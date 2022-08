FÚNEBRES | 30 de Agosto del 2022

30/08/2022 - 02:11 Funebres

FALLECIMIENTOS

29/08/2022

María Cecilia Medina

María Dolores Leiva (Loreto)

Luis Delindo Díaz (Silípica)

Emilia del Valle Pereyra de Castaño

Luz del Alba Rodríguez (La Banda)

María Esther Orellana (La Banda)

Nicolás Bustamante (La Banda)

Pablo Marcelo Silva

Ana Maria Tohus

Noemí del Valle Reinoso de Martínez

Luis Ceres (Las Termas)

María Elena Allalla

Demetrio Florencio Galván

Facundo Gabriel Cárdenas (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELENA ALLALLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora,participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELENA ALLALLA

El jefe de Gabinete de Ministros Elias Suarez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA TOHUS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/22 y espera la resurrección.

El presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, Secretarios Técnicos y personal en general, participan el fallecimiento de la Sra. Ana María Tohus de Trejo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA TOHUS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección

Secretaria de Trabajo, Prof. Julia Comán, subsecretario de Trabajo, Dr. Walter Assefh, director de Higiene y Seguridad Laboral, Walter Gómez, director de Delegaciones de Trabajo del Interior, Daniel Navarrete, director de Relaciones Laborales, Daniel Gómez, director de Administración Enzo Rearte, director de Despacho Antonio Suárez y directora de Empleo Ramona Abdala. "Acompañan al secretario general de SITRAVISE Enrique Trejo".

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NOEMÍ DEL VALLE REINOSO DE MARTÍNEZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22…

Mary: hoy te toca enfrentar algo irreparable. Comparto este dolor a tu lado. Fernanda Pérez Carletti y José y Milagros Montenegro despiden con el amor de siempre a la querida Noemí.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NOEMÍ DEL VALLE REINOSO DE MARTÍNEZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22…

Pelu de Pérez Carletti y familia participan con dolor el fallecimiento de la madre de la querida Mary.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA MEDINA Falleció el 28/8/22…

Sus compañeros y amigos de la Promoción 1985 P.T.B.I. del Colegio San José la despiden con mucho dolor y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA MEDINA Falleció el 28/8/22…

Los ex compañeros de su hermano Felipe, de la promoción 92 del colegio San José lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su querido amigo y familia en este triste momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS CERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

El Vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS CERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

El senador Nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS CERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

Gustavo Adolfo Gauna, con inmenso dolor te despido mi hermano de la vida, tantos momentos compartidos y tantas luchas vividas, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NOEMÍ MERCEDES REINOSO DE MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

“El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar”.

Profundamente consternados por su sorpresiva partida, sus hermanas de Archicofradía de la Parroquia de Sumampa (Capital) despiden a la querida Noemí, dándole gracias por su entrega al Servicio de la vida parroquial. Y ruegan al Altísimo por su eterno descanso; y paz y resignación para su esposo Cachito, hijos y nietos

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS LESCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

Waldina Bahr y Caio Rocha, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA NÉLIDA BELLIDO DE CHAUD (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|….

Nuevo Sanatorio Santiago S.R.L. participa el fallecimiento de la madre de la Lic. Claudia Chaud y suegra del socio director Dr. Guido Peressin. Elevando plegarias en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ALBERTO MOREALES (Pepe)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/22 y espera la resurrección.

“La Vida te permitió vivir a tu manera feliz sintiéndote útil, hasta último momento, 69 años solo nos queda decirte muchas gracias, descansa en paz. Tu esposa Norma, tus hijos Marcela, Oscar, Mario, Magali y Mariano, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoya a las 19.30 hs. en la Iglesia Santa Rosa de Lima del Bº 8 de Abril, con motivo de cumplirse 3 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACION A MISA

ELIO EDGARDO FALCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el20/8/22 y espera la resurrección.

