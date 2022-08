FÚNEBRES | 9 de Agosto del 2022

09/08/2022 - 04:16 Funebres

FALLECIMIENTOS

08/08/2022

- Valentina Peres (LaBanda)

- Ernesto Reginaldo Gómez

- Rubén Antonio Queirolo (La Banda)

- Franco Raúl Javier Sueldo

- Carlos Alberto Santucho (La Banda)

- Mónica Beatriz Cáceres

- Antonio Vranjes

- Mercedes Rodríguez (Fernández)

- Simeón Chazarreta (Loreto)

- Esteban Pereyra (Fernández)

- Leopoldo Martire Paz (Los Quiroga)

- Luisa Ramona Coronel





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SIMEÓN CHAZARRETA (CHIQUILO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/8/22 y espera la resurrección.

Su amiga de años jóvenes, Ana Urquiza de Abud e hijos, participan de su irreparable pérdida y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ OSVALDO JEREZ

Fallecio 6/8/22

Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Pablo y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

AGREDECIMIENTO INVITACIÓN A MISA

IMELDA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE MOYANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/22 y espera la resurrección.

Aunque ya no te escuchamos con nuestros oídos, sabemos que tu dulce voz nos susurra en nuestros pensamientos, aunque ya no podemos verte con nuestros ojos te contemplamos en nuestro recuerdo, aunque ya no podemos abrazarte y darte besos nuestro amor por ti, va a donde estés y te llene alegría. Dios de nuestro corazón ahora que nuestra madre/esposa no está anímanos con la certeza de que vive feliz junto a ti en la gloria Celestial.

Su esposo Mario Roger Moyano, sus hijos José Alejandro, Ramón, Marcela e Imelda, hijos políticos y nietos agradecen a todas las personas que nos acompañaron en tan difícil momento e invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

Prof. DANIEL ROBERTO DIMER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/22 y espera la resurrección.

“Querido hermano, hoy hace nueve días de tu partida, perdurará tu recuerdo en mi corazón, lo cual me produjo un inmenso dolor y tristeza, fuiste una persona maravillosa con grandes valores, que más de uno me lo recuerda a diario”. Su hermana Prof. Stella Maris Dimier agradece profundamente a familiares, amigos, vecinos que acompañaron y mostraron su afecto en este difícil momento. Como así también agradece a Rectores, profesores, colegas, alumnos y demás personal de las siguientes instituciones educativas: Instituto Sagrada Familia, Escuela de Cerámica y Artesanías Ricardo Rojas, Colegio Secundario 25 de Abril (Garza) IFD Nº 12 (Herrera) y Colegio Secundario Banda e invita a la misa a realizarse hoy a las 19 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, para rogar por su eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

Prof. DANIEL ROBERTO DIMER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/22 y espera la resurrección.

“Hoy nos tocó sumar una estrellita más a nuestro cielo y ese sos vos Tío Dani. Te recordaremos siempre con mucho cariño”. Sus sobrinos Benjamín y Valentina Zapata, sus primos Pilar Juárez y Jorge Zapata invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

NORA E. GRIGNASCHI DE ZAMORA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/22 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón”. Su esposo Víctor Manuel Zamora, sus hijos Sergio, Marcela, Inés, Víctor y Norita, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará mañana 10/8 a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACION A MISA

JORGE EDUARDO LAMADRID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/21 Y espera la resurrección.

El 6 de agosto del año pasado bailaste por última vez con tus nietas y disfrutamos nuestra última copa juntos. Un día como hoy te dimos con mi hermana los últimos besos y abrazos. Y el día 9 de agosto decidiste partir, quisiste descansar de tus dolencias y ese día te llevaste una parte de nosotras. Nos enseñaste el valor de estar siempre juntos los 4 para todo. El amor sin medida, decirnos que nos amábamos todo el tiempo. Tus demostraciones, tus besos en nuestras manos, tus bailes, tu música, tu voz, tu apego incondicional y tus ojos brillosos y llenos de cariño cuando veías a tus nietas. ¿Sabes que tus nietas te recuerdan siempre?, Y a mí se me hace un nudo en la garganta. Todos los días de este año que pasó te recordamos, tus yernos Matías Otero y Matías Buchanan brindaron por vos en cada ocasión.

Papa te extrañarnos cada día y te amamos más. Tu esposa "Chochi" te recuerda con amor y cariño todos los días. Invitamos a participar de la misa que se llevará a cabo hoy 9/8/2022 a las 20:00hs en la parroquia San José del barrio Belgrano en esta ciudad Capital.

