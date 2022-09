FÚNEBRES | 7 de Septiembre del 2022

06/09/2022 - 22:35 Funebres

Lucía Yolanda Acosta (La Banda)

Olga Alba Luz Juárez

Juan Rejinaldo Ibáñez (La Banda)

Mariano Manuel Quiroga

Eduardo Lasbaines

Juan Carlos Banegas

Antonia Taboada





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AMANDA MERCEDES MORALES (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|…..

El señor secretario de Seguridad de la Provincia, comisario general ® David Marcelo Pato, participa con dolor de su fallecimiento, acompaña a sus familiares en este momento tan difícil y eleva una oración en su memoria.





PARTICIPACICÓN DE FALLECIMIENTO

ROSARIO CUEVAS PEÑA DE PEÑA

(q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSARIO CUEVAS PEÑA DE PEÑA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22…

El consejo directivo, la comisión fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su matriculado Arq. Rufino Peña, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSARIO CUEVAS PEÑA DE PEÑA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22…

“Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados”. Cr. 15:22. Sus amigos Alberto Pablo Paradelo, su esposa Mirtha Regina Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos, en estos momentos de tristeza.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LASBAINES (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22…

Despedimos con mucha tristeza a nuestro hermano Eduardo. Pedimos oraciones a su memoria. Mimí y Juan Pablo Vignau.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTELLA MÓNICA ORTIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22….

“Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados”. Cr. 15:22. Su hermana Mirtha Regina Ortiz de Paradelo, su esposo Alberto Pablo Paraelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a Juan Francisco con oraciones y cariño.





















AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

AZAR, EDUARDO ALFREDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/22 y espera la resurrección.

Sus hermanos, hijos, hijo político, nietos y demás familiares, agradecen profundamente las atenciones de los Dres. Mariano Vital, Divi, (IOSEP), a la Sra., Natali Pereza Orati (IOSEP), las muestras de cariño recibidas de los primos, amigos, muy especialmente ex vecinos del Barrio de Avenida Roca y a todos aquellos que nos acompañaron en este momento de dolor.

Invitamos a la misa que se oficiará con motivo de cumplirse los nueve días de su fallecimiento en la iglesia San Francisco este miércoles a las 19 hs. para rogar por su descanso eterno. Que brille para El la luz que no tiene fin.













RECORDATORIO

ING. JOSÉ ROLANDO GARZÓN

(q.e.p.d.) Falleció el 07/09/2004 - 07/09/2022

"Tu ausencia llena nuestros ojos de lagrimas y aflige nuestros corazones pero tu recuerdo nos da un gran gozo, esa luz que ahora desprendes es la fiel guía para nuestras vidas". Tu esposa Marta y tus hijos Ramiro y Pablo te recordamos hoy al cumplirse 18 años de tu partida al reino celestial y rogamos se eleven oraciones por tu eterno descanso en paz.





RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

NELY DEOLINDA JUÁREZ DE SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/21 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los buenos de corazón porque ellos verán a Dios”.

Hoy a un año de tu partida Madre querida, queremos honrar tu memoria y enaltecer tu recuerdo y las enseñanzas que dejaste en cada uno de nosotros.

Agradecemos a Dios por haberte disfrutado durante tantos años de tu compañía amorosa.

Tu esposo Fidel, tus hijos, hijos políticos, nietos, nietos pol., bisnietos, sobrinos e invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la parroquia Nuestra Sra. de la Consolación de Sumampa. Se ruega oraciones en su querida memoria.





BANEGAS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Su hija Maria Rosa Banegas sus nietos Leila, Milagros, Bautista, Francisco, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Pimpy Petros, Chachi Munar e hijos Sebastián, María Belén y María Constanza Petros acompañan con profundo dolor a Rufi y Kathy y demás familiares. Que en paz descanse.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Patricia Petros de Agüero participa el fallecimiento de Rosario y acompaña a Rufi y Caty en este momento de dolor. Ruego una oración en su memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Las amigas de su hija Caty. Estela Gentilini, Cristina Llugdar y Tere Cazzaniga participan con gran pesar su fallecimiento acompañado a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Dr. Mario Vidal, Cristina Mdalel e hijos, acompañan a su hija Katy en tan dificil momento.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Hugo Agostinelli, Francisca Cordoba, Miguel Riccardo, Graciela Sauad, participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.









CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Mi querida Rosarito siempre estarás presente en mi mente y en mi corazón. Brille la luz eterna para ti. Su vecina de toda la vida, Norma de Torres, su hija Silvia Torres de Joos y Walter Joos e hijos Sophie, Walter y Giulo y bisnietos Franchy y Ale. Elevan oraciones en su querida memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con dolor y en oración a la querida Rosarito, agradeciendo su testimonio de fe y de servicio. Acompaña con cariño a sus hijos y familias. Ruega por su descanso en el Señor y consuelo para sus seres queridos.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Julia E. T. de Fioramonti y familia lamentan su fallecimiento, acompañan a Catalina Peña en el dolor y ruegan que el Señor la consuele. Que en paz descanse!

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Las ex-compañeras promocion 1967 Escuela Normal de su hija Catalina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. María Mercedes Simonetti de Velazquez, su esposo Luis Alberto, su hijo Luis Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. La Legión de María El Praesidum Inmaculada Concepción de la Catedral Basílica. Gladys Cuello, Ana Maria Goldar, Maria de los Angeles Ledesma, Mirta Vizgarra y Dorita Ledesma, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermana Legionaria. ,

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Margarita Zaín Fernández y su hija María Angélica Urueña participan su fallecimiento. Acompañan a toda su familia, en especial a su hija Catalina y a su nieta Valeria en estos momentos de tanto dolor.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Rafael Bonacina, Josefina Santillan Borges, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia. Piden oraciones en su memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Emma Olivera de Daud, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares, en especial a su sobrino nuestro querido presbitero Julian Maria Cuevas, en este momento de dolor. Rogamos por su eterno descanso y la cristiana resignacion para toda su familia.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Roque Ronaldo Abutti, su esposa Marita y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Cary y Menucho Sirena y sus respectivas familias, acompañan a Caty, Rufi y Angel y despiden a la apreciada Sari, guardando de ella el mejor recuerdo.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Gringo Sirena y Cristina Cerviño y sus hijos Matías, Florencia, Ángel y Agustina, participan con pesar la partida de su entrañable vecina de toda la vida y acompañan a sus hijos Catalina, Rufino y Angel en tan triste circunstancia.

ESCOBAR, NORMA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. Sus hijos Ricardo Daniel Ponce, Silvia Estela Ponce, Norma Josefina Ponce, sus nietos, bisnietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cement. El Sausal Chauchiya. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ESCOBAR, NORMA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. Honorable comisión directiva del sindicato de luz y fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento de su socio, que sus restos fueron inhumados en el cementerio El Sausal Chauchiya dia 06/09/22.

ESCOBAR, NORMA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. Nelly Ayala y familia, participa su fallecimiento y acompañan en el dolor a Silvia. Dios le dé paz y fortaleza en este difícil momento.

JUÁREZ, OLGA ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Su esposo Carlos, sus hijas Cristina, Olga, sus nietas Yanina, Anabella, Fernanda, bisnieta AlFoncina y demás familiares, SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LASBAINES, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Su hermana Zuzu Lasbaines Loza, sus sobrinos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LASBAINES, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22||. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley, sus hijos Federico, Augusto y Claudia Lopez, y Carlos, sus nietos Francisco, Felicitas y Eleonora despiden con gran dolor a su amigo Eduardo. Elevan oraciones a su memoria.

LÓPEZ, MARIO (ARQ) (Q.E.P.D.) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. Los compañeros de su hijo Mario Javier López de la Dirección Catastro Municipal: Ing. Juan José Frías, Ing. Lucía López, Ing. Leandro Arjona, Verónica Fiad, Walter Acosta, René Acosta, Anabel Baigorria, Belén Torrez. Rocío Contreras, Marta Cruz, Ignacio Gimenez, Rubén Gómez, Víctoro Gramajo, Marcelo Juárez, Soledad Juarez Ley, Juan Luna, Marcos Mansilla, Yolanda Montero, Nerio Rojas, Eduardo Roldán, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor.

LÓPEZ, MARIO (ARQ) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. Sus cuñados Ariel, Tania, Martín, carlos, Cristina y familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. La Asociación Civil de Adultos Mayores (A.M.S.E.) participa con profund dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Pelusa y demás familiares.