Señor Jesús .. Dios Todopoderoso, te agradecemos habernos permitido gozar de un esposo, padre y abuelo como nuestro amado Ego durante su larga y hermosa vida... Se cerraron sus ojos y su alma ya estará gozando de Tu Gloria Eterna porque fue un ejemplo de nobleza, rectitud y amor hacia su familia y hacia sus amigos... Lo vamos a extrañar pero nos deja su legado de amor y esos valores que serán guía en nuestras vidas. Su esposa Rosa María Manfredi e hijos: Rosita y Pedro Raineri, Adriana y Federico Sanz, Mario y AnaliaÁlvarez, Fernanda, Elio y Gabriela González, sus nietos y bisnietos agradecen a familiares y amigos habernos acompañado a despedir al querido Ego y por las muestras de cariño hacia nuestra familia... Invitan a la misa por los nueve días de su partida a celebrarse en la Parroquia Santiago Apóstol de La Banda el día 30 de Agosto a las 20 hs.para rogar por su eterno descanso.

ALLALLA, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Sus hijos Eduardo, Gustavo y Marcela, su hija política Rosario, sus nietos Elias, Francisco y Valentina y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz.Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel.429-6027. Cel. 385-5357628.

AZAR, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Claudia Aprile y Alfonso Migueles, acompañan a sus hermanos Claudia, Marty y Titi en este difícil momento, que su alma descanse en Paz.

AZAR, EDUARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Lili Beth de Arce, Fernando Llapur, sus hijos Natalia, Fernando y sus respectivas familias acompañan a sus hijos y hermanos por irreparable pérdida.

BELLIDO DE CHAUD, ANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Su sobrina Teresa Salvatore, junto a sus hijos Gabriela y Santiago Coroleu con sus respectivas familias, participan el fallecimiento de Anita y la despiden con el cariño de siempre. Un gran abrazo a sus hijos y nietos. Que descanses Anita en los brazos del Señor.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Ana Maria Maud participa su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y su hijo Matías participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Poli Nasser participa con tristeza el fallecimiento de Porota acompañando a sus hijos Ariel, Alejandro, María del Carmen y a toda su familia con oraciones por el descanso de su alma.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Rafael Bonacina, su esposa Isabel Josefina Santillán Borges participan con pesar su fallecimiento, acompañando a su hijo y demás familiares en este momento de profundo dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE ÁLVAREZ VALDÉS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Clara Bóboli de Gamietea, sus hijas Clarita y Liliana y sus respectivas flias. Hacen llegar sus condolencias a sus hijos Alejandro y María del Carmen, al Dr. Alejandro Virgilio y demás familiares y elevan oraciones en su memoria.

CERES, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Gustavo Adolfo Gauna y Gabriela Diaz, participan con profundo dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones en su memoria.

CRUZ, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su madre Clementina Rojas, sus hermanos Ricardo, Sandra, Yolanda, María Cruz, su hermano pol., Ángel y sus sobrinos Micaela y Damián participan con dolor su fallecimiento , su restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Beltran. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNÁNDEZ DE GARCÍA, ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Querida tía, vivirás en nuestro corazón. Sus sobrinos Gundy, Mune, Pocho Zerda y sus familias. Se ruega una oracion en su memoria.

FERNÁNDEZ DE GARCÍA, ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su sobrina Pocho Zerda y familia participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

FERNÁNDEZ DE GARCÍA, ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su sobrino Gundy Zerda y familia participan su fallecim iento y ruegan una oracion en su memoria.

