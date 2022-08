FÚNEBRES | 20 de Agosto del 2022

20/08/2022 - 04:52 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/08/2022

Viviana Angélica Hass

Norma Mercedes Pappalardo

Darío Quiñones (Añatuya)

Cecilio del Jesús Alagastino

Juan Julián Ríos (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DARÍO QUIÑONES (Puchi) (q.e.p.d.) Falleció 19/8/22…

El intendente de Añatuya Héctor Ibáñez y la familia municipal, elevan una oración y acompañan en este difícil momento a los familiares.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO DEL CARMEN DÍAZ (Rico) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|…

Julio César Villalba, su esposa Betty Sianferoni e hijos acompañan con profundo dolor a su hermana de la vida Sara Díaz, gran persona. Brille para el la luz que no tiene fin.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO DEL CARMEN DÍAZ (Rico) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|…

Julio César Villalba, su esposa Betti Sianferoni, sus hijos Julio César, Santiago Martín y María Agostina acompañan en este momento tan doloroso a su esposa Isabel, a sus hijos Rodrigo, Nuria, Macarena y demás. Oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

LUIS ALBERTO PÉREZ (Se durmió el 20/2/22….

Hoy cumples 6 meses de tu partida. Todavía me pregunto qué pasó, porque no estás con nosotros. Este vacío, esta ausencia, este dolor, se calma al saber que estas bien junto a Dios, estás feliz, sin dolor, gozas del reino celestial. Danos fortaleza para seguir, te extrañamos, te queremos, invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la capilla Virgen del Valle.

















INVITACIÓN A MISA

MARCELA RUIZ DE SOSA (q.e.p.d.) Falleció 20/8/22.

A cumplirse 1 año de su partida a la Casa del Señor, familiares y amigos invitan a la Santa Misa a celebrarse hoy Sábado 20 , a las 10 de la mañana, en la Capilla San Isidro Labrador de Canal Melero. Elevamos una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

ADELA ANTONIA FRÍAS DE QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/19 y espera la resurrección.

Adelita: quiero volverme tiempo para no pasar nunca. Quiero volverme viento y llorar y llorar en la montaña y cobrar altura y que el viento me lleve a donde estés. Pasan los días, pasan los meses y sigue latente ese recuerdo imborrable mamita querida. Luchaste hasta el final con una gran fortaleza, viajera incansable, te gustaba andar en auto todo el tiempo posible. No hay palabras, no hay nada miro al cielo y pienso que vos estás. Tu auto, tus libros, tus santitos, están como vos dejaste, no tengo fuerzas de tocar nada. Sus hijos Yoli y Tatín, invitan a la misa al cumplirse 3 años de su fallecimiento a oficiarse en la iglesia Catedral hoy a las 20 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.





INVITACION A MISA

SILVIA GRACIELA DÍAZ MURATORE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

Tu alma sigue viva, sos la estrella que ilumina nuestras vidas, con la certeza que volveremos a encontrarnos en los brazos de Dios, te seguimos amando y recordando cada día de nuestras vidas, Silvita necesitamos tanto de tu mano amiga, tus abrazos y tus palabras. A un año de tu partida pedimos y rogamos por tu alma y que sigas gozando de esa esperada vida eterna, te extrañamos y recordamos con mucho amor. Tus padres Graciela Muratore, Ricardo Diaz, tus hijos Andrea, Eugenia, Omar y Guillermina, tus nietos Virginia, Benja, Gere y Noah, hermanos Riki, Caro y Seba, tu sobrina Guada, cuñadas Cris y Lujan, hijo político Nico, tu pareja Raul, invitamos a la misa a realizarse en la Iglesia Catedral hoy a las 20 hs.





INVITACIÓN A MISA

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ (Tuna) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/22….

Dicen que una persona muere solo cuando es olvidado, por esa razón sabemos que vivirás eternamente en nuestros corazones, fuiste el mejor esposo, padre, abuelo, amigo. Te extrañamos todos los días, nada es fácil desde que no estás. Tu esposa Charito Medina, tus hijas Lucrecia, Nadia y Judith, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará el domingo 21/8/ a las 9 hs en la iglesia Catedral basílica con motivo de cumplir 3 meses de su partida al reino del Señor.