ÁVILA, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. El Instituto del Diagnóstico de Santiago del Estero lamenta su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija Soledad, empleada de esta institución y a su familia en estos momentos de dolor.

CÁCERES, MÓNICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Sus hermanos Mirta, Luisa, Gustavo, cuñados, Alejandro, Fabiana, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL. H. Irigoyen 569.

CORONEL, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Sus hijos Mercedes , Fany, Mario , Raúl, Carlos, Luis, Rubén, Antonio Garcia h. politicos nietos bisnietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIDALGO DE ROLDÁN, ELBA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Hoy despedimos con profundo dolor a un ser humano excepcional, caracterizado por la humildad y bondad de los puros de corazón. Comisión directiva Club atlético Estrella Roja

FIDALGO DE ROLDÁN, ELBA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Hoy despedimos con gran dolor a una gran persona. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Subcomisión de hockey CA ER.

FIDALGO DE ROLDÁN, ELBA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Señor, recíbela en tus brazos y dale descanso eterno. Hugo Billordo, sus hijos Veronica, Carolina, Victor Hugo, Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Hugo, Celeste y Sara. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

FIDALGO DE ROLDÁN, ELBA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Cuñada querida ya descansas en paz junto a mi hermano. Estaré siempre para guiar a mis sobrinos. Tu cuñado Melli y flia., acompañan en este difícil y triste momento a celeste, Sara y Hugo.

FIDALGO DE ROLDÁN, ELBA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Aldo Ledesma, su esposa Elizabeth Gallardo, sus hijos Bambino, Karina, Daniela y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Huguito, Celeste, Sarita y demás familiares rogando por su eterno descanso y Cristiana resignación para toda su querida familia.

FIDALGO DE ROLDÁN, ELBA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Jesús ya está ante ti, protégela con tu mirada. Tu cuñada Ynés, tus sobrinos Cesar y flia., Claudia y flia., participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio La Piedad.

FIDALGO DE ROLDÁN, ELBA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Nardo, Nora, Sebastián, Marisa, Nora Lis, despiden a Elba en este viaje al encuentro con el Señor y acompañan a sus hijos María Celeste, Sara y Hugo en estos momentos compartiendo su dolor. Descansa en paz querida Elba.

FIDALGO DE ROLDÁN, ELBA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Su cuñada Esther, su sobrina y ahijada María José Infante participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos María Celeste, Sara y Hugo en este difícil momento. Elba descansa en paz.

FIDALGO DE ROLDÁN, ELBA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Elba te fuiste a descansar en otro lugar maravilloso junto al Señor y desde allá mirarás y guiarás a tu gran familia. Tus cuñados Nardo, Néstor,Esther e Inés Roldán; Transito, Nora y Teresita y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos María Celeste, Sara y Hugo en esta irreparable pérdida. Te extrañaremos enormemente. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Poli Nasser participa con dolor el fallecimiento de Juan Carlos y abraza a su mamá y a sus hermanos compartiendo con ellos su dolor y también la esperanza en Jesús Nuestro Señor.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. María Eugenia, María Inés y Susana Manzur elevan oraciones por el alma de Juan Carlos para que el Señor lo tenga ya en sus brazos, cubriéndolo de infinito amor. Acompañamos a su madre Chiche, sus hermanos Gogui, Mini, Joaquín, Claudia y sus sobrinos en este momento doloroso. Bendiciones especiales para tan querida familia.

GEREZ, INÉS MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Las amigas y compañeras de la Asociación de Jubilados Judiciales de su hija Ethel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ERNESTO REGINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Sus hijos Azucena, Elena, Marta, Ana, Raúl, Oscar, Julio y Juan, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16hs en el cementerio de Antilo (dpto. Capital). Cobertura Norcen. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Teléfono 4219787.

