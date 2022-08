FÚNEBRES | 16 de Agosto del 2022

15/08/2022 - 22:30 Funebres

- Selva Argentina Sandoval

- Francisco Emanuel Bravo

- Rubén Alfredo Ibáñez (La Banda)

- Josefina Estela Verón

- Edgardo Vicente Gutiérrez (La Banda)

- María Olimpia Cruz de Mendez

- Melitina Barraza

- Manuel Saganías Figueroa

- Blanca Ysabel Luna (Dpto. Figueroa)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CRISTINA NIEVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/8/22 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MARÍA CRISTINA NIEVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/8/22 y espera la resurrección.

Directivos, coordinación y personal de Radio Panorama participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Rita Corvalán, locutora de la emisora, y ruegan una oración en memoria de su madre.

MARÍA CRISTINA NIEVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/8/22 y espera la resurrección.

Directivos y personal de Canal 7 y Diario Panorama, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO COQUI GUTIERREZ (q.e.p.d) Falleció el 15/08/2022

El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani, Funcionarios, Autoridades del Gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA OLIMPIA CRUZ DE MENDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

Su hijo Dr. Ramón Mendez, su esposa Ramona y sus nietos Matías, Pedro, Juan Martín y Ramón Lautaro Mendez Cajal, participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan a Dios le otorgue el más bello lugar en el cielo. Sus restos será velados en calle Río Negro Nº 616 Bº 1ra. Junta e inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs.

MARÍA OLIMPIA CRUZ DE MENDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

Abuela: que tu voluntad inquebrantable y amor incondicional por la familia perdure en la memoria de todos los que tuvimos la dicha de conocerte. Su nieto Dr. Matías Mendez Cajal, Dra. Laura Agüero y sus hijos Felipe, Jacinto y Regina Mendez Agüero, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor le otorgue el más bello lugar para su descanso.





MARÍA OLIMPIA CRUZ DE MENDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

Sus nietos Dr. Juan Martín Mendez Cajal, Alejandra Mansilla participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan que el Señor le otorgue el más bello lugar para su descanso eterno.





MARÍA OLIMPIA CRUZ DE MENDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

Su nieto y médico personal Dr. Ramón Lautaro Mendez Cajal participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega al Señor le otorgue el más bello lugar para el descanso de su querida alma.





MARÍA OLIMPIA CRUZ DE MENDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

Sus nietos María Graciela y Carlos, Débora María y Elio, Exequiel Aurelio y Mayra y Gabriel, sus bisnietos Macarena y Benjamín, participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querida “Mari Mari” y ruegan al Señor le reserve el más bello lugar para el descanso de su querida alma.









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA OLIMPIA CRUZ DE MENDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

Mercedes Noemí Cajal, su hija Valentina Marín y Gustavo Marín, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su cuñado Dr. Ramón Mendez y ruegan a Dios le otorgue un buen lugar para el descanso del alma de la muy querida doña Mari.





RECORDATORIO

MARIO DEL VALLE LEIVA (Lito) (Q.E.P.D) 16/08/2016

Padre querido: estamos aprendiendo a lidiar con tu ausencia, a sobrevivir sin ti y sobrellevar el dolor y el vacío que dejo tu partida. Dicen que el tiempo cura las heridas, nosotros creemos que con el tiempo a lo sumo, nos acostumbramos a vivir con ella, pero el dolor que causa tu ausencia ni el tiempo puede calmar, solamente la fe en Dios, y la esperanza que algún día volvamos a encontrarnos, hace que podamos soportar el hecho de no tenerte con nosotros.

Tu esposa lola, tus hijos Patricia, Alejandra, Marcelo, Diego, Pablo y nietos invitan a la misa hoy a las 20:00hs. En el barrio Participación Loreto





RECORDATORIO

CESAR AMÍLCAR DOMÍNGUEZ (Q.E.P.D) 16/08/20

Tu alma sigue viva, eres el rayo de luz que veremos siempre, con la certeza que volveremos a encontrarnos... A dos años de tu partida, te seguimos amando y recordando cada día de nuestras vidas, seguimos necesitando tanto de tu mano amiga, tus brazos y tus palabras. En un nuevo aniversario de tu partida pedimos, rogamos por tu alma y que sigas gozando de esa esperada vida eterna, te amamos siempre y recordamos con mucho amor Tu esposa valle Medina, tus hijos Amílcar, Ely, Eugenio, Santiago, Ceci, Maria José, Virginia. Tus hijas políticas Érica, Daniela, Britney, sus nietos, Jerónimo, Nacho, Mateo, Iker, Candelaria, Aitana y Maddison.









INVITACIÓN A MISA

ENZO ARIEL CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/3/22 y espera la resurrección.

Hijo querido, cuánto dolor nos dejaste, ya pasaron cinco meses de tu partida al reino celestial, donde no existe dolor, tristeza ni angustia…. Donde solo hay paz, amor… Duele tanto no tenerte con nosotros que nuestros corazones, nuestras vidas ya no son los mismos. Solo nos reconforta saber que estás en un lugar mejor junto a nuestro Dios Padre. Te amamos, te amaremos toda la vida porque jamás te olvidaremos, vivirás eternamente en nuestros corazones.

