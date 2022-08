FÚNEBRES | 15 de Agosto del 2022

15/08/2022 - 00:01 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/8/22

Carlos Alberto Patanchón

Julio Omar Luna (La Banda)

Analía Belén Cárdenas

David Ernesto Jiménez

Oscar Alberto López

María Cristina Nieva

Gladys Noemí Alarcón (La Banda)

Sepelios Participaciones

SEQUEIRA DE RUSSO, FELISA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y familia participan su fallecimiento, acompañando fraternalmente a sus amigos Mimi, Fernando y demás familiares en tan dolorso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, ANALÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Sus padres Ale Cardenas y Analia Ponce, sus hermanas Lucia y Agustina, abuelos, tios y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

JIMÉNEZ, DAVID ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Su esposa María Beltrán, sus hijos David Guillermo y sus nietos Leonel, Bruno y Octavio participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, ÓSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Su compañera María, sus hijos Cecilia, Martin y Mateo y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, ÓSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Con dolor sus amigos acompañan el fallecimiento de "Any": Eduardo Abalovich, Fernando Turrado, Dito Ibañez, David Carillo, Marulo Mdalel, Ernesto Muratore, Edelmiro Bravo, José Elías, Miguel Atía, Pablo De La Cruz, Joseli Siufi, Betoche Jorge, Aníbal Martínez y ruegan oraciones en su memoria.

MARTINETTI DE CORREA, TERESA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Su sobrino Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía y acompañan en el dolor a su hija Luki y a sus nietos Ariel y Alejandro y ruegan oraciones en su memoria.

MARTINETTI DE CORREA, TERESA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Mario Vidal, Cristina Mdalel de Vidal, sus hijos Mario y Candela, Verónica y Javier, Patricia y Santiago y Cristina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Que Dios la reciba en sus brazos. Las amigas y compañeras de Promocion de la Escuela Normal de su hija Alicia. Adriana Montenegro, Eva Tula Peralta, Nela Simón, Claudia Jozami, Karina Bendezu, Maria Ines Caro y Lida Robles, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Su cuñada Adela C. Divi de Qüesta, sus hijos Dario, Ana Gabriela y María Eugenia, con sus respectivas familias, participan con dolor de su fallecimiento. Que descanse en paz.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el13/8/22|. “En la Casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros”. Miguel Russo, su esposa Lucrecia Mulki e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de tristeza.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. "Bien buen siervo y fiel... entra en el gozo de tu Señor" (La Biblia). Alicia fue eso, una sierva fiel en la obra de Quien la llamó hoy para gozarse en su Presencia. Las amigas de siempre de su hija Alicia participan con profundo dolor de su fallecimiento.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Gustavo Basbús, María José Giovanniello, sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto acompañan a sus hijos, especialmente a nuestra amiga Alicita.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Eduardo Fabián Gil, Adriana Bertolotti y sus hijos Mariano, Hernán y Fabián, lamentan el fallecimiento de su querida y distinguida vecina y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Dr. Bernardo Villegas y María Claudia Azar y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Ali y acompañan a toda la familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Sus compañeras y amigas de la promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano: Carlota Raed, Ines Martinelli, Ceci Barquín, Mari Rivas, Moni Abate, María del Carmen Ochoa, Susi Achával, Vivana Zizak, Patricia Santiago y Claudia Azar, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Ali y acompañan con profundo pesar a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el13/8/22|. " Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibireis la corona incorruptible de Gloria". Chini Habra Fernández, participa con pesar su fallecimiento, acompaña a su familia en estos momentos de dolor y agradece a Dios por su intensa labor Cristiana realizada.

NIEVA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Sus hijos Rulo, Chicha, Horacio, Facundo, Matías y familias, hermanos Chito, Carlos, Graciela y José con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cement. La Peidad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PATANCHÓN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Sus hijos Carlos, Ana Lía y Daniel, su hija política Maya y sus nietas Noelia ,Paula y Julieta participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque De La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. Querido hijo hoy cumplirías 61 años, solo Dios sabe el dolor que nos causó tu partida, cuánto más pasa el tiempo la necesidad de verte y tocarte aumenta. Te amaremos por el resto de nuestras vidas. Tu madre Alva Paglioni, tus hermanos Juan, Tito, Claudia y tu sobrino Fernando elevan oraciones, rogando a Dios te dé el descanso que te mereces.

Responsos

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (KOKI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. A un año de tu partida te recordamos con un responso el día 15/8/22 a las 15 hs en el cementerio Parque de la Paz. Tu esposa, hijos/as, politicos, cuñados, sobrinos.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ALARCÓN, GLADYS NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Su esposo Castaño Miguel Angel, sus hijos Florencia y Juan, sus tias Juana y Zulma y demás familiares. Ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel 429- 6027. Cel: 385- 5357628.

LUNA, JULIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Sus familiares y amigos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

LÓPEZ, POLICARPO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Hijos: Jorge, Jose Luis. Nieto: Tobias Participan con profundo demas familiares. Ruegan una oración en su memoria sus restos fueron inhumados en el cementerio parque de la paz (beltran) el dia: 15/08/2022 a las 10:00 hs. Exequias y Tanatopraxia Realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILLALBA, MIRTA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Su esposo Daniel, hijos Lara, Soledad, sus padres Lidoro, Silvia, hermanos, hermanos politicos, sobrinos y demas familiares,participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9.30 hs. en el cementerio Mas Alla del Sol (La Cañada). Casa de duelo. La Cañada. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

INVITACIÓN A MISA

MATTEO VANELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos y Alejandro, bisnietos Santiago, Benjamín e Ignacio, sobrinos Lina, Osvaldo, Tetu, Juan Carlos, Liliana y Tucho, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica al cumplirse un año y 10 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

GLORIA DEL VALLE GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/13 y espera la resurrección.

A 9 años de tu partida tu presencia sigue viva en mis pensamientos y en mi corazón; tu hermana Dora Angélica González, primos y sobrinos invitan a la misa en tu querida memoria a celebrarse el martes 16 del cte. a las 19.30 hs. en la Capilla de la Hermanas Franciscanas, sito en Avda. Belgrano y Sáenz Peña de esta ciudad.

INVITACIÓN A MISA

ROSA SOFÍA AQUINO PADILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/98 y espera la resurrección.

“No sé cuántos años pasaron pero parece que fue hoy que partiste. Mi pequeña sonrisa radiante y futuro brillante. Me quedé con tu sonrisa, tu alegría, tus ganas locas por vivir y con los 16 años que me regalaste, dándome solo amor. ¡Te amo, mi niña! La vida no mi preparó para soltarte ni para dejarte ir de este mundo. ¡Dios comunícale a mi niña hermosa, cuánto la extraño, cuánto la amo y que no pasa un segundo de mi vida que deje de pensar en ella!

Tu mamá María, tus hermanos, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa en su memoria, en Pquia. Ntro. Señor de Mailín, hoy a las 20 horas.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

INÉS MAGDALENA GEREZ Fallecio el 6/8/22….

Felices los de corazón puro están cerca de Dios.

Sus hijas Ethel y Gloria y su flia. agradecen profundamente a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, sacerdote Darío Acuña y a todos los que nos acompañaron en este doloroso momento, invitan a participar de la misa que se realizará el día 15 a las 20 hs en la parroquia Nuestro Señor de Mailin con motivos de cumplirse 9 días de su partida al cielo.