FERNÁNDEZ DE GARCÍA, ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su sobrina Mune Zerda y familia participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Fuiste arrebatado de nuestras vidas, pero permaneceras en nuestros corazones y te amaremos por siempre. Su hijo Lucio y tu esposa Romina.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. "Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará". Su madre Alicia, su esposa Romina, su hijo Lucio, sus hermanos Luis, José, hnas. pol. Gabriela y Karina, sobrinos Agustina, Nicolás, Santino, Matías, Luca, Ale y Luciano participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 hs en el Parque de la Paz. Casa de duelo Parque de la Paz de 8 a 11.30.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Hermano querido te voy a extrañar y siempre voy a estar con vos. Siempre estaré para los tuyos, hermano del alma. Su hermano Luis participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Parque de la Paz.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Quienes te conocimos sabemos cuan puro era tu corazon. Una gran persona, excelente padre y dedicado a su familia. Su hermana política Gabriela.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. En nuestros corazons quedarán todos los lindos momentos compartidos. hasta siempre primo. Sus primos Monica, Sebastian, Marita, Sebastian, Betina y Luis, sobrinos Agustin, Lautaro, Luisina, Lucia y Bautista participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su tío Pocholo Tiberti participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oracion en su memoria.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su prima Jaqueline Tiberti, sus hijos Huguito, Virginia, hijo pol. Leandro y su nieto Benicio ruegan por su eterno descanso.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Señor, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su primo Daniel Tiberti y Silvina Franichevich junto a sus hijos Milagros, Juan Cruz, Valentin y Jeronimo participan acompañan con dolor a sus familiares, elevando oraciones en su memoria.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su prima Adriana Tiberti y su esposo Daniel, sus hijos Pablo y Emilio, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Pablo lamentamos mucho tu partida, con profundo dolor te despedimos y te agradecemos por los años compartidos en el grupo de talleristas. Siempre te recordaremos! Tus compañeros de trabajo del centro de día, el solar. Mariana L, Mariana A., Javier, Constanza, Claudia, Yamila, Gabriel, Soledad y Erika.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Querido Profe cuanto sentimos tu partida, la tristeza invade nuestros corazones, dejando un gran vacío. Nos consuela saber que estas en los brazos del Señor donde no hay dolor, ni sufrimiento. Te recordaremos por siempre. Sus amigos y alumnos del Fénix Gym participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su flia en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FRIAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Con profundo dolor te decimos adiós compañero y amigo!! Ex-compañeros de la promoción del Colegio Absalón Rojas del año 1995.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su madrina Pato y su tío Cacho Infante, te recordarán por siempre. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. No se encuentra explicacion para tu inesperada partida. Estarás eternamente en nuestros corazones primo. Laura Tiberti y su marido Facundo Funes, sus hijos Constantino, Candelaria e Italo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oracion en su memoria.

GALVÁN, DEMETRIO FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su esposa Arminda Gomez, sus hijos Gladys, Gabriela, Graciela e Ilario, sus hermanos Domingo, Osvaldo, Rosa y Beatriz, sus sobrinos Ramon, Mateo, Mario, Norma, Romina, Daniela, Lucrecia, Damian, Agustin, Titi y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con

profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Cob.Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

GALVÁN, DEMETRIO FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|.. Su hermano Shigo Galván, sus sobrinos lole, Myriam, Guilly y Mirta, sus sobrinos nietos Nacho, Lolita, leo y Mateo participan con gran dolor su fallecimiento. Oeraciones en su memoria.

GALVÁN, DEMETRIO FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|.. Su hermana Rosa participan con dolor. Hno. Dios quiso tenerte a su lado, opr eso te eligió aunque mi corazón queda partido en pedazos. Brille para ti la luz que no tiene fin. Vivirás en nuestros corazones.

GALVÁN, DEMETRIO FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|.. Su hermana Susana, sus sobrinas Norma y flia, Daniela y flia, Romina y flia, Alejandra y flia y sus sobrinos Titi, Damian y Agustin participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que el Señor le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

GALVÁN, DEMETRIO FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|.. Su sobrino Ramon Galvan, Martas nietos Aylen, Roman y Bianca participan con profundo dolor el fallecimeinto del tio Tito y brille para el la luz que no tiene fin.

GARCÍA, GLADYS YBE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. El Centro de Recreacion y Turismo para jubilados y pensionados de calle Lavalle Y Garibaldi participa con profundo dolor la partida de su es socia Gladys. Ha sido parte de la historia de la creación del centro y también de ocupar los cargos de presidente y tesorera por muchos años de la institución. La comisión directiva y socios despiden con mucha tristeza el recuerdo imborrable de tanto tiempo compartido. Q.e.p.d. Acompañamos con oraciones a sus hijas Adriana, Marcela, nietos, bisnietos y demás familiares

GARCÍA, GLADYS YBE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. La Federacion Santiagueña de Jubilados y Pensionados participan con profundo dolor la partida de la ex terorera y socia fundadora de la institucion. Amada Gladys te extrañaremos y te recordaremos siempre. Que descanses en paz, que Dios y la Virgen te reciban con los brazos abiertos.