¡Te extrañamos mi amor, te amamos mi vida!

Tus desconsolados padres María Rosa Villaroya, Carlos Orlando Castillo, tu hermano Cristian Castillo, invitan a la misa al cumplirse cinco meses de tu partida al Reino del Señor, hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol.





RECORDATORIO

HUGO ALBERTO MUSSI (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/16 y espera la resurrección.

¡Te amamos Tata!

Tu hija Inés, hijo político Eduardo y nietos Agustina, Fernanda, Manuel y Felipe, te recuerdan a seis años de tu partida física.





RECORDATORIO

ERNESTO CISNEROS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/97 y espera la resurrección.

“Querido viejo, a veinticinco años de tu partida al Reino Celestial, tu recuerdo siempre presente y el cariño inalterable. Tus hijos Norah, Nene, Rodolfo, Petiza, Negri y Yayi con sus respectivas familias te llevamos en nuestros corazones y anhelamos que descanses en paz junto a nuestra amada madre. Elevamos oraciones en tu querida e inolvidable memoria.

RECORDATORIO

CARLOS SAÚL CABRAL – BLANCA AZUCENA VILLALBA DE CABRAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/3/22 y el 3/8/09 y esperan la resurrección.

“Que en este descanso eterno el Señor los tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ustedes la luz que no tiene fin”. Sus hijos Susana, Adriana, Nancy, Saúl y Carlos, sus hijos políticos y nietos Valeria, Beto, Iván, Adrian, Alexander, Álvaro y Tiziano los recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse 5 meses y 14 años de sus respectivos fallecimientos. Ruegan oraciones en sus memorias.





INVITACIÓN A MISA

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Domingo: habitaste al abrigo del Altísimo y ahora descansas bajo la sombra del Todopoderoso. Tu esposa Lilia Margarita Nazar, invita a la santa misa al cumplirse el primer año de su fallecimiento, a oficiarse hoy martes 16 de agosto en la Catedral Basílica a las 20 hs. Elevamos oraciones por su descanso eterno.





RECORDATORIO

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Papá, hoy un año de tu partida, un año sin tus consejos, un año que me siento solo. Solo me reconforta saber que estás al lado de nuestro Dios y me das fuerzas para seguir. Tus hijos y familia.





















RECORDATORIO

ADA RODRÍGUEZ DE OLMOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/22 y espera la resurrección.

Madre querida, hoy a seis meses de tu partida al Reino Celestial, y aunque ya no estás físicamente con nosotros, vives por siempre en nuestra memoria y recuerdos. Tus enseñanzas nos ayudan a seguir enfrentando la vida y tu ejemplo nos estimula para continuar. Tu presencia permanece intacta en cada rincón de tu hogar, aquel que cimentaste con esfuerzo, humildad y fortaleza que te caracterizaba. Gracias madre por haber existido y ser luz en nuestra vida. Te recordamos y te extrañamos: tu esposo Ramón, tus hijas Mabel y Adriana, tu hijo político Tato y tus nietos Antonela, Matías y Rita. Rogamos una oración en tu memoria.





RECORDATORIO

FELISA VALLEJO DE SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/80 y espera la resurrección.

“Querida madre, gracias por tus enseñanzas, tus sacrificios, tu entrega a la familia, en una palabra, gracias por tu amor”. Tus hijos Gloria, Graciela, Enrique y Darío, su hija política Nilda Rivero, sus nietos y bisnietos, elevan oraciones al Padre Dios al recordarse hoy un año más de su partida.





BARRAZA, MELITINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Sus hijos Omar, José, Héctor, Norberto, lobezno, Ema nieto y bisnietos, hijos políticas y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia el dia: 16/08/2022 Exequias Y Tanatopraxia Realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BRAVO, FRANCISCO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Sus padres Humberto Bravo y Patricia Navarro, su hermana Micaela sus tíos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CÁRDENAS, ANALÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Raúl Diehl, Susana Lugones y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañamos con mucho dolor a su madre y abuela Cristina. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Sus hijos Ramon y Aurelio Mendez, hijas pol , nietos y bis participan con dolor de su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 11 en el Cementerio la Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA ((q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Su nieto Pedro y familia te recordarán con todo el amor y cariño que nos supiste dar. Hasta nuestro encuentro más allá del sol, abuela querida!.

