FÚNEBRES | 1 de Septiembre del 2022

01/09/2022 - 05:07 Funebres

FALLECIMIENTOS

31/08/2022

- Francisco Carlos Barraza (Bs. As)

- Juan Domingo Farías (Dpto. Choya)

- José Antonio Campos (La Banda)

- Graciela del Valle López

- Guido Orlando Celiz

- Hugo César Vieyra

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANTONIO CANTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

Marcela Paz acompaña a sus amigos: Mariano , Mariel y María Marta en este difícil momento y eleva oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS CERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. OSCAR HORACIO ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/22 y espera la resurrección.

Miguel Ángel González Pérez, Natividad Nassif, Ignacio y Nicolás Gonzaléz Pérez acompañan en su inmensa tristeza a Moña, Constanza, Horacio, Santiago, Mariano y familiares. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ROGER VICENTE FARRERAS - MARÍA LUISA DEROY DE BRIZUELA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 1/9/20 y el 3/9/12 y esperan la resurrección.

“Señor: con gran tristeza hoy los recordamos, pero con la certeza de que los amamos, los extrañamos y estamos seguros de que no están lejos. Siempre en nuestros corazones. Duerman en paz que cuando llegue el momento los buscaremos en el cielo”. Su esposa Betty Brizuela de Farreras, hijos Pepi, Pablo, Claudio, Exequiel y nietos elevan besos al cielo rogando al Señor les conceda el descanso eterno. Se invita a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, con motivo de cumplirse dos años y diez años de sus respectivos fallecimientos. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ALBINA GODOY VDA. DE GARNÍCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/22 y espera la resurrección.

Madre estoy contigo a través del tiempo y a pesar de la muerte; vives en mi mente cuando te pienso y en mi corazón cuando late.

Aunque duele, acepto tu partida y solo le pido a Dios que te permita descansar en paz por toda la eternidad.

Madre seguimos contigo. Sus hijos Lucy, Oscar, José, Lorena; su nuera Esther, nietos Rodrigo, Soledad, Rocio, Daiana, Noelia, Cesar, Luciana y Luis Garnica.

Invitan a la misa hoy 01/09/2022 a las 20hs, en la parroquia de La Salette con motivo de cumplir nueve días de su partida a la casa del Señor.

Elevan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

Crio. Mayor (R) HORACIO EDUARDO SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/21 y espera la resurrección.

Mi amado padrino, pá de mi alma, pasa el tiempo y tu ausencia fija el dolor intenso que sufrimos. Aún escucho tu voz, tus consejos, tus chistes, tus retos, tus palabras de aliento, aún espero verte entrar a la casa, cuan dolor más grande supo ser este que sentimos, ahora sabemos lo que significa extrañar, querer y no poder, llorar y sufrir sin que nada pueda mitigar el sentimiento. Hoy a un año de tu partida queremos honrar tu memoria, enaltecer tu recuerdo porque serás eterno en cada uno de nosotros, de los que ayudaste, a quienes

aconsejaste, a los que no dejaste caer, familia, amigos, compañeros, vecinos, porque nos llenas de orgullo, en tu paso por esta vida y aún en tu presencia, te amaremos por siempre, nuestro bello ángel, amado hijo, hermano, padre, tío, Tito, Panino, vivirás eternamente en nuestros corazones!!! Que descanses en paz. Su madre, hermanos, sobrinos y familiares invitan a la misa hoy a las 20 en Pquia. Santa Rita.

INVITACIÓN A MISA

HUGO DOMINGO RAMÍREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/98 y espera la resurrección.

Papi querido: hoy te recordamos con el mismo amor de siempre a pesar del tiempo transcurrido se nos entristece el alma pero con el consuelo de saber que ya estás junto a Dios. Nunca se van del alma quienes dejaron huellas en nuestras vidas. Te amamos. Su esposa Ofelia, sus hijos Estela, Hugo, Teresita, Pedro y Andrea y sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santa Lucía. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ADRIÁN GONZALO LEDEZMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/22 y espera la resurrección.

Mi amado hijo: confieso que me haces mucha falta para decirme… ¡Todo va a estar bien Ma! Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. …Y como no? Si eras mi todo! Te extraño tanto, hijo querido y sigo esperando que regreses a casa. Porque eso fue lo último que me dijiste “Ya voy a casa Ma”. Aquí te espero. Te amaré toda mi vida hasta que nos volvamos a encontrar. Sus padres Teresita y Carlos, sus hermano Braian, sus sobrinos Máximo, Briana, Erick, su ahijada Camila, su compañera de vida Gabriela, sus hijos Zoeh, Jairo, Aarón y su abuela Mami Valle invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santa Lucía, al cumplirse 8 meses de su inesperada partida. Se ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

RAÚL ANDRÉS MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/18 y espera la resurrección.

“Dicen que la muerte es un misterio y lo creo, pero mi amor tu nunca te fuiste, siempre estás conmigo, hablo contigo, escucho tu voz, tus reflexiones. Hijo eres mi luz, mi ángel de la guarda. Hoy hace cuatro años que partiste al encuentro de nuestro Señor, dichoso de ti. Un día terminará mi misión en esta vida y compartiremos esa dicha. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Eternamente te recordaremos y tu estrella brillará sobre tu familia”. Tu madre Rosa Luna, tu amigo Lorenzo Melián, tus hijos Gonzalo, Micaela y Jazmín, tu hermano Daniel; Roxana y toda la familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma. Se ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

IMELDA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE MOYANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/22 y espera la resurrección.

Simplemente me disfracé de recuerdo para andar por siempre en tu alma, me convertí en un adiós, en ausencia presente, en presencia ausente. Por siempre en nuestros corazones. Su esposo Mario Moyano, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida.

INVITACIÓN A MISA

EVE LUZ TEVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/22 y espera la resurrección.

De forma tan inesperada Dios te dio alas para que con tu delantal blanco almidonado y zapatos de taco alto vueles alto al reencuentro con tus seres queridos.

Querida Señorita Eve Luz, te convertiste en una estrella para cada noche regalarnos tu luz y guiar nuestro camino...camino que será duro de transitar sin tu risa tan característica y anécdotas relatadas con tanto fervor.

Docente intachable y dedicada, amada y recordada por sus alumnos de la cual tuve la dicha de aprender.

Voy a llevarte en mi corazón por siempre, dedicándote cada uno de mis logros y alegrías, recordando cada viaje que hicimos, mirando al cielo y diciendo "algún día nos volveremos a encontrar"

Su sobrina Noelia y familia invitan a la misa de 9 días de su fallecimiento que se oficiará en la Iglesia Santiago Apóstol de la Ciudad de La Banda hoy jueves 1° de septiembre a las 19:45 hs.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA MARCELA CASTRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/8/21 y espera la resurrección.

A un año de su fallecimiento Leandro, Valentina, Claudia y Silvio quieren agradecer por su acompañamiento a Dr. Luis Milet, Dr. Claudio Basbús, a Mercedes Falcón e Inés y Gabriela, amigas y amigos, compañeros y enfermeras de la clínica Arcadia, Jardín y hospital Diego Alcorta, pacientes, consejo y colegio Médico, compañeros de trabajo y familias amigas. Se invita a la misa en acción de gracias en la parroquia del Bº Belgrano a realizarse este sábado 03/09/2022.