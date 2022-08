FÚNEBRES | 11 de Agosto del 2022

10/08/2022 - 23:00 Funebres

FALLECIMIENTOS





Luis Alberto Pérez

Mercedes del Valle Frías (La Banda)

Diego Leonardo Fernández

Arturo Bernabé Carrera

Juan Octavio Maldonado

Lautaro Leonel Lami

Irma Cáceres de Sosa (Termas)

Saúl Alexander Jerez Coronel





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

IRMA CÁCERES DE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/8/22 y espera la resurrección.

“Quien pasa la vida dejando sus huellas, no habrá vivido en vano.” La Comunidad Educativa de la Escuela Nº607 “Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez” participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Elevan oraciones a su querida memoria. Las Termas.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

IRMA CÁCERES DE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/8/22 y espera la resurrección.

Nos embarga una enorme tristeza al verte partir, pero sabemos que el Señor lleno de su infinita misericordia te ampare toda la eternidad y a su familia le de consuelo y una cristiana resignación a sus hijos Alejandro y Ariel, a su fiel compañera de toda la vida Pirucha Medina. Tu hermana política Negrita Sosa de Cáceres, sus hijos María Verónica, Víctor Hugo, Marcelo Cáceres y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor y tristeza. Se ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio de La Aguada en el día de hoy.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ARTURO BERNABÉ CARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/8/22 y espera la resurrección.

“Descansa en paz querido Arturo y brille para tí la Luz que no tiene fin”

Sus tías Amelia Soriano de Ferretti, Celsa Soriano de Díaz, Clarita Soriano de Saravia, sus primos hermanos Eduardo, Carlos, José Luis y Javier Ferretti, Diego y Martín Díaz, Celia Saravia y sus respectivas familias lo despiden con profundo afecto. Hasta siempre querido Arturito.









PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ARTURO BERNABÉ CARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/8/22 y espera la resurrección.

Tus amigos del grupo Changos del Bº Belgrano te despedimos con mucho dolor, dejas un gran vacío en nuestros corazones. Rogamos una oración en tu memoria y que brille para ti la luz que no tiene fin.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DIEGO LEONARDO FERNÁNDEZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|…..

Querido hijo cuánto dolor causa tu partida, solo sé que Dios tiene un lugar privilegiado para vos. Descansa en paz y que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu madre que te ama Nena Storniolo participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANGÉLICA TERESA MASSARA DE ARANDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|….

Alfredo Chamut y su esposa Karyna Abregú participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Pepe Aranda y ruegan oracion es en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

JOSÉ BALOY CORONEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/22….

Papi: gracias por el amor que me dejaste, tu estarás vivo en mi corazón. Tu hija Rosi agradece a médicos de piso, enfermeras, personal del economato del Sanatorio 9 de Julio, a su médico de cabecera Dr. Orosco, a sus fieles empleadas Lucrecia, Roxana, Antonela, al Sr. Bravo y Sra., a Valeria, a las amigas de su hija, a familiares y vecinos y a todos los que de una u otra manera hicieron legar sus condolencias al cumplirse los 9 dias de su fallecimiento e invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oracion en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS GRIMALT (q.e.p.d.) Se durmió el 11/8/20..