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA ((q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. "Doña Mari" vuele alto y descansa en paz. Guzmán Emmanuel y su esposa y familia guzmán acompañan con profundo dolor a sus hijos y nietos, amigos de toda la vida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ, MERCEDES EXEQUIELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Mamá te fuiste tan rápido de nuestras vidas, dejaste un vacío inmenso en nuestros corazones. Fuiste y serás la mejor mamá, una gran abuela y una gran compañera de vida para nosotros y muchas personas. Cuánto dolor existe hoy pero al mismo tiempo nos queda la tranquilidad de saber que estás descansando en paz junto a tus seres amados y sobre todo junto a Dios. Te vamos a extrañar y amar por la eternidad. Sus hijos Ale y Mercedes, tus nietos Simón, Antonella y Nico, sus nietos políticos Mariana y Santi participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EXEQUIELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Hermana, ya estás en los brazos del Señor, donde no hay llanto ni dolor". Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermano Dardo, su esposa Teresa, sus sobrinos Dardo y flia., Silvia y flia., Pablo y flia., Maxi y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EXEQUIELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios". Sus vecinos de la calle Gaucho Rivero, familias: S. Roldán; A. Soria; F. Ledesma, H. Salvatierra, N. Chávez, R. Gómez Acuña, M. Rodríguez, M. Pallares, M. Hid y N. Valdez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EXEQUIELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. "Jamás se va lo que se queda abrazado al alma". Los amigos de sus hijos Mercedes y Ale: Stella, Anahí, Heraldo, Mabel, Mariana, Nora, Nilda, Gringa, Mecha, Fredy, Diego, Georgina, Luciana, Elmina, Francisco, Piqui y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EXEQUIELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. "Siempre permanecerás en nuestros corazones". Tus nietos del corazón: Juan Cruz y Tomy participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EXEQUIELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Sus vecinos Héctor Salvatierra, su esposa Monina y sus hijos Maru, Santiago, Virginia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Sus hijos Martín López y Cecilia López junto a su madre Cristina Luna, lo despiden con gran pesar y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Que descanse en paz.

LÓPEZ, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Su hermano Mario, su cuñada Pelusa, sus sobrinos Silvia e Ignacio; Gustavo y Leticia; Mario Javier y Paulina con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Enrique Aza e Hijos de Santiago Aza participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el13/8/22|. Pedro José Basbus y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos e hijos políticos en este momento.

NAVARRO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Sus hijos Raul, Marcelo, Roberto, Alicia y Rolfi, sus hijos políticos, Selso, Antonia, Petrona sus nietos, bisnietos y tataranieto y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

NIEVA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Isabel Cansinos Vda. de Celiz, sus hijos Liliana, Elena y Patricia Celiz participan con profundo dolor su fallecimiento, rezan por la partida al Reino de los cielos de la querida Chita. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAGANÏAS FIGUEROA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Su esposa Blanca del Valle Cardozos sus hijos Daniel y Walter Saganias sus nietos Eliana , Macarena y Gustavo bisnietos Vince, Julieta, Elias, Valentin, nietos politicos sus hijas del corazon Mercedes y Nora y demas familiares sus testos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAGANÍAS FIGUEROA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Su esposa Blanca Cardozo, sus hijos Daniel Osvaldo y Walter Saganías, sus hijas pol. Mercedes y Nora, sus nietos Gustavo, Eliana y Denis Saganías, sus nietos pol Eugenia y Álvaro y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Sus hijos Sergio, Reinaldo y Luis Carlos, hijos políticos Alejandra, y Rita, nietos Nicolas, Benjamín, Rosi, Sebastian, Lara y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9hs en el cementerio Los Nuñez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SEQUEIRA DE RUSSO, FELISA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Familia Epstein participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA DE RUSSO, FELISA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Antonio Luna, Tere Lund, Omar Blázquez y Tere Luna con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, JOSEFINA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Claudia, Silvana y Débora, sus hijos políticos Francisco y Sergio, sus nietos Franco, Sahid, Milena Lourdes, Adana, Iara, Shaiel, Esteban ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.





NAZAR ARAGÓN, VÍCTOR F. (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/05|. Es difícil olvidar a alguien que te dio tanto para recordar. Siempre en mi Corazón, Papá. Te amo y te amare hasta el último día de mi vida. Al cumplirse 7 años de tu partida, tu hija Gavina y flia. Ruegan una oración en tu memoria





GUTIÉRREZ, EDGARDO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Su esposa: Patricia Gerez, sus hijas: Giuliana Gerez y Ana Paula Gutiérrez, sus hermanos: Monica y Gustavo y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUTIÉRREZ, EDGARDO VICENTE(KOKI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. El Centro de Jubilados Miski Mayu hace llegar sus condolecías a su familia y la gran familia Satelital. Se ruega una oración.

GUTIÉRREZ, EDGARDO VICENTE(COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Berta Numa de Nader e hijos: Pedro Enrique, Héctor ,Teresa, Alicia y sus respectivas familias acompañan en su dolor a la familia de Edgardo Coqui Gutiérrez Simon y ruegan por el eterno descanso de su alma..

IBAÑEZ, RUBEN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Su madre Nilda Isabel Chaparro, sus hnos. Milagros, David y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.





LUNA, BLANCA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Sus hijos Pedro, Andrés, Teresita, Claudia, Delia, Pablo, César y Damián, sus hijos políticos Rosana, Raquel, Marilyn, Diego, María y Reina, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Invernada Norte, Dpto. Figueroa. COCHERÍA DEL PLANTA.