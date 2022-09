FÚNEBRES | 2 de Septiembre del 2022

01/09/2022 - 22:20 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Sergio Gustavo Cejas (La Banda)

- Isabel Rivas

- Raúl Orlando Paz

- Pedro Roberto Loza

- Lorena Elizabeth Aguirre Faule

- Jorge Eduardo Fares (Las Termas)

- Carlos Andrés Vidal

- Dolores Bernardino Soria

- Ana María Gorosito

- César Emilio Urrere (La Banda)

Ángel Marcelo Morán

Olga Celva Gómez (Tacañitas)

Santiago Heriberto Coronel





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. OSCAR HORACIO ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

“Dale Señor el descanso eterno, y brille para él la luz que no tiene fin”.

Los excompañeros de la Cámara Civil y Comercial de 2º Nominación de su esposa Norma Utrera de Ávila, participan con dolor su fallecimiento, y ruegan oraciones en su memoria.





RECORDATORIO

LETICIA ALEJANDRA LEGUIZAMÓN

(Q.E.P.D)Se durmió en el señor el 02/09/14 y espera la resurrección.

Carta para mi hija ausente.

Estoy aquí mi ángel querido;

Mis ojos recorren líneas en blanco,

mi voz apagada en profundos silencios,

y mis manos acarician el suave papel,

mientras el tiempo pasa, sin que pueda

encontrar palabras nuevas para describir

¡Cuánto te extraño mi querida hija, mi gran

compañera, mi amiga ideal!

¡Han pasado años, días amargos sintiendo

Tu ausencia en cada despertar, buscando

La forma de decir; ¡cuánto te amo!,

De poder mirarte, de escuchar tu voz…

De sentir tu abrazo y ese beso puro

Que me regalabas junto a tu papá…

Si el viento pudiese llegar hasta ti,

Te enviaría regalos… como una canción,

Abrazos inmensos, besos sin fin, collares

De lágrimas que para ti tejí. Risas de tus niños,

Imágenes mil, para que recuerdes que laten

Aquí muchos corazones que esperan por ti.

¡Que Dios te regale una paz infinita y un dulce

descanso allí donde estés!...

Te amamos mi preciosa hija.

Mamá.





LETICIA ALEJANDRA LEGUIZAMÓN

(QEPD)Se durmió en el señor el 02/09/14 y espera la resurrección.

¡Hija Querida!

Tratamos de superar con fe y valentía el inmenso dolor por tu ausencia de 8 años Ale querida.

No estás físicamente, pero estas presente despejando los caminos, alejando los peligros, llenando de alegría, esperanza y amor a tus hijos.

Sentimos que estas aquí, junto a nosotros ayudándonos en esta sagrada misión y cumpliendo con la promesa que te hicimos para criar a nuestros hijos- nietos, de cuidarlos, acompañarlos, amarlos y enseñarles a ser personas de bien.

Mil besos hasta que Dios nos una en un abrazo eterno.

Tus padres, hermano y tus hijos que no te olvidan y te aman cada díamás-

Papá.









INVITACIÓN A MISA

SEGUNDO ALFONZO MANSILLA (Soco)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 1/6/22 y espera la resurrección.

Papá, no sabes cuánto te extraño lo mismo que mi mamá y todos los de casa, llegar a la misma y no encontrar, no poder contarte mis cosas, escuchar tus historias y reírnos de las ocurrencias de mi madre. Que Dios te tenga a su lado y seas feliz porque lo mereces. Te amo infinitamente. Tu hijo Pelado Mansilla, invitamos a la misa al cumplirse 3 meses de su fallecimiento a realizarse el día viernes 2 a las 19 hs. hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano.

