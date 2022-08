FÚNEBRES | 19 de Agosto del 2022

19/08/2022 - 04:22 Funebres

Angélica del Carmen Acosta

Jorge Esteban Aranda

Domingo Javier Cancino

Juan Velindo Quiroga (Dpto. San Martin)

Elsa Teresa Juárez

Juan Agustín Romano Nasif

Estelvina del Carmen Bravo (Fernández)

Ramona Esther Orellana (Ardiles de la Costa)

Miguel Ángel Paz (Clodomira)

Sira Margarita Rivero

Mariano Andrés Walter

RICARDO DEL CARMEN DÍAZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|.

El ministro de Economía, CPN Atilio Chara participa con profundo dolor su fallecimiento.

RICARDO DEL CARMEN DÍAZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|.

El Ministerio de Economía participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompaña en este duro momento a su hija Lucky y a toda su familia. Se ruega una oración en su memoria.

RICARDO DEL CARMEN DÍAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/2 y espera la resurreccion.

La sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra.Matilde O’Mill, participa su fallecimiento.

RICARDO DEL CARMEN DÍAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/2 y espera la resurrección.

El Defensor Gral. De la Provincia , Dr. Enrique José Billaud, participa el fallecimiento del Sr. Díaz Ricardo del Carmen. Eleva oraciones en su memoria y acompaña en el profundo dolor a sus familiares.

RICARDO DEL CARMEN DIAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/2 y espera la resurreccion.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

BENJAMÍN ROLDÁN LÉPORI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

MANUEL EDGARDO ÁBALOS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/15….

Han pasado 7 años de tu partida al reino de Dios, te extrañamos y amamos. Vives en nuestros corazones y pensamientos eternamente. Hasta nuestro reecuentro. Que tu descanso sea de paz eterna. Rogamos oraciones en su memoria. Su esposa Estela Mussi y sus hijos Leysa, María, Natalia y Santiago Ábalos Mussi.

ALAN MAXIMILIANO LACOUR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/18 y espera la resurrección.

Alan hijo querido: Ahora te encuentras allá arriba observando de lejos todo lo que hacemos. Te extrañamos igual o más de aquel día que supimos que ya no estabas y así será por el resto de nuestras vidas. Descansa en paz y espéranos ahí donde ya no sientes dolor y te prometemos que al llegar al lugar serás la primera persona que buscaremos. Mientras tanto visítanos en nuestros sueños, queremos abrazarte muy fuerte y decirte cuanto te amamos y te extrañamos.

Tu mamá Marcela, Tu papá Humberto, tu hermana Luana, con motivo de cumplirse 4 años de su partida al Reino Celestial, invitamos a la misa que se realizara hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Lucia.

MARIA ESTHER ACUÑA DE PEREZ LOBO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/1/22 y espera la resurrección.

Querida Mamá. Perdóname por sentirme hoy tan triste, mientras en el Cielo ustedes de fiesta están, es que me cuesta creer que este año mi madre no la podre saludar. Me imagino allá arriba un gran banquete con manteles blancos y 92 velitas que tendrá que soplar, y yo aquí me tendré que conformar con besar un lapida fría y susurrarte a lo bajo “Feliz Cumpleaños Mamá”. Tus hijos Carlos Martín y Antonia que nunca te olvidarán, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, al recordarse su natalicio.

JARDÍN DEL SOL - CEMENTERIO PARQUE

Invita a la misa en conmemoración de los fieles difuntos, a realizarse el día 21-08-2022 en el horario de 10:00 hs.

ARTURO BERNABÉ CARRERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/8/22 y espera la resurrección.

“Te extrañamos mucho Arturito. Estás en la Casa del Señor con nuestra madre alabando con cánticos sin cesar a Nuestro Dios”.

Tu padre Luis Alberto Bernabé Carrera, tus hermanos Luis y Silvia, Elena y Omar, Gustavo, Fernanda y Daniel, tus sobrinas Lourdes, Celeste y Olivia agradecemos a todos los que nos acompañaron en estos momentos de dolor e invitamos a la misa que se celebrará hoy a las 19 hs. en la Pquia. San José de Belgrano al cumplirse 10 días de tu fallecimiento.

