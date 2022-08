FÚNEBRES | 27 de Agosto del 2022

27/08/2022 - 05:57 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/08/2022

- María Luisa Castiglione de Álvarez Valdés

- Ramón Alfredo Padilla (Dpto. Silípica)

- Isolina del Valle Jiménez (Villa Jiménez)

- Juan Carlos Lencina (Las Termas)

- Jorge Aurelio Díaz

- Vicenta Angélica Puntano

- Beatriz Rosalía Guerrero (La Banda)

- Ana María Sosa

- Belma Benedita Basualdo

- Francisca Gabriela Orieta

- Carlos Alberto Lobos

- Jorge Ramón Esteban Naranjo

- Reina Esmeregilda Martínez

- Luis Casimiro Ruiz (Suncho Corral)

- Fidel Macario Santillán (Dpto. Loreto)

- María Armandina del Valle Bravo (Tucumán)

- Manuel Ignacio Bruno

- Arminda Avigail Jiménez

- Víctor Osvaldo Navarro

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISACASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

“Se durmió en los brazos del Señor, y ya está gozando de la resurrección.

Sus hijos Ariel, Luis María, Benjamín y Alejandro y Diego, agradecen a Dios por la maravillosa madre que tuvieron, y guardan la gozosa esperanza de volver a encontrarse un día con ella en la vida eterna.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISACASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

Su hijo Benjamín Álvarez Valdés, Carmencita Eberlé de Álvarez Valdés y su nieto Benjamín participan con profundo dolor de su fallecimiento y esperan encontrarse con ella en la vida eterna.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISACASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

Tu hijo Luis María Álvarez Valdés y tus nietos Luisina y Luis María, participan con profundo dolor tu fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISACASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

Su hermano Antonio Castiglione (h), su cuñada Marta Rojas de Castiglione y sus sobrinos Cecilia Castiglione, Blanca Inés Castiglione y Enrique Bonacina, Susana Castiglione y Robert Guitteau y Antonio Enrique Castiglione y DeboraMikkelsenLoth participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones por su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISACASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

Mumy Bustos Arias y sus hijos; Luisina y Luis María Álvarez Valdés, participan con profundo dolor.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISACASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISACASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISACASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y oración.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISACASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISACASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

Porotita, siempre en nuestro corazón. Tus nietos; Luisina y Luis María Álvarez Valdés, te despiden con tristeza.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ARMANDINA DEL VALLE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 26/8/22 y espera la resurrección.

“ Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón”.

Sus hermanos, nietos , bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Gracias por guiarnos en nuestras vidas. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CHARA FORTUNATO MIGUEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/22 y espera la resurrección.

Anoche como siempre Rezando por tu salud. 4 de la mañana no sabía que estabas volando alto, El Señor tenía su casa abierta para Vos. ¡No te olvidare nunca Primo Hermano querido...Por teléfono grandes charlas de la infancia nos unía, me decías como me haces reír Hermana . Seguiremos juntos con nuestro Rosario que para Ti era compañero de siempre. Me queda el consuelo de Tú Charito ejemplo

de hija. Tu Prima Hermana Lucha de Morales Tus Sobrinos Maria Elena y Hugo del Rosario Morales y Familia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZULEMA VICTORIA BÓBOLI DE BELTRÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/22 y espera la resurrección.

Su consuegra María Montenegro de Campos, sus hijos Joaquín, Humberto, Fredy y toda la familia Campos acompañan con mucho dolor a su hija política Raquel, María Laura y María Belén por la irreparable pérdida de su madre y abuela respectivamente. Se ruega una pronta y cristiana resignación.





INVITACIÓN A MISA

ELVIRA CATALINA MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/17 y espera la resurrección.

A los cuatros años y nueve meses de tu partida al Reino de Dios estarás presente eternamente en mis mejores recuerdos por haber sido una tía amorosa y de buen corazón. Dios te tenga en su Santa Gloria. Su sobrino del corazón Cornelio Gerez invita a la misa que se realizará mañana domingo 28 a las 20 en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.





