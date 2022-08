FÚNEBRES | 29 de Agosto del 2022

29/08/2022 - 04:09 Funebres

FALLECIMIENTOS

28/08/2022

Marcelo Luis Perez

Ramón Jorge Maldonado (La Banda)

Mónica Noemí Tauil

Roberto del Valle Santana

Marcos Enrique Pereyra (Pozo Mosoj)

Gladys Ybe García

María Ester Orellana

Isaac Salomón

Juan Carlos Lesca

María Josefina Cortez (Nueva Francia)

Teresa del Valle Silva

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO DEL VALLE SANTANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

En paz.

Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino... Halle sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tu solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serena.

Amé, fui amado, el sol acaricio mi fas. ¡Vida nada me debes! ¡Vida estamos en paz! Amado Nerbo.

Tu amada Panchita, tus amadas hijas Sandra y Silvina, hijos políticos Germán y Luis, tus tesoros Leandro, Abril y Marcos, te llevaremos siempre con nosotros, tus fieles servidoras Pilar y Tina participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO DEL VALLE SANTANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO DEL VALLE SANTANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO DEL VALLE SANTANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

La secretaria administrativa, de la Honorable Cámara de Diputados, CPN María Soledad Vittar, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO DEL VALLE SANTANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

El secretario legislativo, de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO DEL VALLE SANTANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

Los amigos de tu hijo político Luis, "los perucas" participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO DEL VALLE SANTANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

El Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno, Dr. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO DEL VALLE SANTANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

El Dr. Germán Ariel Abdenur, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO DEL VALLE SANTANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

Anita, Silvana, Mecky, Bety, Nancy, Leisa, Ramonita, Zonia, Silvina, Diana, Marcia, y Vilma, participan su fallecimiento, y acompañan a su querida amiga Silvina Santana y familia, en tan difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICTOR ORLANDO NAVARRO Fallecio el 26/08/2022

"Señor, rogando por su alma y su eterno descanso acompañamos en estos dolorosos momentos a nuestra compañera Rosa Elsa Rivas, a quien le toco despedir a su hijo temprana e intempestivamente, concédele el consuelo y la resignación que tan grande perdida necesita". Nos unimos en el dolor todos sus compañeros de la Dirección General de Catastro de la Provincia Ing. Roberto Marcelo Pirola, administrativos, profesionales, técnicos, choferes y personal de maestranza. Pedimos se eleven oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ISAAC SALOMÓN (Edy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/22 y espera la resurrección.

La comisión directiva de la Asociación de Productores de la Industria Forestal (APIF) participa con profundo dolor el fallecimiento de su secretario general y acompaña en este difícil momento a su familia. Eleva oraciones en su memoria y ruega por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA ARMANDINA DEL VALLE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 26/8/22 y espera la resurrección.

“Yo pongo mi esperanza en ti, Señor y confío en tu palabra”. (Salmo 22,16). Valle Roldán de Gadda y ex docentes de la Esc. Henri Dumant participan con mucho dolor su fallecimiento. (Mari fue una docente muy amada en este establecimiento escolar). Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OSCAR RAMÓN PEROTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/22 y espera la resurrección.

Su ex piloto Juan José Cesca y familia participan con tristeza su partida y le agradecen p

por haber engrandecido el karting santiagueño-

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OSCAR RAMÓN PEROTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/22 y espera la resurrección.

La Federación Regional Santiagueña del Deporte Motor, su Comité Ejecutivo; sus clubes afiliados A.P.S.E. ; SU.CO.DE.MO.; sus Tribunales, Comisiones Especiales, y sus ex-pilotos participan con profundo dolor la partida del ex-piloto y preparador de karting santiagueño y le agradecen haber sido parte de la historia del deporte motor provincial y el legado de victorias que sus motores le dieron brillo al karting santiagueño en su rica historia. Ruegan cristiana resignación para sus familiares.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANA NÉLIDA BELLIDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/22 y espera la resurrección.