ROSA LEONOR SORIANO DE CARRERA (CHOCHI) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/20 y espera la resurrección.

“Damos gracias a Dios que desde el Cielo acompañaste a tu hijo Arturo en su dolorosa enfermedad”.

Tu esposo Luis Alberto Bernabé Carrera, tus hijos Luis y Silvia, Elena y Omar, Gustavo, Fernanda y Daniel, tus nietas Lourdes, Celeste y Olivia invitamos a la misa que se celebrará hoy a las 19 hs. en la Pquia. San José de Belgrano al cumplirse 2 años de tu fallecimiento.

ARANDA EBERT OMAR CORAZÓN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/21 y espera la resurrección.

Sentimos una tristeza que ya no nos hace llorar pero estamos tan vacíos sin ti como si nos hubieran robado una parte del alma. Invitamos a un responso en el Cementerio Cristo Rey hoy A las 18 horas Al cumplirse un año de su dolorosa partida.

MARÍA HERMELINDA BRUGGRABER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/08/2021 y espera la resurrección.

"Tía Erme, hace un año que tu espíritu se marchó de este mundo, pero todos los buenos recuerdos que nos dejaste, siempre permanecerán en nosotros, Dios me quitó una Tía, pero me regalo un Ángel que me cuidará siempre, te agradecemos todo tu cariño. Besos al cielo". Al cumplirse un año de su partida, su sobrino bisnieto Karim Chaparro y sobrinos políticos Alejandra y Sergio, invitan a amigos vecinos, conocidos, a la misa que se oficiará hoy en la Catedral de Añatuya.

ACOSTA, ANGÉLICA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su hermana Amanda Alcira Acosta, sus sobrinos Dario Jiménez y Ramón Jiménez, sus sobrinas políticas Gabriela Orellana y Judith Chavez, sus sobrinos nietos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron Cremados. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel 429- 6027. Cel: 385-5357628.

ACOSTA DE FERREYRA, ESTHER BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Querida Beatriz ya descansa en paz ,ve a la luz que no tiene fin ,los amigos de Roxana su hija Alejandra Auad ,Alberto Paz,Cecilia Peralta ,Julio Carrizo,Marcela Mansilla, Teresita Carrizo Claudia y Marcela.

ARANDA, JORGE ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su madre Gomez Sandra, su padre Aranda Hector, sus hermanas Gabriela y Beatriz, sus abuelos Maria y Solano, sus tios, primos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Cob.Hamburgo Cia. de Seguros S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

CANCINO, DOMINGO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su esposa Azucena Ledesma sus hijos Angel, Ariel, Ivana, Karina, Sonia Cancino sus nietos Bautista, Santiago, Elias, hnos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Pampa Muyo. Dpto. Capital SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Rico querido que Dios te reciba en el cielo con los brazos abiertos y te cubra con su manto sagrado. Sus primos Danny Frágola y familia y Normita Olivera y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (RICO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. "Que brille la luz eterna para El". Los compañeros y Directivos de Presupuesto de su hija Lucrecia Diaz Ponton, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (RICO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. "El Cree en mi no morirá jamás dice Jesús". Mirta Herrera y familia, participa el fallecimiento de Rico Diaz y acompaña a su familia por tan dolorosa pérdida, pidiendo a Dios fortaleza y ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Rodolfo Scarazzini y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan dolorosas circunstancias. Se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia participan con tristeza la muerte de Rico y acompañan con afecto a Isabel e hijos.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Emilio Sialle y familia, participa el fallecimiento del abuelo de Francisco Sialle. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia ante irreparable pérdida.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Toty y José abrazan con mucho cariño a Isabel y sus hijos en tan infausto momento. Lo llevaremos siempre en el corazón por haber sido un excelente amigo. Se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Veteranos de Estudiantes (C-55 ), participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro exjugador y gran amigo, Humberto -Tito- Díaz. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (RICO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Alberto Chazarreta Franzzini, su esposa María Cristina Acosta, hijos, nietos y bisnieta, participan con dolor el fallecimiento del hno. de nuestro amigo Humberto "Tito" Díaz, acompañándolo a él y demás familiares. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Prof. Clemente Di Lullo,su esposa Prof. Sara Celia Aguirre, despiden al querido amigo "Rico" y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Los compañeros de Control de Facturación y Control de Calidad del IOSEP de su hijo Gringo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona, miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de áreas, asesores legales y presidencia, personal administrativo y de maestranza de casa central, participan el fallecimiento del padre de nuestro compañero Ricardo (el Gringo) Díaz.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Con su saludo cariñoso y su sonrisa clara lo recordaremos por siempre Don Rico. Mario A. Balestrini, sus hijos Mario, Valeria y Mariana Balestrini, su yerno Eduardo Machulsky y nietos Juan José, Martin, Joaquin y Eliseo, participan con profunda tristeza su partida y acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. María Clotilde Lami Hernández, Julio E. Mansilla y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones para su descanso eterno.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Gringo Mansilla, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo "Rico", acompaña en este triste momento a su esposa, hijos y hermanos. "Que el Señor le otorgue las bendiciones para su descanso eterno".