RECORDATORIO

MARIA JOSE TOLOZA (q.e.p.d) 2/9/14 …

Querida familia, deberán comprender por qué yo tuve que marcharme, se lo mucho que debió doler, que ya nunca podrán olvidarme, espero que me superen con fuerza, cada día descansaré en paz y con alegría, sabrán que sus penas alcanza a sentir, no me angustien porque no me fue posible elegir, por el contrario mi tierno guardián, cada vez que sonrían mi tristeza se esfumará es que yo entonces estaré a su lado feliz de ver cuánto me han amado, me gustaría encontrar la forma de contarles la inmensa tranquilidad con la que duermo en mis tardes aunque aquí no hay tiempo ni olvido, belleza incomparable a la que recuerdo haber vivido, familia nada debe preocuparnos ya habrá un amanecer para que juntos compartamos mientras, tanto en su lugar no pierdan oportunidad que para la nuestra tendremos una eternidad los amo desde acá.

Postdata: nosotros desde aquí te extrañamos.





INVITACIÓN A MISA

LUIS ALBERTO BILLORDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/22…

Dios del cielo, querido dedica esta oración para que mi hijo, fallecido pueda descansar. Recíbelo en tu Reino mi Dios, que es el mejor lugar, y aunque la tristeza me invade al no poder tener a mi hijo amado conmigo, saber que el estará a tu lado, me dará las fuerzas, para seguir adelante con la certeza de que algún día nos volveremos a ver. Mientras tanto Señor, te pido que en medio de este dolor, me ayudes a que yo pueda aceptar, que mi hijo ha partido y que ahora está en un lugar mucho mejor, lleno de paz, de luz y abundancia. Donde podrá gozar, eternamente de tu hermosa presencia. Por eso a través de esta oración, se que mi hijo fallecido podrá descansar en tu presencia. Sus padres Rosa y Héctor invitan a la santa misa, a celebrarse en el Santuario Santa Rita hoy viernes a las 20 hs. Rogamos oraciones.





INVITACIÓN A MISA

JOSÉ BALOY CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/22 y espera la resurrección.

Papi: todos los días caen lágrimas porque te extraño tanto. Un beso.

Su hija Rosi invita a la misa hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





RECORDATORIO

MARÍA AZUCENA GONZÁLES (Marisa) (q.e.p.d)

Marisa hija mía, hija preciosa, qué gran dolor deja tu repentina partida nos regalaste una última sonrisa y te fuiste al encuentro de Jesús. Te convertiste en una estrella la más brillante, que por las noches nos regalas tu luz para que guíe nuestro camino ese camino que es duro de transitar sin tu sonrisa. Voy a llevarte en mi corazón por siempre recordándote cada charla y siempre mirando al cielo porque sé que ahí estás, convertida en nuestro Ángel guardián solo le pido a Dios que te cuide te dé la paz que te mereces. Tus padres y hermanos te recuerdan a los 8 años de tu partida.





AGUIRRE FAULE, LORENA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Su madre Mirta Faule, sus hijos Checho y Fredy y sus hermanos Claudio y Sergio participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BELLIDO DE CHAUD, ANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. Raquel Catalán participa con dolor el fallecimiento de la mamá de querida Claudia. Ruega oracionesen su memoria.

CANTOS, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Luis Maria Alvarez Valdes y familia, acompañan a sus hijos en este triste momento.

CANTOS, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Raquel Catalán y familia participa con dolor el fallecimiento del papá de querida María Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Silvina Unzaga participa con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Mariano. Ruega oraciones en su memoria.

CANTOS, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Prof. Martín E. Acuña, lamenta y acompaña a sus hijos Mariano, María Julia y María Marta, hijos pol. nietos y demás familiares ante la irreparable pérdida del amigo Antonio. Eleva oraciones en su memoria.

CANTOS, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Francisco E. Cerro y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia y sus hijos Manuel y Felipe participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÉLIZ, GUIDO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/22|. Norma del Valle Roldán, abraza a sus queridos amigos Guido y Mercedes por la irreparable pérdida de su hijo. Pidiendo a Dios por una cristiana resignación

CORONEL, SANTIAGO HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Tu familia Marta Ledesma, Emiliano, Luciana y Sebastián Gómez, Mayra Gramjo, Ariel Salazar Cabezas, Carolina Carrizo, nietos Máximo y Ángel Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Ser. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GOROSITO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Su hija Mariana Rodriguez Gorosito, sus nietos Adriano y Tiziano y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados.Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L.H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

GOROSITO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Daniel Córdoba, su hija Florencia y su nieta Guillermina, acompañan a su hija Mariana con profundo dolor por el fallecimiento de su madre y ruegan a la Santísima Trinidad por el eterno descanso en paz de su alma. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GOROSITO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega licenciada Mariana Rodríguez Gorosito y la acompaña junto a su familia en estos momentos de tristeza.

