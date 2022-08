FÚNEBRES | 25 de Agosto del 2022

25/08/2022 - 05:56 Funebres

FALLECIMIENTOS

24/08/2022

José Benito Ledesma

Isidora Doris Cardozo (Loreto)

Daniel Rafael Edgardo Gerez (La Banda)

Marina Graciela Bordón (Los Pirpintos, Copo)

Juan Ramón Quiroga (Pozo Hondo)

Virginio Amado Cardozo (Loreto)

Javier Aníbal Castaño (Loreto)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN RAMÓN QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/22 y espera la resurrección

El Vicegobernador de la Pvcia. Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN RAMÓN QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/22 y espera la resurrección,

El senador Nacional Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ BENITO LEDESMA (Pepe)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/22 y espera la resurrección.

Estarás en mi vida lo que dure el latido de mi corazón papá”. Tu hija Alejandra, tu hijo político Pachi, nietos Gabi, Fede y Tomi.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EVE LUZ TÉVEZ

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 23/8/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EVE LUZ TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 23/8/22 y espera la resurrección.

Al jubilarnos sin pensarlo, ni programarlo formamos un pequeños grupo para compartir un “ asadito”, fuiste la jefa. ¡Que dolor algunos ya partieron. Tu inesperado adiós nos destrozó espiritualmente.

Tus amigos Gongui, Nena, Saralia, Coqui, Luis, Chacho. Descansa en paz con el brillo de la luz que no tiene fin.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ADOLFO JULIÁN BERMUDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/22 y espera la resurrección-

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CAROLINA BUCCI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 23/8/22 y espera la resurrección.

Tufi Saad y familia despiden con profundo tristeza a la querida Carol y acompañan en estos momentos difíciles a su hija, hermanos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CAROLINABUCCI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 23/8/22 y espera la resurrección.

Tufi Saad y el personal de la Paleta Helada participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro compañero Ramón y lo acompañan en estos momentos de tristeza. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CAROLINABUCCI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 23/8/22 y espera la resurrección.

Fernanda y Marcela Saad y familias lamentan el fallecimiento de Carolina y hacen llegar sus condolencias a su hija, su hermano Ramón y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

RICARDO DEL CARMEN DÍAZ (q.e.p.d.) Se durmió el 17/8/22….

Su familia eternamente agradecida a todos los que nos acompañaron en tan triste momento. Al vice gobernador Carlos Silva Neder, ministro de Economía Cdor. Atilio Chara, defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Leonel Suárez, ministro de Producción Juan Mandrile, ministra de Justicia Dra. Matilde O´Mill, , defensor general de la provincia.- Dr. Billaud presidente del Consejo Deliberante Humberto Eduardo Santillán, director de la Dirección de Presupuesto Cdor. Leopoldo David, Programa Incluir Salud, coordinador Alejandro Yazbec Jozami, presidente del IOSEP Cdor. Ayuch al Lic. Gustavo Ick, familia Castiglione, familia Tarchini, familia Álvarez Valdés, propietarios y empleados de heladería Limar, empleados de diario El Liberal, al Sindicato de Canillitas, amigos y compañeros de trabajo de sus hijos e invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Inmaculada (calle Balcarce), al recordarse el noveno día de su encuentro con el Señor.

INVITACIÓN A MISA

RICARDO DEL CARMEN DÍAZ (q.e.p.d.) Se durmió el 17/8/22….

Sus amigos y compañeros de la juntada de los viernes: Mario Burgos, Lucho Espinillo, Roger Agüero, Moto Santillán, Marito Álvarez, Kike Villalba, Gringo Concha Argañaraz y Martín Estanciero invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. La Inmaculada, al cumplirse nueve días de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.













INVITACIÓN A MISA

RICARDO DEL CARMEN DÍAZ (q.e.p.d.) Se durmió el 17/8/22….

“Que brille para el la luz que no tiene fin”. Su tío Mario Burgos, su esposa Tere y su hijo Emanuel, prima Ivana, primo político David, sobrinos nietos Ari, Luchi y Batu invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. La Inmaculada, al cumplirse nueve días de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.





INVITACION A MISA

SILVIA GRACIELA MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/6/22 y espera la resurrección.