“Es evidente que ni el calendario, ahí el reloj se detiene y me doy cuenta hoy porque ya se cumplen dos años que tomaste tu vuelo hacia la casa celestial, donde no existe el dolor, la tristeza, la desesperación, etc. Donde solo hay paz y alegría. Amor mio, mi mundo se detuvo aquel dia, que me dijiste vuelvo enseguida, solo me reconforta saber que estas en un mejor lugar junto a nuestro Dios Padre Todopoderoso y del que me sostengo día tras día hasta que volvamos a encontrarnos, para ya jamas separarnos. En la casa esta todo como tu lo dejaste, aún se te espera, tu presencia permanece intacta, tu aroma invade toda nuestra casa. Mi Negro querido nunca voy a dejar de agradecerte todo lo vivido juntando lo malo como lo bueno, pero sobre todo los dos hijos que tuvimos, que son la recompensa que Dios nos regaló, porque son mis grandes pilares, mi orgullo de ver como dia a dia comprenden su jornada incansable de tan bajo, tal y como lo hacías tu. Ay viejo, los veo, como quieren fortalecerme, pero en sus miradas se refleja el sagrado de sus corazoncitos por no tener a su papá, solo te pido que desde donde estes siempre los protejas y los cuides, como lo has hecho hasta ahora. Yo se que desde el cielo los miras y estas muy orgulloso de ellos, porque son lo que siempre quisiste que fueran, unos hombres con mayúsculas. Mi vida, descansa en paz, en la gloria de Dios, donde solo pueden llegar los seres como vos. Te amamos y te amaremos toda la vida, porque jamas te olvidaremos, vivirás eternamente en nuestros corazones”. Tu esposa Reina, tus hijos Juan y Jorge, tus hijas políticas Daniela y Erika, tus amados nietos Ignacio, Isabella, Bauti y Mateo invitan qa la misa que se oficiará hoy a las 19 en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes LB, con motivo de cumplirse dos años de tu partida.





INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS GRIMALT (q.e.p.d.) Se durmió el 11/8/20..

“Querido cuñado y compadre, se te extraña a horrores, pero el saber que estás gozando de la gloria de Dios, me da fuerzas para seguir apoyando a tu esposa e hijos. Dos años ya y cómo cuesta tu partida, siempre te dije todo lo que eras para mí, no tengo más que decirte, solamente gracias, una y mil veces gracias por todo. Descansa en paz compadre y brilla en la estrella mas luminosa del cielo”. Tu cuñada Marta que jamas te olvidará invita a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, con motivo de cumplirse dos años de vuelo.

RESPONSO

PEDRO PASCUAL DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/21 y espera la resurrección.

Padre y esposo, trabajador, incansable, luchador, bondadoso y solidario. Vivirás por siempre en nuestra memoria y corazones a un año de tu dolorosa partida al Reino del Señor.

Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan al responso hoy a las 17 hs en el cementerio de Villa Jiménez Dpto. Rio Hondo rogando por el eterno descanso de Pedro Pascual.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ROBERTO JORGE JALAF (Chichí)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/22 y espera la resurrección.

Chichí: al cumplirse un mes de tu partida a la Casa de Dios, nuestro Señor, te recordamos con mucho amor y cariño. Permanecerás siempre en nuestros corazones, recordando lo que siempre fuiste: un ser humano bueno, generoso, solidario, amigo incondicional, respetuoso, una persona honorable. Su familia agradece a familiares, amigos, vecinos, compañeros, instituciones y demás familias que nos acompañaron en estos momentos de dolor y piden a Dios bendiciones para todos e invitan a la santa misa a celebrarse en su memoria, hoy jueves 11 de agosto a las 20 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida al reino celestial, al encuentro con el Señor.









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ÁLVAREZ, ALICIA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Chichi Agüero y Beatriz Fernandez e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Ali. Acompañan a su hijo Juan y a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Su padre Luis Alberto Bernabe Carrera, sus hermanos Luis Alberto, Elena Margarita, Gustavo Daniel y Maria Fernanda, sus cuñados Silvia Adela, Omar Franklin y Daniel, sus sobrinos Lourdes, Celeste, Olivia y demás familiares ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Su prima Beatriz Carrera, sus hijos Gabriel, Eugenia y Emilio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su padre y hermanos. "Brille para él la luz que no tiene fin".