GOROSITO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. La amiga de su hija Mariana: Lucrecia Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSITO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. C.P Eugenia Roger y CP Viviana Chazarreta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañna a su amiga Mariana y demás fliares. en tan difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSITO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Los amigos de su hija Mariana: Meneco Taboada y María Inés de Gorostiza y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOZA, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Su esposa Ramona, sus hijos Yesy, Sole, Isabel, Alejandro, Jose , Julio, Marta, Marisa, Cristian, Ezequiel y Alicia, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOZA, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Facundo y Nicolas Giandana ,y el personal de Distribuidora Libertad participa con profundo dolor su fallecimiento, y elevan oraciones por su eterno descanso.

LOZA, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Roberto Giandana, Marily Allub y Teresa Alonso participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MEDINA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/22|. Ramón Quainelle y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció 31/8/22|. Su esposa Maria Elena Salomon sus hijos Marcelo y Maria Emilia sus hija politica Alejandra Leyva, sus nietos Rodrigo , Gonzalo, Joaquin, SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Hermano querido ya descansas en paz junto a nuestros hermanos y nuestros padres. Su hermana Miryan Morán, su hno. político Víctor Santiago Sosa, sus sobrinos Kikí, Gustavo, Carolina, sus nietos Florencia, Rocío, Manuela, Santiago y bisnieto Bartolomé, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Te recordaremos siempre tío Kuki. Su sobrina Mariela Ribas y su hijo Juan Cruz.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció 31/8/22|. Su sobrina Mili Ribas, sus hijos Luis, Daniela, Leandro participan con dolor su fallecimiento.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su sobrina Kikí Sosa Morán y Guillermo Carreras, sus sobrinas nietas Florencia Villada, Rocío Villada y Gustavo Paz, su nieto Bartolomé Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. "Honramos tu vida, te recordamos con todo el amor que nos diste". Su sobrina Carolina Sosa Morán, Enrique Marquetti, sus sobrinos nietos Manuela y Santiago Marquetti, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. "Señor recibe su alma y concédele la paz eterna y que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrino Gustavo Adolfo Sosa Morán, su Sra. Soledad Sandoval, desde Córdoba participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Hector Audino Zerda y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su estimado vecino, acompaña a su familia elevando oraciones en su memoria.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Teresita Rizo Patron de Varela, sus hijos Silvia, María Lucrecia, Sergio Ratier y nietos despiden con profundo dolor al querido amigo Kuky rogando pronta resignación para su familia.

MORÁN, ANGEL MARCELO (Kuky)(q.e.p.d.) Falleció 31/8/22|. Marcela Flinne y sus hijos Paula y Facundo Zavaleta, acompañan con cariño a Rami y flia. Ruegan por paz en el Señor y consuelo para sus seres queridos.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció 31/8/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su concuñada Tere Arez, sus sobrinas Viviana y Mariela Salomon participan con profundo dolor y despiden a su querido tío Kuky y acompañan a la familia en este dificil momento.

MORÁN, ANGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció 31/8/22|. "Que el Señor le concedda la gloria dse la resurrección y la vida eterna"!. Marta Arez y flia. Cruellas acompañan en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAÚL ORLANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Tus amigos Juan Rodríguez Ribera y Soledad Lombardi; tus sobrinos en el afecto Mariela, Gonzalo, Juan Emilio y Mario Joaquín Rodríguez Lombardi y demás familiares te despiden con profunda tristeza y ruegan una oración en tu querida memoria.