Sus hijos María Graciela, Débora, Exequiel y Gabriel, sus hermanos Ramón y Buby y sus respectivas familias invitan a la misa al cumplirse el segundo mes de su fallecimiento en la capilla Santa Lucía hoy a las 1930 hs .





INVITACION A MISA

MARÍA OLIMPIA CRUZ VDA. DE MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la capilla Santa Lucía (Lavalle y Santa Rosa) con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este difícil momento.





MARÍA ALICIA CÁCERES DE PAZ

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 25/07/22 y espera la Resurrección.

Dicen que cuando tienes a alguien en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre...

Querida Mamá, tu recuerdo sigue en nuestros hogares y estás presente en todos los que te amamos.

Todo lo que nos rodea tiene la huella de tu cariño y tu amor.

A un mes de tu partida nos unimos en oración, tu esposo, hijos, hijas/ o políticos,, nietos, bisnietos sobrinos en la Misa de las 19hs del día Jueves 25/08 en la Iglesia San José de Belgrano rogando por el eterno descanso y rogando por tu feliz Resurrección.





AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

NÉSTOR ADOLFO LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/22 y espera la resurrección.

A 9 días de tu partida extrañarnos tu presencia, tu sonrisa que daba calma, tus charlas cuando podías hacerlo, tu mirada que indicaba que necesitabas, que acompañaba, que decía estoy corno podías; solo rogarnos. Dios nos des resignación, porque fuiste el pilar de nuestras vidas y un gran padre y ser humano. Tus hijos Sebastián, Gonzalo, Valeria, Juan G. Mauro, hijos políticos, nietos y hermanos, agradecen a sus compañeros del Banco Macro, a sus ex compañeros del Nuevo Banco Santiago del Estero sucursal Banda, a sus ex compañeros de la promoción 1975, 5to Año 2 div Esc. de Comercio, vecinos de su hermana Negrita del Barrio Vinalar, a la Comisión Directiva de delegados del Sindicato de telefónicos, a sus amigos de La Bancaria, en especial, sus amigos Dr. Manuel Barthe, Gladys Suárez, Riki, Su kinesiólogo José Chein y a todos los que de una u otra manera ayudaron y acompañaron en tan difícil situación, e invitamos a la misa que se realizará en su memoria hoy a las 20 hs en la Iglesia Catedral, rogamos oraciones a su querida memoria.





RECORDATORIO

MANUEL ANTONIO DE JESÚS PACHECO (q.e.p.d.) Se durmió el 25/8/18…

Esposo inolvidable y padre ejemplar, a 4 años de tu partida, tu recuerdo se mantiene intacto. Que este nuevo aniversario, el brindis lo hagas en compañía de Dios Todopoderoso.

Tu esposa Gloria e hijos.

RECORDATORIO

MANUEL ANTONIO DE JESÚS PACHECO (q.e.p.d.) Se durmió el 25/8/18…

“Nocab Tatay ancha munasca” (padre mío, muy querido).

El haberte tenido en mi vida “inunda de alegría mis recuerdos. Gracias!!!

Tu hija Gabi que siempre te tiene presente.





INVITACIÓN A MISA

NELLY EDELMIRA DEL VALLE AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI (q.e.p.d.) Se durmió el 25/7/22…

Al cumplirse un mes de tu partida te recordamos con todo amor y pedimos una oración en tu memoria. Invitamos a la misa el día jueves 25 de agosto en la iglesia San Francisco a las 19 hs. Su esposo Guido Antonino Salvatierra Raimondi, sus hijos Horacio, Mariano, Pablo, Guido, hija política Miryam, nietos Horacio, Candela, Pablo, Carolina, Martin, Valentina, Marianela, Santiago y Mariano, bisnietos Benicio, Sofía, Victoria y Catalina.





INVITACIÓN A MISA

MIGUEL GERARDO JUÁREZ (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|….

Tu alma sigue viva, eres el rayo de luz que veremos siempre con la certeza que volveremos a encontrarnos. Sus hijos Lucy, Lucas, Diego, Lorena, hermanos Cristina y Grillo, cuñado Coco, cuñada Marcela, sobrinos Lourdes, Ceci y Noelia, Mariana, Facundo y Jerónimo y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en iglesia de Santa Lucía, al cumplirse 6 meses de su partida.





