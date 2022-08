FÚNEBRES | 22 de Agosto del 2022

22/08/2022 - 02:46 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/08/2022

- Eduardo Armando Maidana

- Anita Ylda Soria (La Banda)

- Carlos Rodolfo Fischer (La Banda)

- Lola Trucco de Zanni

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIO EDGARDO FALCO

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 20/8/22 y espera la resurrección.

Señor recibe su alma y concédele la paz eterna, que brille para él la luz que no tiene fin. Florencia Jiménez Escolano participa con profunda tristeza la irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIO EDGARDO FALCO

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 20/8/22 y espera la resurrección.

Federico López Alzogaray y familia participan con profundo dolor en el fallecimiento del padre de la Dra. Rosa Falco acompañan a su familia en este difícil momento, elevando oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIO EDGARDO FALCO

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 20/8/22 y espera la resurrección.

Hoy despedimos un gran amigo. Elio Falco, hermosa persona. Gran padre, amigo, anfrition, todo. Descansa en paz, te recordaremos por siempre. Leandro, Lorenzo, Enrique, Graciela y Karina Curi.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIO EDGARDO FALCO

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 20/8/22 y espera la resurrección.

Ana Rosa Rodríguez y familia expresas sus más sentidas condolencias a la Dra. Rosa Falco y a su familia por el fallecimiento de su padre Elio Edgardo Falco y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIO EDGARDO FALCO

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 20/8/22 y espera la resurrección.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia participa con profundo dolor en el fallecimiento del padre de la Dra. Rosa Hortensia F

Falco, vocal del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, expresando nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIO EDGARDO FALCO

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 20/8/22 y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIO EDGARDO FALCO

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 20/8/22 y espera la resurrección.

Mariza Gay de Castellanos y sus hijos Lucía y Martín participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de la querida amiga Rosita y acompañan a su esposa, hijos y nietos. Descase en paz que al árbol se conoce por sus frutos. Su misión en esta vida no ha sido en vano deja el mejor legado su bonhomía. Ejemplo de esposo, padre y abuelo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIO EDGARDO FALCO

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 20/8/22 y espera la resurrección.

Julio David Alegre Paz, su esposa Alejandra Mantinian, sus hijos Emilia, Nahim e Ignacio, María Claudia Alegre Paz, sus hijos Facundo y María del Milagro participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida amiga Rosita. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIO EDGARDO FALCO

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 20/8/22 y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS RODOLFO FISCHER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/22 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani, viceintendente Gabriel Santillan, funcionarios, autoridades del Gabinete, participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

INVITACIÓN A MISA

DELIA DEL VALLE MARQUESANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/20 y espera la resurrección.

Descansa en paz, Nena, hermana querida, tu nunca morirás para nosotros porque eres eterna por las acciones que realizaste y por las cuales te recordamos todos. Gracias por el amor que nos brindaste, los bellos momentos compartidos que quedaron grabados en nuestros corazones. Siempre te recordaremos. Tus hermanas Mirta, Mary y Mechy, hnos. políticos Juan Pablo, Rony y Rosi,

prima Elsi, sobrinos, sobrinos nietos, amigas invitan a la misa que se celebrará hoy en el Santuario de Santa Rita a las 20.30 hs.

GEREZ, DIÓGENES DIAMANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Sus hijos Víctor, Diógenes, Claudia, Victoria, Luis, Liliana, y Eduardo, Hijos políticos,. Nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Los Romanos, casa de duelo La Bajada CARUSO CÍA DE SEGUROS EMPRESA SANTIAGO

HASS, VIVIANA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. La H.C.D. de la Asociación Atlética Quimsa, empleados y jugadores participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Claudio Hass. Acompañan a su familia.

HERRERA, SELVA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Selva ,vivirás siempre en nuestros corazones. Tu partida nos deja un gran dolor. Su esposo Claudio Alagastino , sus hijos Santiago,Nanci , Jesús, Guillermo,Adela ,Vanesa y Analia. Sus nietos, bisnietos, hijos políticos y sobrinos Su hermana Estela y flia . Sus restos son velados en San Juan 1054 Barrio Primera Junta y serán sepultados el 22/08 a las 10:30hs en el cementerio de La Piedad.

LUNA MIGUEL ANTONIO (Q.E.P.D.) Falleció el 21/8/22|. sus hijos Tony, Mary, Jesica, Pamela, Hijos políticos, nietos, su hno. Juan Carlos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán cremados EMPRESA SANTIAGO

MAIDANA, EDUARDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Sus hijos, nietos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

PALAVECINO, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 20/8/22|. Quiero expresar mí dolor por la gran pérdida de una gran madre, abuela y hermana. Te guardamos en nuestro corazón y mente, te agradecemos por luchar para estar con nosotros, ahora emprende tu viaje en paz. Te amaremos y extrañaremos siempre. Sus hijas y nietos.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/8/22|. Mónica Bravo Mayuli, sus hijos Daniel, Estefanía, Daniela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

TRUCCO DE ZANNI, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. La H.C.D de la Asociación Atlética Quimsa, empleados, jugadores participan con profundo dolor el fallecimiento de madre de Lalo y Marcelo Zanni. Acompañan a su familia en este difícil momento.