José María Lami Hernández y CIA. S.R.L. participan el fallecimiento de la madre del CPN José Chaud. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

Pbro. ROBERTO CARLOS CORVALÁN (Padre Piqui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/21 y espera la resurrección.

Dicen que el tiempo cura las heridas, yo digo que las suaviza, al menos, las del corazón, pero las del alma siempre están con nosotros. Mi querido Piquillín, mi adorado hijo pasó 365 días que ya no estás con nosotros, tanto dolor, cierro mis ojos y por mi mente van pasando como en una película los momentos felices vividos en el jardincito, primaria y secundaria y escuchaste el llamado del Señor Jesús y te dejaste cautivar por la obra de Don Guanella y seguiste los caminos de Dios y te hiciste sacerdote. Cuántas preguntas sin respuesta, ¿Por qué lo de tu enfermedad? ¿Que pasó Dios mío? Te entregue un jovencito lleno de vida, de alegría con mucho amor para dar que se puso al servicio de los humildes (buenos hijos), los abuelos del Hogar y me devolviste en un féretro. Día a día voy formando rosarios de lágrimas, mi negrito, mi niño. Sembraste amistades sincera por donde anduviste, dejaste enseñanzas lindas y un vacío inmenso en todos los que te conocimos. Mi amado Piquillín, descansa en paz junto a tu papi Carli, a Jesús y a la Virgen María. Tu mami Gladis, tus hermanos Claudio, Diego, Lourdes, Charli, hermanos políticos y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

CARLOS RODOLFO FISCHER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/22 y espera la resurrección.

Su madre, hermanos, esposa e hijos, sobrinos y demás familiares agradecen profundamente las muestras de cariño de sus amigos, colegas, alumnos, vecinos e instituciones educativas, deportivas, gremiales, profesionales, gubernamentales, asociaciones, medios de comunicación y a todos aquellos que de una u otra forma nos acompañaron en este momento tan doloroso e inesperada pérdida de Carlos Rodolfo, nuestro querido (Lobo) Fischer. Gracias nuevamente por todo lo recibido.

Q.E.P.D. y brille para él la luz que no tiene fin. Invitamos a la misa que se oficiará el martes 30/8 a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apóstol (La Banda), con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

El COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO DEL ESTERO

Invita a sus colegiados, familiares y amigos, a la misa que habrá de celebrarse en el Salón de Caja Forense el día lunes 29 de agosto del cte. a horas 10:30 para rogar - en el día del Abogado - por el eterno descanso de todos sus matriculados fallecidos, en especial se recordará la memoria de abogadas y abogados fallecidos desde el año 2020 hasta la fecha: Dr. Mario Efraín Ávila; Dra. Alejandra Barbesino; Dra. Leticia Mabel Bravo; Dr. Remigio Carol; Dra. Mirta Graciela Cella; Dr. José Francisco Chazarreta; Dr. Luis Alejandro Fumarola; Dr. Hugo Frola; Dr. Carlos León González Avalos; Dr. Eduardo Agustín Gorostiaga; Dr. Moisés Alberto Matach; Dra. Carla Mitre; Dr. Darío Moreno; Dr. Mario Miguel Nassif; Dr. Roger Alfredo Navarrete; Dr. Marcelo Oller; Dra. Carmen Susana Peña; Dra. Cecilia Rodríguez; Dra. Nilda del Valle Tamer; Dr. Jorge Ricardo Tolosa; Dra. Karina Trejo; Dr. Ernesto Antonio Jesús Vital; Dr. Lucas Leopoldo Alberto Zanni. Asimismo, se ruega por la memoria de abogadas y abogados santiagueños desaparecidos: Dr. Abdala Auad; Dr. Luis A. Lescano; Dr. Guillermo Augusto Miguel; Dra. Manuela E. Santucho.