INVITACIÓN A MISA

SIRA VICTORIA RIVERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/22 y espera la resurrección

Sus sobrinos Oscar Rivero y flia; Elena Rivero y flia; Omar Rivero y flia; Mariza Rivero y flia; y Ana Rivero y flia invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

CLARA LUZ TÉVEZ DE LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/18 y espera la resurrección.

“Madre: si bajo esa desnuda piedra hay algo más que huesos y cenizas y allá en el trono del Eterno vives la vida de las almas elegidas”. Si el beso aquel que con el labio yerto imprimiste en mi pálida mejilla, no era un adiós eterno que me dabas para no ser ya más, madre querida; a ti me acojo con el alma triste, a ti me inclino con la frente herida.

Te despedimos con este poema que tanto amabas. Vivirás por siempre en nuestros corazones, Clara de nombre y de vida que con tu luz iluminaste nuestras vidas dejando una marca imborrable en tus seres queridos y amigos. Amada madre y maestra “la tarde ha llegado también para vos: ¡La tarde que dice descanso!” Tu misión en este mundo ya cumpliste. Que Santa Clara y Padre Pío guíen tu alma hasta los brazos del Padre, en tu nueva morada más allá del Sol. Su esposo Miguel Lescano, su hija Clara Isabel Lescano, su hijo político Rolando Ciancaglini, sus nietos Lucas, Héctor, Lourdes, Valentín y Aimee invitan a la misa hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco.

ACUÑA, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sus hermanas YToli, Mari, Cuñados, Alberto, Oscar, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10. Casa de duelo Sta. Fe 362 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ACUÑA, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Marta, ya estás en la morada eterna, en la que Dios nos tiene preparada para todos allí descansas en paz. Nosotros te recordaremos siempre. Tus vecinas y amigas de toda la vida de la calle San Martín al 600: Chuni Leguizamón, Negrita Sosa, Norma Palavecino y Peluza de Díaz acompañan a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BÓBOLI DE BELTRÁN, ZULEMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Su sobrina Kela, sus hijos Héctor y Juan con sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento. Descansa en paz tía querida.

BÓBOLI DE BELTRÁN, ZULEMA VICTORIA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Su sobrina Angela Muratore de Peralta y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Chocha y acompañan a su familia en este difícil momento.-

BÓBOLI DE BELTRÁN, ZULEMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Blanca Isabel Matteo de Palmisano y flia., no llores por mi, yho estos en un lugar donde no hay dolor, solo paz y amor. Participan con inmenso dolor la partida de su entrañable prima hermana Chocha.

BÓBOLI DE BELTRÁN, ZULEMA VICTORIA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. César Federico Herrera y familia, Diana Matteo, participan con profundo pesar del fallecimiento de la tan apreciada Tía Chocha, acompañamos a sus hijas, nietos y sobrinos en su dolor, rogamos oraciones a su memoria.

BÓBOLI DE BELTRÁN, ZULEMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Dante Matteo y Sra., sus hijos Lilí, Nene, Héctor, Sebastián, Adriana, Carolina y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su prima. Ruegan oraciones en su memoria.

BÓBOLI DE BELTRÁN, ZULEMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. ¡Querida Chocha!. Con mucho dolor por tu partida, pero feliz porque estarás junto a Dios nuestro Señor. Descansa en paz y desde allí ilumina a tu querida flia. De todo corazón Norma Rilinsky y sus hijas Laura, Gladys, Rebeca y Marcela Flinne.

BRUNO, MANUEL IGANCIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Su esposa María Esther Garro de Bruno, sus hijos Patricio, Claudia y Carlos y sus nietos Participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el Cementerio La Misericordia. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUCCI, MARÍA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció 23/8/22|. Gran compañera y amiga la despedimos con hondo pesar desde su lugar de trabajo. Honorable Comisión Directiva, compañeros de AMAUPCN y del Polideportivo UPCN. Roamos una oración en su memoria.

