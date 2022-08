FÚNEBRES | 17 de Agosto del 2022

16/08/2022 - 21:59 Funebres

- María Teresa Valenzuela (La Banda)

- Estela Marian Cáceres (La Banda)

- José Raimundo Delgado

- Juan Ricardo Véliz

- BaldomerioDamacero Luna

- Néstor Adolfo Ledesma

- Ana Bartolina Herrera de Vázquez

- Julio Estergidio Sayago

CLARA ROSA LLUGDAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/8/22 y espera la resurrección.

Marta B. Herrera de Mukarzel, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida prima Meki. Acompaña a Negrita Llugdar y familia. Elevamos oraciones en su memoria.





EDGARDO GUTIÉRREZ (Coqui)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

La Subsecretaría de Comunicación de la Municipalidad de La Banda, participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.





JULIO EXTERGIDIO SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/08/22 y espera la resurrección.

Comunidad educativa del IES San Cura Brochero de la ciudad de Loreto participa del fallecimiento del padre de la Rectora, Prof. Ayelen Sayago Sandez. Elevamos oraciones en su memoria.





JOSÉ RAIMUNDO DELGADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

“Descansa en paz, que brille para ti la luz que no tiene fin”.

Tu hermano Sixto Alfredo Delgado, sus sobrinos María Teresa, Fernando Alfredo y Marcela Alejandra participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Se ruega oraciones en su memoria.





MARÍA OLIMPIA CRUZ DE MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de Presidencia, directora de Sumarios, director General de Administración, directora general de Personal, director de Reconocimiento Médico Docente, directores generales de los todos los niveles educativos, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del área Legal y personal del organismo participan el fallecimiento de la madre del Sr. Aurelio Méndez, empleado del área de Mantenimiento del organismo y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.





CARLOS RUBÉN CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/8/22 y espera la resurrección.

Todo el dolor por tu inesperada partida se transforma en felicidad, cuando cerramos los ojos y recordamos los momentos compartidos, que fueron muchísimos tantos alegres como tristes.

Dios. Danos consuelo y fortaleza a sus padres Martha y Juan Carlos, su esposa Monica y sus hijos Matías y Nahuel, su hermana Rossana y sus sobrinos Gabriel, Aillen, Gonzalo y Corina.

Invitan a la misa que se oficiará al cumplirse nueve días de su partida en la Iglesia Santiago Apóstol el día 17 a las 20 hs.





CORONEL, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. El presidente Interventor del IOSEP. C.P.N. Raúl O. Ayuch, Gerente General C.P.N. Graciela Muratore de Corona; Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Área, Auditor Interno, Asesores legales y de Presidencia, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central, participan el fallecimiento de la mamá de nuestro compañera de trabajo FAnny Garcia.ñ

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA ((q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. "Jesus que no desanime al oirte decir quien quiera seguirme, tome su cruz de cada dia sino que me alegre con quien me sigue tiene resurreccion y vida eterna". Amen. Querida hermana descansa en paz junto a tus seres queridos. Su hermana Susana Cruz, esposo Edmundo Andrada y sus sobrinas Ana, Andrea, Pamela y Susana Andrada. Ruegan una oración en su memoria.

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. "Jesus que no desanime al oirte decir quien quiera seguirme, tome su cruz de cada dia sino que me alegre con quien me sigue tiene resurreccion y vida eterna". Amen. Querida Tia Maria. Descansa enpaz. Su sobrina Maria Susana Andrada, su sobrino politico Ricardo Salas e hijos Martina y Jaoquin.

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Le dijo Jesús yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi aunque este muerto, vivirá. Su cuñada Clara Paz, sus sobrinos Liliana, Emanuel, Annabella y Mauricio con sus flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA ((q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Dra. Doris N. Martínez acompaña a su colega Ramón y demás familiares en estos duros momentos. Rogando una oración en memoria de su madre.

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Héctor R. Baraldo, Sonia Torri Arriazu y sus hijos Luciana, Sacha, y Martín participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA ((q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Dr. Felipe Pavón y sus hijos Diego, Facundo y Elisa y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Ramón Méndez. Ruegan una oración en su memoria.

