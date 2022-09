FÚNEBRES | 8 de septiembre de 2022

08/09/2022 - 08:48 Funebres





Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Sus vecinos José Luis Balteiro y María Silvia Contreras, sus hijos José Luis, Carlos y Daniel con sus respectivas flia. participan el fallecimiento de esta distinguida señora ejemplo de amistad y solidaridad acompañan en el dolor a sus hijos Catalina. Rufino y Ángel a nietos y bisnietos. Ruega una oración en su memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Arq. Raul Sabouret, su esposa Cristina Zavalia y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando con mucho cariño a sus hijos y nietos.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Ana María Espeche, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos, nietos y bisnietos con cariño.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|."Las amigas de su hija Catalina: Paula Sampó, Alicia Bejarano, Clara Álvarez, Mery Atías, María Eugenia Castro, Maru Jiménez y Adriana Habra participan con pesar su desaparición física y elevan oraciones en su memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. El Sanatorio San Roque S.R.L., participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Arquitecto Rufino Peña y se ruega una oración en su memoria.

CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. El Dr. Orlando Mdalel y la Dra. Elena Ochoa, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Arquitecto Rufino Peña. Se ruega una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ESCOBAR, NORMA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. El departamento de Lengua y Literatura del colegio Absalón Rojas participa el fallecimiento de la mamá de su querida compañera Silvia y acompaña a toda la familia ante irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

ESCOBAR, NORMA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. "Caminante detente no hagas ruido porque mi Mamita no se fue, esta dormida en los brazos del Señor". Mario Ibarra y Maribel Cejas acompañan con profundo dolor a su querida amiga Silvita y demás familiares ante la irreparable pérdida de su mamá. Ruegan a Dios por la pronta resignación. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ESCOBAR, NORMA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. El consejo directivo junto a docentes, personal administrativo y personal de maestranza del Colegio "Absalón Rojas" participa el fallecimiento de la mamá de la Prof. Silvia Ponce y acompaña a toda su familia en tan dolorosos y tristes momentos. Se ruega oraciones en su memoria.

ESCOBAR, NORMA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. El Dto. de Ciencias Naturales del Colegio "Absalón Rojas" participa el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Prof. Silvia Ponce y la acompañan en estos momentos tan difíciles para ella y su familia. Dale Señor el descanso eterno.

ESCOBAR, NORMA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. Su amiga Elsa y sus hijos Fredy, Marcelo y Marisa Carol, acompañan a sus hijos: Silvia, Ricardo Daniel y Norma Josefina, sus nietos, bisnietos y demás familiares, Dios les dé fortaleza y la paz necesaria para llevar adelante semejante pérdida. La recordaremos siempre con su humildad que la caracterizaba. Que nuestras oraciones elevadas al Señor lleven su alma a descansar en la región de la luz y de la paz. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

ESCOBAR, NORMA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. Abrahan Auat y familia despiden con tristeza a su querida amiga y vecina que reposa ya en la Casa del Señor. Ruegan por el consuelo de sus hijos y nietos y ofrecen oraciones por su descanso eterno.

GÓMEZ DÍAZ, RAMONA CELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. "Señor ya está frente a ti, recíbela en tus brazos". Sus hijos Alberto Unzaga y Claudia Bravo, sus nietos Leandro Unzaga y Cecilia Caro, Jorgelina Unzaga y Hugo Medina Dip, participan con profundo dolor su fallecimiento elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DÍAZ, RAMONA CELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Sus hijos Ramon, Alberto, Jorge, Claudia y Elizabeth, sus nietos Leandro y Jorgelina y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

GÓMEZ DÍAZ, RAMONA CELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus nietos Leandro Unzaga y Cecilia Caro, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso en la gloria del Señor.

GÓMEZ DÍAZ, RAMONA CELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Carlos Caro, Bettina Corvalán, sus hijos Carlitos, Fátima, Cecilia, Virginia, Ana y Lucía y su nieta Francesca, acompañan a Leandro, Alberto, Claudia y Jorgelina y a su familia en estos difíciles momentos, rogando por su eterno descanso.

GÓMEZ DÍAZ, RAMONA CELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. El departamento de Educación Física del colegio Ciudad de La Banda participa el fallecimiento de la mamá de su compañero Prof. Alberto Unzaga y ruegan una oración en su memoria.