LÓPEZ, MARIO (ARQ) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. Sus cuñados Luis y Gody, sus sobrinos Ariel, Tania, Martín, Carlos, Cristina y familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIO (Arq) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. ¡Adios Mario! Nunca vamos a olvidar tu bonhomia y tu generosa apertura como anfitrion. Fuiste un ser muy amado por quienes tuvieron el privilegio de conocerte. Abraham Auat, Magdalena Pró, sus hijos Belisario, Luciana, Leticia y sus respectivas familias, te despiden como amigo, consuegro y compadre. Que la Misericordia del Señor abracen a Pelu, Silvia, GG y Javier y a sus amados nietitos.

LÓPEZ, MARIO (Arq) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|.Celia y Haydée Auat, participan su partida a la Casa del Señor y acompañan al querido GG y toda su famlia en este triste momento. Ruegan por el consuelo y la esperanza en el reencuentro final.

ORTIZ, ESTELLA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece y Marcelo Sgoifo participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Juan Francisco y a toda la familia Paradelo Ortiz. Ruegan oración en su memoria.

ORTIZ, ESTELLA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. "Os volvere a ver y se gozará vuestro corazon y nadie quitara vuestro rostro". Chini Habra Fernandez y familia, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo, hermana y demas familiares en estos duros momentos y agradecen por su fiel amistad en todos los momentos de sus vidas. Descansa en paz junto a los tuyos.

ORTIZ, ESTELLA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. María Elena Sydow e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su hna. Mirta y flia, en estos tristes momentos. Ruega una oración en su memoria.

ORTIZ, ESTELLA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. María Teresa de Falcione lamenta su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Mirta en estos momentos de tanto dolor. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

ORTIZ, ESTELLA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Carlos A. Gómez Abram, su esposa Alcira Maria Truol Robledo, sus hijas Maria Eugenia Gomez Truol, Maria Gabriela Gómez Truol de Elias y Dario Elias Cessoni, participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor y especialmente a nuestra querida amiga Chichi.

OVEJERO, SELVA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/22|. Hector Audino Zerda y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia Ovejero.

OVEJERO, SELVA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/22|. Domingo Trejo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, JOSÉ AGUSTÍN (Escritor) (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. El Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio "Absalón Rojas", participan el fallecimiento del papá de nuestro compañero Valentín y lo acompañan en tan doloroso y triste momento, ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, JOSÉ AGUSTÍN (Escritor) (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre sus recuerdos se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". El consejo directivo del Colegio "Absalón Rojas", junto a docentes, personal administrativo y personal de maestranza participan el fallecimiento del papá Prof. Valentín Peralta y acompañan a toda su familia en estos momentos de tristeza. Se ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DEMÓSTENES NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Adela Pece de Sgoifo, Celia Pece de Sayago, Marta Graciela Pece y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con sus oraciones. Rogando por su eterno descanso.

QUIROGA, MARIANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Su esposa Silvana Andrea Bravo sus hijos Paula, Agustina, Lucas, Luxmila, Ian Quiroga su mama Carmen Campoya sus hnos sobrinos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TULA CAROL, MARÍA EUGENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/9/22|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VEGA, BERNARD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/22|. Negrito querido, un dos de septiembre, nos dejaste físicamente, pero tú alegría y bondad quedarán para siempre. Te recordaremos con gran cariño. Tus compañeros y equipo de Centro día Parque.





DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Hijo de mi alma ya pasaron dos años de tu inesperada partida al Reino Celestial. Cada día que pasa recordamos más de tu ser…tus ocurrencias, tus risas, tu alegría. Nos dejaste muy pronto… quedó un inmenso vacío en Nuestras Vidas. Rogamos al Señor nos de consuelo! Aunque vivirás Eternamente en nuestras mentes y corazones. Te amaremos por siempre! Solo muere quien es olvidado. Tu desconsolada madre, hermana Florencia, hijas Isabella y Josefina, sobrinitos Francisco y Aldito, tus tíos Yoli, Adriana, Lucky, Eduardo, primos Jimena, Agostina e Ignacio. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San Jose del Bº Belgrano.