CAMPOS, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Ing. Alejandro Remigio Ferreiro participa con pesar su fallecimiento, acompaña a su esposa, hijos y hermanos en este difícil momento. Ruega oraciones en su apreciada memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Ana María Schuldt de Navarro y sus hijos Gustavo, José Luis, Eugenia y Ana participan con pesar el fallecimiento de Porota y abrazan a sus hijos y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Mariana Castiglione y José Luis Navarro participan con dolor el fallecimiento de su tía Porota y ruegan paz y serenidad a su familia.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Dora Inés, Eugenia María y Mariana Castiglione participan con pesar el fallecimiento de su tía Porota y la despiden con gran cariño, deseando serenidad a su familia.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. José Elías y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos tristes. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye, sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sección Publicidad de diario El Liberal: Anhaí Lucena, Gustavo Gallo, Martín Junco Gómez y Ciro Bravo participan su fallecimiento y acompañan a su compañero Alejandro por el fallecimiento de su querida madre. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Gustavo Gallo, su esposa Charito y sus hijos Candela y Gustavito participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su compañero Alejandro y a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Recuerdos, vivencias y tu amor incondicional concurren a esta despedida para que quedes, por siempre en nuestra memoria. Elevamos una plegaria en tu nombre. Luis Álvarez Valdes (h) y Nadia Kunz.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. "Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto vivirá y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás". Claudia Herrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus expresiones de dolor a sus hijos y respectivas familias. Descansa en paz Sra. Porota.

DIAZ, JORGE AURELIO ( q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Su hermana Ramona Argentina Diaz y sus sobrinos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Serv. Soc. Amparo SRL.

JIMÉNEZ ARMINDA AVIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sus hijas Sandra , Elsa, Susana ,Roxana y Diego , sus hijos políticos y nietos Participan con dolor su fallecimiento, sujeto serán inhumados hoy a las 11:40 en el cementerio Jardín del Sol. Caruso Cia. de Seg. SA- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ DE ALIENO, ARMINDA AVIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sus hijos Elsa, Sandra, Roxana , Susana y Diego, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (S/V). Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol.

JIMÉNEZ, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sus hijos Carlos, Gabriel, Antonella, Matias, sus hnos., Marta y Daniel, su hna politica Antonia, su mamá Sofía, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Jiménez. Cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LOBOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Su madre Nélida del Valle Golato, sus tios Héctor Juan Golato y flia y Rosa Margarita Golato y flia, primos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

LOBOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. "¿No creemos que Jesús murió y que resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan". (1-Tesalonicenses 4,14). Querido Carlitos tu vida marcó la nuestra. Nos enseñaste que el amor se expresa de diversas formas y que hay que reír y festejar con ganas. Guardaremos por siempre en nuestro corazón tus risas y ocurrencias, y todo lo compartido. Confiamos en que Jesús te resucitará con El porque esa es Su promesa. Descansa en paz junto a tu papá y a Dios. Pedimos oraciones a Dios por su eterno descanso y por fortaleza para su mamá Nélida y sus familiares. Angela y Leonor Zuzek.

MARTÍNEZ, REINA ESMEREGILDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Su hermana Inés Ferreyra, su hermano pol Hugo Martinez, Sobrinos Viviana y Mariano y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MIGUEL, CHARA FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Pichy ,Pelu ,Jorge y Fredy Santillan y respectivas familias participan la partida del apreciado vecino de tantos años, hombre atento, servicial y creyente , sabemos que si alma descansar junto a Dios . Acompañamos a nuestra querida amiga Charo y demás familiares en estos momentos de dolor.