PAZ, RAÚL ORLANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Con todo el dolor y el amor despedimos a nuestro papá Raúl Orlando Paz estara siempre con nosotros Veronica, Oscar y Ange, nuestra mamá Esmeralda Filippa, su hija pol Rosario y sus nietos Carmela , Faustina , Francisco y Catalina participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

PAZ, RAÚL ORLANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Raúl Orlando Paz, socio vitalicio y ex presidente de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

PAZ, RAÚL ORLANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Luis Alberto De La Rua y su esposa María Elena Barnetche junto a sus hijos Luis Matías, María Pía y Valentín, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAÚL ORLANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Chini Filippa de Guber e hijos Rosita y Rafael, Daniel y Daniela y familias participan su fallecimiento y acompañan a China, Vero, Oscar y Ange y nietos en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAÚL ORLANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Rolando Raúl Filippa e hijos María Angélica, Gregorio y José y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a China, Verónica, Oscar y Angelita y nietos en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAÚL ORLANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Rulo con profundo dolor despedimos a un excelente profesional de la pediatría y amigo. Alejandor Constantinidis y Sra. Elena I. Martínez, sus hijos Alexia, Nicolás y Melina Constantinidis y sus respectivas familias acompañamos a Emanuel y Guillermo Marzo Paz en su pesar.

PAZ, RAÚL ORLANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Carlos Filippa, Teresa D'Aloisio, sus hijos Carlos, José, Rafael y Javier con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan en estos tristes momentos a China, Vero, Angelita, Oscar y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. La Asociación Santiagueña de Padres y Amigos con Discapacidad Intelectual (ASPADI), su centro especial de capacitacion laboral (CECLyT) y talleres protegidos de produccion, adhieren al sensible fallecimiento dela madre de la profesora María de los Angeles Martinez y elevan como comunidad educativa, oraciones que fortalezcan y den consuelo a su familia en esta irreparable pérdida.

REINOSO DE MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Olimpíadas Especiales Argentina participa el fallecimiento de la madre de María de los Angeles Martinez y elevan oraciones que fortalezcan y den consuelo a su familia en este momento doloroso.

RIVAS, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 31//22|. Sus hijos Rives Rivas Mirta, Rives Rivas Marta, Rives Rivas Francisco, sus hijos políticos Gonzalez Carlos y Rodriguez Marcelo, sus nietos Gonzalez Soledad, Gonzalez Carlos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN. Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

SORIA, DOLORES BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Su esposa Maria Castillo sus hijos Exequiel, Diego, Evangelina, Mayra, Rocio, Rita, Brahian, sus hijos politicos Celeste, Yecica, Axel, Franco, nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio del Dean COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Su esposa Patricia Alvares, sus hijos Marco, Luciano, Guadalupe Vidal sus hijas politicas Andrea Dominguez y Lourdes Montenegro, nietos, hnos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio Parque la Paz COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Dicen que solo se muere cuando se olvida y nosotros nunca te olvidaremos. Su esposa Patricia, sus hijos Marco, Guadalupe y Luciano participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el Parque de la Paz.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Tu partida nos deja sin consuelo. No tendremos vida suficiente pàra agradecer todo lo que has hecho por nosotros. Nunca dejaremos de pensarte ni sentirte. Su hijo Marco Antonio, hija politica Andrea, nietos Virginia, Joaquin y Helena participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10.30 en el Parque de la Paz.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Gracias padre por tanbto. Su hijo Luciano, hija pol. Lourdes y nietos Aldo, Luciana, Jeronimo y Felipe participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Gracias padre por tanbto. Su hija Guadalupe, nietas Pia y Alfonsina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Querido hermano nunca pensé seguir la vida sin ti. Nos dejas un dolor inconsolable. Su hermana Lety, cuñado Puchi, ahijado Mariano y su hermano Oscar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Pasamos a tu lado hermosos momentos. Gracias por tu amor. Sus nietos Aldo, Luciana, Virginia, Liam, Joaquin, Eluney, Pia, Jeronimo, Helena, Alfonsina y Felipe participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Gracias padre por tanto. Evelina y sus nietos Liam y Eluney participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Hugo, Rubén, Esther Dinardo y Débora Yocca; despiden con cariño al papá de su querido amigo Marcos y vecino distinguido. Acompañamos a toda su querida familia en estos tristes momentos. Descansa en paz y en la gloria de Dios. Rogamos por su eterno descanso. Dios y la Virgen les den consuelo, él cuidará de toda la familia; tan amorosamente como lo hicieron Uds. con él.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Que los angeles acompañen tu regreso al padre. Querido amigo vivir´ñas eternamente en nuestros corazones. Delia, Gladys, Lourdes, Rodrigo, Constanza participan con dolor su fallecimiento.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Lito Avila, su esposa Pochi y flia participan con dolor su fallecimiento.