ALAGASTINO, CECILIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Fallecio 18/8/22|. Su hijo Wilson Alagastino, sus hnos. Ramon, Carmen, Carlos, Hector, Luis, sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Santa Maria SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Su hijo Gringo, hija politica Mackeline y nietas Helena y Emiliana oran por su eterno descanso, lloran su repentina partica a la casa del Señor.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. C. P. N. Walter Noé Tagliavini despide con inmenso dolor, afecto y cariño a su amigo Rico, acompaña espiritualmente a toda su familia, y le pide a Dios que le brinde, por así merecerlo,"la Luz que no tiene fin". Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Desde Miami, Mario Concha Argañaras participa con dolor y tristeza el fallecimiento del querido y apreciado Rico, quien supo ganarse el cariño de numerosos amigos. Hago llegar desde este lejano pais, mi mas sentido pesame a su esposa, hijos y hermanos y que el Padre celestial le de sus merecidas bendiciones. Descansa en paz Rico, amigo querido.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Alejandro Morales y su esposa Ana Caminos participan con profundo dolor su repentiona partida y elevan una oracion en su memoria.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Gabriela Morales, su esposo Luis y su hijo Lautaro participan con profundo dolor su repentina partida y elevan una oracion por el eterno descanso de nuestro querido Rico.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Adolfo Witte y familia conmovidos y consternados participamos con profundo pesar su fallecimiento. Cristiana resignacion a su familia y que brille para el la luz que no tiene fin.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Ana María Barrionuevo y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Rico y acompañan con cariño a su familia, pidiendo oraciones en su querida memoria.

HASS, VIVIANA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su madre Dora Orieta, sus hijos Juan Carlos, Lorena, Gabriela, Jose, German, hijos politicos, nietos, hermanos Claudia, Juan, Susana, Miriam, Carlos, Tito y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Privado Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

HASS, VIVIANA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Que madre Elimina ilumine su llegada junto a nuestro Señor. La Comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asuncion participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Profesora de Nivel Primario y Secundario Hass, Claudia E y acompaña a la familia en este difícil momento.

JUÁREZ, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/08/22|. Que al amor de Dios, la reciba en su reino". Sus vecinos y amigos Martha Gomez y Manuel Montivero, junto a sus hijos Karina y Fernando, lamentan profundamente la partida al reino celestial de Elsa y acompañan a sus hijos Nardo y Diego, en este doloroso momento, rogando al Altisimo fortaleza y resignación para ellos.

JUÁREZ, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/08/22|. Dios te reciba en la gloria. Sus vecinos de tanos años Armando Soria, Leticia Cabrera, sus hijos C ynthia, Arman, Flor y Noe acompañan en este difícil momento a sus hijos Diego y Nardo rogando tengan ellos una cristiana resignación.

PAPPALARDO, NORMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Su esposo José Roberto Soria, sus hijos Roberto, Ricardo y José, hijos políticos Viviana, Gisela y Antonella, hijos del corazón Rita y Luis y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

PAPPALARDO, NORMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Señor recibela en tu reino y que su alma descanse en sus brazos. Sus primos Yudith Soria y Luis Reinaga acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en este momento de dolor.

PAPPALARDO, NORMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Querida Normita que lamentable tu perdida! Fuiste una excelente persona y amiga. Gracias por brindarme tu amistad hasta que nos volvamos a encontrar! Participan con profundo dolor Ana Gimena Storniolo, su esposo Jorge Falcione e hijos acompañan a su esposo Roberto y a sus hijos en esta irreparable pérdida.