AZAR, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Sus amigos Juan Ramón Colomer, Graciela Yanuzzi, sus hijos María Belén, María Celeste, Juan Ignacio, hijos políticos Carlos Alfredo Sánchez, Diego Lindow, María Belén Bonahora, sus nietas Valentina, Catalina, Ernestina, Justina y Alfonsina acompan a su familia en estos momentos de dolor.

AZAR, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Pancho Palau y María Silvia Gelid lamentan profundamente el fallecimiento del hermano de Claudia.

AZAR, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Héctor Chequer, María Cecilia Barquín, sus hijos María Cecilia, Hectitor, Constanza y su nieto Mateo participan con profundo dolor la partida de Eduardo y acompañan a sus hermanos Marta, Claudia, Tití y demás familiares en esto momentos de tristeza. Ruegan una oración en su memoria.

AZAR, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Las amigas de su hermana Claudia: María Silvia, María Inés, Patricia, María del Carmen, Susana, Cecilia, Viviana, Silvia, Carlota y Mónica participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor.

BELLIDO DE CHAUD, ANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Roberto Ávila, su esposa María Paula sus hijos Ariana, Tomas y Bautista participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria.

BELLIDO DE CHAUD, ANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Que el Señor la reciba con sus brazos abiertos, que desde el cielo interceda para que sus hijos tengan resignación. Lore Lescano Raed abraza a sus hijos José y Analia en este momento de dolor.

BELLIDO DE CHAUD, ANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Los compañeros de oficina de su hijo CPN José Chaud de Las Malvinas: Cristian, Cristina, Juan y Marta participan el fallecimiento de su madre, ruegan oración en su memoria.

BELLIDO DE CHAUD, ANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Cristina Esther y Oscar Correa y sus respectivas familias. Despiden con dolor a tía Anita y elevan sus oraciones para su alma. Sus condolencias a Claudia Analía y José.

BELLIDO DE CHAUD, ANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Te fuiste de este mundo y te disfrazaste de recuerdo para anidar por siempre en nuestras almas. Habitarás eternamente en nuestros corazones y en nuestra memoria, en cada acto de nuestras vidas. Tu esencia nos impregna, nos envuelve y nos cobija. Tus ojos azules como el cielo lavan la tristeza de nuestras almas con lágrimas. Un día estarán tan limpios que podremos mirarte aunque no nos mires. Mientras tanto, nos vemos en nuestros recuerdos, en cada memoria, en cada atardecer, en tus sueños, te visitamos y nos vistas… Nos vemos pronto, nos recordamos siempre, nos amamos eternamente. "Adiós" es solo una palabra para nombrar una nueva forma de estar juntos. Por siempre en nuestros corazones. Tus hijos Analía, Claudia y José, tus nietos Juan Pablo, María Belén, María José y sus bisnietos y tu amado yerno Guido Peressín.

BELLIDO DE CHAUD, ANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Vuestra partida, como la de todos los que habitamos este mundo, está tatuada en el sendero de nuestras vidas. Nuestro encuentro y nuestro adiós sólo es parte de una bendita coincidencia de nuestros ciclos, debidamente planeada por nuestras almas y por aquel que nos pensó, nos creó y nos puso uno ante el otro. Todo es parte de un sistema perfecto en el sendero de las almas. Gracias por recibirnos siempre y de la mejor manera en tu hogar y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu yerno Dr. Guido Peressín e hijos: Guido Alfonso, Rocío y Adrián.

BELLIDO DE CHAUD, ANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Jesús dijo: "Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá". (Juan 11-25). Julia Sosa, sus hijos M. Julia, M. Elvira, Facundo y M. Ángela Milki participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Anita: hoy te despedimos con mucha tristeza y la esperanza de una feliz resurrección. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Acompañan con mucho cariño a sus hijos y familiares y que brille para ella la luz que no tiene fin.

