FÚNEBRES | 4 de Septiembre del 2022

04/09/2022 - 05:07 Funebres

FALLECIMIENTOS

03/09/2022

Liliana del Valle Guzmán

María Eugenia del Carmen Tula Carol (Bs. As.)

Mariela Nélida Rosa Coronel

Ricardo Maximiliano Suárez

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA YOLANDA ALEGRE DE SCARANO

(q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|.

El Directorio y empleados de Comintel S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA YOLANDA ALEGRE DE SCARANO

(q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|.

Ing. Sergio Komornicki y familia acompañan a la familia en este momento tan doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA EUGENIA DEL CARMEN TULA CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Buenos Aires el 2/9/22 y espera la resurrección.

Sus hijos Ramón Bogado Tula y María Itati Bogado de Pagani, su yerno Hernán Pagani y su nuera Adriana Sirito, sus nietos Lucía, Margarita, José Pagani y Lourdes, Felicitas Bogado Sirito participan con profundo dolor su fallecimiento. Agradecen su cariño y afecto y el haberles legado valores y principios. La despiden muy amorosamente como una gran madre y abuela. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. RAÚL ORLANDO PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/8/22 y espera la resurrección.

Sus amigos de calle Jujuy y Juana Manuela Gorriti: Susy Martínez, Charo Miguel, Kely Migueles, Adriana Jiménez, Oscar Leguizamón, Negrín Santillán, Cacho Sosa, Tito Natero, Fredy Arriazu, Toño Natero, Jorge Paz, Vicky López, Daniel Ledesma, Luis Sotelo, Carlitos Jiménez, Nestor Migueles, César Suasnábar, Chichí Agüero, Johny Robles Ábalos, acompañan a la familia en este momento de dolor.

RECORDATORIO

MARIA MARCELA CASTRO

FALLECIO: 31/08/2021

A un año de su fallecimiento Leandro, Valentina, Claudia y Silvio quieren agradecer por su acompañamiento a Dr. Luis Milet, Dr. Claudio Basbús, a Mercedez Falcón e Inés y Gabriela, amigas y amigos, compañeros y enfermeras de la clínica Arcadia, Jardín y

hospital Diego Alcorta, pacientes, consejo y colegio Médico, compañeros de trabajo y familias amigas.

RECORDATORIO

ROMÁN SANTIAGO LUNA (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/9/21 y espera la resurrección.

“Ante su inesperada partida al Reino Celestial, lo recordamos con una sonrisa y siempre presente en nuestros recuerdos”.

Su hermano Andrés, cuñada Vilma y sobrinos Maricel, Fabiola y Martín lo recuerdan al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ELFIDIA SUSANA LESCANO DE SILVERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/22 y espera la resurrección.

“Con tu amor de madre, sembraste en nuestros corazones bondad, honestidad y fortaleza para afrontar los momentos tan difíciles que nos toca vivir, eternamente estarás con nosotros”.

Sus hijos Karina, Guadalupe y Gastón agradecemos a quienes nos acompañan ante nuestra pérdida e invitamos a la misa al cumplirse 9 días de su partida a la casa del Señor, que se realizará el día lunes 5 a las 20 hs. en Catedral Basílica. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

VÍCTOR OSVALDO NAVARRO (Ety)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/22 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor, nada me pude faltar. El me hace descansar en verdes prados, me conduce a las aguas tranquilas y me repara mis fuerzas. Descansa en paz hijo querido. Su madre Rosa Rivas, su padre Víctor Navarro, su hijo Teo Santino Navarro Besso, sus hermanas Analía, Rosa, Valvina, cuñados Miguel y Gabi, , sus sobrinas Elena y Bianca. Rogando al Señor le conceda el descanso eterno. Invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial. Se ruegan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JUAN EDUARDO MANZUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/3/22 y espera la resurrección.

Su esposa Blanca Miño, sus hijos Juan Eduardo, Myriam y Daniela, hija política Karina Márquez, sus nietos Sofía y Lucas Mansilla, Amira Manzur, Ibrahim y Nahim Llado, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral al cumplirse seis meses de su partida al reino celestial.

INVITACIÓN A MISA

GENUARIA DEL CARMEN TORRES DE ADAUTO

(q.e.p.d.d) Se durmió en el Señor el 4/9/82 y espera su resurrección.

“Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte”.

En un amanecer trémulo, envuelta en un manto de canutillos de nieve partiste, mi madre querida, a la morada sagrada de Nuestro Señor.

Señor Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santisíma Trinidad, un solo Dios; restáurame para toda la vida, en mi alma el tesoro que perdí.

Fuiste; Carmela mía un timón de mi barquilla tambaleante y frágil en medio de tormentas violentas y siempre me permitías llegar a la costa serpenteada de pétalos de rosas.

Gracias Señor mío por premiarme ser la simiente de esta bella hada madrina.