IBARRA, NÉLIDA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Sus hijos Daniela y Luciano Díaz, su hijo político Juan Bonahora ,sus nietos Francisco, Iara , Daite, Malena, y flia Ibarra y demás familiares, SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LASBAINES, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22||. Elsa Basbús despide con dolor a su compañero y amigo del alma. Acompaña a su familia orando por el eterno descanso de Eduardo en la paz del Señor.

LASBAINES, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. María Elena Llapur, sus hijos Elena y Gregorio, Eugenia y Pablo y sus respectivas familias, despedimos con profunda pena al querido amigo y acompañamos a sus familiares, rogando oraciones en su memoria.

LASBAINES, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22||. Rodrigo y Coqui Dieguez (A) despiden con inmenso pesar al querido Edu.

LASBAINES, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22||. Ernesto Cudmani y Héctor Miranda (A) despiden a querido amigo Edu, y elevan oraciones en su memoria.

LASBAINES, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Ricardo Tahhan y Sra. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Zuzu en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones a su memoria.

LASBAINES, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Mariana Fernández e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

LÓPEZ, MARIO (Arq) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. Ing. Omar Carral y familia acompañan en este doloroso momento a la familia y elevan una oración en su memoria. Descansa en paz.

PAZ, RAÚL ORLANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/22|. Sus primas hermanas: Silvia (a), María E.(a) y Adriana Paz Ibieta, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a China y los chicos. Ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, DEMÓSTENES NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. David Jarma, Graciela Neirot, sus hijos Ignacio, María Eugenia, Joaquín y nietos. Lamentan el fallecimiento de su querido vecino de tantos años y acompañan a su esposa Elvira e hijos con sus respectivas familias en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Sus hijos Silvia, Pedro, Piquina y Hugo, su hijo pol Alejandro Cáceres, sus nietos Mariano, Paola, Pedro, María Sol, Jimena, Ignacio, Mariana, Carolina, Ale, Benjamin, Florencia, Tomás y Bautista, nietos políticos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Su hijo Pedro Ignacio Lines, sus nietos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena e Ignacio, sus bisnietos Sofía, Franco, Ciro y Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Su sobrino Aristóbulo Paz (a), su esposa Olga Povedano (a), sus hijos Silvia, Olguita, Paula, Víctor y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Sus sobrinos Fabiola, Eduardo y Elena Fornies Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Rogamos una oración en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Leonor Rodríguez acompaña a sus hijos en este triste momento.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Marili Isorni junto a sus hijos Luciana, María Emilia y Claudio, hijos politicos Nicolás y Diego y nietos participan con pesar su fallecimiento. Acompañamos a nuestra querida amiga Sylvia y demás familiares en estos momentos de dolor.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. María Argentina Weyenbergh lamenta su fallecimiento y acompaña en este momento de dolor a sus hijas Sylvia y Piquina y demás familiares.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Beatriz Meossi de Cáceres y sus hijos Carlos, Augusto, Luis y María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Cecilia Meossi de Noriega y sus hijos Diego, Valentín, Gastón, Benjamín y Micaela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Querida Porota, tu amiga de la toda la vida Chiche Vital le desea a tus hijos, nietos y bisnietos mucha paz espiritual. Serás recordada siempre como una mujer muy especial. Oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido compañero Pedro. Ruega oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Mónica Gómez Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Piquina, Silvia y toda la familia con mucho cariño.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia. Piden oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. CPN. Eduardo Divi, su esposa Rosana Josefina Montenegro y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Nuestro cariño y apoyo a toda su familia en tan doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria. Que descanse en paz.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. María Magdalena Ceruti y su hijo Ignacio Lines participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Susana, Emilia e Ignacio , manuel y Daniela y sus respectivas flias acompañan a Pedro y flia en este momento de dolor.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Susana Alonso y Marco Franceschini acompañan a sus amigos Uky, Pikina, Pedro y Hugo en este triste momento.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Piojo Villegas, María del Carmen Bade y sus hijos Mariano, Paula y Victoria acompañan a sus hijos Pedro, Uky, Piki y Hugo en este momento. Ruegan una oración en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos, nietos y a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Eduardo Cosci, Alicia Freytes, sus hijos Edu, Sofía y Diego y sus nietas participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Se ruega una oración en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Coronel Rodolfo Eduardo Scillia, Patricia Beltrán y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. A. Nicolás Bonacina, Delia M.Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia, elevando oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Amiga de la familia de muchos años, descansa en paz Porota querida, abrazo gigante a tus hijos y nietos. Profunda tristeza sentimos Clarita y Cecilia López Pasquali de Balmaceda con sus respectivas familias.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Sebastián Rimini, Paola Macchiorola; Rosario y Sebita participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Carlos B. Weyenbergh, sus hijos Carlos Bernardo, María Paula, Federico y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos y demás familiares.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Bergues, participan su fallecimiento, acompañan con afecto a sus hijos y demás familiares. Ruegan al Altísimo los ayude en estos momentos de pena.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Estela Gentilini participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a sus familiares en este difícil momento. Eleva una oración en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano, junto a sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VEGA, BERNARD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/22|. Negrito querido, nos dejaste físicamente, pero tú alegría y bondad quedarán para siempre. Te recordaremos con gran cariño. Tus compañeros y todo el equipo de Centro día Parque.