NARANJO, JORGE RAMÓN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Su esposa Lucía Navarrete sus hijos Micaela, Rocio, Luana, Mia, Candelaria, Amparo, Luca, Alonso, Alondra y demás familiares, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

NAVARRO, VÍCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Su hijoTeo Santino Navarro Besso, sus padres Rosa E. Rivas y Víctor O. Navarro, sus hermanos Analía, Rosa, Valvina y Elena, Hnos políticos Miguel y Gabriel, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad casa de duelo avda Rivadavia 323 sala velatoria EMPRESA SANTIAGO.

PONCE DE MIRANDA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Dr. Jorge L. Atterbury, Dra.Leda T. Barrera y sus hijos Silvina, Jorge, Ledita, Guillermo y sus respectivas flias, participa el fallecimiento de la madre de su nuera Flavia. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE DE MIRANDA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Personal directivo, docentes y no docentes del jardin.N°67 Santa Rita acompañan a su hija Lorena Miranda en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

PONCE DE MIRANDA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. "Los alumnos de Sala de 5 del Jardín Santa Rita participan su fallecimiento y acompañan a la querida Seño Lore en este difícil momento. Que en paz descanse su mamá.

PUNTANO, VICENTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Sus hijos Veronica, Ramiro, Karina, Daniel, Natalia, Gianina, Gustavo y Ramon, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Serv . Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROLDÁN LÉPORI, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Grciela Juárez de Sassano, sus hijos José María Sassano y flia; María Fernando Sassano y flia, María G. Sassano y flia acompañan en el dolor al Dr. Julio Roldán y sra ante la partida de su nieto a la Casa del Señor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SOSA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sus hijos Carlos, Miriam, Hugo, Ana Luz, Humberto y Monica Maria, hijos políticos Silvina, Patricio, Marta, Feni, nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.Cob. Caruso.Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. El dolor que siente nuestras almas, no se puede expresar en palabras. Nadie prepara a los padres para despedir a un hijo. No perdimos un hijo, Él es nuestro camino de estrellas para llegar al cielo. Hoy a dos años de tu partida tus padres invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica.

CORONEL BUITRAGO, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/16|. Amado hijo, padre, hermano y amigo, hoy se cumplen 6 años de tu partida hacia la Casa del Señor, te amamos, te extrañamos inmensamente y siempre te llevamos en todo nuestro ser. Invitamos a participar de la misa que se realizará el dia sábado 27 de Agosto en la parroqia Santo Cristo a las 19 hs.

HERRERA. OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/22|. Te fuiste tan rápido de esta vida, dejaste un vacío inmenso en nuestros corazones, tus valores y enseñanzas viven en nosotros y te hacen inmortal. Fuiste, sos y serás el mejor esposo, un gran padre y un excelente abuelo, te vamos a amar por toda la eternidad. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA ZURITA DE FONTI, AÍDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/07|. Hace quince años partiste a la Casa del Padre y tu recuerdo y amor siguen intactos. Hoy está con vos nuestra Anto para protegernos. Descansa en paz junto a Dios y la Virgen. Pediremos por ello en la misa de 20 hs en Catedral Basílica. Las amamos.

PEREDA DE FALCIONE, DOLORES ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/22|. Al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor. Sus hijos Andrés e Inés (a), Susana y María Teresa, nietos Pablo, Susanita, Dolores y Julio (a); Carmencita y Aldo, Jorgito y Jimena, Agustín, Pilar e Ignacio, bisnietos, sobrinos y amigos y todas las personas que nos acompañaron. Siempre vivirás en nuestros corazones y recuerdos compartidos. Te amo y te extrañare mucho. Su hija Susana invita a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





FALCO, ELIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/22|. Loly Cinquegrani y familia, participan el fallecimiento del papá de su querida amia y compañeroa Rosita. Ruegan oraciones para su descanso eterno y pronta resignación de toda su familia.

GUERRERO, BEATRIZ ROSALIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Su esposo Reginaldo Jimenez sus hijos Ramon , Yanina, Rocio, Jonatan, Florencia, Milagros, Nahir, Segundo , Exequiel y Hernan h. politicos nietos y hnos demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

MIRANDA, ESTEFANÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. "Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en Mi no morirá jamás". Sus hijos Carlos y Silvia, sus nietos Jimena, Gastón y Francisco participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs.