Mamila…. mi pequeña y bella mariposa, tantas veces te posaste en mi hombro, y me volvía de la tristeza a la alegría.

Fuiste una docente proba, una madraza, una hija ferviente de tu Señora del Carmen quien en tu vida terrena te acogiste a su amparo maternal.

Gracias mi alma; porque dejas que abrace tu amor mi ser. Mami, fuiste mi madre y padre, me mecías en tus pequeños y dulces brazos en los momentos más trágicos de mi vida.

Jesús mío concédele a tu sierva Carmencita la felicidad de los justos en la vida eterna, así sea.

Tu hija benjamina, Teresita.

Tu familia, invita a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Basílica Catedral.

INVITACION A MISA

MARIO ALBERTO CURA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/21 y espera la resurrección.

Hoy a un año de su partida queremos honrar su memoria y enaltecer su recuerdo porque será eterno en cada uno de mostros de los que ayudo, a quienes aconsejo, familia, amigos, vecinos, porque nos llena de orgullo su paso por esta vida y aún en su ausencia, lo recordaremos siempre y vivirá eternamente en nuestro corazones!!!. Que en paz descanse.

Héctor Banco y familia invitan a la misa hoy a las 10.30 hs en la parroquia San Jorge.

ALEGRE DE SCARANO, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque este muerto, vivirá". Su prima Liliana Miana, su esposo, Emilio Ricardo Bravo e hijos lamentan esta irreparable pérdida; acompañando a sus hijos Carlos, y Juan José con sus respectivas familias en este triste momento; que el Señor los consuele y brinde la fortaleza necesaria.

ALEGRE DE SCARANO, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Houda Arja de Zeman, sus hijos Marcia, Claudia, Sandra y Juan y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Rosa y acompañan a sus hijos Carlos y Juan José Scarano y sus nietos ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones a su querida memoria.

ALEGRE DE SCARANO, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. La familia de Santiago Rugby Club lamenta con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestros amigos y exjugadores Juan y Carlos Scarano. Pedimos una oración en su memoria.

CORONEL, MARIELA NÉLIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/22|. Su hija Anahi Insaurralde, su hermana Hilda Coronel y sus sobrinos César, Gabriela, Ruben, Gonzalo y Zoe participen con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUZMÁN, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/22|. Sus hijos Eduardo, Nicolas y Agustin, su esposo Oscar Rodriguez, sus sobrinos Alejandro, Silvia, Karina, Graciela, Silvia y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.Cob. Hamburgo.Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

PAZ, RAÚL ORLANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Rodrigo Posse, Agustina M. Ordoñez Beltrán y sus hijos Estanislao y Lisandro lamentan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos Verónica, Ángela y Oscar y a sus nietas Carmela y Faustina y demás familiares rogando por el eterno descanso de su alma.

PAZ, RAÚL ORLANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Néstor Rómulo Migueles y María Victoria Migueles, acompañan a la familia en este momento de dolor.

SUÁREZ, RICARDO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Su esposa Lijia Sosa, sus hijos Mariana, Victoria, Sofía y Luca y su nieta Catalina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. SERV DOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TULA CAROL, MARÍA EUGENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/9/22|. Su hermana Martha Alicia Tula Carol, sus hijas ursula y María Gracia Merzbacher, su yerno Sebastián Pérez, sus nietas Amelia y Consuelo, su hermana en el afecto María Elena Ledesma participan con gran pena su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

TULA CAROL, MARÍA EUGENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/9/22|. Acompañamos a su hijo Ramón, nuestro querido amigo, en este momento tan difícil y rogamos en su memoria. Raul Femayor, Federico Pinto, Pipi Aguero, Juan Manuel Vega, Juan Cruz Montenegro, Mariano Jaime y Mariano Sarmiento y sus familias.

TULA CAROL, MARÍA EUGENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/9/22|. Malena Arce, Minola Arce y Jorge Castro, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias; Pablo y Luis Pericás participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

TULA CAROL, MARÍA EUGENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/9/22|. Georgina Peralta Cremaschi lamenta su fallecimiento y acompaña en el dolor a su colega y amigo Ramón en estos momentos. Ruega oraciones en su memoria

TULA CAROL, MARÍA EUGENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/9/22|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

TULA CAROL, MARÍA EUGENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/9/22|. Su cuñada María Elisa Carranza, sus hijos Mario Eduardo, Gregorio y María Elisa Tula Gómez, sus nietos Sofía, Lara, Fernando, Santiago y Catalina. Su amigo Horacio Chazarreta. Ruegan una oración en su memoria.

TULA CAROL, MARÍA EUGENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/9/22|. Mariano Jaime, Victoria Franceschini y sus hijos Thiago e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Ramón y acompañan a toda la familia la partida de la querida Maruca. Ruegan oraciones en su memoria.