BUCCI, MARÍA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció 23/8/22|. Carolina, vivirás siempre en nuestros corazones. Tu padrino Ramón Bucci y Sra. Mercedes Juárez de Bucci acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

CAMPOS, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Su esposa Blanca Azucena Villalba, hijos Darío, Ana, Mariela, hijos políticos Víctor Gómez, Nicolás Carabajal y Matías Carabajal, sus nietos Cecilia y Fernanda y su bisnieto Benjamín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron en el cementerio Parque El Descanso.

CAMPOS, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Su cuñada Magui, despide con gran dolor a su hermano politico quien siempre me brindó verdadero aprecio y respeto. Descansa en paz. Carlos.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. María Eugenia Rímini de Mayer; sus hijos: María Eugenia, Federico, Ernesto, María Eloísa, Ignacio y respectivas familias, despiden a Porota y acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Bergue acompañan a su hermano Antonio Castiglione y a su cuñada Marta Rojas de Castiglione y demás familiares en estos momentos de pena y ruegan al Altísimo los ayude.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. lisa de Salomón, Graciela Elizabeth Salomón, Elisa Judith Salomón, Edith Jacqueline Salomón de Tundis, Silvia Alicia Salomón, Emilio Marcelo Jozami, David Alejandro Jozami, Yesmín Beatriz Jozami, Marcelo Tundis, Luciano Tundis y Nicolás Tundis, participan con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de Ariel Álvarez Valdés, Diego Álvarez Valdés y sus hermanos. Ruegan una oración en su descanso.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. María Elida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, María Alejandra y Mariana Cerro y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familiares. Elevan oraciones en su memoria

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Cristian Differding, Noelia Sansierra, Ian y Luca Differding, participan con profundo dolor la partida de la Mamá de su amigo Benja, y elevan oraciones por toda su amada familia..

CASTIGLIONE DE ALVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA MERCEDES (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Margarita Zaín Fernández de Urueña participa con pesar su fallecimiento. Acompaño en el dolor a sus hijos y demás familiares, especialmente a su hermano Antonio Castiglione y sra. Martita Rojas.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Carlos Poncio, su esposa Mercedes Peralta y familia participan el fallecimiento de la Sra. Porota y acompañan en el dolor a su hijo Alejandro y demás familiares. Elevan oraciones a su querida memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Peli Jacobo y sus hijos Rafael, Jimena y Juan Cruz Anguio participan su fallecimiento y acompañan con mucho amor al querido amigo Ariel y sus hermanos en este doloroso momento.

CASTIGLIONE DE ALVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA MERCEDES (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Mónica Nader despide con tristeza a Porota con el recuerdo imborrable de sus charlas mezcladas con ocurrencia . Acompaño con oraciones a sus hijos Ariel .Luis,Benjamín ,Alejandro y Diego.

CASTIGLIONE DE ALVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA MERCEDES (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sara B. Navarrete de Hounau, Germán Zucal, profesores de sus hijos en el Colegio San José participan con sincero dolor su fallecimiento y los acompañan con sus oraciones a toda la familia y amigos. Ruegan por una pronta resignación cristiana en momentos tan difíciles por la pandemia.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Los amigos de la Juntada de los Jueves participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luchi y Ariel en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Manuel Aznarez y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, REINA ESMEREGILDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Señor ya está ante ti recíbela en tu reino. El grupo de Oración Nuestra Señora del Carmen participa y acompaña a nuestra hermana en Cristo, Inés y demás familiares ante la pérdida de su hermana Reina.

GARCÍA, GLADYS YBE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Sus hijos Adriana y Marcela, nietos Gabriela, Verónica, Fabricio y Exequiel, bisnietos, bautista y Leandro participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LESCA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Su esposa Olga, sus hijas Norma y Gladys, su hijo político Martin y nieta Emma y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

LESCA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Victorio Gulotta junto a su esposa Noemí Gómez, sus hijos Gustavo y Telma Gulotta con sus respectivas familias participan el fallecimiento del querido Juan Carlos y acompañan a su cuñada Olga e hijas Gladys, Norma y familia en tan difícil momento. Piden oraciones en su memoria.