TRUCCO DE ZANNI, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Honramos tu vida, te recordamos con todo el amor que nos diste. Que descanses en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin, sus hijos Rodolfo, Marcelo y Daniel, sus nietos y bisnietos. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TRUCCO DE ZANNI, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Hijos de Alba Espeche y Carlos Ledesma: Nancy, Nelly, Carlos y sus familias participan con profundo pesar el fallecimiento de Doña Chicha, vecina y amiga de tantos años y acompañan a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

TRUCCO DE ZANNI, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Francisco Alejandro Molinari, Isabel Palomo de Molinari y sus hijos Florencia y Francisco Molinari participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Rodolfo, Marcelo y Lalo en estos momentos de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

TRUCCO DE ZANNI, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Los veteranos de básquetbol del club Quimsa participan con pesar el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos e integrantes de dicho equipo: Rodolfo, Marcelo y Lalo acompañándolos en su dolor y tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

TRUCCO DE ZANNI, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. "Yo pongo mi esperanza en Ti y confio en tu palabra". Descansa en paz doña Chicha, los amigos de sus hijos Lalo, Marcelo y Ñato: Coco Díaz y flia., acompaña con profundo dolor. Ruegan una oracion en su memoria.

WALTER, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Alicia Giampaoli de Villalba, Cecilia, Adriana, Pablo, compartimos el dolor de nuestra amiga Marina y su hijo Mariano, ante tan lamentable pérdida. Rogamos al Señor paz eterna para Pablo. Se elevan oraciones en su memoria.

YANUZZI, NORMA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Su primo Juan Ramón Colomer, Graciela Yanuzzi y familia; Cristina Yanuzzi y familia, familiares de Juan Yanuzzi acompañamos a su familia en este doloroso momento.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". ¡Tito querido! El tiempo se detuvo en la herida de tu ausencia, el día que partiste al encuentro del Señor. Te adelantaste en el camino y en el calendario, te faltó mucho para vivir y gozar de tu familia y tu nietito pero Dios así lo quiso. En estos cuatro años tuvimos que acostumbrarnos a vivir con tu ausencia física, tu recuerdo se hace presente en nuestras memorias, corazones, pensamientos y sueños y es cuando nos invade la nostalgia del tiempo pasado compartido. Extrañamos tu presencia, sonrisa, abrazos y el gran amor que nos brindaste. Fuiste un excelente hijo, hermano, esposo y padre. El amor de tus hijos y mío cruza la muerte quebrándola y te mantiene vivo en cada uno de nosotros. Gracias por haber sido parte de nuestras vidas. Dios nos brinde paz y serenidad y nos ayude a sanar la herida de nuestros corazones. Hoy te recordaremos con el más profundo amor y rogamos que la Virgen de La Merced vele tu sueño junto a tus padres. Su esposa Teresa Borquez de Auat, sus hijos Mercedes, Anita y Emanuel Krupis, Martin y Valeria Videla y su nietito Lautaro Auat Videla invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Padre querido, mi corazón se estremece al recordarte. Fuiste un gran padre, por ello te agradezco tanta entrega. Sos mi ángel y guías mi camino, estás presente cada día de mi vida. Siempre te llevaré en mi corazón y jamás te olvidaré. Te amo papá. Descansa en paz. Su hija Dra. Mercedes Auat invita a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. ¡Papi! Hoy estás en el cielo en un mejor lugar, hoy sos mi ángel, con el tiempo transcurrido me acostumbré a no verte, pero aprendí que vives dentro mío, en mi corazón. Caminaste por esta tierra dejando tus consejos, que hoy son guía de mis pasos por lo que espero continuar orgulleciendote, algo que siempre sentiste por tu familia, a quien amaste con todas tus fuerzas. Padre mío, Dios te guarde en tu reino, cobíjame por siempre entre tus brazos y continua guiando mis pasos porque estarás vivo mientras duren los latidos de mi corazón. Tu hija Dra. Anita Auat, su hijo político Cdor. Emanuel Krupis invitan a la misa con motivo de cumplir cuatro años de su fallecimiento hoy a las 20 hs en iglesia Catedral.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Padre querido, pasé a tu lado los mejores años de mi vida y solo muere quien es olvidado, yo jamás te olvidaré. Vivirás por siempre en mi corazón por todas las enseñanzas compartidas. Me quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en mi alma. Tu hijo Lic. Martin Auat, hija política Valeria Videla y tu nietito Lautaro Videla Auat invitan a la misa con motivo de cumplir cuatro años de su fallecimiento hoy a las 20 hs en iglesia Catedral.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Hermano, estos cuatro años de tu ausencia física, no fue fácil para nosotros. Te recordamos y extrañamos porque fuiste un excelente hijo y hermano. Vivirás por siempre en nuestras almas y corazón. Descansa en paz junto a nuestros padres. Tus hermanos Alejandro, Antonio, Olga y Miguel y sus respectivas familias invitan a la misa con motivo de cumplir cuatro años de su fallecimiento hoy a las 20 hs en iglesia Catedral..