VEGA, BERNARD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/22|. La comunidad educativa del Colegio Sec. "Ing. Jorge Newbery" participa y acompaña a la familia de la Prof. Diana M. Vega por la pérdida de su padre que partió al reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria. Q.e.p.d.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Desde Córdoba. Sus tíos Norma Urrejola y familia, su padrino Juan Urrejola. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VIDAL, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Su tía Marta Urrejola, siempre lo recordará. Sus primos Rossana, Carlitos, Karina, Gilberto Perduca, Sebastián Neme, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACCASTELLI DE, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. "Mami hace 1 año desplegaste tus alas al descanso eterno, al encuentro del Señor nuestro Dios". Te amamos, tus hijos Nelson, Vilma,Irina, Gabriel e Invana, nietos y bisnietos invitan a la misa al cumplirse un año de su fallecimiento hoy a las 20 hs en la parroquia San Roque.

LESCANO DE SILVERO, ELFIDIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/22|. "Sabemos que ahora vuelas libre y en paz, lo que reconforta nuestro dolor por tu partida". Sus hermanos Gladis y familia, y Guillermo invitan a la misa 9 días de su fallecimiento, al realizarse el día lunes 5 a las 20 hs. en Catedral Basílica. Elevamos oraciones en su querida memoria.

IBARRA SUFFLONI, LUIS ALBERTO (Luigi)(q.e.p.d.) Falleció el 4/9/13|. Hijo querido hoy hace nueve años de tu inesperada partida al Reino Celestial. "Cuanto te extraño mi Luisito cada día más y más". Tengo el corazón destrozado con una herida grande difícil de cicatrizar, nunca te olvidare, eras tan especial, dulce, cariño, amigo de todos, familiero, mi fiel compañero. Te pido que de donde estés, guíes mis pasos y seas la estrella que alumbre mi camino, , hasta el día que nos encontremos con nuestros seres queridos, padres, familiares, amigos, para darnos un gran abrazo allí donde no hay pena, ni dolor, solo paz y alegría. Ruego oraciones en tu memoria y descanso eterno. Besos al cielo mi amor. Tu madre Yoyi.

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Fuiste, sos y serás una de las mejores cosas que tengo en la vida. Te amaré siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Su hermana Daniela Carrasco ruega una oración en su memoria.

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Te queremos y siempre te recordaremos con amor. Su prima hermana Mary Narváez, su esposo Lalo Morellini y sus hijos Matías, Florencia, Gonzalo y Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Su prima hermana Marysol Narvaez, su esposo Pinino López y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Su ahijado Gonzalo Morellini, participa con profundo dolor su fallecimiento.

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo y miembros del Dpto. Ejecutivo Municipal participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Mirta Scaglioni Roberto Chacon Andres, Alejandra y Gustavo Chacon y familias participan de su fallecimiento ruegan una oración en su memoria.

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Miryam Ferlanto Oscar Escañuela Pablo, Pamela y Gisela Escanuela y familias participan de su fallecimiento.

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Mariangeles Karina e Yris Bettiana Rafael y Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. María Elsa Lascano, Mario Yocca y sus hijos, participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga del alma, Daniela. Y acompañan a su mamá, rsposa e hijos en tan difícil momento!

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Su amigo y compañero Beto Jorge y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Cristina, sus hijos Belén y Martín rogando una oración en su memoria.

CARRASCO, DUILIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Heraldo Herrera participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento, rogando por su eterno descanso en paz.

JIMÉNEZ, ÁNGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Emilio Fonzo, Marta y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su nuera Mariana y familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ITURREZ, MARÍA SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/01|. Madre Selva querida, madre de muchos que recurrían a ti, también para recibir tus bendiciones. Que Dios te ilumine siempre en su Reino de paz, amor y desde allí nos sigas protegiendo con tu gran corazón. Sus hijos Elina, Tony, Lili y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol. Ruegan una oración en su querida memoria.

FARES, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Que dolor tu partida amigo. Chuleta nuestra amistad parte ya bastante tiempo. Las reuniones que hacías junto a tu familia, los partidos de basket en tu Termas o bien en Santiago Capital, eran animados por su sencillez y tu carisma de ser una buena persona. Te extrañaremos amigo porque eras un incansable del basket, junto a tus amigos. Fidel, Víctor, Fredy y tantos más que estaban al lado tuyo. Descansa en paz que Dios les de la pronta resignación a tus hijos que tanto te amaron, te despide un amigo que siempre te respeto. Mario " Pacha" Ledesma y flia. Rogamos una oración en su memoria. QEPD.

PONCE, SOFÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Personal directivo, docentes, alumnos, personal de maestranza y toda la comunidad educativa de la escuela N°754 participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Vicky Ávila. Acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/22|. Los amigos de Brocal (Banco de ropa y calzado) de su hermana Graciela participan su fallecimiento y ruegan que brille para él la Luz que no tiene fin.