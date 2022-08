FÚNEBRES | 21 de Agosto del 2022

20/08/2022 - 22:54 Funebres

Asdrúbal del Valle Díaz

María Tránsito Suárez (La Banda)

Marta del Valle Herrera (La Banda)

Mercedes Argentina Catán de Salvatierra

Elio Edgardo Falco (La Banda)





ELIO EDGARDO FALCO (q.e.p.d.) Se durmió el 20/8/22…

Su esposa Moni, sus hijos Rosa, Adriana, Mario, Fernanda, Elio, hijos políticos Pedro, Federico, Analía, Gabriel, nietos, bisnietos y de mas familiares, sus restos serán inhumados hoy 12hs en el cementerio la misericordia. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A - San Juan y Belgrano. LB. T. 4219787.





ANGÉLICA DEL VALLE ABREGÚ DE BASUALDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/21 y espera la resurrección.

Hoy hace 1 año de tu partida al Reino de Dios. Negrita extrañamos tu presencia, es difícil aceptar que te fuiste para siempre y siempre estarás entre nosotros, hoy nos consuela saber que no estás sufriendo y descansas en paz junto a tu hija Lily. Tu esposo Chicho, tus hijos Walter y Esteban, tus nueras Nati y Carla, yerno Claudio, nietos Sofi, Josefina, Delfi, Alfoncina y Bautista, invitan a la m isa en Iglesia Santísimo Sacramento Bº Borges a las 9.30 hs.





SELVA YOLANDA FAILA (q.e.p.d.) Se durmió el 21/8/15…

Su hija Ana María invita a la misa a realizarse en la iglesia Catedral hoy a las 20 hs, con motivo de cumplirse siete años de su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.





LUZ VALENTINA JUÁREZ (q.e.p.d.) Se durmió el 21/6/22….

“Vivirás por siempre en nuestros corazones”. Su mami Carla y su papá del corazón Walter, sus hermanos, sus abuelos, sus padrinos y primos invitan a la misa a celebrarse hoy en la parroquia San Roque a las 20 hs al cumplirse dos meses de su fallecimiento.









JUAN CARLOS FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió el 19/7/00 y espera la resurrección.

¡¡Te amamos!!

Su esposa, hijos y nietos.









CATÁN DE SALVATIERRA, MERCEDES ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Te amaremos por siempre. Su hija Josefa, sus nietos Claudia, Ana, Mónica, Paola, Marcelo y SIlvina Panichelli, nietos politicos, bisnietos y tataranieta participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CATÁN DE SALVATIERRA, MERCEDES ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Sus hijas Josefa y Mercedes, su hija politica Anita, sus nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027/385-5357628.

CATÁN DE SALVATIERRA, MERCEDES ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Participan de su fallecimiento con profundo dolor, a sus 105 años. Su hija Mercedes, nietas Celeste y Marisa, bisnietos Ignacio, Fabrizio y Macarena.

CATÁN DE SALVATIERRA, MERCEDES ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Sus sobrinos Ricardo Coco Pacheco y Marta Cristina Pacheco y sus respectivas familias; Mirta, Kelly, Ariel, Dani y Ricardito Pacheco y Carolina y Agustin Suarez Pacheco, acompañan en el sentimiento de sus hijas Mechi, Pepi y nietos. Se ruega una oración en su memoria.

CATÁN DE SALVATIERRA, MERCEDES ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. El grupo Coral Plenitud y su director Juan Cano participan con dolor el fallecimiento de laabuelita del coro con sus 105 años. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Mechita descansa en paz y brille para tri la luz que no tiene fin.

CATÁN DE SALVATIERRA, MERCEDES ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. "Como me alegre cuando me dijeron vamos a la Casa del Señor ,aleluia,alelu". Diego Ramón, Osvaldo y Anita Orellano y sus respectivas familias participan con dolor la partida de Doña Mechita. Acompañando a sus hijos y nietos en estos momentos de profunda pena. Se ruegan oraciones por su eterno descanso Que brille para Ella la luz que no tiene fin.