INVITACION A MISA

ALBA ADELAIDA JIMÉNEZ DE MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/22 y espera la resurrección.

"Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Sin ti mami nada será igual. Nos has hecho los hijos más felices del mundo. A pesar de tu ausencia y el dolor que eso nos causa, queremos que sepas que siempre nos esforzaremos para ser excelentes personas, así como tú lo fuiste. Allá en el cielo, junto a Dios y la Virgen María, donde estás ahora, seguramente te sentirás orgullosa de nosotros. Te amaremos y recordaremos por siempre.

Su esposo Luis Martínez, hijos, hijos políticos y nietos, Invitamos a la misa al conmemorarse 1 mes de su fallecimiento en la parroquia Santa Rita el día jueves 25 de agosto a las 20 hs.

LEDESMA, JOSÉ BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Su esposa María Luisa, sus hijos Alejandra, Cecilia, Pablo y Hernán, hijos políticos Tomás, Walter y Cintia, nietos Gaby, Fede, Tomy, Mariano, Beibol, Oriana, Nerea, y Viky, y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO .

MALDONADO, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/22|. Flia Balanza Islas participa el fallecimiento del Sr padre de la Prof .Lili Maldonado .Se ruegan oraciones en su memoria.Que brille para él ,la luz que no tiene fin.

PAVÓN, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22 a la edad de 67 años en la provincia de Buenos Aires|. Sus hermanos Rosa, Domingo, Pocha, Yolanda, María, Lorena y demás familiares participan con profundo dolor su falleciemiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ROSA FÁTIMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Querida Rosy ya descasa en los brazos de Jesús Misericordioso. Sus amigas; Lili Ledesma, sus hijas Luján y María de los Ángeles Uñates acompañan en este difícil momento a sus hijos: José y Nayla, nieto Bauti y a su hermana Estella. Ruegan oraciones a su querida memoria.





CRUZ VDA.DE MÉNDEZ, MARÍA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/22|. "Tus valores y enseñanzas viven en nosotros y te hacen inmortal, pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, pero tu brillo vivirá por siempre en nuestros corazones. Quererte fue fácil, pero olvidarte será imposible. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento sus hijos Ramón y Buby Méndez, sus nietos María, Débora, Ezequiel y Gabriel, sus bisnietos Macarena y Benjamín, sus nietos político, Carlos, Elio y Mayra, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs en el santuario de Santa Lucía. Ruegan una oración en su querida memoria.

MÉNDEZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/22|.Madre amada te fuiste tan rápido de nuestras vidas, dejaste un vacío inmenso en nuestros corazones. Fuiste, sos y serás la mejor mamá, una gran abuela y una gran compañera de vida para nosotros. Cuanto dolor existe hoy pero nos queda la tranquilidad de saber que estás descansando en paz junto a tus seres amados. Te vamos a extrañar y amar por toda la eternidad. Al cumplirse dos meses de su fallecimiento sus hijos María, Débora, Ezequiel y Gabriel, su compañeros de vida Luis, sus nietos Macarena y Benjamín, sus hijos políticos Carlos, Elio y Mayra invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs en el santuario de Santa Lucía. Ruegan una oración en su querida memoria.

RUIZ, CECILIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/22|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones" La comunidad Educativa del Instituto San Roque invita a la misa de nuestra alumna Cecilia de los Ángeles, al cumplirse los nueve días de su fallecimiento, el día jueves 25 de agosto, a las 19 hs. en la capilla San Roque del Zanjón, acompañamos y nos unimos en oración junto a sus familiares y amigos.

SÁNDEZ, PEDRO MARIO Crio. Inspector (R) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Papi, qué bonito sería que dejaras el cielo un momento para estar con nosotros de nuevo, para darte ese abrazo que tanta falta me hace. Qué bonito sería sentarme a tu lado y contarte lo difícil que han sido mis días desde tu partida. Me hubiese gustado que me enseñaras que la vida no se acaba con un adiós y que ahora tengo un bello angel que me cuida junto a Dios. A 6 meses de tu partida, tu esposa, hija, nieta y demás familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará en la Pquia., Santa Rita a las 20 hs.