VIDELAS, HUGO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/22|. "Que brille para el la luz eterna". Teresa Borquez de Auat y sus hijos Mercedes, Anita y Emanuel Krupick, Martín y Valeria Videlas y su nietito Lautaro Auat Videlas participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su esposa, familiares y amigos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia San José ( Av. Belgrano y Juncal - Capital) a las 20 hs, para rogar por el eterno descanso de su alma, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Su desconsolada madre Pikina agradece a las personas que la acompañaron en este duro y difícil momento familiares y amigos. Su madre Alicia, sus hermanos Luis y José, su esposa Romina, su hijo Lucio invitan a la misa que se realizará hoy 8 de setiembre a las 20 hs. en Pquia. San José del Bº Belgrano.

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. Nada nos quita el dolor de tu partida, la partida menos esperada, la menos imaginada, un hombre como vos fuerte (fortachón como yo te decía) un hombre sano, un hombre íntegro que vivía por y para su familia. Pude decirte personalmente todo lo que sentía por vos. Agradecerte por todo lo que hacías por mis hijos, por tu amor por ellos desde que eran chiquitos. Mi cuñado querido es dífícil aceptar lo que pasó. Estarás en mi corazón siempre con esa sonrisa que tenías siempre, a pesar de estar cansado o con un día no tan bueno. Siempre sonriente. Te extrañmos mucho. Tu hermano José María, tu cuñada Karina, tus sobrinos Agustina, Nicolás y Santino, invitan a la misa a realizarse hoy 8 de setiembre a las 20 hs. en Pquia. San José del Bº Belgrano.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. En el quinto aniversario de su partida, su pariente de Buenos Aires, lo recuerda con cariño. Envío un saludo a su esposa Beba, sus hijos Ricardo y Liliana, nietos y todos los familiares y amigos. Tengo un gran recuerdo de su persona.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AUHATT, NARDO REGALADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Su esposa Nanci, sus hijos Rita, Lavi, Nardo y Machi, hijos políticos, nietos: Gabi, Agostina, Francisco, Santi, Bianca, Benja, Octavio, Emir, Samir, Imad, Franco, Nahir, Matias y demás familiares, participan con profundo su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por Cocheria del Plata. Saenz Peña Nº 371 La Banda.

AUHATT, NARDO REGALADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Gustavo Sisalli y familia participa con profundo dolor la partida al Reino Celestial de su amigo Nardo. Ruega oraciones en su memoria.

AUHATT, NARDO REGALADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. La comunidad religiosa y educativa del colegio Madre Mercedes Guerra. Se une con profundo dolor el fallecimiento de Nardo, padre de la docente Lavive Auatt del Nivel Inicial y acompañan con oraciones.

AUHATT, NARDO REGALADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Dr. Víctor Hugo Aboslaiman y flia con profundo dolor acompaña en sentimiento y oración el fallecimiento del papá de su gran amigo. Ruego una oración para su alma y que brille para el la luz que no tiene fin.

AUHATT, NARDO REGALADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. "Oh buen Jesús escúchame en la hora de mi muerte llámame y manda que vaya a ti para que con los santos te alabe por los siglos de los siglos amen. Dr. Walter O. Peralta Rondano y flia. Rogamos una oración a su memoria.

