Elena Giribaldi de Saavedra, sus hijos Ana Elena, José Alfredo, sus respecitvas familias y Teresa Giribaldi participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Qué triste enterarme de tu pronta partida querido amigo y vecino, fue un placer compartir años de amistad. Siempre te recordaremos con cariño. Aidé y Hugo Cortés y familia.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





GEREZ, HERMINIO MARTÍN Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/95|. La comunidad del Bº Cáceres y del Bº Centro, invita a familiares y amigos a la misa en su memoria en la parroquia San Francisco a las 19 hs con motivo de cumplirse 27 años de su partida a la Casa del Señor. Se ruegan oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





DÍAZ, ESTER CESARINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Participan con profundo dolo. Su esposo: Segundo Mariano Ávila, sus hijas: María Ester y Ramona Ávila, sus nietos y sobrinos. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Cañada Escobar el 8/8/22 a las 09 hs. Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DIÓSQUEZ, GERONIMO ROGER (q.e.pe.d) Falleció el 7/8/22|. Su hijo Roger, su nieto Luciano, amigos y de más fliares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio de La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 Teléfono 4219787

SUÁREZ, DIONICIO BORSEMELLISO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Su esposa Gladys, sus hijos, Puso, Ana, Neguin, Viviana, Loco, Luis, Gaspa, Jona, hijos pol. Isabel, Juan, Gladys, Walter, Isa, Fany, Noemi, Emilse nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16:30hs en el cementerio de Los Quirogas. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Teléfono 4219787.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACUÑA, ROSAURA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Su madre Dominga, su tía Angela, sus hermanos Erasmo y Darío, su hijo Daniel, su nieto Benjamín, sus primos Ramón Edgardo, Antonia, Marta, Silvia, Alejandra y Carlos, su sobrino Guillermo, sobrinos políticos, toda la comunidad de Pozo Mocitoj, Pablo Escontrela y Graciela Ayunta, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Pozo Pocitos. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027 - Cel: 385-5357628.

GODOY, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Sus hermanos Tito, Silvio, Ramona, Doris, sus sobrinos Mario, Rita, Valentina, Angel y demás familiares ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Brea Pozo. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

HERRERA, ROSA GLADYS (q.e.p.d) Falleció el 7/8/22|. "Oh, Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te hacemos, por tu misericordia concede a la Sra. Gladys el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor". La Comunidad Educativa del Instituto San Francisco Solano expresa sus condolencias y acompaña a la profesora Carolina Reinoso y familia por el fallecimiento de su amada madre. Concédele, Señor, el descanso eterno y que les ilumine tu luz perpetua.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





JIMÉNEZ, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. "Mi papá querido: Sabrás que aún cuento los días desde que ya no estás pensamos como estas y en donde estás siempre estarás aquí con nosotros la música se quedó en silencio el tango ya no suena como antes porque nunca sabrás lo que duele tu ausencia no pierdo la fe y te seguimos esperando sabemos que algún día nos volveremos a reencontrar, más allá del sol nos sentimos como unos niños perdidos que no aprendieron, que no quiere jugar soñar o llorar, ni sonreír sin ti no somos, quienes éramos, si no te tenemos. Creemos en las manos de Dios y no en este absurdo dolor y esta soledad que nos sigue abrazando se queda aquí, no se quiere ir y no sabemos qué hacer, porque te extrañamos y no sabemos vivir sin ti dejaste un vacío inmenso en nuestras vidas. Al cumplirse un año de su desaparición física participa su esposa Mirtha, sus hijos María Sara, Agustín (h) y Lourdes. Su hija política Soledad y su nietito Gael. Se ofició misa en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.