BASUALDO, MILTON OLIMPO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Su esposa, sus hijos y nietos, invitan a la misa a realizarse hoy en la Pquia. Nuestra Sra. de Sumampa a las 20 hs. al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

FERREYRA, REINA ESMEREGILDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Su hermana Inés, hno. político Hugo, sobrinos Viviana, Mariano y sobrinos nietos, invitamos a familiares y amigos, a la misa el día sábado 3/9/22 a realizarse en Catedral Basílica a las 20 hs. al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





CEJAS, SERGIO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Su esposa Graciela Diaz, su hijo Sergio, hija Pol Alejandra, sus nietas Emilia y Olivia, su Madre, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la misericordia, cob Norcen S.R.L, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, OLGA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Su hijo Juan Marcelo y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados en el cementerio de Tacañitas Dto. Alberdi. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

URRERE, CÉSAR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Su esposa Patricia Suárez, su hija Florencia Belen Urrere, sus padres Elsa Figueroa y Ricardo Urrere sus hnos Mariano y Carla sus sobrinos Agustin, Mariano, Oriana, Aldana, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





FARES, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. "Tu partida nos genera un dolor profundo, pero siempre vivirás en nosotros". Sus hijos Daniel, Ezequiel , Jorgelina y Maira. Nunca te olvidaremos y seguiremos tu ejemplo. Las Termas.

FARES, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. "El que cree en mi aún que muera vivirá". Su hermanos desconsolados Cristina y Fidel e hijos Marysol y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una

oración en su memoria. Las Termas.

FARES, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. "Querido primo, dejas un vacío en la familia, pero siempre unidos. Que tu ingreso al Reino Celestial, hará que junto a Cristina y todos estaremos pendientes de toda realidad". Sus primos José Fares Ruiz, Adriana Bazán y familia. Las Termas.

FARES, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Despide a su compañero de Básquet, Gringo Lotto y Familia. Elevan oraciones por su eterno descanso en la casa del señor. Las Termas.

FARES, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. C.P.N Pedro Oroná y familia participan del deceso del profe Jorge Fares. Ruega una oración en su memoria. Las Termas.

FARES, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Su ahijado Julián Dámaso Botta Sáenz participa con profundo dolor y tristeza su inesperada partida y acompaña a su familia elevando una oración en su nombre. Las Termas.

FARES, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Joaquín Botta y Beatriz Sáenz despiden con hondo pesar a su querido amigo y compadre, acompañan en su dolor a su esposa, hijos, hermana y demás familiares. Las Termas.

FARES, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. “Siempre estarás en mi corazón primo querido y que continúe tu alegría en la eternidad”. Participa con profundo dolor Negri Fares. Las Termas.

FARES, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Sus compañeros de Básquet de toda la vida: Roberto Carrera, Luis Rodríguez, Carlos Small, Chin Silberman y Pipi Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.





BRAVO CABRAL DE LEGUIZAMÓN, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Y pasan los días y el dolor de no tenerte se hace más inmenso nada es lo mismo desde que te fuiste, Sin regreso. Cada rincón de la casa ms recuerda tu perfume, tu caminar, tu risa. Como dueles Mer! Aun nos cuesta aceptar que no estas, nos haces falta nada puede remendar el vacío que dejaste en nuestras vidas. Descansa en paz envíanos tu fortaleza para seguir sin tu compañía. Guía nuestro camino y danos tu fe para aceptar tu partida. Tu esposo Enrique, sus hijos Luis, María, Gimena, tus nietitos Osvaldo y Ambar, tus hermanos Elva y Yuti, tus Sobrinas Anto, Issa y Anny invitan a la santa misa al cumplirse nueve meses de su partida, hoy a las 18:30Hs. En el Cementerio Cristo Rey.