ESPECHE, JUAN PABLO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Su tío José Espeche, hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Juan Pablo. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

ESPECHE, JUAN PABLO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Julio C. Sayago, Sandra M. Uñates, sus sobrinos Florencia D. Sayago y Federico G. Sayago, participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, JUAN PABLO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Directivos de la empresa Del Tejar S.A., personal administrativo, técnico y de obra; participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Alfredo, en tan triste momento.

ESPECHE, JUAN PABLO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. José Luis Jensen y María Angélica Urueña Zaín acompañamos a su hermano Alfredo Espeche y familia en estos momentos de dolor.

ESPECHE, JUAN PABLO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Compañeros de trabajo de su hermano Alfredo, acompañan a la familia en tan difícil y triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, JUAN PABLO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá". Carmen E. de Pablo de Uñates, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Señor recibe su alma y concédele la paz eterna, que brille para él la luz que no tiene fin". Virginio Bonifetto (Cacho) y familia participan con profunda tristeza la irreparable pérdida y acompañan a su esposa, hijos y nietos elevando oraciones en su querida memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Miguel Sarquiz y su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia participan de su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Las empresa MIJOVI SRL y SAFICO S.A participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, DANIEL RAFAEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22|. Su esposa Mariela Ledesma, hijos Enzo, Erika, Hnos. pol. sobr. y demás fam. Part. su fall. Sus restos fueron inhum. En el cemn. Jardin del Sol. Servicio Hamburgo Cia SA. . Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SALVATIERRA JUAN ANDRES (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22|.Su mamá.Titi, Sus hermanos: Nancy y Carlos, Sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.









SANTILLÁN, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/22|. Sus hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se realizará en la parroquia Cristo Rey hoy a las 20 hs al cumplirse un mes de su fallecimiento. Rogando una oración en su memoria.

SANTILLÁN, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/22|. Su hermana Martina Santillán, sobrinos, sobrinos nietos Franco, Mauro, Valentina y Sol invitan a familiares, vecinos y amigos, a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Cristo Rey a las 20 hs, al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.





BORDÓN, MARIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22|. Su esposo Daniel Salazar, sus hijos Gaston, Daniel, Daniela y Cintia, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron velados y sepultados en Pirpintos, Dpto Copo. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CARDOZO, ISIDORA DORIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22|. Mamá ya estas descansando esperando la Venida de Jesús nosotros te recordaremos siempre, esperamos encontrarte pronto descansa en paz .Te amamos. Sus hijos Fredy, Rosi y Josué. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARDOZO, ISIDORA DORIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22|. Hoy despedimos con gran dolor a una gran persona. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hija política Romina Natalia Casaubon participa con dolor su fallecimiento.

CARDOZO, ISIDORA DORIS (q.e.p.d.) Fallecio el 24/8/22|. La maestra despide con dolor a su ex alumna. Ana Urquiza de Abud e hijos piden por su eterno descanso, rogando pronta resignación a sus deudos ante tamaña pérdida

CARDOZO, ISIDORA DORIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22|. Wilson Shofre Casaubon y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Josué, Fredy y Rosy en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CARDOZO, VIRGINIO AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22|. Su sobrino Enrique Alberto Zapata Coria, su esposa Orellana Yolanda Ofelia, sus sobrinos nietos Carina, Alberto, Lorena, Nahir, Marisol, Mauricio, Agustin, Cintia, David, Familia Cardozo y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Lomitas Loreto. Cob Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

CASTAÑO, JAVIER ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22|. Sus padres Azucena y Alejandro, sus hermanos Gloria, Claudia, Felipe, Matias, Marilin, Esteban, Estela, Gabriel, sus sobrinos, Santiago, Morena, Mauro, Brisa, Ariana, Brunella, Thiago, Lucas, Tian, Joaquin y Julian, cuñados y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Nueva Loreto. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429- 6027. Cel: 385-5357628.

QUIROGA, JUAN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22|. Su esposa Debora, hijos Jonathan, Lucas, Jael, h. pol. Evelin, Josefina, nieta, Roma, madre Dolores, suegro Alberto, cuñada María part. su fall. Sus restos serán inhum. En cem. Local hs 10. Casa de duelo Pozo Hondo. Servicio ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.