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Directivos y personal de la Empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Lic. Elena Carrera y ruegan oraciones a su memoria.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Lucrecia Balzaretti participa su fallecimiento y acompaña a su padre y hermanos en estos momentos de dolor. Ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Olga Nazario, Rosi Muñoz, Silvia de Zimmer, Adita Flores y Marta de Palmeyro participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de su querida amiga Kita Soriano de Díaz. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. La vida es así, las cosas pasan de un momento a otro sin que lo esperemos. Estoy triste porque ya no estarás mas con nosotros, pero a la vez feliz porque allá ya no sufres y estas en compañía de Dios. Raul Pereyra participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Patricia Maldonado participa con dolor el falllecimiento de su amigo Arturo. Se ruega oraciones en su memoria.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. La Agrupación Bº Belgrano del Club A. Central Córdoba participa con profundo dolor el fallecimiento de uno de sus integrantes. Se ruega una oración en su memoria.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. "El Señor te reciba en su regazo para que disfrutes de su paz eterna". Perla Bravo de Ducca, Carlos A. Ducca (H) y flia., Ana Inés Ducca de Ciocolanni y flia., Hugo Camilo Ducca y flia. participan con profundo dolor de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Cristina Infante de Ducca, Carlos A. Ducca y sus hijos Facundo, Athina y Gastón participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Perla Suárez y sus hijos Alejandra y Jorge Víctor Sialle acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. José Butiler, Sandra Martínez y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. José Ramón, Roberto, Ricardo, Sandra Butiler participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Su madre Nena, sus hermanos Natalia y Marcos, su hermana política María, su sobrino Nicolás y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio Privado Parque de la Paz casa de duelo avda Rivadavia 323 sala velatoria EMPRESA SANTIAGO .

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Querido sobrino te fuiste sin avisar. Su tía que te ama María Storniolo participa con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Querido ahijado, cuánto dolor causa tu partida. Su tía Chochi Storniolo y su esposo Buby Catsillo participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Sus primos Daiana, Yanina, Enzo, Angel, Ramon, Rody, Rita, Romina, Salvador, Edy, José, Florencia, Sebastian y Micaela participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Querido sobrino cuánto dolor causa tu partida. Su tía Rosa Mentesana de Stoirniolo y familia a participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Señor ya esta ante Ti, recibelo en tu reino y dale el descanso eterno. Su primo Enzo Castillo Storniolo, su esposa Mercedes Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. La comunidad educativa del CENT Nº 1 participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido colega, rogando por el eterno descanso de su alma y que brille para él la luz que no tiene fin.

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta O. Collado, Mariana Collado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su madre y familiares en este triste momento.

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Carlos Agüero, su esposa Graciela Torres, sus hijos Rodrigo, Itatí y Mercedes acompañan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de sus consuegros Chochi y Buby y primo de su yerno Enzo Castillo Storniolo.

GEREZ CORONEL, SAÚL ALEXANDER (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. Sus padres Virginia Sayago Coronel , Iván Alejandro Gerez ,su hno Erick Samuel Gerez, su abuela Lolita Coronel, sus tíos Matias,Lourdes, Rocio, Noelia, sus primos Amira, Emilse,Alexi y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

GEREZ CORONEL, SAÚL ALEXANDER (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. Que el señor reciba a este angel en sus brazos. Participan de su dolor sus padres Guadalupe Sayago e Iván Gerez, sus tios Belén Villarreal, Domingo Bagli y sus primos Ismael y Lautaro.

LAMI, LAUTARO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. Sus padres Sergio Lami y Karina Herrera, sus hermanos Antonella, Exequiel, Karen, Agustin, Zanyra, Yamil, su hijo Lautaro, sus abuelos Angélica y Carlos, Zulema y Juan y demás familiares ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Cob Hamburgo Cia, de Seguros S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

LAMI, LAUTARO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar. La comisión directiva SUTIAGA participa el fallecimiento del hijo de su socio Sergio Lami. Ruega oraciones en su memoria.

LLUGDAR, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. "Meki: vivirás por siempre en nuestros corazones". Su hermana Lydia Llugdar, hermana política Lidia Corvalan y sobrinos María Lidia, Analía, Jorge, Diego Llugdar y Felipe Barrio, comparten con inmensa tristeza su fallecimiento y ruegan paz para su alma.

LLUGDAR, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Nora R. Rafael de Jiménez, Juan Ramón y María de los A. Jiménez y sus familias despiden a Teresa con dolor y en oración abrazan con cariño a José y a sus hijos. Ruegan por su paz eterna, consuelo y esperanza para sus seres queridos.