LESCA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Que el Señor lo reciba en su reino y brille para el la luz que no tiene fin. Josefina Ibáñez de Herrera, sus hijas Mariana, Soledad y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ORELLANA, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus hijos Patricia y Carlos, nietos y nuera participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ORELLANA, MARIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. "Que el Señor la reciba en la Paz de su Amor y consuele a sus seres queridos". María Silvia Vignau, Daniel Fiad y familia participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a Patricia en este difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PEREZ MARCELO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Su esposa Monica Castel, sus hijos Damian, Emilce, Tomas, hijos politicos Daiana, su nieto Loan, hermanos Mari, Adriana, Alberto, Carina, Fatima, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Privado Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

PEROTTI, OSCAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Sus vecinos de toda la vida, Ana María Domínguez y sus hijos Ana Cecilia Ledesma y Matías Ponce, José Antonio Ledesma, Paula Andrea Ledesma e Ignacio Nacusse y su nieta Alicia Nacusse Ledesma acompañan a su esposa, Stella Maris y a sus hijos Fabiana, Javier y Vanina Perotti y a sus nietos en esta pérdida dolorosa y devastadora para la familia.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Su esposa: Gladys Schiavon de Salomón, sus hijos: Andrea, Alberto, Ana Carolina y Jorge Abel Salomón, sus hijos políticos: Cristian, Claudia y Eliana, y nietos participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Suncho Corral. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Querido tío Edy, no hay palabras para despedir a un ser tan íntegro y entrañable como vos. Nos dejas un hermoso testimonio de vida y recuerdos imborrables de tu alegría permanente y tu carisma. Que descanses en paz. Su sobrino Noris y Oscar Banco, sus sobrinos nietos Ana, Cecilia, Diego y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Querido tío Edy, siempre te recordaremos como fuiste, con ese humor que caracterizaba. Eras servicial y generoso y solo pedimos que todo lo que nos diste recibas en la eternidad. Estarás siempre en nuestros corazones. Que descanses en paz. Sus sobrinos Emilio Salomón y Nelly Mayuli, sus hijos Emilio y Virginia participan con dolor su fallecimiento.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Su prima Teresa Figueroa, sus hijos y respectivas familias despiden con tristeza a Edi y abrazan a toda su familia en este dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SALOMÓN, ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Laura Cassarini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Lito Gay, Marisa, Silvia y sus respectivas participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Familia Sariago Martinez y Familia Saavedra Martinez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Sus consuegros Mimi y Nene Maccio Martínez, su nuera Eliana Maccio, sus nietos Mateo y Catalina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Irrma Ise de Velarde y familia participan su fallecimiento y acompañan a la amiga de la familia, su hermana Victoria Salomón de Canllo, en el dolor de la partida. Que en paz descanse.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Edy querido: cuánta tristeza nos embarga tu partida, serás un ángel para Dios donde gozarás de eterna paz y la Luz de Cristo brillará sobre tí porque fuiste un esposo ejemplar, un padre excepcional, un hermano amoroso y una persona como pocos, siempre con tu sonrisa. Juan A. Saad y Ángela F. de Saad y familia abrazamos a todos sus familiares con sincero afecto y oraciones.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Tu partida a la casa del padre celestial nos deja mucha tristeza pero la esperanza de resurrección. Tus familiares: Titino Quiroga, Chiqui Julián, sus hijos Ana Valeria, Jorge, y Juan Quiroga con sus respectivas familias acompañan a Gladis e hijos en este momento de dolor y sus restos fueron inhumados en Suncho Corral.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. "Señor recibe a tu hijo en el reino celestial". Alba Julián, su hijo Hugo Cura y familia participan con tristeza la repentina partida del amigo Edi. Sus restos fueron inhumados en Suncho Corral.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Querido tío Edy, tu sonrisa permanecerá eternamente con nosotros. Jorge Salomón, su esposa Patricia Diósquez y su hija Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Mario B. Diósquez, su esposa Noemí López y sus hijos Patricia y Jorge; Mario Daniel y Noelia, sus nietos Constanza, Agostina y Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Su esposa Francisca Rodríguez Gerez, sus hijos Sandra y Silvina, H. pol., Germán y Luis, nietos Leandro, Abril y Marco participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9.30 hs. Casa de duelo S.V. Nº 1 Vip. P. L Gallo esq. Santa Fe. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Miguel Ángel Atía, su esposa Silvana Fiad y su hija Candelaria Atía, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Silvina y Luis. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. José Gómez, su esposa María Ángeles y familia lamentan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor y de pérdida irreparable a sus seres queridos.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para él la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Instituto Nuestra Señora de Loreto participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de nuestra compañera, la sra. Rectora Sandra Santana. Se ruegan oraciones en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Las palabras nunca alcanzan para despedir a un gran amigo y vecino, Valle cuando escuche los tangos, me acordaré de vos. Carlos Nieto, su esposa Amalia, hijos Alfredo, Silvina y Karina acompañan a la familia, su esposa Panchita, hijas Katy y Sandra, hijos políticos Germán y Luis y sus tres nietos Abril, Leandro y Marquitos.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Hoy me toca despedirlo don Valle, padre de mis amigas y hermana del corazón Katy y Sandra. Su recuerdo permanecerá por siempre en mi corazón. Mariela Nieto, sus hijas Luciana y Guada Veliz Nieto acompañan a su esposa Panchita, sus hijos políticos Germán y Luis y sus nietos Leandro, Abril y Marquitos. Se ruega una oración en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Inés Iturre, sus hijos Rubén, Dany, Karla y Claudia Gauna; Daniela y Carina participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y vecino Valle.

