FÚNEBRES | 24 de Agosto del 2022

24/08/2022 - 04:58 Funebres

FALLECIMIENTOS

23/08/2022

- Luis Alberto García

- Rosa Fátima Santillán

- Adolfo Julián Bermudez (Brea Pozo)

- Eve Luz Tévez (La Banda)

- Eduardo Landín (La Banda)

- Juan Pablo del Valle Espeche

- Elena Cristina Rodríguez

- María Carolina Bucci

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EVE LUZ TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/08/22 a los 75 años y espera la resurrección.

Te fuiste muy pronto, dejando un vacío enorme en cada uno de nosotros, tu familia. Las anécdotas y vivencias de tu tan adorada y anhelada vida docente, tu forma de narrarlas, tu empuje, apoyo y ayuda constante, tu elegancia, educación, presencia...tu Luz, cómo tú nombre, quedarán por siempre grabado en nuestros corazones!, Hasta que nos volvamos a ver tía, hermana y cuñada querida. Hoy estás reunida con los abuelos y eso, nos da aunque sea un poco de paz. Te amamos Srta. Eve Luz Tevez, nuestra Tía Eve. Tu hermano Wady, cuñada Nena, sobrinos/hijos Walter y Noelia, tu sobrina política Erika y sobrinos/nietos Noah y Maite.

INVITACION A MISA

MARIELA ANALÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/2016 y espera la resurrección.

Pasa el tiempo y te recuerdo como siempre, tu ausencia me rompe el corazón y me llena de tristeza el saber que no te veré más.

Tus padres, hijos y hermanas invitan a la misa al cumplirse 6 años de tu partida al Reino de Dios hoy en la parroquia Santa Lucía a las 19.30 hs

INVITACION A MISA

MARÍA DEL CARMEN CORBALÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/02/22 y espera la resurrección.

Tus valores y enseñanzas viven en nosotros y te hacen inmortal”. “Pasaste por nuestras vidas como un estrella fugaz, pero su brillo vivirá siempre en nuestros corazones”. “Nos separó la muerte, pero el amor nos mantiene unidos”. “Quererte fue fácil, pero olvidarte será imposible”. Tu Hermano Domingo Corbalán, tu cuñada Glady Villalba,tus sobrinos María Eugenia, Fabián y Gustavo, junto a sus respectivas flias. Con motivo de cumplir 6 meses de su partida al Reino celestial se oficiará una misa a las 20hs en catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

ANTONIO STORNIOLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/2/22 y espera la resurrección.

Podemos llorar porque te has ido, podemos sonreír por todo lo que has vivido, podemos cerrar los ojos y rezar incansablemente para que vuelvas, porque no podemos verte, te extrañaremos siempre; sabemos que estamos llenos de amor por lo que compartiste y hacemos lo que más te gustaría: abrir los ojos, sonreír y seguir adelante. Estarás presente en cada momento de nuestras vidas siendo un ejemplo de lucha constante.

Tu esposa Divi, tus hijos Gustavo, Héctor y Diego, hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 19 hs. al cumplirse 6 meses de su fallecimiento y 80 años de su natalicio.

INVITACIÓN A MISA

RITA MERCEDES AUDELINA LEDESMA

(q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|.

Hace un mes, Rita partió hacia las moradas eternas en un sueño profundo.

Ella ha dejado huellas sabias en muchos campos de la cultura Santiagueña, en especial, el de la educación. Confesaba que el mayor premio y gozo que podía tener era que alguien la parase en la calle y le dijera: Profe ¿se acuerda de mí? Yo fui su alumno. Se lo tenía ganado. ¿Cuántas personas fueron tocadas por esa varita mágica de la docente Rita Ledesma? No exageramos si decimos que miles, porque no sólo estuvo frente de numerosas aulas, sino que extendió su enseñanza a través de sus libros.

Quiénes la hemos conocido personalmente podemos asegurar que cumplió su misión educadora en demasía. Tenía grandes virtudes como la honestidad, la disciplina, el amor al trabajo, pero tal vez la más importante haya sido escuchar a los demás y animarlos para alcanzar los objetivos que se fijaran.

La palabra “proyecto” era en ella no sólo una representación de una idea, sino que era el impulso, el motor de su vida tan entregada a la educación.

Cuando leemos sus obras, en especial la que se refiere a Belgrano, vemos que supo entender a ese hombre precursor de tanto bien cultural y que ella supo emular fundando los espacios educativos que intuyó eran necesarios como por ejemplo el profesorado de T

Tecnología, institución pionera en esta rama del conocimiento.