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Te extrañamos cuñado porque fuiste una excelente persona y siempre estas presente en nuestros recuerdos. Las personas solo mueren cuando las olvidan y nosotros no te olvidamos. Dios te conceda el descanso eterno. Tus cuñado Jose Manuel y Julio Cesar Borquez y familias invitan a la misa con motivo de cumplir cuatro años de su fallecimiento hoy a las 20 hs en iglesia Catedral.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Hace un año de tu partida madre querida, los días pasaron con prisa, sin piedad, no permitiéndonos entender todavía que ya no estás con nosotros. Tu ausencia duele como el primer dia de tu partida, se que Dios te ha designado un lugar especial en el cielo y desde allí nos cuidas y proteges. Tu recuerdo nunca se borrará de nuestras mentes ni de nuestros corazones. Siempre te amaremos, tus hijos Anabel y Yuse.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Querido Ego, que el Señor te reciba y te de el descanso eterno junto a El. Nunca olvidaremos los hermosos momentos que pasamos juntos. Te vamos a extrañar todos los días. Su hijo Mario Falco y Analia Álvarez, sus nietos Daniel, Nicolás, Florencia y Agustín te despiden con mucho dolor, elevando oraciones en tu memoria. Que en paz descanses.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Papi querido... Que dolor tan grande despedirte hoy... Pero nos consuela saber que vivirás en nuestro corazón por siempre porque nos diste mucho amor en esta vida... Estamos seguros que ya estás al lado de Nuestro Señor Jesús gozando de su Gloria eterna...te amamos mucho!. Su hija Rosita...su hijo político Pedro Raineri y sus queridos nietos: Nahuel y Lucia, Ayelen y Gaby, Rocío y Fran y Mauro y sus bisnietos Fausto, Iganacio y Francina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su querida memoria...QDEP.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Abuelo querido siempre te vamos recordar con mucho amor. Siempre vivirás entre nosotros. Gracias por todo el amor que nos brindaste durante toda tu vida. Te amamos". Sus nietos Nahuel Raineri, Ayelen Raineri, Rocio Raineri y Mauro Raineri. Tus bisnietos Fausto, Iganacio y Francina y sus nietos políticos Francisco, Lucía y Gabriel.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Roberto Pérez participa con dolor y tristeza la irreparable pérdida de su amigo Ego

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Adriana Escolano, Florencia, Agustín y flia y Mirta Hoyos participan con dolor la irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Maria Cristina Allub de Manfredi, sus hijos Santiasgo, Pablo y Silvia participan con dolor su partida al reino de los cielos.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. "No me llores si me amas". Estoy gozando de la compañía de Dios y sus Ángeles en un verde prado donde la luz no tiene fin. Nené Grana de Manfredi, despide con dolor al querido Ego y acompaña a su cuñada Moni, a sus sobrinos Marito, Elio, Rositas, Adriana y Fernanda y a sus respectivas familias. Eleva oraciones por el descanso eterno de Ego.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos Juan Carlos y Gladis Olivares, Mónica y Oscar Ruiz, Susana y Ditto Ledesma, María Silvina y Sergio Marinoff, acompañan a la querida Moni y a Marito, Elio, Rosita, Adriana y Fernanda y a sus respectivas familias. Despiden con dolor al querido concuñado y tío Ego. Elevan oraciones.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Padrino querido que el Señor te reciba en sus brazos. Mónica Manfredi, su esposo Oscar Ruiz, sus hijos Ivana, Javier, Ana Vanina, Gastón y su nieto Franco participan con dolor su partida y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Mónica Bravo Mayuli, sus hijos Daniel, Estefanía, Daniela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Los amigos de su hija Fernanda Falco de la Fundación Patio del Indio Froilán la saludan con mucho afecto : Teresa Castronuovo , José Froilan González, Charito Ávila, Lupo Soria, Patricia Orellana, Rita Ledesma Silvensen, Constanza y Pablo Carabajal, Luis Alberto Guantay, Marta y Miguel Serrano, Mistol, Graciela Bravo, Soraya Flores Zeineldin, Paola González. Esperan pronta resignación para toda la familia Falco.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Ego querido, vivirás eternamente en nuestros corazones. Olga Donofrio de Alvarez, sus hijos Eduardo, Analia, Ricardo y respectivas familias te despiden con profundo dolor, acompañando a Mony e hijos en este momento. Que en paz descanses.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) falleció el 20/8/22|. Zulema Salvatierra y Claudia Salvatierra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Rosita y a toda su familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Los amigos de su hija Rosa Falco: Roxana Diaz Almaraz, Alvaro Juarez y Gustavo Gallardo participan con honda pena el fallecimiento de su Sr. padre. Oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Omar Jaimez, su esposa Sandra y sus hijos Sole, Omar (h) y Aylen acompañan a su familia por tan irreparable pérdida.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) falleció el 20/8/22|. Familia Raineri, Garcia, Schiavon y Riaño participan el fallecimiento de nuestro adorado amigo y acompañan en su dolor a toda su familia.