SILVA, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Su hermana Norma, su cuñado Carlos, sus sobrinos Enzo, Carlos Joaquin y Gabriel, sobrinos nietos y

demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVCICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Su esposo Hugo Dominguez, hijos José Alejandro, Juan Pablo, María Laura y Ricardo Chillio, nietos Franco, Enzo, Malena, Benjamín, Ricardito, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs. casa de duelo SV Nº 1 P. L. Gallo 330. SERV. CARUSO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Norma Tauil, su cuñado Tony y sobrino Bauty participan con dolor su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. " Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Soledad Tauil, su cuñado Leonardo Díaz y sobrinos Tomas, Lola y Azul participan con dolor de su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermano José Danie Tauil, su cuñada Malena y sobrino Tiziano participan con dolor de su fallecimiento

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus hermanas politicas Elena Domínguez y familia y Livia Domínguez y familia participan con dolor su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus primos Adriana Tauil, Enrique Llapur, Eugenia María Chedid y Luis María Nassif la despiden con mucho dolor y abrazan a sus hijos y a toda su familia con el cariño de siempre.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus primos Geraldine Tauil de Panario y Luis Alberto Panario, sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio lamentan su partida y acompañan en el dolor a sus hijos y demás familia.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Su prima Elena Tauil, sus hijos María Victoria Taboada, Josefina Taboada y Héctor Villanueva participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y demás familiares.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus primos Dito, Silvia, Richard, Carlos Ibáñez Tauil y sus respectivas familias participan con inmensa tristeza su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus tíos Tito y Lilian, sus primos Juan y Belén, participan con profundo dolor su partida al Señor Celestial.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Lita Tauil, participa con dolor su fallecimiento.

MALDONADO, RAMÓN JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus hermanos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo Paraje Las Hermanas Dto. Banda sus restos serán inhum. hoy en el cement. de La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

CORTEZ, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus hermanos Julio, Fabian y Domingo, sus sobrinos y sobrinos nietos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531.Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

PEREYRA, MARCOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Su esposa Dorna González, hijos Eliana, Silvana, Daniel, Hernan, Valeria, María y Cesar, su nieta Gabriela y su bisnieta Victoria, hermanos, sobrinos pol. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Pozo Mosoj. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.