JIMÉNEZ ARMINDA AVIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Licenciada Sandra Alieno.

LESCA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus amigos Llamil Barbur, su esposa Rosa Angélica Banco y sus hijos Silvia Susana, Marcelo Alejandro y Sergio Fabián Barbur y sus respectivas familias.

LESCA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Licenciada Gladys Lesca Gómez.

LESCA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Maria Marta, Fabio, Amelia, Graciela, Ana Maria, Claudia, Carlos León y Silvia participan con mucho dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Norma Lesca. Se ruega una oracion en su memoria.

MEDINA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Su madre Nora Urquía, sus hermanos Mario, Raquel, Santiago y Felipe, sus hermanos pol Mercedes Giribaldi, Ricardo Galli y Gisella López, sus sobrinos Jose, Francisco, Nicolas, Sofia, Irene, Laurencia, Santi y Candelaria participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEDINA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) falleció el 28/8/22|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de egresada de la carrera Ingeniería en Industrias Agrícola y Alimenticias, Cecilia Medina, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Tus amigos Gorda y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Familia Dalale acompaña a toda su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. "Recíbela Señor en tus brazos y permítele contemplar la luz de tu rostro". Querida Nora, en este momento tan dificil que te toca vivir, por el fallecimiento de tu hija, Jesús al cual (lo diste a conocer a tanta gente), te dará la fortaleza para sobrellevar tanto dolor. Tus amigas de siempre Gloria Serrano, Mary de Brandán, Lila de Medina y Mecha de Abdala, te acompañan con sus oraciones.

ORELLANA, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Ana Maria Velez y Luis Brescia, lamentan su partida y acompañan con inmenso cariño a su hijos Patricia y Carlitos en el dolor y en la oracion.

ORELLANA, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus compañeros Ana de Brescia, Andrea Juarez, Teresita Goitea, Ana Paz y Agustin, acompañana a sus hijos Patricia y Carlitos en tan duro momento, elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE CASTAÑO, EMILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Sus hijas Munich y Aurora, su hijo pol Hugo Quiroga, sus nietos Franco, Paula y Maria Gracia Paoletti y Huguito Quiroga y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PEREYRA DE CASTAÑO, EMILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. ZMG Argentina NOA S.R.L., Omar Goya, Alejandro Zhang, José Goya, acompañan a la C.P.N. Paula Paoletti en el dolor por el fallecimiento de su abuela. Elevando oraciones en su querida memoria.