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Anita Castiglione y familia participan apenados la partida del apreciado y amable Rico y acompañan con cariño a Isabel, hijos y nietos en este momento de dolor.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Dr. Carlos A. Frías y familia: despedimos con profundo dolor al Sr. Ricardo del C. Díaz (El Cholo) amigo de siempre. Abrazo a su querida familia y una oración en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Acompañan a su hijo Gringo y su hija política Marcelina, sus amigas Lorena y Nazarena y sus respectivas familias, Ruegan una oración en su memoria y resignación a su familia.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Se fue un servidor de la patria; su tarea ejemplar fue el de hacer llegar las noticias a los lectores de los diarios santiagueños. Nuestro sentido pésame a toda su familia, especialmente a sus hijos Gringo y Makelin. Vivirás eternamente en la memoria de todos los que te conocieron como un hombre de bien. José Nieves Caminos y Yolanda Nuñez, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Los amigos de su hijo Gringo Díaz: Carli Ledesma, Kelo Falcón, Carlos Carabajal, Chicho Chazarreta, Martín Aranda, Dr. Vega, Gabriel Gramajo, José Cortés, Nano Laplace, Gabriel Amarelli, Pablo Bucci, Pucho Ruiz, Richard Agüero, Diego Chazarreta y Silvio Torres, participan su fallecimiento con dolor, rogamos una oración en su memoria y pronta resignación a su familia.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Ex jugadores y amigos de su hermano Tito. Juan Delicio Camus, Rene Potro Sanchez, Amado Foco Roldan, Alberto Ruso Chazarreta, Jorge Mudo Ayunta, Franklin Kike Villalba, Hugo Concha Argañaraz Rubio, Paquito Secco, Jorge Chiquin Caceres y Martin Rocha, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Sus amigos de la juntada de los viernes: Mario Álvarez, Kike Villalva, Lalo Agüero, Lucho Espinillo, Rubio, Hugo Concha Argañaraz, Mario Burgos, Estanciero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia, rogando oraciones en su querida memoria y una cristiana resignacion. Que en paz descanse.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Familia Galván Achával acompaña a la familia de su noble y distinguido amigo Rico.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Domingo Abdala y Sra. María Luisa Drube, sus hijos Tomás y Daniel y familias, participan el fallecimiento de su apreciado amigo Rico y acompañan a su familia con oraciones.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Alejandra Lopez Medez y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Señor recibe su alma y concédele la paz eterna. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus tíos Sebastián, Franco, Miguel, Chochi y Maria y sus primos y primas, acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/08/22|. Sus hijos Diego Hernan y Nardo del Valle, sus nietos Nadia Aldana, Beatriz Debenedeto, Anselmo Juarez, Oscar Juarez , Carla Juarez y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron Cremados. Servicio realizado por la empresa. HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

NAVARRO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Bienaventurados los que mueren en el Señor que al abandonar este mundo solo dejan el recuerdo de sus virtudes. Aldo Antenor Corbalán, sus hijos Aldo, Hugo, Analia y Ayde Russo participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su hijos nietos y demas fliares. en este triste y doloroso momento. Rogando al Altisimo les de consuelo y pronto resignación. Que el amor de Dios la reciba en su reino y brille para ella la luz que no tiene fin.