CORONEL, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Su esposo: Fernando, hijos: Fernando, Yudith, María, Graciela, Raquel, Ana, Fabiana hijos políticos, nietos Y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta el día: 20/08/2022 Exequias Y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DÍAZ, ASDRÚBAL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Su esposa Coca, sus hijos Cachin, Javi, Diego, Fernanda, hijos politicos, nietos, su hermana Elva y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

DÍAZ, ASDRÚBAL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Su hermana Elba, su cuñado Raúl Campos, sus sobrinos Gustavo, Mario, Carlos, Cristina y José Luis Campos y familia, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ASDRÚBAL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. "Que el amor de Dios lo reciba en su Reino". Sus primos Valle Coria y flia, Maria Elena y flia, Silvia y Nito y flia, Ramón (a), Matilde (a) y Estela (a), participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Aldo Mario Cinquegrani y familia participan con dolor y mucha tristeza su fallecimiento, acompañan a su esposa, hijos y demás familiares. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

GUTIÉRREZ, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Sus hijos Carli,Carla, Rita Gutierrez Cancinos, Carla, Daniela, Carlos, Francisco Banega,Emanuel, Maria, Felipe, concubina Sandfra Vitalevi, nietos y demás flia. partic. con dolor su fallec. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

HEREDIA, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Su hija Yolanda, h. pol. Segundo, nietos Nancy, Olga y Susana, sobrino Alberto y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restossepultados en el cem. de San Marco. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HEREDIA, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. "El que cree en mí,no morirá jamás ". Sus cuñados:Valle y Panchita Santana, Sobrinos:Sandra y Germán Lorenzo,Katy y Luis Herrera, sobrinos nietos,Leandro,Abril y Marcos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Su esposa Nilda, sus hijos David, Lilia (Lili), Susana (Rubí), Daniel, Luis (Pucho), Oscar (Gordo), Bettiana y Sandra, sus hijas politicas y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Su esposa Nilda Bulacio, sus hijos Oscar, Betiana, Sandra, Rubi, Lili, David, Luis y Daniel, su hija politica Anita, nietos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo Cía. de Seg. S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. tel,. 429-6027. Cel. 385-5357628.

MALDONADO, OSCAR ANTONIO (BAMBO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Sus hermanos Hugo, Santiago, Yoli, Norma, Betty y sus respectivas familias, agradecen a Dios por el tiempo y el amor compartido, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. "Me embarga una enorme tristeza al verte partir abuelo, pero mas doloroso era verte surfir, se que el Señor, lleno de su infinita bondad, te amparará en su seno con amor por toda una eternidad". Su nieto Nicolás Maldonado, su mamá Fernanda Tevez, su hermanita Ambar, acompañamos a toda la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. La comunidad educativa del colegio Intercultural Del Estero, participa con gran pesar el fallecimiento del padre de la docente de 3er grado A. Sra. Rubí Maldonado y la acompaña junto a los familiares en el dolor de la partida.

MALDONADO, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Tito Tevez, su esposa Lidia Fernandez de Tevez, sus hijos Daniel, Lilo y Fernanda Tevez y sus respectivas familias, acompañan a nuestro querido nieto, sobrino Nico en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. "Señor dale el descanso eterno". Mariela Uñates de Tevez, su esposa Daniel Tevez, sus hijos Milagros y Javier Tevez, su mamá Cashy Barraza, participamos con profunda tristeza el fallecimiento del abuelo de nuestro sobrino y primo Nico en este doloroso momento. Ya descansa en paz. Amén.

MALDONADO, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Leticia Romero, hijas Lucia, Ivana, Belén y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Dijo Jesús: yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi no morirá jamas. María Ángela Cardozo y familia participa el fallecimiento del padre de su amiga Sandra y acompaña en el dolor a todala familia.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Pepe Gonzalez participa con profundo dolor el fallecimiento de Benjamin, hijo de su amiga Florencia, acompaña en este doloroso momento a su amigo Francisco Lepori y Sra. y al resto de su familia. Que brille para el la luz que no tiene fin. Eleva oraciones en su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Luis Alberto Di Pietro participa con profundo dolor el fallecimiento de Benjamin y acompaña al Dr. Andres Roldan y flia. y Dra. Mirta Lopez de Roldan en este momento de dolor. Oraciones en su memoria.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Beatriz Saccavino y Carlos Groppa, acompañan a sus amigos Mirta, Julio y familia en este momento de hondo pesar por la pérdida de su nietito.

ROMANO NASIF, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Autoridades de la Universidad Católica de Santiago del Estero y compañeros de trabajo de su tía Cecilia Nasif participan su fallecimiento. Acompañan con oraciones a toda la familia en este triste momento, y esperan para ellos pronta resignación.