PEREYRA DE CASTAÑO, EMILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. ZMG Argentina NOA S.R.L., los compañeros de trabajo de la C.P.N. Paula Paoletti, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su abuela. Rogando oraciones en su memoria.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Sus hijas Munich y Aurora, su hijo pol Hugo Quiroga, sus nietos Franco, Paula y Maria Gracia Paoletti y Huguito Quiroga y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Jubiladas y amigas de la escuela Nº 407: Cristina, Mabel, Areca, Amalia, Marta, Josefina y María Rosa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y nietos en este difícil momento.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Susana Ruiz y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su amiga Negrita Villagrán de Ríos y Pedro, sus hijasJudith y familia, Soraya y flia, y Alejandra y flia.participan con dolor la partida de Noemí y ruegan resignacion a su querida familia. Hasta pronto Noemí.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Nony tu partida nos dejó un gran vacio. Descansa en paz. Tus amigas de la promo 69: Marta R., Marta P., Marta A.,Clelia, Cristina, Doris, Luky, Kika, Lina, Lita, Marilú, Susana, Pequi, Pocha R ., Pura, Clarita. Ruegan una oracion en su memoria.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Rogando por el eterno descanso de su alma, condolencias a su flia les desean sus amigos Raúl y Liti. QEPD, Nony.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Tus queridos compañeros del B de la promo 69 de la Esc. Normal, participan con inmenso dolor tu inesperada partida. Fuiste el alma madre del curso, el cerebro memorioso de tantos momentos compartidos, toda una vida. Alegre, ocurrente, generosa, con tu sonrisa pícara a flor de piel. te vamos a extrañar Nonita. Vivirás por siempre en nuestros corazones y mentes. Que descanses en paz y brille en vos la luz que no tiene fin. Unidos en oración para que así sea y por la fortaleza y resignación de tu amada flia.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Marta Rueda y flia participa con profundo dolor su fallecimiento.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. "Recibe Señor a tu sierva a quien has llamado de este mundo a tu presencia, y concédele la felicidad del descanso y de la luz eterna". Mercedes Serrano de Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este momento a su esposo, hijos y demás familiares, haciendo oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Tío, fuiste una persona simple y bondadosa, cualidades por la que todos te querían. Dios te reciba en la gloria eterna. Descansa en paz hermano y tío querido. Su hermana Chochi Salomón de Banco ,sus sobrinos, Hector,Rody y Sole ,con sus respectivas familias participan su fallecimiento.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Sus primos Blanca Nuno de Figueroa y Tomi Figueroa y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Querido tío Edy, siempre brillarás en nuestros corazones con todo tu amor. Sus sobrinos Elizabeth Canllo y Juan Roberto Montoto, sus hijos Matías, Guadalupe, Juan Diego y Ximena participan con profundo dolor su partida y acompañan a toda la flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Su tía Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan el fallecimiento del querido Edy y acompañan a su familia en el dolor. Rogando oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Sus sobrinos Rody,Griselda, sus hijas Consty, Alfonsina y Paulina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su alma y pronta resignación cristiana para su familia





SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Querido tío Edy: me cuesta mucho poder escribir unas palabras despidiéndote, todavía no entiendo que ya no estás con nosotros, compartiendo tu buen humor, bromas que nunca faltaban, eras el compinche de los sobrinos. "Toco" como yo te llamaba cariñosamente, gracias por el cariño que siempre me brindaste a mí, a nuestra familia en especial a mis hijos. Estarás presente siempre en nuestros corazones. Que descanses en paz junto a tus seres queridos. Sus sobrinos Héctor Banco, Carina Fernandez, sus hijos Samir, Yared e Isaac Banco.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Sara Llugdar de Azar y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Norma, Martha Ema y Tufi Saad y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos dificiles momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Señor recíbelo en tu Reino Celestia, y concedele la paz eterno. Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, sus hijos e hijos politicos, participan con dolor su fallecimiento.Acompañan en este momento a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno. Nazih Nader, su esposa Norma Azar y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Querido hermano ejemplo de amor, que el Señor te reciba en un lugar privilegiado junto a El. Victoria Salomon de Canllo, sus hijos Jorge y Elizabeth y flia, participan su partidfa al reino celestial. Edito que descanses en paz y brille para vos la luz que no tiene fin.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Sus amigos de siempre Tita Auat, sus hijos Manuel y Mara Fiad y flias, lamentan su partida. Abrazan con mucho cariño a su flia, a Victoria, Eli y Jorge Canllo en estos duros momentos. Brille para Edy la luz que no tiene fin.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. La Acción Católica de La Catedral Basílica participa con dolor el fallecimiento de Edy, hermano de Victoria Salomón de Canllo, miembro muy querido de la Institución y eleva oraciones por la paz de su alma.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Con gran tristeza comparto tu dolor querida amiga Victoria. El Señor lo haga partícipe de su Reino Eterno y consuele a toda su familia. Me uno a tus oraciones. Poli.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Nora Rafael de Jiménez participa en oración su fallecimiento. Abraza con cariño a Victoria, su hermana y familia. Ruega por su paz eterna, consuelo y fortaleza para los suyos.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Sus amigos de Vittar Repuestos: Roberto, Cristina, Nicolás y Pichón despiden a Edy, buen vecino y mejor persona, deseándole la paz eterna y para su familia cristiana resignacion.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Sus vecinos y amigos de Suncho Corral Perla Eleán de Gattas y familia; Noemí Eleán de Chaud y familia; y Edgardo Eleán hacen llegar sus condolencias a sus hermanas Victoria de Canllo y Mirta de Banco y a toda la familia.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento del hermano de la estimada Victoria, la acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán e hijos políticos acompañamos a su querida familia en este dolor, recordándolo al querido Edy por su humor y sonrisa espontánea de cada día. Rogamos oraciones a su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. "Que Jesucristo lo reciba en su reino y reconforte a su familia en la luz que no tiene fin. Sus amigas, Mirta Mabel Elean,Glady Elean de Salomón y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias en su memoria.