AUHATT, NARDO REGALADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Se fue un grande del Mercado Unión. Querido amigo te vamos a extrañar, tu amabilidad, tu sonrisa, tu compañerismo. Te despedimos tus compañeros locatarios del Mercado Unión y acompañamos a tu flia., en este momento. Elena Alluz y flia, Titi Diaz y flia, Cacho Rodini, Pedro Santillán, Chino Orellana, Eduardo Carmona, Julio Martinez, Damián Trejo, Fabio Leiva, Diego López, Julio Leiva, Miguel Mellado, Leonardo D'Onofrio, Juan López, Mary de Taboada, Marité Ibañez, Ricardo Ruiz, Remigia Barrionuevo, Jhon Importados.

AUHATT, NARDO REGALADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Héctor Frola, Lucía Venturini de Frola y sus hijos Daniel, Lucrecia y Romina participan con dolor el fallecimiento del padre su amigo Nardo. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GUTIÉRREZ, JOSÉ OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. El Intendente de la Municipalidad de Frías, Dr. Astor Aníbal Padula participa con profundo dolor el fallecimiento del Subsecretario de Obras Públicas de la comuna local, y eleva oraciones a Dios rogando por el descanso eterno de su alma. Frías.

GUTIÉRREZ, JOSÉ OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. La Diputada Provincial, Soledad Ramírez, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento, rogando por su descanso en paz y cristiana resignación a sus familiares. Frías.

SOTELO, FLORENCIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Sus hijos Nelida, Lidia Olga, Claudia, Manuel, Oscar y Hector h. politicos nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio Cristo Rey. Loreto. SERVICIO REALIZAQDO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata162. Tel. 4219787.

VILLAGRA, DIEGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. El Intendente de la Municipalidad de Frías, Dr. Astor Anibal Padula participa con profundo dolor el fallecimiento de Empleado de la comuna local, y ruega oraciones por su descanso en paz. Frías.

VILLAGRA, DIEGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. La Diputada Provincial, Soledad Ramírez, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

VILLARREAL, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Su esposa Francisca Chazarreta, sus hijos Juan Avelino, Zulema y Nilda, su hijo político Omar, sus nietos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de San Jose. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LEDESMA DE OXOBY, MERCEDES VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/22 en Mar del Plata|. "Querida hermana: Cuánto dolor y tristeza nos causó tu partida, que lo llevaremos siempre, pero hoy estarías cumpliendo tus 70 años que con alegría querías festejar pero Dios dispuso lo contario. Feliz cumple, besos al cielo te mandan tus hnos., Gladys, Etelvina, Chacho, Ruben, Tita y Celina, hnos., políticos y sobrinos que tanto amabas . Pidiendo a Dios fortaleza para todos y consuelo para tus hijas y nietos, quedando en el recuerdo y corazón los momentos compartidos. Que brilla para Ti la luz de la eternidad y descansa en paz. Las Termas.

LEDESMA, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Mar Del Plata el 23/8/22|. "No es fácil pasar este día sin que estés aquí, no hara ni un solo minuto en el que no te recuerde. Agradecidos a Dios por haber disfrutado tu hermosa compañía durante años. "Su hermana Etelvina, hno político Elvidio, sobrinos Soledad, Alejandro y flia, Ruegan eterno descanso de su alma. Eleva oraciones en su memoria. Las Termas.

PARTICIPACICÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CONCEPCIÓN SPITALE DE LINES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/22 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACICÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CONCEPCIÓN SPITALE DE LINES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/22 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CONCEPCIÓN SPITALE DE LINES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/22 y espera la resurrección.

Raul Ick, Loretta Lagar y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

MARÍA CONCEPCIÓN SPITALE DE LINES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/22 y espera la resurrección.

Adriana Ick y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARÍA CONCEPCIÓN SPITALE DE LINES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/22 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CONCEPCIÓN SPITALLE DE LINES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/22 y espera la resurrección

Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompañan con dolor a los hijos, nietos de la querida “ Porota” y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CONCEPCIÓN SPITALLE DE LINES

(q.e.p.e.) Se durmió en el Señor el 7/9/22 y espera la resurrección

Liliana E. Bellón participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida familia en este triste momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CONCEPCIÓN SPITALE DE LINES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/22 y espera la resurrección.

Siempre estarás en nuestros corazones querida Porotita. Bibiana T. Meneghini y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EDUARDO JUSTO LASBAINES LOZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/22 y espera la resurrección.