RIVERO, SIRA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Su hija Sira Beatriz, nietos Noelia, Vanina, Mariano, Gabriela, Facundo, bisnietos y demás fliares participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Su tía Sandra Patricia Vásquez, sus hijos Martín y Nicolás Dorado, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus papis Florencia y Andrés, sus abuelos Roxana y Francisco y sus tías Belén y Sol Lépori, Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Sus tíos Hugo y Fernanda, sus hijos Octavio y Benjamín Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus papis Florencia y Andrés, sus abuelos y tías. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Álvaro Rodríguez Montesinos, acompaña con profundo dolor a sus amigos Belén, Víctor y demás familiares ante la irremediable pérdida del pequeño Benjamín, rogando cristiana resignación a toda la familia.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Vuela alto pequeño Benjamin, Sus tías Yolanda Falcon de Abdulajad, Yoli Abdulajad, Susana Abdulajad y sus hijos Andrea Garciay flia, Felipe Garcia y flia, y Agustin Abdulajad y Gabriela Urtubey y Emilia Abdulajad y Fredy Abed y sus hijos Maria Emilia Abed y flia, Jorgelina Abed y flia, y Leandro Abed y Melina, participan con profundo dolor su partida junto al Señor y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Dr. Eduardo Villarreal, Dra. Cecilia Bravo Soria, Betty Piña, Tere Salomon, Mercedes Piña, José Argañaras, Glenda Acosta, participan con profundo dolor el fallecimiento de Benjamin, nieto de nuestro compañero de Reconocimiento Medico del Poder Judicial Dr. Julio Roldan y abrazamos afectuosamente a sus padres y abuelo. Quel el Divino Jesus lo reciba en sus brazos.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Personal del Nivel Inicial de la Escuela Normal Manuel Belgrano, acompaña a su abuela Roxana Paz de Lépori, ex-docente de la casa en este dificil momento del fallecimiento de su nieto. Rogando a Dios los consuele y les de resignacion. Elevamos una oración en su memoria. Q.E.P.D.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Dra. Silvia Gómez de Van Gelderen y familia, junto a sus padres Carlos Gómez, su esposa Ramona Fernández, Daniel Gómez y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de Benja, acompañan a su amiga y colega Florencia y demás familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Dra. Andrea Olmedo participa con profundo dolor su fallecimiento.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Ing. Rodolfo Enrique Bianco, su esposa Graciela Zurita y flia acompañamos el inmenso dolor de los abuelos Francisco y Roxana y toda la familia por la pérdida de ese angelito. Que Dios calme las heridas que seguro no cerrarán nunca.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Miguel A. Ibarra y Ana María Orieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a sus padres y abuelos Julio y Mirta en tan doloroso trance, rogando al Altisímo fortaleza y cristiana resignación para ellos.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Los compañeros del paddle de su abuelo Julio: Raúl Ibáñez, Tony Juárez Quiroga, Calulo y Cacho Jugo, Rubén Jorge y Cachito Ibarra participan con profundo dolor el fallecimiento de su nietito y acompañan a todos sus familiares en estos momentos de tristeza.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga, Mirta del Carmen Suasnabar y sus hijos María Soledad, Facundo Antonio e Ignacio Antonio Juárez Quiroga, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus abuelos Julio y Mirta y demás familiares en estos momentos de profundo pesar. Ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. LIc. María Teresa Lagares participa con pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. La familia Flores: Eduardo, Noemí, Néstor, María Florencia y sus hijos, acompañan a la familia López-Roldán en estos momentos de tanto dolor y oran por su pronta resignación cristiana.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. David Jarma lamenta profundamente el fallecimiento del angelito, nieto de Su colega y compañero Dr. Julio Enrique Roldan, del cuerpo medico forense y Acompaña su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones a su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. El Presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del nieto del Dr. Julio Enrique Roldan, sobrino del Dr. Gabriel Enrique Roldan y sobrino nieto del Dr. Mario Lopez. Ruega una oracion a su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética,Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral, Departamento Juridico y Cuerpo Administrativo del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del nieto del Dr. Julio Enrique Roldan, sobrino del Dr. Gabriel Enrique Roldan y sobrino nieto del Dr. Mario Lopez. Ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Amigas de su mamá: Mariana Bonacina, Mariana Reyes, Ivana Mema, Noel Mema, Yesica Paz lamentan su fallecimiento y la acompañan en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del niño Benjamín Roldán Lépori y acompañan en el dolor, a su abuela, Roxana Paz de Lépori, docente de la Escuela para la Innovación Educativa, como así también a familiares y afectos.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. El Director, Esp. Francisco Muratore junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del niño Benjamín Roldán Lépori y acompañan en el dolor a su abuela, Roxana Paz de Lépori, docente de la EIE, como así también a familiares y afectos.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Eres una estrella más en el cielo y desde allí alumbrarás a tu mami, papi y hermanita. Tambien a tus abuelos, tios, primos, amiguitos y a todos cuantos te conocieron y amaron. Dr. Aristóbulo Barrionuevo, su esposa Elena Vicente y sus hijos, acompañan con dolor a la familia de Benjamín en estos tristes momentos.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Dr. Martín Miranda Maza, su esposa Beatriz Sesín, participan con dolor y tristeza la pérdida del nieto de sus amigos Julio y Mirta. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Dra. Cecilia Miranda Sesín y familia participa con profundo dolor la pérdida del nieto del Dr. Julio Roldán y Sra. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Elvira Adriana Cerro, Irene y María Virginia Viaña acompañan al Cnl. Francisco Lépori y familia en este momento de inmenso dolor.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Los amigos de su abuelo Julio: Raul Vergottini y Silvia A. Mansilla, sus hijas Dra. Silivia Vergottini y Jorge L. Maestre y familia y Dra. Marcela Vergottini y Sr. Fabían Lisa y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su madre Silvia Nasif y su hermana Maria Emilia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su tía abuela Chicha Rodríguez de Nasif, sus hijos Puchi y Lucía, Marita y Mauro, Natalia y Mako y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su tío Hugo Nasif, Mary Herrera y Daniela y Fernando Nasif con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. De todos los amores vividos que tuvieron que irse aprendí que el dolor de su ausencia no se equipara con la riquezas que dejaron en mi existencia ...Bien que valió la pena lo vivido...no me quedo en lo que fue...más aún bendigo que haya sucedido !!!! " Rodolfo Vargas Lazarin. Querido Agustín: hoy nos toca lo impensable para quienes te vimos crecer, despedir tu presencia física, pero lo hacemos con la certeza de que el amor que diste y recibiste, será eterno. Acompañamos a tu mamá y hermana en este difícil momento. Judith Abraham y Damián Aybar.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Las compañeras de la promoción 1989 de la Hnas. Franciscanas de su madre Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, CECILIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. Las comunidades educativas de todos los niveles de los Colegios del Obispado de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de Cecilia Ruiz, alumna de 2º año del Instituto San Roque. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, CECILIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". La representante legal de los Colegios del Obispado, Lic. Claudia Cancino, el apoderado legal de los Colegios del Obispado, Pbro. Sergio Quinzio y personal de la sede administrativa de Escuelas Diocesanas, participan con profundo dolor el fallecimiento de Cecilia Ruiz, alumna de 2º año del Instituto San Roque. Elevan oraciones en su memoria.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su hijo Pablo, su madre Marina, hnos. Mariano hna pol. Marilene, su hno del corazón Carlos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio Parque. de la Paz. casa duelo Pl.L. Gallo 330 s.v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Es tan triste la noticia de saber de tu partida, que nos cuesta aceptarla pero tenemos el consuelo de que ya estás en los brazos del Señor...Tus compañeros del Laboratorio del Centro de Chagas participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