Lo que conoció lo asimiló y lo volcó en muchos pizarrones, artículos y consejos.

La presencia de Rita era notable tanto por la energía de su aspecto como por su trato amable y distinguido sin dejar de ser sencillo.

Fue generosa con todo aquel que lo necesitara. A nosotros nos resta agradecer a Dios habernos cruzado con ella en la vida y que nos haya enseñado tanto.

La comunidad educativa del Instituto Integral de Educación Permanente, invita a la ceremonia religiosa que se realizará en su memoria, hoy 24 de agosto, a las 20 hs. en su sede (Jujuy Absalón Rojas).

RECORDATORIO

JUAN JOSÉ NIEVA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 24/08/21 y espera la resurrección.

Mi querido compañero, esposo de 52 años convividos. Hoy hace 1 año de tu inesperado viaje al encuentro con Dios, Padre Celestial todo fue tan rápido sin decirnos un adiós, esa mañana tuvimos la peor sorpresa, el tiempo se detuvo para nosotros. En este año tuvimos que acostumbrarnos a vivir con tu ausencia física, tus recuerdos se hacen presentes en nuestros corazones, pensamientos, sueños y todas las nostalgias del tiempo compartido. Fuiste mi mejor compañero, muy amigo con tus hijos e hija, y nietos. Juan te recordaremos toda la vida, vivirás por siempre en nuestros corazones por todo el amor que nos diste. Que Dios y nuestra madre del cielo hagan brillar la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Elevamos una oración. Su esposa Betty, hijos Juan Ramón, Walter, Jorge, Vanesa, Nietos y Bisnietos. Las Termas.

BUCCI, MARÍA CAROLINA (q.e.p.d) Falleció 23/8/22|. Su hija Carolina, N. Bucci, hnos. Ramón, Orlando, Patricia, Verónica, Valeria, Nicolás y Romina Bucci; hnos. pol. y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 ebn el cementerio El Descanso, casa de duelo P. L. Gallo 330 (sv). Serv. Sol Naciente. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ESPECHE, JUAN PABLO DEL VALLE(q.e.p.d) Falleció 23/8/22|. Su madre Nilda Gramajo, hermano Alfredo, cuñada Karina, sobrino Karina Alejandra, Claudio Javier, participan su fallecimient. Sus restos inhum. En el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARCÍA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Sus hijos Ale, Guilli, Fernando , Luky, Carlos y Nadia, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, ELENA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció 23/8/22|. Sus hijos José, Darío, Rita, Alberto, hermana Graciela, cuñado, Nene, nietos, bisnietos participan su fallec. Sus restos serán iunhum. En el cemet. La Piedad a las 15.30, casa de duelo G. Saavedra 1241. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANTILLÁN, ROSA FÁTIMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Sus hijos José y Nayla, su nieto Bautista, su hermana Estella y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162. Teléfono 4219787.

SANTILLÁN, ROSA FÁTIMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La congregación Santa Dorotea de Cenno participan con dolor el fallecimiento de la Prof. Santillán Rosa Fátima ex docente de la institución educativa Santa Dorotea. Acompañamos a su familia, rogando por la pronta resignación y el descanso eterno de su alma.

SANTILLÁN, ROSA FÁTIMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. "Queda un inmenso dolor por tu partida, pero una alegría de haber compartido con vos tantos momentos hermoso, te recordaremos siempre". Apoderado legal, profesores, directivos y personal de maestranza del colegio Santa Dorotea, en sus Niveles Inicial, Primario, Secundario lamenta el fallecimiento de la ex docente y muy querida Seño Rosy, acompañando fraternalmente a toda su familia. "Que brille para ella la luz eterna".

ALBARRACÍN DE JIMÉNEZ, MERCEDES NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su esposo Carlos O. Jiménez, sus hijos, nietos y bisnietos, hermana y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre. Se ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE PÉREZ CORONEL, CELIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/94|. Mamá, hay un tiempo para vivir, para amar, para morir. Hoy nuestro tiempo, solo es para extrañar su presencia en nuestra casa y recordar con amor tu paso por la vida y gozar del reino celestial. Tus hijas Mercedes y Susana y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica al cumplirse 28 años de su partida.