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra madre de su matriculado Dr. Ramón Mendez. Acompaña a su familia en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la señora madre de su asociado Dr. Ramon Mendez. Acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CRUZ DE MENDEZ, MARÍA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Haydée M. Sosa de Paz, María E.Sosa de Cáceres, Julio Sosa y sus respectivas familias participan con enorme dolor la partida al Reino Celestial de nuestra querida prima hermana Mary, que el Padre Bueno la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno.

DELGADO JOSÉ REIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Su esposa Norma Rosa Ponce, hijos Lorena, María, Alfredo, Victoria, y Fátima, Hijo político Víctor Soria, nietos Lautaro, Máximo, y Moja, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad EMPRESA SANTIAGO.

DELGADO, JOSÉ RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Sus hermanos Adu, Clementina, Sixto y Alberto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELGADO, JOSÉ RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Mirta Graciela Miranda de Manzur y su hijo Jorge Gonzalo participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Sixto en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DELGADO, JOSÉ RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Marta Susana Miranda, su esposo Miguel Salvador Cejas participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Sixto en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ, MERCEDES EXEQUIELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Su vecino Oscar Chazarreta y flia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE VÁZQUEZ, ANA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Su esposo Mario Vázquez, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA DE VÁZQUEZ, ANA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Los amigos de su hijo Tato: Peri y Fernando Cáceres; Raúl y Natalia Cáceres e hijos; Ramón y Lucía Cáceres e hijos; Domingo Abdulajad; Pablo Basualdo; Omar Pérez y Mariano Roca, sus amigos de Bs. As. Fernando, Enano, Indio, Carli y Toti, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





LEDESMA, NÉSTOR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Sus hijos Sebastián , Valeria , Gonzalo , Juan y Mauri y sus nietos participan con dolor su fallecimiento , sus serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, NÉSTOR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Su hermana Ramona Haydée, sus sobrinos Laura, Manuela y Brenda y sus sobrinos nietos Mateo, Julieta, Benjamín y Olivia participan con dolor su fallecimiento.

LEDESMA, NÉSTOR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Su hermana Trinidad, sus sobrinos Mariana, Paola y Víctor, sobrinos políticos Pablo y Marisa, sus sobrinos nietos Agustín, Maximiliano,Sofía, Virginia, Guillermo, Matías, Genaro y Victoria participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.





LEDESMA, NÉSTOR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Su hermana Patricia y sus hijos Silvina, Ramiro, Melina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

LEDESMA, NÉSTOR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Su hermana Sandra, su sobrino Exequiel y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

LEDESMA, NÉSTOR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Manuel Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

LEDESMA, NÉSTOR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Su ex compañeros del Nuevo Banco Santiago del Estero, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

LEDESMA, NÉSTOR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Los vecinos del Bº Vinalar de su hermana Negrita participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. El 5to. 5ta. de la Escuela Normal Manuel Belgrano, Promoción 1972, despide con profundo pesar a su querido compañero "Bello López", rogando por su eterno descanso y pidiendo cristiana resignación para su familia. Descansa en paz!

LÓPEZ, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/22|. Ani: fuiste un gran amigo de la familia y un eficiente asesor laboral para la empresa. Vamos a extrañar tu don de gentes, tu gentileza, su humildad y consideración hacia nosotros. Abraham Auat, Magdalena Pró y sus hijos Belisario, Luciana y Leticia te despiden con mucha tristeza y acompañan a tu familia en este momento de desolación. Rogamos que descanses en la paz del Señor.

LUNA, BALDOMERIO DAMACERO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Sus hijos: Walter, Raul. Sus nietos: Anabela, Santiago, Kiara y demás familiares, participan de su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio San Pedro de Guasayan. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SAYAGO, JULIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Su esposa Rita, sus hijos Ramiro y Ayelen y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAYAGO, JULIO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. La Comunidad Educativa del Instituto Laura Vicuña, acompaña a la Prof. Ayelen Sayago ante la dolorosa pérdida de su papá y eleva oraciones por el consuelo de su seres queridos.

VALDEZ DE LASTRA, GLADYS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Lamentamos mucho la partida de la madre de nuestro amigo y colaborador Ramon Junior Lastra. Personal y Directivos de Mercomat.

VALDEZ DE LASTRA, GLADYS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Gaston Sarquiz y sra., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Ramón Junior Lastra.

VÉLIZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Sus hijos Ricardo, Lola, Elsario, sus nietos, bisnietos, hijos políticos y demás familiares, participan de su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.





SORIA, MARIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Marito, tu ausencia duele como el primer dia de tu partida. Se que Dios te a designado un lugar especial en el Cielo y desde allí nos cuidas y proteges. Su papá Miguel Soria y su esposa Fanny Uzzante de Soria, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Capilla Santa Rita, al cumplirse un nuevo anivesarios de su natalicio.





MIRANDA, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Polo querido ya hace un año de tu partida pero te recordamos en cada gol de tu Guemes, en cada reunion, en cada viaje, te extrañamos mucho viejo querido. Los de siempre. Carlito Tula, Potro, Padilla, Oscar, Raul y Chin.

ZERDA, AÍDA ISABEL (NENA) ( q.e.p.d) Falleció el 17/7/22|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento la recuerdan con mucho cariño sus vecinos del Bº Mosconi quienes dan sus sentidas condolencias su hija Cecilia y demás familiares. Rogamos por su descanso eterno.





CÁCERES, ESTELA MARIAN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Sus hijos Mariano, Lisandro, sus hermanos, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GALLO, DEBORA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció en Villaguay (Entre Ríos) el 15/8/22|. "Señor recibe su alma y concédele la paz eterna. Que brille para ella la luz eternamente". Sus tíos Gustavo, Charito y sus primos Candela y Gustavito; sus tíos Walter, Norali y su primo Víctor acompañan a la familia en este difícil momento.

GUTIÉRREZ, EDGARDO VICENTE(COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Sus primos Adita y Luchi participan con profundo pesar su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ, EDGARDO VICENTE(COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Su madrina Sara Mirta Gallardo, sus amigos Horacio y Nelva Gallardo, Verónica y Natalia Iglesias participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, EDGARDO VICENTE(COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Mario Simon y flia despiden a su primo Coqui deseandole una feliz resurrección en la gloria de Dios.

GUTIÉRREZ, EDGARDO VICENTE(COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Luis Simon y flia despiden a Coqui deseando sea feliz en la casa de Dios.

QUEIROLO, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Su prima Elena Queirolo de Ruiz, primo político Segundo Hector Ruiz, sus hijas Karina, Vanesa y María Alejandra y sus respectivas familias acompañan a su flia, al cumplirse nueve días de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VALENZUELA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Su esposo Ángel Ybarra, hijos y demás participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

VERA, HUGO RENEE (q.e.p.d.) Falleció el Falleció el 16/8/22|. Su esposa Ramona Coria, sus hijos Elva, Luis, Cristina, Dora, Rodrigo, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cementerio de Los Quiroga. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.





LIZONDO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Los dias pasaron con prisa, tajantes, sin piedad, no permitiendonos entender todavia que ya no estas con nosotros. Todavia te esperamos, te sentimos en cada momento, al mirar tus plantas, cuando suena un tango, al respirar tu perfume. Estas en nuestra piel, en nuestros sueños, y en nuestro corazon. Te amamos papi y te honramos en cada momento, danos la fuerza necesaria para seguir de pie hasta que llegue el momento de nuestro reencuentro. Tu esposa Ana María , tus hijas: Adriana y Mariela, hijo politico Carlos, tus nietos Iván y Tania, tus hermanas Guillermina y Nilda y sobrinos, invitan a la misa que se realizarà a las 20:00hs en la parroquia Santiago Apóstol al cumplirse el primer aniversario de su partida a la Casa del Padre. Se ruega una oracion a su memoria.





QUEIROLO, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. A nueve días de tu partida no hay palabras que mitiguen tanto dolor. Extrañamos tu sonrisa, tus abrazos, tus bromas y tu compañía.Duele no tenerte en la casa, solo nos queda el consuelo que en algún momento estaremos juntos. Tu esposa Blanca, tus hijas Antonieta y Claudia, tu hijo político Exequiel y nietas Matilde y Amparo invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Cristo Rey hoy a las 20 hs.





BRANDÁN, PAULA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Su hermano Eberlindo y Dora, Sobrinos Cesar Rodolfo, Rosa Liliana y Ever Eduardo Brandán y respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de amada Paula. Y que sus restos fueron inhumados en Cementerio de la Aguada. Las Termas.