SALOMÓN, ISAAC (Edy) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Juan Carlos Canllo y familia, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Tu partida a la casa del Padre Celestial nos deja mucha tristeza pero la esperanza de resurrección y la luz de Cristo brillará sobre Ti...Sus amigos Rubén Gutiérrez, su esposa Chocha, sus hijos Gustavo,Marcela, Ana, María y nietos...Participan con profundo dolor su fallecimiento...Elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso...

SALOMÓN, ISAAC (EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Tío Edy: quiero expresar mi dolor por tu repentina perdida. te guardaré en mi corazon. Q.e.p.d. Acompaño a tu hija Ana Carolina y demás familiares. Dany Murad participa con dolor su fallecimiento.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Hermano querido duérmete en la paz del Señor. Sus hermanas Nelida e Ines, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en memoria por su eterno descanso. Brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados ayer en el cem. la Piedad.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Patricia Encalada participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Silvina, Luis, sus hijos Abril y Marcos y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. "Que el Sr. lo reciba en su reino y brille para el la luz eterna". Raúl Guzmán, Mirtha Herrera y su hija Agostina participan con dolor el fallecimiento de nuestro amigo Valle, quien supo entregarnos con su corazón bondadoso inolvidables momentos compartidos en familia, hasta nuestro encuentro. Ruegan una oración en su memoria. Que Dios conceda fortaleza para su familia.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Julio Walter Neder y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Nancy Silva Neder y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Silvina y elevan oraciones en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Dr. Ernesto Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Héctor Alberto Ponce, su esposa Elisa Torres Viscelli, sus hijos y sus respectivas flias, lamentan con mucho dolor el fallecimiento del querido amigo, compañero desde la Escuela primaria, vecinos de la ciudad de Suncho Corral, pueblo al que lo llevabamos en el corazon de nuestra juventud. Rogamos que descanses cerca del Señor Sentido pésame a toda su flia.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. "Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibiran consuelo. Bienaventurados los misericoriosos, porque ellos alcanzaran misericordia. (Mt 5,1-12). La Representante Legal de los Colegios del Obispado, Lic. Claudia Cancino, el Apoderado Legal de los Colegios del Obispado, Pbro. Sergio Quinzio y personal de la Sede Administrativa de Ecuelas Dioscesanas, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Sandra Santana, rectora del Instituto Nuestra Señora de Loreto. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Las Comunidades educativas de todos los Niveles los Colegios de Obispado de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Sandra Santan, rectora del Instituto Nuestra Señora de Loreto. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. El Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola Algodonera La Banda ltda , periodo 2003-2012, y Agricultores de los Dptos Banda, Figueroa, Robles, participan con profundo dolor del fallecimiento del Sr Santana, quien diera parte de su vida a nuestra Institución. Persona atenta y servicial a fin de colaborar permanentemente con los demás. Su flia pierde a un gran ser. Gracias por sus consejos y conocimientos a la hora de llevar adelante la administración. Dios y la Virgen del Valle lo cobijen en sus brazos. Hasta siempre Don Roberto...

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. De bendito recuerdo, que brille para el la luz infinita. Su amigo y compañero de tareas Dr. Ricardo M. Kunst, de Algodonera La Banda lo despide con profunda emocion y se elevan oraciones en su memoria.

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Marcela y Karina Ledesma, Dolly Rodriguez y Augusto Leiva participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Silvina y Luis y demás familiares en éste difícil momento

SANTANA, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Marta, Martita y Germán Llapur, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro momento. Rogando oraciones en su memoria.