LLUGDAR, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Nora R. Rafael de Jiménez participa con dolor la partida de la querida Meki. Ruega por su descanso en el Señor consuelo y fortaleza para Negrita, su hermana y familia.





LLUGDAR, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Meky estarás por siempre en nuestros corazones, su hermana Lydia, su hermana pol Lidia Corvalan y sus sobrinos María Lidia, Amalia, Jorge, Diego Llugdar y Felipe Barrio participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLUGDAR, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Tere Gelid y Estela Gelid de Miguel participan con pesar el fallecimiento de Meki. Acompañan a su hermana Negrita en estos dolorosos momentos.

LLUGDAR, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Oscar Alberto Rusz, su esposa Dra. Haydee Salgado participan con profundo dolor la partida a la casa del Padre de nuestra amiga querida Mecky. Rogamos oraciones en su memoria y acompañamos a su hermana Negrita. Mecky Siempre te recordaremos.

LLUGDAR, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Lipi Jorge, su esposa Sara, sus hijos Martín, Lorena, Pablo Jorge y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su hermana Negrita Llugar ante tan irreparable pérdida.

MALDONADO, JUAN OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. Su esposa Mónica, sus hijos Maira, Juan Pablo y Mariela, su hija política Florencia, sus nietos Jonas, Bauti, Ailen, Lizet, Juan Román y demás familiares ruegan su descanso eterno y participan con

profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385- 5357628.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Su sobrina Graciela Massara(Gringa), su esposo Héctor Toscano , sus hijos Patricia, Gianina y Alejandro Toscano con sus respectivas familias , participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Teresa. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Dra. María de las Mercedes Juárez, Dr. Ramón Barraza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su colega y amigo Dr. José Aranda haciendo extensivo a sus hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan una oración en su memoria.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|.Mario y Julia Fioramonti e hijos Mariana, Valentina, Mario José y Luciana lamentan su partida y hacen llegar sus condolencias a sus hijos y demás familiares. Que en paz descanse.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Luciana Fioramonti participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su amiga Vivi en este doloroso momento.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Rosita Fioramonti participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija Viviana ante la pérdida de su madre.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Ing. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola, Alejandro y Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con oraciones a su flia. Ruegan su descanso eterno.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Dr. Gustavo D. Rivas Jordán y familia acompañan con profundo dolor a su esposo, hijos y demás familiares en este momento de tristeza. Ruegan una oración en su memoria.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Tere Gelid, Estela Gelid de Miguel y Luis Alberto Miguel e hijos participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en estos momentos.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su colega Dr. Jose Antonio Aranda, y madre de los Dres. Jose Daniel Aranda y Amalia Teresita Etelvin Aranda. Ruega una oracion a su memoria.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, departamento de docencia y capacitacion , comision de asesoramiento laboral, departamento juridico y cuerpo administrativo del consejo medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su matriculado Dr. Jose Antonio Aranda, y madre de los Dres. Jose Daniel Aranda y Amalia Teresita Etelvin Aranda. Ruegan una oracion a su memoria.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque muera vivirá y todo él que vive y cree en Mí, no morirá jamás..." Mary Palavecino participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga, Dra. Vivina Aranda y acompaña a sus familias.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Julio Prado, Ely Prado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. La Sociedad de Urología, participa con profundo dolor y acompañan en este dificil momento a sus socios los Dres. Jose Aranda y Daniel Aranda y flia. Rogando una oración en su memoria.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Acompañamos con profundo dolor a nuestros queridos amigos De. Jose Aranda, a sus hijos Daniel Aranda y flia, Federico y flia, Amalia y flia, Pepe y flia. Por el fallecimiento de su esposa y madre, Toty y Elba, Mariano y flia, Natalia y flia, Martín y flia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Gerónimo Toscano y sus hijos Víctor Manuel y Héctor Toscano participan con profundo dolor el fallecimiento de Teresita su querida vecina, acompañan a sus hijos en este dolor irreparable y que Dios Nuestro Señor los fortalezca.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Su cuñada Raquel Alderete de Massara, sus hijos y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.