ALDERETE, ELBA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/22|. Sus hijos Maria Elba, Oscar Andrés Arce, sus hermanos Carlos Eduardo, Victor Rubén, su tía Mirta Alderete, sus primos Mariela, Ramiro, Marcos y Fernando Banco, invitan a la misa a familiares y amigos que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Tus amigos de siempre del Grupo Bº Belgrano, invitan a la misa a celebrarse Pquia. San José del Bº Belgrano hoy viernes 19 de agosto a las 19 hs. al cumplirse 9 días de su partida. Ruegan una oración en su memoria

FERNÁNDEZ, DIEGO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Su madre y hermanos agradecen a todos, tios, tias, primos, sobrinos, profesores, alumnos, personal de las escuelas, amigos, vecinos, amigos de la infancia, adolescencia que nos acompañaron. Gracias por estar, se ruega una oración en su querida memoria.

RUSSO, CÉSAR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/22|. "Brile para él la luz que no tiene fin". Lucía Venturini de Frola, Héctor Frola, sus hijos Daniel, Lucrecia, Romina y Mafalda de Frola elevan oraciones al cumplir un mes del fallecimiento de su apreciado vecino. Rogando pronta resignación a su familia.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Querido Manuel: Aunque hayan pasado cinco años que nos dejaste, que para nosotros es mucho tiempo pero sigues presente en los corazones de tu querida familia que te extraña. Te recordamos con amor. Tu esposa, tus hijos, tus cuñados, hijos politicos y tus queridos nietos. Te amamos Papi. Elevamos una oración en su memoria.

ORELLANA, RAMONA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su esposo Elvio Sosa, hijos Yesica, Fatima, Italo, Milagros, Hernán, hijos pol. nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Ardiles. a las 9 hs. casa duelo Ardiles de la Costa. Servicio SA.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRANDÁN, PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. "Abuela, mujer admirable, no has muerto y nunco lo harás, porque no se muere cuando el corazón deja de latir se muere cuando los recuerdos dejan de existir". Sus hijos Delia, Rosi, Guido y sus nietas Adri, Miki, Magui, Guada Ovejero participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Aguada. Las Termas.

BRAVO, ETELVINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Sus hijos Ramon, Mari, Juan Carlos , Susana, Mirta, Jose, Lili, y Celeste y nietos nietos politicos y bisnietos hnos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA, MARI MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. "Clamaste al Señor y El te escucho, Descansa en paz". Su hermana Petty, hermano político Natalio, sus sobrinas María Eugenia y Carlota Zanoni, sus sobrinos nietos Enzo y Martin, la despiden con profunda tristeza junto a sus hijos Manuel, Rodolfo, Maria Celeste, Blanca y Diego, nietos y bisnietos, sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio El Charco. Rogando una oración por su eterno descanso.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su hija Yenny, hno Julio, nietos Antonella, Valentín, Rubi, Máximo, Fiatma, bisnieto Ian participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Esperanza, casa deulo A. Herrera 485 (s.v). Servicio Caruso Cia de Seguros SA.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

QUIROGA, JUAN VELINDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su esposa Nelida Concha sus hijos Jose, Ramon, Adrian, h. politica Susana su nieta Candela Quiroga y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de San Pascual dto San Martin SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CACERES DE SOSA, IRMA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/22|. Sus hijos Alejandro y Ariel, sus hijos del Corazón: Pirucha, Cristina, Carina y Pedro, sus adorados nietos Judith, Meli y Santi y su compañero Alcides Agradecen los saludos y condolencias recibidas de la comunidad en general, especialmente a nuestra vecina y amiga Teresa que no la descuido nunca a las sras Beba Budelacci, Ceci Matar (IOSEP), intendente Jorge A. Mukdise, Liga Termense de Futbol, maestros y ex maestros, alumnos de la Escuela 607 Cabo Ramón E. Ordoñez, Club A. Termas y a todas las personas que de una u otra manera hicieron llegar sus condolencias e invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse 9 días de su desaparición fisica.