FINNO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Sus primos hermanos Adriana, Coco y Fredy Nediani Finno y familias participan con gran pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el21/8/22|. Su esposa Sandra Pérez, sus hijos, Bautista y Facundo, h Pol Abril y Natalia, su Madre Elena Villarreal, sus hermanos, Teresa y Daniel, sus nietos del corazon Lautaro y Aldana, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado Jardín del sol, cob Hamburgo c.i.a de seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. "Allí donde estés, te llevaré en mi corazón". Su hijo Facundo Fischer y Natalia Ditchoff, participan su fallecimiento. Gracias por enseñarnos con tu ejemplo y ser siempre un instrumento de amor. Tu paso por nuestras vidas fue una bendición, te abrazamos hasta la eternidad amado Lobo.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Prof. Carlos Fischer y acompañan en el dolor a su hermana, Lic. Teresa Fischer, Coordinadora de la Unidad de Vinculación Tecnológica, de la Secretaría de Vinculación y Transferencia, como así también a familiares y afectos.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. El Secretario, Ing. José Luis Gulotta, junto al equipo que integra la Secretaría de Vinculación y Transferencia, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Prof. Carlos Fischer y acompañan en el dolor a su hermana, Lic. Teresa Fischer, Coordinadora de la Unidad de Vinculación Tecnológica, de la UVT, como así también a familiares y afectos.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún participan el fallecimiento del hermano de su amiga Teresa. Ruegan una oración en su memoria.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Antonio Rojas, Nilda Pereyra y su hijo Alfredo Rojas, participan con dolor el fallecimiento de Lobo. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este doloroso momento. Descansa en Paz y brille para el la luz que no tiene fin.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Estella Maris Rojas y familia participan del fallecimiento de Lobo. Acompañan a su familia ante irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Mi querido compañero y vecino Siempre estarás en mi recuerdo, con esa Alegría que te caracterizaba . DESCANZA EN PAZ !!! Ruega oraciones en su memoria. Participan de su fallecimiento Lourdes Rojas y flia.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Manuel D. y Juan D. Manfredi y sus respectivas familias. Nuestro sentido pésame a Moni y sus hijos por tan irreparable perdida del querido Ego. Que el Señor lo reciba en sus brazos.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. La Comisión Directiva, Socios, Jugadores y Simpatizantes del Club Atlético Sarmiento lamentan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos "Lobo" Fischer quien fuera DT de primera división y de las inferiores de nuestra institución. Acompañan a su familia en el sentimiento ante tan irreparable pérdida.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Omar Jaimez, su esposa Sandra y sus hijos Sole, Omar (h) y Aylen acompañan a su familia por tan irreparable pérdida.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Malta Adamo y Marcela Figueroa. Acompañamos en este momento a nuestro querido Facundo y familia por tan irreparable pérdida, Dios les de consuelo y elevamos oraciones para el eterno descanso de nuestro estimado Lobo.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. "Dale Señor el descanso eterno". Roxana Figueroa y su hija Milagros Ditchoff participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegro y acompañan con oraciones a Facundo y su familia en su lamentable pérdida.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Belén Paz Pintos y sus hijos Aldi y Lauti , participan su fallecimiento. Amigo marcaste nuestras vidas con tu cariño, tu ausencia será una tristeza pero siempre te llevaremos en nuestros corazones. Oramos por tu merecido descanso en el reino de los Cielos.

SORIA, ANITA YLDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Tere, Rubén, Sandra y Soledad, sus nietos Guido, Ana, Lourdes, Rubén, Coco, Ylse, sus bisnietos Sandra Thomas y demás familiares part. su fallec. CREMATORIO Y SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.