SALTO, ROSA PASCUALA (q.,e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Sus hijos Dario, Marcela, Ramon, Elvira, Ricardo y David, hijos pol, nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Dpto Moreno. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SERRANO, LEONOR ARMANDINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Sus hijos: Marcela, Rocio, Marcelo, Víctor Fany, sus nietos, bisnietos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria, sus restos serán inhumados en el cementerio de Ichagan el dia: 21/08/2022 Exequias Y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SUÁREZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Sus hijos: María, Néstor, nietos: Roque, David, Gonzalo, Matías, Carla, demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad el día: 20/08/2022 Exequias Y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Las amigas de Marina:Eka Blanco, Zuzú Lasbaines pedimos a Dios nuestro Señor que al hacer el duelo por la partida de tu hijo querido y la tristeza y dolor sea para recordar el tiempo que los acompañó en esta vida. Nuestro Señor te de la paz que necesitas para seguir.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Te despedimos con dolor querido sobrino, viviras eternamente en nuestros recuerdos con tus ocurrencias. Pedro, Mercedes, Rosa, Dolores Coronel y sus respectivas familias, , participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Siempre estaras en nuestros corazones. Rosa Héctor López, sus hijos Anibal y Florencia, Juan y Julieta, Cecilia y Nelson, participan con dolor su fallecimiento.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Participan con profunda tristeza su partida, Chicha R. de Abdala, Marisa Abdala y Dorita M. de Hisse, y acompañan a Marina y flia por esta irreparable pérdida. Que brille para Pablito la luz que no tiene fin.

YANUZZI, NORMA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Su hermano Heriberto, hna. pol., Susana, sobrinos Susana, Eli, Rafa, Ignacio, Alejandro, Mauricio participan su fallec. Sus restos fueron sepultados en el cem. Jardin del Sol. ORGANIZACION ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

YANUZZI, NORMA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Chino Gubaira y su señora Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia, Toti y flia, Gabriel y flia y Guadalupe. Ruegan una oracion por el eterno descanso de su alma.





MORALES, ALICIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Madre a 6 meses de tu partida siempre estarás en nuestro recuerdo, seras nuestroejemplo a seguir por todo el amor y enseñanzas que nos dejaste. Gracias Dios porque tenemos la certeza que está gozando de tu infinito amor de Padre. Se invita a la misa hoy en la capilla de Santa Lucia a las 10 hs.

RIVAS, MARTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Sus hijos Maria Marcela y Maria Eugenia, sus nietos, su ahijada Mariela Verónica Poncio, sus compadres Carlos Poncio y Mercedes Peralta, invitan a la misa que se oficiara hoy en la Pquia. Maria Auxiliadora a las 10 hs., con motivo de cumplir un año de su partida a la Casa de Dios.ruegan oraciones en su memoria.





SEQUEIRA , MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22|. Al cumplir 63 años de su natalicio Dios te llamo para compartir tu cumple junto a sus ángeles. Querida hermana puedo cerrar mis ojos y llorar por tu ausencia o abrirlos y recoredar los hermosos momentos que compartimos juntas. Te extraño mucho y estás siempre en mi corazón. Feliz cumple besos a ti. Te deseamos, tu mamá Beatriz, hermanos Cristina, Omar, tu ahijado Cristian, cuñado Oscar, tu hermana del corazón Maqui, primos, sobrinos, esposo, hijos, nietos y demas fliares. Invitan al responso en el Parque de la Paz a las 10 hs.





FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Luis Manuel Espeche, María Elisa Paz de Espeche y sus hijos José Luis, Nani, luicia, Juan Manuel y sus respectivas familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia ,en especial a su hija Rosita y nieta Roció en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. María Eugenia Carabajal participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Rosita y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. QEPD.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Los compañeros y amigos de la Defensoría 5 Nominación de su nieta Rocio : Maria Elisa Paz de Espeche ,Paola Storniolo,Susi Robles ,Marcelo Mema,Roxana Acosta , Virginia Cano , Alejandra Elias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Gabi, Mirtha, Alejandra Mónica, Bety, Gachy y Graciela abrazan a Adriana y acompañan en su dolor QEPD.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Eugenia Carabajal ,Roxana Vera ,Kelly , Natalia Saavedra, Claudia Veliz ,Silvia , Carolina, Elba ,Gunci ,Chini participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañamos a su familia ,en especial a su hija Rosita en tan doloroso momento. Ruegan oraciónes en su memoria

HERRERA, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Su esposo Carlos Orlando Rodríguez, su hijo Fernando, hija polit. Susana Ibáñez y nieto Lukas part. su fallec. Sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardin del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

HERRERA, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Tus vecinos y amigos. Juan Carlos Gómez, Blanca Pellene de Gómez y Julio Esteban Gómez Pellene, participan con dolor el fallecimiento de la querida Marta y ruegan al Señor resignacion para su querida familia.

SUÁREZ MARÍA TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Sus hijos, Tranllo, Juan, Irma, Yoli, Rene, y Marcela, h Pol, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.





ZALAZAR, TRÁNCITO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Sushijos y demás familiares partic. con profundo dolor su fallec.Sus restos fueron ninhumados en el cem. de Tintina. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.