MASSARA DE ARANDA, ANGÉLICA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a su esposo e hijos y demn ás familiaers en este triste momento. Rogamos al Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno.

PÉREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. Su esposa Miriam del C. Vázquez, sus hijos Paolo, Carlos, Maxi, Luis, Juan, y Marisol, hijos políticos Noemi, Celeste y José, su nieta Agostina y demás nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad a las 11, casa de duelo Barrio Gral Paz .EMPRESA SANTIAGO.

PÉREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. Amigos de su hermano Marcelo Pérez: Peri y Fernando Cáceres; Natalia Cáceres y Lucía Cáceres y familias; Domingo Abdulajad, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SUELDO, FRANCO RAÚL JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. La familia de Enrique Nasif Saber acompañan a Raúl y a toda su familia en este momento de dolor, rogando al Señor lo reciba en su Reino.

SUELDO, FRANCO RAÚL JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Los directivos y compañeros de Rental Power, participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Raúl y a toda su familia y lo abrazan en este momento de inmenso dolor, pidiendo al Señor por su eterno descanso.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Al cumplirse un año de tu partida a la Casa del padre lo recordamos con cariño e invitamos a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia Santo Cristo. Su madre, hermanas, esposa ,hijos y nieta agradecen a todos los que nos acompañaron en este dolor y pedimos oraciones en su querida memoria.

TREJO, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. "La bondad y el amor, me seguirán por todos los días de mi vida y en la Casa del Señor, habitaré para siempre". Su esposo Mario Morales y sus hijos Maximiliamo y Facundo, y su nieta Isabela, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Pquia. Santo Cristo (Libertad y Aguirre).





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CASTILLO CARLOS (CHICHE) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Querido compañero. Querido amigo. "Vengan a mi, dice el Señor, porque el reino de los cielos les pertenece" y tenemos la certeza de que ya estás en el Reino de Dios, porque allí van las personas como vos. Hoy ya gozas de la paz del Señor y nosotros tus compañeros y amigos del Colegio Santiago Apóstol, quedamos tristes, pero con el corazón gozoso de haberte conocido y de haber compartido tantos momentos de nuestras vidas. Estuvimos juntos en muchas ocasiones, en muchas oportunidades y de todas, el denominador común en ti, era tu compañerismo, tu solidaridad, tu atención, tu escucha, tus ganas de unirnos, tus alegrías. Con eso queremos quedarnos y seguir sintiéndote junto a nosotros cada vez que nos juntemos. Descansa en la paz de Cristo. Vuela alta y desde ese lugar donde están los preferidos, envíanos serenidad y paz. Y mucho consuelo para tu amada familia. Rogamos oraciones en su memoria.









FRÍAS, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. Su esposo Ramírez Felipe Santiago, sus hijos Rubén, Alfredo, María, Miguel, Carlos, Marcelo, Verónica, Daniel, Walter, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. COB. NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

SANTUCHO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Antonio Abraham acompaña en este doloroso momento a la Lic. Carola por el fallecimiento de su padre y eleva oraciones por el descanso eterno.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CÁCERES DE SOSA, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. Mirta Beltrán de Ávila , sus hijos Liz y Mario Dante y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Gringa , acompañan a su familia en este doloroso momento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs al cementerio de La Aguada. Las Termas.

SALVATIERRA, NELIA E. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Señor Jesús recíbela en tu Reino". Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos que nunca te olvidarán Julio, Jorge, Samy, Katty y Tere Sarmiento participan con dolor su fallecimiento.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





DÍAZ, PEDRO PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Papito lindo: Fuiste un ser maravilloso, no hay día que no recordemos tu paso por este mundo, los bellos momentos compartidos y tu legado de amor. Tu inesperada partida causó profundo dolor pero nos queda el consuelo que estás en la casa de nuestro Señor...Descansa por siempre. Tu esposa, hijos, nietos e hijos políticos, invitan al responso que se realizará hoy a las 17 hs en el Cementerio de Villa Jimenez (Dpto Rio Hondo).