PAPPALARDO, NORMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Hunko Jorge, Gisella, Gaby, Julieta y Jorgito lamentan profundamente su partida y acompañan a sus familiares en este momento de tanto dolor. Brille para Norma la luz que no tiene fin. Elevan oraciones a su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Participan su fallecimiento. Las ex compañeras de su abuelo Julio Enrique Roldan del Cuerpo Medico Forense. Armando Meossi, Horacio Alfano, Mariano Pagani, Julian Canllo, Eduardo Villarreal, Vittorio Yanucci, Matilde Schmidt, Viviana Elias, Julieta Ledesma, Cecilia Bravo Soria, Maria Ester, Eugenio,Viviana, Elsa, Gabriela, Anabel, Daniel, Angel, Juan. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Cacho Zamora y sus hijos Sergio y flia, Marcela y flia, Víctor y flia, Inés y flia, Norita y flia; acompañan en este momento de profundo dolor a sus amigos Mirta, Julio y familia.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Dr. Carlos Alfredo Jugo, su esposa Juana Morales, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián, María Florencia Jugo y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a su abuelo, Dr. Julio Roldán y demás familiares en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Miguel Roberto Fernandez y María Cristina Alzugaray participan con profundo dolor el fallecimiento de Benjamin y acompañan al Dr. Andres Roldan y flia. y Dra. Mirta Lopez de Roldan en este momento de dolor. Oraciones en su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Luis Alberto Gutierrez participa con profundo dolor el fallecimiento de Benjamin y acompaña al Dr. Andres Roldan y flia. y Dra. Mirta Lopez de Roldan en este momento de dolor. Oraciones en su memoria.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su tío abuelo Eduardo Cachi Nasif y su esposa Claudia, sus tíos Vanesa, Daniel, Juan y Romina, Alvaro y Eugenia, Nicolas y Facundo, sus primos Enzo, Araceli y Baltazar, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su matriculada Cra. Silvia Karina Nasif. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la Cra. Silvia Karina Nasif. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la Cra. Silvia Karina Nasif. Que descanse en la paz del Señor.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su amigo Lautaro Bertrand y familia lloran con profundo dolor su partida y elevan una oración en su memoria.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su madre Marina Uliarte, su hermano Mariano Andres, su cuñada Marilene Carabajal y su hijo Pablo Valentin participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Nos embarga una enorme tristeza al verte partir amigo querido, pero más doloroso era verte sufrir, sabemos que el Señor, lleno de su infinita bondad, te amparará en su Seno con amor por toda una eternidad y a tu familia les dará el consuelo de una cristiana resignación. Rogamos oraciones en tu memoria y que brille para vos eternamente la Luz que no tiene fin. Carlos Usieto, Lourdes Oller, Clarita, Adriana y Luján.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Corina, Juan José, Santiago Riera y Daniela Ausar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a Marina y Mariano, Marilene y su hijo Pablo en este duro momento.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Si se acuerdan de mi, no lloren, yo estoy en un lugar muy lindo desde alli los miro a todos. Las amigas de su madre Marina participan con dolor el fallecimiento de su hijo Pablo: Lita Ledesma, Margarita Zavaleta, Mercedes y Loly Coronel, Patricia Garnica, Miriam Galvan, Mary y Mirna Paz Pinto y Eugenia Costas.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Amigo querido, que el Señor mitigue tu dolor y puedas descansar en paz a su lado. Te vamos a extrañar. Que brille para vos la Luz que no tiene fin. Tus amigos cyber, Cesar, Pachi, Jail, Geta, Guillo, Carlos, Bizcocho y TAG.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Las amigas de su madre Marina: Marcela Menini de Barchini y Cristina Arjona de Paz participan con dolor el fallecimiento de Pablo y ruegan oraciones en su memoria

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. A pesar de tu corta edad dejaste huellas imborrables en tus familiares y amigos. Juan Carlos Paz su esposa Cristina Arjona; sus hijos Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila, y Benjamín Paz participan con mucho dolor el fallecimiento de Pablito y ruegan una pronta resignación cristiana para Marina y familia.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Lita Ledesma y Armando Quiroga participan el fallecimiento del hijo de su amiga Marina, acompañan en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Dora Marina Montenegro, sus hijas Kelly, Yolanda, Ely, Lita y sus respectivas familias participan su fallecimiento y abrazan a Marina en este doloroso momento.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Noti-amigas: Mercedes, Loly, Margarita, Miriam, Lita, Eugenia, Mary, Mirna participan su fallecimiento y acompañan a Marina por su perdida irreparable y elevan oraciones en su memoria.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. "Bieanventurados los limpios de corazón porque verais a Dios". Pablo, tus compañeros del Centro de Chagas te recordaremos siempre con mucho cariño. Pedimos a Dios que te reciba en su Reino y desde la vida eterna cuides a tu amado hijito y a tu madre. Ruegan oraciones en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Maria Elena Abregú, sus hijos Federico y Lourdes Marini participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.