LOBOS DE SALTO, NÉLIDA ESTHER- SALTO MARIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/11- 19/1/22|. Comprendimos que el tiempo no camina, mas bien corre que ni siquiera nos damos cuenta en que momento se nos va. El tiempo nunca se detiene, se detuvo para uds. pero para nosotros sigue corriendo. Los extrañamos mucho pero la muerte no barrera el amor que les tenemos. Gracias infinitas por el inmenso amor que nos dieron. Todas las cosas buenas y alegres que nos sigan sucediendo en parte seran por todo lo que nos enseñaron y nosotros nunca los olvidaremos, siguiremos cumpliendo sueños y Uds estarán en algun sitio asintiendo, estaran en nuestros corazones por siempre y los amamos eternamente. Sus hijos Magdy, David y Lorena, nieta Rocio, su hermana del corazón Chochy, sobrino Fernando, nos unieremos en oracion hoy a las 20 hs. en Parroquia San José del Bº Belgrano.

MURILLO, MARIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Marito mi querido esposo, hoy hace un año de tu partida al Reino de Dios pero tu recuerdo está en todo momento. Fueron 50 años de casados y cada dia le agradezco a Dios por la vida que vivimos juntos disfrutando de nuestros hijos y nietos. Te recordaremos siempre rogando por el descanso de tu alma. Tu esposa Luchy, nuestros hijos Rita y Andres, Martin e Ivanna, sus nietos Natanael, Mia Lujan y Delfina Arias Paz, Juan Martin, Paloma y Amparo Murillo. En su memoria se realizará hoy 7/9 una misa en la parroquia San José del Barrio Belgrano a las 20 horas.





YACHELINI MATTEUCCI, MAITE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/11|. Mi querida Matteucci hoy es otro año más de tu cumpleaños pero al no poder brindar igual las copas estarán llenas de amor por ti, tenerte siempre en nuestros pensamientos, seguir sin comprender tu rápida partida y lamentar que no podamos compartir tantas cosas nuevas y te hubieran gustado disfrutarlas como ver a tus nuevos nietos que a pesar que no te conocieron te nombran como si fuera que te ven, tu das muchas señales me imagino que será para que nos demos cuenta que nos cuidas y dentro de la tristeza nos da un alivio a tanto dolor por tu ausencia. Nuestro recuerdo eterno para ti. Que descanses en paz mi querida hija. Tu madre Marisa Yachelini.





ACOSTA, LUCÍA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. Su esposo Elberto Santo, sus hijos, Luis. Lucas, Natalia, Nicolas, Valeria, Marcela y Emanuel, h Pol, nietos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericosrdia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, CIRA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Nené Grana de Manfredi y sus hijos Pancho y Gladis, Mónica y Oscar; Susy y Dito y Silvina y Sergio, acompañan a Lucy y familia en este momento dificil de la vida. Elevan oraciones por el descanso eterno de Cira y pidiendo resignación para sus seres queridos.

IBAÑEZ, JUAN REJINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Su esposa Angela Pasión Arrellano, sus hijos Ángel, Rosa, Viselta, Mabel, Roque y Graciela, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza (Clodomira). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Platan 162.Tel. 4219787.

RAED, LUIS JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/22|. Sus primos hermanos Víctor Raed y Chonga, su sobrino Víctor Rodolfo participan con dolor la partida de Luis. Viviste una vida plena : cariñoso, familiero, buen esposo, padre, abuelo. Luis enumerar tus bellas cualidades seria extenso, solo puedo decirte que fuiste un gran maestro, te recibiste muy joven y lo ejercito con devoción. Ocupaste infinitos cargos, pero te dedicaste a sembrar el alfabeto, no fuiste escritor pero se llenarían páginas y paginas a lo largo de tu vida. Ahora descansa junto a tus queridos padres Barbarita y Jorge. Acompañamos a tu querida familia a tus hermanas Blanca y Gringa y tus hermanos. Descansa en paz tu tarea esta cumplida. Hacemos extensivo a toda familia. Víctor, Chonga y Vititor.

TABOADA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Sus hijos Miguel, Federico, Gerardo, German, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.





ABREGÚ, MILAGROS ESTEFANÍA (q.e.p.) falleció el 7/9/17|. Mi dulce niña, espero que te hayas ido sabiendo cuanto te quise. Te marchaste tan pronto que no me dio tiempo a decirtelo tantas veces como me hubiera gustado. Fuiste una maravillosa mezcla de risas, historias y amor. Ojala algun dia vuelva a verte para darte los besos y abrazos que guardo para ti. Mientras tanto vivire con tu recuerdo. Te amamos y te extrañamos siempre Estefy. Tu mama, tus hermanas y abuela. Invitamos al responso que se realizara en el dia de hoy a las 16:30hs al cumplirse 5 años de su fallecimiento, en el cementerio La Misericordia.