SILVA, PABLO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. SILVA PABLO MARCELO 29/08/2022 LA BANDA Su padre Juan, su hijo Isaías, sus hermanos Graciela, Mario, Alberto y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. SRVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162. Tel. 4219787.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Daniela Tauil, sus sobrinos Gustavo, Agostina y Lucas y Martin participan de su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. "Que el señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su hermana Elsa Beatriz Tauil, sus hijos Maximiliano y Jimena Medina Tauil participan con profundo dolor de su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Que el señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su hermana Daniela Tauil y sus hijos Gustavo, Agostina, Martin participan con profundo dolor de su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Que el señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su hermana Ana, sus sobrinos Anita, Flor y Marcelo participan con profundo dolor de su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus primos Alberto Tauil, Ana María Maud y su sobrina Camila Tauil Maud participan con gran dolor su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Su tío Pocholo Cisneros, sus primos Héctor José, Teresita, Adriana y Daniela, sus sobrinos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Su prima María Elsa Lascano, Mario Ramón Yocca y familia, participan con dolor y acompañan a sus hermanos y familia en tan doloroso momento.

QEPD.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Consuela a su familia para que tengan una pronta resignación a tus designios. Los compañeros de su esposo Hugo de la oficina Banca Individuos del BSE: Walter, Romina, Clara, Andrea, Mario, Vero, Naty, Carolina, Georgina, Lourdes, Cecilia, Diego, Andrea, Silvina. Elevan una oración a su memoria. Que brille para Mónica la luz que no tiene fin.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. El Directorio del Banco De Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento de la esposa del Sr. Domínguez, Hugo Omar.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de la esposa de su compañero de tareas, Hugo Domínguez.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Los amigos bancarios de su esposo Hugo Dominguez: Manuel Aguastín Luna, Walter Torres, Mario Lescano y José Larrosa y familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Sus familiares Perla Eleán de Gattas y familia; Noemí Eleán de Chaud y familia; y Edgardo Eleán participan con dolor su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Rafael Néstor Medina y sus hijos Maximiliano y Jimena Medina Tauil participan con profundo dolor de su fallecimiento.

TAUIL, MÓNICA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amigos Ramón Canceco y familia participan con dolor de su fallecimiento

TOHUS, ANA MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Sus hijos Lula, Enrique, Laura, h, politicos nietos bisnietos su hna Gloria nietos politicos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol Cob. Sol Naciente. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TOHUS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Dr. Mariano De Marco y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

TOHUS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Zulema Arce de De Marco, sus hijos, nietos participan con dolor el fallecimiento de la madre de la querida Laura y la acompañan en estos momentos tristes y difíciles.

TOHUS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. La Comision directiva y afialiados del SEADE, participan con dolor el fallecimiento de la madre del compañero Enrique Trejo, Secretario Gral. de SITRAVISE. Ruegan una oración en su memoria.

TOHUS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. El Secretario Gral. del SEADE, Enzo Rearte,participa con dolor el fallecimiento de la madre del compañero y amigo Enrique Trejo, Secretario Gral. de SITRAVISE. Ruega una oración en su memoria.

SOSA DIAZ, SILVIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Señor ya está ante ti, permitele entrar en tu Reino, donde no hay llanto ni dolor solo paz y felicidad. Sus hermanos Franci, Ramon, cuñada Manuela, su esposa Mirta, su hijo Lucio, sus sobrinos Zulma y flia, Fanny Cristina y flia, Gustavo y flia, Myriam y flia, invitan a la misa que se oficiará el 30/8/22 a las 20 horas en el Santuario Santa Rita, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TRUCCO DE ZANNI, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Morir no es dormirse en un sueño final, sino despertar definitivamente a una vida plena y feliz". Madre querida ya descansas en los brazos del Señor, que seas eternamente feliz. Sus hijos Marcelo, Rodolfo y Lal, sus hijas politicas, nietas y bisnietos, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en tan doloroso momento. H.C.D. de la Asociacion Atletica Quimsa, Veteranos de Basquetbol del Club Quimsa, a sus medicos Raul Oliva, Rolando Alvarez, a familiares, familiares politicos, vecinos, a la profesora Daiana Gerez, a los amigos de sus hijos y nietos y muy especialmente a sus compañeras que la cuidaron con gran afecto y dedicacion; Veronica Acuña y Silvia Ayunta, mil gracias que reciban bendiciones del Señor e invitan a la misa hoy a las 19 hs. en la Iglesia San José del Bº Belgrano, al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.