JEREZ, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Tito Ottinetti despide con dolor al amigo de la infancia y acompaña a toda su familia en este triste momento. Que descanses en paz hermano.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. "Que el Señor la tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". El Consorcio Barrio El Palomar, las familias y los empleados que integran el sector 1, participan con pesar el fallecimiento de quien fuera administradora y actual integrante de dicho Consejo y acompañan en estos momentos de tristeza y dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Querida Silvia, en silencio fue tu partida, te recordaremos tal cual eras. La sonrisa en tu rostro es algo imborrable difícil de olvidar. Sabemos que desde donde estés guiarás, protegerás y les darás la fuerza que necesitan para seguir adelante a tus hijas. Nosotros desde la distancia las acompañaremos. Descansa en paz Silvia querida. Tus vecinos y amigos Hugo Cápula y Carmen Coria.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Anahí Chamorro de Amadey, sus hijos Raúl, Carla, Mariano y Carina participan con dolor el fallecimiento de su consuegra Silvia y acompañan a Mariana, Maia y Laurencia en su dolor. Se ruega una oración en su memoria.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Carina Amadey y Pablo González participan con dolor el fallecimiento de Silvia y acompañan a sus hijas y familia en este doloroso transe.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Raúl Amadey y Laura Silva acompañan a sus hijas por la gran pérdida de su madre Silvia y ruegan una oración en su memoria.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Gabi, Caro, Lore, Caro, Emi, Gabi y sus hijas participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Mariana y abuela de Rafa. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Expresamos nuestro dolor por la pérdida física de nuestra querida Silvia Inés Jozami de parte de la familia Fernandez Emilio , Laurencia y su amada nieta Rosario. Acompañamos en el dolor a sus familiares y afectos y elevamos una oración en su memoria. Hasta siempre.

JOZAMI, SILVIA INÉS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Expresamos nuestro dolor por la pérdida física de Silvia Inés Jozami de parte de Daniel Fernandez y Flia. Acompañamos en el dolor a sus familiares y afectos. Que en paz descanse.

LUNA, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Muy triste y doloroso fue tu repentina partida hacia el Reino de los cielos, amigo y vecino muy querido y respetado en toda la cuada de la calle 52. Que el Señor lo tenga a su lado como nosotros lo tendremos en el corazón. Acompañamos a la familia en estos momentos de profundo dolor y rogamos oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan, del fallecimiento del Sr. José Alberto Luna y acompañan en el dolor a su hija, María Eugenia Luna, integrante de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, como así también a familiares y afectos.

LUNA, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. El secretario, Lic.Leónidas Durán, junto al equipo que integra la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr José Alberto Luna y acompañan en el dolor a su hija María Eugenia Luna, integrante de dicha Secretaría, como así también a familiares y afectos.

MIGNOLA, ANA PALMIRA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Mario Enrique Anna y Elena Piñón participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con afecto. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (FREDY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Su gran amigo Lucho Ponce y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, ORLANDO RENÉ (FREDY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. Despedimos a un gran amigo ,su humildad y nobleza lo hacían un grande, te extrañaremos Fredy, descansa en paz. Pichy, Pelu , Jorge y Fredy Santillan participan con dolor su partida.

SUELDO, FRANCO RAÚL JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Sus padres Raúl ,Roxana, sus abuelos Alicia y Rodolfo, sus hermanas Maia y Gisella y su novia Milagros participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VRANJES, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Sus hijos Daniel Antonio y María Graciela Vranjes, nietos Bianca, Iván, Bruno y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS





AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Querido Migui, en el día de tu cumpleaños, como todos los días estarás presente en nuestros corazones. Que Dios te conserve en el lugar que mereces con mucha paz. Tu esposa Ángela Gutiérrez y tus queridas hijas María E. y María M., tu nietita Amira y tu hijo político Luis Osvaldo. Al cumplirse 83 años de tu natalicio, te recordamos con inmenso cariño.

INAMORATO, VÍCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/22|. Amigo, tus compañeros de 5º 3ª promo 1982, Escuela de Comercio, te llevaremos por siempre en nuestros corazones, al cumplirse hoy nueve días de tu fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

MOCCAGATTA, ESTEFANIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Su hermana María Eugenia y toda su familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una plegaria por su descanso eterno.

PERES, VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/22|. Sus hijos José, Mirta, Elida, Carlota, Pascual, Myriam, Nora, Marcela, y Eduardo, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio jardín del Sol. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Teléfono 4219787.

QUEIROLO, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su esposa Blanca, sus hijas Antonieta y Claudia, su hijo político Ezequiel y sus nietas Matilde y Amparo participan con dolor de su fallecimiento, su restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO . SERV SOC AMPARO SRL.

SANTUCHO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Sus hijos Fernando, Carola, su hija pol/ Vanesa, su nieto Genaro y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

SANTUCHO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su hermana Isabel Santucho, sus sobrinos: Carlos, Juan Pablo, Sebastián y María Isabel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTUCHO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Sus compañeros de promoción Escuela Nacional de Comercio Año 1961 participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.