Tu ahijada y sobrinos Ana Alicia Mirolo, Juan Carlos Leguizamón, sus hijos Gonzalo y María, Juan Manuel y Loli y sus nietos te despiden con profundo dolor , sabiendo que siempre estarás en nuestros corazones, gracias por todo descansa en paz tío querido!.

RECORDATORIO

Arq. OSCAR HORACIO AVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

Querido Nene!!

Hoy se cumple 9 días que dejaste este mundo, descansa en paz y que brille la luz que no tiene fin.

Selva Roldan de Falcione y flia., acompañan en este doloroso momento a su esposa e hijos. Se ruega oración en su memoria y que el Señor colme de paz, fortaleza y consuelo a sus seres queridos.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

ARQ. OSCAR HORACIO AVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

“La vida de los que en ti creemos Señor, no termina, se transforma”.

Su familia agradece profundamente a todos los familiares y amigos por sus muestras de cariño y sentimientos de pesar ante su partida e invitan a la misa que con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento, se celebrará en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen, el día 08 de Septiembre a las 20 hs.

RECORDATORIO

SARA JORGE DE NAZARIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/19 y espera la resurrección.

Sus hijos Lito, Enrique y Graciela del Frari, Susana y Juan José Lami Hernández, sus nietos Pablo y Piki, Patricia y Oscar, Martín y Verónica, Federico y Sofía S.; Santiago y Sofía V; Susana y Martín, Juan José y Lilian, Durval y Alejandra, sus bisnietos, sus sobrinos y sus respectivas familias invitan a recordar su memoria elevando oraciones al Altísimo.

INVITACION A MISA

LUIS MANUEL TORRES (GATO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/9/19 y espera la resurrección.

Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón, permítenos transformar el dolor en la alegría de haberte tenido como esposo y padre y que junto a nuestra madre nos inculcaste el amor y respeto por la familia que formaron Dios es Amor y a veces Dios es dolor. Te amamos, te extrañamos tu presencia física pero siempre estás en cada momento de nuestras vidas. Agradecido a Dios por haber disfrutado de tu amorosa compañía durante tantos años. Tu esposa Esther Soria, tus hijos Valeria, Maria José y Diego Cesar Luis Torres, tu nuera Paula Agüero, nietos, bisnietos, sobrinos, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en Maria Auxiliadora del Bº Los Inmigrantes, para rogar por el eterno descanso de su alma con motivo de cumplirse 3 años de su partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

VICENTE BRAVO (Vichi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 08/09/19 y espera la resurrección.

A tres años de su partida al Reino Celestial lo recordaremos siempre y vivirás eternamente en nuestros corazones que descanse en paz. Su esposa Lily sus hijos Sandra, Ariel y Rodrigo, sus nietos José, Walter, Agustin, Lucia, Agostina y Guadalupe invitan a la misa hoy 08/09 a las 20hs.en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.

INVITACIÓN A MISA

HÉCTOR RENÉ SIALLE GARZÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/9/21 y espera la resurrección.

Un pedacito de cielo, dicen que cuando tienes alguien en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre. Nosotros te tenemos a ti pero una parte de ti vive con nosotros y tu recuerdo sigue presente en nuestras vidas, todo los que nos rodea tiene la huella de tu entrega, tu cariño, tu amor infinito, aunque te fuiste sigues con nosotros, aquí en nuestros corazones. Su esposa Gabriel Albornoz, sus hijos Verónica, Yamila, Lucía, Francisco y tu nieto Emir, invitan a la misa que se realizará en la Catedral Basílica, hoy 8 a las 20 hs. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ÁNGEL ARMANDO LUNA- ELSA CUEVAS DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 30/7/2001- 8/9/19 y espera la resurrección.

“Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano…lo cotidiano se vuelve mágico…”Abu. Te recordamos desde el amor que siempre has brindado, te seguimos encontrando en cada uno de los rastros que dejaste y que son, ni más ni menos, aquello que nos hace volver siempre al hogar. En nuestro corazón llevamos tus enseñanzas y las del abuelo Chocho.

Sus nietos y nietas, hijos e hijas, Alberto, Isabel, Myriam y Walter invitan a la misa en memoria de Elsa Beatriz Cuevas y Ángel Armando Luna a celebrarse hoy a las 20 hs en la parroquia Inmaculada Concepción.