CAMPOS, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Empleados de la Secretaría Electoral Nacional participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Kuky Campos, acompañando a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.





ACUÑA, SERGIO ALFREDO Crio. General (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/14|. Ha pasado un tiempo a 8 años sin tu presencia dejando un enorme vacio, sin embargo nos dejaste enseñanzas, apoyo, ejemplos y recuerdos inolvidables, nos protejiste, cuidaste y aun sigues haciendo. Te fuiste despues de un largo camino en esta vida,dejando en cada paso tu sabia experiencia. Gracias por todo y ahora tu luz siempre nos iluminará. Te amamos y extrañamos. Tu esposa e hijos.





BRUNET, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su esposa Beatriz Alicia Rubio e hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

BRUNET, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su hija Roxana Brunet, hijo político Lucas Ledesma, sus nietos Lucas y Olivia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





BRUNET, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su hija Cecilia Brunet, hijo político Vicente Rojas, sus nietas Bianca y Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUNET, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Su tío Miguel F. Brunet, sus primas Adriana, Silvia y sus respectivas familias acompañan a su esposa e hijas en este triste momento. que brille para el la luz que no tiene fin.

BUSTAMANTE, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su esposa Acosta Jesús Yolanda, Hermanos pol, sobrinos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CÁRDENAS, FACUNDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su madre Campos Azucena, su papa Cárdenas, Pedro, sus hermanos Maxi, Tamara, Betiana, Rita, Luisana, Marianela, Marlene, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs., en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

FISCHER, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Las primas de su madre Elena: Dalmira Mercedes y Fidelia Villarreal, participan con gran dolor el fallecimiento de su hijo Carlos (Lobo) y pedimos consuelo para su mamá, su hermano Daniel y Teresita. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

MIRANDA, ESTEFANÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Magalí Robles, Lida Robles de Vizcarra, Enrique Vizcarra, Romina, Virginia y Luciano Vizcarra y flia, participan su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NAJARRO DE NADER GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/22|. Tus compañeras de promocion 1957 de la Esc. Norm. Nac. Dr. José B . Gorostiaga despiden con mucho dolor y cariño, acompañando a tu querida familia. Por ti habrá siempre una oracion y un recuerdo por los gratos momentos compartidos. Descan sa en paz.

ORELLANA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Mary prima querida, te fuiste tan silenciosa como fue tu vida, dejaste un dolor inmenso en tu prima y tus sobrinos. Extrañaré nuestros mutuos llamados telefonicos para contarnos de las noticias que sucedian donde pasamos una infancia maravillosa. Mercedes Herrera de Nediani, sus hijos Mary, Mario y Claudia Nediani y flia. te despiden rogando al Todopoderoso te reciba en tu morada celestial y le de una pronta resignación a sus hijo Patricia, Carlos y flia. Rogando oraciones a su memoria. Descansa en paz.

RODRÍGUEZ, LUZ DEL ALBA (q.ew.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Sus hermanos Manuel y Julio participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

RODRÍGUEZ, LUZ DEL ALBA (Belqui)(q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su hermano Julio Antonio Rodriguez, su sobrina Lia Edith Rodriguez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio Jardín del Sol a las 10hs.

DÍAZ, LUIS DELINDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Sus hnos ,primos, sobrinos , cuñados y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Villa Silipica COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CERES, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. La CGT Regional Santiago del Estero, en la persona de su Secretario General José Gómez y Cuerpos Orgánicos, lamentan su partida y acompañan en este momento de dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, MARIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su hijo Juan sus nietos Maria Luisa, Javier, Alan y Santino y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEIVA, MARIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|."La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz Celestial". Su sobrina Milva Leiva, Sonia Leiva, sobrinos y su cuñada Mercedes Villa ruegan una oración en su querida memoria.

ORIETA, FRANCISCA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardin de Infantes N º 805 participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la compañera de trabajo, Sra. Regina Diaz. Elevan oraciones en su memoria.