SANTUCHO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Comisión directiva, Socios, integrantes de las disciplinas y amigos del Club San Carlos Unidos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su miembro de C.D. Rogamos una oración por su eterno descanso.





ACUÑA, ROSAURA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. La comunidad educativa de las carreras Licenciatura en Educación Intercultural y Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en Lengua Quichua y el Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la UNSE, acompañan con profundo dolor a familiares y a la comunidad indígena del Pueblo Tonokoté, Consejo Llutki de Pozo Mositoj, dpto. San Martín por la pérdida irreparable de su kamacheq o "jefe guía" Rosaura Acuña, en Pozo Mositoj.

ACUÑA, ROSAURA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/22|. ALLICHAKUNA, el grupo de trabajo solidario del cual formaba parte despide con profundo dolor a la Kamachej de la comunidad de Pozo Mositoj, rogando por el descanso eterno de su alma. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pozo Mositoj. Se ruega una oración en su memoria.

CHAZARRETA, SIMEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su esposa Rosa, su hijos Myrian, Perla, Maria Alejandra, h./ politicos, nietos bisnietos y demás familiares ,sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHAZARRETA, SIMEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. "Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos". Su esposa Rosa Cabanez , sus hijas Perla, Alejandra y Mirian.

CHAZARRETA, SIMEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. "En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones, con esperanzas del reencuentro perpetuo". Su hija Perla, sus nietas Virginia, Sabrina, Micaela, su bisnieto Leonel y nieto político Arnaldo.

CHAZARRETA, SIMEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. "Papi dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones". Su hija Maria Alejandra, sus nietos Erika, Angela y Maximiliano, su nieto político Robert.

CHAZARRETA, SIMEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Aunque te hayas ido de nuestro lado, hay algo que nunca podrá marcharse, tu memoria permanecerá protegida en nuestros corazones. Descansa en paz. Sus hermanos,Laureta,Mario y su cuñado Alberto.

CHAZARRETA, SIMEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Por que fuiste mucho más que un abuelo, fuiste el artífice de nuestra niñez feliz, nuestro guía, quien nos enseñó a amar la vida y la libertad. Chiqui gracias por tus consejos, tu alegría, y por tanto amor. Siempre estarás en nuestros corazones abu. Sus nietos Noely, Angela, Virginia, Celeste, Alicia, Maxi, Sabrina, Ana, Juan y Mica.

CHAZARRETA, SIMEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su sobrina Carolina y Oscar,sus hijos Alicia Ana y Juan participan con profundo dolor su fallecimiento, vivieras eternamente en nuestros corazones. descansa en paz

CHAZARRETA, SIMEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Por que fuiste para mi un padre y un abuelo, el mejor del mundo,no me pudo haber tocado uno mejor, el que siempre estuvo a mi lado para todo! ¡Te amo abu y siempre te llevaré en mi corazón! Cele,Guille y tu bisnieto en camino Gerónimo...qepd abu te amo.

PAZ, LEOPOLDO MARTIRE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su esposa Graciela ,sus hijos Negro, Toti, Paola, Claudia, Valeria, Camila, Micaela, sus nietos sus padres hnos sobrinos cuñados y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Los Quirogas COB NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PEREYRA, ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su esposa Nilda Navarro, sus hijos Silvia y Héctor h./politicos Ramón, Roxana, sus nieto Julieta, Emanuel, Ángel, Javier, Jonatan y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 15 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su hermana Elena Rodríguez, sus sobrinos politicos y demás familiares ,sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su sobrina Noemí Gallegos, su esposo Rubén Abad, sus hijos Karina y Rubén acompañan con profundo dolor su partida. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Que tu alma descanse en paz.

RODRÍGUEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su sobrina Mary Narváez, su esposo Lalo Morellini y sus hijos Matías, Florencia, Gonzalo y Eugenia acompañan con profundo dolor su partida.

RODRÍGUEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su sobrino ahijado Omar Carrasco, su esposa Cristina Ledesma, sus hijos María Belén y Martín Carrasco acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su sobrina Daniela Carrasco, su esposo y sus hijos participan su fallecimiento rogando a Dios por su descanso eterno.

RODRÍGUEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Su sobrina Marisol Narváez, su esposo José Vicente López y sus hijos Juanjo, Ramiro y José Ignacio acompañan con profundo dolor su partida.

RODRÍGUEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Sus amigos María Aurora Scaglioni, Silvia Ledesma, Carlos Ruiz, Camila y Mariano Ruiz acompañan a su hermana Elena en este momento de tanto dolor. Pedimos para ella el descanso eterno.