CARABAJAL FERNÁNDEZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/13|. Hace 9 años me quedé pensando que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreír. Algunas personas, como vos papá , jamás nos dejan, son eternas. Su hija Daniela y su esposa Isabel invitan a la misa a realizarse el dia 20 de agosto en la catedral Basílica a las 20 hs.

LÓPEZ, JOSÉ VICENTE (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Querido Pepe: A un año de tu partida sigues viviendo entre nosotros y nunca te olvidaremos, fuiste un gran esposo,compañero, padre, abuelo, hermano, primo, amigo, siempre sincero, cariñoso y generoso con lo que tuviste porque tu lema era compartir todo lo que tenias. Nos separo tu partida pero el amor de tantos años nos permite estar unidos, extrañandote cada dia mas. Tu recuerdo seguirá dentro de nuestros corazones, agradeciendo a todos nuestros familiares, amigos que siempre estuvieron presente en todo momento. Su esposa Susana, sus hijas Susanita, Dolores (a), Carmen, hijos politicos Julio y Aldo, sus nietos Sofia, Milagros, Abril, Estefania, Julito Jose, Victoria e Isabella, invitamos a la misa a realizarse en la iglesia Catedral el sabado 20/8 a las 20 hs.

MORALES, JOSÉ CÁNDIDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/09|. Papá, hoy hace 13 años que te fuiste de nuestro lado. Parece que fue ayer. Nunca pudimos superar ese momento pero sabemos que estas con el Señor. Hoy te queremos recordar tus hijos Yola, José, Sonia, Raúl y Sergio y demás familiares en la misa que se realizará en la parroquia Sto. Cristo a las 19 hs.

ORELLANA, ORFELIA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Hace un mes que partiste al encuentro del Señor, en silencio con la paz y la ternura en tu mirada. Cumpliste tu hermosa misión en la tierra con tanto amor y bondad. Eres la estrella más brillante, la mano que nos sostiene y tú luz nos iluminará por siempre. Gracias Señor porque junto a Ti goza de tu amor de Padre. ¡Gracias madre querida, que descanses en la gloria de Dios! Sus hijos: Raúl, Patricia, Alicia, Fabiana y Valeria , hijos políticos y nietos , invitan a la misa que se oficiara el día domingo 21 de Agosto 2022, en la iglesia catedral Basílica a las 20 hs, con motivo de cumplir un mes de su partida al reino celestial. Rogamos oraciones en su memoria.









CORREA DE LEDESMA, EMILCIA TRINIDAD (PUCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Su esposo Ricardo Ledesma, sus hijos Dito, Migui, Emi, sus nietos David, Luján y Ema, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la iglesia La Merced. Se ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, DANTE RAMÓN Sgto. 1º de la Policia (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/22|. Su esposa Isabel, su hijo Derli, su hija pol. Elizabeth, sus nietos Ariel, Estefanía, Joaquín, Eugenia, Gabriel, Emilia, Tomás, Juana, con motivo de cumplirse 2 meses de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

RUIZ, EDMUNDO HÉCTOR (PILOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/22|. Te lo llevaste, decidiste que su tiempo termino en la tierra y era momento de estar en el Cielo ahora desde este lugar se que nos cuidas y nos protejes... Pero aún así Dios mio es doloroso recordar, es triste ver como pasa el tiempo y no te podemos abrazar. A nueve dias de tu partida querido viejo, descansa enp az. Tus hijos Rita y Tito Ruiz, señora Carmen Llanos, nietos Malena y Felipe, sus hermanas Elina y Josefina Ruiz, yerno Eduardo, cuñados Lito, Luis y Alicia Llanos, Carulo Cáceres, sobrinos Orlando, Nicolas, Maite, Daniel y Sergio y Cecilia Lescano, rezarán oraciones en su memoria.

RÍOS, JUAN JULIAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Su esposa Guzmán María Angélica, sus hijos, Camila, Marisol, Esteban, Joaquín, Candelaria, Lujan y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.