MIRANDA, ESTEFANÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sus hijos: Alberto Negro, Nene, Negra, Sandra, María, Ramón, Miguel, Roberto, Ricardo y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11. Casa de duelo Belgrano 532 (LB) sala velatoria. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NAJARRO DE NADER GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Alicia Fernández de Polido e hijos Rossana, Silvana, Alfredo y Juan José participan con gran dolor el fallecimiento de Gloria, amiga y comadre. Rueganpor la resignación de sus hijos, hermana, nietos y demás familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NAJARRO DE NADER GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Su ahijada Rossana Ida Polido (a) participa su fallecimiento con dolor. Acompaña a su familia en estos difíciles momentos y ruega por su resignación.

NAJARRO DE NADER GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Tus amigos de toda la vida: Dr. Virgilio O. Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gloria. Ruegan oraciones en su memoria.

NAJARRO DE NADER GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. CPN. Norberto José Zanni participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Gustavo y ruega oraciones en su memoria.

NAJARRO DE NADER GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. ¡Cómo olvidar una hermosa niñez compartida! Querida Nena regalona de la tía María; hoy el cielo es todo tuyo porque te lo mereces. Descansa en paz. Mando un cariñoso abrazo a su hermana Josefa y toda su familia. Ñatita Castaño de Barrón.

NAJARRO DE NADER GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Mavel Navarro de Nader, y sus hijos Monica, Marcelo y Carlos y sus nietos Andres, Santi, Mica y Fede, despiden con profunda tristeza a la tia Gloria y ruegan al Altisimo le de fortaleza y resignación a sus hijos Carlos y Gustavo antela inesperada partida de su madre. Hacemos extensivos las condelencias a sus hijas politica y nietos. Descansa en paz. Gloria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ARMAS, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/22|. Sus hermanos: María Elena y Enrique, sus sobrinos, sus sobrinos nietos, invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20.hs, al cumplirse 8 meses de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BASUALDO, BELMA BENEDITA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Su esposo Ledesma Jose Dermidio, sus hijos Victor, Gabriela, Roxana, Marcelo, Maria, Claudia y Daniel, sus nietos, bisnieto y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de

San Cristobal.Cob. Caruso.Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

LENCINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Su compañera María del Pilar , sus hijos Mirta y Víctor García, Facundo y Florencia Oyarzun, María Eva y Mauricio Nieto, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. EMPRESA SAN JORGE. Las Termas.

LENCINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. "Señor, ya esta en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Sus consuegros Chito, Mery, hijos, nietos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

ORIETA, FRANCISCA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sus hijos Teresa, Leonor, Isabel, Carlos, Regina, Juana, Reina, Luisa, Juan, Nano y Susana, sus nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Luján. Cob. Caruso.Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

PADILLA, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sus padres Mirta Cordoba y Pedro, sus hermanos Marcelo, Matuche, Sandra, cuñados Roberto, Fanny, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia. Dpto. Silipica. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

RUIZ, LUIS CASIMIRO (LUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22|. "Padre querido tu partida nos duele pero sabemos que estás en un lugar glorioso". Sus hijos Rina, Juan, Luisaliliana, sus nietos Pedro, Tamara,Anabella, y Luisina, sus hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus fueron inhumados en el cementerio de Santa Cruz de Suncho Corral. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, LUIS CASIMIRO (LUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/22|. La escuela Nº 1242 del Bº Aeropuerto, su directora, docentes, maestranza y alumnos acompañan con profundo dolor a la docente Luisa Liliana Ruiz por el fallecimiento de su padre. Se ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, FIDEL MACARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Su esposa María Campos, sus hijos Maricel, Elias, Gustavo, Alfredo, h. politicos, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Piruitas. Dpto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.