TÉVEZ, ANDREA VERONICA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. No podemos hablar de recuerdos, porque vives en nosotros, los que te conocimos y tuvimos la dicha de4 compartir el poco tiempo que nos brindaste, fue suficiente para extrañarte y no poder evitar derramar unas lágrimas por tu pronta partida. Que decirte cuando nos vemos a tu pequeña, nos invade la tristeza y no podemos entender el porqué de tu ausencia. Solo nos resta pedirte fuerzas para seguir adelante por ella. Fue inmenso el amor que le brindaste y cada día vives en sus juegos, en sus risas, en su mirada. Desde dónde estás danos fortaleza para seguir adelante. Sus padres Alfredo Tevez y Laura Montiel; sus hermanos Valeria, Maria Laura, Noelia, su cuñado Walter Parada y sus sobrinos Inés y Abril. Su esposo Pedro Lezana, su amada hija María Isabel, sus suegros Carlos y Estrella; sus cuñados Juan Martín, Pablo, Mercedes y Paula invitan a la misa al cumplirse 3 meses de su partida en la Pquia. Santo Cristo a las 19 hs.

ESPECHE, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Su madre Nilda Consuelo Gramajo, su hermano Alfredo Alejandro Espeche, su hermana política Claudia Karina Rojas, sus sobrinos Karina Alejandra y Claudio Javier Espeche Rojas participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín de Sol.

ESPECHE, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Su hermano Alfredo Alejandro Espeche, su esposa Rojas Claudia Karina, sus hijos Karina Alejandra y Nicolás; Claudio Javier y Valeria participan con dolor su fallecimiento. Señor recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Raquel Catalán de Díaz Achával participa con dolor el fallecimiento del padre de querida Rosita. Eleva oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. María Julia Ponce de Merino participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija Rosita y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. María Rosa Passarella de Sayago y sus hijos Claudia, Silvia, Andrea y Ramiro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. "El Señor es mi pastor, con el nada me puede faltar". Luis Ricardo Manfredi, su esposa Lilian Salvatierra, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido primo Ego, y acompañan a su esposa Rosa María, querida prima Monina y a sus hijos, nietos y sus flias. ante tan dolorosa pérdida. Rogamos a Dios por la paz y eterno descanso de Ego y dé fortaleza y resignación a toda su familia. Nuestras oraciones son elevadas por todo ello y que brille para Ego la luz que no tiene fin.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el21/8/22|. Su tía Ramona Villareal, su primo hermano Api Benac y flia, Pini Benac y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Con enorme tristeza y mucho afecto lo despiden : Agostina Di Lullo, Marco Di Lullo, Cra. Cinthia Herrera y Lic. Luis Alberto Guantay. Fuiste una persona noble, discreta, de excelente trato, y nos acompañaste en tantos hermosos momentos, que no se olvidarán. Pedimos para toda la familia el pronto consuelo de la fe. Hasta siempre, Lobo querido !.

GODOY VDA. DE GARNICA, ALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/22|. Dr. Guido Peressin y Lic. Claudia Chaud participan con profundo dolor su fallecimiento.

LANDÍN, EDUARDO (q.e.p.d) Falleció 23/8/22|. Sus hijos Juan, Fany, Fabián, Marcela, Andrea, hijos políticos Blanca, Mario, Lorena, Ariel, nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Privado Ayres del Pinar La Banda, casa de duelo, barrio 25 de Mayo La Banda EMPRESA SANTIAGO.

TÉVEZ, EVE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Su hermano Wady, su cuñada Nena, sus sobrinos Noelia, Walter, Erika, sus sobrinos nietos Maite, Noah y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GUTIERREZ SIMON, EDGARDO COQUI (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. Sus tíos Pupa y Luis Roger SIMÓN; Graciels y Mario Simón invitan a la misa de hoy a las 20hs, en Parroquia Cristo Rey (La Banda) para orar por su eterno descanso. Se invita a participar a quienes compartieron con Coqui su vida terrena.

GONZÁLEZ, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. Cuando se va un ser querido, nunca nos deja del todo. Su recuerdo permanecerá por siempre. Descansa en paz amor de mi vida. Su esposa Miriam Gerez, hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol, a las 20 hs, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

BERMUDEZ, ADOLFO JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Sus hijos Nelson, Ana, Pila, nietos Mariana, Guillermo, Justina, Emiliano, Cintia y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio de Brea Pozo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162. Teléfono 4219787.

LLUGDAR, FÉLIX ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/22|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos, participan del fallecimiento del querido Arito y acompañan a sus hijas Pichona, Negrita y demas familiares en momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su Memoria..